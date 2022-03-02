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Финансы
Маша Цепелева

ЕС отключил от SWIFT «Открытие», ВТБ, «Промсвязьбанк» и ещё четыре российских банка Статьи редакции

Евросоюз также запретил передавать в Россию наличные в евро.

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По требованию Евросоюза от SWIFT отключили ВТБ, банк «Россия» и «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.рф, сообщает ТАСС.

В ВТБ пояснили, что отключение от SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России. «Это решение не меняет текущую ситуацию с международными переводами корпоративными клиентами ВТБ», — заявили в банке.

Члены комиссии обсуждали включение в список «Сбера» и «Газпромбанка», но отказались из-за возможных ответных санкций России — сокращения поставок энергоресурсов, сообщали 1 марта источники Bloomberg.

Также ЕС запретил продавать, поставлять, переводить или экспортировать наличные в евро в Россию. Это касается физлиц, юрлиц и ЦБ.

У России есть собственная система обмена финансовыми сообщениями, к ней подключены менее 400 финансовых организаций и несколько иностранных фирм. К SWIFT — более 11 тысяч.

  • США и ЕС начали вводить санкции против российских банков на фоне войны на Украине. В списке также — «Сбер», «Альфа-банк» и другие.
Финансы
Лиана Липанова
Что будет, если банк отключат от SWIFT Статьи редакции

Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся.

Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса.

Джордж Волошин
директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence

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11 комментариев
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Максим Першин

Великая геополитическая победа, а все ради детей домбасса, мы за них заплатим всем, что имеем!

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9
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добрая букашка

спасибо, это еще раз подчеркивает стабильность ситуации

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6
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Norman

Всмотритесь в эту рожу, война на Украине сейчас идет за то чтобы такие рожи становились толще.

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4
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Михаил Макаров

На фото выше с заде справа - вроде похудей был.

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лесной хорек

Сейчас акциями затарится и через год как усманов будет.

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1
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Alexander Eskin

Втб мне еще прислал пару часов назад. Совпадение?

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2
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Татьяна Сергеевна

И у меня не работает.

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добрая букашка
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Norman

"Не нужон нам ваш этот ентернет, у нас путин есть и первый конал."

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1
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Blackrock

Вы же вчера сами эту новость размещали в чем прикол?

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Михаил Макаров

Это который с заде с лева?

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