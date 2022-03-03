Финансы
Богдан Музыченко

Владельцы кинотеатров попросили таких же субсидий, как в пандемию, из-за «риска ликвидации отрасли» на фоне санкций Статьи редакции

В ассоциацию входят 700 кинотеатров.

Кинотеатр «Москино Молодёжный»
  • 2 марта многие зарубежные студии приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого владельцы кинотеатров могут потерять 80% своей выручки, заявила ассоциация в открытом письме.
  • Качество и количество российских фильмов «не позволяет закрыть потребность зрителей в контенте», поэтому ассоциация попросила премьер-министра Михаила Мишустина выделить кинотеатрам прямую субдисию в объёме и по методике 2020 года.
  • Тогда «Фонд кино» объявил о приёме заявок на субсидии для кинотеатров общей суммой в 4,2 млрд рублей.
  • Также ассоциация попросила Минкульт и «Фонд кино» разработать и реализовать программы поддержки проката отечественного кино.
  • Из-за санкций у кинотеатров наблюдаются перебои с поставкой оборудования. Аналогов сейчас не существует, без них показывать фильмы невозможно.

#новость #кино

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facesso

Это печально конечно. Российское кино кал в 80% случаев.

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33
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ЯжПрограммист

Не знаю о чём вы, 99.9% всего что шло в кинотеатрах последние лет 10 (вообще всего) это кал. Какие-то прям редкие исключения не в счет.

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16
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Эдуард

Зверополис классный мультик, ну и всё)

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0
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Michael

Вы меня опередили

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0
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Old Nick

пару приличных мультов, джокер, достать ножи, однажды в голливуде, ла ла ленд вполне.
Это последние два года.

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М i кола

Сериалы в Россси вполне нормальные стали снимать.

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2
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Green Base

Подсос

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1
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Викторович

Убойная сила и Дальнобойщики 1-2 сезон, норм. Остальное, откровенный шлак! Уровень порнухи в современных причем зашкаливает, чего стоит только Содержанки.

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0
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Даниил

Трудно не согласиться. Недавно у меня дочки смотрели сначала Иван Васильевич меняет профессию, а затем кавказскую пленницу. Они маленькие, но им именно такие фильмы нравятся. Жаль, что сейчас ничего подобного не снимают. Единственно можно выделить: Легенда 17 и подобные. Но это исторические, а художественные к сожалению не получается.

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0
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Вячеслав Андреев

Легенда 17 и Движение Вверх – это жутко переоцененный кал, второсортное говно в блестящем фантике

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7
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Даниил

Кому как) сколько людей, столько и мнений.

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1
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ЯжПрограммист

А не получается потому что никто и не старается, зачем. Склеить говно на коленке, попилить деньги, отчитаться о прокате вот задача. В союзе было несколько другое отношение.

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3
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Non Existence

Люди были более позитивные.

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1
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Викторович

То был Советский Союз, когда работа актера это была профессия, а не пафос. Когда снимали не ради денег, а для души. И когда 1 доллар стоил, не 100 рублей, а всего лишь 0,82 рубля.

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–1
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Даниил

Согласен почти со всем, кроме доллара) все таки его нельзя было так просто купить, к тому же он никому и нужен не был, и тут стоит задуматься.

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1
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Викторович

в обороте страны, должна была водится исключительно национальная валюта. Это основы экономики.

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0
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Даниил

Это понятно. Я о другом.

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0
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Викторович

все другое, это капиталистические мысли. С этими к сожалению, а может и к счастью боролись.

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1
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Цкуро Бесцветный

Что с аватаркой?

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0
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Lil Trump

Ндааа, принцип домино и это только малая часть последствий

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16
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Метеор

Развлечения - последнее о чем будут думать люди.
Тут даже субсидии не помогут индустрии, а при санкциях от студий точно.

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7
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Дмитрий Блинов

Порой развлечения какоазтаки помогают отвлечься от всего этого. Это важно.

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3
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Метеор

Согласен, только субсидии будут за наш счёт, но они не вытащат индустрию из той жопы в которой она окажется.

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0
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Mr. Anderson

у 68 процентов населения всё хорошо.

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Никита Кашонков

А разве не у 71?

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1
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RakeCrab

предлагаю разрешить им крутить пиратки

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16
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Антошка Картошка

Вот вот. Это типа контр санкции. Так и закрепить, пока официально в Россию не вернуться, то разрешается показывать фильмы с любых копий.
Во у них пердак сгорит, считай конечный зритель получит тоже самое, что и раньше официально, только чуть с запозданием и всю прибыль кинотеатр себе забирает.

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3
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Aerylmag

Поддерживаю. Сколько они наших граждан во всех сферах прямо сейчас кинули и отказались от обязательств.

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2
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Никита Кашонков

А Вы знатный троль))

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0
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eugene gusev

современные видео-салоны, показывающие фильмы с одноголосным гнусавым переводом?

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0
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Артём Палённый

Ну тогда уж надо идти дальше и полностью забить на патентное право :)

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0
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Julio Leiataua

А что там смотреть-то, если ничего завозить не будут?
Если только Балабанова, для усиления депрессии, запустить)

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8
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Mila Mashkova

Или просто, смотреть в темный экран, похрустывая попкорном

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2
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Юлиан Юрьевич

Если пронести спиртное, то в зале можно будет наблюдать смешение жанров с открытой концовкой!)

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0
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Dmitry Semenov

Наконец-то этой отрасли не станет! Хоть книжки может читать начнём!? Ну серьезно

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–19
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Michael

Вы не понимаете, детей кто кормить будет? Вы своей сиськой?!
Устроиться на новую работу сейчас будет сложно, потому что везде будут сокращения

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14
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Эдуард

люди замкнулись на курсе доллара (это тоже важно), и не поняли пока что, что этот кризис будет отличаться тем что в нём люди будут лишаться работы, а это уже другое дело, надо надеяться он будет не долгим, хотя бы месяцев восемь, хотя ещё ничего не понятно

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3
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Michael

Я думаю, что мы ещё не всех «Чёрных лебедей» встретили, которые «могут» прилететь к нам, но это не точно

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2
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Андрей

в этой отрасли кучу людей работает и имеет рабочие места!

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9
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Michael

.

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0
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Павел Морозов

Скоро все предприятия закроются

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5
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ЯжПрограммист

Вообще все? Как скоро?

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1
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Роман Самойлов

Так пусть советские фильмы с мультфильмами в 4К реставрируют и крутят. Их тысячи.

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3
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ЯжПрограммист

Не смогут, а вот доснять говно-продолжений вполне.

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6
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Андрей Деревянко

Так реставрация это тоже сотни денег

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0
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Роман Самойлов

Но не больше съемки фильма. Должно окупиться в прокате.

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0
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Липин Евгений

Счас бы только и кидать бабки из бюджета(а это хочу заметить деньги населения, которыеплатят налоги)на развлекалово,когда скоро в магазине цены на продукты взлетят в разы,лекарства подорожают,и многие работы и средств к существованию лишаться! А чем хуже например эти деньги направить на медицину? Или например на ЖКХ? Пенсии выросли видимо до момента когда можно ходить в магазин не считая где бы хлеба купить подешевле?

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4
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Евгений Торанов

Пусть владельцы кинотеатров идут нахуй

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3
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NotFop

А куда подавать заявки, чтобы нам тоже помогли, желательно деньгами?

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1
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ЯжПрограммист

Деньгами или рублями?

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8
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facesso

Боюсь, помочь могут только раскошелившись на губозакаточные машинки

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1
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Сергей

В ответ власти попросили их «отнестись с пониманием» к ситуации и «немного потерпеть».

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3
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Pavel Petel

Лет 20.

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1
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Alexander Veber

Лет 20 уже потерпели и сейчас на полпути в рай

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1
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М i кола

Проблема в том, что в России защита авторских и смежных прав иностранных лиц работает против самих россиян. Иностранные компании спокойно вводят санкции против России и её граждан, понимая, что в России полноценно работает защита авторских и смежных прав.
На время санкций можно было бы разрешить кинотеатрам демонстрировать пиратские иностранные фильмы.

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–3
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Alexey

Тоже непонятно. Со всех сторон насели, а мы впитывай. Показали бы пиратки. Что бы они сделали? В суд подали? Так мы им санкции на суды. Задолбали, честное слово. Прикипело. Что не день, то санкция на всё что можно. Хотя показывает одно - нашего ничего нет, чтобы бы могли в ответку, кроме ресурсов.

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–5
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Non Existence

Роскомнадзор очень активно защищает интересы зарубежных холдингов. Стоит напомнить, что rutracker был заблокирован на основании коллективного иска от Sony, Universal и Warner.

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0
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Dmitry Kiselev

С удовольствием бы пересматривал на большом экране все старые культовые и не очень фильмы вместо бесконечных "Бздителей" и "Человеков-тапков".

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1
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Non Existence

Эйс Вентура с носорогом в 3D. Я думаю,что современный йогуртово-банановый мозг такого зрелища не выдержит.

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0
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Алексей Макаров

Можно только пожелать сил и терпения. Не успели оправиться от ковидных ограничений, как такое…

Надеюсь, что Государство поможет.

P.S: В сфере общепита рост на закуп вырос от 30 до 100% на некоторые позиции.
Всё ведёт к «схлопыванию» малого бизнеса в стране.
Адаптируемся и ждём

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0
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Игорь Филиппов

Прокат китайский фильмов и сериалов можно запустить)

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0
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Pavel Petel

Индийских можно.

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1
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Михаил

😂😂

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0
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benn324i

https://vc.ru/u/1105108-benn324i/comments

benn324i — Блог на vc.ru
benn324i — Блог на vc.ru
vc.ru
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0
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Non Existence

Ребята, отдайте свои залы под научные конференции типа TED. Сейчас ни один митап не обходится без проекции на большом экране. Транслируйте музыкальное видео или творчество моушн-дизайнеров.

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Alexander Veber

Когда людям жрать нечего только митапы с красивыми картинками и проводить, даааа 👍 хотя если там будут еду раздавать, должно взлететь

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Dmitry Pushin

предлагаю следующие митапы: определение стороны света по мху на дереве, по сбору валежника, ночёвке в лесу без спичек, добыче воды с помощью пакета и росы, открытие банки тушенки без ножа итд

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0
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Екатерина Дудкина

Достается всем и не совершенно не по немногу

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Сергей Кашин

Хотят просто под шумок денежку. Я бы сходил на старые звездные войны или древнюю годзилу. В залах можно устраивать свингерские вечеринки. Короче пусть не трендят я возьмут меня креативщиком в штат.

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Pavel Petel

Этим можно закрываться.

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0
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Mikhail Rakitin

Боюсь, что через пару месяцев цены будут в таких небесах, что там вообще будет не до кино)) это если не будет большой войны и дед остановится (ну или остановят), там вон фляга засвистела так, что лукашенко сидит конспект пишет

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0
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Рамиль

@лять как можно плюсовать такое...

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