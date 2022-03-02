ЦБ рассказал, как продавать часть валютной выручки — по рыночному курсу любым способом Статьи редакции
Платить валютой за учебу, медицинские и другие услуги за границей можно.
ЦБ опубликовал разъяснения указа Путина о контрсанкциях.
- Перечислять валюту на счета российских банков за рубежом можно.
- Валютные займы иностранцам нельзя предоставлять с 1 марта, договоры, которые были до этого, нужно расторгнуть. При этом возвраты займов, оплата процентов и штрафов от иностранцев не ограничивается.
- Резиденты могут расплачиваться валютой за рубежом, в том числе за учёбу, медицинские и другие услуги.
- Продавать надо 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Процент надо отсчитать от остатка на счетах на 28 февраля и предоставить банку доказательства, что это остаток от экспортной выручки. Остатком считается и та часть выручки, которую резидент положил на депозит.
- Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом. Продавать можно частями, но все 80% нужно продать за три дня.
Учитывая что курс ходит вверх-вниз на 20 рублей в день (90-110 рублей), есть отличный способ «оптимизации» - продавать валюту физическому лицу (себе) по удобному курсу в границах дневной волатильности.
Вроде законно
И заплатить 13% ндфл, потерять 20% ндс и еще 10% банку отстегнуть за перевод фз. лицу.
А потом еще словить 115фз.
И все это за пару минут.
Ничего не понял: причём здесь ндс и ндфл?
автор из Орска, тут так.
1. ты не имеешь права продавать валюту физику.
Почему? То, что я видел из документов не ограничивает
а как технически это реализовать?
А если продать валюту и тут же обменять ее обратно на валютный вклад?
(вопрос разницы купли-продажи опустим)
В указе об этом ничего не сказано. Вы требование выполнили – выполнили. А что дальше делать с деньгами – решать исключительно вам.
Тогда встаёт вопрос, в чем смысл этого закона, если его так легко обойти? Противовес для создания видимости что рубль кто-то покупает? Или это недоработка и в последствии гайки закрутят?
Крупные ИП и юрлица не могут вывести бабки на брокерский счет, тем более за три дня. В итоге они продадут бакс за 92 рубля, а купить смогут только за 115 рублей и выше. В этом и фишка.
Тоже этот вопрос интересует
думаю скоро такая услуга будет. 1% и делают сразу куплю и продажу, например.
Так и не понял, что делать, если уже потратил валюту или перевел на личные счета )
Аналогично. Еще утром 28 февраля отправил доллары из Точка Банка на счет физлица, а указ вышел в 18:20 по МСК.
А с каким назначением можно с юрлица отправить физику валюту?
Я предполагаю, что на это будут смотреть сквозь пальцы, особенно для малого бизнеса
Хер знает. Напряги пиндец в последние дни. Все хуже и хуже. Нагибают по всем фронтам
Где самое интересное? Где суммы штрафов?
15.25 коап
Скорее всего натянут по 15.25 КоАП, то есть по штрафам валютного контроля.
Но опять, же валютный контроль проходят только новые платежи. За старыми, когда бабки уже поступили на счет, они не следят, так как их законность доказана.
Процент надо отсчитать от остатка на счетах на 28 февраля и предоставить банку доказательства, что это остаток от экспортной выручки. Остатком считается и та часть выручки, которую резидент положил на депозит.
Ничего не понял.
Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом.
Могут продавать через биржу?
Нишиша не понятно.
Если у меня были рубли на счете, я по ним брал евро и так накопил евро счет. Продать надо 80% или чего?
Нет, нужно продавать только если деньги в валюте поступили из-за рубежа.
Сделайте это, нам нужно свои рубли подороже продать...
Покупка медицинского оборудования попадает под «приобретение медицинских услуг»?
Услуги и товар разные вещи.
Надеялся, что на МИ, лекарства и еду сделают исключение
Планируют завтра открыть, некоторые акции вчера были доступны к покупке и продаже
А попробуйте снять в ВТБ доллары. Комиссия 10% от суммы. Это бандитизм какой-то.
Ну это же втб
Подскажите пожалуйста, если я как физ лица имею акции в Тиньков в $, мне за 3 дня нужно продать срочно их и вывести в рублях?
Биржа не работает, держу в курсе)
1. Ждите открытия биржи в течении 3х дней.
2. Продавайте.
3. Переводите в рубли (только хз зачем)
4. Снимайте.
«Продавать надо 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Процент надо отсчитать от остатка на счетах на 28 февраля и предоставить банку доказательства, что это остаток от экспортной выручки. Остатком считается и та часть выручки, которую резидент положил на депозит.»
Знающие люди, если утром 28 февраля я подал распоряжение на SWIFT перевод в другой банк, еще до этого указа (его опубликовали в 18:20 по МСК), банк провел мой платеж днем до указа и деньги покинули счет ИП до указа. Нужно ли в таком случае продавать валютную выручку?
Кому нужно продавать валюту? Всем у кого есть валюта?
Если купил валюту налом, если купил на валютный счет, если у меня инвестиции в валютных счетах?
Ничего не понятно, что происходит?
Если через Upwork работаешь как ИП, то обязан продать или нет? Кто знает?
Обязан, но в зависимости от банка процесс различается
В общем нужно долбить поддержку банка, и узнавать что и как.
Да, обязан. Если бабки по состоянию на 28 февраля и позже были на счете в валюте.
Перечислять валюту на счета российских банков за рубежом можно. - это в каком пункте про это написано?
А есть такие банки, российские и зарубежом.
Все для сохранения экспортноимпортного баланса. При таких делах или выплывем или страна банкрот.
Гавно не тонет, всплывешь.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Она призвала команду оставить разногласия, которые лишь «выжигают силы», и помогать друг другу.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.