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Финансы
TJ

Стоимость акций «Сбера» на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции

Это всё, что мы можем про это сообщить.

22 22 комментария
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На открытии торгов акции торговались по цене 5 центов за штуку. На последнем закрытии — 21 цент за штуку.

1 цент
по такой стоимости акций «Сбера» торгуются 2 марта на Лондонской бирже

2 марта «Сбер» рассказал, что уйдёт с европейского рынка из-за санкций. Банк больше не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои европейские «дочки» из-за предписания ЦБ.

Также упала капитализация TCS Group — до $520 млн. Одна акция стоит $2,62.

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Одной картинкой.

Данные на момент закрытия торгов. 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon, ЦИАН и HeadHunter из-за санкций, поэтому данные по ним — за 25 февраля. TCS Group и VK продолжают торговаться на Лондонской бирже.

#новость #сбер #днрилнр

22 22 комментария
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22 комментария
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NotFop

С 20 баксов до 1 цента??

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5
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Татьяна Панфилова

Да.

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Сергей К

Знакомьтесь, дамы и господа, шоковое состояние.

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Андрей Мельник

Можно такие цены на Мосбирже тоже для закупиться?

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4
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Максим Матвеев

Боюсь потом цена может стать отрицательной ;)

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1
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NotFop

А можно там закупиться , а здесь продать? 😁

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2
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Андрей Мельник

В России? Не думаю. А купить Сбер по 25 копеек за акцию думаю многие бы не отказались.

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0
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Алексей Никитенко

Не забывайте, что есть еще такое слово, как дефолт.

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0
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АлехКС

Вот так просыпаешься, и снова 98/08/14, а может и хуже

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2
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Серебряный волк

Эту картинку ты постишь раз в пятый. Смени пластинку-то

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0
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Валентин Литвинчук

Это уже прорыв или нет?

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1
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Johann Janzen

Это отрицательный рывок роста.

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1
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умный человек

На всю котлету

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1
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Алексей Никитенко

И в дефолт.

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0
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Sergey Vasilev

Щас наверстают за счёт вкладчиков, первый раз что-ли

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Mishka

Вы еще можете сказать, что 1-2 цента - это не цена за одну акцию, а за одну АДР, которая соответствует 4 обычным акциям Сбера.

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1
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Социалистический диод

Если вам говорят что на (один) рубль ничего не купить, то они нагло врут.
На рубль целую акцию сбера можно купить

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Максим Матвеев

Реальная цена этой конторе

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Константин Яковлев

Ждём открытия Мосбиржы

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Бабак Шаян

Это не акции, это расписки лотами по 4 штуки.
ЦБ РФ запретил нерезидентам операции по ценным бумагам, фактически обнулил их ценность. Они теперь стоят "никуя", что мы и видим на этом графике.
Мало желающих платить за расписку, которая в моменте ничего не стоит, и по которой приостановлены права собственников.
Сами акции в депозитарии в России. Я бы сейчас не стал реагировать на цену расписок на лондонской бирже.

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A.A. Rayskiy

По им как станет 2 цента и покажет 100%-ый рост!

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Артур Тимо

Привет дефолт ? Что вообще происходит ?

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