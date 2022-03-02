«Сбер» объявил об уходе с европейского рынка Статьи редакции
У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.
Дочерние банки группы столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», сообщили в компании. По предписанию ЦБ «Сбер» не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
При этом «дочки» госбанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, отметили в компании. Вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, а у банка достаточно активов, чтобы выплатить деньги всем вкладчикам.
- Российские банки столкнулись с проблемами после начала войны на Украине 24 февраля. На следующий день чешский «Сбербанк» приостановил работу отделений из-за нападений на сотрудников, 28 февраля банк сообщил об «аномальном оттоке» денег клиентов.
- Тогда же Европейский центробанк сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG («дочка» «Сбера») и её подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. 2 марта финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe продолжать деловые операции.
В рай
«А они сдохнут»
Европейцы:
🤣🤣🤣🤣 какая же "говорящая" картинка
Да-да...
Добро пожаловать в Крым!
И хватит уже было выдавать кредиты и ипотеку для жителей Европы по 2-3%, а для своих в 10 раз больше
Одно но - для жителей Европы ипотека была в евро, для своих - в рублях.
И что дальше?
Посчитайте инфляцию и поймёте
Волатильность рубля и евро всё таки разная. Ну и ключевые ставки в Европе и России тоже различаются
Может ключевая ставка ЦБ роляла? Я просто не в курсе
Могли бы уже и с российского рынка уходить
Как они теперь без него жить будут...
Сбер устал, сбер уходить...
Мочите санкциями эту Европу, так вам и надо, как вы теперь будете жить ? 😑
А мы предупреждали
Ещё бы!..
Тем временем, избранные скупают!
Ахаха. Даже 3х дней не прожили). Дальше-больше.
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