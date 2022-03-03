Российские брокеры сообщили, что обязаны взимать 30% комиссии при покупке валют с 3 марта Статьи редакции
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
- С 9:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов, говорится в сообщениях «Атон», ВТБ и «БКС Мир инвестиций».
- Размер комиссии — не менее 30% от суммы сделки. Комиссия вводится по предписанию ЦБ и будет действовать до отмены этого документа.
- В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
За 8 дней в девяностые. Хороший итог правления путина. При чем до многих даже не доходит, что это всего лишь цветочки и скоро начнут созравать ягодки.
С чего начал - нищеты и войны, тем и закончит.
Я не согласен с вами. Начинал он не с нищеты. В стране уже тогда наблюдался тренд на рост доходов и подъём производства (кризис 1998 дал неплохой толчок вперёд). Начинал он с продажи сахара по домам.
Еще какие ягодки. В 90х хотя бы какие-то заводы были. А сейчас одни лишь торговые центры остались, в которых скоро реализуют остатки товаров и будет шаром покати. Если в 90х люди ходили на заводы за обещания зарплаты и бартер, то сейчас даже ходить некуда будет. Остатки промышленности будут терять оборотные фонды и загибаться. Полный разгром в региональных и местных бюджетах. Сиявшие огнями милионники погрузятся во тьму.
Ну вот и вся ценность и несокрушимость того, что строили 20 лет) за неделю все в труху
Да фейк все это, наговариваете что в России все плохо, доллар по 150 и не купить его, что денег в банкоматах нет, скоро работы не будет, завтра военное положение введут и все такое. Я смотрю российские программы и вижу что все у вас хорошо, никаких проблем, люди радуются и всем хорошо, просто сердиты на каких то фашистов в соседней стране.
Что-то долго они со статьёй тянут.
Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.
Простите, но мы сейчас не в СССР 2.0, а в Северной Кореи. Даже у совка было в 100500 раз больше союзников. На последнем заседании ООН только 5 стран(в том числе и Россия) проголосовали против вывода войск из Украины.
КореЕ, блять, КореЕ!
зато какие
Ага, я как увидел нашу компашку - аж присвистнул.
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Есть выборы, на которых не из кого выбирать
Есть свобода слова с посадками за лайк и шер
Есть закон с посадкой за заявление в полицию
Есть поправки, которые не для обнуления
Есть борьба с коррупцией, которая экстремизм
Есть не война, а спецоперация
Теперь есть и валютный рынок с комиссией 30%
Ждем газету "Правда"
Новости без новостей уже есть
Одна новость смешнее другой, когда же я проснусь)
Ну то есть бакс сегодня уже вполне официально стоит 150. Это дело надо отметить!
С чего ? Рублей будут меньше продавать
С того, что вчера его торговали в районе 110р. +30% комиссии.
Рублей меньше не будут продавать, экономике п..ц. Как только откроют мосбиржу, лавина рублей просто сметет резервы ЦБ.
Не менее 30%
Т.е. можно и 50, и 60, и сколько хочешь, но не менее)))
Брокеры не будут больше ставить, рыночек порешает. Пока он ещё жив
Достал этот ЦБ, вечно палки в колеса ставит. Акции купить\продать нельзя, валюту купить теперь с комиссией. Еще знает же, что банки хуеют, когда им свободу дают, и "не менее 30%" будут воспринимать как 100%.
Я уверен, что команда на введение заградительных комиссий - это не идея цб, а приказ от свиты плешивого. Ясно прослеживается совково-чекистский почерк в развертывании террора против своего же населения.
Я думаю, что ЦБ просто в полном ахуе и пытается хоть что-то сделать в этой беспросветной жопе. Какой пиздец, такие и меры. Тушат заправку водой из пластикового стаканчика.
В пресс-службе регулятора сообщили vc.ru, что 30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
ЧТО!?
что это за бред!?
Не война, а спецоперация, не заградительная комиссия, а выравнивание условий.
1984 все ближе с каждым часом
Этот бред пишут люди, которые ничего не понимают, ссылки не дают, которые только засоряют информационный шум, пора бы Администрации VC, ввести ограничение на публикации без ссылок на правоустанавливающие документы, которые бы отражали реальность создаваемую безумным дедом, а не личным мнением
Владимир Путин молодец!
Политик, лидер или борец!
Наш президент страну поднял!
Россию Путин предал!
Не пиши больше стихи в будущем. Не твоё это
Так это и не стихи, это песня-мем
Так это песня
ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан…
Самая большая поддержка досталась Воронежу.
Пока все это выглядит как латание дыр в стратегии цб на ходу. Типа хитрые людишки пошли на колебании курса зарабатывать, из-за того что правительство обосралось? А вот хер вам
Так как раз появляется возможность арбитражить, покупая доллары по рыночному курсу там и продавая здесь в переходе.
Там это где? Если ввели ограничен я на ввоз валюты. Разве что из Беларуссии таскать...
Так, теперь уже и валюту покупать поздно, если есть заначка в рублях?
Usdt пока можно
Wmz я так понимаю тоже
но курс смущает текущий...
Конвертируйте в тушенку
если есть заначка в рублях?
А ты прям очень хладнокровный парень - держать наличку в рублях и не пытаться сконвертировать ее в валюту с 22 февраля :-)
Не наличка. Вклад в банке, попавшем под санкции.
С 24 Февраля
еще 22 числа было понятно, что курс будет расти где-то до 90 рублей
ага
1. Франки, йены без комиссии?
2. А если продаешь акции долларовые, и тебе на счет поступает доллар, это "покупка" валюты или нет?
Ким Чен Ин: «Хотите как в России»
Ну, если уже талибы призывают прекратить войну, то и от Кима такое ждать можно
А при продаже валюты, например, доллары за рубли, тоже будет такая комиссия? Это же вроде как равносильно покупке рублей.
За это сразу в дурку забирают
Нет конечно.
Ясно же написано:
на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов
То есть юани, цены, швейцарские франки и турецкие лиры можно с нормальной комиссией купить? Отлично, сегодня этим и займусь.
Я конечно не финансист, но турецкая лира вроде на 70% в прошлом году падала.
У них тоже президент такой, хм... Долгоживущий и оригинальный.
Так что переходить из рубля в лиру я ХЗ что за идея.
Ладно если бы вы жили в Турции или бизнес с ней вели.
Остальные перечисленные валюты наверное будут норм (пока не ввели уголовную статью за валюту).
https://www.youtube.com/watch?v=-FcYiK0chAI
Благодарю.
продажа равновесна покупке? это как отрицательный рост?
Даже в такой период они думают о конкуренции. Это так и мило... И так бесит эта жалкая попытка объяснить свои жалкие действия из-за своей трусости сказать старому плешивому параноику что он дебил.
Дальше будет только хуже. Я понимаю это делается для защитив национальной валюты, возможно это временно. Но то какие санкции вводят последствия необратимы.
Дико извиняюсь за оффтоп, но что там с озоном на ios? Мы чего-то о них не знаем? Всё утро так @Ozon
Работает
Все работает.
VPN включен? С ним вроде не открывается
Так оно и было. Не знал) Благодарю
Е-е-е! Всё летит в пизду!
А вот и конец. Доигрались.
👍
Это полный трындец…
Извините, но это перебор.
Мы думали, что это дно, но снизу постучали!!
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.
Уважаемые СEO Украинских проектов - Вы совершаете большую ошибку, блокируя Российских пользователей. Война закончится, а репутация и Ваши проекты перестанут существовать. Вы стреляете себе в ногу, блокируя свой основной рынок, на котором работали и зарабатывали деньги. Вы нигде не нужны, кроме СНГ и здесь останетесь навсегда.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.
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