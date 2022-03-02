В другой стране без денег из-за Тинькофф, а не спецоперации

Тинькофф несколько дней не зачисляет на мой счёт зарплату из-за того, что я не заполнил справку, которой ещё не существует. Да, не перечисляет мне мои же деньги из-за справки, которой НЕ СУЩЕСТВУЕТ.