Финансы
Рая Хачатрян

«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц Статьи редакции

До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.

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Банк взимает от 2% до 20% в зависимости от суммы при любом тарифе, а также дополнительные 99 рублей в тарифе «Простой», 79 рублей — «Продвинутый» и 59 рублей — «Профессиональный», следует из сайта.

При этом в условиях тарифов информация пока прежняя: при переводах себе на карту «Тинькофф» компания не брала комиссию, если сумма не превышала 150-500 тысяч рублей в зависимости от вида счёта.

Как пишут пользователи vc.ru, компания изменила условия в одностороннем порядке и не предупредила клиентов. На момент написания новости в банке не ответили на вопрос редакции о комиссии.

Об изменениях в своих тарифах со 2 марта сообщил также «Сбер». Банк берёт 3,5% от суммы перевода при переводе физлицу свыше 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, 6% при операциях до 1,5 млн рублей и 10% — до 5, млн рублей и выше.

До этого компания не взимала проценты при переводах до 300 тысяч, брала 1,7% при переводах от 300 тысяч до 1,5 млн рублей, 3,5% — до 5 млн рублей и 4% — выше 5 млн рублей. В «Сбере» также не ответили на вопрос vc.ru о комиссиях.

#новость #тинькофф

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Денис Николаев

Пидорасы, сэр

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Evgeniy Brusnitsyn

Ещё какие!

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Михаил Кузнецов

Надо же как-то компенсировать потери, понять и простить, я считаю.

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6
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Сергей Манаков

Все нам на пользу, просто мы сами этого ещё не понимаем

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4
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Roman Chistyakov

А бесплатных и не было. Всегда была комиссия.

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2
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Дмитрий Тимофеев

До 150к можно было переводить на личную карту без комиссии, если она тоже Тинькофф. Теперь только с комиссией, к сожалению :(

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2
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Евгений

До 600к

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0
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Дмитрий Тимофеев

Ага, ну там смотря какой тариф, на простом до 150 было например, идеально для малого бизнеса, особенно когда если ИП на НПД без страховых взносов и тд

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0
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Kirill Sidorov

У тинька явно проблемы с ликвиднлстью. Надо так же оперативно выводить от туда деньги, как они ввели заградительные меры.

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2
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Дмитрий Тимофеев

Все бы может отнеслись с пониманием, если бы Тинькофф Банк хотя бы предупредил об этом изменении. Почему мы должны узнавать об этом из VC?

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2
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Новорег здорового человека
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1
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Страстной Филипп

Даже СБЕР не с 0 берет процент… Тинькофф, ну как так?

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1
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ДС М

2% за обнал , охренели совсем

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1
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Владислав

Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.

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1
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Молочный Петя

Почему не ответили? Мне ответили.

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1
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Владислав

Вот и я, люблю Тиньков. Брокерский счёт, мобильная связь ИП и ООО на нем, а меня даже не предупредили. Это пи@дец конечно.

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1
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Молочный Петя

Почему не ответили? Мне ответили.

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0
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Молочный Петя

Почему не ответили? Мне ответили.

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0
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Виталий

Пи..ц

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Дмитрий Шепелёв

Лучшее время чтобы принять правильное решения. Не нужно тормозить, поняли.

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StargazerXIII

Когда юнит экономика дала трещину и стала похожа на ж…пу

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Дмитрий Карпенко

Господа из тинькофф, если уж вы отменили бесплатные переводы себе на карту, то отмените, и плату за РКО и комиссии за платежки!
А то как то очень хуево получается, игра в одни ворота.

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