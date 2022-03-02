И подтвердил заморозку выплат по акциям и бондам для иностранцев.

Запрет действует на переводы гражданам стран, объявивших о санкциях против России из-за войны с Украиной, с 1 по 31 марта 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям. Подлинность документа подтвердили два источника на платёжном рынке.

Запрет касается как физических, так и юридических лиц. В перечне стран, на граждан которых он распространяется, 43 государства, включая Великобританию, Германию и США. Физлица и юрлица не смогут отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы без открытия банковских счетов (обычно их проводят системы переводов).

Нерезиденты из стран, которые не вводили санкции, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счета.

Обновлено в 14:40. ЦБ ЦБ подтвердил VPost, что временно приостановил переводы со счетов нерезидентов-юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в $5000 либо в таком эквиваленте в месяц. Ограничение не касается россиян, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из СНГ, отметил регулятор.

ЦБ также подтвердил, что российские компании могут принимать решения о выплате дивидендов и других выплат по ценным бумагам. Но иностранцы, владеющие российскими бумагами, не смогут получать дивиденды с акций и купонные выплаты по облигациям. Выплаты производиться могут, но сами средства фактически будут заморожены, поясняет РБК.