Евросоюз также запретил передавать в Россию наличные в евро.

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По требованию Евросоюза от SWIFT отключили ВТБ, банк «Россия» и «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.рф, сообщает ТАСС.

В ВТБ пояснили, что отключение от SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России. «Это решение не меняет текущую ситуацию с международными переводами корпоративными клиентами ВТБ», — заявили в банке.

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Члены комиссии обсуждали включение в список «Сбера» и «Газпромбанка», но отказались из-за возможных ответных санкций России — сокращения поставок энергоресурсов, сообщали 1 марта источники Bloomberg.

Также ЕС запретил продавать, поставлять, переводить или экспортировать наличные в евро в Россию. Это касается физлиц, юрлиц и ЦБ.

У России есть собственная система обмена финансовыми сообщениями, к ней подключены менее 400 финансовых организаций и несколько иностранных фирм. К SWIFT — более 11 тысяч.

США и ЕС начали вводить санкции против российских банков на фоне войны на Украине. В списке также — «Сбер», «Альфа-банк» и другие.