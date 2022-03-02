Финансы
Таня Боброва

ЦБ отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи 2 марта Статьи редакции

О режиме работы площадки 3 марта ЦБ сообщит до 9:00 мск того же дня.

Торги 2 марта не будут проводить:

  • В секции фондового рынка, кроме режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях.
  • В секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгметаллы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций».
  • В секции рынка СПФИ.

«СПБ Биржа» также продолжит работать с ограничениями 2 марта: основные торги планируют начать с 17:00 мск.

#новость #мосбиржа

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Mishka

Страшно подумать, какая там дырень, что они пару дней все закрытым держат и придумывают схемы

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Vilent

Если посмотреть цены на лондонской бирже, то приостановка торгов не худшее, что сейчас сделали. Открыть по текущим ценам это замаржинколить любого, кто хоть чуть-чуть использует плечи.

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Sergei Timofeyev

А так - можно просто всех)

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Антон Штадлер

Росрынок верен себе, ничего не меняется уже как минимум лет 15.
И ещё раз доказывает, что в РФ нет никакой диверсификации экономики. Да и экономики то никакой нет, по сути, так обменный пункт при бензоколонке

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Sergei Timofeyev

С вечно огрызающейся и хамящей кассиршей.)

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Wall Street Shadow
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Alex Petrov

Кстати старик Баффет в долгосрочку оказался прав, когда на вопрос почему они не инвестирует в Россию, он говорил что не играет с жуликами и ворами.

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Артур Тимошенко

Вангую что с открытием рынков рубль будет 400,500

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Константин Яковлев

А чего не 1к?

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Артур Тимошенко

Ну ладно, ты меня раскусил, я подсмотрел эти цифры у экономистов, это их прогнозы…. (((

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Дмитрий Иванов

Так рубль торгуется вполне

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Alex Petrov

А смысл переноса? Как будто все как то наладится. Это как больному с аппендицитом откладывать операцию, надеясь что само собой рассосется. Вчерашняя бесполезная интервенция ЦБ, показала что гноя все больше и больше.

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Андрей Мельник

А может дело в том триллиона, который на выкуп акций выделен? Сейчас среди своих порешают, выкупят по приятным ценам, а дальше уже и для всех откроют.

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unknown

«Мы были ко всему готовы, наша фин система стабильна как никогда….»

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