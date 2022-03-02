Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию Статьи редакции
Компания также ограничила использование Apple Pay.
- Apple приостановила все продажи своих товаров в России из-за войны на Украине, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
- Компания заявила, что остановит весь экспорт, и ограничила использование Apple Pay и других сервисов. Каких не указано.
- В Apple Maps теперь не будут показываться пробки и «другие инциденты» в украинских городах. Приложения RT News и Sputnik News недоступны для скачивания в App Store за пределами России.
Последний айфон, это тот, который у вас.
У меня 6s, вернуться бы в год его выпуска....
И свалить
побереги, скоро сможешь продать за дорого и купить квартиру
У меня se1, и твоя и моя модель по ходу последний год поддерживаются обновами
У Пескова всё нормально...
Сомневаюсь, что Медведев прикладывал свой айфон к терминалу пятёрочки хоть раз в жизни. У него для покупки кроссовок отдельно фирма заведена.
видел недавно в каком-то ролике Песков был с красным айфоном, просто бросилось в глаза
Что подписать? Что я должен подписать? (С)
Прикладывать теперь можно только икону
жаль гречи ею не купить
Все отключат, вопрос времени. Но наши власти сказали, что уже готовы к этому. А мы готовы?
Ни к чему они не готовы. У них у всех поголовно айфоны небось.
Ничего, будут с йоба фонами ходить, пидарасы
Просто разрушили все надежды и мечты целой страны и миллионов граждан. Жаль, что некоторая часть сейчас не понимает всего пиздеца, но чуть позже поймёт обязательно. Верю что холодильник победит телевизор.
Сука, плакать хочется. 😢
Украинцам хочется пожелать сил и терпения. Просто дичь происходит 😢
Афган добил совок, Украина добьет рф
Ну и пускай. Хоть и очень обидно за обе страны. Все из за одного сумасшедшего.
Это какой-то сон, очень тяжело осознать и принять. С обоих сторон гибнут люди, страны которые всегда дружили. Просто ужас..
Даже не верится, неужели у руководства России хоть чуть чуть там не остались мозги, чтобы как-то это все остановить. Отрицательная селекция сделала свое дело 😢
Этого сумасшедшего полстраны поддерживает, вот что страшно на самом деле
Да и среди моих знакомых такие есть, что печально. Как бы я не пытался их переубедить, все бестолку.
Вот без вранья и всего, пишу и плакать хочется. 😞
Ничего, они переубедятся, когда холодильник победит телевизор
В целом я согласен, но надо понимать, что последние 10 лет Украина была не просто не дружна, она была резко агрессивно против. С угрозами и подготовкой к войне. То есть молодёжь на полном серьёзе обсуждала кто сколько русских убьёт, только дайте автомат в руки. Это факт.
Не знаю, абсолютно ничего не хочется говорить. Украину как гос-во можно и надо было отпустить. И никаких убийств и ничего не было.
Даже с учетом того, что ты говоришь, многие все равно ездили в Киев, Львов, абсолютно нормально и все хорошо было. Я и сам собирался посетить, но увы.
А уж как в России мозги промыли, это что-то.
Да и нечего уже говорить, весь ужас творится здесь и сейчас.
Вся картина мира, которую дед выдумал у себя в голове, это бред сумасшедшего. Я более чем уверен, всю инфу ему приносят в папочках, где все заебись. Но реальность абсолютно другая.
Да это у вас картинка мира из раскрасок) Украину отпускали в ЕС, но не в НАТО
Украина готовилась решить ЛДНР силовым путём
Украина сносила памятники войнам освободителям, и ставила фашистам,
П.с Мэр столицы отбитый боксёр, президент клоун, министр диджей отличная тусовка:)
В целом я согласен, но не согласен совсем. Это факт.
Так тупо, но так в точку..
расстроятся теперь
Главное у главного нет. У него папочка с бумагами только.
Поэтому и остальные должны без смартфонов обходится.
Готовы. Месячный запас макарошек куплен.
А нужно на несколько лет
на месяц мало... это на несколько лет минимум.
С макарошками и гречей проблем не будет, так же как и с туалетной бумаги из челнов, которой можно стены зачищать, еще куча валенок и вот этого всего, а вот технологий и будущего нет...
Остается только принудить их силой все включить обратно... ну реально мне кажется это не исключено, учитывая, что заблокировали половину денег ЦБ. Это на самом деле не честно, провокационный шаг. И тут как бы Путин реально может сказать, не отдадите, заберу с процентами.
Путин будет принуждать кого-то включить тебе эпл пей?
Хорошо, а даже если будет то как?
Ты в каменном веке живёшь ? Нечего было ерундой заниматься
Вернуться. Бизнес есть бизнес
Только когда?
Зависит от остальных. Например от того, уйдёт ли Samsung
Я вот читаю последние дни новости и просто офигеваю. Если хотя бы половина санкций не отменять, страшно даже представить что будет тут через 6-12 месяцев.
ещё не все ввели.
А что можно еще ввести? Полностью импорт запретит?
Дмитрий, как мне кажется санкций, как таковых, ещё и не было. Если посмотреть, то мы увидим как уходят, приостанавливают сотрудничество и разрывают отношения частные компании.
*Скорее всего что-то серьёзное будет к следующей неделе, когда переговоры о скором завершении войны сорвутся несколько раз подряд, а выражения вроде "...мы останемся там до победного конца...", будут звучать все чаще из уст наших "вождей".
похоже это и происходит... контейнерные перевозки в и из России уже практически запретили.
Через 6-12 уже весь мир в финансовое пике полетит.
Будем лететь столько же серий как бройлер 747?
Ооо почитайте как-нибудь на досуге про отмену санкций США, на нашем веку Этого можно не ждать
6-12. Вы оптимист.
У меня куча поставщиков прекратила отгрузки.
Будут ли возобновлены и когда неизвестно. Поскольку товар из европы. А если не европа, то материал оттуда.
Кто не прекратил, тот уже цены поднял. От 10 до 35 процентов.
То есть ты не представил но уже наложил в штаны?
Закрытая экосистема, говорили они.
так закрыли же )
Главное, что бы не было войны, говорили они.
И, надо сказать, не обманули.
Тут еще остался кто-нибудь, кто поддерживает преступную авантюру безумного деда?
О чем речь?
Череда взрывов в Москве в конце 90х, которая окончилась историей с рязанским сахаром.
Хотя не знаю при чём здесь это
Что за мусор у тебя в голове?
При чем это здесь?
Так поясни свои фантазии.
Да насрать на этот эйпл. Хотят терять рынки, вперед! И автотопроизводители тоже туда же. Только пусть не забывают, что Россия входит в топ 5 покупателей в Европе. А это рабочие места на еврозаводах, запчасти, сервис. Пересядем на Китай, он сейчас вполне достойный. А Европа хотела увидеть конец России, но пока только ощутила его у себя во рту. И еще, сколько предпринимателей хотело вернуться в начало 0-х с теми знаниями которые есть сейчас. Когда рынок был не перегрет. Так вот она возможность!!! Волшебство!
Я боюсь, что зато конец США теперь у России в жопе.
А кто не хочет превозмогая жить, но любит Россию, что им советуете делать?
Улыбаться и махать)
Откуда вы вылезли с китаем?
Во первых оборот сша с китаем гораздо больше, чем с Россией. И особо сориться по мелочам китай с сша не будет.
Во вторых. Китай будет дураком, если не будет продавать в три дорого, или третий сорт.
Хватит считать китай другом.
Да даже про друзей уже давно сказали.
Дружба дружбой, а табачек врозь.
та никуда мы не пересядем... в ближайшие годы, населению не до телефонов будет.
Ко ко ко.
Так раздухарился, что аж зарегистрировался, видно действительно "насрать"
Можно сразу столицу в Пекин перенести, все важные дела видимо скоро будут там решать.
непонятно, а если я покупал айфон в том числе чтобы с его помощью оплачивать покупки, кто будет нести ответственность за то, что телефон перестал выполнять свою функцию?
Небезызвестному деду позвони за консультацией
Дед поехавший это точно. Но блин, на какой эффект рассчитывает Запад, по сути вообще ограничив абсолютно все возможности для жителей России? Это действительно похоже на то, что санкции направлены против народа, а не чиновников. Что они хотят донести этим самым? Выходите на улицы и устройте революцию чтоб иметь возможность пользоваться айфоном? Вам не кажется это уже какой-то шизофренией? Мы прекрасно знаем, что людей в России в случае таких конфронтаций пострадает не меньше чем в Украине. Народ за войну на Украине не голосовал, людей никто не спросил.
Санкции точно рассчитаны на что бы дед заднею дал потому что революцию боится. Но видимо запад недооценивает по*уизм российского народа.
Какие золотые слова, лучше и не скажешь ведь..
Народ голосовал за безумца, взгляды которого на Украину как на «недогосударство» были известны уже давно.
А те, кому это было пофиг или кто был против - на выборы не пришли.
Результат мы видим.
Байдену позвонить ?
думаю стоит перечитать пользовательское соглашение, которое вы принимали при первом запуске и там будет написано, что мол, можем ограничивать
хваленная экосистема накрылась медным тазом
ты про россию ?
Кредитку просто подкладывай между телефоном и чехлом. Не благодари
та они послезавтра твой Айфон в кирпич превратят. слава богу, у меня Андроид)))
ага
как минимум мой след. телефон будет на андроиде после такого свинства
боюсь, не до телефонов будет скоро всем.
И google pay на втб работает?)
я не знаю, у меня нет ВТБ. Но Яблоко обьявили что все свои сервисы выключают в России. В любом случае, на Андроиде, даже если из ГуглПлэй удалят приложение это ерунда, всегда можно скачать его со стороннего источника.
Никто, кроме вас
Да они получили нефть из России за айфон. Теперь у тебя отбирают айфон. Обычный рекет.
Аккаунты разработчиков тоже заблокируют?
Этот вопрос меня беспокоит уже неделю
Думаю да, как это было с РБ. А потом клауд и эпл мьюзик
Не должны по идее... но уже ничего не удивит
А как они без wiretransfer будут осуществлять выплаты а РФ?
А когда то были на вершине мира по распространению. Очень и очень печально
Кто был на вершине мира? Продукция эпл 1% в России
Имел ввиду Apple Pay. По транзакциям в ТОП3 были
Имел ввиду Apple Pay. По транзакциям в ТОП3 были
(C) Всемирная история, Банк Империал.
Ахахахах. Идиот
Теперь только молимся на Google.
Чтобы можно было остаться на китайцах.
За 250-300к можно будет взять флагман xiaomi mi 12, у которого камера даже лучше чем у iphone и фотографировать пейзажи Крыма (для богатых) и Анапы (для среднего класса).
и самый юг моря Лаптевых (для всех остальных)
Главное заголовок покликабельнее написать? По сути никакой новости... ранее уже сообщалось об отказе в поставках и отключении эппл пей для некоторых банков..
Теперь для всех Apple Pay недоступен
Я 5 минут назад оплачивал Apple Pay.
Запомни эту оплату, она была последней))
Скрин на всякий сделал)
Сделаю из него NFT
попробуй когда выпущенные офлайн токены кончатся повторить
завтра уже не сможешь.
Ограничит же не значит прекратит
Не совсем. Если не ошибаюсь, то все таки для банков, которые попали под санкции. У других Apple Pay работает.
Надо бы что-то пошутить про Андроид, но чёт как-то и не получается :-(
Когда гугл драйв закроют, то тогда пошутим все вместе
Думается, это вопрос времени и они отключат...
На Андроиде-то есть куча вариантов - Samsung Pay (хотя он тоже наверное перестанет работать), но есть Сбер Pay, Яндекс Pay.
Российские сервисы бесконтактной оплаты будут работать.
Но в целом, если честно - проблемы с бесконтактной оплатой смартфоном - это вообще минимальная проблема во всём происходящем
зато там вирусы)))
В официальном тексте написано "paused" - пройдёт время, утихнет все, и снова все заработает, деньги любят деньги, эппл не готов терять навсегда такой рынок как РФ, это во-первых! Во-вторых, продажи и так бы упали из за курса рубля к доллару, никто не собирается купить за такие конские цены айфоны. А так, и они красавцы, и и потом снова будут работать как ни в чем не бывало!
Верно мыслите, продажи все равно лежат, а так они на общем хайпе себе репутацию улучшат
Победит натуральный обмен шкурками и камушками как в неолите племена торговали
Привет Wechat
Да и хорошо, что не продают. Их телефоны собирают информацию о пользователях. В том числе отпечатки пальцев. Если уйдут, то рынок России должен быть для них закрыт. Ни какого возврата быть не должно.
+ 11 рублей 52 копейки на ваш счет
Че так мало?
Инфляция
Я ебал меня сосали. Только выиграли. Ура ура ура 🤡🤡🤡
Ну а что, у нас есть карта мир!1!1!1!
Карта-то есть, только Эпол не поддерживает Мир Пэй. А Андроид поддерживает.
Мне нахуй этот мир не сдался
Черти ебаные
Будет тебе и карта Мир, и Труд, и Май.
Пошли они на хуй, надо сьебывать от сюда и квартиру продавать
А деньги как выводить будешь? 10к теперь потолок.
удачи)
Обмен на айфон 11 интересует ?
Не, мне своего 11 достаточно 🗿
К Apple Pay можно привязать карты Мир нескольких банков. И пока что это Apple не забанил
Эппл только что забанил сам Эппл Пэй и приложение ВТБ.
Збс, теперь пососаку будут делать за хуавей
нет, даже за гречу
Пей, Хуавей!
Ты-то похоже давно этим промышляешь
хуя себе у тебя логика
Во на перепродаже поднимемся
То что в удобстве мы откатимся/застрянем лет на 5 минимум - это очевидно всем и неприятно каждому.
Но согласитесь, что для страны в целом это возможно даже в плюс. Своё производство будет развиваться во всех сферах активнее, другого выбора просто нет… да коряво и неумело… но будет. Кто что думает на этот счёт не брав в расчёт политику, а просто приняв данность и заглянув вперёд
Друзья, сограждане, предлагаю эффективную меру для развития экономики России:
«Разрешить иностранным компаниям выплачивать дивиденды в валюте за рубеж, только при аналогичном размере экспортной валютной выручки, которую должна сформировать компания плательщик дивидендов!»
Данное решение значительно снизит отток валюты из России и принудит иностранные компании развивать нашу экономику. Россия начнет развивать сво. промышленность и экономику!
Разве нормально что иностранные компании, такие компании, как Google, Yandex, META, AVito и тысячи других обескровливают экономику России, ведь чтобы выплатить эти дивиденды в валюте, России нужно продавать нефть, газ и прочие не возобновляемые ресурсы.
Простыми словами: Прибыль, которую получают в России компании с иностранными собственниками может выводиться /выплачиваться за границу в валюте только при условии, что размер прибыли равен размеру валютной выручки... Пример: Прибыль Avito в РФ за 2020 г. составила 30 млрд. рублей!!! Эти деньги будут выведены за рубеж в валюте, через выплату дивидендов!! При этом никаких валютных поступлений в РФ Avito создает! Нужно чтобы прибыль Avito оставалась в РФ, чтобы эти деньги вкладывались в экономику России. Хотите выплатить дивиденды в валюте за рубеж? Сначала заработайте это валюту!!!
Так они закроют лавку сразу так как для них это как измена родины поддерживать чужую экономику
уже поздно... и это не нам нужно предлагать))
Данное решение значительно снизит отток валюты из России и принудит иностранные компании развивать нашу экономику.
Правильно... Сами не можем, так давайте иностранные компании принудим.
Щас андроиды то запоют)
Вопрос, каким образом они заблокируют. А если айфон покупался серый, а если впн, а если регион поставить не Россия?
Правильно мыслишь. Вот только впн бывает прозрачный и не прозрачный. В прозрачном хоть подменяется IP на иностранный, но другие параметры передаются и отслеживаются.
Терминал через впн? Надо предложить втб
Не поможет, там банки не по геопозиции айпи банят
какие сервисы заблочат?
Могут и все, лучше из их облака все данные закачать на надежный носитель
Да и бог с ним. Без него жили же как-то
Да елки-палки.
На всякий случай - рекомендую сделать бекапчик айклауда и фоток
И лучше перевести их на бумагу)
Скоро айфоны превратятся в кирпичи
При чем здесь обычные люди, которые покупали технику и платили эпплу процент транзакций? Они, что ли затеяли говно? Или давайте теперь всех гнобить? Ппц
на Западе сейчас студентов отчисляют только из-за того что у них российское гражданство... а ты тут о каком-то телефоне переживаешь.
Вы хоть читайте, а не фантазируйте. Я ничего не писал про телефоны.
я про то что, телефон это не потеря... да, сейчас запад и простых людей из России дискриминирует.
На западной украине?
Российских студентов начали отчислять из европейских вузов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
Омбудсмен подчеркнула, что сейчас принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых исключают из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.
Пиздишь сука ебаная
Может, глупый вопрос, но можно ли на айфон поставить гугл пэй?
Это будет следующая новость ;)
В App Store нету
нет, закрытая система и все делаю...
Нет, приложение Google pay есть только на android OS
Apple не дает разработчикам доступ к NFC. Поэтому никаких платежных приложений от сторонних разработчиков на данный момент там в принципе быть не может