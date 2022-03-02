Финансы
Богдан Музыченко

Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами по оценке Forbes Статьи редакции

Их состояния уменьшились на фоне войны России с Украиной.

  • Forbes оценил состояние Аркадия Воложа в $580 млн на 2 марта 2022 года. В рейтинге, которое издание выпустило весной 2021 года, состояние Воложа оценивалось в $2,3 млрд.
  • За последние три месяца состояние Воложа уменьшилось на $2 млрд. Только за 24 февраля, в день вторжения России на Украину, оно сократилось на $400 млн.
  • Долларовым миллиардером перестал быть и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. В последнем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $4,7 млрд, на 1 марта — в $820 млн.
  • 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса». За пять дней ценные бумаги компании на американской бирже подешевели на 53%, до $18,94 за штуку.
  • Капитализация TCS Group упала до $520 млн, одна акция стоит $2,62 на 2 марта. Компания все ещё торгуется на бирже.

#новость #яндекс #волож #тиньков

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Павел

Волож и Тиньков прямо сейчас:

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Михаил Макаров

Тинёк после простуды и уплаты налогов - пойдет не пельмени лепить а котлеты.

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Artem Gn
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Andrei Radlevich
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Виталий Чухнов

Не всё поймут

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Виктория Никанорова

Но многие вспомнят)))

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Dmitry Korshunov

За то никто не осудит 😆

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Бетонный Петя

Можно пояснительную бригаду? Не помню серию.

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Paster Nak

Бернс поехал на пикник миллиардеров где по какой-то причине оказалось что его состояние стало меньше миллиарда, и его выгнали в лагерь миллионеров где тусуются какие-то бомжи

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Надежда Плюхина

Бёрнс хотел вступить в клуб миллионеров (ардеров), но в последний момент все узнали, что он потерял три копейки и не проходит под критерий, хотя только что проходил, ну и стали насмехаться над ним

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1
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Daniel P

Зато рублевыми триллионерами.

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Aki Yama

Зато с нами БОГ, а они...
Они просто сдохнут

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–4
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Mikhail Rakitin

С нами не бог. С нами пидор. Хотя не, он не с нами, он сам по себе.

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Robert Afanasyev

С кем с нами ?

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1
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Robert Afanasyev

С кем с нами ?

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1
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Максим Кот

Они перестали быть миллиардерами, а кто то просто перестал быть

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6
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Даниил Романов

Да уж. Пиздец. Путина на кол!

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Сергей Мазур

Если бы Олег неделю назад обкешился, щас бы легко мог купить "говнояндекс и говноВК")

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Татьяна Панфилова

И Сбер на сдачу

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Андрей Верижников

ой-ой

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Викторович

...

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Вася Пражкин

Это не совсем корректно, так как московская биржа закрыта, а именно там основные объемы идут. Хотя кто знает, может Олегу опять придется пельмешки лепить да и пиво варить.

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Виктория Никанорова

Пиво-то вкусное

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Социалистический диод

Скоро в автобусе, передайте за проезд…

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Балкон.Ру

@Олег Тиньков прямо сейчас:

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АлехКС

На самом деле, изьяв эти деньги заранее, можно было бы у нас построить фабрики по производству процессоров, тем самым обеспечив стратегический запас по чипам и производству. а так - вникуда ушли

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