Российские компании стали срочно открывать счета в китайских банках на фоне санкций — Reuters Статьи редакции
У предпринимателей скоро не будет другого выбора, считает источник.
- Московский филиал одного из китайских госбанков столкнулся с всплеском запросов от российских компаний, которые хотят открыть новые счета. Об этом рассказал источник Reuters, знакомый с ситуацией.
- По словам собеседника агентства, за последние несколько дней в банк обратились 200-300 таких компаний. Насколько это распространённая сиутация, неясно, уточняет издание.
- В Москве работает несколько китайских госбанков, в том числе Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China и China Construction Bank. Последний отказался от комментариев, ещё три не ответили на запросы.
- Источник Reuters отметил, что у российского бизнеса, который ограничен в расчётах в долларах или евро, нет других вариантов, кроме как обратиться к Китаю.
не зависимость по путински. Не хотим быть зависимы от западных стран! Так будем зависить от одной. :)
Этот вариант хуже или вам просто больше нравится зависимость от Европы и США?
Европа как никак многополярна, а Китай один
И не просто один, а довольно замкнут внутри себя. Не говоря о крайне жестоком варианте капитализма в политике местных компаний.
Китай довольно агрессивен в экономическом плане, разует русского ваньку.
Европейские капиталисты же прям альтруисты нврн :)
Один черт же.
Европейские капиталисты по сравнению с китайцами просто одуванчики.
давно ли они исправились? еще не так давно скромная Бельгия ополовинила свою колонию Конго, а уж че британцы творили в своих - ой вэй :)
Так что позвольте с вами не согласиться :)
Да исправились достаточно давно. Европа с тех времен очень сильно изменилась. Больше 100 лет уже прошло когда Бельгийцы Конго ополовинили. Нынешние Бельгийцы к этому примерно такое же отношения имеют как немцы к преступлениям рейха или россияне к сталинским репрессиям.
Я ж не в претензию к населению, гражданам, я про бизнес. Методы ж остались прежние, местами колониальные - достаточно посмотреть как работают корпорации в бедных странах Африки и других.
Вы хоть школьный курс истории Китая изучали?
У нас в школе истории Китая, конечно же, не было как отдельный предмет. В рамках общего курса было, емнип: коротенько про древность (помню только Стену и манчжуров) , про "восстание желтых повязок", "боксеров", захват Пекина коалицией европейцев ну и борьба за освобождение и становление КНР. Ну и потом попутно что-то узнавал.
А что меня должно поразить из их истории?
И если с европейским банком можно посудиться в европейском суде то китайцы просто насуют хуйцов и ты ничего не сделаешь им вообще никогда
Европа это не одно государство, а куча разных с многополярным видинием. Пока в какой-нибудь Великобритании запрещают Хуавей, то другие страны тесно сотрудничуют с этой компанией. Китай он один и путин для Си станет, как для нас лукашенко. Будет продавать всё подряд и по цене, которой скажут, чтобы можно было подольше быть у власти. Лет через 5-10 половина России будет принадлежать Китаю.
Ну окей. Риски вы озвучили, а теперь попробуйте озвучить плюсы от тесного сотрудничества с Китаем?
Такой прозорливый мамкин аналитик ведь должен понимать, что они тоже есть.
а чего там за плюсы то?
Ну подождите, давайте послушаем эксперта. Можете пока сами попробовать осознать и если получиться озвучить.
Ну как. Ну будет хоть кому то менять ресурсы на готовые пром товары да продукты питания.
продукты питания, если что, мы им поставляем.
Украина же принадлежит другим странам. И ничего
Да мы уже поняли, поняли тебя: в стране всё плохо, всё посыпется, будет обвал, вернёмся к жизни на улице, армия айтишников сбежит, дальше будет хуже, западные инвесторы молодцы, властям плевать на людей, ватники идиоты, ты охуенный – всё понимаешь и предвидишь.
Я ничего не забыл? :-)
Если убрать ироничный тон, тогда будет почти все правильно.
Я только не понимаю, что мы все тут делаем, если мы такие крутые стратеги и предсказатели. По идее, должны не париться и не участвовать в таких примитивных дебатах – мы ведь всё знаем.
Людей спасаем от невежества? :)
Да, на Украине нет войны, а мирная операция
Да, на Украине не стреляют по мирным, а убивают сепаратистов.
Да, а президент у нас не Хуйло, а лучший в мире стратег.
И смех и грех 😂
Скриним предсказание.
Вот это будет.
Напомни, «Медуза» с какой стороны пропаганды находится? Нейтральные вроде?
Нечто посередине. Без оголтелых патриотов и либералов.
Почему от одной, восточное направление включает в себя и Индию. А это тоже мощный аграрно-индустриальный парнтер. Но если речь про финансовую сферу, то тут да, только Китай может что-то предложить.
Индия в рот смотрит великобритании и всем остальным англоязычным странам, если что.
Из-за решение одного деда страдает огромное количество людей.
Это просто ужасно.
Тото блять ваши освободители для народа стараются. Хуячят санкции по всем. А не по тем кто свои интересы отстаивает. Буд-то президент и чиновники РФ в найках ходит, на Алике закупается, PSку фигачит и т.д.
Не по всем, тут дело такое
Президент говорит волю народа, не протестуете, значит соглашаетесь.
Значит для стран ЕС и США мы поддерживаем действия Путина
И получаем по заслугам
Ага, инвалидам запретили в олимпиаде участвовать, а детям из лего строить машинки.
Они должны были против солнцеликого выйти?
Завтра нестле грудничкам запретит сухое молоко. Гениальная шахматная партия, все сделали, чтоб народ еще больше поддержал милитаризм.
Не верю в заговоры, но иногда кажется, что все что сегодня происходит - это спланировано.
Слушай, подача хороша.
Но за детей отвечают их родители.
За инвалидов здоровые граждани.
Почему мы солидарны?
Из-за сроков за Мысле приступление?!
Срок не срок, а не вышел значит солидарен. Обезьяннтки не бесконечные, если бы нормально взялись осилили
Завтра нестле грудничкам запретит сухое молоко
перестанет выпускать... но ведь и так мог просто перестать делать такой корм!
чтоб народ еще больше поддержал милитаризм.
да, слишком резкие санкции к сожалению такой побочный эффект имеют (неожидаемый к слову), на западе многие политики так же считают
Понятно. Спасибо за ответ. С другой стороны верная логика действий..
Прошу обосновать минусы. Самому очень интересно, за что тут минусить.
Да, этот дед байден со своими подпевалми натворили делов, согласен
Азиаты очень хитрые, вот увидите, они из ситуации с Россией извлекут максимальную выгоду. Думаю даже корея, которая нетипичный представитель, сделает все чтоб не потерять свои бизнесы и подзаработать, на фоне ослабления конкуренции. Как ужи на сковородке от всех санкций отмажутся
Уже полетели в США мазаться:)
С таким отношением к миру неудивительно, что русских не любят.
Каким, "таким"?
Весь мир в труху, а мы в рай.
Мир поляризуется, как там было в "1984" Оруэлла ..
Океания, объединившаяся с Евразией, борется с Остазией, изменение, происходящее на Неделе ненависти...
Весьма похоже..
это было ожидаемо и уверен, что Китай ждал этого.
Они ожидают другого тоже - когда Россия упадет и на это будут греть руки. Вот, что сделал один вроде бы умник.
да, Китай не будет жалеть нас и будет использовать падающую экономику в своих интересах.
Так греть руки, что уже подписали контракт на поставку нефти по 100 долларов за баррель
А ещё нужно написать книгу.
"Как сдать великую державу Китаю за 7 дней"
Автор: В.В. Путин
Да здравствует Юань
Пора учить китайский язык. Китай помоги нам пожалуйста :(
Та мен бухуэ
просто уо цао
Си си, по китайски спасибо! )
Если у кого есть опыт пишите.
А чем хуже Казахстан, Грузия, Армения?
Не надо казахов подставлять сейчас, мы и так попадаем, ещё и санкций добавят. А Китаю ничего не будет.
Казахстан уже страдает, к сожалению
чем страдает? Порты? Уже опровергли официально
⚡️Токаев поручил подготовить пакет мер поддержки предприятий и населения из-за влияния на Казахстан антироссийских санкций.
Власти для пополнения бюджета втрое увеличат ставки налога на добычу твердых полезных ископаемых.
у них тоже не все так радужно, как кажется
Ого у них еще счета остались, ну ничего партия скоро их заберет
Ну вот и Китай заблокирует денежки в скором времени тоже. Никто не хочет ассоциироваться с фашистами 21 века
Граждане, а вот если надо оплачивать товар в европе малому бизнесу - не в Китай же ломиться. Как вариант: через Казахстан например прокатит?
З.Ы. за кружкой пива вчера пришла еще мысль об "арабском банкинге", они ж переводят чуть ли не по всему миру - бредовая мысль, да? :)
классно
Сейчас лучше уехать, кто это еще не сделал.
Пока есть возможность до завтра уехать. Потому как при военном положении оно не получится.
Понимаю что ресурсы туда сможете кое как продавать и все. Производство и IT им ваше незачем. Наверно и через них с западом работать не дадут. И как ваши специалисты будут жить? Средний класс сильно просядет.
Всего то один из этапов перехода на обмен нефти на продовольствие по типу Ирана и только.
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