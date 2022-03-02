Финансы
Маша Цепелева

ЦБ рассказал, как продавать часть валютной выручки — по рыночному курсу любым способом Статьи редакции

Платить валютой за учебу, медицинские и другие услуги за границей можно.

ЦБ опубликовал разъяснения указа Путина о контрсанкциях.

  • Перечислять валюту на счета российских банков за рубежом можно.
  • Валютные займы иностранцам нельзя предоставлять с 1 марта, договоры, которые были до этого, нужно расторгнуть. При этом возвраты займов, оплата процентов и штрафов от иностранцев не ограничивается.
  • Резиденты могут расплачиваться валютой за рубежом, в том числе за учёбу, медицинские и другие услуги.
  • Продавать надо 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Процент надо отсчитать от остатка на счетах на 28 февраля и предоставить банку доказательства, что это остаток от экспортной выручки. Остатком считается и та часть выручки, которую резидент положил на депозит.
  • Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом. Продавать можно частями, но все 80% нужно продать за три дня.
Финансы
Лиана Липанова
Контрсанкции требуют продавать выручку в валюте: это коснётся почти всех, кто работает с иностранцами Статьи редакции

Порядок продажи ещё установит ЦБ, а пока можно ориентироваться на инструкцию 2004 года.

#новость #цб

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Джон Картошкин
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Максим Кот

Учитывая что курс ходит вверх-вниз на 20 рублей в день (90-110 рублей), есть отличный способ «оптимизации» - продавать валюту физическому лицу (себе) по удобному курсу в границах дневной волатильности.

Вроде законно

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7
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NotFop

И заплатить 13% ндфл, потерять 20% ндс и еще 10% банку отстегнуть за перевод фз. лицу.
А потом еще словить 115фз.
И все это за пару минут.

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13
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Максим Кот

Ничего не понял: причём здесь ндс и ндфл?

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2
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Администратор Аккаунта

автор из Орска, тут так.

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0
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Old Nick

1. ты не имеешь права продавать валюту физику.

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2
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Максим Кот

Почему? То, что я видел из документов не ограничивает

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0
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Eugene Danilov

а как технически это реализовать?

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0
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Павел

А если продать валюту и тут же обменять ее обратно на валютный вклад?
(вопрос разницы купли-продажи опустим)

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4
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Сергей

В указе об этом ничего не сказано. Вы требование выполнили – выполнили. А что дальше делать с деньгами – решать исключительно вам.

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1
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Павел

Тогда встаёт вопрос, в чем смысл этого закона, если его так легко обойти? Противовес для создания видимости что рубль кто-то покупает? Или это недоработка и в последствии гайки закрутят?

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0
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Сергей

Крупные ИП и юрлица не могут вывести бабки на брокерский счет, тем более за три дня. В итоге они продадут бакс за 92 рубля, а купить смогут только за 115 рублей и выше. В этом и фишка.

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5
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Nikolay

Тоже этот вопрос интересует

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0
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Old Nick

думаю скоро такая услуга будет. 1% и делают сразу куплю и продажу, например.

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0
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Вячеслав Осадчий

Так и не понял, что делать, если уже потратил валюту или перевел на личные счета )

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3
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Сергей

Аналогично. Еще утром 28 февраля отправил доллары из Точка Банка на счет физлица, а указ вышел в 18:20 по МСК.

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0
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Vadim Medvedev

А с каким назначением можно с юрлица отправить физику валюту?

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1
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Andrey Gordeev

Я предполагаю, что на это будут смотреть сквозь пальцы, особенно для малого бизнеса

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0
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Сергей

Хер знает. Напряги пиндец в последние дни. Все хуже и хуже. Нагибают по всем фронтам

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0
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Alexander Shelestov

Где самое интересное? Где суммы штрафов?

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2
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Наталья Кулькова

15.25 коап

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0
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Сергей

Скорее всего натянут по 15.25 КоАП, то есть по штрафам валютного контроля.
Но опять, же валютный контроль проходят только новые платежи. За старыми, когда бабки уже поступили на счет, они не следят, так как их законность доказана.

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0
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Тимур Петров

Процент надо отсчитать от остатка на счетах на 28 февраля и предоставить банку доказательства, что это остаток от экспортной выручки. Остатком считается и та часть выручки, которую резидент положил на депозит.
Ничего не понял.

Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом.

Могут продавать через биржу?

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2
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Sergei Bolotov

Нишиша не понятно.
Если у меня были рубли на счете, я по ним брал евро и так накопил евро счет. Продать надо 80% или чего?

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0
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Сергей

Нет, нужно продавать только если деньги в валюте поступили из-за рубежа.

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3
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Breitson Live

Сделайте это, нам нужно свои рубли подороже продать...

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1
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Антон Тюриков

Покупка медицинского оборудования попадает под «приобретение медицинских услуг»?

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1
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NotFop

Услуги и товар разные вещи.

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0
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Антон Тюриков

Надеялся, что на МИ, лекарства и еду сделают исключение

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0
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Орхан Аббасгулиев

Планируют завтра открыть, некоторые акции вчера были доступны к покупке и продаже

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1
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Эзиз Ибрагимов

А попробуйте снять в ВТБ доллары. Комиссия 10% от суммы. Это бандитизм какой-то.

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1
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Andy Lenty

Ну это же втб

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0
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Орхан Аббасгулиев

Подскажите пожалуйста, если я как физ лица имею акции в Тиньков в $, мне за 3 дня нужно продать срочно их и вывести в рублях?

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–2
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Александр Исаев

Биржа не работает, держу в курсе)

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1
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Andy Lenty

1. Ждите открытия биржи в течении 3х дней.
2. Продавайте.
3. Переводите в рубли (только хз зачем)
4. Снимайте.

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Сергей

«Продавать надо 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Процент надо отсчитать от остатка на счетах на 28 февраля и предоставить банку доказательства, что это остаток от экспортной выручки. Остатком считается и та часть выручки, которую резидент положил на депозит.»

Знающие люди, если утром 28 февраля я подал распоряжение на SWIFT перевод в другой банк, еще до этого указа (его опубликовали в 18:20 по МСК), банк провел мой платеж днем до указа и деньги покинули счет ИП до указа. Нужно ли в таком случае продавать валютную выручку?

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0
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Отродясь не было

Кому нужно продавать валюту? Всем у кого есть валюта?
Если купил валюту налом, если купил на валютный счет, если у меня инвестиции в валютных счетах?

Ничего не понятно, что происходит?

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Sergey Zolotarev

Если через Upwork работаешь как ИП, то обязан продать или нет? Кто знает?

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Tati S

Обязан, но в зависимости от банка процесс различается

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Сергей

В общем нужно долбить поддержку банка, и узнавать что и как.

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Сергей

Да, обязан. Если бабки по состоянию на 28 февраля и позже были на счете в валюте.

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Дмитрий

Перечислять валюту на счета российских банков за рубежом можно. - это в каком пункте про это написано?

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0
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Andy Lenty

А есть такие банки, российские и зарубежом.

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sun sun

Все для сохранения экспортноимпортного баланса. При таких делах или выплывем или страна банкрот.

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Andy Lenty

Гавно не тонет, всплывешь.

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