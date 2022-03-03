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Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 8: комиссия за покупку валюты на бирже, торги всё ещё закрыты Статьи редакции

Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «РИА Новости»

Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 3 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 4 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.

Курс доллара на рынке Forex к 8:10 мск — 99,7 рублей, евро — 110,8 рубля.

Цена на нефть Brent впервые с 2013 года превысила $118 за баррель.

Санкции

США ввели блокирующие санкции против 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором. Ограничения коснулись экспорта оборудования, поставляемого в Россию для добычи нефти и газа.

Правительство Японии заморозит активы еще четырёх российских банков — ВТБ, «Открытия», «Совкомбанка» и «Новикомбанка».

Канада ввела санкции против 10 ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти».

Сервисы

Российские брокеры сообщили, что обязаны взимать 30% комиссии за покупку валюты с 3 марта.

Spotify закрыл офис в России на неопределённый срок, но сервис продолжит работать.

Купить рекламу Отключить

Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина.

Реакция бизнеса и правительства

Заводы «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей на четыре дня из-за нехватки деталей.

Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию.

Один из крупнейших в мире авиапроизводителей Embraer прекратит поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в стране.

Практически 99% крупных брендов, входящих в топ-100 рекламодателей на российском рынке, отказались от любых коммерческих публикаций в соцсетях на ближайшее время.

Магазины H&M не открылись во Владивостоке. 2 марта компания приостановила продажи в России.

В Госдуму внесли законопроект с предложением ввести кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства.

События предыдущего дня, 2 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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93 комментария
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Alex Petrov

А нам россиянам нравится, я тут свой соц. опрос нерепрезентативный провел, данные ВЦИОМ по якобы двух третях поддерживающих вторжение на Украину, возможно не такой уж и булшит, в реальности конечно это не поддержка это просто "пофиг", никто почти не выступает против войны, все в домике, надеются пересидеть. А вот это вряд ли.

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33
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Михаил Филиппов

Тоже проводил некоторые исследования. Многие думают что когда война закончится, всё будет как прежде. Рассказал некоторым много нового, чем поверг их в шок.

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37
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Юрий Малышко

Я больше всего уверен, что 90 процентов россиян не понимают, что это ещё только начало ...

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40
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badResistor

До людей не доходит что значит произошедшее, до них не доходит что катастрофа на уровне развала союза произошла. Им кажется что все будет как дальше, чуть доллар подрастет только...

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22
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Komopot Baster

Люди финансово, экономичемки и юридически безграмотны. Таких большинство к сожалению. От того можно любое говно из ТВ в голову забить. Про курс ещё не такое говорят, я зарабатываю в рублях, трачу в рублях и иностранные товары не покупаю. Нахер мне эта валюта сдалась.

Такому человеку сложно объяснить что тот же хлеб 🍞 в магазине частично состоит из производственной цепочки, завязанной на курс валюты.

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18
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Тимур Петров

Люди финансово, экономичемки и юридически безграмотны
Это факт.

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1
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Эдуард

Так и есть, люди не готовы даже ужаться в расходах и перейти на экономию хотя бы на два месяца чтобы просто оценить до куда упадём

Ответить
0
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Vlad

Интересно телевизор или таки холодильник победит?

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1
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Эдуард

Кто знает? Сейчас всё что обсуждается это гадание и отвлечение от дел

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0
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ANDREI. K.

А можно поподробнее? Спасибо

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0
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Елизавета Панина

Можно в тикток сходить за подробностями. Только что там была. Тысячи комментариев о том, что нужно чуть-чуть подождать и Россия наконец встанет с колен, наладит своё производство и будет нам счастье

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2
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Vlad

Ага - кто-то играя на рояле обещал , стоившее попадут в рай. Только не уточнил детали попадания.

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1
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Антон piter

Ну или наоборот, 90% россиян, в отличии от вас , понимают, что это далеко не "конец". Как там говорят китайцы... Кризис=угроза+возможности

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–7
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A B

Возможностей чуток, а вот угрозы дохрена))

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0
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Alexander Dyachkov

Возможностей получить угрозу)

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0
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David O'Neil

Забавно, это какие возможности вдруг открываются в филиале Северной Кореи?

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0
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Egik

Да любые. Но лично ты рискуешь не дожить - желчью захлебнешься ))

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0
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Виктор Якунин

Ну ты рассказал, а что в итоге то? Чего добился этим?

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3
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Михаил Филиппов

Подготовил почву для дальнейших размышлений и планов действий.

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2
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Эдуард

Немного опоздали, переезд часто не за неделю решается

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1
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Михаил Филиппов

Не обязательно переезд, кому-то посоветовал не погашать кредиты досрочно, например.

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1
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Андрей Изруссов

О, расскажите мне, пожалуйста. Я нулевой в этом. И на нервах хочу закрыть кредит, но интуитивно есть сомнения. Поделитесь рациональными аргументами, пожалуйста, что бы я начал понимать. Спасибо.

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0
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Ashron

Дикая инфляция.
Как итог, все вновь станем миллионерами (как в 90е) и кредиты вы свои закроете с зарплаты за один месяц.

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1
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Борис Васильев

Инфляция уменьшит реальную сумму, а Госдума сможет и обнулить его.

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0
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Vlad

Да это очередной пи3дабол-экспЭрд

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0
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Эдуард

Кстати да, это тоже, это правильно, я и сам купил технику месяц назад в рассрочку на год в тенге, так как по работе необходимость и посчитал что лучше всё же сейчас купить, так как что то чувствовать начал

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0
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Владимир Дорофеев

Многие люди не ездят за границу, у них нет знакомых в Европе, они не мыслят шире чем дом-работа-сад-друзья. И пока эти проблемы их действительно не касаются, пока они видят только повышение цены в магазине.

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1
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Amir Name

Уровень озабоченности - холодильник.

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0
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Семен Смирнов

Окей, у нас уже 2 человека научились делать опросы в Телеграм среди подписчиков

О чем нам это должно говорить?

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0
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Михаил Филиппов

Примерно ни о чём, я полагаю

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0
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Oblachnii boy

тут не обойтись без опроса подписчиков в тг

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0
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ANDREI. K.

Хотелось бы тоже узнать. Спасибо

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0
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Egik

Расскажи нам, а?
Или надо подписаться на твой телеграмм-канал?

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0
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badResistor

Мамкины эксперты говорят что все норм, все отлично, ничего справимся, а потом эти же мамкины эксперты начинают постить проклятия что стим послал их лесом. Дальновидность у людей на уровне выпускника школы... Геополитики сраные.

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6
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Михаил Филиппов

Людям крайне трудно признавать что они не правы/были идиотами/они виноваты. Отсюда идёт эта тупейшая аргументация в защиту своей позиции:
1. А в Америке негров линчуют/инфляция высокая/они ирак бомбили и ничего
2. Виноваты американцы и украинцы, потому что не могут же у нас во власти сидеть людоеды, ведь мы стали жить при них лучше/путин так всё грамотно говорит/власти думают о нас.
3. Зато будет стимул развивать свою экономику/будем меньше зависеть от "врагов"

И всё это в споре с такими людьми скатывается в чудовищную демагогию, где на любой твой факт-чек будут приводиться заголовки/выдержки откуда-то/а вот мой батя или брат друга бла бла

И всё это просто выжигает изнутри, перестаёшь видеть хоть какой-то свет в конце.

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19
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Гуманитарный инструмент

Согласен по всем трем пунктам, все так. Мы молодцы.
Только я всегда себя спрашиваю - а я то тут причем? Жить лучше точно не буду)
А развивать свое производство обычно означает поработать еще 10 лет за еду))
Про деньги то ни слова не говорят! Все относятся к "производству" как к своему,как к советскому. Мол,квартиру выдадут, кошку-жену дадут и все.

Нет... на это все придется зарабатывать самому...

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0
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Михаил Филиппов

Промывание мозгов в действии, людей не научили мыслить критически, у них не развился кругозор и эмпатия, вот и получаем тупой и обозлённый на всех (даже друг на друга) народец.

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1
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Гуманитарный инструмент

Я разговаривал со знакомым таксисом,так он уверил что все будет хорошо,только вот Набиуллину эту надо убрать с должности, а так то доллар это пустая бумажка, зачем мы ее покупаем?

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1
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Sergei Timofeyev

Я тут с ним частично соглашусь. Наибулину убирать пора и давно. Кто-то здесь пишет, что она делает всё правильно для спасения экономики и с этим соглашусь, только с одной припиской - делает это на сейчас, а не на потом. Экономика - штука длящаяся, поэтому сегодняшние могут сильно повлиять на то, что будет завтра. Скоро мы узнаем, что оказывается институт репутации работает, в том числе и на уровне стран. ЦБ за последние дни сделал всё, чтобы уничтожить Россию на международном рынке инвестиций.

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0
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Farid Agaev

Потому что многие люди понимают остановить войну на условиях запада = потерпеть поражение. Неоднократно говорили про то что не надо расширяться в сторону РФ, говорили про красные линии, запад упорно игнорировал данные требования. Даже не смотря на поражение в инфо-войне, на Украине не будет западных войск и вооружения. Вы не задумывались почему против РФ существуют санкции введённые ещё во времена союза, введённые в начале 90-х? Тогда же Россия была «свободной и демократичной», тогда был «хороший» Горбачёв, «демократ» Ельцин. А история с санкциями из-за скрипалей вам ничего не говорит?

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1
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Georgy Frolov

Все это верно, как и то, что ваш самый главный враг сидит (уже кстати очкует прилетать) в Кремле. А так да, вы правы, в войне на Украине виноват запад.

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0
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Павел

Проблема в том, что военная операция УЖЕ началась, санкции УЖЕ ввели и продолжат вводить. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Митингуя и возмущаясь везде эту жесть не остановить.
К тому же, нужно подумать о последствиях. Допустим остановим и выведем войска, санкции никто не снимет, зато будут хотеть денег, не считая репутационных потерь страны.
Можно конечно, порассуждать, что на Украине люди гибнут, но я предлагаю зайти с другой стороны, украинцы могут сложить оружие и все быстро и достаточно мирно закончится, жизни будут спасены, но почему-то все хотят воевать.

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0
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Юрий Малышко

Не ну а чё, с колен же встаем

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12
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Dmitriy Lobanov

С колен на жопу

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17
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Вадим Демидов

Не, скорее в коленно-локтевую.

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3
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Виктор Якунин

Как сидели 140 миллионов так и будут сидеть тихо. Станут менять телефон не раз в год, а в пятилетку. От этого не умирают, а куриное мясо ещё до войны для многих роскошью было.

Тут за Москвой другая жизнь по другим правилам. И так уровень жизни был мизерный, и люди привыкли выживать ещё с 90х

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15
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Эдуард

Кстати да, я думаю что надежда на то что в США население за воет из-за инфляции и поменяет правительство, потому что их население не привыкло так терпеть как наше, у нас население не жило хорошо и нефиг начинать

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2
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Vlad

Не пугайте людей. У многих Россия это Москва, Питер, Тула да Ростов. Остальная тёр-рия это просто тёр-ия.

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0
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Veil

Не понимаю, ради чего Путин вообще напал на Украину? Какую он выгоду с этого получил? По факту война дала лишь санкции и репутационные потери, которые сильно ударили по экономике, и соответственно и по качеству жизни людей, и в итоге вся эта ситуация может служить почвой для революционных движении, как-то иррационально...

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12
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Igor Kalashnikov

В порядке бреда:
Если предположить, что план учитывал и такую ветку событий, то возможно это такой транзит власти. Сейчас появится пламенный и очень демократический лидер, который осудит Путина и повесит все преступления на него. Европа приветствует новый путь России и снимет санкции. В итоге ничего не поменяется кроме лиц у власти. Навальный зачем то вернулся, посидел, пострадал, как раз годик, чем не кандидат

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7
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BeezOne84

О, ещё одна теория в копилку.

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7
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Ответный Паша

Кстати, я думал об этом сценарии, но потом сказал сам себе: ты чё, идиот?

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4
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Igor Kalashnikov

Ну транзит нужно делать, и кровь на верху нужно обновить.

А так же не могут быть там на столько тупые, что считают только самый благоприятный вариант.

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3
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Ответный Паша

Очень хочется в это верить, находясь в текущей ситуации.

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1
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Sergei Timofeyev

Только санкции не снимут. ))))

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0
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Nice Man

Навальный будет норм

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0
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Дмитрий Зенович

Полагаю Путин вполне понимал чем грозит такой шаг. А вот мы не понимаем, что находилось на другой чаше весов. ВВП небезосновательно считает себя исторической личностью и я считаю, что работает все таки на благо страны. А в людях сейчас говорит страх и растерянность. Но время покажет

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–8
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Анна Тишина

А ты смешной, расстреляю тебя последним ))

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3
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Amir Name

ну он уже историческая личность точно. Такую войну устроить с соседями

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0
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Ковтун Максим

И почему люди верят в какие то сверх способности 70 летнего человека и его окружения? где хоть один реальный пример их исключительной мудрости?
Кругом полно ленивых, не образованных, алчных, коррумпированных чиновников, а там 10 исключительно порядочных и мудрых старцев? Это прям сюжет для Марвел, который мы не увидим в кинотеатре.
Вы вокруг оглянитесь. Нет ни одной сферы, кроме банковской, где не было бы тотального пиздеца.
Всё работает через жопу. Хули там могли предвидеть. Там сотовым телефоном и интернетом пользуется 2 из 10, потому что уже сложно осваиваить новые технологии.
А те, кто готовит им аналитику, знают что дедушку нельзя расстраивать.
А вы все в чудесные свойства верите.

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0
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Сильвестр Иванов

Знает только "Маркетологов к стенке", но он забанен и пошел в отказ

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4
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1 1

Угроза размещения ракет способных долететь до москвы в очень короткое время(неперехватываемых). Вполне вероятно , что лет через 10 мы могли бы оказаться на месте украинцев сейчас

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–5
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Ответный Паша

А из Эстонии они как-то медленнее могут долететь?

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9
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MrMike3112 .

Правильно заданный вопрос содержит ответ.

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0
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Leonid Krym

От России всем в Европе нужна адекватность руководства и продажа ресурсов. Нафиг захватывать территорию, когда можно купить нефть, металлы и тд, а потом сделать из них Айфон и продать дороже?

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2
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Антон Штадлер

А почему до Мск, там какой-то сакральный тотем находится?
До Питера ракетам лететь из Эстонии несколько минут, да и до Мск из Латвии не сильно дольше, чем из Харькова. А это страны НАТО.
Теория рассчитана на бабок перед телеком

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0
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Alex

Предлагаю после 1-го сообщения написать пост на эту тему и порассуждать. Будет битва ботов - одним будут в гривнах платить, другим в рублях. И рекламу сразу бабахнуть на весь рунет с этой статьей.

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3
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Костя Гарин

Есть много согласных с такой политикой даже здесь и предлагаю им обозначить геополитические цели, которых путин этим добился.

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0
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Leonid Krym

Ускорил свое смещение с поста

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0
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LuNature

Просто ты первый канал не смотришь, вот и не знаешь. А там говорят мы только в плюсе и вообще мы победим весь и мир. Ищут оправдание войне. Ну ну.

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0
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MrMike3112 .

Личная обида. Желание отомстить некоторым людям, находящимся на той территории.

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0
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Sergei Timofeyev

Какую он выгоду с этого получил
 Власть начинает ускользать.

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0
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Lil Trump

Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. Сейчас главное не бухтеть.

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5
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Анна Тишина

Да многие и не бухтят))

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10
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Vladislav Tsaruk

Как можно на этом заработать ? Ведь на изменениях некоторые люди зарабатывают

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0
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Alexander Shelestov

Не переживайте "некоторые" точно заработают :-)

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7
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Антон piter

Думайте о том, что можете производить или что поставлять в страну из 3/4 мира, которым на все эти санкции плевать.

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0
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Komopot Baster

Да никто ничего не будет производить. Получил зарплату, купил просрочки в магазине из пальмого масла, поел, включил новости, лег спать. Жизнь удалась.

Также кричали в 2014 - вон он шанс на импортозамещение и что в итоге - нихера. Это нужна мощная пропангда на протяжении нескольких лет, что стране нужен производитель.

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2
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Ковтун Максим

Ага. Похоже на боксера, которому 20 лет говорили, тренируйся сука, а он не делал нихера, а теперь, когда его реально пиздит профи, он блять научиться. Удар, нокаут.

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1
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Антон piter

Про производству. Спросили, как заработать, я ответил. Если Вы, лично, относите себя к этим самым "никто", то это ваши личные проблемы. Так будет вести себя и большинство инертных предпринимателей, привыкших тупо сидеть на традиционных цепях поставок. Меньшинство сейчас суетится и ищет варианты. Вот меньшинство и заработает, что, в общем-то, привычно.

По поставках. Европейцы, решившие "заплатить высокую цену за демократию" (или как они там говорят), оставили без дела поток в 150-200 миллиардов долларов в год интересного россиянам импорта. И кто-то на этот поток сядет и перехватит. Опять же. Это будете не Вы, а те, кто "заработают на кризисе"...

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0
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A B

Такое направление как помощь в миграции, думаю, будет расти

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0
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добрая букашка

на глубине 300 метров на алтае если что

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4
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Vladislav Tsaruk

Путин ?

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1
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добрая букашка

будущее

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4
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Даниил Лепетков

Сейчас главное не раскачивать обстановку в стране!
*сарказм*

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3
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Анна Тишина

Саркастичный вы наш))

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1
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Эдуард

Ну ведь реально сейчас такое время что под каждой шуткой нужно писать что это шутка или сарказм

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1
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sando

каждый день одно и тоже: всё очень плохо, будет еще хуже, виноват один человек. как будет - никто не знает, кроме экспертов в интернете. спасибо, что курсовые изменения на год вперед по дням не расписываете.

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0
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Антон piter

Ежедневная стена плача на VC :)

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1
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Pink Pinkus

Непонятно, что означают кредитные каникулы человеческим языком.

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0
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Dark matter developr

Можно не платить банку платеж по кредиту и тебе за это ничего не будет.

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0
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Old Car Raffle

Ну привет крипта

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0
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Vlad

И самое обидное во всей этой истории, что платить за «стоимость спецоперации» будут обычные люди. А ведь это только начало.

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