Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 8: комиссия за покупку валюты на бирже, торги всё ещё закрыты Статьи редакции
Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 3 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 4 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.
Цена на нефть Brent впервые с 2013 года превысила $118 за баррель.
Санкции
США ввели блокирующие санкции против 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором. Ограничения коснулись экспорта оборудования, поставляемого в Россию для добычи нефти и газа.
Правительство Японии заморозит активы еще четырёх российских банков — ВТБ, «Открытия», «Совкомбанка» и «Новикомбанка».
Канада ввела санкции против 10 ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти».
Сервисы
Российские брокеры сообщили, что обязаны взимать 30% комиссии за покупку валюты с 3 марта.
Spotify закрыл офис в России на неопределённый срок, но сервис продолжит работать.
Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина.
Реакция бизнеса и правительства
Заводы «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске с 5 марта приостановят сборку автомобилей на четыре дня из-за нехватки деталей.
Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию.
Один из крупнейших в мире авиапроизводителей Embraer прекратит поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в стране.
Практически 99% крупных брендов, входящих в топ-100 рекламодателей на российском рынке, отказались от любых коммерческих публикаций в соцсетях на ближайшее время.
Магазины H&M не открылись во Владивостоке. 2 марта компания приостановила продажи в России.
В Госдуму внесли законопроект с предложением ввести кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства.
События предыдущего дня, 2 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
А нам россиянам нравится, я тут свой соц. опрос нерепрезентативный провел, данные ВЦИОМ по якобы двух третях поддерживающих вторжение на Украину, возможно не такой уж и булшит, в реальности конечно это не поддержка это просто "пофиг", никто почти не выступает против войны, все в домике, надеются пересидеть. А вот это вряд ли.
Тоже проводил некоторые исследования. Многие думают что когда война закончится, всё будет как прежде. Рассказал некоторым много нового, чем поверг их в шок.
Я больше всего уверен, что 90 процентов россиян не понимают, что это ещё только начало ...
До людей не доходит что значит произошедшее, до них не доходит что катастрофа на уровне развала союза произошла. Им кажется что все будет как дальше, чуть доллар подрастет только...
Люди финансово, экономичемки и юридически безграмотны. Таких большинство к сожалению. От того можно любое говно из ТВ в голову забить. Про курс ещё не такое говорят, я зарабатываю в рублях, трачу в рублях и иностранные товары не покупаю. Нахер мне эта валюта сдалась.
Такому человеку сложно объяснить что тот же хлеб 🍞 в магазине частично состоит из производственной цепочки, завязанной на курс валюты.
Люди финансово, экономичемки и юридически безграмотны
Это факт.
Так и есть, люди не готовы даже ужаться в расходах и перейти на экономию хотя бы на два месяца чтобы просто оценить до куда упадём
Интересно телевизор или таки холодильник победит?
Кто знает? Сейчас всё что обсуждается это гадание и отвлечение от дел
А можно поподробнее? Спасибо
Можно в тикток сходить за подробностями. Только что там была. Тысячи комментариев о том, что нужно чуть-чуть подождать и Россия наконец встанет с колен, наладит своё производство и будет нам счастье
Ага - кто-то играя на рояле обещал , стоившее попадут в рай. Только не уточнил детали попадания.
Ну или наоборот, 90% россиян, в отличии от вас , понимают, что это далеко не "конец". Как там говорят китайцы... Кризис=угроза+возможности
Возможностей чуток, а вот угрозы дохрена))
Возможностей получить угрозу)
Забавно, это какие возможности вдруг открываются в филиале Северной Кореи?
Да любые. Но лично ты рискуешь не дожить - желчью захлебнешься ))
Ну ты рассказал, а что в итоге то? Чего добился этим?
Подготовил почву для дальнейших размышлений и планов действий.
Немного опоздали, переезд часто не за неделю решается
Не обязательно переезд, кому-то посоветовал не погашать кредиты досрочно, например.
О, расскажите мне, пожалуйста. Я нулевой в этом. И на нервах хочу закрыть кредит, но интуитивно есть сомнения. Поделитесь рациональными аргументами, пожалуйста, что бы я начал понимать. Спасибо.
Дикая инфляция.
Как итог, все вновь станем миллионерами (как в 90е) и кредиты вы свои закроете с зарплаты за один месяц.
Инфляция уменьшит реальную сумму, а Госдума сможет и обнулить его.
Да это очередной пи3дабол-экспЭрд
Кстати да, это тоже, это правильно, я и сам купил технику месяц назад в рассрочку на год в тенге, так как по работе необходимость и посчитал что лучше всё же сейчас купить, так как что то чувствовать начал
Многие люди не ездят за границу, у них нет знакомых в Европе, они не мыслят шире чем дом-работа-сад-друзья. И пока эти проблемы их действительно не касаются, пока они видят только повышение цены в магазине.
Уровень озабоченности - холодильник.
Окей, у нас уже 2 человека научились делать опросы в Телеграм среди подписчиков
О чем нам это должно говорить?
Примерно ни о чём, я полагаю
тут не обойтись без опроса подписчиков в тг
Хотелось бы тоже узнать. Спасибо
Расскажи нам, а?
Или надо подписаться на твой телеграмм-канал?
Мамкины эксперты говорят что все норм, все отлично, ничего справимся, а потом эти же мамкины эксперты начинают постить проклятия что стим послал их лесом. Дальновидность у людей на уровне выпускника школы... Геополитики сраные.
Людям крайне трудно признавать что они не правы/были идиотами/они виноваты. Отсюда идёт эта тупейшая аргументация в защиту своей позиции:
1. А в Америке негров линчуют/инфляция высокая/они ирак бомбили и ничего
2. Виноваты американцы и украинцы, потому что не могут же у нас во власти сидеть людоеды, ведь мы стали жить при них лучше/путин так всё грамотно говорит/власти думают о нас.
3. Зато будет стимул развивать свою экономику/будем меньше зависеть от "врагов"
И всё это в споре с такими людьми скатывается в чудовищную демагогию, где на любой твой факт-чек будут приводиться заголовки/выдержки откуда-то/а вот мой батя или брат друга бла бла
И всё это просто выжигает изнутри, перестаёшь видеть хоть какой-то свет в конце.
Согласен по всем трем пунктам, все так. Мы молодцы.
Только я всегда себя спрашиваю - а я то тут причем? Жить лучше точно не буду)
А развивать свое производство обычно означает поработать еще 10 лет за еду))
Про деньги то ни слова не говорят! Все относятся к "производству" как к своему,как к советскому. Мол,квартиру выдадут, кошку-жену дадут и все.
Нет... на это все придется зарабатывать самому...
Промывание мозгов в действии, людей не научили мыслить критически, у них не развился кругозор и эмпатия, вот и получаем тупой и обозлённый на всех (даже друг на друга) народец.
Я тут с ним частично соглашусь. Наибулину убирать пора и давно. Кто-то здесь пишет, что она делает всё правильно для спасения экономики и с этим соглашусь, только с одной припиской - делает это на сейчас, а не на потом. Экономика - штука длящаяся, поэтому сегодняшние могут сильно повлиять на то, что будет завтра. Скоро мы узнаем, что оказывается институт репутации работает, в том числе и на уровне стран. ЦБ за последние дни сделал всё, чтобы уничтожить Россию на международном рынке инвестиций.
Потому что многие люди понимают остановить войну на условиях запада = потерпеть поражение. Неоднократно говорили про то что не надо расширяться в сторону РФ, говорили про красные линии, запад упорно игнорировал данные требования. Даже не смотря на поражение в инфо-войне, на Украине не будет западных войск и вооружения. Вы не задумывались почему против РФ существуют санкции введённые ещё во времена союза, введённые в начале 90-х? Тогда же Россия была «свободной и демократичной», тогда был «хороший» Горбачёв, «демократ» Ельцин. А история с санкциями из-за скрипалей вам ничего не говорит?
Все это верно, как и то, что ваш самый главный враг сидит (уже кстати очкует прилетать) в Кремле. А так да, вы правы, в войне на Украине виноват запад.
Проблема в том, что военная операция УЖЕ началась, санкции УЖЕ ввели и продолжат вводить. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Митингуя и возмущаясь везде эту жесть не остановить.
К тому же, нужно подумать о последствиях. Допустим остановим и выведем войска, санкции никто не снимет, зато будут хотеть денег, не считая репутационных потерь страны.
Можно конечно, порассуждать, что на Украине люди гибнут, но я предлагаю зайти с другой стороны, украинцы могут сложить оружие и все быстро и достаточно мирно закончится, жизни будут спасены, но почему-то все хотят воевать.
Не ну а чё, с колен же встаем
С колен на жопу
Не, скорее в коленно-локтевую.
Как сидели 140 миллионов так и будут сидеть тихо. Станут менять телефон не раз в год, а в пятилетку. От этого не умирают, а куриное мясо ещё до войны для многих роскошью было.
Тут за Москвой другая жизнь по другим правилам. И так уровень жизни был мизерный, и люди привыкли выживать ещё с 90х
Кстати да, я думаю что надежда на то что в США население за воет из-за инфляции и поменяет правительство, потому что их население не привыкло так терпеть как наше, у нас население не жило хорошо и нефиг начинать
Не пугайте людей. У многих Россия это Москва, Питер, Тула да Ростов. Остальная тёр-рия это просто тёр-ия.
Не понимаю, ради чего Путин вообще напал на Украину? Какую он выгоду с этого получил? По факту война дала лишь санкции и репутационные потери, которые сильно ударили по экономике, и соответственно и по качеству жизни людей, и в итоге вся эта ситуация может служить почвой для революционных движении, как-то иррационально...
В порядке бреда:
Если предположить, что план учитывал и такую ветку событий, то возможно это такой транзит власти. Сейчас появится пламенный и очень демократический лидер, который осудит Путина и повесит все преступления на него. Европа приветствует новый путь России и снимет санкции. В итоге ничего не поменяется кроме лиц у власти. Навальный зачем то вернулся, посидел, пострадал, как раз годик, чем не кандидат
О, ещё одна теория в копилку.
Ну транзит нужно делать, и кровь на верху нужно обновить.
А так же не могут быть там на столько тупые, что считают только самый благоприятный вариант.
Только санкции не снимут. ))))
Навальный будет норм
Полагаю Путин вполне понимал чем грозит такой шаг. А вот мы не понимаем, что находилось на другой чаше весов. ВВП небезосновательно считает себя исторической личностью и я считаю, что работает все таки на благо страны. А в людях сейчас говорит страх и растерянность. Но время покажет
А ты смешной, расстреляю тебя последним ))
ну он уже историческая личность точно. Такую войну устроить с соседями
И почему люди верят в какие то сверх способности 70 летнего человека и его окружения? где хоть один реальный пример их исключительной мудрости?
Кругом полно ленивых, не образованных, алчных, коррумпированных чиновников, а там 10 исключительно порядочных и мудрых старцев? Это прям сюжет для Марвел, который мы не увидим в кинотеатре.
Вы вокруг оглянитесь. Нет ни одной сферы, кроме банковской, где не было бы тотального пиздеца.
Всё работает через жопу. Хули там могли предвидеть. Там сотовым телефоном и интернетом пользуется 2 из 10, потому что уже сложно осваиваить новые технологии.
А те, кто готовит им аналитику, знают что дедушку нельзя расстраивать.
А вы все в чудесные свойства верите.
Знает только "Маркетологов к стенке", но он забанен и пошел в отказ
Угроза размещения ракет способных долететь до москвы в очень короткое время(неперехватываемых). Вполне вероятно , что лет через 10 мы могли бы оказаться на месте украинцев сейчас
Правильно заданный вопрос содержит ответ.
От России всем в Европе нужна адекватность руководства и продажа ресурсов. Нафиг захватывать территорию, когда можно купить нефть, металлы и тд, а потом сделать из них Айфон и продать дороже?
А почему до Мск, там какой-то сакральный тотем находится?
До Питера ракетам лететь из Эстонии несколько минут, да и до Мск из Латвии не сильно дольше, чем из Харькова. А это страны НАТО.
Теория рассчитана на бабок перед телеком
Предлагаю после 1-го сообщения написать пост на эту тему и порассуждать. Будет битва ботов - одним будут в гривнах платить, другим в рублях. И рекламу сразу бабахнуть на весь рунет с этой статьей.
Есть много согласных с такой политикой даже здесь и предлагаю им обозначить геополитические цели, которых путин этим добился.
Ускорил свое смещение с поста
Просто ты первый канал не смотришь, вот и не знаешь. А там говорят мы только в плюсе и вообще мы победим весь и мир. Ищут оправдание войне. Ну ну.
Личная обида. Желание отомстить некоторым людям, находящимся на той территории.
Какую он выгоду с этого получил
Власть начинает ускользать.
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. Сейчас главное не бухтеть.
Да многие и не бухтят))
Как можно на этом заработать ? Ведь на изменениях некоторые люди зарабатывают
Не переживайте "некоторые" точно заработают :-)
Думайте о том, что можете производить или что поставлять в страну из 3/4 мира, которым на все эти санкции плевать.
Да никто ничего не будет производить. Получил зарплату, купил просрочки в магазине из пальмого масла, поел, включил новости, лег спать. Жизнь удалась.
Также кричали в 2014 - вон он шанс на импортозамещение и что в итоге - нихера. Это нужна мощная пропангда на протяжении нескольких лет, что стране нужен производитель.
Ага. Похоже на боксера, которому 20 лет говорили, тренируйся сука, а он не делал нихера, а теперь, когда его реально пиздит профи, он блять научиться. Удар, нокаут.
Про производству. Спросили, как заработать, я ответил. Если Вы, лично, относите себя к этим самым "никто", то это ваши личные проблемы. Так будет вести себя и большинство инертных предпринимателей, привыкших тупо сидеть на традиционных цепях поставок. Меньшинство сейчас суетится и ищет варианты. Вот меньшинство и заработает, что, в общем-то, привычно.
По поставках. Европейцы, решившие "заплатить высокую цену за демократию" (или как они там говорят), оставили без дела поток в 150-200 миллиардов долларов в год интересного россиянам импорта. И кто-то на этот поток сядет и перехватит. Опять же. Это будете не Вы, а те, кто "заработают на кризисе"...
Такое направление как помощь в миграции, думаю, будет расти
на глубине 300 метров на алтае если что
Путин ?
будущее
Сейчас главное не раскачивать обстановку в стране!
*сарказм*
Саркастичный вы наш))
Ну ведь реально сейчас такое время что под каждой шуткой нужно писать что это шутка или сарказм
каждый день одно и тоже: всё очень плохо, будет еще хуже, виноват один человек. как будет - никто не знает, кроме экспертов в интернете. спасибо, что курсовые изменения на год вперед по дням не расписываете.
Ежедневная стена плача на VC :)
Непонятно, что означают кредитные каникулы человеческим языком.
Можно не платить банку платеж по кредиту и тебе за это ничего не будет.
Ну привет крипта
И самое обидное во всей этой истории, что платить за «стоимость спецоперации» будут обычные люди. А ведь это только начало.
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.