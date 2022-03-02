ЦБ временно запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции Статьи редакции
И подтвердил заморозку выплат по акциям и бондам для иностранцев.
Запрет действует на переводы гражданам стран, объявивших о санкциях против России из-за войны с Украиной, с 1 по 31 марта 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям. Подлинность документа подтвердили два источника на платёжном рынке.
Запрет касается как физических, так и юридических лиц. В перечне стран, на граждан которых он распространяется, 43 государства, включая Великобританию, Германию и США. Физлица и юрлица не смогут отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы без открытия банковских счетов (обычно их проводят системы переводов).
Нерезиденты из стран, которые не вводили санкции, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счета.
ЦБ также подтвердил, что российские компании могут принимать решения о выплате дивидендов и других выплат по ценным бумагам. Но иностранцы, владеющие российскими бумагами, не смогут получать дивиденды с акций и купонные выплаты по облигациям. Выплаты производиться могут, но сами средства фактически будут заморожены, поясняет РБК.
ЦБ временно охуели
А ведь он в чем-то прав:
Это на фоне старлинки лежат пачкой?
В каналах пишут что это сейчас главный айтишник Украины, вероятно следующий президент после Зеленского
А какова вероятность?
да такая же как у комика победить сильнейшую армию в мире. Там законы физики сейчас не работают.
Он уже третий или четвёртый день охуевает.
Терракты по гражданам и гулаги
А помните говорили что "Вон че в Беларуси!", потом "Ну.. зато вон че в Беларуси - она "обгоняет""?..
На что вообще расчет? Ну вот на что?! Нефть - саудиты будут больше добывать, газ - перейдут на нефть, уголь, АЭС...
За счет чего и на что они думают будет жить страна?!
А в Беларуси еще хуже с того времени((
Я теперь говорю, а вы видели, что на тж и ВС??
саудиты отказались добывать больше
епр, только отвернулся. Ну ждем тогда
"ЦБ временно запретил переводить деньги"
Ага, реально, чихнуть не успеваешь.
ЦБ запретил деньги
ЦБ временно запретил деньги
ЦБ запретил.
Вовремя я хостинг проплатил. Очень вовремя
Бля, а реально как сейчас хостинги оплачивать?
Искать/иметь друзей за границей, которые это сделают своими заграничными картами.
Интересно, запрет всё-таки на перевод гражданам стран или на счета, открытые в этих странах? Потому что разница заметная. Например, для студентов, учащихся в тех странах и которым помогают из России родители.
Я так поняла, к гражданам РФ это не относится :
«Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ»,
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/03/2022/621f27809a7947600bc62217
Да, вопрос, можно ли на свои счета.
На свои резидентам запретили переводы ещё 1 марта
То есть ЦБ хочет похоронить бизнес, который так или иначе проводит какие то расчеты с компаниями или физ лицами в этих странах?
Не проще представителю ЦБ убить кое кого, что бы не придумывать такие абсурдные ограничение и в нарушение основных прав.
За что опять Навального то???
Уж лучше снова Воронеж.
PayPal подчиняется этому?
Он вообще перестал работать с Россией …
Странно, вот только 28ого получил из Германии, сразу вывел 1 марта поступили на счёт.
Вчера успешно делал переводы. Это с сегодня?
Корвалол и Запретил горстями уже глотаю
Так регулятор хочет удержать кадры в стране.
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