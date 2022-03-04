Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 5 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.

В 10:09 мск Мосбиржа предупредила, что не будет проводить торги с 5 марта по 8 марта включительно.

Регулятор снизил комиссию за покупку валюты у брокеров для физлиц с с 30% до 12% и установил комиссию в 12% для юрлиц.

Курс доллара на рынке Forex к 8:50 мск — 109,9 рублей, евро — 121,2 рубля. На 11:08 мск курс доллара на Мосбирже — 104,8 рублей, евро — 123,5 рубля.

«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.

Транспорт

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов.

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Санкции

Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.

Сервисы

Сервис аренды жилья Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии.

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры.

Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам.

Сервис для проверки написания текстов на английском Grammarly и разработчик ПО Autodesk приостановили работу в России.

Фотобанк Shutterstock разослал пользователям из России письма, что временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт.

Реакция бизнеса и правительства

Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России. Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.

Компания Accenture объявила об уходе из России в ответ на военные действия на Украине. В компании рассказали, что помогут сотрудникам российского офиса после прекращения деятельности в стране.

Maersk приостановила перевозку товаров первой необходимости в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск и из них.

Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.

AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Беларусь.

Swarovski сообщила, что остановила продажи в России.

В России прекратили работу сразу несколько архитектурных бюро — швейцарское Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV.

Porsche остановил поставки автомобилей в Россию.

События предыдущего дня, 3 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.