Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ снизил с 30% до 12% комиссию для физлиц за покупку валюты у брокеров Статьи редакции

И установил комиссию для юрлиц в 12%.

  • ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты на бирже для физлиц с 3 марта. Сначала об этом сообщили «Атон», ВТБ и «БКС Мир инвестиций», позже информацию подтвердил регулятор.
  • С 4 марта 2022 года комиссию для физлиц снизят с 30% до 12%. Комиссию установят и для юрлиц — на уровне 12% от суммы операции.
  • Также ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи. О режиме работы площадки 5 марта регулятор сообщит до 9:00 мск того же дня.

#новость #цб #днрилнр

2933 просмотров
34 34 комментария
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Madina Djalilova

Такие метания говорят об отсутствии у цб изначальной стратегии действий.

Значит все свои решения они сейчас принимают импульсивно без анализа всех сторон своих действий.

Это очень и очень плохой сигнал. Так как любое неверное действие без учёта всех параметров приведёт к ещё большему ухудшению экономической ситуации в стране, которая и так самая плохая.

Ответить
26
Развернуть ветку
Pavel Zemskov

Наоборот считаю, что цб в текущей ситуации отрабатывает максимально правильно, на порядок лучше и оперативней, чем в 2014 году. Увидели, что ситуация стабилизировалась- значит можно снизить комиссию (сделать ее более адекватной). В такое время стандартизированные процедуры не работают, нужно держать руку на пульсе. Как видно- цб это делает. Мало чьи действия одобряю в эти дни, но считаю что именно цб выполняет свои функции на ура (с учетом текущей ситуации)

Ответить
21
Развернуть ветку
Mishka

Еще ничего даже не началось. Запас продуктов/вещей закончится только на горизонте 4-12 недель, биржа по-прежнему закрыта (там маржинколы жуткие), война еще даже близко не идет к завершению.

Все действия ЦБ направлены на то, чтобы в глазах обывателя оттянуть шоковое падение уровня жизни на несколько месяцев. Там уже электорату нальют в голову про сплотиться, санкции и прочее, ну и доллар будет по 150-200 (при полупустых полках) запросто.

Ответить
14
Развернуть ветку
Pavel Zemskov

Шоковое падение самое губительное для экономики. При шоковом падении нет шансов восстановиться. Сейчас они есть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mishka

Какие же это шансы?

Ответить
1
Развернуть ветку
Сам Такой

С такой властью конечно же нет шансов. В 1998г было шоковое падение экономики, через 2 года экономика уже практически восстановилась.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

С продуктами проблем не будет, основную массу РФ производит самостоятельно + Турция экспорт не ограничивает, одежда идет из Китая. Вот финансовые рынки и возможные банкротства да тут проблемнее

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Печурин

Больше похоже на выработку стратегии в режиме реального времени. В теории можно прогнозировать все, что угодно, но когда дело доходит до практики - тут уже надо брать учет не модели, а реальных показателей рынка и того, как он реагирует на те, или иные действия.

Сейчас самая популярная тема говорить, что РФ не готова к санкциям, а по факту - невозможно быть готовым, т.к. реальные последствия никогда не совпадут с ожиданиями и придется вносить коррективы в стратегию, что мы и наблюдаем.

Ответить
6
Развернуть ветку
Евгений Симутин

- У вас была какая то тактика и вы ее придерживались?
- у меня была какая то тактика и я ее придерживался

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Печурин

Ну тут вроде не гопников из двора ребята пришли выгонять, чтобы на 100% придерживаться какого-то плана.

Стратегия-то есть:
1. Зеркальные санкции
2. 100% выполнение поставленных целей
3. Минимизировать потери экономики и максимально мягко опустить уровень жизни на ближайшие несколько лет (варианта улучшить или оставить на том же уровне в таких ситуациях не существует)

Все остальное - инструменты:

Валютные интервенции, запреты на оборот валюты, продажа экспортерами 80% валюты и т.д. - это поддержание курса рубля.

Блокировки медиа, митингов, постановления генпрокуратуры и т.д. - это стабилизация общих настроений масс.

Список большой, и в каждом направлении невозможно все прогнозировать, можно только подстраиваться

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

мягко опустить уровень жизни на ближайшие несколько лет
Я с этим согласен, но звучит как какая-то жесть. О народе заботятся, су...и.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Такие действия говорят об отсутствии компетенции у принимающих эти решения людей. То есть они не могут прогнозировать и щупают рынок методом проб и ошибок.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Sedoff

Вы откуда знаете, может это многоходовочка очередная? 😂

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Чтобы сделать людей счастливыми — нужно отобрать у них всё, а потом вернуть половину.

Ответить
8
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Хорошо если половину

Ответить
2
Развернуть ветку
Неплохой Никита

Подсели козу. Отсели козу.

Ответить
7
Развернуть ветку
Евгений Иванюк

Привет, рыночная экономика👍

Ответить
5
Развернуть ветку
Магомед Сайдуев

Времена не рыночные

Ответить
1
Развернуть ветку
MedievalRain

Скорее власти антирыночные.

Ответить
7
Развернуть ветку
Городской хичхакер

Придумывание диалогов не мой конёк, так что просто оставлю картинку

Ответить
4
Развернуть ветку
добрая букашка

Вот это уже другое дело! Хочется сказать спасибо!

Эльвира Набиуллина так же отметила, что регулятор планирует и дальше рассматривать некоторые послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами.

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсений Петрович

Ппц. Ты этим негодяям хочешь сказать спасибо?

Ответить
7
Развернуть ветку
Ахтаев Шамиль

Типо из двух зол

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Podgayko

Это про послабления в регулировании банков, если что 😁

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitri Atname

Сначала сделай плохо, потом верни как было и тебе скажут Спасибо!

Ответить
0
Развернуть ветку
Наталья Кулькова

Эх. Только день работа схема обхода 30% комиссии через ИП или юрлицо

Ответить
2
Развернуть ветку
Арсений Петрович

Тоже об этом думал

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Симутин

Агония

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Балякин

Да ну!

Решил написать, чтобы все понимали последствия таких решений.

Будет череда банкротств, голод, дефицит и повышение цен ещё в разы.

Поясняю: большая часть импортеров и производств, выпускающих продукцию за границей и всех кто везёт в страну 90% товаров народного потребления, вынуждены хранить деньги, полученные за товар, в валюте, в текущей ситуации. Иначе - банкротство моментальное из-за невозможности оплатить предоплаченные контакты. Выручка то в рублях.

Так вот. Такие меры - 30 или пусть 12% комиссии на бирже за продажу валюты приводят к тому, что банки злоупотребляют отсутствием других вариантов по конвертации валюты кроме как у них. Для компаний все симметрично. В итоге - спред (дельта) продажи и покупки $/руб доходит до 30%!

Как итог - все кто рассчитываются за товар через торговых операторов, вынужден конвертировать валюту дважды до перевода российскому вэд оператору (переводы в $ у нас запрещены внутри РФ. А контакты подписаны через внешне-экономических операторов. Потери конвертации при этом - 30% от объёма закупок! И ставка по кредитованию 30%.

Итого - прямые потери из-за изменения правил для физических лиц по покупки валюты на бирже приводит к банкротству бизнеса, потери рабочих мест, отсутствию даже товаров пока что дружественных к России стран и последующему дефициту с повышением цен в разы . Ура!

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Для юрлиц -это и для банков тоже? Или их опять освободили в целях поддержки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Кот

Банки тоже относятся к категории юрлиц с комиссией? Пытаюсь понять ценообразование: то есть будет курс биржи плюс 12% плюс банковский спред?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

Сколько стоит биржу открыть? Есть у кого опыт?

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Интересное решение.
Прямо ссср повеяло.
Курс официальный есть, но по нему не купить.
12 налог это что бы народ не пугать?
Вот мол смотрите. Бакс 100. А по факту он 112

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Хорошая новость, 30% это реально перебор.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 9: комиссия на покупку валют в 12%, Google не продаёт рекламу Статьи редакции

Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется
32 32 комментария
10
Сервисы
Vladislav Orlikov
Grammarly - всё

Сервис проверки правописания английского языка - Grammarly прекращает свою работу в России и Беларуси.

8 8 комментариев
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Михаил mnima Емельянов
Тинькофф не зачисляет миллион с Точки и не возвращает его назад

Из-за санкций возникла потребность воспользоваться частью средств с карты Тинькофф (как физ лица). Перевел туда банковским переводом с Точки (моё ИП) ночью воскресенья. Оплатил комиссию, чтобы дошло быстрее. Было указано - за 15 минут.

57 57 комментариев
45
Involta
Импланты от рака
Источник: involta.media
0 Обсудить
7
Involta
Состоится первая в истории воздушная гонка с участием летающих автомобилей
Источник: involta.media
2 2 комментария
8
Versus.legal
Влияние текущих ограничений на IT и Gamedev бизнес в России

Бесплатный вебинар

3 3 комментария
0
Финансы
Tester
Тинькофф изменил условия тарифов для ИП

4 марта 2022 Тинькофф установил лимиты на вывод средств на собственную карту в размере 0 р.

67 67 комментариев
23
Медиа
Евгения Евсеева
Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Ночью пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту издания, а также BBC, «Радио Свободы», Deutsche Welle, Facebook, Twitter, App Store и Google Play.

69 69 комментариев
18
Сервисы
asyncink
Очень краткий гайд по VPN

В текущей ситуации и в обозримом будущем может понадобиться VPN на случай блокировок.

15 15 комментариев
21
Устойчивые города: Москва
Заработала онлайн-выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха»

Она включает 177 уникальных фоторабот авторов из 25 стран мира.

"Отдать швартовы". Фото: полуостров Камчатка, автор Сергей Иванов
4 4 комментария
12
Сервисы
TJ
Пользователи в России сообщили о проблемах с доступом к Facebook, App Store, Google Play и другим сайтам Статьи редакции

«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.

14 14 комментариев
5
Больше статей
null