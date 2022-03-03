Что делать если Ваш предоплаченный заказ был отменен Продавцом в одностороннем порядке

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.