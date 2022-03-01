Минфин РФ купит акции российских компаний на 1 трлн рублей Статьи редакции
Правительство предпринимало такие же меры во время кризиса в 2009 году для поддержания курса рубля.
- Минфин возьмёт деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина на официальном интернет-сайте правовой информации.
- Для покупок акций Минфину разрешено использовать инвестиционный банк «ВЭБ.рф» и другие «специализированные финансовые организации». По данным «Ведомостей» на 1 февраля, объём средств ФНБ — 13,6 трлн рублей. Значительная часть средств хранится в валюте — в основном, в евро.
- Новые меры нужны для поддержки фондового рынка, рассказал изданию экономист в одном из крупнейших банков России.
- По его словам, подобные меры правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 году и заработало на этом. Например, оно выкупало акции ВТБ. Власти покупали ценные бумаги по заниженной стоимости и выпускали их в обращение, когда «ситуация стабилизировалась».
- На 28 февраля 2022 года капитализация «Яндекса» после вторжения России в Украину упала с $14,3 млрд до $6,7 млрд, TCS Group — с $12,2 млрд до $1,9 млрд, Ozon — с $3,7 млрд до $2,5 млрд. Капитализация HeadHunter упала с $1,9 млрд до $761 млн, «Циан» — с $420 млн до $234,7 млн, VK — с $1,2 млрд до $175 млн.
Хитро
Хороший план
Мы как инвесторы не можем выкупить акции на падении, биржи закрыты, а Минфин купит )) так сказать по дешевке правительство завладеет многими фирмами
Ага, купят принудительно, за копейку
Почему принудительно то? Продавать то никто не заставляет. И не переживайте, когда биржу отроют у вас тоже будет возможность купить по дешёвке.
когда биржу отроют
Если
Да не ссы, усё будет, откроют )
Комментарий удален
Как нельзя лучше подходит:
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
На наши деньги купят, забыли добавить.
А у кого они купят, если биржа закрыта?
А они обязаны на бирже покупать? Может могут просто прийти и купить!
А у кого они купят, если держатели на биржах
Разве вы не знали что акции можно купить не только на бирже. ЗАО какой-нибудь выпустит облигацию - вам на принтере распечатает + договор купли-продажи на сумму. Для этого биржа не нужна так то)
Ну, биржа это как рынок овощной, но ты же можешь и напрямую договориться с продавцом капусты.
можно, конечно.
Как передает Faktxeber.com, Россия использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Путин одурачил и ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все, как по нотам.
Раньше часть акций энергетических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам — это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности уходила не в казну России, а на счета «финансовых акул » Европы. В связи с ситуацией в Крыму рубль стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс рубля. Даже появлялись слухи о том, что у России просто нет запаса валют на поддержание курса рубля.
Эти слухи и заявления Путина, что он готов и будет защищать русскоговорящее население Украины, привело к большому падению цены на акции энергетических компаний России, и «финансовые акулы» стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Путин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев.
Пока эти «финансовые акулы» поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках России. Мало того, что Россия за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так она еще и вернула акции своих компаний в Россию. Теперь доход от нефти и газа не будет уходить за границу, а будет оставаться в России, рубль поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы России, а «финансовые акулы» Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от нефти и газа. Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка.
запрет на продажу активов иностранцами падение на Мосбирже притормозит кмк. К моему личному сожалению :)
В короткой перспективе - да, в долгой - где столько ещё хомяков набрать?
Я ж не про то что выкупят падение физики. Я про то что падать не из-за чего особо будет - иностранцам же продавать нельзя теперь. Мне так кажется.
Напечатают и купят👆гибридная национализация (с)
Национализация
Де-. Сейчас так принято
Надеюсь, что это является косвенным признаком того, что они уже договорились и поэтому точно знают, что скоро всё закончится, стабилизируется и пойдёт вверх.
«Минфин скупит российские компании за 1 трлн рублей» в данной ситуации)
Минфин собрался покупать их из ФНБ.
Из фонда в который откладывали на черный день, и когда он наступил, эти дауны решили купить на средства фонда акции.
Многоходовочка
Так дёшево блин
Решили закупить на всю котлету...😅
Похоже Минфин все на эти деньги выкупит, так ещё и сдачу дадут.
Я знаю, что вы следите за всеми источниками, поэтому пожалуйста, передайте руководству и донесите мысль, что сначала торги нужно открыть на мосбирже, дайте закупиться Россиянам, а потом уже выкупайте сами, а то по факту сейчас заработают все кроме нас(
Так в том и план, в общем-то
Не уверен, что у них есть план)
Точно такой план был в 08-09 гг. Они устраивали стоп-торги, выносили рынок и снова закрывали его
Надо торги на бирже сначала открыть
Он будет у кого надо выкупать и по какой надо цене
Что там по Рэмблеру? Nginx уже может его купить?
а там есть что покупать? )))
Домен старый, с историей и тайп-ин трафиком, под ссылки для сапы сойдет.
Я тоже хочу купить - откройте биржу!
Я тут подумал, а ведь если 13,2 трлн есть. Неплохо бы рассмотреть вариант, скупки долгов физических лиц (я про кредиты) в таком же ключе. Чем люди хуже акций? К тому же многим развяжет руки для каких-то перестроек текущих дел..
ага, чтобы эти ребята взяли новые долги? Дело не в том, что люди взяли кредит, а в башке этих людей.
Тоже верно. Но есть же люди, кто их брал не для ерунды. Я не про микро займы конечно же. Там полагаю труба. А про тех, кто брал на бизнес, ипотеки. И не большие суммы, где суммы от 200млн., а те которые 1,2,3,5 млн. Статистика и так есть. Скажем так активная часть населения, способная реализовывать что-то.
Сейчас в банки итак пойдут вливания, плюс это обесценит деньги, цены без этого вырастут.
Поэтому лучше это рассматривать, госэкономистам. Но рассмотреть и ответить я думаю допустимо.
Долги физических лиц... Ну вы даёте, запомните простое правило, жесткое, но истинное отношение власти к населению:
Коммерсанты - корм,
Население - насекомые.
Под эту логику отлично выстраивается вся законодательная деятельность наших властей.
прям лучше не скажешь
Госрэкет
Ну не «после вторжения России в Украину», а «с начала специальной военной операции»🤦♂️
(сарказм)
Офигенно. Биржу закрыли, частным инвесторам нельзя ничего скупить дешево. А сами соберут по дну сейчас - опять государство обогатится за чужой счет.
В данном случае за счёт иностранных инвесторов, где то я видел пост, для чего именно создавался фнб, в том числе, чтобы у алигархов выкупить весь бизнес, в случае если полезут во власть и начнут угрожать закрытием заводов
Почаще такое читай
А я думал он для того, что бы половину американцам и европейцам подарить.
"это всё теории заговоров", как нам пишут почти к каждому материалу/комменту на виси
Может такой план:
- скупают, чтобы "кто надо" не потерял деньги на акциях.
- цена поднимается, "кто надо" скидывает на физиков.
- физики остаются с фантиками, "кто надо" с валютой.
Бред?
с какой валютой если торги за рубли?
Пока курс низкий, выгоднее поднять все голубые фишки, скинуть их российским физикам, обменять рубли на валюту и сказать всем пока, спасибо за ваши иисы.
Да, считаю текущий курс слишком низкий и очень сильно поддерживается государством, пока поддерживается.
Судя по тому, как европейцы избавляются от наших активов, мало шансов что они вернутся.
Пока курс низкий, выгоднее поднять все голубые фишки, скинуть их российским физикам, обменять рубли на валюту и сказать всем пока, спасибо за ваши иисы.
так а куда с этой валютой деваться если переводы наружу заблокированы? и российский физик - он же тоже не совсем дебил, по ценам выше четверга прошлого вряд ли купит уже :)
Судя по тому, как европейцы избавляются от наших активов, мало шансов что они вернутся.
это пока на волне негатива и паники, если доходность будет весомая - вернутся еще. Не первый же раз.
Смешно.
На черный рынок, грядет совок 2.0
если биржа валютная работает, то какой "черный рынок"? кому он нужен?
Мне кажется да, у физиков стольких денег нет.
Объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2021 года составил в России 36,4 триллиона рублей
Эти деньги, которые рано или поздно придут на рынок в погоне за жадностью. Люди обменяют реальные рубли на будущие фантики.
Но блин, не сейчас) щас все в кеше
Получится примерно 1 трлн. акций. Если конечно мы вообще увидим рыночные цены когда-нибудь.
Набери Сбер Английская биржа акции ...там покажут реальную цену
Но на лондонской бирже не торгуются акции Сбера, только расписки на них. Это не тоже самое.
Министерство финансов Рэкетерской Федерации?
Выглядит как многоходовочка по грабежу
тут сейчас главное перехитрит минфин. Вот какая наша задача
Началось растаривание мешка деда, сейчас опричники начнут через карманные фирмы вытаскивать деньги из страны в оффшоры, а потом банкротить или как Чубайс безнаказанно уходить от ответственности. Получается так, что это хороший повод для расстраты фонда. На сколько его интересно хватить, ещё ведь Аэрофлот с дыры вытягивать, которой ушел в турбулентность
Дело за малым - напечатать один триллион рублей
Даже печатать не надо, это виртуальный триллион ;)
Ванную, что будет как с продажей валюты по бюджетному правилу - не через биржу -otc, и у "нужных " инвесторов, по цене сентября 2021 года...
Откупят Магнит (спасут Лаврова), ВТБ и Сбер и Медведевский Яндекс. По ценам на 22 января. И все. И волки целы, овцы смотрят
В сентябре папиры дороже стоили...
Не патриотично, и войти в положение надо, там сейчас все изымут и передадут Украине ...
Надо же убытки им ,хоть отчасти покрыть
А что все такую панику навели? Я не заметил в статье ни слова о том, что они прямо в эту секунду закупать начнут, пока биржа закрыта и что это будет куплено одним ордером на триллион, почему вы не допускаете, что выкупаться будет постепенно?
потому что только идиоты сейчас оптимистичны
Скорей всего и будет постепенно, также как и валютные интервенции?
а доли западных инвесторов в российских компаниях распродавать будут?
я б купил чуток если дешево будет (как в чт или ниже)
национализируют, поднимут курс своей закупкой и продадут арабам и китайцам с хорошим наваром
Читайте между строк!
1. Путин сделал ход конем.
2. Сейчас сотни иностранных фондов вынуждены будут скинуть акции в российских компаниях за копейки
3. Как результат - колоссальные убытки у этих фондов, убытки для их государств .
4. Российское правительство возьмет под контроль все крупнейшие компании страны
5. ПРОФИТ
Если одним словом - Национализация. Подобное недавно было в Китае.
К сожалению - нет. Запретили же иностранцам продавать активы (т.е. брокерам принимать такие заявки). Т.е. никакой фонд или инвестор не сможет слить на бирже свои пакеты Сбера или Газпрома, к сожалению :(
Все эти доли просто заморожены на неопределенный срок.
Запретил тот кто и собирается выкупить. Завтра сделают исключение для текущих владельцев этих компаний и все - те как миленькие отдадут за гроши. Как ты сам говоришь а иначе просто будут заморожены....
Я об этом ещё неделю назад писал. Сейчас в нужных им компаниях легко можно выкупить контрольные пакеты, а кое где и увеличить, да и не факт, что потратят всего триллион - с нынешним курсом доллара и стоимостью бочки нефти - там и 3-5 могут относительно безболезненно потратить.
ПЛАНА
VK и без всякой Украины летел на дно
Vk упал в 10 раз)... Жаль, что не в ноль.
Это следующий шаг ПЛАА
алеу, мою статью стащили!)
За слово суки здесь банят? Это вопрос :)
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Минфин РФ купит акции российских компаний на 1 трлн рублей
Минфин скупит российские компании за 1000$
Пахнет национализацией, не долго продержались плоды приватизации..
"Ты горишь как огонь, я, у меня агония
Это любовь или это паранойя?" )))
Вангую: ближайшее время, искусственный обвал барреля, совместными усилиями Запада - добьёт империю шизы и принцесса превратиться в тыкву...
Непонятна суть в том что только на нашей бирже закрыли торги, а на других норм всё, иив итоге все валится в низ ...хотя нефтььто мы продаем за доллары))) и цена нефти 100 и цена бакса 100 ...норм же всё
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