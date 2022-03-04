«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц, «Сбер» ввёл комиссию на сумму от 150 тысяч рублей Статьи редакции
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Банк взимает от 2% до 20% в зависимости от суммы при любом тарифе, а также дополнительные 99 рублей в тарифе «Простой», 79 рублей — «Продвинутый» и 59 рублей — «Профессиональный», следует из сайта.
При этом в условиях тарифов информация пока прежняя: при переводах себе на карту «Тинькофф» компания не брала комиссию, если сумма не превышала 150-500 тысяч рублей в зависимости от вида счёта.
Как пишут пользователи vc.ru, компания изменила условия в одностороннем порядке и не предупредила клиентов. В банке заявили, что изменения временные. «Мы были вынуждены оперативно сделать их наряду с другими крупными банками в период высокой волатильности на рынке», — заявили в «Тинькоффе».
Об изменениях в своих тарифах со 2 марта сообщил также «Сбер». Банк берёт 3,5% от суммы перевода при переводе физлицу свыше 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, 6% при операциях до 1,5 млн рублей и 10% — до 5 млн рублей и выше.
До этого компания не взимала проценты при переводах до 300 тысяч, брала 1,7% при переводах от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, 3,5% — до 5 млн рублей и 4% — выше 5 млн рублей. В «Сбере» также не ответили на вопрос vc.ru о комиссиях.
Лайфхак для клиентов ИП и ООО:
Если не хочется попадать на драконовские комиссии, вы можете перевести деньги со своего расчетного счета Тинькофф на свой же расчетный счет в другом банке, например Точка или Бланк (так можно делать, это законно) и уже выводить на карту физического лица с другого банка, где более лояльные условия на вывод средств.
Сделать индивидуальный рассчет по вашему бизнесу, сколько будет стоить обслуживания и комиссии по операциям в разных банках можно с помощью онлайн калькулятора (ссылку прикрепил)
Про такие лайфхаки читайте на нашем тг канале:
https://t.me/tarifyrko
Пидорасы, сэр
Мародёры. Судить по законам военного времени!
Незабавный факт: за такой комментарий могут на 15 лет посадить за фейки, потому что у власти это не "военное время", а "спецоперационное время"
Ну, значит по "спецоперационному" времени, один хер мудаки.
ИЧСХ, нет никакого варианта досудебного соглашения: даже если комментарий был немедленно удален, он не удаляется, а просто скрывается. Фиксируется время создания и время скрытия комментария, если между ними разница хоть в милисекунду: преступление совершено.
И ведь опять, по телику мы побеждаем, а стоит выключить телик и полная ж.
Как успокоится вся эта фигня, буду искать более клиентоориентированный банк. Давно пора. А то кроме этого случая еще и тарифы не особо выгодные стали давно уже.
Лучше Точки ничего человечество пока не изобрело, но они работают поверх Открытия и поэтому SWIFTа у них теперь нет :(
точка отличный сервис, это правда. Очень жаль, что такое говно случилось с свифтом
Есть надежда, что они переедут в другой банк
Да, это не первый раз у них, так что скорее всего так и будет. Или ещё что-то придумают
Вряд ли, 90% Точки принадлежит Открытию, к сожалению
До того как началась вся эта фигня "Тинькофф" был постоянным клиентом "приëмной".
Но смузишная каста все равно будет до усрачки переть за свой тинек. Сколько историй знаю с их кредитными продуктами. Ушел от них лет 5 назад, и не о чем не жалею. Имхо все что есть в тиньке, есть и у других банков. И проблемы в том числе. Но перейдя в другой банк, меня стало обходить это стороной, не знаю как у остальных, но в приемной жалоб на мой банк гораздо меньше.
Тинек все ещё хорош для физиков (дебетовка). Но если там начнется хуйня подобная этой, то банку пизда
лучше искать страну
В 2014 они также себя уже вели :)
Мой друг, теперь видимо уже не успокоится это все....
Ещё какие!
Он такой один – гласит реклама!
Но, похоже, их там много)
Он такой один!
Надо максимально распространить эту новость, пару дней назад решил стать клиентом, менеджер сказала что с наплывом новых клиентов не справляемся, объясняла как все отлично. Я думаю собралось большое количество новых клиентов которые уверены, что комиссии нет, и выводят кэш для покупки валюты. Благо я не успел счёт открыть :)
Все бы может отнеслись с пониманием, если бы Тинькофф Банк хотя бы предупредил об этом изменении. Почему мы должны узнавать об этом из VC?
Там весь договор составлен так, чтобы при любой ситуации банк был прав. Можно было не расписывать вообще, а написать одно предложение:
1. Банк всегда прав
А какая разница - ну предупредил, что станет взымать - деваться то все равно не куда....
Это пользование положением в одностороннем порядке.
Это не клиентоориентированность, а как хочу так себя и веду и наплевать на договорные отношения и на всех Вас - россиян!
Разница большая. Можно было бы вывести деньги без комиссии. Собственно поэтому и не предупреждали.
Куда вывести. У людей поступления постоянные идут.
Большинству все равно это не помогло бы.
Здравствуйте. Приносим извинения, что сразу не рассказали об изменениях в тарифах. Изменения временные. Мы были вынуждены оперативно сделать их наряду с остальным рынком для противодействия сомнительным операциям в период высокой волатильности.
"Временные" как "заморозка" пенсионных накоплений?
Пока точных сроков не подскажем. Еще раз простите.
такое не простить. это репутация которую вы потеряли навсегда.
гореть вам в аду
ничего нет более постоянного, чем "Временное" :)
Прощение будет, когда прекратите нахлобучивать ИП и мелкий бизнес. Тут без вас есть кому нас душить. Придется вставать в очередь.
А если отдать определенный процент, то операция сразу станет "не сомнительной" ?
Мы вернулись с дополнениями. В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.
Тинькофф совершил огромную ошибку, пристрелив сам себя. Вы могли бы стать той гаванью куда пришли многие бывшие клиенты санкционных банков. Вместо этого вы полностью подорвали себе репутацию и потеряли доверие клиентов.
Рано или поздно вся эта ситуация так или иначе стабилизируется. Но все запомнят как вы вонзили нож в спину своим клиентам. И мы этого не забудем. Стоило только наступить кризисной ситуации и вы сразу же заблокировали деньги своих клиентов.
Хуже можно было поступить только в одной ситуации, если бы вы просто экспроприировали деньги клиентов. То есть вы выбрали второй по "худшести" вариант. И вы никогда от этого не отмоетесь.
Я разговаривал со многими коллегами и все мы сошлись во мнении что Тинькофф показал свою ненадежность и если в ближайшие дни эти вещи не будут отменены мы все дружно покинем Тинек. И будем максимально освещать эту ситуацию, благо медийных возможностей хватает.
В прошлый кризис, 2014 года, банк предлагал вклады под весьма привлекательные проценты (как и многие другие банки). Пополняемые вклады. Через некоторое время ситуация стабилизировалась. Ставки снизились на вновь открываемые вклады. Но старые-то ещё были. Вкладчики, воспользовавшись своим правом, записанным в договоре, пополнили кризисные вклады. Тинькофф воспользовался правом сильного и сказал, что дополнительные взносы будут по актуальной процентной ставке, а не зафиксированной в договоре и назвал это "унификация вкладов". Клиенты были не согласны, обращались в надзорные органы. В конце концов Роспотребнадзор поставил точку в истории, указав на обязанность банка исполнять условия договора. Тем клиентам, кто обратился в банк после этого решения, банк компенсировать недоплаченные проценты. Многие ли сейчас помнят ту историю?
В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.
Лапшу себе вешайте, правительство отменило проверки мсп, рассматривается закон об амнистии налоговых преступлений. Рубануть вы хотите, при резком наплывной новых клиентов, не обстрелянных :), уже наверное списали многих предпринимателей, вот х*р вам, наш человек умный и трудолюбивый! С корпоративными ценностями:
Жадность
Обман
Корысть
Однозначно надо уходить в западный мир!!
Сегодня хотел документы по открытию счета подписывать, бог уберёг :)
Сколько зарекался, принципиально к вам не пойду, хоть последний банк будет!!
сомнительный операции по спасению своих денег? и как повышение комиссии может повлиять на сомнительный операции. Я всегда думал что сомнительные операции блокирует фрод, а не повыешение комисии. ну зачем нас тут за дурачков держать. так и пишите что хотите срубить бабла с ипешников который массово выводят деньги со счетов, а не вот эту вот лабуду про сомнительные операции.
сомнительный операции по спасению своих денег?
Банк высказывает обоснованные сомнения в том, что это получится.
Внезапно понадобились деньги?
сомнительным операциям в период высокой волатильности.
А в чем сомнительность операций перевода себе?
Кстати, интересно. А, если не период "высокой волатильности" - то сомнительные операции допустимы? И как процент уберет "сомнительность"? И, видимо, учитывая безадресность условия - сомнительными являются ВСЕ!
Как интересно...
Мы платим за ваши риски. Так, конечно, было всегда, но сейчас вы отменили свое преимущество, из-за которого многие стали вашим клиентом. Это удар по репутации и не прикрывайтесь волатильностью. Менеджмент думать должен до принятия решения. Кажется весь мир заболел не пониманием последствий
В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.
Господа из тинькофф, если уж вы отменили бесплатные переводы себе на карту, то отмените, и плату за РКО и комиссии за платежки!
А то как то очень хуево получается, игра в одни ворота.
Все нам на пользу, просто мы сами этого ещё не понимаем
А когда поймём, дядь? И кому это «нам» главное?
Why so serious?
Просто шок! И так ИП тяжело сейчас. А еще Тинькофф решил на нас заработать.
Приветствуем. Это изменение временное, в будущем его пересмотрим.
когда процентов 50 предпринимателей от вас уйдет?
Нам очень жаль, что случилась такая ситуация. В будущем мы пересмотрим эти изменения.
Нам очень жаль, что случилась такая ситуация.
А какая ситуация-то сложилась? ОК, проблемы с баксами и евро. Понимаю. Но с рублем-то, вроде, пока проблем нет. Если что - правительство оперативно допечатает.
Нарушился баланс притока-оттока и пытаетесь сохранить бизнес? Ну, по-человечески это понятно. Однако почему многие люди узнают об этом от статьи на виси? Почему было пресс-релиз не сделать?
В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.
Если у клиента тариф "Простой" и нужно вывести 155 000 руб, как рассчитывается комиссия? До 150 000 берут 2%, потом - 5% или со всей суммы сразу 5%? А что с 99 рублями? Два раза спиывают по 99 руб? Ваши операторы отвечают разное, а потом перестали отвечать.
Один раз.
3000 + 250 + 99 = 3349 р. комиссии с суммы 155000 р.
Это вы проверили лично или в Тинькоф вам сказали?
В какую сторону?))
Сначала вышла статья у человека, где выяснилось,что это был БАГ, а теперь оказывается,что это введение фичи. Оправдание - "реакция на ситуацию на рынке,чтобы предотвратить сомнительные операции". Хотя брать за внутрибанковские переводы со своего расчетного счета на свою дебетовую карту. Это не предотвращение сомнительных операций - это Тинькофф компенсирует свои потери на рынке. Говорите прямо.
Приветствуем. Это изменение временное, в будущем его пересмотрим.
Нет ничего более постоянного чем "временное"
Очень надеемся, что все вернётся в ближайшее время.Что мало вероятно.
В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.
Авангард всю жизнь берет % свыше 150 тыр за перевод себе как физику. Так что это просто очередной способ отъёма бабла. Ничего личного, просто бизнес))
Ключевое здесь СВЫШЕ. Тинькофф даже за перевод 100 рублей с тебя возьмет 2% теперь
Не, чуваки так же нельзя, вы были последним оплотом цивилизации
Какой последний? Последним была точка 🥹
Все в ВТБ, новый оплот. У них перевод 1% независимо от суммы
Сегодня скинул себе на карту 1800 евро - 50 евро комиссии. пиздец сэр
А их не снимешь с бизнес карты в банкомате иначе, прикинь ?) т.е. чтобы снять валютку, которая на счету в ИП, ее обязательно надо скинуть на карту физ лица. С бизнес карты Тинькофф не выдает валюту в своих банкоматах
Второй день пытаюсь снять валюту,все банкоматы пустые,а если на карте появляется банкомат с валютой то через 15 мин её там нет.фокусники./Казань/
Я отчаялась снять и просто переложила под повышенный процент. Помирать - так с музыкой.
Я с 25 числа пытаюсь снять (Питер). Поддержка тупо игнорит стандартными отписками вроде "у нас все замечательно, это вы дурак, не успеваете до банкомата добежать". И это у меня еще тариф премиум
Это по закону так. Валюту прям валютой с карты юрлица/ип можно снять только за рубежом
В тинькове даже это нельзя. Проверено неоднократно и мне об этом было прямо сказано при оформлении валютных карт. Расплатиться можно везде, даже в рф. Снять нал нельзя нигде. Если что проверено в европах, карта ип в евро
Возможно, я последний раз так делал в 19 году :))) по понятным причинам
есть еще вариант оплатить валютой услуги на физлицо на заграничный счет и потом обратно себе их перевести на карту физлица и вуаля комиссию мы не платим
Вы еще курс продажи валюты у них посмотрите... негуманно
тут был комент про войну - стер. иначе уеду на 15 лет тайгу валить
Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.
Это просто нож в спину и разочарование! В период, когда нужна поддержка клиентам, они фигачат и тут не может быть никаких отмазок. Мерзостный поступок!
Надо же как-то компенсировать потери, понять и простить, я считаю.
Вообще российский бизнес сейчас каждый попинать ножкой может, но бизнес запомнит, кто мародерством занимался. Тинькофф после эпопеи с ФЗ-115 долго восстанавливал репутацию, второй раз бизнес ему обман не простит.
У тинька явно проблемы с ликвиднлстью. Надо так же оперативно выводить от туда деньги, как они ввели заградительные меры.
Им разве ЦБ не выдаст сколько надо? Плюс у Сбера такая же фигня
Сбер меня слабо интересует, они всегда был ахереший по комиссионной политики. Даже с бабушек за коммуналку дерет и драл.
Имеет смысл дружно писать жалобы в ЦБ на них?
Думаю, нет. ЦБ совсем недавно что-то мямлил о поддержке банков, совершенно забыв, что они (банки) получили конские сверхприбыли за пандемийные годы, обложив все и вся комиссиями, растеряв остатки репутации. Вот и сейчас @Тинькофф уверенно рубит сук, на котором сидит.
-2 клиента (вместе с женой) + еще куча потенциальных уходов тк скинул ссылку в корпоративном чатике компании
идите ка вы на*уй
и еще минус 1 - мой коллега по работе прочитал, удивился и пошел закрывать счет.
А какая альтернатива не под санкциями чтобы из-за рубежа получать спокойно баксики?
никогда не доверял этим уебкам. Как раз думаю, где открыть валютный для расчетов ип после точки, и это явно будет не тинек. Идите нахуй
Банк-мародёр, когда все рушится и трещит по швам, удары со всех сторон, Тинькофф решил пограбить собственных клиентов
А бесплатных и не было. Всегда была комиссия.
До 150к можно было переводить на личную карту без комиссии, если она тоже Тинькофф. Теперь только с комиссией, к сожалению :(
До 600к
Ага, ну там смотря какой тариф, на простом до 150 было например, идеально для малого бизнеса, особенно когда ИП на НПД без страховых взносов и тд
Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.
А Тинькофф любит вас )
Самые низкие ставки на депозитах среди системнозначимых банков, к коим они себя причисляют.
И конечно, 4% на накопительном счёте - это просто жлобство при 20% ключевой ставки от ЦБ.
Интересно, сколько народу отскочит в другие банки от тинька?
Нисколько. Только те, кто в Бизнесе, и то не факт. Остальные-то из 10-ки системно значимых - в санкционном листе.
Еще хотел добавить - долгое время видел и вижу, как люди держат и персональные (счет, брокер, телефон) и бизнес активы в одном банке. По-моему это фиаско.
Не все системно значимые в санкционном листе.
Россельхоз и Газпром побоялись трогать.
Все активы в одном банке - это да, это больно.
Но Тинькофф в последнее время начал сдавать позиции. Ставки по депозитам / накопительному счёту, условия обслуживания - ниже рынка.
Сбер с Альфой всё равно спылесосит аудиторию Тинька лучшими условиями. Дело времени.
Мы следим за ситуацией на рынке и предлагаем актуальные условия.
для вас актуальные условия - вернуть бесплатные лимиты и снизить тариф на РКО. А то что бы делаете - это мародерство
Вам дорога в направлении русского военного корабля
отменяйте немедленно.
Да, посмотрим. Судя по тому как альфа не жалея живота своего пылесосит депозиты в $ по 8%, что-то здесь неспроста может быть.
Когда юнит экономика дала трещину и стала похожа на ж…пу
Тинькофф Бизнес никогда и не был особо выгодным местом для малого бизнеса.
Я сначала перешел на ВТБ, а спустя год на @Бланк.
Оч надеюсь, что эти ребята не погибнут и будут дальше развиваться.
Ну а личные активы, кстати, тоже сейчас вывел с ВТБ по идеологическим причинам. Вывел на жадный, но частный и несанкционный @Тинькофф.
Зато они единственные кто выдавал кредиты ИП
Мне отказали
Потребительский?
Да, налик нужен был ремонт дома закончить
У меня юр счёт у них же и они видят всю историю. Может это добавило очков
Кредит скор 998/1000
Но им на него плевать
Вероятно мне тоже на них станет плевать
В точке посоветовали туда идти =(
Точка под санкциями. Посмотри условия ВТБ, я туда планирую уходить после всего. Ну или сбер
Это мошенничество. Вот цитата. кстати у меня задним числом списали комиссию вообще!
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5.2. Изменения условий Универсального договора, а также изменение Тарифов вступают в силу и становятся обязательными для исполнения Сторонами на следующий день после даты Опубликования информации на официальном сайте Банка и/или с даты направления Банком соответствующей информации о внесенных изменениях посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или иного канала Дистанционного обслуживания.
Теперь стало понятно их лозунг "он такой один". @tinkoff - рекомендую вам поменять цвета с желтого на радугу.
Однозначно меняю банк, комиссия просто космос, при этом она не обоснована доп. расходами банка, а только желанием банка состричь с хомяков побольше бабла чтоб покрыть свои убытки.
Напоминаю, что тем временем делает Точка
Это правда настолько клиентоориентированный банк? Многие говорят что хороший, но так страшно переходить, ибо Открытие под санкциями(
Банк супер, но теперь только по России, с валютой облом
Только что муж сказал, что у коллеги р/с в Точке и он не может ни вывести деньги, ни перевести.
Валютный счет? Да, там сейчас проблемы с валютой. Если рублевый то все ок
Банк хороший. В плане отношения к клиентам вообще отличный. Если нет валютных контрактов, он все еще лучший имхо
Приняла, намотала на ус, спасибо)
Давно с ними работаешь?
С июня
дай ему рефку, и оба в выигрыше
Насколько я знаю, это запрещено правилами vc
ничто не мешает кинуть рефку в лс)
Спасибо. У них тогда открою.
Тиньков он такой один — ведь надо платить за санкции США, SeaExplorer, Falcon 7X, La Datcha, велосипедные команды, встречи с брэнсоном, дома в Тоскане, личную СБ, и много других игрушек зарвавшегося куZбасского коммерса из 90-х. Ну ничего, Лёва информационно поддержит дружбана.
Здравствуйте.
Приносим извинения, что сразу не рассказали об изменениях в тарифах. Изменения временные. Мы были вынуждены оперативно сделать их наряду с остальным рынком для противодействия сомнительным операциям в период высокой волатильности.
мародёрство! это запомнят
для противодействия кому-то вы грабите остальных
Да пошли вы нахуй, если вы не попали под санкции как многие другие банки, это не значит что вы можете выебываться, вы так только кучу клиентов потеряете, если это временное решение, временно сами и потерпите, пока происходит сейчас все это, а не перекладывайте это на предпринимателей. Вроде бы хороший банк был, а сейчас прям начинаете наглеть.
Понимаем ваше негодование. Еще раз простите, что так вышло.
Какую компенсацию вы готовы предложить предпринимателям за нарушение условий договра, в чем именно вы нарушили условия вам человек в другой ветке отписал. Вы должны предупреждать за день. Это нарушение закона, если вы не отмените ограничения в кратчайшие сроки, вы не только потеряете клиентов, но еще и получите кучу исков и жалоб в цб.
В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.
Курс в приложении установлен на основе данных Банка России. Такой курс сейчас у всех участников рынка.
Мы внимательно следим за рынком и предлагаем курс, учитывая данные Центрального Банка, а также волатильность на рынках и общую экономическую ситуацию.
Пиздеж. Вы тупо ввели комиссию конскую на обмен валюты.
Такой курс у всех участников рынка выглядит так:
надеюсь, что ЦБ обратит на это внимание и взъебет вас всех как следует
напишите жалобу в интернет-приемную ЦБ. Я написал. Чем больше будет жалоб, тем больше шансов, что банк накажут.
это с подачи ЦБ и идет из-за поднятия ключевой ставки и много чего еще, клиенты внизу пищевой цепочки и в любой рисковой ситуации, риски снижаются за счет нижних слоев и так по цепочке
Вывод денег из экономики которая летит в промежность доярки - сомнительная операция? Оу, май!
Други, а у кого РКО в других банках, подскажите кто НЕ повысил комиссии? Куда переходить из Тинькова?
У Сбера не было повышения.
Лимиты адекватные:
500к - без комиссии
до 1500к - 1.7%
больше - не смотрел
ну мне вот обновление прайса пришло на почту
Написал в ЛС как можно снизить эти проценты.
Лол сбер еще позавчера повысил, а хайп опять вокруг тинька :/
Справедливый хайп
2% за обнал , охренели совсем
Это за небольшую сумму. За большую там все 15
А 20 не хочешь пытался 1000 руб на карту вывести
Не обнал, а вывод с расчётного счёта на дебетовую карту.
Очень прискорбно, что это сделано без всяких уведомлений. Если бы не прочитал эту статью, узнал бы только завтра, когда планировал выводить деньги... Вот был бы сюрприз.
Зарабатываешь деньги, зарабатываешь. А что толку, если не можешь ими воспользоваться, не отдав 5-20%.
Тинькоф, разве потеря репутации стоит того? Речь не про поднятие, а пор отсутствие уведомлений.
я думаю в тинькофф работают агенты госдепа. нужно быстро национализировать банк. он подрывает священную власть
Тинькофф для физлиц аж за 7 дней спрашивает, когда будет внесен платеж по кредитной карте. Судя по всему, у них действительно ...опа с ликвидностью и у кого там деньги лежат - пора валить срочно, пока не накрылись со всеми деньгами.
Все системы работают в штатном режиме. Операции клиентов, физических и юридических лиц, проводятся без ограничений, капитала достаточно, чтобы выполнить все заявки. Тинькофф располагает достаточной ликвидностью гарантирует защиту всех средств клиентов и обеспечивает работоспособность всех систем.
Тинькофф, своими действиями вы уже показали, что разваливаетесь. Теперь бегство клиентов от вас - вопрос времени. И второй реинкарнации, как после скандала с ФЗ-115 - уже не будет. Бизнес может простить наебку один раз, но не два и не в такой ситуации.
хочу напомнить по унификацию
только валюту не отдают, лживые твари