Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 9: комиссия на покупку валют в 12%, Google не продаёт рекламу Статьи редакции
Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на 5 марта регулятор объявит до 9:00 мск того же дня.
Регулятор снизил комиссию за покупку валюты у брокеров для физлиц с с 30% до 12% и установил комиссию в 12% для юрлиц.
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов.
Санкции
Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.
Сервисы
Сервис аренды жилья Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии.
Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры.
Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам.
Реакция бизнеса
Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России. Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.
События предыдущего дня, 3 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Минфин США сделал исключение для российского миллиардера Алишера Усманова — под блокирующие санкции не попадут даже те его компании, где он владеет более 50%.
Разочарование дня просто.
Интересно, какую информацию он им пообещал?
Просто сказал фразу "Тьфу на тебя Байден"
Китай впрягся за него.
Может своих сливать начнёт ))
Зато немцы его Dilbar арестовали.
Не арестовали. Вчера опровергли эту новость.
Возможно именно так они хотят расколоть элиты.
США что ж ты сдал назад! Душить так всех. А то олигархам исключения делаете а простой народ бьете)
Походу надо Усманова на переговоры в США, вместо Лаврова 😏
Лаврова не трогай, он иногда за дедом такое разгребает, что даже Геббельсу не снилось, чего только стоит последнее интервью с журналистами!)
Это где он призвал не петушиться?
"ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 4 марта"
МБ сейчас ящик Пандоры, но и закрытым он не может быть долго, чем дольше тем "пандористее".
Вас закроют за заголовок.
Зато ютубчик без рекламы теперь)
Кому-то и это хорошо, а вот в моем случае - Adsense перестал показывать рекламу на моем сайте, а это значит, что дохода с рекламы у меня не будет. Я думаю, что у многих точно также.
Я с адсенса ела и платила аренду. Где все эти, которым посылают помощь, а я на овсянку за паспорт?😣
Что такое, минусеры, распространяете фейки с разными городами, но одним домом вы и заваливаете ресурсы призывами, а страдают пусть другие? 😂😂😂
Надеюсь, эт сарказм.
Что мешало ранее премиум купить или эдблок поставить.
Ахахахха, как минимум то что это платно.
А теперь бесплатно
И да, это сарказм
Бесплатно?
Теперь не актуально уже :)
Сервис Shutterstock приостановил выплаты, пока не выяснит, что они будут доходить до россиян.
Правительство США и РФ соревнуются - кто сделает жизнь россиян хуже
Добавьте еще, что крупнейший российский брокер , Открытие Инвестиции остановил платежи Клиентам , причем рубли в российские банки, и эта проблема только у него, остальные крупные платят,
Усманов чем-то важен для США.
Или же он доказал, что может быть полезным.
Планируют покушение на Путина, а размеры Усманова позволяют незаметно прикрепить к нему 15-20 кг взрывчатки.
Версия)
А что с Усмановым не так? Подсадным хотят сделать?
А что с Усмановым не так?
=)
Какие-то подковерные договорняки.
«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.
Ночью пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту издания, а также BBC, «Радио Свободы», Deutsche Welle, Facebook, Twitter, App Store и Google Play.