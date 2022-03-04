Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне «военной операции» в Украине, день 9: комиссия на покупку валют в 12%, сервисы уходят Статьи редакции

Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 5 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.

В 10:09 мск Мосбиржа предупредила, что не будет проводить торги с 5 марта по 8 марта включительно.

Регулятор снизил комиссию за покупку валюты у брокеров для физлиц с с 30% до 12% и установил комиссию в 12% для юрлиц.

Курс доллара на рынке Forex к 8:50 мск — 109,9 рублей, евро — 121,2 рубля. На 11:08 мск курс доллара на Мосбирже — 104,8 рублей, евро — 123,5 рубля.

«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.

Транспорт

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов.

Санкции

Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.

Сервисы

Сервис аренды жилья Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии.

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры.

Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам.

Купить рекламу Отключить

Сервис для проверки написания текстов на английском Grammarly и разработчик ПО Autodesk приостановили работу в России.

Фотобанк Shutterstock разослал пользователям из России письма, что временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт.

Реакция бизнеса и правительства

Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России. Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.

Компания Accenture объявила об уходе из России в ответ на военные действия на Украине. В компании рассказали, что помогут сотрудникам российского офиса после прекращения деятельности в стране.

Maersk приостановила перевозку товаров первой необходимости в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск и из них.

Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.

AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Беларусь.

Swarovski сообщила, что остановила продажи в России.

В России прекратили работу сразу несколько архитектурных бюро — швейцарское Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV.

Porsche остановил поставки автомобилей в Россию.

События предыдущего дня, 3 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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Дмитрий Александрович

Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.
Разочарование дня просто.

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61
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Empathy

Интересно, какую информацию он им пообещал?

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12
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Rafa Ramazanov

Просто сказал фразу "Тьфу на тебя Байден"

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14
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Alexander Georgievskiy

Китай впрягся за него.

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4
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Инна Спящая

Может своих сливать начнёт ))

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3
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п ир

Там сливать не чего. В мире большого бизнеса, все прекрасно друг друга знают.

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1
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Zloe Aloe

Он наверное выходил на одиночный пикет против войны у стен Кремля и ему сразу все простили😅 просто был в шапке невидимке

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0
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п ир

Усманов не простой миллиардер. Видимо он и есть связующее звено между США и РФ. И его услуги очень важны для США.

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4
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Petr Alekseev

Зато немцы его Dilbar арестовали.

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0
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Дмитрий Александрович

Не арестовали. Вчера опровергли эту новость.

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4
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Pavel Ivanov
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0
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Марк Нилов

Возможно именно так они хотят расколоть элиты.

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Vyacheslav Teplyakov

Никакие большие деньги и большой бизнес не возможны без привязки или участия локальной политики и подвязок на государство, ни у нас ни в любой другой стране мира, включая первые по объему экономики и демократии. Там сейчас движняк идёт как в сериале "Миллиарды".

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Anton Solod

"это нога того кого надо нога" (с)

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Андрей Николаев

Ну так что вы хотели. Цирк, цирком. Санкции не против власти, санкции против народа, все как всегда. Удивлен, что вчера пообещали санкции ввести против олигархов и их семей, видимо на бумаге, специально, чтобы подозрений ни у кого не было.

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Никитка Хархардинов

США что ж ты сдал назад! Душить так всех. А то олигархам исключения делаете а простой народ бьете)

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36
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Alexander Veber

Дядя пошёл на сделку, или Минфин сша хочет кого-то убедить в том что дядя пошёл на сделку. В общем перед нами разворачиваются захватывающие крысиные бои. Можете уже класть поп-корн в микроволновку. Дед-то параноик...

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15
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Денис Демидов

Олигархи уже почти все высказались против войны, а народ на 70% за, все правильно получается.

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6
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Иван Ви

Есть вероятность что 70% это манипуляция. Может опрос проводили в регионах у людей преклонного возраста, которые поголовно смотрят телик

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9
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Anton Lazovskiy

Судя по своим знакомым из РФ, в то числе моего возраста (30+) это нифига не манипуляция и от этого становится намного страшнее..

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14
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Дмитрий Медведев

Такое же было в 2014 году, потом люди отходили, было "похмелье".
Удивлен, что сейчас наступают на те же грабли.

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0
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Anton Lazovskiy

Ну как бы такое, тогда никто не погиб, Крым действительно хотел присоединения к РФ (знаю это не по наслышке), а точнее тогда все сильно прифигели от переворота на Украине и просто боялись, что это придет и туда, поэтому из двух зол выбрали меньшее (как казалось тогда).

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0
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Денис Демидов

Ну так это же их проблема, что телек смог в них фашизм взрастить, его же силой никто не заставляет смотреть.

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1
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Дмитрий Медведев

Этой категории лиц можно внушить что угодно.
Преступление тут совершают не они а те, кто ими настолько бесстыдно манипулирует.
Если завтра случится некая новая "Хрущевская оттепель", то эти несчастные старики будут клясть П. с той же силой, с которой сейчас его боготворят.

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0
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Денис Демидов

Дело не в виноваты/невиноваты, дело в холодильнике, пока не пуст, можно не шевелиться, не задавать вопросов, ехать на распродажу в икея, когда он становится пуст, тогда тв перестает работать.
Западу пофиг на справедливость, им нового гитлера надо остановить, желательно не военными методами.

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4
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Артур Тимо

Каккакая манипуляция, вчера в салоне Volkswagen сказали что распродают что осталось на парковке и Закрывают салон!!!! Грузовых автомобилей больше нет…
Чем я Буду товар развозить ? На ослах ?

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1
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Иван Ви

Скоро и ослам рады будете

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1
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Egor Ryashin

Распродают со скидкой или с наценкой?

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0
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Никитка Хархардинов

Конечно наценкой.. когда дефицит то о каких скидках идёт речь

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0
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Максим Степанов

Правительство США и РФ соревнуются - кто сделает жизнь россиян хуже

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23
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Ковтун Максим

Ебал я такие олимпиады)

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23
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п ир

Поздно. У вас билеты на представление в первом ряду. Получайте удовольствие от шоу.

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12
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Niko

или швабру в жопу

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3
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п ир

Ну это только менты могут. Элита вашей страны, спускает на обычных граждан свои финансовые риски. Те возместить «их» финпотери должны граждане.

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2
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Александр Королёв

Всем достанется

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0
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п ир

Уже это происходит. Война может быть и пару-тройку месяцев а вот последствия на многие поколения. Богатым бабла и ресурса хватит с лихвой.

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0
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cepera

Походу надо Усманова на переговоры в США, вместо Лаврова 😏

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11
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Иван Король

Лаврова не трогай, он иногда за дедом такое разгребает, что даже Геббельсу не снилось, чего только стоит последнее интервью с журналистами!)

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–8
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Евгений Усов

Это где он призвал не петушиться?

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13
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Евгений Германов

"ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта"

МБ сейчас ящик Пандоры, но и закрытым он не может быть долго, чем дольше тем "пандористее".

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10
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п ир

Это не ящик Пандоры. ЦБ обосрался. Рекомендованный курс валютной корзины в реальности не такой уж «рекомендованный».

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2
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Alex Gurulli

Как приоткроют, их так "запондорит" - хотел бы я в этот момент сфотографировать их лица.

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1
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Дария Борисова

Зато ютубчик без рекламы теперь)

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6
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Павел Полько

Кому-то и это хорошо, а вот в моем случае - Adsense перестал показывать рекламу на моем сайте, а это значит, что дохода с рекламы у меня не будет. Я думаю, что у многих точно также.

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2
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Юности вольная птица

Я с адсенса ела и платила аренду. Где все эти, которым посылают помощь, а я на овсянку за паспорт?😣

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7
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Betty Boop

Овсянку задарма тоже не раздают.

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1
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Юности вольная птица

У меня в запасах. Ожидаемо, я с 1 дня санкций понимала, что штатовский гугл эбонитовой палочкой пройдётся, но не хотела верить. Я смотрю, дофига ИМ помог, ога. Все проклятия на нас выливают, мимопроходящих, семейных, которые их вообще не трогали.

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1
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п ир

Так было всегда. Просто вы живете в «эпоху перемен».

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1
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Неизвестный Неизвестный

Не трогали = 20 лет выбирали, и теперь месяц сидели на попе ровно. Наслаждаетесь значит)

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0
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Юности вольная птица

Что такое, минусеры, распространяете фейки с разными городами, но одним домом вы и заваливаете ресурсы призывами, а страдают пусть другие? 😂😂😂

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1
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Тимур Петров

А что у вас за сайт?

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0
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Павел Полько

Статьи по программированию

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0
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Юности вольная птица

Надеюсь, эт сарказм.
Что мешало ранее премиум купить или эдблок поставить.

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1
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Дария Борисова

Ахахахха, как минимум то что это платно.
А теперь бесплатно

И да, это сарказм

Ответить
2
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Камикото Флекс

Бесплатно?

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1
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Юности вольная птица

За чужой счет)

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0
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Robert Mkhitaryan

Теперь не актуально уже :)

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2
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Александр Хорошилов

Вас закроют за заголовок.

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6
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Антон Демин

Господи, ущипните меня уже кто-нибудь

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2
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п ир

Попробуй купить евро или доллар - щипает сильнее удара током. Цены на продукты, их повышение ещё впереди.

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1
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Dmitriy Lobanov

Причём "закроют" можно сразу в нескольких смыслах понимать

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0
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Александр Хорошилов

а быстро среагировали...

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Антоний Капитанов

Я конечно извиняюсь. Но санкции переросли в русофобскую истерику. Даже без санкций бизнес сам вводит санкции насмотревшись ТВ. В мире постоянно войны, но такой истерики не было. Лично я уже сильно поменял мнение. В плохой жизни я буду винить запад так же как и деда. Я не хочу испытывать чувство вины за поступки президента. Да Россия офигела, но Украина тоже не белая пушистая. Сделав жизнь хуже обычным россиянам, запад заставляет путина не просто разоружить Украину но просто уничтожить её. Что бы у Украины не было возможности опять воевать с Донбассом и уйти как можно скорее. А как мы знаем у деда бзик на минских соглашениях.

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–9
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п ир

Капитанов не печатай ерунду. У тебя каша в голове.

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6
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Дмитрий Медведев

Чтобы хейтить РФ стало не так модно, нужен новый серьезный возмутитель спокойствия, чтобы фокус перешел на него.
А желающих пока что то не заметно.

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0
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Александр Королёв

Раньше не было войн в дружественных Европе странах, с похожей культурой, находящихся совсем рядом и настолько масштабных. Ну условная Чечня, Югославия, Донбасс, Армения, Абхазия, Осетия не сопоставимы с текущей спецоперацией

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0
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Q

Это не русофобия, а последствия модной сейчас cancel culture. В обозримом будущем РФ - самый подходящий кандидат для всеобщего хейта.

Когда/если геополитика стабилизируется, опять найдётся какая-то знаменитость и внимание переключится на него.

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–1
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Atomic Attack

Усманов чем-то важен для США.
Или же он доказал, что может быть полезным.

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3
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- -

Планируют покушение на Путина, а размеры Усманова позволяют незаметно прикрепить к нему 15-20 кг взрывчатки.

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9
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Юрий Карпов

Версия)

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1
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Виктория Кухтина

Сервис Shutterstock приостановил выплаты, пока не выяснит, что они будут доходить до россиян.

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5
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Неизвестный Неизвестный

Россия успешно добивается прямо противоположного тому, что планировала
Вместо "маленькой успешной войны" за три дня - кризис на месяцы
Вместо того, чтоб разделить украинский народ и посеять сепаратизм - только сплачивают людей
Вместо того, чтоб отрезать Украину от НАТО и ЕС, только сближают их и способствуют насыщению оружием НАТО, а еще пару недель и НАТО открыто втянут в конфликт, уже говорят что швеция и румыния попали в crosshairs так сказать
Вместо того, чтоб защитить русскоязычное население, теперь даже оно предпочитает на ломаном украинском говорить чем на языке захватчика
Вместо того, чтоб настроить Украину против президента, его рейтинг поднялся в полтора раза
Вместо того, чтоб создать в Украине гуманитарный кризис и посеять хаос - в 10 раз быстрее добились того же у себя
И самое страшное что кроме ядерной кнопки нету ни одного непроигрышного варианта, даже если сейчас стянут еще пару миллионов армии, соберут беларусь и все -станы, и каким-то чудом дойдут до хотя бы центра Украины, НАТО очевидно начнет бояться уже за себя, + к тому моменту Россия понесет такие потери что грех будет не воспользоваться, и России впринципе больше не останется
Ну ничего, из всех войн в России одно выходило хорошо - революции ;)

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4
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Anton Lazovskiy

ну так дед же стратег в плане "как переиграть запад"

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0
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Alex Petrov

Добавьте еще, что крупнейший российский брокер , Открытие Инвестиции остановил платежи Клиентам , причем рубли в российские банки, и эта проблема только у него, остальные крупные платят,

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2
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Тимур Петров

Можно пруфы?

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0
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Roman Vasilev

Присоединяюсь. Можно пруфы
На текущий момент они реально морозится а поддержке. Просто не отвечают. Вообще

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1
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Alex Petrov

У меня первый перевод висит со 2 марта

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1
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Wall Street Shadow

На текущий момент они реально морозится а поддержке.
 чем не пруф? 🧐

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0
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Q

Сколько вы уже перевод ждёте?

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0
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Alex Petrov

Третьи сутки первый и вторые , второй.

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1
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Egor Ryashin

У меня прошел вчера

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0
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Alex Petrov

Когда заявку подавали?

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0
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Ozz

Какие-то подковерные договорняки.

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2
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Sergey Korobeynikoff

А что с Усмановым не так? Подсадным хотят сделать?

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0
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Валера Певнев

А что с Усмановым не так?
 =)

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Ковтун Максим

теперь представьте, как на него остальная элита смотреть будет))))

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–2
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п ир

Да никак на него никто смотреть не будет.

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2
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Ковтун Максим

ну если всех затронуло, а его нет.. я б смотрел подозрительно))

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0
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sse

Он экспортирует удобрения, по сути сырьевой товар, от которого зависят на западе цены на с/х продукцию и другие цепочки. Так же как и нефть продолжают покупать. Свою экономику рушить они не хотят.

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0
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Alexander Veber

Del

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Михаил Павлов

Два всадника апокалипсиса уже пришло, скоро придет третий, а дальше четвертый после которого будет всеобщее досвидания

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