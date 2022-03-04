«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц Статьи редакции
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Банк взимает от 2% до 20% в зависимости от суммы при любом тарифе, а также дополнительные 99 рублей в тарифе «Простой», 79 рублей — «Продвинутый» и 59 рублей — «Профессиональный», следует из сайта.
При этом в условиях тарифов информация пока прежняя: при переводах себе на карту «Тинькофф» компания не брала комиссию, если сумма не превышала 150-500 тысяч рублей в зависимости от вида счёта.
Как пишут пользователи vc.ru, компания изменила условия в одностороннем порядке и не предупредила клиентов. На момент написания новости в банке не ответили на вопрос редакции о комиссии.
Об изменениях в своих тарифах со 2 марта сообщил также «Сбер». Банк берёт 3,5% от суммы перевода при переводе физлицу свыше 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, 6% при операциях до 1,5 млн рублей и 10% — до 5, млн рублей и выше.
До этого компания не взимала проценты при переводах до 300 тысяч, брала 1,7% при переводах от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, 3,5% — до 5 млн рублей и 4% — выше 5 млн рублей. В «Сбере» также не ответили на вопрос vc.ru о комиссиях.
Пидорасы, сэр
Ещё какие!
Надо же как-то компенсировать потери, понять и простить, я считаю.
Все нам на пользу, просто мы сами этого ещё не понимаем
А бесплатных и не было. Всегда была комиссия.
До 150к можно было переводить на личную карту без комиссии, если она тоже Тинькофф. Теперь только с комиссией, к сожалению :(
До 600к
Ага, ну там смотря какой тариф, на простом до 150 было например, идеально для малого бизнеса, особенно когда если ИП на НПД без страховых взносов и тд
У тинька явно проблемы с ликвиднлстью. Надо так же оперативно выводить от туда деньги, как они ввели заградительные меры.
Все бы может отнеслись с пониманием, если бы Тинькофф Банк хотя бы предупредил об этом изменении. Почему мы должны узнавать об этом из VC?
2% за обнал , охренели совсем
Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.
Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.
Пи..ц
Лучшее время чтобы принять правильное решения. Не нужно тормозить, поняли.
Когда юнит экономика дала трещину и стала похожа на ж…пу
Господа из тинькофф, если уж вы отменили бесплатные переводы себе на карту, то отмените, и плату за РКО и комиссии за платежки!
А то как то очень хуево получается, игра в одни ворота.
Единогласно.
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.
Включая клиентские, серверные и графические процессоры.
1 марта, когда компания приостановила доставку грузов в Россию и из страны, она заявила, что ограничение не коснётся еды, медоборудования и других товаров первой необходимости.
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