«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
«Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после ввода российских войск на Украину.
Компания предупредила, что держатели бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать погашения облигаций по номиналу и начисленные проценты. Речь о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 миллиарда.
Компания предупредила, что на данный момент у неё нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов. По её словам, погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.
Представитель «Яндекса» уточнил vc.ru, что по правилам биржи компания должна предупреждать о «теоретически возможных рисках», даже если они не произойдут. Пока речи о дефолте не идёт.
И вот оказалось, что великий Яндекс не можем выплатить даже эти деньги под 0,25%. Практически бесплатные деньги.
Если попросить заемщика внезапно вернуть все тело кредита, то вообще не очень много кто выстоит, «вы госдолг США видели?». Не говоря уже о том, что они тупо не могут вывести деньги для оплаты из-за путинских санкций.
Держись, дорогой Яндекс!
дешевый Яндекс!
Развались, дорогой Яндекс, прогибался под власть, вот тебе последствия
Ну ты и долбаеб…
ну да ну да, пидорок прокремлевский, тебе здесь не рады
@Инспектор у нас пациент
Хороший. Много было споров с ними, но они мне нравятся.
Туда им и дорога.
Слушай, я всё понимаю и можно объяснить всё, что угодно и можно как угодно относиться к самому Яндексу, но там работает огромное количество людей.
уволят одним видеозвонком. шожтеперь
Надо потерпеть. Нет времени на расскачку
На рассрочку
Ага, сейчас с первой страницы поиска органику уберут и заживём
Когда-то подавали надежды, как высокотехнологичный It-проект.
Который копировал сервисы Google, скупал наиболее трафиковые сайты, а поисковую выдачу забивал своими сервисами и рекламой?
Вы про этот "высокотехнологичный It-проект"?
Гугл или Амазон или Алишка или Тесла у кого копировали?
У Yahoo, Ebay, AOL, у кучки поглощенных компаний? Тесла же концептуально ничего нового в своих товарах не придумала, электромобили изобрели еще до Модель Т. И это не упрёк этим компаниям, ибо копирование - нормальный процесс во всей бизнес-сфере.
Давайте Лукойл упрекнём в том, что они скопировали идею у Рокфеллера.
Что теперь, не создавать подобное, если где-то уже есть?
Нет, просто не "все копируют", кто то что создает новое первым.
Гугл? Ну, например, Gmail - улучшенная копия Hotmail
Копировал, но карты лучше, музыка лучше.
Вк тоже копировал бы и стал лучшей копией
Как и все остальное
Как и всё в этом мире))
А ведь несколько лет назад о Яндексе кукарекали все эти политические мразоты, мол наша гордость, ответ Гуглу и т.д. И Яндекс начал ложится под кремлебандитов. А сейчас вон как повернулось.
И не будут предлагать установить яндекс браузер?
Что то как то рановато и очень быстро Яндекс сдулся.
Слишком заигрался в юнит-экономику, сливая всю прибыль от поисковика
Прибыл от Такси вы хотели сказать?
Не было прибыли. Есть отчёт по МСФО, там все цифры видны. Не с чем спорить
Есть прибыль по Яндекс.Такси, с 2019, действительно не о чем спорить если все очевидно по цифрам.
Че-то не вижу тут нигде слова "прибыль", только "выручка".
Конечно не видите, потому что не в теме.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
Ничего государство доброе - оно поможет. Или сбер купит по дешевке.
Может быть таксисты-яшковозы помогут? Они очень любят Яндекс🤣Пусть Худовердян кидает номер карты для переводов - с каждого по сотке, как говорится. Спасём парней - каждый рубль меттерс!
Таксисты ща уже уезжать планируют. Приезжали с Киргизии при курсе 0.75р за 1 сом, а сейчас 1.14р за 1 сом. -0.39копеек
Их можно понять. Сом более твёрдая и предсказуемая валюта чем рубль. Но всё же Яндексу стоит помочь на последок. Ведь он столько сделал для них: устанавливал тарифы ниже дна пытаясь переманивать пассажиров общественного транспорта, наёбывал как мог и оставлял крайними в любой ситуации.
Прямо как у Теодора Драйзера в "Финансисте", надеюсь исход будет лучше
Лично у меня вопрос, что там с Яндекс.едой?
После "определенных событий", уже года 3 стараюсь принципиально не пользоваться услугами этой голландской компании... Когда то нравился поисковик, ставил стартовой страницей. Восхищался вхождением на рынок такси и дальнейшим поглощением. Удачи.
Это тебе за фейк новости на главной страницы поиска, ещё 15 лет дать надо яндексу
Мне их кабинет веб мастера ни когда не нравился, ни-че-го не потеряем. Пока Яндекс Титаник.
Тинькофф, настало твое время!
Он уже блокирует доллары, с выдачей монет тоже проблемы. Еще немного и пожнет все прелести
«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.
1 марта, когда компания приостановила доставку грузов в Россию и из страны, она заявила, что ограничение не коснётся еды, медоборудования и других товаров первой необходимости.
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.
Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Единогласно.