Владельцы кинотеатров попросили таких же субсидий, как в пандемию, из-за «риска ликвидации отрасли» на фоне санкций Статьи редакции
В ассоциацию входят 700 кинотеатров.
- 2 марта многие зарубежные студии приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого владельцы кинотеатров могут потерять 80% своей выручки, заявила ассоциация в открытом письме.
- Качество и количество российских фильмов «не позволяет закрыть потребность зрителей в контенте», поэтому ассоциация попросила премьер-министра Михаила Мишустина выделить кинотеатрам прямую субдисию в объёме и по методике 2020 года.
- Тогда «Фонд кино» объявил о приёме заявок на субсидии для кинотеатров общей суммой в 4,2 млрд рублей.
- Также ассоциация попросила Минкульт и «Фонд кино» разработать и реализовать программы поддержки проката отечественного кино.
- Из-за санкций у кинотеатров наблюдаются перебои с поставкой оборудования. Аналогов сейчас не существует, без них показывать фильмы невозможно.
Это печально конечно. Российское кино кал в 80% случаев.
Не знаю о чём вы, 99.9% всего что шло в кинотеатрах последние лет 10 (вообще всего) это кал. Какие-то прям редкие исключения не в счет.
Зверополис классный мультик, ну и всё)
Вы меня опередили
пару приличных мультов, джокер, достать ножи, однажды в голливуде, ла ла ленд вполне.
Это последние два года.
Сериалы в Россси вполне нормальные стали снимать.
Подсос
Убойная сила и Дальнобойщики 1-2 сезон, норм. Остальное, откровенный шлак! Уровень порнухи в современных причем зашкаливает, чего стоит только Содержанки.
Трудно не согласиться. Недавно у меня дочки смотрели сначала Иван Васильевич меняет профессию, а затем кавказскую пленницу. Они маленькие, но им именно такие фильмы нравятся. Жаль, что сейчас ничего подобного не снимают. Единственно можно выделить: Легенда 17 и подобные. Но это исторические, а художественные к сожалению не получается.
Легенда 17 и Движение Вверх – это жутко переоцененный кал, второсортное говно в блестящем фантике
Кому как) сколько людей, столько и мнений.
А не получается потому что никто и не старается, зачем. Склеить говно на коленке, попилить деньги, отчитаться о прокате вот задача. В союзе было несколько другое отношение.
Люди были более позитивные.
То был Советский Союз, когда работа актера это была профессия, а не пафос. Когда снимали не ради денег, а для души. И когда 1 доллар стоил, не 100 рублей, а всего лишь 0,82 рубля.
Согласен почти со всем, кроме доллара) все таки его нельзя было так просто купить, к тому же он никому и нужен не был, и тут стоит задуматься.
в обороте страны, должна была водится исключительно национальная валюта. Это основы экономики.
Это понятно. Я о другом.
все другое, это капиталистические мысли. С этими к сожалению, а может и к счастью боролись.
Что с аватаркой?
Ндааа, принцип домино и это только малая часть последствий
Развлечения - последнее о чем будут думать люди.
Тут даже субсидии не помогут индустрии, а при санкциях от студий точно.
Порой развлечения какоазтаки помогают отвлечься от всего этого. Это важно.
Согласен, только субсидии будут за наш счёт, но они не вытащат индустрию из той жопы в которой она окажется.
у 68 процентов населения всё хорошо.
А разве не у 71?
предлагаю разрешить им крутить пиратки
Вот вот. Это типа контр санкции. Так и закрепить, пока официально в Россию не вернуться, то разрешается показывать фильмы с любых копий.
Во у них пердак сгорит, считай конечный зритель получит тоже самое, что и раньше официально, только чуть с запозданием и всю прибыль кинотеатр себе забирает.
Поддерживаю. Сколько они наших граждан во всех сферах прямо сейчас кинули и отказались от обязательств.
А Вы знатный троль))
современные видео-салоны, показывающие фильмы с одноголосным гнусавым переводом?
Ну тогда уж надо идти дальше и полностью забить на патентное право :)
А что там смотреть-то, если ничего завозить не будут?
Если только Балабанова, для усиления депрессии, запустить)
Или просто, смотреть в темный экран, похрустывая попкорном
Если пронести спиртное, то в зале можно будет наблюдать смешение жанров с открытой концовкой!)
Наконец-то этой отрасли не станет! Хоть книжки может читать начнём!? Ну серьезно
Вы не понимаете, детей кто кормить будет? Вы своей сиськой?!
Устроиться на новую работу сейчас будет сложно, потому что везде будут сокращения
люди замкнулись на курсе доллара (это тоже важно), и не поняли пока что, что этот кризис будет отличаться тем что в нём люди будут лишаться работы, а это уже другое дело, надо надеяться он будет не долгим, хотя бы месяцев восемь, хотя ещё ничего не понятно
Я думаю, что мы ещё не всех «Чёрных лебедей» встретили, которые «могут» прилететь к нам, но это не точно
в этой отрасли кучу людей работает и имеет рабочие места!
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Скоро все предприятия закроются
Вообще все? Как скоро?
Так пусть советские фильмы с мультфильмами в 4К реставрируют и крутят. Их тысячи.
Не смогут, а вот доснять говно-продолжений вполне.
Так реставрация это тоже сотни денег
Но не больше съемки фильма. Должно окупиться в прокате.
Счас бы только и кидать бабки из бюджета(а это хочу заметить деньги населения, которыеплатят налоги)на развлекалово,когда скоро в магазине цены на продукты взлетят в разы,лекарства подорожают,и многие работы и средств к существованию лишаться! А чем хуже например эти деньги направить на медицину? Или например на ЖКХ? Пенсии выросли видимо до момента когда можно ходить в магазин не считая где бы хлеба купить подешевле?
Пусть владельцы кинотеатров идут нахуй
А куда подавать заявки, чтобы нам тоже помогли, желательно деньгами?
Деньгами или рублями?
Боюсь, помочь могут только раскошелившись на губозакаточные машинки
В ответ власти попросили их «отнестись с пониманием» к ситуации и «немного потерпеть».
Лет 20.
Лет 20 уже потерпели и сейчас на полпути в рай
Проблема в том, что в России защита авторских и смежных прав иностранных лиц работает против самих россиян. Иностранные компании спокойно вводят санкции против России и её граждан, понимая, что в России полноценно работает защита авторских и смежных прав.
На время санкций можно было бы разрешить кинотеатрам демонстрировать пиратские иностранные фильмы.
Тоже непонятно. Со всех сторон насели, а мы впитывай. Показали бы пиратки. Что бы они сделали? В суд подали? Так мы им санкции на суды. Задолбали, честное слово. Прикипело. Что не день, то санкция на всё что можно. Хотя показывает одно - нашего ничего нет, чтобы бы могли в ответку, кроме ресурсов.
Роскомнадзор очень активно защищает интересы зарубежных холдингов. Стоит напомнить, что rutracker был заблокирован на основании коллективного иска от Sony, Universal и Warner.
С удовольствием бы пересматривал на большом экране все старые культовые и не очень фильмы вместо бесконечных "Бздителей" и "Человеков-тапков".
Эйс Вентура с носорогом в 3D. Я думаю,что современный йогуртово-банановый мозг такого зрелища не выдержит.
Можно только пожелать сил и терпения. Не успели оправиться от ковидных ограничений, как такое…
Надеюсь, что Государство поможет.
P.S: В сфере общепита рост на закуп вырос от 30 до 100% на некоторые позиции.
Всё ведёт к «схлопыванию» малого бизнеса в стране.
Адаптируемся и ждём
Прокат китайский фильмов и сериалов можно запустить)
Индийских можно.
😂😂
Ребята, отдайте свои залы под научные конференции типа TED. Сейчас ни один митап не обходится без проекции на большом экране. Транслируйте музыкальное видео или творчество моушн-дизайнеров.
Когда людям жрать нечего только митапы с красивыми картинками и проводить, даааа 👍 хотя если там будут еду раздавать, должно взлететь
предлагаю следующие митапы: определение стороны света по мху на дереве, по сбору валежника, ночёвке в лесу без спичек, добыче воды с помощью пакета и росы, открытие банки тушенки без ножа итд
Достается всем и не совершенно не по немногу
Хотят просто под шумок денежку. Я бы сходил на старые звездные войны или древнюю годзилу. В залах можно устраивать свингерские вечеринки. Короче пусть не трендят я возьмут меня креативщиком в штат.
Этим можно закрываться.
Боюсь, что через пару месяцев цены будут в таких небесах, что там вообще будет не до кино)) это если не будет большой войны и дед остановится (ну или остановят), там вон фляга засвистела так, что лукашенко сидит конспект пишет
@лять как можно плюсовать такое...
3 марта самолёт авиакомпании в Ереван развернули, он сел в Минеральных Водах.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
«Очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где и на каких платформах пока не знаем», — сказала в трансляции телеканала на YouTube Наталья Синдеева.
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