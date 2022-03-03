Финансы
Таня Боброва

Российские компании стали срочно открывать счета в китайских банках на фоне санкций — Reuters Статьи редакции

У предпринимателей скоро не будет другого выбора, считает источник.

  • Московский филиал одного из китайских госбанков столкнулся с всплеском запросов от российских компаний, которые хотят открыть новые счета. Об этом рассказал источник Reuters, знакомый с ситуацией.
  • По словам собеседника агентства, за последние несколько дней в банк обратились 200-300 таких компаний. Насколько это распространённая сиутация, неясно, уточняет издание.
  • В Москве работает несколько китайских госбанков, в том числе Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China и China Construction Bank. Последний отказался от комментариев, ещё три не ответили на запросы.
  • Источник Reuters отметил, что у российского бизнеса, который ограничен в расчётах в долларах или евро, нет других вариантов, кроме как обратиться к Китаю.
Какие технологические санкции ввели против…
Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков без Apple Pay и Google Pay…
tjournal.ru

#новость #санкции #днрилнр #китай

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evilnw

не зависимость по путински. Не хотим быть зависимы от западных стран! Так будем зависить от одной. :)

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23
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Алексей Соколов

Этот вариант хуже или вам просто больше нравится зависимость от Европы и США?

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–21
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Allestor Krei

Европа как никак многополярна, а Китай один

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29
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Алексей Никитенко

И не просто один, а довольно замкнут внутри себя. Не говоря о крайне жестоком варианте капитализма в политике местных компаний.

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10
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Mr. Anderson

Китай довольно агрессивен в экономическом плане, разует русского ваньку.

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14
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Мимопрохожий

Европейские капиталисты же прям альтруисты нврн :)
Один черт же.

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3
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Dimitri

Европейские капиталисты по сравнению с китайцами просто одуванчики.

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5
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Мимопрохожий

давно ли они исправились? еще не так давно скромная Бельгия ополовинила свою колонию Конго, а уж че британцы творили в своих - ой вэй :)
Так что позвольте с вами не согласиться :)

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–1
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Dimitri

Да исправились достаточно давно. Европа с тех времен очень сильно изменилась. Больше 100 лет уже прошло когда Бельгийцы Конго ополовинили. Нынешние Бельгийцы к этому примерно такое же отношения имеют как немцы к преступлениям рейха или россияне к сталинским репрессиям.

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2
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Мимопрохожий

Я ж не в претензию к населению, гражданам, я про бизнес. Методы ж остались прежние, местами колониальные - достаточно посмотреть как работают корпорации в бедных странах Африки и других.

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0
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Наталья Кулькова

Вы хоть школьный курс истории Китая изучали?

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Мимопрохожий

У нас в школе истории Китая, конечно же, не было как отдельный предмет. В рамках общего курса было, емнип: коротенько про древность (помню только Стену и манчжуров) , про "восстание желтых повязок", "боксеров", захват Пекина коалицией европейцев ну и борьба за освобождение и становление КНР. Ну и потом попутно что-то узнавал.
А что меня должно поразить из их истории?

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Владислав Егоров

И если с европейским банком можно посудиться в европейском суде то китайцы просто насуют хуйцов и ты ничего не сделаешь им вообще никогда

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0
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evilnw

Европа это не одно государство, а куча разных с многополярным видинием. Пока в какой-нибудь Великобритании запрещают Хуавей, то другие страны тесно сотрудничуют с этой компанией. Китай он один и путин для Си станет, как для нас лукашенко. Будет продавать всё подряд и по цене, которой скажут, чтобы можно было подольше быть у власти. Лет через 5-10 половина России будет принадлежать Китаю.

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12
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Алексей Соколов

Ну окей. Риски вы озвучили, а теперь попробуйте озвучить плюсы от тесного сотрудничества с Китаем?
Такой прозорливый мамкин аналитик ведь должен понимать, что они тоже есть.

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2
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Алексей А.

а чего там за плюсы то?

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0
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Алексей Соколов

Ну подождите, давайте послушаем эксперта. Можете пока сами попробовать осознать и если получиться озвучить.

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0
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Pavel Petel

Ну как. Ну будет хоть кому то менять ресурсы на готовые пром товары да продукты питания.

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0
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Мимопрохожий

продукты питания, если что, мы им поставляем.

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0
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Алексей Дымов

Украина же принадлежит другим странам. И ничего

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0
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Pavel Ivanov

Да мы уже поняли, поняли тебя: в стране всё плохо, всё посыпется, будет обвал, вернёмся к жизни на улице, армия айтишников сбежит, дальше будет хуже, западные инвесторы молодцы, властям плевать на людей, ватники идиоты, ты охуенный – всё понимаешь и предвидишь.

Я ничего не забыл? :-)

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4
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Dimitri

Если убрать ироничный тон, тогда будет почти все правильно.

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9
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Pavel Ivanov

Я только не понимаю, что мы все тут делаем, если мы такие крутые стратеги и предсказатели. По идее, должны не париться и не участвовать в таких примитивных дебатах – мы ведь всё знаем.

Людей спасаем от невежества? :)

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2
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Breitson Live

Да, на Украине нет войны, а мирная операция
Да, на Украине не стреляют по мирным, а убивают сепаратистов.
Да, а президент у нас не Хуйло, а лучший в мире стратег.

И смех и грех 😂

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5
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Mr. Anderson

Скриним предсказание.

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1
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Pavel Petel

Вот это будет.

Если в России введут военное положение, меня…
Война в Украине продолжается уже больше недели. Российской армии не удалось захватить крупные…
meduza.io
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–1
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Pavel Ivanov

Напомни, «Медуза» с какой стороны пропаганды находится? Нейтральные вроде?

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0
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Pavel Petel

Нечто посередине. Без оголтелых патриотов и либералов.

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0
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Sergey Gong

Почему от одной, восточное направление включает в себя и Индию. А это тоже мощный аграрно-индустриальный парнтер. Но если речь про финансовую сферу, то тут да, только Китай может что-то предложить.

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0
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Pavel Petel

Индия в рот смотрит великобритании и всем остальным англоязычным странам, если что.

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0
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Farkhod Daniyarov

Из-за решение одного деда страдает огромное количество людей.

Это просто ужасно.

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9
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Артем П.

Тото блять ваши освободители для народа стараются. Хуячят санкции по всем. А не по тем кто свои интересы отстаивает. Буд-то президент и чиновники РФ в найках ходит, на Алике закупается, PSку фигачит и т.д.

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0
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Breitson Live

Не по всем, тут дело такое

Президент говорит волю народа, не протестуете, значит соглашаетесь.

Значит для стран ЕС и США мы поддерживаем действия Путина

И получаем по заслугам

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Ioanne

Ага, инвалидам запретили в олимпиаде участвовать, а детям из лего строить машинки.
Они должны были против солнцеликого выйти?
Завтра нестле грудничкам запретит сухое молоко. Гениальная шахматная партия, все сделали, чтоб народ еще больше поддержал милитаризм.
Не верю в заговоры, но иногда кажется, что все что сегодня происходит - это спланировано.

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4
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Breitson Live

Слушай, подача хороша.

Но за детей отвечают их родители.
За инвалидов здоровые граждани.

Почему мы солидарны?

Из-за сроков за Мысле приступление?!

Срок не срок, а не вышел значит солидарен. Обезьяннтки не бесконечные, если бы нормально взялись осилили

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1
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Максим Федоров

Завтра нестле грудничкам запретит сухое молоко
 перестанет выпускать... но ведь и так мог просто перестать делать такой корм!

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0
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Максим Федоров

чтоб народ еще больше поддержал милитаризм.
 да, слишком резкие санкции к сожалению такой побочный эффект имеют (неожидаемый к слову), на западе многие политики так же считают

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0
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Артем П.

Понятно. Спасибо за ответ. С другой стороны верная логика действий..

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1
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Артем П.

Прошу обосновать минусы. Самому очень интересно, за что тут минусить.

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–2
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Андрей Васнецов

Да, этот дед байден со своими подпевалми натворили делов, согласен

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–9
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Sergey Gong

Азиаты очень хитрые, вот увидите, они из ситуации с Россией извлекут максимальную выгоду. Думаю даже корея, которая нетипичный представитель, сделает все чтоб не потерять свои бизнесы и подзаработать, на фоне ослабления конкуренции. Как ужи на сковородке от всех санкций отмажутся

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9
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Татьяна Панфилова

Уже полетели в США мазаться:)

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1
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Андрей Муханов

С таким отношением к миру неудивительно, что русских не любят.

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–2
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Sergey Gong

Каким, "таким"?

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0
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Pavel Petel

Весь мир в труху, а мы в рай.

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Aerylmag

Мир поляризуется, как там было в "1984" Оруэлла ..
Океания, объединившаяся с Евразией, борется с Остазией, изменение, происходящее на Неделе ненависти...
Весьма похоже..

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9
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Grigory Gustov

это было ожидаемо и уверен, что Китай ждал этого.

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7
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Илья Попов

Они ожидают другого тоже - когда Россия упадет и на это будут греть руки. Вот, что сделал один вроде бы умник.

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3
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Grigory Gustov

да, Китай не будет жалеть нас и будет использовать падающую экономику в своих интересах.

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1
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Иван Шеметов

Так греть руки, что уже подписали контракт на поставку нефти по 100 долларов за баррель

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1
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Breitson Live

А ещё нужно написать книгу.

"Как сдать великую державу Китаю за 7 дней"
Автор: В.В. Путин

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7
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Иван Шеметов

Да здравствует Юань

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4
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Anderson Silva

Пора учить китайский язык. Китай помоги нам пожалуйста :(

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1
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NIKITA KOROLEV

Та мен бухуэ

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4
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Di Buenio

просто уо цао

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2
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Викторович

Си си, по китайски спасибо! )

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Ware Wow

Если у кого есть опыт пишите.

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3
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George Berezkin

А чем хуже Казахстан, Грузия, Армения?

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Эдуард

Не надо казахов подставлять сейчас, мы и так попадаем, ещё и санкций добавят. А Китаю ничего не будет.

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0
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Adam Christ

Казахстан уже страдает, к сожалению

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Эдуард

чем страдает? Порты? Уже опровергли официально

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Adam Christ

⚡️Токаев поручил подготовить пакет мер поддержки предприятий и населения из-за влияния на Казахстан антироссийских санкций.

Власти для пополнения бюджета втрое увеличат ставки налога на добычу твердых полезных ископаемых.

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0
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Adam Christ

у них тоже не все так радужно, как кажется

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madkliq

Ого у них еще счета остались, ну ничего партия скоро их заберет

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Vladimir Kadalashvili

Ну вот и Китай заблокирует денежки в скором времени тоже. Никто не хочет ассоциироваться с фашистами 21 века

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Мимопрохожий

Граждане, а вот если надо оплачивать товар в европе малому бизнесу - не в Китай же ломиться. Как вариант: через Казахстан например прокатит?
З.Ы. за кружкой пива вчера пришла еще мысль об "арабском банкинге", они ж переводят чуть ли не по всему миру - бредовая мысль, да? :)

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Ксюша Морозова

классно

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Дарья Смолякова

Сейчас лучше уехать, кто это еще не сделал.

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0
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Pavel Petel

Пока есть возможность до завтра уехать. Потому как при военном положении оно не получится.

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Giorgi Chiteishvili

Понимаю что ресурсы туда сможете кое как продавать и все. Производство и IT им ваше незачем. Наверно и через них с западом работать не дадут. И как ваши специалисты будут жить? Средний класс сильно просядет.

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Pavel Petel

Всего то один из этапов перехода на обмен нефти на продовольствие по типу Ирана и только.

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