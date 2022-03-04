Финансы
Рая Хачатрян

«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц, «Сбер» ввёл комиссию на сумму от 150 тысяч рублей Статьи редакции

До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.

275 275 комментариев
26 614 просмотров

Банк взимает от 2% до 20% в зависимости от суммы при любом тарифе, а также дополнительные 99 рублей в тарифе «Простой», 79 рублей — «Продвинутый» и 59 рублей — «Профессиональный», следует из сайта.

При этом в условиях тарифов информация пока прежняя: при переводах себе на карту «Тинькофф» компания не брала комиссию, если сумма не превышала 150-500 тысяч рублей в зависимости от вида счёта.

Как пишут пользователи vc.ru, компания изменила условия в одностороннем порядке и не предупредила клиентов. В банке заявили, что изменения временные. «Мы были вынуждены оперативно сделать их наряду с другими крупными банками в период высокой волатильности на рынке», — заявили в «Тинькоффе».

Об изменениях в своих тарифах со 2 марта сообщил также «Сбер». Банк берёт 3,5% от суммы перевода при переводе физлицу свыше 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, 6% при операциях до 1,5 млн рублей и 10% — до 5 млн рублей и выше.

До этого компания не взимала проценты при переводах до 300 тысяч, брала 1,7% при переводах от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, 3,5% — до 5 млн рублей и 4% — выше 5 млн рублей. В «Сбере» также не ответили на вопрос vc.ru о комиссиях.

#новость #тинькофф

275 275 комментариев
73
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
275 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Азамат Салахов

Лайфхак для клиентов ИП и ООО:
Если не хочется попадать на драконовские комиссии, вы можете перевести деньги со своего расчетного счета Тинькофф на свой же расчетный счет в другом банке, например Точка или Бланк (так можно делать, это законно) и уже выводить на карту физического лица с другого банка, где более лояльные условия на вывод средств.
Сделать индивидуальный рассчет по вашему бизнесу, сколько будет стоить обслуживания и комиссии по операциям в разных банках можно с помощью онлайн калькулятора (ссылку прикрепил)
Про такие лайфхаки читайте на нашем тг канале:
https://t.me/tarifyrko

Калькулятор РКО — сравнить стоимость расчетного…
Калькулятор РКО сравнит тарифы десятков банков и покажет стоимость не только обслуживания, но и…
tarify-rko.ru
Ответить
8
3 комментария
Развернуть ветку
Денис Николаев

Пидорасы, сэр

Ответить
114
Развернуть ветку
Constantine Shklyarov

Мародёры. Судить по законам военного времени!

Ответить
52
Развернуть ветку
Евгений Максименков

Незабавный факт: за такой комментарий могут на 15 лет посадить за фейки, потому что у власти это не "военное время", а "спецоперационное время"

Ответить
17
Развернуть ветку
Constantine Shklyarov

Ну, значит по "спецоперационному" времени, один хер мудаки.

Ответить
8
Развернуть ветку
Alexander Georgievskiy

ИЧСХ, нет никакого варианта досудебного соглашения: даже если комментарий был немедленно удален, он не удаляется, а просто скрывается. Фиксируется время создания и время скрытия комментария, если между ними разница хоть в милисекунду: преступление совершено.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr

И ведь опять, по телику мы побеждаем, а стоит выключить телик и полная ж.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Гладышко

Как успокоится вся эта фигня, буду искать более клиентоориентированный банк. Давно пора. А то кроме этого случая еще и тарифы не особо выгодные стали давно уже.

Ответить
10
Развернуть ветку
Vasya Aksyonov

Лучше Точки ничего человечество пока не изобрело, но они работают поверх Открытия и поэтому SWIFTа у них теперь нет :(

Ответить
10
Развернуть ветку
danil nik

точка отличный сервис, это правда. Очень жаль, что такое говно случилось с свифтом

Ответить
3
Развернуть ветку
Денис Николаев

Есть надежда, что они переедут в другой банк

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasya Aksyonov

Да, это не первый раз у них, так что скорее всего так и будет. Или ещё что-то придумают

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Вряд ли, 90% Точки принадлежит Открытию, к сожалению

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Ишков

До того как началась вся эта фигня "Тинькофф" был постоянным клиентом "приëмной".

Ответить
7
Развернуть ветку
God Damn

Но смузишная каста все равно будет до усрачки переть за свой тинек. Сколько историй знаю с их кредитными продуктами. Ушел от них лет 5 назад, и не о чем не жалею. Имхо все что есть в тиньке, есть и у других банков. И проблемы в том числе. Но перейдя в другой банк, меня стало обходить это стороной, не знаю как у остальных, но в приемной жалоб на мой банк гораздо меньше.

Ответить
1
Развернуть ветку
Silverjohn

Тинек все ещё хорош для физиков (дебетовка). Но если там начнется хуйня подобная этой, то банку пизда

Ответить
0
Развернуть ветку
madkliq

лучше искать страну

Ответить
4
Развернуть ветку
Damir Shakirov

В 2014 они также себя уже вели :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Захаров Антон

Мой друг, теперь видимо уже не успокоится это все....

Ответить
–1
Развернуть ветку
Evgeniy Brusnitsyn

Ещё какие!

Ответить
7
Развернуть ветку
Johnny Vorony

Он такой один – гласит реклама!
Но, похоже, их там много)

Ответить
5
Развернуть ветку
Виталий Кештов

Он такой один!

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Юрий

Надо максимально распространить эту новость, пару дней назад решил стать клиентом, менеджер сказала что с наплывом новых клиентов не справляемся, объясняла как все отлично. Я думаю собралось большое количество новых клиентов которые уверены, что комиссии нет, и выводят кэш для покупки валюты. Благо я не успел счёт открыть :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Тимофеев

Все бы может отнеслись с пониманием, если бы Тинькофф Банк хотя бы предупредил об этом изменении. Почему мы должны узнавать об этом из VC?

Ответить
61
Развернуть ветку
Павел Калашников
Ответить
12
Развернуть ветку
Денис Николаев

Там весь договор составлен так, чтобы при любой ситуации банк был прав. Можно было не расписывать вообще, а написать одно предложение:
1. Банк всегда прав

Ответить
5
Развернуть ветку
Александр

А какая разница - ну предупредил, что станет взымать - деваться то все равно не куда....
Это пользование положением в одностороннем порядке.
Это не клиентоориентированность, а как хочу так себя и веду и наплевать на договорные отношения и на всех Вас - россиян!

Ответить
3
Развернуть ветку
Ware Wow

Разница большая. Можно было бы вывести деньги без комиссии. Собственно поэтому и не предупреждали.

Ответить
7
Развернуть ветку
Александр

Куда вывести. У людей поступления постоянные идут.
Большинству все равно это не помогло бы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте. Приносим извинения, что сразу не рассказали об изменениях в тарифах. Изменения временные. Мы были вынуждены оперативно сделать их наряду с остальным рынком для противодействия сомнительным операциям в период высокой волатильности.

Ответить
–56
Развернуть ветку
Aleksei Novikov

"Временные" как "заморозка" пенсионных накоплений?

Ответить
9
Развернуть ветку
Тинькофф

Пока точных сроков не подскажем. Еще раз простите.

Ответить
–30
Развернуть ветку
Test Test

такое не простить. это репутация которую вы потеряли навсегда.

Ответить
4
Развернуть ветку
Victor Nikolaev

гореть вам в аду

Ответить
4
Развернуть ветку
Денис Савин

ничего нет более постоянного, чем "Временное" :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Vincent Vega

Прощение будет, когда прекратите нахлобучивать ИП и мелкий бизнес. Тут без вас есть кому нас душить. Придется вставать в очередь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasya Pupkin

А если отдать определенный процент, то операция сразу станет "не сомнительной" ?

Ответить
9
Развернуть ветку
Тинькофф

Мы вернулись с дополнениями. В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.

Ответить
1
Развернуть ветку
Martin Aston

Тинькофф совершил огромную ошибку, пристрелив сам себя. Вы могли бы стать той гаванью куда пришли многие бывшие клиенты санкционных банков. Вместо этого вы полностью подорвали себе репутацию и потеряли доверие клиентов.

Рано или поздно вся эта ситуация так или иначе стабилизируется. Но все запомнят как вы вонзили нож в спину своим клиентам. И мы этого не забудем. Стоило только наступить кризисной ситуации и вы сразу же заблокировали деньги своих клиентов.

Хуже можно было поступить только в одной ситуации, если бы вы просто экспроприировали деньги клиентов. То есть вы выбрали второй по "худшести" вариант. И вы никогда от этого не отмоетесь.

Я разговаривал со многими коллегами и все мы сошлись во мнении что Тинькофф показал свою ненадежность и если в ближайшие дни эти вещи не будут отменены мы все дружно покинем Тинек. И будем максимально освещать эту ситуацию, благо медийных возможностей хватает.

Ответить
9
Развернуть ветку
MrMike3112 .

В прошлый кризис, 2014 года, банк предлагал вклады под весьма привлекательные проценты (как и многие другие банки). Пополняемые вклады. Через некоторое время ситуация стабилизировалась. Ставки снизились на вновь открываемые вклады. Но старые-то ещё были. Вкладчики, воспользовавшись своим правом, записанным в договоре, пополнили кризисные вклады. Тинькофф воспользовался правом сильного и сказал, что дополнительные взносы будут по актуальной процентной ставке, а не зафиксированной в договоре и назвал это "унификация вкладов". Клиенты были не согласны, обращались в надзорные органы. В конце концов Роспотребнадзор поставил точку в истории, указав на обязанность банка исполнять условия договора. Тем клиентам, кто обратился в банк после этого решения, банк компенсировать недоплаченные проценты. Многие ли сейчас помнят ту историю?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф

В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Юрий

Лапшу себе вешайте, правительство отменило проверки мсп, рассматривается закон об амнистии налоговых преступлений. Рубануть вы хотите, при резком наплывной новых клиентов, не обстрелянных :), уже наверное списали многих предпринимателей, вот х*р вам, наш человек умный и трудолюбивый! С корпоративными ценностями:
Жадность
Обман
Корысть
Однозначно надо уходить в западный мир!!
Сегодня хотел документы по открытию счета подписывать, бог уберёг :)
Сколько зарекался, принципиально к вам не пойду, хоть последний банк будет!!

Ответить
4
Развернуть ветку
Test Test

сомнительный операции по спасению своих денег? и как повышение комиссии может повлиять на сомнительный операции. Я всегда думал что сомнительные операции блокирует фрод, а не повыешение комисии. ну зачем нас тут за дурачков держать. так и пишите что хотите срубить бабла с ипешников который массово выводят деньги со счетов, а не вот эту вот лабуду про сомнительные операции.

Ответить
4
Развернуть ветку
MrMike3112 .

сомнительный операции по спасению своих денег?
 Банк высказывает обоснованные сомнения в том, что это получится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Николаев

Внезапно понадобились деньги?

Ответить
3
Развернуть ветку
Энергетический ихтиандр

Ну что за "мычание" как у детишек в песочнице. Пздц виляние

Ответить
1
Развернуть ветку
Isuzu Dzanarnoghno

сомнительным операциям в период высокой волатильности.
А в чем сомнительность операций перевода себе?

Кстати, интересно. А, если не период "высокой волатильности" - то сомнительные операции допустимы? И как процент уберет "сомнительность"? И, видимо, учитывая безадресность условия - сомнительными являются ВСЕ!

Как интересно...

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Урбанович

Мы платим за ваши риски. Так, конечно, было всегда, но сейчас вы отменили свое преимущество, из-за которого многие стали вашим клиентом. Это удар по репутации и не прикрывайтесь волатильностью. Менеджмент думать должен до принятия решения. Кажется весь мир заболел не пониманием последствий

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф

В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Карпенко

Господа из тинькофф, если уж вы отменили бесплатные переводы себе на карту, то отмените, и плату за РКО и комиссии за платежки!
А то как то очень хуево получается, игра в одни ворота.

Ответить
54
Развернуть ветку
Сергей Манаков

Все нам на пользу, просто мы сами этого ещё не понимаем

Ответить
33
Развернуть ветку
Семен Мастаков

А когда поймём, дядь? И кому это «нам» главное?

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Why so serious?

Ответить
1
Развернуть ветку
T Carter

Просто шок! И так ИП тяжело сейчас. А еще Тинькофф решил на нас заработать.

Ответить
17
Развернуть ветку
Тинькофф

Приветствуем. Это изменение временное, в будущем его пересмотрим.

Ответить
–41
Развернуть ветку
Дмитрий Карпенко

когда процентов 50 предпринимателей от вас уйдет?

Ответить
12
Развернуть ветку
Тинькофф

Нам очень жаль, что случилась такая ситуация. В будущем мы пересмотрим эти изменения.

Ответить
–28
Развернуть ветку
Isuzu Dzanarnoghno

Нам очень жаль, что случилась такая ситуация.

А какая ситуация-то сложилась? ОК, проблемы с баксами и евро. Понимаю. Но с рублем-то, вроде, пока проблем нет. Если что - правительство оперативно допечатает.
Нарушился баланс притока-оттока и пытаетесь сохранить бизнес? Ну, по-человечески это понятно. Однако почему многие люди узнают об этом от статьи на виси? Почему было пресс-релиз не сделать?

Ответить
2
Развернуть ветку
Тинькофф

В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.

Ответить
0
Развернуть ветку
Samusenko Vladislav

Если у клиента тариф "Простой" и нужно вывести 155 000 руб, как рассчитывается комиссия? До 150 000 берут 2%, потом - 5% или со всей суммы сразу 5%? А что с 99 рублями? Два раза спиывают по 99 руб? Ваши операторы отвечают разное, а потом перестали отвечать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Скромный комментатор

Один раз.
3000 + 250 + 99 = 3349 р. комиссии с суммы 155000 р.

Ответить
0
Развернуть ветку
Samusenko Vladislav

Это вы проверили лично или в Тинькоф вам сказали?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Породзинский

В какую сторону?))

Ответить
1
Развернуть ветку
Энергетический ихтиандр

Кто-то недавно перестал быть миллиардером. Надо же как-то компенсировать эту беду. Проявите сострадание ))

Ответить
2
Развернуть ветку
Максим Филипченков

Сначала вышла статья у человека, где выяснилось,что это был БАГ, а теперь оказывается,что это введение фичи. Оправдание - "реакция на ситуацию на рынке,чтобы предотвратить сомнительные операции". Хотя брать за внутрибанковские переводы со своего расчетного счета на свою дебетовую карту. Это не предотвращение сомнительных операций - это Тинькофф компенсирует свои потери на рынке. Говорите прямо.

Ответить
17
Развернуть ветку
Тинькофф

Приветствуем. Это изменение временное, в будущем его пересмотрим.

Ответить
–34
Развернуть ветку
Акакий Зирбернштейн

Нет ничего более постоянного чем "временное"

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Мади

Очень надеемся, что все вернётся в ближайшее время.Что мало вероятно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф

В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Подпрятов

Авангард всю жизнь берет % свыше 150 тыр за перевод себе как физику. Так что это просто очередной способ отъёма бабла. Ничего личного, просто бизнес))

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Филипченков

Ключевое здесь СВЫШЕ. Тинькофф даже за перевод 100 рублей с тебя возьмет 2% теперь

Ответить
0
Развернуть ветку
Стэнли Штейгенбергер

Не, чуваки так же нельзя, вы были последним оплотом цивилизации

Ответить
16
Развернуть ветку
777sasha333

Какой последний? Последним была точка 🥹

Ответить
3
Развернуть ветку
Damir Shakirov

Все в ВТБ, новый оплот. У них перевод 1% независимо от суммы

Ответить
0
Развернуть ветку
Егор Зотов

Сегодня скинул себе на карту 1800 евро - 50 евро комиссии. пиздец сэр

Ответить
12
Развернуть ветку
Молочный Петя

Сочувствую) Но время для «скинуть себе на карту 1800€» Вы выбрали так себе 🙈

Ответить
7
Развернуть ветку
Егор Зотов

А их не снимешь с бизнес карты в банкомате иначе, прикинь ?) т.е. чтобы снять валютку, которая на счету в ИП, ее обязательно надо скинуть на карту физ лица. С бизнес карты Тинькофф не выдает валюту в своих банкоматах

Ответить
8
Развернуть ветку
максим михайлов

Второй день пытаюсь снять валюту,все банкоматы пустые,а если на карте появляется банкомат с валютой то через 15 мин её там нет.фокусники./Казань/

Ответить
0
Развернуть ветку
Svetlana Davydova

Я отчаялась снять и просто переложила под повышенный процент. Помирать - так с музыкой.

Ответить
1
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Я с 25 числа пытаюсь снять (Питер). Поддержка тупо игнорит стандартными отписками вроде "у нас все замечательно, это вы дурак, не успеваете до банкомата добежать". И это у меня еще тариф премиум

Ответить
0
Развернуть ветку
Молочный Петя

Жесть…

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasya Aksyonov

Это по закону так. Валюту прям валютой с карты юрлица/ип можно снять только за рубежом

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Kryshtalev

В тинькове даже это нельзя. Проверено неоднократно и мне об этом было прямо сказано при оформлении валютных карт. Расплатиться можно везде, даже в рф. Снять нал нельзя нигде. Если что проверено в европах, карта ип в евро

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasya Aksyonov

Возможно, я последний раз так делал в 19 году :))) по понятным причинам

Ответить
0
Развернуть ветку
Test Test

есть еще вариант оплатить валютой услуги на физлицо на заграничный счет и потом обратно себе их перевести на карту физлица и вуаля комиссию мы не платим

Ответить
0
Развернуть ветку
Типун Понос

Вы еще курс продажи валюты у них посмотрите... негуманно

Ответить
2
Развернуть ветку
Егор Зотов

тут был комент про войну - стер. иначе уеду на 15 лет тайгу валить

Ответить
4
Развернуть ветку
Владислав

Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.

Ответить
14
Развернуть ветку
Николай Астапенко

Это просто нож в спину и разочарование! В период, когда нужна поддержка клиентам, они фигачат и тут не может быть никаких отмазок. Мерзостный поступок!

Ответить
13
Развернуть ветку
Новорег здорового человека
Ответить
9
Развернуть ветку
MrMike3112 .
Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Кузнецов

Надо же как-то компенсировать потери, понять и простить, я считаю.

Ответить
8
Развернуть ветку
Жаркий крюк

Отличная новость для адептов. О гнилости Тинькова все было ясно еще несколько лет назад, когда они нагло злоупотребляли 115м с помощью 20% комиссии.

Ответить
7
Развернуть ветку
Елена Кучерявенко

Вообще российский бизнес сейчас каждый попинать ножкой может, но бизнес запомнит, кто мародерством занимался. Тинькофф после эпопеи с ФЗ-115 долго восстанавливал репутацию, второй раз бизнес ему обман не простит.

Ответить
7
Развернуть ветку
Kirill Sidorov

У тинька явно проблемы с ликвиднлстью. Надо так же оперативно выводить от туда деньги, как они ввели заградительные меры.

Ответить
6
Развернуть ветку
Виктор Булов

Им разве ЦБ не выдаст сколько надо? Плюс у Сбера такая же фигня

Ответить
0
Развернуть ветку
Kirill Sidorov

Сбер меня слабо интересует, они всегда был ахереший по комиссионной политики. Даже с бабушек за коммуналку дерет и драл.

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Карпенко

Имеет смысл дружно писать жалобы в ЦБ на них?

Ответить
6
Развернуть ветку
Жаркий крюк

Думаю, нет. ЦБ совсем недавно что-то мямлил о поддержке банков, совершенно забыв, что они (банки) получили конские сверхприбыли за пандемийные годы, обложив все и вся комиссиями, растеряв остатки репутации. Вот и сейчас @Тинькофф уверенно рубит сук, на котором сидит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton Solod

-2 клиента (вместе с женой) + еще куча потенциальных уходов тк скинул ссылку в корпоративном чатике компании
идите ка вы на*уй

Ответить
5
Развернуть ветку
Maxim Bugaev

и еще минус 1 - мой коллега по работе прочитал, удивился и пошел закрывать счет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Верижников

А какая альтернатива не под санкциями чтобы из-за рубежа получать спокойно баксики?

Ответить
0
Развернуть ветку
danil nik

никогда не доверял этим уебкам. Как раз думаю, где открыть валютный для расчетов ип после точки, и это явно будет не тинек. Идите нахуй

Ответить
5
Развернуть ветку
Даниил Рыжков

Банк-мародёр, когда все рушится и трещит по швам, удары со всех сторон, Тинькофф решил пограбить собственных клиентов

Ответить
5
Развернуть ветку
Roman Chistyakov

А бесплатных и не было. Всегда была комиссия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Тимофеев

До 150к можно было переводить на личную карту без комиссии, если она тоже Тинькофф. Теперь только с комиссией, к сожалению :(

Ответить
10
Развернуть ветку
Евгений

До 600к

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Тимофеев

Ага, ну там смотря какой тариф, на простом до 150 было например, идеально для малого бизнеса, особенно когда ИП на НПД без страховых взносов и тд

Ответить
0
Развернуть ветку
Владислав

Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Максим Соколов

А Тинькофф любит вас )

Самые низкие ставки на депозитах среди системнозначимых банков, к коим они себя причисляют.

И конечно, 4% на накопительном счёте - это просто жлобство при 20% ключевой ставки от ЦБ.

Интересно, сколько народу отскочит в другие банки от тинька?

Ответить
7
Развернуть ветку
Vlad Romanchenko

Нисколько. Только те, кто в Бизнесе, и то не факт. Остальные-то из 10-ки системно значимых - в санкционном листе.

Еще хотел добавить - долгое время видел и вижу, как люди держат и персональные (счет, брокер, телефон) и бизнес активы в одном банке. По-моему это фиаско.

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Соколов

Не все системно значимые в санкционном листе.
Россельхоз и Газпром побоялись трогать.

Все активы в одном банке - это да, это больно.

Но Тинькофф в последнее время начал сдавать позиции. Ставки по депозитам / накопительному счёту, условия обслуживания - ниже рынка.

Сбер с Альфой всё равно спылесосит аудиторию Тинька лучшими условиями. Дело времени.

Ответить
1
Развернуть ветку
Тинькофф

Мы следим за ситуацией на рынке и предлагаем актуальные условия.

Ответить
–19
Развернуть ветку
Дмитрий Карпенко

для вас актуальные условия - вернуть бесплатные лимиты и снизить тариф на РКО. А то что бы делаете - это мародерство

Ответить
4
Развернуть ветку
Павел Коляденко

Вам дорога в направлении русского военного корабля

Ответить
1
Развернуть ветку
Alik Sakharov

отменяйте немедленно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vlad Romanchenko

Да, посмотрим. Судя по тому как альфа не жалея живота своего пылесосит депозиты в $ по 8%, что-то здесь неспроста может быть.

Ответить
0
Развернуть ветку
StargazerXIII

Когда юнит экономика дала трещину и стала похожа на ж…пу

Ответить
4
Развернуть ветку
Anton Novoseltsev

Тинькофф Бизнес никогда и не был особо выгодным местом для малого бизнеса.
Я сначала перешел на ВТБ, а спустя год на @Бланк.
Оч надеюсь, что эти ребята не погибнут и будут дальше развиваться.
Ну а личные активы, кстати, тоже сейчас вывел с ВТБ по идеологическим причинам. Вывел на жадный, но частный и несанкционный @Тинькофф.

Ответить
4
Развернуть ветку
Damir Shakirov

Зато они единственные кто выдавал кредиты ИП

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Николаев

Мне отказали

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir Shakirov

Потребительский?

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Николаев

Да, налик нужен был ремонт дома закончить

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir Shakirov

У меня юр счёт у них же и они видят всю историю. Может это добавило очков

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Николаев

Кредит скор 998/1000
Но им на него плевать
Вероятно мне тоже на них станет плевать
В точке посоветовали туда идти =(

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir Shakirov

Точка под санкциями. Посмотри условия ВТБ, я туда планирую уходить после всего. Ну или сбер

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Пашин

Это мошенничество. Вот цитата. кстати у меня задним числом списали комиссию вообще!
—--—-
5.2. Изменения условий Универсального договора, а также изменение Тарифов вступают в силу и становятся обязательными для исполнения Сторонами на следующий день после даты Опубликования информации на официальном сайте Банка и/или с даты направления Банком соответствующей информации о внесенных изменениях посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или иного канала Дистанционного обслуживания.

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий Карпенко

Теперь стало понятно их лозунг "он такой один". @tinkoff - рекомендую вам поменять цвета с желтого на радугу.

Ответить
4
Развернуть ветку
Roman Lunin

Однозначно меняю банк, комиссия просто космос, при этом она не обоснована доп. расходами банка, а только желанием банка состричь с хомяков побольше бабла чтоб покрыть свои убытки.

Ответить
4
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Напоминаю, что тем временем делает Точка

Ответить
3
Развернуть ветку
Александра Корбут

Это правда настолько клиентоориентированный банк? Многие говорят что хороший, но так страшно переходить, ибо Открытие под санкциями(

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Николаев

Банк супер, но теперь только по России, с валютой облом

Ответить
2
Развернуть ветку
Александра Корбут

Только что муж сказал, что у коллеги р/с в Точке и он не может ни вывести деньги, ни перевести.

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Валютный счет? Да, там сейчас проблемы с валютой. Если рублевый то все ок

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Банк хороший. В плане отношения к клиентам вообще отличный. Если нет валютных контрактов, он все еще лучший имхо

Ответить
1
Развернуть ветку
Александра Корбут

Приняла, намотала на ус, спасибо)

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Астапенко

Давно с ними работаешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

С июня

Ответить
0
Развернуть ветку
God Damn

дай ему рефку, и оба в выигрыше

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Насколько я знаю, это запрещено правилами vc

Ответить
0
Развернуть ветку
God Damn

ничто не мешает кинуть рефку в лс)

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Астапенко

Спасибо. У них тогда открою.

Ответить
0
Развернуть ветку
Anthony Schmid

Тиньков он такой один — ведь надо платить за санкции США, SeaExplorer, Falcon 7X, La Datcha, велосипедные команды, встречи с брэнсоном, дома в Тоскане, личную СБ, и много других игрушек зарвавшегося куZбасского коммерса из 90-х. Ну ничего, Лёва информационно поддержит дружбана.

Ответить
1
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте.

Приносим извинения, что сразу не рассказали об изменениях в тарифах. Изменения временные. Мы были вынуждены оперативно сделать их наряду с остальным рынком для противодействия сомнительным операциям в период высокой волатильности.

Ответить
–26
Развернуть ветку
Constantine Shklyarov

мародёрство! это запомнят

Ответить
10
Развернуть ветку
Денис Николаев

для противодействия кому-то вы грабите остальных

Ответить
7
Развернуть ветку
Мурад

Да пошли вы нахуй, если вы не попали под санкции как многие другие банки, это не значит что вы можете выебываться, вы так только кучу клиентов потеряете, если это временное решение, временно сами и потерпите, пока происходит сейчас все это, а не перекладывайте это на предпринимателей. Вроде бы хороший банк был, а сейчас прям начинаете наглеть.

Ответить
5
Развернуть ветку
Тинькофф

Понимаем ваше негодование. Еще раз простите, что так вышло.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Martin Aston

Какую компенсацию вы готовы предложить предпринимателям за нарушение условий договра, в чем именно вы нарушили условия вам человек в другой ветке отписал. Вы должны предупреждать за день. Это нарушение закона, если вы не отмените ограничения в кратчайшие сроки, вы не только потеряете клиентов, но еще и получите кучу исков и жалоб в цб.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф

В текущей ситуации мы приняли решение не увеличивать комиссии до момента, пока данные инициативы регуляторов не будут оформлены законодательно. Все расходы клиентов в этой части компенсируем в ближайшее время.

Ответить
0
Развернуть ветку
Жаркий крюк

Ну да, ну да, курс покупки доллара в 150-200 это тоже "противодействие сомнительным операциям в период высокой волатильности". 😁

Ответить
1
Развернуть ветку
Тинькофф

Курс в приложении установлен на основе данных Банка России. Такой курс сейчас у всех участников рынка.
Мы внимательно следим за рынком и предлагаем курс, учитывая данные Центрального Банка, а также волатильность на рынках и общую экономическую ситуацию.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Даниил Рыжков

Пиздеж. Вы тупо ввели комиссию конскую на обмен валюты.
Такой курс у всех участников рынка выглядит так:

Ответить
4
Развернуть ветку
danil nik

надеюсь, что ЦБ обратит на это внимание и взъебет вас всех как следует

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Карпенко

напишите жалобу в интернет-приемную ЦБ. Я написал. Чем больше будет жалоб, тем больше шансов, что банк накажут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lil Trump

это с подачи ЦБ и идет из-за поднятия ключевой ставки и много чего еще, клиенты внизу пищевой цепочки и в любой рисковой ситуации, риски снижаются за счет нижних слоев и так по цепочке

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Верижников

Вывод денег из экономики которая летит в промежность доярки - сомнительная операция? Оу, май!

Ответить
0
Развернуть ветку
АР

Други, а у кого РКО в других банках, подскажите кто НЕ повысил комиссии? Куда переходить из Тинькова?

Ответить
3
Развернуть ветку
Andrew Shmig

У Сбера не было повышения.
Лимиты адекватные:
500к - без комиссии
до 1500к - 1.7%
больше - не смотрел

Ответить
1
Развернуть ветку
Test Test

ну мне вот обновление прайса пришло на почту

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrew Shmig

Написал в ЛС как можно снизить эти проценты.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Орлов

Лол сбер еще позавчера повысил, а хайп опять вокруг тинька :/

Ответить
3
Развернуть ветку
Максим Стецкий

Справедливый хайп

Ответить
1
Развернуть ветку
ДС М

2% за обнал , охренели совсем

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Это за небольшую сумму. За большую там все 15

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Левшов

А 20 не хочешь пытался 1000 руб на карту вывести

Ответить
0
Развернуть ветку
Александра Корбут

Не обнал, а вывод с расчётного счёта на дебетовую карту.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Иван Гладышко

Очень прискорбно, что это сделано без всяких уведомлений. Если бы не прочитал эту статью, узнал бы только завтра, когда планировал выводить деньги... Вот был бы сюрприз.
Зарабатываешь деньги, зарабатываешь. А что толку, если не можешь ими воспользоваться, не отдав 5-20%.
Тинькоф, разве потеря репутации стоит того? Речь не про поднятие, а пор отсутствие уведомлений.

Ответить
3
Развернуть ветку
igor

я думаю в тинькофф работают агенты госдепа. нужно быстро национализировать банк. он подрывает священную власть

Ответить
2
Развернуть ветку
Елена Кучерявенко

Тинькофф для физлиц аж за 7 дней спрашивает, когда будет внесен платеж по кредитной карте. Судя по всему, у них действительно ...опа с ликвидностью и у кого там деньги лежат - пора валить срочно, пока не накрылись со всеми деньгами.

Ответить
2
Развернуть ветку
Тинькофф

Все системы работают в штатном режиме. Операции клиентов, физических и юридических лиц, проводятся без ограничений, капитала достаточно, чтобы выполнить все заявки. Тинькофф располагает достаточной ликвидностью гарантирует защиту всех средств клиентов и обеспечивает работоспособность всех систем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Елена Кучерявенко

Тинькофф, своими действиями вы уже показали, что разваливаетесь. Теперь бегство клиентов от вас - вопрос времени. И второй реинкарнации, как после скандала с ФЗ-115 - уже не будет. Бизнес может простить наебку один раз, но не два и не в такой ситуации.

Ответить
3
Развернуть ветку
Victor Nikolaev

хочу напомнить по унификацию

Ответить
0
Развернуть ветку
Victor Nikolaev

только валюту не отдают, лживые твари

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф