ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц Статьи редакции
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
- С 9:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов, говорится в сообщениях «Атон», ВТБ и «БКС Мир инвестиций».
- Размер комиссии — не менее 30% от суммы сделки. Комиссия вводится по предписанию ЦБ и будет действовать до отмены этого документа.
- В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
За 8 дней в девяностые. Хороший итог правления путина. При чем до многих даже не доходит, что это всего лишь цветочки и скоро начнут созравать ягодки.
С чего начал - нищеты и войны, тем и закончит.
Я не согласен с вами. Начинал он не с нищеты. В стране уже тогда наблюдался тренд на рост доходов и подъём производства (кризис 1998 дал неплохой толчок вперёд). Начинал он с продажи сахара по домам.
Аплодирую стоя формулировке рязанского сахара
"30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами", — приводит сообщение ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина так же отметила, что регулятор планирует и дальше рассматривать некоторые послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами.
Послабят, потом догонят и еще раз послабят.
Где взял там и положи.
Меня так мама воспитала.
начинал с нефти по 20. бедненький.
Он ещё не закончил.
Еще какие ягодки. В 90х хотя бы какие-то заводы были. А сейчас одни лишь торговые центры остались, в которых скоро реализуют остатки товаров и будет шаром покати. Если в 90х люди ходили на заводы за обещания зарплаты и бартер, то сейчас даже ходить некуда будет. Остатки промышленности будут терять оборотные фонды и загибаться. Полный разгром в региональных и местных бюджетах. Сиявшие огнями милионники погрузятся во тьму.
в Беларуси тоже полно заводов
10 лет минимум на дотациях сидят. н
за счёт налогов граждан и экспорта нефтепродуктов
Экономика - это не коробки заводов, проснитесь уже.
Пока есть заводы, у людей есть работа. На экономике виртуальных услуг в кризис долго не протянешь.
Ну вот и вся ценность и несокрушимость того, что строили 20 лет) за неделю все в труху
Можем повторить!!
Это ещё мягко сказано. Это видать и был тот самый рывок без раскачки.
"скоро начнут созравать ягодки."
скорее грибочки... ядерные.
Да фейк все это, наговариваете что в России все плохо, доллар по 150 и не купить его, что денег в банкоматах нет, скоро работы не будет, завтра военное положение введут и все такое. Я смотрю российские программы и вижу что все у вас хорошо, никаких проблем, люди радуются и всем хорошо, просто сердиты на каких то фашистов в соседней стране.
Кстати, не подскажите, в какой город Грузии лучше эмигрировать для ведения бизнеса с РФ и ЕС? Чтобы не очень высокая стоимость жизни, без летней туристической суеты. Сильно отличается жизнь в Тбилиси и в Батуми?
Кутаиси
Вам же специально Абхазию и Юж Осетию отвоевали у Грузии! Живите там! ))
Вопрос тем кто релоцировался в Грузию: часто приходится сталкиваться вот с такими явлениями?
Раньше не очень, но вчера искал в ФБ групе квартиру для знакомых с Беларуси, написали что сейчас очень много диверсантов из РБ и РФ начнут приезжать) Опыт Украины)
Нисколько не осуждаю простых грузин, можно понять из страх, но всё равно жаль (((
Блиииин, рыдать хочется. Русский - значит токсичный (((((( на многие-многие года
Понимаю, но мне больше жаль украинцев которых убивают и дома рушат.
Eugene прав, Кутаиси подешевле выйдет если вы онлайн собираетесь работать. Не очень маленький город но тихий.
Батуми и Тбилиси совсем разные но летом Батуми очень загружен.
Может уже и не будет, какой там % туристов русские, белорусы и украинцы составляли? В этом году их явно поменьше будет уже
Процент не малый был, но там вся Грузия отдыхает, армяне, азеры, арабы, казахи. Да и украинцев, русских и белорусов много что переехали жить, вот сейчас например очень много приехало. Так что все равно много для не очень большого города
там лет через 5 возможно будет грузинская асср
Есть выборы, на которых не из кого выбирать
Есть свобода слова с посадками за лайк и шер
Есть закон с посадкой за заявление в полицию
Есть поправки, которые не для обнуления
Есть борьба с коррупцией, которая экстремизм
Есть не война, а спецоперация
Теперь есть и валютный рынок с комиссией 30%
Ждем газету "Правда"
Новости без новостей уже есть
Блять все советские анекдоты резко стали актуальны
А помните, не процитирую, но смысл, что запишите меня и к окулисту, и к отоларингологу, потому что я вижу совсем не то, что слышу)
Мой любимый про Рабиновича.
- Вы учите иврит, так как хотите эмигрировать из страны?
- Нет, вдруг я попаду в рай, а там по Библии всё на иврите
- А вы уверены что попадете в рай? - Ну русский для ада я уже выучил.
Об этом стоит писать людям, поддерживающим Путина. Кстати, такими примерно на 100% заполнены Одноклассники и стримы Соловьева
в Телеграм все новости давно. 3 мин установить и подписаться на источники с репутацией
#леньматушка
Скоро будет доллар по 69 копеек - вот тогда и заживем!
После деноминации 1:1000 так и будет стоить. По официальному курсу. А по рыночному 6,90.
Что-то долго они со статьёй тянут.
Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.
Простите, но мы сейчас не в СССР 2.0, а в Северной Кореи. Даже у совка было в 100500 раз больше союзников. На последнем заседании ООН только 5 стран(в том числе и Россия) проголосовали против вывода войск из Украины.
КореЕ, блять, КореЕ!
лежу на кровати
смотрю на обои
обои мои волосатые ноги
В связи с последними событиями на фронте, хорошо что они у тебя есть
зато какие
Ага, я как увидел нашу компашку - аж присвистнул.
Ну например Китай, Индия и Казахстан воздержались, надеясь на профит в будущем.
Воздержались - это за нас.
Там населения в странах которые воздержались около 4 млрд.
Я зато узнал что Эритрея это не венерическое заболевание, а страна
Сколько население стран которые воздержались?
Welcome 🤗
На карте присутствует Шведская Республика
Как удалить лишние сообщения?
Отредактируйте и напишите delete
Одна новость смешнее другой, когда же я проснусь)
Ну то есть бакс сегодня уже вполне официально стоит 150. Это дело надо отметить!
С чего ? Рублей будут меньше продавать
С того, что вчера его торговали в районе 110р. +30% комиссии.
Рублей меньше не будут продавать, экономике п..ц. Как только откроют мосбиржу, лавина рублей просто сметет резервы ЦБ.
теперь можно не запикивать.... есть официальная буква Z
пиZдец
интересно, кому эти 30% пойдут.
государство не может их взять. новые налоги с нового года только
А не пофиг? Меня больше беспокоит, что они сейчас сидят и придумывают, как изъять иностранные ценные бумаги из нас, вместе с валютой.
У меня российские , мне пофигу.
Принципиально не брал импорт, мало ли
нет, ЦБ всегда, как и любой Центробанк, стремится привести к равновесию.
вот такую штуку придумали.
на бирже 110 руб за доллар(но комиссия 30%), а в инет-банке 145.
но многие не знали об этом при заключении сделок ((
Им все равно когда-нибудь придется открывать мосбиржу, а там у людей зависли триллионы рублей. Как думаете, где они будут искать валюту?
от "триллионов" к 25.02 осталась пара сотен миллиардов.
а конспирологией я не занимаюсь
Возможно команда Мишустина уже думает над налогами в этом году. Зачем платить через год, когда можно через месяц :)
закон запрещает
Какой закон в России не может быть переписан за выходные?
Доходы вырасли значит
Достал этот ЦБ, вечно палки в колеса ставит. Акции купить\продать нельзя, валюту купить теперь с комиссией. Еще знает же, что банки хуеют, когда им свободу дают, и "не менее 30%" будут воспринимать как 100%.
Я уверен, что команда на введение заградительных комиссий - это не идея цб, а приказ от свиты плешивого. Ясно прослеживается совково-чекистский почерк в развертывании террора против своего же населения.
Я думаю, что ЦБ просто в полном ахуе и пытается хоть что-то сделать в этой беспросветной жопе. Какой пиздец, такие и меры. Тушат заправку водой из пластикового стаканчика.
По слухам Наби и Силуанов писали заявления "по собственному желанию", но их не одобрили.
По слухам там уже всем сказали, что-то типа "отставка = измена родине = тюрьма"
Да да, запущено было через тг канал
солидарен.
зато, многолетние слухи о том, что ЦБ подконтролен только рептилоидам опровергнуты
Рептилоиды до такого не довели бы, они желюди
Всадники с метлами и собачьими головами уже промышляют
(Если что смотрим в Википедии: опричник)
Фактически рубль больше не свободно конвертируемая валюта. Дед свои же достижения отменил. Деньги убегают, как и люди, из страны.
чьи достижения?)))
Рубль стал свободно конвертируемым только в 2000-х.
В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
ЧТО!?
что это за бред!?
Не война, а спецоперация, не заградительная комиссия, а выравнивание условий.
1984 все ближе с каждым часом
- Не сотрудник, а партнёр,
- не лошара без прав и гарантий, а самозанятый.
- не соевая хуета, а "не молоко"
- не хуета из говна, а сырный продукт.
- не игрок в азартные игры, а инвестор
Посмотреть бы на весь список новояза.
Про игрока понравилось, сам такой, мамкин инвестор :)
Ну и по классике:
Не падение, а отрицательный рост
Не пожар, а задымление
Не взрыв, а хлопок
Не крушение, а жесткая посадка
Жить в стране как играть в покер с шулерами. Постоянно переписывают законы под себя
Этот бред пишут люди, которые ничего не понимают, ссылки не дают, которые только засоряют информационный шум, пора бы Администрации VC, ввести ограничение на публикации без ссылок на правоустанавливающие документы, которые бы отражали реальность создаваемую безумным дедом, а не личным мнением
Банки могут закупать доллары на форексе за 100 и перепродавать их в обменниках по 145, кладя в карман 45%, и от этих закупок курс на форексе только расти будет
когда курс устаканится и спред не будет таким большим, комиссия не нужна будет
Не менее 30%
Т.е. можно и 50, и 60, и сколько хочешь, но не менее)))
Брокеры не будут больше ставить, рыночек порешает. Пока он ещё жив
Владимир Путин молодец!
Политик, лидер или борец!
Наш президент страну поднял!
Россию Путин предал!
Не пиши больше стихи в будущем. Не твоё это
Так это и не стихи, это песня-мем
Так это песня
ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан…
Самая большая поддержка досталась Воронежу.
покупка валюты несет РИСКИ для граждан в силу ее волатильности, поэтому встречаем не цифровой, а ДЕРЕВЯННЫЙ рубль, самый крепкий, пробивает любое дно
А при продаже валюты, например, доллары за рубли, тоже будет такая комиссия? Это же вроде как равносильно покупке рублей.
За это сразу в дурку забирают
Нет конечно.
Ясно же написано:
на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов
То есть юани, цены, швейцарские франки и турецкие лиры можно с нормальной комиссией купить? Отлично, сегодня этим и займусь.
Я конечно не финансист, но турецкая лира вроде на 70% в прошлом году падала.
У них тоже президент такой, хм... Долгоживущий и оригинальный.
Так что переходить из рубля в лиру я ХЗ что за идея.
Ладно если бы вы жили в Турции или бизнес с ней вели.
Остальные перечисленные валюты наверное будут норм (пока не ввели уголовную статью за валюту).
https://www.youtube.com/watch?v=-FcYiK0chAI
Ну, турецкая лира здесь просто как входящая в список тех валют, которые можно купить через тот же Тинькофф. Понятно, что покупать будут франки, юани и йены в основном, раз доллары, евро и фунты недоступны фактически.
Да вот только их не купить т.к. никто не продает. Кому в трезвом уме сейчас придет менять франки на рубли?
Ну, мало ли. Я думаю, можно будет купить, когда торги по фондовому рынку начнутся, кто-то да захочет выйти в рубли для покупки сильно подешевевшие бумаг, тем более что с такой комиссией из франков и юаней это сделать будет легче, чем из долларов и евро
Купить подешевеших бумаг, которые станут ещё дешевле?
Ну, какое-то дно у них все равно будет.я бы вот взял Сбер рублей по 15-17, Газпром по 80 или ВТБ по копейке. Не думаю, что ниже упадут.
Сейчас сбер вряд ли упадет ниже 50, на это уже триллион приготовлен у государства.
Но какой смысл его брать даже за 15? Этот кризис на годы, банки пострадают очень сильно.
Так валюта должна быть ещё в банке. Нельзя просто прийти и купить юани.
Так и на бирже не наличку покупают ведь.
Безнал
Благодарю.
продажа равновесна покупке? это как отрицательный рост?
Их цель - стабилизировать курс рубля. Поэтому они пытаются тормознуть конвертацию рубль -> доллар, но не наоборот.
Только нихрена не помогает. Кстати, сейчас реально физлицам в приложении банка валюту дешевле купить, чем на бирже. Причем существенно дешевле
Ну банки на этой волне спред тоже поднимут, но меньше 30% конечно
Так у них и так спред немалый.
Ну как не помогает? Чем меньше спрос на товар (доллары в данном случае), тем меньше его цена, чем была бы если этот спрос был больше. Это закон экономики. Другое дело что эффект от именно этой меры может быть небольшим.
сейчас реально физлицам в приложении банка валюту дешевле купить, чем на бирже.
А дальше что с ней делать?
Валюту надо будет - просто так конфискуют, за бесплатно
Ким Чен Ин: «Хотите как в России»
Ну, если уже талибы призывают прекратить войну, то и от Кима такое ждать можно
Даже в такой период они думают о конкуренции. Это так и мило... И так бесит эта жалкая попытка объяснить свои жалкие действия из-за своей трусости сказать старому плешивому параноику что он дебил.
Пока все это выглядит как латание дыр в стратегии цб на ходу. Типа хитрые людишки пошли на колебании курса зарабатывать, из-за того что правительство обосралось? А вот хер вам
Так как раз появляется возможность арбитражить, покупая доллары по рыночному курсу там и продавая здесь в переходе.
Там это где? Если ввели ограничен я на ввоз валюты. Разве что из Беларуссии таскать...
На ввоз никто особо не вводил (ЕС ввели на вывоз - но это не применимо к физлицам-барыгам, да и не обязательно вывозить евро именно из ЕС, как вы заметили). Плюс крипта и вот это вот все.
стратегии цб
сейчас смешно стало
Так, теперь уже и валюту покупать поздно, если есть заначка в рублях?
Конвертируйте в тушенку
если есть заначка в рублях?
А ты прям очень хладнокровный парень - держать наличку в рублях и не пытаться сконвертировать ее в валюту с 22 февраля :-)
С 24 Февраля
еще 22 числа было понятно, что курс будет расти где-то до 90 рублей
Не наличка. Вклад в банке, попавшем под санкции.
Вот самый хладнокровный
https://vc.ru/finance/372017-kurs-dollara-na-rynke-forex-na-pike-prevysil-117-rubley-evro-132-rublya?comment=3949858&from=copylink
Я 23 остатки сливал. Доооолго.
Usdt пока можно
Wmz я так понимаю тоже
но курс смущает текущий...
ага
у меня с лета 70% в рублевых облигах и Иркутскэнеро. ни первое продать, ни второе (там выкуп как назло до апреля)
но эти деньги работали хоть, а под подушкой только доллары годятся
https://youtu.be/7UKxOjoahcA
Юань, ввели только вроде на 3 валюты, долларов США, евро и фунтов стерлингов, так что те же франки можете взять. прост они дальше брокерского счета никуда не денуться.... а биржу могут закрыть и не давать продавать и покупать очень долго, а могут не закрыть. Можно usdt, но лучше usdc но криптобиржи тоже могут заблокировать для россиян так что есть 3 стула выбирайте который больше нравится ( 3 стул брать в нале у кого то, могут обмануть фальшивкой или еще что то)
1. Франки, йены без комиссии?
2. А если продаешь акции долларовые, и тебе на счет поступает доллар, это "покупка" валюты или нет?
Не продать, биржа закрыта.
Конвертации же нет.
когда продашь акции, на счет поступят безналичные доллары, которые потом продашь по курсу с учетом "выравнивания условий"
Судя по тому, какие новости идут - чуть ли не вся страна собирается обналичить свои рубли в доллары, а власть отчаянно пытается погасить эту панику. Почему - я свечку не держал, инсайдом не обладаю. Но единственное объяснение, которое приходит на ум - у них просто нет валюты, чтобы сконвертировать даже 5% рублевой денежной массы
Сейчас денежная масса 65 трл, это почти 600 млрд долларов. весь золотовалютный запас.
Нет запаса никакого, он весь в блоке.
Есть золото, но и оно не всё в россии.. и его еще надо продать.
Лучше не напоминать, ГДЕ этот запас и ЧТО с ним...
Мы думали, что это дно, но снизу постучали!!
Хорошая реакция, чтобы минимизировать резкие колебания курса рубля.
Если посмотреть на ситуацию шире, у России торговый баланс имеет положительное сальдо.
В моменте, да, многие кинутся покупать валюту, на курс будет больно смотреть.
Но нефть, газ, пшеница - ограниченный ресурс.
На длинной дистанции владение таким ресурсом очень позитивно.
Кстати, почему именно валюта?
У золота меньше волатильность.
Как картошку на слиток будешь покупать свистни
За евро картошку точно не собираюсь покупать )
Е-е-е! Всё летит в пизду!
Дальше будет только хуже. Я понимаю это делается для защитив национальной валюты, возможно это временно. Но то какие санкции вводят последствия необратимы.
А вот и конец. Доигрались.
Тинькоф сегодня
"Это не доллар по 160, это комиссия" (с)
Втб в отношении отображения комиссии ничего не делают, комиссия брокера как была 0,05%, так и остаётся, но тут есть такой момент, что спишут в итоге все 30%, ссылаясь на указания цб. Уже сталкивался с расхождениями в списании комиссии в прошлом, втб ссылался на условия договора, а не на то что указано в приложении, но там были по сути копейки. Получится ли в данной ситуации вернуть уплаченую комиссию через суд? Ведь купив 1000usd и обнаружить списание 30% комиссии вместо указанных 0,05% в приложении так себе)))
ВТБ в своем репертуаре. И потом ни в одном суде не докажешь, что банк вас не информировал о дополнительной комиссии.
Дело не в том кто кого информировал, а в цене комиссии, указанной в приложении, непосредственно перед сделкой. Является ли это офертой, если приложение официальный инструмент для торговли? Тинькоф же почему то переписал приложение под объективные данные. Если мне на входе в магазин будут говорить что наценка на все товары 30%, а ценники указаны без неё, то разве это моя проблема? Магазины той же электроники почему то ценники снимают, потому что знают чем это обернётся)))
Нажимая "купить", я соглашаюсь на конкретные условия. Так какова вероятность вернуть ту комиссию в 30%, которую с меня удержат в итоге.
Так веселее
Дико извиняюсь за оффтоп, но что там с озоном на ios? Мы чего-то о них не знаем? Всё утро так @Ozon
VPN включен? С ним вроде не открывается
Так оно и было. Не знал) Благодарю
Работает
Все работает.
Отключи ВПН
Это полный трындец…
Извините, но это перебор.