Финансы
Таня Боброва

Лондонская биржа приостановила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России Статьи редакции

Вслед за биржами США.

  • 3 марта Лондонская биржа приостановила торги ценными бумагами 27 компаний, связанных с Россией, сообщила площадка. Как долго это продлится, не уточняется.
  • Среди них — X5 Group, «Сбер», «Лента», Fix Price, TCS Group, VK и другие.
  • На фоне санкций против России бумаги российских компаний на зарубежных площадках резко упали: например, 2 марта стоимость бумаг «Сбера» в Лондоне опустилась до одного цента, капитализация TCS Group упала до $520 млн.
  • 28 февраля торги акциями российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В списке — «Яндекс», Ozon, МТС, «Циан» и другие. Площадки остановили торги, пока специалисты по регулированию изучают условия санкций, поясняли источники WSJ.
Финансы
Рая Хачатрян
Как упала капитализация российских компаний на зарубежных биржах после вторжения российских войск на Украину Статьи редакции

Одной картинкой.

Данные на момент закрытия торгов. 28 февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon, ЦИАН и HeadHunter из-за санкций, поэтому данные по ним — за 25 февраля. TCS Group и VK продолжают торговаться на Лондонской бирже.

#новость #днрилнр

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39 комментариев
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Amal Abdullaev

Главное не выходите на митинги иначе сами же раздробите всю Россию и начнётся гражданская война.

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–14
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Игрок

Расскажите что надо употреблять , что бы такое писать?

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18
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Хлоргексидин

Водка "Каждый день"

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jianku13

В идеале пройти 8-дневный курс приёма по 15 руб. за 1 комментарий

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3
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Сергей Санников

Пригожину привет передавай)

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1
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SilanseR

Скоро начнутся массовые сокращения видать, как еще пострадавшим компаниям сокращать издержки

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4
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Георгий Пришкин

Будут держать я думаю, им не выгодно это все, будут держать

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SilanseR

А платить чем будут? Хлебом?

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5
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Георгий Пришкин

Деньги будут печатать

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0
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LuNature

Компании? чтоль?

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Kek Man

Я думаю он хочет сказать что правительство. Но печать денег это прямо невероятный бред, рубль упадет ещё сильнее и произойдет гиперинфляция

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1
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Мощный цвет

Зато ипотеки выплатим

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Natalia Yakunina

Лучше так, чем куча безработных за месяц. Будут печатать, чтобы растянуть пиz….ц во времени.

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Георгий Пришкин

Печатать, как не печально это звучало

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Алексей Кирпиченко

а у банков много прибыли из-за границы?

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Олег Козлов

Стоимость акций Сбера упала до одного цента? Может до одного доллара? Или всё уже настолько плохо

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1
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Malik Yantizhanov

Именно цента

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8
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Nesterov Igor

Ну по правде 4ех центов. И они пока не торгуются, интересно мне как резиденту Чехии и гражданину России можно их будет купить как откроются торги.

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Антон Штадлер

Можно

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Дмитрий Ii

Блин что за бред! Не акций, а депозитарных расписок это первое, а второе после ограничений для нерезов торговля этими фантиками к торговле реальными акциями не имеет никакого отношения.

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Артур Сальников

В мире есть наверное штук 10 компаний, которые будут существовать через сотни лет. Одна из них Сбер :)

Отсюда можно сделать выводы кто сейчас заходит в контртренде)

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–3
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Узкий крюк

"будут существовать через сотни лет" - не докручено, горизонт слишком не далек. Как вариант "будут существовать после того, как солнце погаснет"

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Вася Пражкин

Проблема только, что текущая версия Сбербанка всего-то 31 год существует. А предыдущая дефолтом закончила, многие еще помнят.

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Артур Сальников

А когда была банкротом предыдущая версия и как это выглядело?

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Вася Пражкин

Не банкротом, речь про дефолт. Дефолт - неисполнение обязательств, грубо говоря приходишь в банк за своими деньгами, а там херушками машут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

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Обесцененные сбережения граждан СССР — процесс обесценения денежных сбережений граждан СССР в…
ru.wikipedia.org
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Alexandr Shkuriin

А у нас, как вы думаете, если откроется биржа, все поспешат продавать? Я не говорю об элите торгов, которая на падении скупает, имею ввиду, обычных любителей держать свои деньги в акциях. И как думаете, когда откроют биржу?)

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Узкий крюк

А что лучше (если в данном случае вообще уместно такое прилагательное) в плане возможных последствий для компаний и акционеров - остановка торгов или их продолжение при том, что цена явно падает?
Вопрос без сарказма или подкола, пытаюсь для себя понять. Интересен ответ тех, кто разбирается

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Василий Степанофф

в условиях неопределенности вообще ничего просчитать невозможно. Просто никогда не вкладывайтесь в российский рынок и все.

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Узкий крюк

Спасибо, но я интересовался не с точки зрения "вкладываться или не вкладываться", с этим уже понятно :)
Я скорее про эффективность действий с точки зрения биржи/регулятора

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Руслан Исламов

Я тиньку должен 250к)

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Оригинальный цвет

Ну значит должен и дальше. Что поменялось-то в этом плане?

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Юлия Дмитриевна

Ну это уже плохо

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М i кола

" «Ленты», X5 Group и других компаний из России"

Как ни странно, но в России, почему-то, не считают эти компании российскими😁

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Рамиль

Что будут с армией безработных делать?

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Михаил Желтухин

Служба по контракту есть, даже мобилизацию объявлять не надо

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Рамиль

Безработных будет женщин процентов 70, не замужних. Предлагаешь им автоматы раздать...

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Михаил Желтухин

Я ничего не предлагаю, мне это видится одним из дальнейших сценариев, т к экономику убили за 1 неделю и скоро пойдут сокращения.

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Липин Евгений

На панель пойдут,за банку тушенки.

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Балкон.Ру

стоимость бумаг «Сбера» в Лондоне опустилась до одного цента
Если все так, где можно прикупить акций @сбер по одному центу?

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