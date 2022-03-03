Лондонская биржа приостановила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России Статьи редакции
Вслед за биржами США.
- 3 марта Лондонская биржа приостановила торги ценными бумагами 27 компаний, связанных с Россией, сообщила площадка. Как долго это продлится, не уточняется.
- Среди них — X5 Group, «Сбер», «Лента», Fix Price, TCS Group, VK и другие.
- На фоне санкций против России бумаги российских компаний на зарубежных площадках резко упали: например, 2 марта стоимость бумаг «Сбера» в Лондоне опустилась до одного цента, капитализация TCS Group упала до $520 млн.
- 28 февраля торги акциями российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В списке — «Яндекс», Ozon, МТС, «Циан» и другие. Площадки остановили торги, пока специалисты по регулированию изучают условия санкций, поясняли источники WSJ.
Главное не выходите на митинги иначе сами же раздробите всю Россию и начнётся гражданская война.
Расскажите что надо употреблять , что бы такое писать?
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Пригожину привет передавай)
Скоро начнутся массовые сокращения видать, как еще пострадавшим компаниям сокращать издержки
Будут держать я думаю, им не выгодно это все, будут держать
А платить чем будут? Хлебом?
Деньги будут печатать
Компании? чтоль?
Я думаю он хочет сказать что правительство. Но печать денег это прямо невероятный бред, рубль упадет ещё сильнее и произойдет гиперинфляция
Лучше так, чем куча безработных за месяц. Будут печатать, чтобы растянуть пиz….ц во времени.
Печатать, как не печально это звучало
а у банков много прибыли из-за границы?
Стоимость акций Сбера упала до одного цента? Может до одного доллара? Или всё уже настолько плохо
Именно цента
Ну по правде 4ех центов. И они пока не торгуются, интересно мне как резиденту Чехии и гражданину России можно их будет купить как откроются торги.
Можно
Блин что за бред! Не акций, а депозитарных расписок это первое, а второе после ограничений для нерезов торговля этими фантиками к торговле реальными акциями не имеет никакого отношения.
В мире есть наверное штук 10 компаний, которые будут существовать через сотни лет. Одна из них Сбер :)
Отсюда можно сделать выводы кто сейчас заходит в контртренде)
Проблема только, что текущая версия Сбербанка всего-то 31 год существует. А предыдущая дефолтом закончила, многие еще помнят.
А когда была банкротом предыдущая версия и как это выглядело?
Не банкротом, речь про дефолт. Дефолт - неисполнение обязательств, грубо говоря приходишь в банк за своими деньгами, а там херушками машут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
А у нас, как вы думаете, если откроется биржа, все поспешат продавать? Я не говорю об элите торгов, которая на падении скупает, имею ввиду, обычных любителей держать свои деньги в акциях. И как думаете, когда откроют биржу?)
А что лучше (если в данном случае вообще уместно такое прилагательное) в плане возможных последствий для компаний и акционеров - остановка торгов или их продолжение при том, что цена явно падает?
Вопрос без сарказма или подкола, пытаюсь для себя понять. Интересен ответ тех, кто разбирается
в условиях неопределенности вообще ничего просчитать невозможно. Просто никогда не вкладывайтесь в российский рынок и все.
Я тиньку должен 250к)
Ну это уже плохо
" «Ленты», X5 Group и других компаний из России"
Как ни странно, но в России, почему-то, не считают эти компании российскими😁
Что будут с армией безработных делать?
Служба по контракту есть, даже мобилизацию объявлять не надо
Безработных будет женщин процентов 70, не замужних. Предлагаешь им автоматы раздать...
Я ничего не предлагаю, мне это видится одним из дальнейших сценариев, т к экономику убили за 1 неделю и скоро пойдут сокращения.
На панель пойдут,за банку тушенки.
стоимость бумаг «Сбера» в Лондоне опустилась до одного цента
Если все так, где можно прикупить акций @сбер по одному центу?
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
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