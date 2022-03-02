Финансы
Таня Боброва

«Сбер» объявил об уходе с европейского рынка Статьи редакции

У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.

Дочерние банки группы столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», сообщили в компании. По предписанию ЦБ «Сбер» не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

При этом «дочки» госбанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, отметили в компании. Вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, а у банка достаточно активов, чтобы выплатить деньги всем вкладчикам.

  • Российские банки столкнулись с проблемами после начала войны на Украине 24 февраля. На следующий день чешский «Сбербанк» приостановил работу отделений из-за нападений на сотрудников, 28 февраля банк сообщил об «аномальном оттоке» денег клиентов.
  • Тогда же Европейский центробанк сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG («дочка» «Сбера») и её подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. 2 марта финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe продолжать деловые операции.

#новость #сбер #днрилнр

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роман долгополов

В рай

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Павел Морозов

«А они сдохнут»

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unknown

Европейцы:

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Alex Shevchenko

🤣🤣🤣🤣 какая же "говорящая" картинка

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Алексей Гурин

Да-да...

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Александр

Добро пожаловать в Крым!

И хватит уже было выдавать кредиты и ипотеку для жителей Европы по 2-3%, а для своих в 10 раз больше

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5
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Андрей Мельник

Одно но - для жителей Европы ипотека была в евро, для своих - в рублях.

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Антон Штадлер

И что дальше?

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2
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Maxim Grossman

Посчитайте инфляцию и поймёте

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Андрей Мельник

Волатильность рубля и евро всё таки разная. Ну и ключевые ставки в Европе и России тоже различаются

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Дмитрий

Может ключевая ставка ЦБ роляла? Я просто не в курсе

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Сергей Супруненко

Могли бы уже и с российского рынка уходить

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4
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facesso

Как они теперь без него жить будут...

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2
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Alex Shevchenko

Сбер устал, сбер уходить...

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2
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Rafa Ramazanov

Мочите санкциями эту Европу, так вам и надо, как вы теперь будете жить ? 😑
А мы предупреждали

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Volodya Agadzhanov

Ещё бы!..

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Volodya Agadzhanov

Тем временем, избранные скупают!

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Aleksandr

Ахаха. Даже 3х дней не прожили). Дальше-больше.

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