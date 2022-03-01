Финансы
Богдан Музыченко

Минфин РФ купит акции российских компаний на 1 трлн рублей Статьи редакции

Правительство предпринимало такие же меры во время кризиса в 2009 году для поддержания курса рубля.

  • Минфин возьмёт деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина на официальном интернет-сайте правовой информации.
  • Для покупок акций Минфину разрешено использовать инвестиционный банк «ВЭБ.рф» и другие «специализированные финансовые организации». По данным «Ведомостей» на 1 февраля, объём средств ФНБ — 13,6 трлн рублей. Значительная часть средств хранится в валюте — в основном, в евро.
  • Новые меры нужны для поддержки фондового рынка, рассказал изданию экономист в одном из крупнейших банков России.
  • По его словам, подобные меры правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 году и заработало на этом. Например, оно выкупало акции ВТБ. Власти покупали ценные бумаги по заниженной стоимости и выпускали их в обращение, когда «ситуация стабилизировалась».
  • На 28 февраля 2022 года капитализация «Яндекса» после вторжения России в Украину упала с $14,3 млрд до $6,7 млрд, TCS Group — с $12,2 млрд до $1,9 млрд, Ozon — с $3,7 млрд до $2,5 млрд. Капитализация HeadHunter упала с $1,9 млрд до $761 млн, «Циан» — с $420 млн до $234,7 млн, VK — с $1,2 млрд до $175 млн.

#новость #днрилнр #акции #минфин

12 471 просмотров
93 93 комментария
36
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
93 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Костя Жажиев

Хитро
Хороший план
Мы как инвесторы не можем выкупить акции на падении, биржи закрыты, а Минфин купит )) так сказать по дешевке правительство завладеет многими фирмами

Ответить
131
Развернуть ветку
Ilya Volkov

Ага, купят принудительно, за копейку

Ответить
12
Развернуть ветку
iMAX

Почему принудительно то? Продавать то никто не заставляет. И не переживайте, когда биржу отроют у вас тоже будет возможность купить по дешёвке.

Ответить
9
Развернуть ветку
Rudolf Cunningham

когда биржу отроют
Если

Ответить
29
Развернуть ветку
iMAX

Да не ссы, усё будет, откроют )

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Как нельзя лучше подходит:
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Ответить
5
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

На наши деньги купят, забыли добавить.

Ответить
3
Развернуть ветку
Maxim Arnautov

А у кого они купят, если биржа закрыта?

Ответить
2
Развернуть ветку
Константин Приветов

А они обязаны на бирже покупать? Может могут просто прийти и купить!

Ответить
2
Развернуть ветку
Yan White

А у кого они купят, если держатели на биржах

Ответить
1
Развернуть ветку
Localix dots

Разве вы не знали что акции можно купить не только на бирже. ЗАО какой-нибудь выпустит облигацию - вам на принтере распечатает + договор купли-продажи на сумму. Для этого биржа не нужна так то)

Ответить
3
Развернуть ветку
Константин Приветов

Ну, биржа это как рынок овощной, но ты же можешь и напрямую договориться с продавцом капусты.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

можно, конечно.

Ответить
1
Развернуть ветку
Timur Kolosov

Как передает Faktxeber.com, Россия использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Путин одурачил и ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все, как по нотам.

Раньше часть акций энергетических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам — это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности уходила не в казну России, а на счета «финансовых акул » Европы. В связи с ситуацией в Крыму рубль стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс рубля. Даже появлялись слухи о том, что у России просто нет запаса валют на поддержание курса рубля.

Эти слухи и заявления Путина, что он готов и будет защищать русскоговорящее население Украины, привело к большому падению цены на акции энергетических компаний России, и «финансовые акулы» стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Путин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев.

Пока эти «финансовые акулы» поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках России. Мало того, что Россия за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так она еще и вернула акции своих компаний в Россию. Теперь доход от нефти и газа не будет уходить за границу, а будет оставаться в России, рубль поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы России, а «финансовые акулы» Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от нефти и газа. Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

запрет на продажу активов иностранцами падение на Мосбирже притормозит кмк. К моему личному сожалению :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

В короткой перспективе - да, в долгой - где столько ещё хомяков набрать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Я ж не про то что выкупят падение физики. Я про то что падать не из-за чего особо будет - иностранцам же продавать нельзя теперь. Мне так кажется.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Сергей Янзин

Напечатают и купят👆гибридная национализация (с)

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Александров

Национализация

Ответить
62
Развернуть ветку
Роман Анисимов

Де-. Сейчас так принято

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

Надеюсь, что это является косвенным признаком того, что они уже договорились и поэтому точно знают, что скоро всё закончится, стабилизируется и пойдёт вверх.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Evsyukov

«Минфин скупит российские компании за 1 трлн рублей» в данной ситуации)

Ответить
48
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Минфин собрался покупать их из ФНБ.
Из фонда в который откладывали на черный день, и когда он наступил, эти дауны решили купить на средства фонда акции.

Ответить
4
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Многоходовочка

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Так дёшево блин

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Сидоренко

Решили закупить на всю котлету...😅

Ответить
37
Развернуть ветку
Keivorit Keivor

Похоже Минфин все на эти деньги выкупит, так ещё и сдачу дадут.

Ответить
32
Развернуть ветку
Иван Король

Я знаю, что вы следите за всеми источниками, поэтому пожалуйста, передайте руководству и донесите мысль, что сначала торги нужно открыть на мосбирже, дайте закупиться Россиянам, а потом уже выкупайте сами, а то по факту сейчас заработают все кроме нас(

Ответить
10
Развернуть ветку
Anton Kozlov

Так в том и план, в общем-то

Ответить
58
Развернуть ветку
Иван Король

Не уверен, что у них есть план)

Ответить
11
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Точно такой план был в 08-09 гг. Они устраивали стоп-торги, выносили рынок и снова закрывали его

Ответить
6
Развернуть ветку
Valeriy Medvedev

Надо торги на бирже сначала открыть

Ответить
23
Развернуть ветку
Наталья Кулькова

Он будет у кого надо выкупать и по какой надо цене

Ответить
4
Развернуть ветку
Rodeus

Что там по Рэмблеру? Nginx уже может его купить?

Ответить
22
Развернуть ветку
Wall Street Shadow

а там есть что покупать? )))

Ответить
1
Развернуть ветку
Константин Приветов

Домен старый, с историей и тайп-ин трафиком, под ссылки для сапы сойдет.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Я

Я тоже хочу купить - откройте биржу!

Ответить
11
Развернуть ветку
Даниил

Я тут подумал, а ведь если 13,2 трлн есть. Неплохо бы рассмотреть вариант, скупки долгов физических лиц (я про кредиты) в таком же ключе. Чем люди хуже акций? К тому же многим развяжет руки для каких-то перестроек текущих дел..

Ответить
7
Развернуть ветку
Александр Курбатов

ага, чтобы эти ребята взяли новые долги? Дело не в том, что люди взяли кредит, а в башке этих людей.

Ответить
8
Развернуть ветку
Даниил

Тоже верно. Но есть же люди, кто их брал не для ерунды. Я не про микро займы конечно же. Там полагаю труба. А про тех, кто брал на бизнес, ипотеки. И не большие суммы, где суммы от 200млн., а те которые 1,2,3,5 млн. Статистика и так есть. Скажем так активная часть населения, способная реализовывать что-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
Метеор

Сейчас в банки итак пойдут вливания, плюс это обесценит деньги, цены без этого вырастут.

Ответить
1
Развернуть ветку
Даниил

Поэтому лучше это рассматривать, госэкономистам. Но рассмотреть и ответить я думаю допустимо.

Ответить
1
Развернуть ветку
Covid 19

Долги физических лиц... Ну вы даёте, запомните простое правило, жесткое, но истинное отношение власти к населению:
Коммерсанты - корм,
Население - насекомые.
Под эту логику отлично выстраивается вся законодательная деятельность наших властей.

Ответить
5
Развернуть ветку
Александр Курбатов

прям лучше не скажешь

Ответить
1
Развернуть ветку
Наил

Госрэкет

Ответить
9
Развернуть ветку
Nuke 7s

Ну не «после вторжения России в Украину», а «с начала специальной военной операции»🤦‍♂️
(сарказм)

Ответить
7
Развернуть ветку
Александр Борцов

Офигенно. Биржу закрыли, частным инвесторам нельзя ничего скупить дешево. А сами соберут по дну сейчас - опять государство обогатится за чужой счет.

Ответить
6
Развернуть ветку
Виталий Литвинов

В данном случае за счёт иностранных инвесторов, где то я видел пост, для чего именно создавался фнб, в том числе, чтобы у алигархов выкупить весь бизнес, в случае если полезут во власть и начнут угрожать закрытием заводов

Ответить
–1
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Почаще такое читай

Ответить
2
Развернуть ветку
Dimitri

А я думал он для того, что бы половину американцам и европейцам подарить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Wall Street Shadow

"это всё теории заговоров", как нам пишут почти к каждому материалу/комменту на виси

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Может такой план:
- скупают, чтобы "кто надо" не потерял деньги на акциях.
- цена поднимается, "кто надо" скидывает на физиков.
- физики остаются с фантиками, "кто надо" с валютой.

Бред?

Ответить
5
Развернуть ветку
Мимопрохожий

с какой валютой если торги за рубли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Пока курс низкий, выгоднее поднять все голубые фишки, скинуть их российским физикам, обменять рубли на валюту и сказать всем пока, спасибо за ваши иисы.

Да, считаю текущий курс слишком низкий и очень сильно поддерживается государством, пока поддерживается.

Судя по тому, как европейцы избавляются от наших активов, мало шансов что они вернутся.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Пока курс низкий, выгоднее поднять все голубые фишки, скинуть их российским физикам, обменять рубли на валюту и сказать всем пока, спасибо за ваши иисы.
 так а куда с этой валютой деваться если переводы наружу заблокированы? и российский физик - он же тоже не совсем дебил, по ценам выше четверга прошлого вряд ли купит уже :)
Судя по тому, как европейцы избавляются от наших активов, мало шансов что они вернутся.
 это пока на волне негатива и паники, если доходность будет весомая - вернутся еще. Не первый же раз.

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров

Смешно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

На черный рынок, грядет совок 2.0

Ответить
0
Развернуть ветку
Мимопрохожий

если биржа валютная работает, то какой "черный рынок"? кому он нужен?

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Литвинов

Мне кажется да, у физиков стольких денег нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2021 года составил в России 36,4 триллиона рублей
 Эти деньги, которые рано или поздно придут на рынок в погоне за жадностью. Люди обменяют реальные рубли на будущие фантики.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Литвинов

Но блин, не сейчас) щас все в кеше

Ответить
0
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Получится примерно 1 трлн. акций. Если конечно мы вообще увидим рыночные цены когда-нибудь.

Ответить
3
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Набери Сбер Английская биржа акции ...там покажут реальную цену

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Суханинский

Но на лондонской бирже не торгуются акции Сбера, только расписки на них. Это не тоже самое.

Ответить
2
Развернуть ветку
Пыльный калькулятор

https://www.londonstockexchange.com/stock/SBER/sberbank-of-russia/company-page

Stock
Search stock, chart, recent trades, company information, trading information, company news…
www.londonstockexchange.com
Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Коржанов

Министерство финансов Рэкетерской Федерации?

Выглядит как многоходовочка по грабежу

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Курбатов

тут сейчас главное перехитрит минфин. Вот какая наша задача

Ответить
3
Развернуть ветку
БК Idem

Началось растаривание мешка деда, сейчас опричники начнут через карманные фирмы вытаскивать деньги из страны в оффшоры, а потом банкротить или как Чубайс безнаказанно уходить от ответственности. Получается так, что это хороший повод для расстраты фонда. На сколько его интересно хватить, ещё ведь Аэрофлот с дыры вытягивать, которой ушел в турбулентность

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladimir Kadalashvili

Дело за малым - напечатать один триллион рублей

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Даже печатать не надо, это виртуальный триллион ;)

Ответить
6
Развернуть ветку
Ярослав Шенцов

Ванную, что будет как с продажей валюты по бюджетному правилу - не через биржу -otc, и у "нужных " инвесторов, по цене сентября 2021 года...

Ответить
2
Развернуть ветку
Наталья Кулькова

Откупят Магнит (спасут Лаврова), ВТБ и Сбер и Медведевский Яндекс. По ценам на 22 января. И все. И волки целы, овцы смотрят

Ответить
1
Развернуть ветку
Ярослав Шенцов

В сентябре папиры дороже стоили...
Не патриотично, и войти в положение надо, там сейчас все изымут и передадут Украине ...
Надо же убытки им ,хоть отчасти покрыть

Ответить
0
Развернуть ветку
Черный понедельник

А что все такую панику навели? Я не заметил в статье ни слова о том, что они прямо в эту секунду закупать начнут, пока биржа закрыта и что это будет куплено одним ордером на триллион, почему вы не допускаете, что выкупаться будет постепенно?

Ответить
1
Развернуть ветку
Wall Street Shadow

потому что только идиоты сейчас оптимистичны

Ответить
1
Развернуть ветку
Виталий Литвинов

Скорей всего и будет постепенно, также как и валютные интервенции?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мимопрохожий

а доли западных инвесторов в российских компаниях распродавать будут?
я б купил чуток если дешево будет (как в чт или ниже)

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Борцов

национализируют, поднимут курс своей закупкой и продадут арабам и китайцам с хорошим наваром

Ответить
5
Развернуть ветку
Артем Спиридонов

Читайте между строк!
1. Путин сделал ход конем.
2. Сейчас сотни иностранных фондов вынуждены будут скинуть акции в российских компаниях за копейки
3. Как результат - колоссальные убытки у этих фондов, убытки для их государств .
4. Российское правительство возьмет под контроль все крупнейшие компании страны
5. ПРОФИТ

Если одним словом - Национализация. Подобное недавно было в Китае.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мимопрохожий

К сожалению - нет. Запретили же иностранцам продавать активы (т.е. брокерам принимать такие заявки). Т.е. никакой фонд или инвестор не сможет слить на бирже свои пакеты Сбера или Газпрома, к сожалению :(
Все эти доли просто заморожены на неопределенный срок.

Ответить
2
Развернуть ветку
Артем Спиридонов

Запретил тот кто и собирается выкупить. Завтра сделают исключение для текущих владельцев этих компаний и все - те как миленькие отдадут за гроши. Как ты сам говоришь а иначе просто будут заморожены....

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Я об этом ещё неделю назад писал. Сейчас в нужных им компаниях легко можно выкупить контрольные пакеты, а кое где и увеличить, да и не факт, что потратят всего триллион - с нынешним курсом доллара и стоимостью бочки нефти - там и 3-5 могут относительно безболезненно потратить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Митя Свет

ПЛАНА

Ответить
1
Развернуть ветку
Чит Чат

VK и без всякой Украины летел на дно

Ответить
1
Развернуть ветку
Covid 19

Vk упал в 10 раз)... Жаль, что не в ноль.

Ответить
1
Развернуть ветку
Митя Свет

Это следующий шаг ПЛАА

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Николаев

алеу, мою статью стащили!)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

За слово суки здесь банят? Это вопрос :)

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Alexander Zinovkin

Минфин РФ купит акции российских компаний на 1 трлн рублей
 Минфин скупит российские компании за 1000$

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Petrakov

Пахнет национализацией, не долго продержались плоды приватизации..

Ответить
0
Развернуть ветку
ViktoRus

"Ты горишь как огонь, я, у меня агония
Это любовь или это паранойя?" )))
Вангую: ближайшее время, искусственный обвал барреля, совместными усилиями Запада - добьёт империю шизы и принцесса превратиться в тыкву...

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Непонятна суть в том что только на нашей бирже закрыли торги, а на других норм всё, иив итоге все валится в низ ...хотя нефтььто мы продаем за доллары))) и цена нефти 100 и цена бакса 100 ...норм же всё

Ответить
–2
Развернуть ветку
Ясно Понятно

Самое время покупать

Ответить
–3
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 93 комментария
Involta
Состоится первая в истории воздушная гонка с участием летающих автомобилей
Источник: involta.media
0 Обсудить
3
Involta
Импланты от рака
Источник: involta.media
0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Миграция
Alexandra Kopelyan
Как обезопасить данные при пересечении границ: инструкция Baseсamp Статьи редакции

Компания-разработчик одноимённого сервиса для управления проектами Basecamp составила для своих работников гайд по путешествиям, однако он подойдёт всем, кто пересекает границы. В нём — чек-листы по основным документам и этапам поездки, которые помогут сохранить личную и рабочую информацию конфиденциальной.

Автор: Michał Parzuchowski
3 3 комментария
31
Versus.legal
Влияние текущих ограничений на IT и Gamedev бизнес в России

Бесплатный вебинар

1 1 комментарий
1
Медиа
Hanna Mirochnik
Как сохранить адекватность и не стать винтиком пропаганды – 11 советов

Как против воли не способствовать целям пропаганды. Рассказывает PR-специалист и эксперт по информационной гигиене Анна Мирочник.

5 5 комментариев
25
Мнения
Евгения Евсеева
«Каждый час этой войны забирает жизни и будущее у живых»: основатели igooods потребовали прекращения боёв на Украине Статьи редакции

Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.

71 71 комментарий
54
Устойчивые города: Москва
Заработала онлайн-выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха»

Она включает 177 уникальных фоторабот авторов из 25 стран мира.

"Отдать швартовы". Фото: полуостров Камчатка, автор Сергей Иванов
1 1 комментарий
8
Право
Василий Черепанов
Что делать если Ваш предоплаченный заказ был отменен Продавцом в одностороннем порядке

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.

43 43 комментария
60
Медиа
Маша Цепелева
Телеканал «Дождь» приостановил работу Статьи редакции

«Очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где и на каких платформах пока не знаем», — сказала в трансляции телеканала на YouTube Наталья Синдеева.

35 35 комментариев
17
Торговля
Евгения Евсеева
IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции

Все магазины закроют 4 марта, производство прекратят.

Мега Дыбенко в Петербурге. Видео natali.sevspb
374 374 комментария
55
Финансы
Маша Цепелева
Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

67 67 комментариев
42
Больше статей
null