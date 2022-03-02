ЕС отключил от SWIFT «Открытие», ВТБ, «Промсвязьбанк» и ещё четыре российских банка Статьи редакции
Евросоюз также запретил передавать в Россию наличные в евро.
По требованию Евросоюза от SWIFT отключили ВТБ, банк «Россия» и «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.рф, сообщает ТАСС.
В ВТБ пояснили, что отключение от SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России. «Это решение не меняет текущую ситуацию с международными переводами корпоративными клиентами ВТБ», — заявили в банке.
Члены комиссии обсуждали включение в список «Сбера» и «Газпромбанка», но отказались из-за возможных ответных санкций России — сокращения поставок энергоресурсов, сообщали 1 марта источники Bloomberg.
Также ЕС запретил продавать, поставлять, переводить или экспортировать наличные в евро в Россию. Это касается физлиц, юрлиц и ЦБ.
У России есть собственная система обмена финансовыми сообщениями, к ней подключены менее 400 финансовых организаций и несколько иностранных фирм. К SWIFT — более 11 тысяч.
- США и ЕС начали вводить санкции против российских банков на фоне войны на Украине. В списке также — «Сбер», «Альфа-банк» и другие.
Великая геополитическая победа, а все ради детей домбасса, мы за них заплатим всем, что имеем!
спасибо, это еще раз подчеркивает стабильность ситуации
Всмотритесь в эту рожу, война на Украине сейчас идет за то чтобы такие рожи становились толще.
На фото выше с заде справа - вроде похудей был.
Сейчас акциями затарится и через год как усманов будет.
Втб мне еще прислал пару часов назад. Совпадение?
И у меня не работает.
"Не нужон нам ваш этот ентернет, у нас путин есть и первый конал."
Вы же вчера сами эту новость размещали в чем прикол?
Это который с заде с лева?
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