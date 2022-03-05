Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.

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Очередь в первый советский McDonald’s на Пушкинской площади. Источник: РБК

Период после окончания Холодной войны политик Денис Хили называл “annus mirabilis”, что с латинского означает «год чудес» — то есть время чрезвычайно позитивных изменений. К ним он относил в частности выход зарубежных производителей потребительских товаров на постсоветский рынок. «Очереди у McDonald's в Москве были длиннее, чем у Мавзолея Ленина», — удивлялся Хили.

По словам профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда, хорошее отношение россиян к западным фастфуду, напиткам и джинсам стало символом триумфа «капиталистической дипломатии».

«Госдепартамент США поощрял открытие американских компаний в Москве. Политологи раньше утверждали, что государства, у которых есть McDonald’s, не будут воевать друг с другом», — отметил он.

Украинский кризис изменил ситуацию — организации массово покидают страну.

Крупнейшие нефтегазовые предприятия ExxonMobil, BP и Shell избавляются от российских инвестиций.

Facebook, Google и Apple ограничивают доступ к своим услугам и сервисам.

Walt Disney свернул показы премьер, а организатор и промоутер мероприятий Live Nation — рок-туры.

H&M, Nike и другие бренды одежды приостановили продажи.

Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz и другие автопроизводители прекратили поставки или свою работу на территории страны.

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Также заморозили свои поставки в Россию крупнейшие западные логистические группы — DHL, Kuehne+Nagel, UPS, FedEx и DPD. Сложности с логистикой дополнительно подтолкнули компании к тому, чтобы свернуть местные операций.

Думая, оставаться ли в России, они оценивали также репутационные и будущие рыночные риски, пишет Financial Times. Не поддержать санкции — значит вызывать осуждение других. А прекратить работу — значит создать прецедент. Если Китай однажды развернёт конфликт с Тайванем, бренды, скорее всего, будут вынуждены по аналогии покинуть китайский рынок.

На импорт влияют и колебания валют. Так, по утверждению Максима Каширина, главы Simple Group — одного из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в России, возрастание курса евро даже до 90 рублей — уже критическая ситуация для импортёров вина. 4 марта курс евро составил 124 рубля.

Специализирующийся на российской истории профессор Лондонской школы экономики и политических наук Владислав Зубок считает, что эти события знаменуют конец эпохи «капиталистической дипломатии» и отношений, которые оформились в конце 90-х.

Уход западных корпораций, по его мнению, станет катастрофой и повлечёт за собой упадок — но не такой сильный, как подъём культуры, который случился тридцать лет назад.

Financial Times заметила, что у российских потребителей не просто сохранился интерес к западным маркам, а даже вырос — они осознали, что скоро могут потерять доступ к ним. «Люди всё ещё покупают, и покупают так, будто товары закончатся завтра», — поделился продавец из московского re:Store.

Также о своих опасения рассказала врач-педиатр Лариса: «Я копила и копила на MacBook. Думаю, теперь у меня его не будет. И мы все перейдем на технику Xiaomi и будем водить Lada».

Xiaomi — второй по величине поставщик смартфонов в Россию после Samsung. Поскольку Южная Корея присоединилась к санкциям, Xiaomi, считает Financial Times, в новых условиях может стать лидером.

Россия не входит в число крупнейших рынков для большинства иностранных брендов — к примеру, на неё приходится чуть менее 2% мировых продаж Nestle. Но до кризиса некоторые фирмы всё-таки видели в ней большой потенциал для роста. Теперь же, по мнению аналитика финансовой организации Bernstein Бруно Монтейна, слабый рубль и процентные ставки на уровне 20% приведут к значительному сокращению маржи.

По данным газеты, некоторые международные корпорации обеспокоены тем, что их действия в Российской Федерации могут затронуть правительства или потребителей других стран.

Глава группы разработчиков ПО Guardian Project Натан Фрейтас убеждён, что Apple, например, поступила правильно. Она приостановила продажи, но не ограничила россиянам доступ к App Store, о чём просило украинское правительство.

И с ним согласен один из руководителей фирмы по управлению активами Azzad Asset Management Джошуа Броквелл. По его мнению, подобные санкции могут привести к феномену «расколотой сети», когда веб-контент будет изолирован по странам. Кроме того, лишать россиян доступа к App Store — значит наказывать рядовых граждан за действия правительства.

Технологии создавали для людей — их нельзя превращать в оружие. А сейчас происходит именно это: TikTok стал хостингом для видео с фронта, а Google Maps используют, чтобы определять местонахождение танков.

Натан Фрейтас глава Guardian Project

