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Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 9: комиссия на покупку валют в 12%, Google не продаёт рекламу Статьи редакции

Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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4102 просмотров
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 5 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.

Регулятор снизил комиссию за покупку валюты у брокеров для физлиц с с 30% до 12% и установил комиссию в 12% для юрлиц.

Курс доллара на рынке Forex к 8:50 мск — 109,9 рублей, евро — 121,2 рубля.

Транспорт

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов.

Санкции

Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.

Сервисы

Сервис аренды жилья Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии.

Купить рекламу Отключить

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры.

Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам.

Реакция бизнеса

Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России. Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.

События предыдущего дня, 3 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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Дмитрий Александрович

Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.
Разочарование дня просто.

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26
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Empathy

Интересно, какую информацию он им пообещал?

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6
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Rafa Ramazanov

Просто сказал фразу "Тьфу на тебя Байден"

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4
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Alexander Georgievskiy

Китай впрягся за него.

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2
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Инна Спящая

Может своих сливать начнёт ))

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0
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Petr Alekseev

Зато немцы его Dilbar арестовали.

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0
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Дмитрий Александрович

Не арестовали. Вчера опровергли эту новость.

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2
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Pavel Ivanov
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0
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Марк Нилов

Возможно именно так они хотят расколоть элиты.

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Никитка Хархардинов

США что ж ты сдал назад! Душить так всех. А то олигархам исключения делаете а простой народ бьете)

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19
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cepera

Походу надо Усманова на переговоры в США, вместо Лаврова 😏

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8
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Иван Король

Лаврова не трогай, он иногда за дедом такое разгребает, что даже Геббельсу не снилось, чего только стоит последнее интервью с журналистами!)

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2
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Евгений Усов

Это где он призвал не петушиться?

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0
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Евгений Германов

"ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта"

МБ сейчас ящик Пандоры, но и закрытым он не может быть долго, чем дольше тем "пандористее".

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4
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Александр Хорошилов

Вас закроют за заголовок.

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3
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Дария Борисова

Зато ютубчик без рекламы теперь)

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2
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Павел Полько

Кому-то и это хорошо, а вот в моем случае - Adsense перестал показывать рекламу на моем сайте, а это значит, что дохода с рекламы у меня не будет. Я думаю, что у многих точно также.

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1
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Юности вольная птица

Я с адсенса ела и платила аренду. Где все эти, которым посылают помощь, а я на овсянку за паспорт?😣

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3
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Юности вольная птица

Что такое, минусеры, распространяете фейки с разными городами, но одним домом вы и заваливаете ресурсы призывами, а страдают пусть другие? 😂😂😂

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Юности вольная птица

Надеюсь, эт сарказм.
Что мешало ранее премиум купить или эдблок поставить.

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1
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Дария Борисова

Ахахахха, как минимум то что это платно.
А теперь бесплатно

И да, это сарказм

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1
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Камикото Флекс

Бесплатно?

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1
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Robert Mkhitaryan

Теперь не актуально уже :)

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1
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Виктория Кухтина

Сервис Shutterstock приостановил выплаты, пока не выяснит, что они будут доходить до россиян.

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2
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Максим Степанов

Правительство США и РФ соревнуются - кто сделает жизнь россиян хуже

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2
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Alex Petrov

Добавьте еще, что крупнейший российский брокер , Открытие Инвестиции остановил платежи Клиентам , причем рубли в российские банки, и эта проблема только у него, остальные крупные платят,

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1
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Atomic Attack

Усманов чем-то важен для США.
Или же он доказал, что может быть полезным.

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0
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- -

Планируют покушение на Путина, а размеры Усманова позволяют незаметно прикрепить к нему 15-20 кг взрывчатки.

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1
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Юрий Карпов

Версия)

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1
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Sergey Korobeynikoff

А что с Усмановым не так? Подсадным хотят сделать?

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Валера Певнев

А что с Усмановым не так?
 =)

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Ozz

Какие-то подковерные договорняки.

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