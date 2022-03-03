Фриланс биржа Freelancehunt заблокировала Российских пользователей

Уважаемые СEO Украинских проектов - Вы совершаете большую ошибку, блокируя Российских пользователей. Война закончится, а репутация и Ваши проекты перестанут существовать. Вы стреляете себе в ногу, блокируя свой основной рынок, на котором работали и зарабатывали деньги. Вы нигде не нужны, кроме СНГ и здесь останетесь навсегда.