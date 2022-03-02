Стоимость акций «Сбера» на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции
Это всё, что мы можем про это сообщить.
На открытии торгов акции торговались по цене 5 центов за штуку. На последнем закрытии — 21 цент за штуку.
2 марта «Сбер» рассказал, что уйдёт с европейского рынка из-за санкций. Банк больше не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои европейские «дочки» из-за предписания ЦБ.
Также упала капитализация TCS Group — до $520 млн. Одна акция стоит $2,62.
С 20 баксов до 1 цента??
Да.
Знакомьтесь, дамы и господа, шоковое состояние.
Можно такие цены на Мосбирже тоже для закупиться?
Боюсь потом цена может стать отрицательной ;)
А можно там закупиться , а здесь продать? 😁
В России? Не думаю. А купить Сбер по 25 копеек за акцию думаю многие бы не отказались.
Не забывайте, что есть еще такое слово, как дефолт.
Вот так просыпаешься, и снова 98/08/14, а может и хуже
Это уже прорыв или нет?
Это отрицательный рывок роста.
На всю котлету
И в дефолт.
Щас наверстают за счёт вкладчиков, первый раз что-ли
Вы еще можете сказать, что 1-2 цента - это не цена за одну акцию, а за одну АДР, которая соответствует 4 обычным акциям Сбера.
Реальная цена этой конторе
Ждём открытия Мосбиржы
Это не акции, это расписки лотами по 4 штуки.
ЦБ РФ запретил нерезидентам операции по ценным бумагам, фактически обнулил их ценность. Они теперь стоят "никуя", что мы и видим на этом графике.
Мало желающих платить за расписку, которая в моменте ничего не стоит, и по которой приостановлены права собственников.
Сами акции в депозитарии в России. Я бы сейчас не стал реагировать на цену расписок на лондонской бирже.
По им как станет 2 цента и покажет 100%-ый рост!
Привет дефолт ? Что вообще происходит ?
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