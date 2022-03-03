Финансы
Таня Боброва

ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц Статьи редакции

Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.

  • С 9:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов, говорится в сообщениях «Атон», ВТБ и «БКС Мир инвестиций».
  • Размер комиссии — не менее 30% от суммы сделки. Комиссия вводится по предписанию ЦБ и будет действовать до отмены этого документа.
  • В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

#новость #инвестиции

25 949 просмотров
Спасибо за наводку Paul Denisevich
195 195 комментариев
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195 комментариев
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evilnw

За 8 дней в девяностые. Хороший итог правления путина. При чем до многих даже не доходит, что это всего лишь цветочки и скоро начнут созравать ягодки.

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295
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Михаил Филиппов

С чего начал - нищеты и войны, тем и закончит.

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91
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Sergei Timofeyev

Я не согласен с вами. Начинал он не с нищеты. В стране уже тогда наблюдался тренд на рост доходов и подъём производства (кризис 1998 дал неплохой толчок вперёд). Начинал он с продажи сахара по домам.

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112
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Konstantin Mednikov

Аплодирую стоя формулировке рязанского сахара

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40
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добрая букашка

"30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами", — приводит сообщение ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина так же отметила, что регулятор планирует и дальше рассматривать некоторые послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами.

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–4
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- -

Послабят, потом догонят и еще раз послабят.

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9
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Виталий Чухнов

Где взял там и положи.
Меня так мама воспитала.

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1
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Nikolay Pomeschenko

начинал с нефти по 20. бедненький.

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1
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Alexey

Он ещё не закончил.

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1
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Сам Такой

Еще какие ягодки. В 90х хотя бы какие-то заводы были. А сейчас одни лишь торговые центры остались, в которых скоро реализуют остатки товаров и будет шаром покати. Если в 90х люди ходили на заводы за обещания зарплаты и бартер, то сейчас даже ходить некуда будет. Остатки промышленности будут терять оборотные фонды и загибаться. Полный разгром в региональных и местных бюджетах. Сиявшие огнями милионники погрузятся во тьму.

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54
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Nikolay Pomeschenko

в Беларуси тоже полно заводов
10 лет минимум на дотациях сидят. н
за счёт налогов граждан и экспорта нефтепродуктов
Экономика - это не коробки заводов, проснитесь уже.

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2
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Сам Такой

Пока есть заводы, у людей есть работа. На экономике виртуальных услуг в кризис долго не протянешь.

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0
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Роман Емельянов

Ну вот и вся ценность и несокрушимость того, что строили 20 лет) за неделю все в труху

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39
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Aleks Fox

Можем повторить!!

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2
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sdfa asf

Это ещё мягко сказано. Это видать и был тот самый рывок без раскачки.

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0
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Victor Weiss

"скоро начнут созравать ягодки."
скорее грибочки... ядерные.

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0
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Giorgi Chiteishvili

Да фейк все это, наговариваете что в России все плохо, доллар по 150 и не купить его, что денег в банкоматах нет, скоро работы не будет, завтра военное положение введут и все такое. Я смотрю российские программы и вижу что все у вас хорошо, никаких проблем, люди радуются и всем хорошо, просто сердиты на каких то фашистов в соседней стране.

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127
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Новорег здорового человека

Кстати, не подскажите, в какой город Грузии лучше эмигрировать для ведения бизнеса с РФ и ЕС? Чтобы не очень высокая стоимость жизни, без летней туристической суеты. Сильно отличается жизнь в Тбилиси и в Батуми?

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3
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Eugene Podosenov

Кутаиси

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3
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Aleks Fox

Вам же специально Абхазию и Юж Осетию отвоевали у Грузии! Живите там! ))

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0
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Новорег здорового человека

Вопрос тем кто релоцировался в Грузию: часто приходится сталкиваться вот с такими явлениями?

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0
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Giorgi Chiteishvili

Раньше не очень, но вчера искал в ФБ групе квартиру для знакомых с Беларуси, написали что сейчас очень много диверсантов из РБ и РФ начнут приезжать) Опыт Украины)

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0
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Новорег здорового человека

Нисколько не осуждаю простых грузин, можно понять из страх, но всё равно жаль (((
Блиииин, рыдать хочется. Русский - значит токсичный (((((( на многие-многие года

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1
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Giorgi Chiteishvili

Понимаю, но мне больше жаль украинцев которых убивают и дома рушат.

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0
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Giorgi Chiteishvili

Eugene прав, Кутаиси подешевле выйдет если вы онлайн собираетесь работать. Не очень маленький город но тихий.
Батуми и Тбилиси совсем разные но летом Батуми очень загружен.

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0
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Vlad K

Может уже и не будет, какой там % туристов русские, белорусы и украинцы составляли? В этом году их явно поменьше будет уже

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0
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Giorgi Chiteishvili

Процент не малый был, но там вся Грузия отдыхает, армяне, азеры, арабы, казахи. Да и украинцев, русских и белорусов много что переехали жить, вот сейчас например очень много приехало. Так что все равно много для не очень большого города

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0
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sse

там лет через 5 возможно будет грузинская асср

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0
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Денис Мамаев

Есть выборы, на которых не из кого выбирать
Есть свобода слова с посадками за лайк и шер
Есть закон с посадкой за заявление в полицию
Есть поправки, которые не для обнуления
Есть борьба с коррупцией, которая экстремизм
Есть не война, а спецоперация

Теперь есть и валютный рынок с комиссией 30%

Ждем газету "Правда"
Новости без новостей уже есть

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69
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Очередной спрей

Ждем газету "Правда"
Правды нет, Россию продали, остался Труд за 3 копейки

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34
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Екатерина Реднекова

Блять все советские анекдоты резко стали актуальны

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7
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Юности вольная птица

А помните, не процитирую, но смысл, что запишите меня и к окулисту, и к отоларингологу, потому что я вижу совсем не то, что слышу)

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4
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Екатерина Реднекова

Мой любимый про Рабиновича.
- Вы учите иврит, так как хотите эмигрировать из страны?
- Нет, вдруг я попаду в рай, а там по Библии всё на иврите
- А вы уверены что попадете в рай? - Ну русский для ада я уже выучил.

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–1
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Виктор

Об этом стоит писать людям, поддерживающим Путина. Кстати, такими примерно на 100% заполнены Одноклассники и стримы Соловьева

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1
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Nikolay Pomeschenko

в Телеграм все новости давно. 3 мин установить и подписаться на источники с репутацией
#леньматушка

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0
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Vasya Pupkin

Скоро будет доллар по 69 копеек - вот тогда и заживем!

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0
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Сам Такой

После деноминации 1:1000 так и будет стоить. По официальному курсу. А по рыночному 6,90.

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0
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Anna Petrova

Что-то долго они со статьёй тянут.

Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.

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60
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Дмитрий
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25
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evilnw

Простите, но мы сейчас не в СССР 2.0, а в Северной Кореи. Даже у совка было в 100500 раз больше союзников. На последнем заседании ООН только 5 стран(в том числе и Россия) проголосовали против вывода войск из Украины.

Ответить
64
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Make Luv

КореЕ, блять, КореЕ!

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38
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Dmitry Pushin

лежу на кровати
смотрю на обои
обои мои волосатые ноги

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14
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Широко Шагая

В связи с последними событиями на фронте, хорошо что они у тебя есть

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0
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James Baxter

зато какие

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14
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Владимир

Ага, я как увидел нашу компашку - аж присвистнул.

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13
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Цкуро Бесцветный

Ну например Китай, Индия и Казахстан воздержались, надеясь на профит в будущем.

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2
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Anna Petrova

Воздержались - это за нас.

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1
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Алексей Улекс

Там населения в странах которые воздержались около 4 млрд.

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0
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Andrew Coldfan

Я зато узнал что Эритрея это не венерическое заболевание, а страна

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1
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Алексей Улекс

Сколько население стран которые воздержались?

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0
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Дмитрий

Welcome 🤗

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1
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Yaroslav m13

На карте присутствует Шведская Республика

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0
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Дмитрий
Ответить
0
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Дмитрий

Как удалить лишние сообщения?

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0
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DeadFine

Отредактируйте и напишите delete

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1
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Евгений Кузнецов

Одна новость смешнее другой, когда же я проснусь)

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50
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Сам Такой

Ну то есть бакс сегодня уже вполне официально стоит 150. Это дело надо отметить!

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6
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Тимур Хакимов

С чего ? Рублей будут меньше продавать

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0
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Сам Такой

С того, что вчера его торговали в районе 110р. +30% комиссии.

Рублей меньше не будут продавать, экономике п..ц. Как только откроют мосбиржу, лавина рублей просто сметет резервы ЦБ.

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5
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Юрий Алешин

теперь можно не запикивать.... есть официальная буква Z

пиZдец

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7
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Nikolay Pomeschenko

интересно, кому эти 30% пойдут.
государство не может их взять. новые налоги с нового года только

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0
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Сам Такой

А не пофиг? Меня больше беспокоит, что они сейчас сидят и придумывают, как изъять иностранные ценные бумаги из нас, вместе с валютой.

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0
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Алексей Улекс

У меня российские , мне пофигу.
Принципиально не брал импорт, мало ли

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0
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Nikolay Pomeschenko

нет, ЦБ всегда, как и любой Центробанк, стремится привести к равновесию.
вот такую штуку придумали.
на бирже 110 руб за доллар(но комиссия 30%), а в инет-банке 145.
но многие не знали об этом при заключении сделок ((

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0
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Сам Такой

Им все равно когда-нибудь придется открывать мосбиржу, а там у людей зависли триллионы рублей. Как думаете, где они будут искать валюту?

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0
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Nikolay Pomeschenko

от "триллионов" к 25.02 осталась пара сотен миллиардов.
а конспирологией я не занимаюсь

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–1
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Тимур Петров

Возможно команда Мишустина уже думает над налогами в этом году. Зачем платить через год, когда можно через месяц :)

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0
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Nikolay Pomeschenko

закон запрещает

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0
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Тимур Петров

Какой закон в России не может быть переписан за выходные?

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0
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Fanis Alchinov

Доходы вырасли значит

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0
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Андрей Николаев

Достал этот ЦБ, вечно палки в колеса ставит. Акции купить\продать нельзя, валюту купить теперь с комиссией. Еще знает же, что банки хуеют, когда им свободу дают, и "не менее 30%" будут воспринимать как 100%.

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13
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Голодный каякер

Да, да ЦБ и банки виноваты. Не сумасшедший дед

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86
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Киприан Лейн

Я уверен, что команда на введение заградительных комиссий - это не идея цб, а приказ от свиты плешивого. Ясно прослеживается совково-чекистский почерк в развертывании террора против своего же населения.

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28
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Maxim Petrukhin

Я думаю, что ЦБ просто в полном ахуе и пытается хоть что-то сделать в этой беспросветной жопе. Какой пиздец, такие и меры. Тушат заправку водой из пластикового стаканчика.

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28
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Цкуро Бесцветный

По слухам Наби и Силуанов писали заявления "по собственному желанию", но их не одобрили.

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3
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Aleksandr Ostrenko

По слухам там уже всем сказали, что-то типа "отставка = измена родине = тюрьма"

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9
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Алексей Улекс

Да да, запущено было через тг канал

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0
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Nikolay Pomeschenko

солидарен.
зато, многолетние слухи о том, что ЦБ подконтролен только рептилоидам опровергнуты

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4
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Andrew Zheludkov

Рептилоиды до такого не довели бы, они желюди

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3
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Serg Sviridov

Всадники с метлами и собачьими головами уже промышляют

(Если что смотрим в Википедии: опричник)

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1
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Gre Li

Фактически рубль больше не свободно конвертируемая валюта. Дед свои же достижения отменил. Деньги убегают, как и люди, из страны.

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0
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Nikolay Pomeschenko

чьи достижения?)))

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0
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Gre Li

Рубль стал свободно конвертируемым только в 2000-х.

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0
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badResistor

В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
ЧТО!?
что это за бред!?

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26
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Anton Kozlov

Не война, а спецоперация, не заградительная комиссия, а выравнивание условий.
1984 все ближе с каждым часом

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44
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Всвиторе

- Не сотрудник, а партнёр,
- не лошара без прав и гарантий, а самозанятый.
- не соевая хуета, а "не молоко"
- не хуета из говна, а сырный продукт.
- не игрок в азартные игры, а инвестор

Посмотреть бы на весь список новояза.

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4
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Алексей Улекс

Про игрока понравилось, сам такой, мамкин инвестор :)

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1
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Pablo the Elephant

Ну и по классике:
Не падение, а отрицательный рост
Не пожар, а задымление
Не взрыв, а хлопок
Не крушение, а жесткая посадка

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0
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Роман Шуруев

Жить в стране как играть в покер с шулерами. Постоянно переписывают законы под себя

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15
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БК Idem

Этот бред пишут люди, которые ничего не понимают, ссылки не дают, которые только засоряют информационный шум, пора бы Администрации VC, ввести ограничение на публикации без ссылок на правоустанавливающие документы, которые бы отражали реальность создаваемую безумным дедом, а не личным мнением

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–20
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Michael Smith

Банки могут закупать доллары на форексе за 100 и перепродавать их в обменниках по 145, кладя в карман 45%, и от этих закупок курс на форексе только расти будет

когда курс устаканится и спред не будет таким большим, комиссия не нужна будет

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0
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Alex Sedoff

Не менее 30%
Т.е. можно и 50, и 60, и сколько хочешь, но не менее)))

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33
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Conservative3 G

Брокеры не будут больше ставить, рыночек порешает. Пока он ещё жив

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5
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Юрий Малышко

Владимир Путин молодец!
Политик, лидер или борец!
Наш президент страну поднял!
Россию Путин предал!

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9
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Nick Chernykh

Не пиши больше стихи в будущем. Не твоё это

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20
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MadRat96

Так это и не стихи, это песня-мем

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3
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Roman Khegay
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2
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Ебений

Так это песня

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1
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Mikhail Kolembet

ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан…

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15
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Владимир

Самая большая поддержка досталась Воронежу.

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6
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sse

покупка валюты несет РИСКИ для граждан в силу ее волатильности, поэтому встречаем не цифровой, а ДЕРЕВЯННЫЙ рубль, самый крепкий, пробивает любое дно

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0
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Mikhail Kolembet

А при продаже валюты, например, доллары за рубли, тоже будет такая комиссия? Это же вроде как равносильно покупке рублей.

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0
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George Mertsalov

За это сразу в дурку забирают

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50
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Евгений Мирошниченко

Нет конечно.
Ясно же написано:
на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов

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0
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Андрей Мельник

То есть юани, цены, швейцарские франки и турецкие лиры можно с нормальной комиссией купить? Отлично, сегодня этим и займусь.

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3
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Евгений Мирошниченко

Я конечно не финансист, но турецкая лира вроде на 70% в прошлом году падала.
У них тоже президент такой, хм... Долгоживущий и оригинальный.
Так что переходить из рубля в лиру я ХЗ что за идея.
Ладно если бы вы жили в Турции или бизнес с ней вели.
Остальные перечисленные валюты наверное будут норм (пока не ввели уголовную статью за валюту).
https://www.youtube.com/watch?v=-FcYiK0chAI

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5
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Андрей Мельник

Ну, турецкая лира здесь просто как входящая в список тех валют, которые можно купить через тот же Тинькофф. Понятно, что покупать будут франки, юани и йены в основном, раз доллары, евро и фунты недоступны фактически.

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1
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Strawberry Domestos

Да вот только их не купить т.к. никто не продает. Кому в трезвом уме сейчас придет менять франки на рубли?

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0
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Андрей Мельник

Ну, мало ли. Я думаю, можно будет купить, когда торги по фондовому рынку начнутся, кто-то да захочет выйти в рубли для покупки сильно подешевевшие бумаг, тем более что с такой комиссией из франков и юаней это сделать будет легче, чем из долларов и евро

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0
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Дмитрий

Купить подешевеших бумаг, которые станут ещё дешевле?

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0
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Андрей Мельник

Ну, какое-то дно у них все равно будет.я бы вот взял Сбер рублей по 15-17, Газпром по 80 или ВТБ по копейке. Не думаю, что ниже упадут.

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0
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Сам Такой

Сейчас сбер вряд ли упадет ниже 50, на это уже триллион приготовлен у государства.
Но какой смысл его брать даже за 15? Этот кризис на годы, банки пострадают очень сильно.

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0
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Всвиторе

Так валюта должна быть ещё в банке. Нельзя просто прийти и купить юани.

Ответить
0
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Андрей Мельник

Так и на бирже не наличку покупают ведь.

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0
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Anton Anikin

Безнал

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0
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Mikhail Kolembet

Благодарю.

Ответить
0
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Andrey P.

продажа равновесна покупке? это как отрицательный рост?

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1
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Alex S.

Их цель - стабилизировать курс рубля. Поэтому они пытаются тормознуть конвертацию рубль -> доллар, но не наоборот.

Ответить
1
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Андрей Мельник

Только нихрена не помогает. Кстати, сейчас реально физлицам в приложении банка валюту дешевле купить, чем на бирже. Причем существенно дешевле

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0
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Anton Anikin

Ну банки на этой волне спред тоже поднимут, но меньше 30% конечно

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0
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Андрей Мельник

Так у них и так спред немалый.

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0
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Alex S.

Ну как не помогает? Чем меньше спрос на товар (доллары в данном случае), тем меньше его цена, чем была бы если этот спрос был больше. Это закон экономики. Другое дело что эффект от именно этой меры может быть небольшим.

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0
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Alex S.

сейчас реально физлицам в приложении банка валюту дешевле купить, чем на бирже.

А дальше что с ней делать?

Ответить
0
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Anton Anikin

Валюту надо будет - просто так конфискуют, за бесплатно

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0
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Арт
Ответить
6
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Павел Морозов

Ким Чен Ин: «Хотите как в России»

Ответить
19
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Андрей Мельник

Ну, если уже талибы призывают прекратить войну, то и от Кима такое ждать можно

Ответить
5
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Александр Еремин

Даже в такой период они думают о конкуренции. Это так и мило... И так бесит эта жалкая попытка объяснить свои жалкие действия из-за своей трусости сказать старому плешивому параноику что он дебил.

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10
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Никита Кашонков

Пока все это выглядит как латание дыр в стратегии цб на ходу. Типа хитрые людишки пошли на колебании курса зарабатывать, из-за того что правительство обосралось? А вот хер вам

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9
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Masha Kovalyova

Так как раз появляется возможность арбитражить, покупая доллары по рыночному курсу там и продавая здесь в переходе.

Ответить
0
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Алексей Литвинов

Там это где? Если ввели ограничен я на ввоз валюты. Разве что из Беларуссии таскать...

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0
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Masha Kovalyova

На ввоз никто особо не вводил (ЕС ввели на вывоз - но это не применимо к физлицам-барыгам, да и не обязательно вывозить евро именно из ЕС, как вы заметили). Плюс крипта и вот это вот все.

Ответить
0
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Миша Магадан

стратегии цб
 сейчас смешно стало

Ответить
0
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DeadFine

Так, теперь уже и валюту покупать поздно, если есть заначка в рублях?

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2
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Dmitriy Lobanov

Конвертируйте в тушенку

Ответить
7
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Начальник ботов

если есть заначка в рублях?
А ты прям очень хладнокровный парень - держать наличку в рублях и не пытаться сконвертировать ее в валюту с 22 февраля :-)

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6
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Conservative3 G

С 24 Февраля

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1
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Bender Rodriguez

еще 22 числа было понятно, что курс будет расти где-то до 90 рублей

Ответить
0
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DeadFine

Не наличка. Вклад в банке, попавшем под санкции.

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0
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Тимур Петров

Вот самый хладнокровный

https://vc.ru/finance/372017-kurs-dollara-na-rynke-forex-na-pike-prevysil-117-rubley-evro-132-rublya?comment=3949858&from=copylink

Курс доллара на рынке Forex на пике превысил 117…
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.
vc.ru
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0
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Andrew Zheludkov

Я 23 остатки сливал. Доооолго.

Ответить
0
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Рустам Бердиев

Usdt пока можно

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4
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Павел

Wmz я так понимаю тоже

Ответить
2
Развернуть ветку
Ware Wow

но курс смущает текущий...

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

ага

Ответить
0
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Nikolay Pomeschenko

у меня с лета 70% в рублевых облигах и Иркутскэнеро. ни первое продать, ни второе (там выкуп как назло до апреля)
но эти деньги работали хоть, а под подушкой только доллары годятся
https://youtu.be/7UKxOjoahcA

Ответить
0
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Emil Khabibulin

Юань, ввели только вроде на 3 валюты, долларов США, евро и фунтов стерлингов, так что те же франки можете взять. прост они дальше брокерского счета никуда не денуться.... а биржу могут закрыть и не давать продавать и покупать очень долго, а могут не закрыть. Можно usdt, но лучше usdc но криптобиржи тоже могут заблокировать для россиян так что есть 3 стула выбирайте который больше нравится ( 3 стул брать в нале у кого то, могут обмануть фальшивкой или еще что то)

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0
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Ware Wow

1. Франки, йены без комиссии?
2. А если продаешь акции долларовые, и тебе на счет поступает доллар, это "покупка" валюты или нет?

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4
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Владимир Пронин

Не продать, биржа закрыта.

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Цкуро Бесцветный

Конвертации же нет.

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sse

когда продашь акции, на счет поступят безналичные доллары, которые потом продашь по курсу с учетом "выравнивания условий"

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Юрий

Судя по тому, какие новости идут - чуть ли не вся страна собирается обналичить свои рубли в доллары, а власть отчаянно пытается погасить эту панику. Почему - я свечку не держал, инсайдом не обладаю. Но единственное объяснение, которое приходит на ум - у них просто нет валюты, чтобы сконвертировать даже 5% рублевой денежной массы

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3
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Василий Степанофф

Сейчас денежная масса 65 трл, это почти 600 млрд долларов. весь золотовалютный запас.

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0
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Юрий

Нет запаса никакого, он весь в блоке.
Есть золото, но и оно не всё в россии.. и его еще надо продать.

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2
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Roman Goncharenko

Лучше не напоминать, ГДЕ этот запас и ЧТО с ним...

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0
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Iri Bugrinova

Мы думали, что это дно, но снизу постучали!!

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3
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Leonid

Хорошая реакция, чтобы минимизировать резкие колебания курса рубля.
Если посмотреть на ситуацию шире, у России торговый баланс имеет положительное сальдо.
В моменте, да, многие кинутся покупать валюту, на курс будет больно смотреть.
Но нефть, газ, пшеница - ограниченный ресурс.
На длинной дистанции владение таким ресурсом очень позитивно.

Кстати, почему именно валюта?
У золота меньше волатильность.

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–9
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Роман Шуруев

Как картошку на слиток будешь покупать свистни

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7
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Leonid

За евро картошку точно не собираюсь покупать )

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–2
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Владимир

Е-е-е! Всё летит в пизду!

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2
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Эзиз Ибрагимов

Дальше будет только хуже. Я понимаю это делается для защитив национальной валюты, возможно это временно. Но то какие санкции вводят последствия необратимы.

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2
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Ivan Demidov

А вот и конец. Доигрались.

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1
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Неведомый Влад

То есть всё перед этим не конец? Удивительны люди, живущие кошельком.

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3
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Dmitry Lytkin

Тинькоф сегодня

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Татьяна Панфилова

"Это не доллар по 160, это комиссия" (с)

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4
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Вадим Г.

Втб в отношении отображения комиссии ничего не делают, комиссия брокера как была 0,05%, так и остаётся, но тут есть такой момент, что спишут в итоге все 30%, ссылаясь на указания цб. Уже сталкивался с расхождениями в списании комиссии в прошлом, втб ссылался на условия договора, а не на то что указано в приложении, но там были по сути копейки. Получится ли в данной ситуации вернуть уплаченую комиссию через суд? Ведь купив 1000usd и обнаружить списание 30% комиссии вместо указанных 0,05% в приложении так себе)))

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Сам Такой

ВТБ в своем репертуаре. И потом ни в одном суде не докажешь, что банк вас не информировал о дополнительной комиссии.

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Вадим Г.

Дело не в том кто кого информировал, а в цене комиссии, указанной в приложении, непосредственно перед сделкой. Является ли это офертой, если приложение официальный инструмент для торговли? Тинькоф же почему то переписал приложение под объективные данные. Если мне на входе в магазин будут говорить что наценка на все товары 30%, а ценники указаны без неё, то разве это моя проблема? Магазины той же электроники почему то ценники снимают, потому что знают чем это обернётся)))

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Вадим Г.

Нажимая "купить", я соглашаюсь на конкретные условия. Так какова вероятность вернуть ту комиссию в 30%, которую с меня удержат в итоге.

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Андрей Мельник

Так веселее

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Ronan Hardman

Дико извиняюсь за оффтоп, но что там с озоном на ios? Мы чего-то о них не знаем? Всё утро так @Ozon

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–4
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Dmitry K.

VPN включен? С ним вроде не открывается

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2
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Ronan Hardman

Так оно и было. Не знал) Благодарю

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1
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Юрий Белоножкин

Работает

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1
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Diogen

Все работает.

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1
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Онлайн-Аптека

Отключи ВПН

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Сергей

Это полный трындец…

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Тимур Петров

Извините, но это перебор.

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Влад Слок