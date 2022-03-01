Попавшие под санкции ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен вышли из совета директоров «Альфа-банка» Статьи редакции
Фридман также покинул совет директоров Veon — владельца «Билайна».
- Также из совета директоров банка выйдут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, объявил «Альфа-Банк».
- Совет возглавит Олег Сысуев, сейчас он первый заместитель председателя совета. Сысуев работает в банке с 1999 года. Он курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и возглавляет комитет по устойчивому развитию «Альфа-Банка».
- Авен был председателем совета директоров «Альфа-банка», Фридман — совладелец «Альфа-групп». В компании не пояснили причины их ухода. 28 февраля ЕС внёс предпринимателей в «чёрный список». Им запрещен въезд в ЕС, их активы на территории союза будут заморожены.
- Также Фридман покинул совет директоров владельца «Билайна» Veon.
Имхо покинули потому что против них санкции-что бы банк не топить
И правильно сделали. Это личная потеря для Фридмана, но в коментах злорадство про «побежали»
бедный, бедный фридман. сердце разрывается (нет)
Ебать как жалко бедняжку, как же он теперь выживет вообще, куда ненужные вещи и еды отправить не подскажешь?
От банка отводят санкции, они еще и собственные санкции оспорить хотят, будет интересный прецедент, если получится
Вот мне тоже очень интересно, что победит в данном случае: деньги или политика в суде. Реально очень интересно.
Кажется у банка уже тоже санкции
Репутация может пострадать из за верхов
Скорее себя выгораживают, альфа с самого начала под санкциями
Мне одному кажется что точечные санкции против наших чиновников и олигархов воспринимаются как хорошие новости?
Не кажется.
Все эти чиновники потом отыграются на нас.
"Нам запретили въезд в ЕС, ну штош и вы отдыхайте на юге Баренцева моря"
Ну так-то небо сразу для всех закрывают почему-то, а не для бизнес-джетов. Хотя уверен что владельцы как раз бизнес-джетов всегда смогут "договориться".
Побежали
Куда побежали, если санкции против них, а не банка.
Были разъяснения, что если физлицо, на которое санкции, управляет организацией (ну понятно, капиталы, доли), то на организацию тоже санкции.
Мне тоже непонятно, зачем писать «причины их ухода не пояснили» если любой, кто дружит со своей головой и так всё понимает
Ну так не победали, а только лучше сделали.
Да, так и есть.
Как мне видится спасают банк и билайн от санкций, довольно благородно
Это ведь в их же интересах? Долей в компаниях они ведь все ещё владеют.
Простая арифметика, никакого благородства (с)
Фридман Авен главные воры
Есть доказательства или обвинять людей без доказательств нынче в тренде?
Если у стороны обвинения нет доказательств, то защите проще. У вас есть доказательства, что Фридман и Авен не воры, раз вы выступаете в качестве их защитника?
Это только в фантазиях твоих больных надо невиновность доказывать без доказательств вины
А мы тут уже процессуальное решение выносим? Я лично не наделен никакими полномочиями, а вы? Я даже в своих больных фантазиях не думал, что решения вынесенные на vc.ru имеют юридическую силу. Я вообще в роли судьи тут выступаю, поэтому не я доказываю, а мне доказывают. Итак, стороны, начинайте
Начинаю: пошел нахуй
Вот видите, тут даже послать можно и ничего за это не будет, поэтому можно обвинять как с доказательством вины, так и без. Можно даже сказать, что существует квадратный круг и ничего не произойдет. Это же интернет!
Я как "прокурор" выношу представленение о незаконности данного разбирательства, призываю суд дело оставить без рассмотрения.
В рамках данного дела - исца направить на принудительное обучение юриспруденции, поскольку его требования противоречат нормам РФ и мирового права - призумция невиновности.
Основываясь на требованиях исца заявляю о возбуждении дела по факту клеветы.
Секретаря попрошу занести все вышеописанное в протокол, копию предоставить мне по окончании заседания.
Не знаю вышла ли шутка- шуткой, вот всем советую изучить призумцию невиновности, в рамках разбирательства знание этой формулировки не позволит из статуса свидетеля перейти в статус обвиняемого.
Конечно есть, первый раз слышишь ? Их не трогали только из за того что Авен старый знакомый Чубайса. А Фридман пешка
И все они друзья того самого Березовского
И вообще всеми нами управляют инопланетные сверхразумы территории сша
Переигрываете
Да не, нормально. Там выше перегибают, так что норм
чё они у тебя табуретку последнюю украли?
Смотрю на лица, но почему-то вижу их хитрые жопы
И в замке во Франции более не отсидеться...
Положил сегодня деревянные под честные 20% в Альфе
очень зря. Огромный риск потерять. Как только в стране не будет денег, сначала заморозят вклады валютные, все ломанутся снимать бабло со всех остальных вкладов. Потом рублевые тут же заморозят.
вернуть их будет нельзя. Ну скажут, что через 5 лет вернут. А сейчас на нужды войны нужнее. Это не я сказал - такой сценарий вероятен вполне и говорят так экономисты
Сейчас самый разумный ход - это скупать баксы на волотильности в течение дня по минимальной цене и класть под подушку. А если денег много, то выводить баксы из страны и уезжать
В момент пожара орать:"Горим!"- так себе идея, хотя на таких олухах деньги и делают
Они сейчас завлекают всех, чтоб все несли бабло. Это подстраховка. Если будут нужны деньги - все вклады заморозят.
Так уже было в истории России
Смысл власти брать деньги у населения, это цугцварг, тогда к военной операции добавится недовольство внутри страны, а вот это не Вау.
Плюсом обязали 80%долларов продавать, дефицит валюты через неделю уйдет, курс стабилизируется.
Есть ещё рычаги где взять денег: можно зарезать какой-то банк, можно продать золотишко, можно урезать бюджетные расходы.
Повышая ключевую ставку они спасают банки от дефолта, чтобы были активы для работы, в банках тоже не дураки- ставку опустят- девиденты по вкладам тоже опустят либо сделают короткие позиции по вкладу, людям забирать смысла уже не будет вклады будут равны инфляции, так и будут сохраняться в банках.
Даже если люди будут всю наличку тратить -государству это вернётся НДСом.
Рычаги задействованы - все будет норм, паника всегда губительна!
Бакс через 2-3 недельки отскочет до 85 даже при продолжении кампании! Кто набрал на пике сейчас 27.02-2.03. будут его продавать, и он будет плясать в коридоре 80-82. В нем и будет дальше, тенденций к росту зелёных бумажек не вижу.
Ценник на импортные товары попляшет и успокоиться с наценкой +10-15%.
Выручка от сырья тоже будет в национальных банках теперь, через месяц все будет нормально!
Удачи ребят!
Уже запретили валюту увозить выше 10к
Следующий шаг по валюте - принудительная конвертация валютных счетов.
Потом заморозка валютных вкладов
Никто внутри не выйдет на бучу. В процентном отношении валютных счетов немного. Даже если взять рублевые вклады в банках у людей
Думаю что даже половина их не имеет. А то и больше. Часть людей будет недовольна. Но это не создаст критичную массу.
Предлагаю встретиться тут и обсудить предсказания через месяц
Мой прогноз - бакс 130....150
Техника х2 ценник и только через алиэкспресс.
Конвертация баксов на валютных счетах в апреле
Валютные вклады заморозят к маю
Остается надеяться что саудовская аравия не уронит нефть
У ОПЕК встреча в апреле, будут обсуждать нормы дневной добычи- это успокоило рынок, но послепандемийная суета говорит об увеличении потребления и пока НПЗ не заполнят хранилища под горлышко тренд на увеличение цены сохранится.
Альфа сейчас рухнет интересно? я имею в виду еще больше, чем могла бы
Что? Это чуть ли не единственный большой банк, у которого всё в порядке)
Уралсиб, Тинькофф, Райфайзен?
Уралсиб и Райффазен тяжеловато назвать большими банками. Точно, Тинькофф тоже)
Райффайзен — маленький банк? Ясно-понятно.
у меня ИИС и на нем куплены облигации Альфы
на дивиденды (купоны) я уже не надеюсь
Вот есть тут эксперты, ведь могут и погашение по номиналу отменить в конце срока в связи с форс-можором? то есть фактически забрать все мои деньги
В случае дефольа и последующего банкротсва. Посмотрите на обувь россии.
Альфа — всё. Меняет тарифы, существенно ухудшает условия, по сути грабит клиентов.
Забавно как минусаторы отмечаются, что они вложились в Альфу. Бегите оттуда, глупцы!
Стоит ли платить кредит имеешь ввиду?
Происходит ещё интересное. Дали 20% по вкладу. А вот с Альфа счетом со вчерашней ночи до текущего момента магия происходит. Было в приложении 10%, Мне Альфа комментах подтвердили, что это так. А сейчас все вернулось к 4. Условия меняются налету
У меня есть ставки по 20%, но только на 3 мес. Дальше резко падает и на год уже дают 10%. Вероятно они боятся что получится как в 2014 году когда они мне ещё 2 года платили проценты с вклада когда ставки на дворе были уже чуть ли не в половину меньше.
Я им вопрос в чате задала, вот что ответили.
Так эти сейчас уйдут, и альфу под санкции
А что это даст?
И корабль перестанет тонуть?
А вместо себя жен поставили
За жирных котов уже взялись.
Вы знаете, чем меньше таких людей будет наверху, тем лучше. У нас в стране острый дефицит "буржуЕв". Да-да, я не ошибся и не оговорился - вот именно тех толстосумов с советских пропагандистских плакатов. Вроде Форда. Который наладил бы целую высокотехнологичную отрасль, дал бы рабочие места, наводнил бы рынок товарами. Вот вроде Штенгелова, который владеет KDV. Вроде и так себе человек, а бизнес почти с нуля организовал, рабочие места дал, нужные вещи производит. "В экономике, так сказать, необходим." ©
Потому что весь "верх" давно занят задницами "временно исполняющих обязанности богатеньких", вроде бесконечных авенов, дерипасок, тиньковых, фридманов. При том исполняющих из рук вон плохо. Которые в своей время тупо присосались к ресурсной базе или финансовым потоками и на этом всë их "предпринимательство" как-то и закончилось. А, ну да, Тиньков ещë пивасик выпускал. Достижение, блин.
Потому что это люди с "совком" в голове. Которые всë ещё в глубине души считают себя кем-то вроде фарцовщика, с соответствующей психологией "хватай мешки, вокзал отходит" и бизнес-планами уровня "занял сто рублей и убежал". Пользователи Тинькофф-банка не дадут соврать.
То, что этих людей попросили на выход - очень хорошо.
К сожалению это не спасет красного, будет тонуть вместе со всеми нами на борту.
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