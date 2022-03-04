До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.

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Банк взимает от 2% до 20% в зависимости от суммы при любом тарифе, а также дополнительные 99 рублей в тарифе «Простой», 79 рублей — «Продвинутый» и 59 рублей — «Профессиональный», следует из сайта.

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При этом в условиях тарифов информация пока прежняя: при переводах себе на карту «Тинькофф» компания не брала комиссию, если сумма не превышала 150-500 тысяч рублей в зависимости от вида счёта.

Как пишут пользователи vc.ru, компания изменила условия в одностороннем порядке и не предупредила клиентов. На момент написания новости в банке не ответили на вопрос редакции о комиссии.

Об изменениях в своих тарифах со 2 марта сообщил также «Сбер». Банк берёт 3,5% от суммы перевода при переводе физлицу свыше 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, 6% при операциях до 1,5 млн рублей и 10% — до 5, млн рублей и выше.