ЦБ снизил с 30% до 12% комиссию для физлиц за покупку валюты у брокеров Статьи редакции
И установил комиссию для юрлиц в 12%.
- ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты на бирже для физлиц с 3 марта. Сначала об этом сообщили «Атон», ВТБ и «БКС Мир инвестиций», позже информацию подтвердил регулятор.
- С 4 марта 2022 года комиссию для физлиц снизят с 30% до 12%. Комиссию установят и для юрлиц — на уровне 12% от суммы операции.
- Также ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи. О режиме работы площадки 5 марта регулятор сообщит до 9:00 мск того же дня.
Такие метания говорят об отсутствии у цб изначальной стратегии действий.
Значит все свои решения они сейчас принимают импульсивно без анализа всех сторон своих действий.
Это очень и очень плохой сигнал. Так как любое неверное действие без учёта всех параметров приведёт к ещё большему ухудшению экономической ситуации в стране, которая и так самая плохая.
Наоборот считаю, что цб в текущей ситуации отрабатывает максимально правильно, на порядок лучше и оперативней, чем в 2014 году. Увидели, что ситуация стабилизировалась- значит можно снизить комиссию (сделать ее более адекватной). В такое время стандартизированные процедуры не работают, нужно держать руку на пульсе. Как видно- цб это делает. Мало чьи действия одобряю в эти дни, но считаю что именно цб выполняет свои функции на ура (с учетом текущей ситуации)
Еще ничего даже не началось. Запас продуктов/вещей закончится только на горизонте 4-12 недель, биржа по-прежнему закрыта (там маржинколы жуткие), война еще даже близко не идет к завершению.
Все действия ЦБ направлены на то, чтобы в глазах обывателя оттянуть шоковое падение уровня жизни на несколько месяцев. Там уже электорату нальют в голову про сплотиться, санкции и прочее, ну и доллар будет по 150-200 (при полупустых полках) запросто.
Шоковое падение самое губительное для экономики. При шоковом падении нет шансов восстановиться. Сейчас они есть.
Какие же это шансы?
С такой властью конечно же нет шансов. В 1998г было шоковое падение экономики, через 2 года экономика уже практически восстановилась.
С продуктами проблем не будет, основную массу РФ производит самостоятельно + Турция экспорт не ограничивает, одежда идет из Китая. Вот финансовые рынки и возможные банкротства да тут проблемнее
Больше похоже на выработку стратегии в режиме реального времени. В теории можно прогнозировать все, что угодно, но когда дело доходит до практики - тут уже надо брать учет не модели, а реальных показателей рынка и того, как он реагирует на те, или иные действия.
Сейчас самая популярная тема говорить, что РФ не готова к санкциям, а по факту - невозможно быть готовым, т.к. реальные последствия никогда не совпадут с ожиданиями и придется вносить коррективы в стратегию, что мы и наблюдаем.
- У вас была какая то тактика и вы ее придерживались?
- у меня была какая то тактика и я ее придерживался
Ну тут вроде не гопников из двора ребята пришли выгонять, чтобы на 100% придерживаться какого-то плана.
Стратегия-то есть:
1. Зеркальные санкции
2. 100% выполнение поставленных целей
3. Минимизировать потери экономики и максимально мягко опустить уровень жизни на ближайшие несколько лет (варианта улучшить или оставить на том же уровне в таких ситуациях не существует)
Все остальное - инструменты:
Валютные интервенции, запреты на оборот валюты, продажа экспортерами 80% валюты и т.д. - это поддержание курса рубля.
Блокировки медиа, митингов, постановления генпрокуратуры и т.д. - это стабилизация общих настроений масс.
Список большой, и в каждом направлении невозможно все прогнозировать, можно только подстраиваться
мягко опустить уровень жизни на ближайшие несколько лет
Я с этим согласен, но звучит как какая-то жесть. О народе заботятся, су...и.
Такие действия говорят об отсутствии компетенции у принимающих эти решения людей. То есть они не могут прогнозировать и щупают рынок методом проб и ошибок.
Вы откуда знаете, может это многоходовочка очередная? 😂
Чтобы сделать людей счастливыми — нужно отобрать у них всё, а потом вернуть половину.
Хорошо если половину
Привет, рыночная экономика👍
Времена не рыночные
Скорее власти антирыночные.
Вот это уже другое дело! Хочется сказать спасибо!
Эльвира Набиуллина так же отметила, что регулятор планирует и дальше рассматривать некоторые послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами.
Ппц. Ты этим негодяям хочешь сказать спасибо?
Типо из двух зол
Это про послабления в регулировании банков, если что 😁
Сначала сделай плохо, потом верни как было и тебе скажут Спасибо!
Эх. Только день работа схема обхода 30% комиссии через ИП или юрлицо
Тоже об этом думал
Агония
Да ну!
Решил написать, чтобы все понимали последствия таких решений.
Будет череда банкротств, голод, дефицит и повышение цен ещё в разы.
Поясняю: большая часть импортеров и производств, выпускающих продукцию за границей и всех кто везёт в страну 90% товаров народного потребления, вынуждены хранить деньги, полученные за товар, в валюте, в текущей ситуации. Иначе - банкротство моментальное из-за невозможности оплатить предоплаченные контакты. Выручка то в рублях.
Так вот. Такие меры - 30 или пусть 12% комиссии на бирже за продажу валюты приводят к тому, что банки злоупотребляют отсутствием других вариантов по конвертации валюты кроме как у них. Для компаний все симметрично. В итоге - спред (дельта) продажи и покупки $/руб доходит до 30%!
Как итог - все кто рассчитываются за товар через торговых операторов, вынужден конвертировать валюту дважды до перевода российскому вэд оператору (переводы в $ у нас запрещены внутри РФ. А контакты подписаны через внешне-экономических операторов. Потери конвертации при этом - 30% от объёма закупок! И ставка по кредитованию 30%.
Итого - прямые потери из-за изменения правил для физических лиц по покупки валюты на бирже приводит к банкротству бизнеса, потери рабочих мест, отсутствию даже товаров пока что дружественных к России стран и последующему дефициту с повышением цен в разы . Ура!
Для юрлиц -это и для банков тоже? Или их опять освободили в целях поддержки?
Банки тоже относятся к категории юрлиц с комиссией? Пытаюсь понять ценообразование: то есть будет курс биржи плюс 12% плюс банковский спред?
Сколько стоит биржу открыть? Есть у кого опыт?
Интересное решение.
Прямо ссср повеяло.
Курс официальный есть, но по нему не купить.
12 налог это что бы народ не пугать?
Вот мол смотрите. Бакс 100. А по факту он 112
Хорошая новость, 30% это реально перебор.
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