Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 3 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 4 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.

Курс доллара на рынке Forex к 8:10 мск — 99,7 рублей, евро — 110,8 рубля.

Цена на нефть Brent впервые с 2013 года превысила $118 за баррель.

Санкции

США ввели блокирующие санкции против 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором. Ограничения коснулись экспорта оборудования, поставляемого в Россию для добычи нефти и газа.

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Правительство Японии заморозит активы еще четырёх российских банков — ВТБ, «Открытия», «Совкомбанка» и «Новикомбанка».

Канада ввела санкции против 10 ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти».

Сервисы

Российские брокеры сообщили, что обязаны взимать 30% комиссии за покупку валюты с 3 марта.

Spotify закрыл офис в России на неопределённый срок, но сервис продолжит работать.

Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина.

Реакция бизнеса и правительства

Заводы «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей на четыре дня из-за нехватки деталей.

Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию.

Один из крупнейших в мире авиапроизводителей Embraer прекратит поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в стране.

Практически 99% крупных брендов, входящих в топ-100 рекламодателей на российском рынке, отказались от любых коммерческих публикаций в соцсетях на ближайшее время.

Магазины H&M не открылись во Владивостоке. 2 марта компания приостановила продажи в России.

В Госдуму внесли законопроект с предложением ввести кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства.

События предыдущего дня, 2 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.