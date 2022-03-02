Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами по оценке Forbes Статьи редакции
Их состояния уменьшились на фоне войны России с Украиной.
- Forbes оценил состояние Аркадия Воложа в $580 млн на 2 марта 2022 года. В рейтинге, которое издание выпустило весной 2021 года, состояние Воложа оценивалось в $2,3 млрд.
- За последние три месяца состояние Воложа уменьшилось на $2 млрд. Только за 24 февраля, в день вторжения России на Украину, оно сократилось на $400 млн.
- Долларовым миллиардером перестал быть и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. В последнем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $4,7 млрд, на 1 марта — в $820 млн.
- 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса». За пять дней ценные бумаги компании на американской бирже подешевели на 53%, до $18,94 за штуку.
- Капитализация TCS Group упала до $520 млн, одна акция стоит $2,62 на 2 марта. Компания все ещё торгуется на бирже.
Волож и Тиньков прямо сейчас:
Тинёк после простуды и уплаты налогов - пойдет не пельмени лепить а котлеты.
Не всё поймут
Но многие вспомнят)))
За то никто не осудит 😆
Бернс поехал на пикник миллиардеров где по какой-то причине оказалось что его состояние стало меньше миллиарда, и его выгнали в лагерь миллионеров где тусуются какие-то бомжи
Бёрнс хотел вступить в клуб миллионеров (ардеров), но в последний момент все узнали, что он потерял три копейки и не проходит под критерий, хотя только что проходил, ну и стали насмехаться над ним
Зато рублевыми триллионерами.
Зато с нами БОГ, а они...
Они просто сдохнут
С нами не бог. С нами пидор. Хотя не, он не с нами, он сам по себе.
Они перестали быть миллиардерами, а кто то просто перестал быть
Да уж. Пиздец. Путина на кол!
Если бы Олег неделю назад обкешился, щас бы легко мог купить "говнояндекс и говноВК")
И Сбер на сдачу
ой-ой
...
Это не совсем корректно, так как московская биржа закрыта, а именно там основные объемы идут. Хотя кто знает, может Олегу опять придется пельмешки лепить да и пиво варить.
Пиво-то вкусное
@Олег Тиньков прямо сейчас:
На самом деле, изьяв эти деньги заранее, можно было бы у нас построить фабрики по производству процессоров, тем самым обеспечив стратегический запас по чипам и производству. а так - вникуда ушли
Ограничения не должны были затронуть потребительский рынок, но производители сами отказываются от поставок в Россию и отключают сервисы. Им на замену могут прийти китайские компании.
Интернет-магазины прекращают доставлять товары в страну, студии отменяют кинопрокат, а цены на продукты и алкоголь растут
Это всё, что мы можем про это сообщить.
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