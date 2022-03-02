Финансы
Таня Боброва

ЦБ временно запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции Статьи редакции

И подтвердил заморозку выплат по акциям и бондам для иностранцев.

Запрет действует на переводы гражданам стран, объявивших о санкциях против России из-за войны с Украиной, с 1 по 31 марта 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям. Подлинность документа подтвердили два источника на платёжном рынке.

Запрет касается как физических, так и юридических лиц. В перечне стран, на граждан которых он распространяется, 43 государства, включая Великобританию, Германию и США. Физлица и юрлица не смогут отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы без открытия банковских счетов (обычно их проводят системы переводов).

Нерезиденты из стран, которые не вводили санкции, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счета.

Обновлено в 14:40. ЦБ подтвердил VPost, что временно приостановил переводы со счетов нерезидентов-юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в $5000 либо в таком эквиваленте в месяц. Ограничение не касается россиян, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из СНГ, отметил регулятор.

ЦБ также подтвердил, что российские компании могут принимать решения о выплате дивидендов и других выплат по ценным бумагам. Но иностранцы, владеющие российскими бумагами, не смогут получать дивиденды с акций и купонные выплаты по облигациям. Выплаты производиться могут, но сами средства фактически будут заморожены, поясняет РБК.

#новость #цб

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???? ??????

ЦБ временно охуели

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18
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как-то так

А ведь он в чем-то прав:

https://youtu.be/-п?t=57

Это на фоне старлинки лежат пачкой?

- YouTube
Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с…
youtu.be
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4
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добрая букашка

В каналах пишут что это сейчас главный айтишник Украины, вероятно следующий президент после Зеленского

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3
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Маджид Гаджиев

А какова вероятность?

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0
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добрая букашка

да такая же как у комика победить сильнейшую армию в мире. Там законы физики сейчас не работают.

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0
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Sergei Timofeyev

Он уже третий или четвёртый день охуевает.

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3
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Мрачный рубин

О, класс, а может сразу ещё их в заложники взять? Что там дальше? Продразверстки?

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9
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Павел Морозов

Терракты по гражданам и гулаги

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4
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- -
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9
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ilia

А помните говорили что "Вон че в Беларуси!", потом "Ну.. зато вон че в Беларуси - она "обгоняет""?..

На что вообще расчет? Ну вот на что?! Нефть - саудиты будут больше добывать, газ - перейдут на нефть, уголь, АЭС...

За счет чего и на что они думают будет жить страна?!

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6
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Arsen Venger

А в Беларуси еще хуже с того времени((

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0
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Виталий Чухнов

Я теперь говорю, а вы видели, что на тж и ВС??

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0
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Игорь Маренков

саудиты отказались добывать больше

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добрая букашка

епр, только отвернулся. Ну ждем тогда
"ЦБ временно запретил переводить деньги"

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4
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Татьяна Панфилова

Ага, реально, чихнуть не успеваешь.

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5
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Новорег здорового человека

ЦБ запретил деньги

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2
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Valeryi

ЦБ временно запретил деньги

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2
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Andrew Zheludkov

ЦБ запретил.

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2
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Sergei Timofeyev

Вовремя я хостинг проплатил. Очень вовремя

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3
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Anton K

Бля, а реально как сейчас хостинги оплачивать?

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Re Mora

Искать/иметь друзей за границей, которые это сделают своими заграничными картами.

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0
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Anton Gamskiy

Интересно, запрет всё-таки на перевод гражданам стран или на счета, открытые в этих странах? Потому что разница заметная. Например, для студентов, учащихся в тех странах и которым помогают из России родители.

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2
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Katrina Sukhanova

Я так поняла, к гражданам РФ это не относится :
«Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ»,

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/03/2022/621f27809a7947600bc62217

ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из…
Нерезиденты из стран, которые ввели санкции против России, не смогут переводить деньги из России…
www.rbc.ru
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2
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Ware Wow

Да, вопрос, можно ли на свои счета.

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Екатерина

На свои резидентам запретили переводы ещё 1 марта

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Yan

То есть ЦБ хочет похоронить бизнес, который так или иначе проводит какие то расчеты с компаниями или физ лицами в этих странах?

Не проще представителю ЦБ убить кое кого, что бы не придумывать такие абсурдные ограничение и в нарушение основных прав.

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2
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Виталий Чухнов

За что опять Навального то???
Уж лучше снова Воронеж.

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1
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Михаил Цветков

PayPal подчиняется этому?

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Артур Тимо

Он вообще перестал работать с Россией …

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Kuper Bad

Странно, вот только 28ого получил из Германии, сразу вывел 1 марта поступили на счёт.

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Михаил Цветков

Вчера успешно делал переводы. Это с сегодня?

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добрая букашка

Корвалол и Запретил горстями уже глотаю

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