ЦБ отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи 2 марта Статьи редакции
О режиме работы площадки 3 марта ЦБ сообщит до 9:00 мск того же дня.
Торги 2 марта не будут проводить:
- В секции фондового рынка, кроме режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях.
- В секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгметаллы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций».
- В секции рынка СПФИ.
«СПБ Биржа» также продолжит работать с ограничениями 2 марта: основные торги планируют начать с 17:00 мск.
Страшно подумать, какая там дырень, что они пару дней все закрытым держат и придумывают схемы
Если посмотреть цены на лондонской бирже, то приостановка торгов не худшее, что сейчас сделали. Открыть по текущим ценам это замаржинколить любого, кто хоть чуть-чуть использует плечи.
А так - можно просто всех)
Росрынок верен себе, ничего не меняется уже как минимум лет 15.
И ещё раз доказывает, что в РФ нет никакой диверсификации экономики. Да и экономики то никакой нет, по сути, так обменный пункт при бензоколонке
С вечно огрызающейся и хамящей кассиршей.)
Кстати старик Баффет в долгосрочку оказался прав, когда на вопрос почему они не инвестирует в Россию, он говорил что не играет с жуликами и ворами.
Вангую что с открытием рынков рубль будет 400,500
А чего не 1к?
Ну ладно, ты меня раскусил, я подсмотрел эти цифры у экономистов, это их прогнозы…. (((
Так рубль торгуется вполне
А смысл переноса? Как будто все как то наладится. Это как больному с аппендицитом откладывать операцию, надеясь что само собой рассосется. Вчерашняя бесполезная интервенция ЦБ, показала что гноя все больше и больше.
А может дело в том триллиона, который на выкуп акций выделен? Сейчас среди своих порешают, выкупят по приятным ценам, а дальше уже и для всех откроют.
«Мы были ко всему готовы, наша фин система стабильна как никогда….»
У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.
Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.
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