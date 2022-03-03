Финансы
Таня Боброва

Российские брокеры сообщили, что обязаны взимать 30% комиссии при покупке валют с 3 марта Статьи редакции

Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.

  • С 9:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов, говорится в сообщениях «Атон», ВТБ и «БКС Мир инвестиций».
  • Размер комиссии — не менее 30% от суммы сделки. Комиссия вводится по предписанию ЦБ и будет действовать до отмены этого документа.
  • В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

#новость #инвестиции

12 117 просмотров
Спасибо за наводку Paul Denisevich
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75 комментариев
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evilnw

За 8 дней в девяностые. Хороший итог правления путина. При чем до многих даже не доходит, что это всего лишь цветочки и скоро начнут созравать ягодки.

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108
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Михаил Филиппов

С чего начал - нищеты и войны, тем и закончит.

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27
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Sergei Timofeyev

Я не согласен с вами. Начинал он не с нищеты. В стране уже тогда наблюдался тренд на рост доходов и подъём производства (кризис 1998 дал неплохой толчок вперёд). Начинал он с продажи сахара по домам.

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4
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Сам Такой

Еще какие ягодки. В 90х хотя бы какие-то заводы были. А сейчас одни лишь торговые центры остались, в которых скоро реализуют остатки товаров и будет шаром покати. Если в 90х люди ходили на заводы за обещания зарплаты и бартер, то сейчас даже ходить некуда будет. Остатки промышленности будут терять оборотные фонды и загибаться. Полный разгром в региональных и местных бюджетах. Сиявшие огнями милионники погрузятся во тьму.

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9
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Роман Емельянов

Ну вот и вся ценность и несокрушимость того, что строили 20 лет) за неделю все в труху

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6
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Giorgi Chiteishvili

Да фейк все это, наговариваете что в России все плохо, доллар по 150 и не купить его, что денег в банкоматах нет, скоро работы не будет, завтра военное положение введут и все такое. Я смотрю российские программы и вижу что все у вас хорошо, никаких проблем, люди радуются и всем хорошо, просто сердиты на каких то фашистов в соседней стране.

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51
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Anna Petrova

Что-то долго они со статьёй тянут.

Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.

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28
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Дмитрий
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11
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evilnw

Простите, но мы сейчас не в СССР 2.0, а в Северной Кореи. Даже у совка было в 100500 раз больше союзников. На последнем заседании ООН только 5 стран(в том числе и Россия) проголосовали против вывода войск из Украины.

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27
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Make Luv

КореЕ, блять, КореЕ!

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11
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James Baxter

зато какие

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8
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Владимир

Ага, я как увидел нашу компашку - аж присвистнул.

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5
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Дмитрий
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0
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Дмитрий

Как удалить лишние сообщения?

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0
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DeadFine

Отредактируйте и напишите delete

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Дмитрий

Welcome 🤗

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0
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Денис Мамаев

Есть выборы, на которых не из кого выбирать
Есть свобода слова с посадками за лайк и шер
Есть закон с посадкой за заявление в полицию
Есть поправки, которые не для обнуления
Есть борьба с коррупцией, которая экстремизм
Есть не война, а спецоперация

Теперь есть и валютный рынок с комиссией 30%

Ждем газету "Правда"
Новости без новостей уже есть

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25
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Очередной спрей

Ждем газету "Правда"
Правды нет, Россию продали, остался Труд за 3 копейки

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6
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Евгений Кузнецов

Одна новость смешнее другой, когда же я проснусь)

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24
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Сам Такой

Ну то есть бакс сегодня уже вполне официально стоит 150. Это дело надо отметить!

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1
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Тимур Хакимов

С чего ? Рублей будут меньше продавать

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0
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Сам Такой

С того, что вчера его торговали в районе 110р. +30% комиссии.

Рублей меньше не будут продавать, экономике п..ц. Как только откроют мосбиржу, лавина рублей просто сметет резервы ЦБ.

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1
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Alex Sedoff

Не менее 30%
Т.е. можно и 50, и 60, и сколько хочешь, но не менее)))

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23
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Conservative3 G

Брокеры не будут больше ставить, рыночек порешает. Пока он ещё жив

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0
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Андрей Николаев

Достал этот ЦБ, вечно палки в колеса ставит. Акции купить\продать нельзя, валюту купить теперь с комиссией. Еще знает же, что банки хуеют, когда им свободу дают, и "не менее 30%" будут воспринимать как 100%.

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9
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Голодный каякер

Да, да ЦБ и банки виноваты. Не сумасшедший дед

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26
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Киприан Лейн

Я уверен, что команда на введение заградительных комиссий - это не идея цб, а приказ от свиты плешивого. Ясно прослеживается совково-чекистский почерк в развертывании террора против своего же населения.

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7
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Maxim Petrukhin

Я думаю, что ЦБ просто в полном ахуе и пытается хоть что-то сделать в этой беспросветной жопе. Какой пиздец, такие и меры. Тушат заправку водой из пластикового стаканчика.

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6
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badResistor

В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
ЧТО!?
что это за бред!?

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11
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Anton Kozlov

Не война, а спецоперация, не заградительная комиссия, а выравнивание условий.
1984 все ближе с каждым часом

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11
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БК Idem

Этот бред пишут люди, которые ничего не понимают, ссылки не дают, которые только засоряют информационный шум, пора бы Администрации VC, ввести ограничение на публикации без ссылок на правоустанавливающие документы, которые бы отражали реальность создаваемую безумным дедом, а не личным мнением

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0
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Юрий Малышко

Владимир Путин молодец!
Политик, лидер или борец!
Наш президент страну поднял!
Россию Путин предал!

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5
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Nick Chernykh

Не пиши больше стихи в будущем. Не твоё это

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5
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MadRat96

Так это и не стихи, это песня-мем

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0
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Ебений

Так это песня

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0
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Roman Khegay
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0
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Mikhail Kolembet

ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан…

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4
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Владимир

Самая большая поддержка досталась Воронежу.

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0
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Никита Кашонков

Пока все это выглядит как латание дыр в стратегии цб на ходу. Типа хитрые людишки пошли на колебании курса зарабатывать, из-за того что правительство обосралось? А вот хер вам

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3
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Masha Kovalyova

Так как раз появляется возможность арбитражить, покупая доллары по рыночному курсу там и продавая здесь в переходе.

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0
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Алексей Литвинов

Там это где? Если ввели ограничен я на ввоз валюты. Разве что из Беларуссии таскать...

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0
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DeadFine

Так, теперь уже и валюту покупать поздно, если есть заначка в рублях?

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2
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Рустам Бердиев

Usdt пока можно

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3
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Павел

Wmz я так понимаю тоже

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1
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Ware Wow

но курс смущает текущий...

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0
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Dmitriy Lobanov

Конвертируйте в тушенку

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2
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Начальник ботов

если есть заначка в рублях?
А ты прям очень хладнокровный парень - держать наличку в рублях и не пытаться сконвертировать ее в валюту с 22 февраля :-)

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1
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DeadFine

Не наличка. Вклад в банке, попавшем под санкции.

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0
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Conservative3 G

С 24 Февраля

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0
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Bender Rodriguez

еще 22 числа было понятно, что курс будет расти где-то до 90 рублей

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–1
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Blackrock

ага

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0
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Ware Wow

1. Франки, йены без комиссии?
2. А если продаешь акции долларовые, и тебе на счет поступает доллар, это "покупка" валюты или нет?

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2
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Арт
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1
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Павел Морозов

Ким Чен Ин: «Хотите как в России»

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3
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Андрей Мельник

Ну, если уже талибы призывают прекратить войну, то и от Кима такое ждать можно

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1
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Mikhail Kolembet

А при продаже валюты, например, доллары за рубли, тоже будет такая комиссия? Это же вроде как равносильно покупке рублей.

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0
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George Mertsalov

За это сразу в дурку забирают

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4
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Евгений Мирошниченко

Нет конечно.
Ясно же написано:
на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов

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1
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Андрей Мельник

То есть юани, цены, швейцарские франки и турецкие лиры можно с нормальной комиссией купить? Отлично, сегодня этим и займусь.

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1
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Евгений Мирошниченко

Я конечно не финансист, но турецкая лира вроде на 70% в прошлом году падала.
У них тоже президент такой, хм... Долгоживущий и оригинальный.
Так что переходить из рубля в лиру я ХЗ что за идея.
Ладно если бы вы жили в Турции или бизнес с ней вели.
Остальные перечисленные валюты наверное будут норм (пока не ввели уголовную статью за валюту).
https://www.youtube.com/watch?v=-FcYiK0chAI

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1
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Mikhail Kolembet

Благодарю.

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0
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Andrey P.

продажа равновесна покупке? это как отрицательный рост?

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1
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Александр Еремин

Даже в такой период они думают о конкуренции. Это так и мило... И так бесит эта жалкая попытка объяснить свои жалкие действия из-за своей трусости сказать старому плешивому параноику что он дебил.

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1
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Эзиз Ибрагимов

Дальше будет только хуже. Я понимаю это делается для защитив национальной валюты, возможно это временно. Но то какие санкции вводят последствия необратимы.

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1
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Ronan Hardman

Дико извиняюсь за оффтоп, но что там с озоном на ios? Мы чего-то о них не знаем? Всё утро так @Ozon

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–2
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Юрий Белоножкин

Работает

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1
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Diogen

Все работает.

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1
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Dmitry K.

VPN включен? С ним вроде не открывается

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1
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Ronan Hardman

Так оно и было. Не знал) Благодарю

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0
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Владимир

Е-е-е! Всё летит в пизду!

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0
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Ivan Demidov

А вот и конец. Доигрались.

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0
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MARYIA SUBACHAVA

👍

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0
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Сергей

Это полный трындец…

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Тимур Петров

Извините, но это перебор.

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Iri Bugrinova

Мы думали, что это дно, но снизу постучали!!

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