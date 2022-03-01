Финансы
Маша Цепелева

Попавшие под санкции ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен вышли из совета директоров «Альфа-банка» Статьи редакции

Фридман также покинул совет директоров Veon — владельца «Билайна».

  • Также из совета директоров банка выйдут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, объявил «Альфа-Банк».
  • Совет возглавит Олег Сысуев, сейчас он первый заместитель председателя совета. Сысуев работает в банке с 1999 года. Он курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и возглавляет комитет по устойчивому развитию «Альфа-Банка».
  • Авен был председателем совета директоров «Альфа-банка», Фридман — совладелец «Альфа-групп». В компании не пояснили причины их ухода. 28 февраля ЕС внёс предпринимателей в «чёрный список». Им запрещен въезд в ЕС, их активы на территории союза будут заморожены.
  • Также Фридман покинул совет директоров владельца «Билайна» Veon.
Дополнено в 19:26 мск. Михаил Фридман с 1 марта покинул наблюдательный совет X5 Group, сообщила пресс-служба компании.
Михаил Фридман и Пётр Авен / «РИА Новости»

#новость #альфабанк

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Danil Kan

Имхо покинули потому что против них санкции-что бы банк не топить

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43
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Андрей Деревянко

И правильно сделали. Это личная потеря для Фридмана, но в коментах злорадство про «побежали»

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24
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Alexey Gutorov

бедный, бедный фридман. сердце разрывается (нет)

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29
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Владислав Егоров

Ебать как жалко бедняжку, как же он теперь выживет вообще, куда ненужные вещи и еды отправить не подскажешь?

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10
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Ваня Коников

От банка отводят санкции, они еще и собственные санкции оспорить хотят, будет интересный прецедент, если получится

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3
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Татьяна Панфилова

Вот мне тоже очень интересно, что победит в данном случае: деньги или политика в суде. Реально очень интересно.

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2
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Roman Moskovskiy

Кажется у банка уже тоже санкции

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1
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Danil Kan

Репутация может пострадать из за верхов

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0
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Blackrock

Скорее себя выгораживают, альфа с самого начала под санкциями

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1
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ЯжПрограммист

Мне одному кажется что точечные санкции против наших чиновников и олигархов воспринимаются как хорошие новости?

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15
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Egor Voinov

Не кажется.

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6
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Василий Степанофф

Все эти чиновники потом отыграются на нас.
"Нам запретили въезд в ЕС, ну штош и вы отдыхайте на юге Баренцева моря"

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0
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ЯжПрограммист

Ну так-то небо сразу для всех закрывают почему-то, а не для бизнес-джетов. Хотя уверен что владельцы как раз бизнес-джетов всегда смогут "договориться".

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0
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Юрий Райков

Побежали

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2
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Степан Фадеев

Куда побежали, если санкции против них, а не банка.

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11
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Татьяна Панфилова

Были разъяснения, что если физлицо, на которое санкции, управляет организацией (ну понятно, капиталы, доли), то на организацию тоже санкции.

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7
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Петр Григорьев

Мне тоже непонятно, зачем писать «причины их ухода не пояснили» если любой, кто дружит со своей головой и так всё понимает

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1
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Степан Фадеев

Ну так не победали, а только лучше сделали.

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1
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Sergei Timofeyev

Да, так и есть.

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0
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Blackrock

https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html

В Альфа-банке рассказали о работе после введения…
Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по…
ria.ru
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0
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Беляев Виталий

Как мне видится спасают банк и билайн от санкций, довольно благородно

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10
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LeodVinci

Это ведь в их же интересах? Долей в компаниях они ведь все ещё владеют.

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6
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Петр Григорьев

Простая арифметика, никакого благородства (с)

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0
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Mik Petrov

Фридман Авен главные воры

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–11
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Роман Милованов

Есть доказательства или обвинять людей без доказательств нынче в тренде?

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18
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Иван Купцов

Если у стороны обвинения нет доказательств, то защите проще. У вас есть доказательства, что Фридман и Авен не воры, раз вы выступаете в качестве их защитника?

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–16
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Владислав Егоров

Это только в фантазиях твоих больных надо невиновность доказывать без доказательств вины

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16
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Иван Купцов

А мы тут уже процессуальное решение выносим? Я лично не наделен никакими полномочиями, а вы? Я даже в своих больных фантазиях не думал, что решения вынесенные на vc.ru имеют юридическую силу. Я вообще в роли судьи тут выступаю, поэтому не я доказываю, а мне доказывают. Итак, стороны, начинайте

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1
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Владислав Егоров

Начинаю: пошел нахуй

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–1
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Иван Купцов

Вот видите, тут даже послать можно и ничего за это не будет, поэтому можно обвинять как с доказательством вины, так и без. Можно даже сказать, что существует квадратный круг и ничего не произойдет. Это же интернет!

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1
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v222v

Я как "прокурор" выношу представленение о незаконности данного разбирательства, призываю суд дело оставить без рассмотрения.
В рамках данного дела - исца направить на принудительное обучение юриспруденции, поскольку его требования противоречат нормам РФ и мирового права - призумция невиновности.
Основываясь на требованиях исца заявляю о возбуждении дела по факту клеветы.
Секретаря попрошу занести все вышеописанное в протокол, копию предоставить мне по окончании заседания.
Не знаю вышла ли шутка- шуткой, вот всем советую изучить призумцию невиновности, в рамках разбирательства знание этой формулировки не позволит из статуса свидетеля перейти в статус обвиняемого.

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0
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Mik Petrov

Конечно есть, первый раз слышишь ? Их не трогали только из за того что Авен старый знакомый Чубайса. А Фридман пешка

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1
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Оля Власова

И все они друзья того самого Березовского

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0
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Danil Kan

И вообще всеми нами управляют инопланетные сверхразумы территории сша

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3
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Оля Власова

Переигрываете

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0
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Denis Kosov

Да не, нормально. Там выше перегибают, так что норм

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1
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Максим Степанов

чё они у тебя табуретку последнюю украли?

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0
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Джон Картошкин

Смотрю на лица, но почему-то вижу их хитрые жопы

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6
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Alexander BRK

И в замке во Франции более не отсидеться...

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2
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Артём Подгорный

Положил сегодня деревянные под честные 20% в Альфе

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0
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Vangelis

очень зря. Огромный риск потерять. Как только в стране не будет денег, сначала заморозят вклады валютные, все ломанутся снимать бабло со всех остальных вкладов. Потом рублевые тут же заморозят.
вернуть их будет нельзя. Ну скажут, что через 5 лет вернут. А сейчас на нужды войны нужнее. Это не я сказал - такой сценарий вероятен вполне и говорят так экономисты

Сейчас самый разумный ход - это скупать баксы на волотильности в течение дня по минимальной цене и класть под подушку. А если денег много, то выводить баксы из страны и уезжать

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0
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v222v

В момент пожара орать:"Горим!"- так себе идея, хотя на таких олухах деньги и делают

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4
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Vangelis

Они сейчас завлекают всех, чтоб все несли бабло. Это подстраховка. Если будут нужны деньги - все вклады заморозят.
Так уже было в истории России

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2
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v222v

Смысл власти брать деньги у населения, это цугцварг, тогда к военной операции добавится недовольство внутри страны, а вот это не Вау.
Плюсом обязали 80%долларов продавать, дефицит валюты через неделю уйдет, курс стабилизируется.
Есть ещё рычаги где взять денег: можно зарезать какой-то банк, можно продать золотишко, можно урезать бюджетные расходы.
Повышая ключевую ставку они спасают банки от дефолта, чтобы были активы для работы, в банках тоже не дураки- ставку опустят- девиденты по вкладам тоже опустят либо сделают короткие позиции по вкладу, людям забирать смысла уже не будет вклады будут равны инфляции, так и будут сохраняться в банках.
Даже если люди будут всю наличку тратить -государству это вернётся НДСом.
Рычаги задействованы - все будет норм, паника всегда губительна!
Бакс через 2-3 недельки отскочет до 85 даже при продолжении кампании! Кто набрал на пике сейчас 27.02-2.03. будут его продавать, и он будет плясать в коридоре 80-82. В нем и будет дальше, тенденций к росту зелёных бумажек не вижу.
Ценник на импортные товары попляшет и успокоиться с наценкой +10-15%.
Выручка от сырья тоже будет в национальных банках теперь, через месяц все будет нормально!
Удачи ребят!

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3
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Vangelis

Уже запретили валюту увозить выше 10к
Следующий шаг по валюте - принудительная конвертация валютных счетов.
Потом заморозка валютных вкладов
Никто внутри не выйдет на бучу. В процентном отношении валютных счетов немного. Даже если взять рублевые вклады в банках у людей
Думаю что даже половина их не имеет. А то и больше. Часть людей будет недовольна. Но это не создаст критичную массу.

Предлагаю встретиться тут и обсудить предсказания через месяц
Мой прогноз - бакс 130....150
Техника х2 ценник и только через алиэкспресс.
Конвертация баксов на валютных счетах в апреле
Валютные вклады заморозят к маю

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1
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Sergey Matveev

Остается надеяться что саудовская аравия не уронит нефть

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0
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v222v

У ОПЕК встреча в апреле, будут обсуждать нормы дневной добычи- это успокоило рынок, но послепандемийная суета говорит об увеличении потребления и пока НПЗ не заполнят хранилища под горлышко тренд на увеличение цены сохранится.

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0
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Vangelis

Альфа сейчас рухнет интересно? я имею в виду еще больше, чем могла бы

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–11
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Женя Яночкин

Что? Это чуть ли не единственный большой банк, у которого всё в порядке)

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0
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Allestor Krei

Уралсиб, Тинькофф, Райфайзен?

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6
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Женя Яночкин

Уралсиб и Райффазен тяжеловато назвать большими банками. Точно, Тинькофф тоже)

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0
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Игорь Мазаев

Райффайзен — маленький банк? Ясно-понятно.

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16
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Предвыборный ГОСТ

Да, я думал мне показалось, но нет... Райф - маленький. Смешно.

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1
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Vangelis

у меня ИИС и на нем куплены облигации Альфы
на дивиденды (купоны) я уже не надеюсь
Вот есть тут эксперты, ведь могут и погашение по номиналу отменить в конце срока в связи с форс-можором? то есть фактически забрать все мои деньги

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0
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ЯжПрограммист

В случае дефольа и последующего банкротсва. Посмотрите на обувь россии.

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0
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Gre Li

Альфа — всё. Меняет тарифы, существенно ухудшает условия, по сути грабит клиентов.

Альфа-банк отменил овердрафт без предупреждения…
Сегодня безо всяких предупреждений Альфа-банк отключил овердрафт многим юрлицам. В результате на…
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–5
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Gre Li

Забавно как минусаторы отмечаются, что они вложились в Альфу. Бегите оттуда, глупцы!

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2
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Mik Petrov

Стоит ли платить кредит имеешь ввиду?

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1
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Владислав Богатов

Происходит ещё интересное. Дали 20% по вкладу. А вот с Альфа счетом со вчерашней ночи до текущего момента магия происходит. Было в приложении 10%, Мне Альфа комментах подтвердили, что это так. А сейчас все вернулось к 4. Условия меняются налету

Алфа банк сделал 20% по вкладу? — Владислав…
Вчера, 28 февраля в 18:30, Альфа банк опубликовал в своём телеграмм-канале новость о неслыханной…
vc.ru
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ЯжПрограммист

У меня есть ставки по 20%, но только на 3 мес. Дальше резко падает и на год уже дают 10%. Вероятно они боятся что получится как в 2014 году когда они мне ещё 2 года платили проценты с вклада когда ставки на дворе были уже чуть ли не в половину меньше.

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3
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Анна Козлова

Я им вопрос в чате задала, вот что ответили.

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0
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Юрий Райков

Так эти сейчас уйдут, и альфу под санкции

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0
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Nice Man

А что это даст?

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0
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Юности вольная птица

И корабль перестанет тонуть?

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0
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Чит Чат

А вместо себя жен поставили

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0
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Хороший

За жирных котов уже взялись.

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Алексей Ишков

Вы знаете, чем меньше таких людей будет наверху, тем лучше. У нас в стране острый дефицит "буржуЕв". Да-да, я не ошибся и не оговорился - вот именно тех толстосумов с советских пропагандистских плакатов. Вроде Форда. Который наладил бы целую высокотехнологичную отрасль, дал бы рабочие места, наводнил бы рынок товарами. Вот вроде Штенгелова, который владеет KDV. Вроде и так себе человек, а бизнес почти с нуля организовал, рабочие места дал, нужные вещи производит. "В экономике, так сказать, необходим." ©

Потому что весь "верх" давно занят задницами "временно исполняющих обязанности богатеньких", вроде бесконечных авенов, дерипасок, тиньковых, фридманов. При том исполняющих из рук вон плохо. Которые в своей время тупо присосались к ресурсной базе или финансовым потоками и на этом всë их "предпринимательство" как-то и закончилось. А, ну да, Тиньков ещë пивасик выпускал. Достижение, блин.

Потому что это люди с "совком" в голове. Которые всë ещё в глубине души считают себя кем-то вроде фарцовщика, с соответствующей психологией "хватай мешки, вокзал отходит" и бизнес-планами уровня "занял сто рублей и убежал". Пользователи Тинькофф-банка не дадут соврать.

То, что этих людей попросили на выход - очень хорошо.

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0
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Программный ящик

Я сегодня получил уведомление, что по бизнес кредитке альфы проценты с 10% поднимаются до 40% даже для той суммы, которая уже была потрачена ранее. То есть закладывали в расходы один процент, херак вот вам в 4 раза больший. Спс на#*"

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0
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snup 34

К сожалению это не спасет красного, будет тонуть вместе со всеми нами на борту.

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Александр Сахнюк

Сироты! У нас ни папы ни мамы! А у них ни стыда ни совести! Но это было понятно и предсказуемо в 1991г, что с ними сделают их зарубежные "колеги" в случае не выполнения их пожеланий!

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tartujaydi

https://it-it.facebook.com/Dove-vedere-Milan-Inter-LIVE-In-Diretta-Streaming-102671092371145

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