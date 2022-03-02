Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. И очень надеюсь, что вы примете эту цель как свою. Спасибо вам за вашу работу каждый день. Мы сильная команда, я очень вами горжусь.