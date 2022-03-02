Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 7: Ford приостановил работу в России, Великобритания закрыла порты Статьи редакции
Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 2 марта, кроме валютных — начнутся в 10:00 мск. Режим работы на следующий день регулятор объявит до 9:00 мск 3 марта. «СПБ Биржа» также продолжит работать с ограничениями 2 марта: основные торги планируют начать с 17:00 мск
Цена на нефть Brent на 05:50 мск превысила $111 за баррель. Последний раз она достигала такого значения в 2014 году.
ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых.
Транспорт
Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний. Производитель не будет поставлять новые детали самолётов, работа подразделений компании в Москве приостановлена.
США закроют воздушное пространство для самолётов из России, заявил президент Джо Байден.
Санкции
Великобритания ввела новые санкции — ни одно судно, которым владеют или распоряжаются лица, связанные с Россией, не сможет пользоваться портами страны.
Сервисы
Платёжная система American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками.
Реакция бизнеса
Ford приостановил работу в России. Студия Universal приостановила прокат своих фильмов в стране, BBC Studios отозвала лицензии на контент.
«Сбер» решил уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.
Нравится, не нравится - Кооператив "Озеро" закрывается.
Операция "Война в Украине" от создателей операции "Коронавирус". Также внезапно наступает новая реальность,каждый день новые правила,запреты. Почерк тот же. Все правители управляются одними и теми же кукловодами. Зеленский - просто плохой актёр. Путин - марионетка. Цель уничтожить славянские народы,сделать русских из-гоями,создать раскол в России. Обрушить мировую экономику,обокрасть население. Через некоторое время опять запустят "коронавирус", чтобы всех переколоть в условиях военного положения.
Санкции ударили даже по методичкам, я смотрю. Что завтра скажут, что это все рептилоиды прилетели с Нибиру? Какой стыд, боже мой
А что, есть сомнения что это рептилоиды? Разве может один человек за неделю отправить крупнейшую страну на дно?
Рептилойды иначе работают.
В чём я не прав, поясните , уважаемый. И чего вам стыдно?
В чём я не прав, поясните , уважаемый
В разделении запятой двумя пробелами
Для вас это - проблема?
Да уж, раньше методички писали хотя бы люди, разбирающиеся в вопросе, а сейчас - бредогенераторы на дешёвом ИИ.
Я уже читал где-то что это всё происки Ватикана
Ну пока только один президент дискредитирует русский народ, если бы хотя бы цель войны была бы в мире хоть как-то нормально представлена это ещё можно было принять, а вводить войска в другую страну потому что США можно бомбить Ирак, а нам нет, Зеленский что-то где-то сказал про ядерное оружие, Ленин был неправ и Украины недолжно было существовать. Это всё равно как если бы НАТО напали на нас из-за того что Жириновский предложил уничтожить Стамбул атомной бомбой. Поэтому последствия очевидны
На территории Украины сейчас "только один президент"? Только он один дискредитирует русский народ? А 200тыс. солдат с оружием на территории чужой страны - это роботы или граждане РФ?
Они имеют право там находиться. Украина - свободная страна, кого хочет, того и приглашает. Не она напала на Россию, Россия напала на Украину
Так я про тоже
Можешь поискать ссылку когда Зеленский о ядерном заговорил и когда вы напали?
Интересно, почему люди ставят минусы. Неужели они в упор не хотят замечать этого.
У местных комментаторов понимание на уровне 5 класса средней школы.
Зачем ты выдумываешь какие-то сложные теории заговора, если всё легко объясняется сумасшествием одного деда?
Коронавируса уже не эффективен, скорее всего 5г запустят. Это будет надёжнее
Так стОит ли идти воевать за марионетку ?
Это жесть … каждый день новое дно
К сожалению это ещё не дно...
Да, особенно American Express жалко :)
Не важно, что значит какой-либо отдельный сервис лично для вас. Каждый ушедший сервис обозначает, что те компании, которые будут держать бизнесы в РФ, будут нести большие репутационные издержки. И значит, все больше компаний будет покидать РФ.
Ушел из России сервис А, но не ушел сервис Б - значит для мирового сообщества это обозначает, что сервис Б поддерживает нацистов. И люди будут отказываться от сервиса Б.
согласен, бизнес эко-система рушится. Даже элементарное, без компании А, не сможет работать компания Б.
Ниже конкуренция - хуже условия.
Это ваша новая реальность 😀
У меня наступает похуизм... Хотят самоуничтожиться запретив отношения до введения контрсанкций?
Это не похуизм, а стадия принятия.
Каких, например? Просто хочу разобраться
Чебурнет, национализация предприятий, ограничения на валюту, изменения в конституцию, ограничение потребления, ограничения на выезд
Я в шоке еще от того, что у правительства и плана никакого не было, импровизируй их лозунг
Говори, что всё под контролем и мы ко всему готовы(на самом деле нет). Вот весь план, и не давать заднюю, когда уже всё пропало.
Звучит как х*евый план :)
А как же план захватить Киев за пару дней и ожидать минимального введения санкций.
План был
Соснуть
Когда уже будет новость "Земля приостанавливает работу с Россией"?
Ну дай ещё нам недельку
Кому еще вам?) Ты просто сказал так, что типо идет акция - насри и получи бонус.
Никто не осознает степень того экономического звиздеца, в котором мы оказались, как экономика будет функционировать в условиях того что целые отрасли остались без работы ( комплектующих, рынков сбыта , цепочек поставки итп ) или останутся в ближайшее время, никому непонятно. Ближайшая аналогия это Советская Россия после революции и то там было проще, на паровоз можно было сделать самопальную запчасть, а на боинг нельзя, как нельзя заменить ПО или где то взять комплектующие для конкретного оборудования. У экономистов прекрасное возможность посмотреть, что такое идеальный шторм в экономике.
Ну железку на боинг тоже выпилить можно, а вот с электроникой, датчиками и тд беда
Пусть на отечественные самолёты переходят.
Их в таком количестве не производят и не готовы крупносерийно делать
Ну вот самое время увеличивать производство, создавать рабочие места
Не перейдут, т.к. комплектующие импортные
Не можно. Изготовление тех же лопаток двигателей - почти целая наука.
Ту де проводку заменить проблема: вспомните как на ракете перепутали ориентацию разъема какого-то датчика.
Можно же как китайцы, разобрать до болтиков и по готовым клише делать тоже самое. Говорю как бывший инженер самолетостроения. Качество из-за различий сплавов конечно будет разниться, но это как аналоги автозапчастей, просто чаще менять что бы безопасность была. Вот только такие мощности вряд ли запустят
Нельзя, у нас и токарей то не осталось. При этом железки в самолете это не просто железки, это высокотехнологичная деталь, определенного веса и качества материалов.
Я прекрасно знаю устройство самолёта и как он создаётся. И все это можно делать. Вот электронику не "сколхозить", только если полностью менять на отечественного производителя, но это уже другой самолёт и стоить будет дороже производства нового
Когда уже закончится спец операция кто то знает ?
Когда россияне выйдут на митинг, и сбросят карлика туда куда пошел российский корабль
Смешно, путэн же один все решает. Он же не является марионеткой правящего класса. Да и смысл его свергать, санкции то не снимут уже.
Военные успехи РФ в Украине уже встали в один ряд с сагой об отрицательном экономическом росте.
Либо сейчас договорятся, вроде и Лавров и Зеленский намекнули в своих обращениях про отсутствие НАТО на Украине и это возможность сейчас договориться обоим не потеряв лицо.
Либо будет вторая Чечня на ... лет с разрушенными городами, а так как на схеме Лукашенко была ещё стрелочка в сторону Приднестровья можно ожидать продолжения, потом можно вспомнить что-нибудь Польше, Фины заикнулись про НАТО, Аляска исконно русская земля. Экономика разрушена, а оружия у нас много.
Минутка диванной аналитики закончилась
Будем защищать лднр по самый Лиссабон, да че там Лиссабон, по всему шарику. Ведь санкции не наложат, если будет некому. И планету переименуем, потом Марс освобождать полетим. Слава батутному космодесанту!
Если бы в этом году закончилась - было бы супер.
Когда ты мешки под глазами уберешь 🤭
"Передовые газет были ужасны – лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным.
Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал содержание газет. Многие в пивной тоже читали газеты, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их ежедневная духовная пища, привычная, как пиво.
... Они вовсе не были перекроены все на один лад, как я представлял раньше. В купе входили, выходили и снова заходили люди. Чиновников было мало. Все больше простой люд – с обычными разговорами, которые я слышал и во Франции, и в Швейцарии, – о погоде, об урожае, о повседневных делах, о страхе перед войной.
Они все боялись ее, но в то время как в других странах знали, что войны хочет Германия, здесь говорили о том, что войну навязывают Германии другие. Как всегда перед катастрофой, все желали мира и говорили только об этом...
Он стоял перед толпой и орал о праве на завоевание всех немецких земель, о великой Германии, о мщении, о том, что мир на земле может быть сохранен только в том случае, если остальные страны выполнят требования Германии и что именно это и есть справедливость".
Эрих Мария Ремарк
Главное и основное. Вся наша экономика летит к чертям.
Знаете, это тоже самое, что смотреть на пьяного.
Вот он, ползующий, встает с колен, на трясущихся ногах, кое как делает один трясущийся шаг, и, потом как ЙБНЕТСЯ! головой об асфальт.
вот и вся наша стабильность.
наше государство стабильно катится по дороге к Киму, Ким, держись, мы скоро, мы уже рядом!
Экономика у всех идет к черту.... И попробуй не согласится. Злопыхать не надо, выкрутимся. Может наконец до правительства дойдет что надо было развивать свое, а не молиться на импорт и западный рынок
у правительства другие цели и задачи... Хотели бы, давно бы уже сделали свое
А кому надо было. Зачем платить рабочим, если этого можно не делать, а быстрее и выгоднее закупить?
как выкрутимся? 8 лет было, чтобы выкрутиться, что в итоге? электроника вся зарубежная, ниодного завода с производством процессоров не построение, все сбережения за бугром, которые замораживают. У кого она к чертям, у сша и ес? я прям вижу, как там цены на 50% подскочили, как там население обнищало.... и не надо мне тут ватнуюхрень рассказывать, что продаем за баксы, покупаем тоже за баксы! в моей сфере IT сейчас все в шоке сидят. не будет процессоров, не будет IT, будет жопа.
откуда выкручиваться? оно мне нужна была эта заварушка? мне нужно, чтобы решали наши проблемы, проблемы внутри страны. мне плевать на всех остальных, мне жрать скоро нечего будет. у нас больницу детскую уже 5 лет не могут построить, что ты мне тут втираешь? Не согласиться ему.
до правительства 8 лет не дошло, с чего ли им сейчас дойдет? у них всегда все будет хорошо, т.к. с нас они все дерут, там блядь сидят одни миллионеры миллиардеры, им плевать вообще на все
И для чего каждый день новое фото Путина? И так тошно от него.
Так поменяйте : )
Неужели оно того стоило?
Думали что будет как в 2014.
3 страны разом на дно...Вообще без комментариев!
А поддержку на восстановление получит только Украина после этого недовоенного фиаско.
Рашка заплатитат оставшимися у себя копейками за наши новые больницы, дет сады, проспекты и мосты.
Вот только не вернуть погибших.
Украинцам будет чем заняться. Лучше строить у себя больницы, дет сады, проспекты и мосты, чем собирать клубнику в Европе.
Не знаю, как бы вам кратко ответить. Но, завидовать сейчас, там не чему.
Вы хотели сказать - кредит?
Вот негодяи! Воронежу опять клятые американцы не помогут?
Да, Воронеж пролетает мимо
Сколько раз вы ездили на отдых в эту прекрасную страну.
Погуглите фотки Ирана до. Совсем другая страна. Теперь подумайте, куда стремится РФ.
Да, дорого обходится собственное мнение в гегемонии ФРС.
Ой какие классные новости 🤗🤗🤗
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