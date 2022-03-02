Финансы
Маша Цепелева

Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию Статьи редакции

Компания также ограничила использование Apple Pay.

  • Apple приостановила все продажи своих товаров в России из-за войны на Украине, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
  • Компания заявила, что остановит весь экспорт, и ограничила использование Apple Pay и других сервисов. Каких не указано.
  • В Apple Maps теперь не будут показываться пробки и «другие инциденты» в украинских городах. Приложения RT News и Sputnik News недоступны для скачивания в App Store за пределами России.
Заявление Apple

#новость #apple

13 972 просмотров
213 213 комментариев
26
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213 комментариев
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Konstantin Kortava

Последний айфон, это тот, который у вас.

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63
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Йонас Урбонас

У меня 6s, вернуться бы в год его выпуска....

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5
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Екатерина Колосова

И свалить

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8
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Андрей Иванов

побереги, скоро сможешь продать за дорого и купить квартиру

Ответить
4
Развернуть ветку
Tim Antoshin

У меня se1, и твоя и моя модель по ходу последний год поддерживаются обновами

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0
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Эдуард Чистяков
Ответить
59
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Алексей Гурин

У Пескова всё нормально...

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17
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Ручной ихтиандр

Они и не пользовались айфонами. Айфоном пользовался Медведев у него и произошло, а тут да ничего не произошло.

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10
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Кучма Кирилл

Сомневаюсь, что Медведев прикладывал свой айфон к терминалу пятёрочки хоть раз в жизни. У него для покупки кроссовок отдельно фирма заведена.

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6
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Gutal1n

видел недавно в каком-то ролике Песков был с красным айфоном, просто бросилось в глаза

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0
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Денис Демидов

Что подписать? Что я должен подписать? (С)

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2
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Oleg Chernykh

Прикладывать теперь можно только икону

Ответить
59
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ляг, отдохни

жаль гречи ею не купить

Ответить
5
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Олег Калинин
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3
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Эльдар Супьянов

Все отключат, вопрос времени. Но наши власти сказали, что уже готовы к этому. А мы готовы?

Ответить
26
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Андрей Иванов

Ни к чему они не готовы. У них у всех поголовно айфоны небось.

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15
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Dmitry No Name

Ничего, будут с йоба фонами ходить, пидарасы
Просто разрушили все надежды и мечты целой страны и миллионов граждан. Жаль, что некоторая часть сейчас не понимает всего пиздеца, но чуть позже поймёт обязательно. Верю что холодильник победит телевизор.

Сука, плакать хочется. 😢

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75
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Dmitry No Name

Украинцам хочется пожелать сил и терпения. Просто дичь происходит 😢

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20
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Денис Демидов

Афган добил совок, Украина добьет рф

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10
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Dmitry No Name

Ну и пускай. Хоть и очень обидно за обе страны. Все из за одного сумасшедшего.

Это какой-то сон, очень тяжело осознать и принять. С обоих сторон гибнут люди, страны которые всегда дружили. Просто ужас..

Даже не верится, неужели у руководства России хоть чуть чуть там не остались мозги, чтобы как-то это все остановить. Отрицательная селекция сделала свое дело 😢

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9
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Денис Демидов

Этого сумасшедшего полстраны поддерживает, вот что страшно на самом деле

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8
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Dmitry No Name

Да и среди моих знакомых такие есть, что печально. Как бы я не пытался их переубедить, все бестолку.

Вот без вранья и всего, пишу и плакать хочется. 😞

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10
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Maxim Medvedev

Ничего, они переубедятся, когда холодильник победит телевизор

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1
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Игорь

В целом я согласен, но надо понимать, что последние 10 лет Украина была не просто не дружна, она была резко агрессивно против. С угрозами и подготовкой к войне. То есть молодёжь на полном серьёзе обсуждала кто сколько русских убьёт, только дайте автомат в руки. Это факт.

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–4
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Dmitry No Name

Не знаю, абсолютно ничего не хочется говорить. Украину как гос-во можно и надо было отпустить. И никаких убийств и ничего не было.

Даже с учетом того, что ты говоришь, многие все равно ездили в Киев, Львов, абсолютно нормально и все хорошо было. Я и сам собирался посетить, но увы.

А уж как в России мозги промыли, это что-то.

Да и нечего уже говорить, весь ужас творится здесь и сейчас.

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4
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Dmitry No Name

Вся картина мира, которую дед выдумал у себя в голове, это бред сумасшедшего. Я более чем уверен, всю инфу ему приносят в папочках, где все заебись. Но реальность абсолютно другая.

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2
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Рафаэль Асриев

Да это у вас картинка мира из раскрасок) Украину отпускали в ЕС, но не в НАТО
Украина готовилась решить ЛДНР силовым путём
Украина сносила памятники войнам освободителям, и ставила фашистам,

П.с Мэр столицы отбитый боксёр, президент клоун, министр диджей отличная тусовка:)

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–1
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Roman Bogdziievych

В целом я согласен, но не согласен совсем. Это факт.

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0
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Alexander Veber

Так тупо, но так в точку..

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3
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ляг, отдохни

расстроятся теперь

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0
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Игорь Протасов

Главное у главного нет. У него папочка с бумагами только.
Поэтому и остальные должны без смартфонов обходится.

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0
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Konstantin_Andreevich

Готовы. Месячный запас макарошек куплен.

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2
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Евгений Усов

А нужно на несколько лет

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6
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Александр Медведь

на месяц мало... это на несколько лет минимум.

Ответить
1
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Эдуард Чистяков

С макарошками и гречей проблем не будет, так же как и с туалетной бумаги из челнов, которой можно стены зачищать, еще куча валенок и вот этого всего, а вот технологий и будущего нет...

Ответить
0
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Ware Wow

Остается только принудить их силой все включить обратно... ну реально мне кажется это не исключено, учитывая, что заблокировали половину денег ЦБ. Это на самом деле не честно, провокационный шаг. И тут как бы Путин реально может сказать, не отдадите, заберу с процентами.

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–8
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VS

Путин будет принуждать кого-то включить тебе эпл пей?
Хорошо, а даже если будет то как?

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1
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Артём Тимофеев

Ты в каменном веке живёшь ? Нечего было ерундой заниматься

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0
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Илья Вечерин

Вернуться. Бизнес есть бизнес

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–1
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Игорь Протасов

Только когда?

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0
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Илья Вечерин

Зависит от остальных. Например от того, уйдёт ли Samsung

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0
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Dimitri

Я вот читаю последние дни новости и просто офигеваю. Если хотя бы половина санкций не отменять, страшно даже представить что будет тут через 6-12 месяцев.

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20
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Александр Медведь

ещё не все ввели.

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9
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Dimitri

А что можно еще ввести? Полностью импорт запретит?

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0
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Иванка Сегодина

Дмитрий, как мне кажется санкций, как таковых, ещё и не было. Если посмотреть, то мы увидим как уходят, приостанавливают сотрудничество и разрывают отношения частные компании.
*Скорее всего что-то серьёзное будет к следующей неделе, когда переговоры о скором завершении войны сорвутся несколько раз подряд, а выражения вроде "...мы останемся там до победного конца...", будут звучать все чаще из уст наших "вождей".

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5
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Александр Медведь

похоже это и происходит... контейнерные перевозки в и из России уже практически запретили.

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3
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Alex Chalov

Через 6-12 уже весь мир в финансовое пике полетит.

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3
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Сергей Торяников

Будем лететь столько же серий как бройлер 747?

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1
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Anton Lazovskiy

Ооо почитайте как-нибудь на досуге про отмену санкций США, на нашем веку Этого можно не ждать

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3
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Игорь Протасов

6-12. Вы оптимист.
У меня куча поставщиков прекратила отгрузки.
Будут ли возобновлены и когда неизвестно. Поскольку товар из европы. А если не европа, то материал оттуда.
Кто не прекратил, тот уже цены поднял. От 10 до 35 процентов.

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2
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Лунный теркин30см

будет "страшно"

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0
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okman

То есть ты не представил но уже наложил в штаны?

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–2
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Знатный Тролль

Закрытая экосистема, говорили они.

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8
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Андрей Иванов

так закрыли же )

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36
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Лунный теркин30см

))))) гы

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1
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Dimitri

Главное, что бы не было войны, говорили они.

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9
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Ярослав Яшин

И, надо сказать, не обманули.

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1
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Андрей Волхонский

Тут еще остался кто-нибудь, кто поддерживает преступную авантюру безумного деда?

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16
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Лунный теркин30см

бля, дома в МСК взорванные... ничего не намекают?

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–8
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Zumon

О чем речь?

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0
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Alexander Veber

Череда взрывов в Москве в конце 90х, которая окончилась историей с рязанским сахаром.

Хотя не знаю при чём здесь это

Ответить
1
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Лунный теркин30см

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Ответить
–1
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Андрей Волхонский

Что за мусор у тебя в голове?
При чем это здесь?

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2
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Лунный теркин30см

Мусор у тебя, раз не догоняешь о чем речь.

Ответить
–2
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Андрей Волхонский

Так поясни свои фантазии.

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0
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Валентин Севастьянов

Да насрать на этот эйпл. Хотят терять рынки, вперед! И автотопроизводители тоже туда же. Только пусть не забывают, что Россия входит в топ 5 покупателей в Европе. А это рабочие места на еврозаводах, запчасти, сервис. Пересядем на Китай, он сейчас вполне достойный. А Европа хотела увидеть конец России, но пока только ощутила его у себя во рту. И еще, сколько предпринимателей хотело вернуться в начало 0-х с теми знаниями которые есть сейчас. Когда рынок был не перегрет. Так вот она возможность!!! Волшебство!

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–50
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Eugenia Semenova

Я боюсь, что зато конец США теперь у России в жопе.

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15
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Дмитрий Зинов

А кто не хочет превозмогая жить, но любит Россию, что им советуете делать?

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7
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Николас Ассбергер

Улыбаться и махать)

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0
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Лунный теркин30см

Конечно похо\уй, вон в Северной корее ради Ина траву жруть, а мы что хуже?

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5
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Игорь Протасов

Откуда вы вылезли с китаем?
Во первых оборот сша с китаем гораздо больше, чем с Россией. И особо сориться по мелочам китай с сша не будет.
Во вторых. Китай будет дураком, если не будет продавать в три дорого, или третий сорт.
Хватит считать китай другом.
Да даже про друзей уже давно сказали.
Дружба дружбой, а табачек врозь.

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3
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Александр Медведь

та никуда мы не пересядем... в ближайшие годы, населению не до телефонов будет.

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2
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Igor Kalashnikov

Ко ко ко.
Так раздухарился, что аж зарегистрировался, видно действительно "насрать"

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1
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Dimitri

Можно сразу столицу в Пекин перенести, все важные дела видимо скоро будут там решать.

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0
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Andrey Pozdnyakov

непонятно, а если я покупал айфон в том числе чтобы с его помощью оплачивать покупки, кто будет нести ответственность за то, что телефон перестал выполнять свою функцию?

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0
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Никита Королёв

Небезызвестному деду позвони за консультацией

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45
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LeodVinci

Дед поехавший это точно. Но блин, на какой эффект рассчитывает Запад, по сути вообще ограничив абсолютно все возможности для жителей России? Это действительно похоже на то, что санкции направлены против народа, а не чиновников. Что они хотят донести этим самым? Выходите на улицы и устройте революцию чтоб иметь возможность пользоваться айфоном? Вам не кажется это уже какой-то шизофренией? Мы прекрасно знаем, что людей в России в случае таких конфронтаций пострадает не меньше чем в Украине. Народ за войну на Украине не голосовал, людей никто не спросил.

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9
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Dimitri

Санкции точно рассчитаны на что бы дед заднею дал потому что революцию боится. Но видимо запад недооценивает по*уизм российского народа.

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11
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Anton Lazovskiy

Какие золотые слова, лучше и не скажешь ведь..

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1
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Андрей Волхонский

Народ голосовал за безумца, взгляды которого на Украину как на «недогосударство» были известны уже давно.
А те, кому это было пофиг или кто был против - на выборы не пришли.
Результат мы видим.

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1
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okman

Байдену позвонить ?

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0
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Дмитрий Оверчук

думаю стоит перечитать пользовательское соглашение, которое вы принимали при первом запуске и там будет написано, что мол, можем ограничивать

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7
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Andrey Pozdnyakov

хваленная экосистема накрылась медным тазом

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–3
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Alex

ты про россию ?

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7
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Damir Shakirov

Кредитку просто подкладывай между телефоном и чехлом. Не благодари

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7
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Александр Медведь

та они послезавтра твой Айфон в кирпич превратят. слава богу, у меня Андроид)))

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1
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Andrey Pozdnyakov

ага
как минимум мой след. телефон будет на андроиде после такого свинства

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2
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Александр Медведь

боюсь, не до телефонов будет скоро всем.

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5
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Vitaly Tolstykh

И google pay на втб работает?)

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0
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Александр Медведь

я не знаю, у меня нет ВТБ. Но Яблоко обьявили что все свои сервисы выключают в России. В любом случае, на Андроиде, даже если из ГуглПлэй удалят приложение это ерунда, всегда можно скачать его со стороннего источника.

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0
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Михаил Горюнов

Никто, кроме вас

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1
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okman

Да они получили нефть из России за айфон. Теперь у тебя отбирают айфон. Обычный рекет.

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1
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Mihael Isaev

Аккаунты разработчиков тоже заблокируют?

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11
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Георгий Хромченко

Этот вопрос меня беспокоит уже неделю

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16
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Лунный теркин30см

ага

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3
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hakhagmon

Думаю да, как это было с РБ. А потом клауд и эпл мьюзик

Ответить
2
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Тюремный жар

А что было с РБ?) Чем закончилось?)

Они, вполне возможно, и забанят что-то, но не сегодня. Сегодня пачка ТГ каналов не шмагло в перевод.

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0
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Ware Wow

Не должны по идее... но уже ничего не удивит

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1
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Roman Bogdziievych

А как они без wiretransfer будут осуществлять выплаты а РФ?

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1
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Erik Gimaletdinov

А когда то были на вершине мира по распространению. Очень и очень печально

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11
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Alexander Atamanchuk

Кто был на вершине мира? Продукция эпл 1% в России

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–18
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Erik Gimaletdinov

Имел ввиду Apple Pay. По транзакциям в ТОП3 были

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29
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Ware Wow

Имел ввиду Apple Pay. По транзакциям в ТОП3 были
(C) Всемирная история, Банк Империал.

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3
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Позитивный браслет

Apple Pay

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2
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Алексей Степанов

Ахахахах. Идиот

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0
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Ware Wow

Теперь только молимся на Google.
Чтобы можно было остаться на китайцах.

За 250-300к можно будет взять флагман xiaomi mi 12, у которого камера даже лучше чем у iphone и фотографировать пейзажи Крыма (для богатых) и Анапы (для среднего класса).

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9
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Василий Степанофф

и самый юг моря Лаптевых (для всех остальных)

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7
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Ilya Konovalov

Главное заголовок покликабельнее написать? По сути никакой новости... ранее уже сообщалось об отказе в поставках и отключении эппл пей для некоторых банков..

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–20
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Erik Gimaletdinov

Теперь для всех Apple Pay недоступен

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20
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Roman

Я 5 минут назад оплачивал Apple Pay.

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7
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Андрей Чуринов

Запомни эту оплату, она была последней))

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31
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Roman

Скрин на всякий сделал)
Сделаю из него NFT

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34
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ave ego

попробуй когда выпущенные офлайн токены кончатся повторить

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0
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Александр Медведь

завтра уже не сможешь.

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0
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Алексей Изарипов

Ограничит же не значит прекратит

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6
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Товарищ

Не совсем. Если не ошибаюсь, то все таки для банков, которые попали под санкции. У других Apple Pay работает.

Ответить
3
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Тюремный жар

Рейтерс пишет limited

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0
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Константин

Надо бы что-то пошутить про Андроид, но чёт как-то и не получается :-(

Ответить
8
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Damir Shakirov

Когда гугл драйв закроют, то тогда пошутим все вместе

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8
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Sergey

Думается, это вопрос времени и они отключат...

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1
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Евгений Мирошниченко

На Андроиде-то есть куча вариантов - Samsung Pay (хотя он тоже наверное перестанет работать), но есть Сбер Pay, Яндекс Pay.
Российские сервисы бесконтактной оплаты будут работать.
Но в целом, если честно - проблемы с бесконтактной оплатой смартфоном - это вообще минимальная проблема во всём происходящем

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4
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Александр Медведь

зато там вирусы)))

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2
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А DD

В официальном тексте написано "paused" - пройдёт время, утихнет все, и снова все заработает, деньги любят деньги, эппл не готов терять навсегда такой рынок как РФ, это во-первых! Во-вторых, продажи и так бы упали из за курса рубля к доллару, никто не собирается купить за такие конские цены айфоны. А так, и они красавцы, и и потом снова будут работать как ни в чем не бывало!

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6
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Роман Щепкин

Верно мыслите, продажи все равно лежат, а так они на общем хайпе себе репутацию улучшат

Ответить
1
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Смертельный Илья

Победил QR…

https://vc.ru/tech/361974-apple-predstavila-servis-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala

Apple представила сервис для использования…
Сначала он будет доступен только продавцам из США.
vc.ru
Ответить
5
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Alexander Veber

Победит натуральный обмен шкурками и камушками как в неолите племена торговали

Ответить
3
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Олег Калинин

Привет Wechat

Ответить
1
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Андрей Комбалов

Да и хорошо, что не продают. Их телефоны собирают информацию о пользователях. В том числе отпечатки пальцев. Если уйдут, то рынок России должен быть для них закрыт. Ни какого возврата быть не должно.

Ответить
–26
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Товарищ

+ 11 рублей 52 копейки на ваш счет

Ответить
17
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Alexander Veber

Че так мало?

Ответить
1
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Danila Poyarkov

Инфляция

Ответить
0
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Dmitry No Name

Я ебал меня сосали. Только выиграли. Ура ура ура 🤡🤡🤡

Ну а что, у нас есть карта мир!1!1!1!

Ответить
1
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Знатный Тролль

Карта-то есть, только Эпол не поддерживает Мир Пэй. А Андроид поддерживает.

Ответить
0
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Dmitry No Name

Мне нахуй этот мир не сдался
Черти ебаные

Ответить
1
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Знатный Тролль

Будет тебе и карта Мир, и Труд, и Май.

Ответить
7
Развернуть ветку
Dmitry No Name

Пошли они на хуй, надо сьебывать от сюда и квартиру продавать

Ответить
1
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Максим Салимов

А деньги как выводить будешь? 10к теперь потолок.

Ответить
1
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Сергей Макаров

удачи)

Ответить
1
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Rafa Ramazanov

Обмен на айфон 11 интересует ?

Ответить
0
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Dmitry No Name

Не, мне своего 11 достаточно 🗿

Ответить
0
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Andrey Olenin

К Apple Pay можно привязать карты Мир нескольких банков. И пока что это Apple не забанил

Ответить
0
Развернуть ветку
Знатный Тролль

Эппл только что забанил сам Эппл Пэй и приложение ВТБ.

Ответить
0
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Андрей Иванов

Збс, теперь пососаку будут делать за хуавей

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Иванов

нет, даже за гречу

Ответить
3
Развернуть ветку
Знатный Тролль

Пей, Хуавей!

Ответить
1
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Сергей Исаков

Ты-то похоже давно этим промышляешь

Ответить
–2
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Андрей Иванов

хуя себе у тебя логика

Ответить
3
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Михаил Немцев

Во на перепродаже поднимемся

Ответить
2
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Олег Копылов

То что в удобстве мы откатимся/застрянем лет на 5 минимум - это очевидно всем и неприятно каждому.
Но согласитесь, что для страны в целом это возможно даже в плюс. Своё производство будет развиваться во всех сферах активнее, другого выбора просто нет… да коряво и неумело… но будет. Кто что думает на этот счёт не брав в расчёт политику, а просто приняв данность и заглянув вперёд

Ответить
2
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Лунный теркин30см

Друзья, сограждане, предлагаю эффективную меру для развития экономики России:
«Разрешить иностранным компаниям выплачивать дивиденды в валюте за рубеж, только при аналогичном размере экспортной валютной выручки, которую должна сформировать компания плательщик дивидендов!»

Данное решение значительно снизит отток валюты из России и принудит иностранные компании развивать нашу экономику. Россия начнет развивать сво. промышленность и экономику!

Разве нормально что иностранные компании, такие компании, как Google, Yandex, META, AVito и тысячи других обескровливают экономику России, ведь чтобы выплатить эти дивиденды в валюте, России нужно продавать нефть, газ и прочие не возобновляемые ресурсы.

Простыми словами: Прибыль, которую получают в России компании с иностранными собственниками может выводиться /выплачиваться за границу в валюте только при условии, что размер прибыли равен размеру валютной выручки... Пример: Прибыль Avito в РФ за 2020 г. составила 30 млрд. рублей!!! Эти деньги будут выведены за рубеж в валюте, через выплату дивидендов!! При этом никаких валютных поступлений в РФ Avito создает! Нужно чтобы прибыль Avito оставалась в РФ, чтобы эти деньги вкладывались в экономику России. Хотите выплатить дивиденды в валюте за рубеж? Сначала заработайте это валюту!!!

Ответить
–7
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Den Red

Так они закроют лавку сразу так как для них это как измена родины поддерживать чужую экономику

Ответить
2
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Александр Медведь

уже поздно... и это не нам нужно предлагать))

Ответить
1
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Лунный теркин30см

Так я надеюсь, что кто то из близких к власти прочитает.

Ответить
–1
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M K

Данное решение значительно снизит отток валюты из России и принудит иностранные компании развивать нашу экономику.
Правильно... Сами не можем, так давайте иностранные компании принудим.

Ответить
0
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Лунный теркин30см

Сами и будем, а сейчас они развивают свои ща наш счёт!!!

Ответить
–1
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Лунный теркин30см

Интересно, кто минусит то? Кто подсысыаает с грабежа России походу...

Ответить
–1
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SilanseR

Щас андроиды то запоют)

Ответить
1
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Maxello

Вопрос, каким образом они заблокируют. А если айфон покупался серый, а если впн, а если регион поставить не Россия?

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whishp

Правильно мыслишь. Вот только впн бывает прозрачный и не прозрачный. В прозрачном хоть подменяется IP на иностранный, но другие параметры передаются и отслеживаются.

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VS

Терминал через впн? Надо предложить втб

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Andrey Olenin

Не поможет, там банки не по геопозиции айпи банят

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Тюремный жар

Apple знает твоё конкретное местоположение в каждый момент времени. Как минимум, с точностью до вышки сотовой связи.

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Егор Рябчиков

какие сервисы заблочат?

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Sergey

Могут и все, лучше из их облака все данные закачать на надежный носитель

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Владислав

Да и бог с ним. Без него жили же как-то

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–16
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Natalie Mikhailova

Да елки-палки.

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Евгений Алферов

На всякий случай - рекомендую сделать бекапчик айклауда и фоток

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Олег Калинин

И лучше перевести их на бумагу)

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Ilya Nekhoroshev

Скоро айфоны превратятся в кирпичи

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Sergey Ontime

При чем здесь обычные люди, которые покупали технику и платили эпплу процент транзакций? Они, что ли затеяли говно? Или давайте теперь всех гнобить? Ппц

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Александр Медведь

на Западе сейчас студентов отчисляют только из-за того что у них российское гражданство... а ты тут о каком-то телефоне переживаешь.

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–3
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Sergey Ontime

Вы хоть читайте, а не фантазируйте. Я ничего не писал про телефоны.

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Александр Медведь

я про то что, телефон это не потеря... да, сейчас запад и простых людей из России дискриминирует.

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–1
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Знатный Тролль

На западной украине?

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Александр Медведь

Российских студентов начали отчислять из европейских вузов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Омбудсмен подчеркнула, что сейчас принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых исключают из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.

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–1
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Andy Lenty

Пиздишь сука ебаная

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Gosoo Gosoo

Может, глупый вопрос, но можно ли на айфон поставить гугл пэй?

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Андрей Кустов

Это будет следующая новость ;)

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Валентин Старцев

В App Store нету

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Александр Медведь

нет, закрытая система и все делаю...

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Rafa Ramazanov

Нет, приложение Google pay есть только на android OS

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Andrey Olenin

Apple не дает разработчикам доступ к NFC. Поэтому никаких платежных приложений от сторонних разработчиков на данный момент там в принципе быть не может

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