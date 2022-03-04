Финансы
TJ

«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции

Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.

50 50 комментариев
6309 просмотров

«Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после ввода российских войск на Украину.

Компания предупредила, что держатели бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать погашения облигаций по номиналу и начисленные проценты. Речь о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 миллиарда.

Торги ценными бумагами «Яндекса» на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили 28 февраля.

Компания предупредила, что на данный момент у неё нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов. По её словам, погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.

В настоящее время мы проводим планирование на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы определить, какие шаги будут предприняты в этом отношении и какие другие источники финансирования будут нам доступны в случае, если это право выкупа будет активировано.

«Яндекс»

Представитель «Яндекса» уточнил vc.ru, что по правилам биржи компания должна предупреждать о «теоретически возможных рисках», даже если они не произойдут. Пока речи о дефолте не идёт.

#новости #яндекс

50 50 комментариев
22
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Филин
Ответить
39
Развернуть ветку
unknown

И вот оказалось, что великий Яндекс не можем выплатить даже эти деньги под 0,25%. Практически бесплатные деньги.

Ответить
3
Развернуть ветку
Masha Kovalyova

Если попросить заемщика внезапно вернуть все тело кредита, то вообще не очень много кто выстоит, «вы госдолг США видели?». Не говоря уже о том, что они тупо не могут вывести деньги для оплаты из-за путинских санкций.

Ответить
10
Развернуть ветку
Максим Данилушкин

Держись, дорогой Яндекс!

Ответить
3
Развернуть ветку
madkliq

дешевый Яндекс!

Ответить
28
Развернуть ветку
Никита Кашонков

Развались, дорогой Яндекс, прогибался под власть, вот тебе последствия

Ответить
22
Развернуть ветку
Евгений Торанов

Ну ты и долбаеб…

Ответить
–6
Развернуть ветку
Никита Кашонков

ну да ну да, пидорок прокремлевский, тебе здесь не рады

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex Petrov

@Инспектор у нас пациент

Ответить
2
Развернуть ветку
Максим Данилушкин

Хороший. Много было споров с ними, но они мне нравятся.

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Туда им и дорога.

Ответить
–14
Развернуть ветку
Murat Oshroev

Слушай, я всё понимаю и можно объяснить всё, что угодно и можно как угодно относиться к самому Яндексу, но там работает огромное количество людей.

Ответить
3
Развернуть ветку
Константин Смирнов

уволят одним видеозвонком. шожтеперь

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Еремин

Надо потерпеть. Нет времени на расскачку

Ответить
9
Развернуть ветку
Дмитрий Айстражник

На рассрочку

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Veber

Ага, сейчас с первой страницы поиска органику уберут и заживём

Ответить
1
Развернуть ветку
cannajuice

Когда-то подавали надежды, как высокотехнологичный It-проект.

Ответить
4
Развернуть ветку
Сергей Никитин

Который копировал сервисы Google, скупал наиболее трафиковые сайты, а поисковую выдачу забивал своими сервисами и рекламой?
Вы про этот "высокотехнологичный It-проект"?

Ответить
5
Развернуть ветку
Молочный Петя

Все копируют, это не секрет. Копируют и адаптируют под национальный рынок. Просто одни создают для людей, другие для государства. Важны весы. И вот куда перевес - этим и отличаются Гугл и Яндекс.

Ответить
3
Развернуть ветку
Alex Petrov

Гугл или Амазон или Алишка или Тесла у кого копировали?

Ответить
1
Развернуть ветку
Олег Фельсто

У Yahoo, Ebay, AOL, у кучки поглощенных компаний? Тесла же концептуально ничего нового в своих товарах не придумала, электромобили изобрели еще до Модель Т. И это не упрёк этим компаниям, ибо копирование - нормальный процесс во всей бизнес-сфере.
Давайте Лукойл упрекнём в том, что они скопировали идею у Рокфеллера.

Ответить
1
Развернуть ветку
Αлексей Μихеев

Что теперь, не создавать подобное, если где-то уже есть?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Petrov

Нет, просто не "все копируют", кто то что создает новое первым.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolay Schamberg

Гугл? Ну, например, Gmail - улучшенная копия Hotmail

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Деревянко

Копировал, но карты лучше, музыка лучше.
Вк тоже копировал бы и стал лучшей копией

Ответить
0
Развернуть ветку
Молочный Петя

Ну, то есть, простыми словами - Яндекс не стоит своих денег. Пузырь для манипуляций, проще говоря.

Ответить
5
Развернуть ветку
Илья Рогаткин

Как и все остальное

Ответить
3
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

Как и всё в этом мире))

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr

А ведь несколько лет назад о Яндексе кукарекали все эти политические мразоты, мол наша гордость, ответ Гуглу и т.д. И Яндекс начал ложится под кремлебандитов. А сейчас вон как повернулось.

Ответить
3
Развернуть ветку
Евангелина Анисимова

И не будут предлагать установить яндекс браузер?

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex Petrov

Что то как то рановато и очень быстро Яндекс сдулся.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Слишком заигрался в юнит-экономику, сливая всю прибыль от поисковика

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex Petrov

Прибыл от Такси вы хотели сказать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Не было прибыли. Есть отчёт по МСФО, там все цифры видны. Не с чем спорить

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Petrov

Есть прибыль по Яндекс.Такси, с 2019, действительно не о чем спорить если все очевидно по цифрам.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Kiselev

Че-то не вижу тут нигде слова "прибыль", только "выручка".

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Petrov

Конечно не видите, потому что не в теме.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

Ответить
0
Развернуть ветку
Эльмира Мартынова

Ничего государство доброе - оно поможет. Или сбер купит по дешевке.

Ответить
1
Развернуть ветку
Егор Орлов

Может быть таксисты-яшковозы помогут? Они очень любят Яндекс🤣Пусть Худовердян кидает номер карты для переводов - с каждого по сотке, как говорится. Спасём парней - каждый рубль меттерс!

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Иванович

Таксисты ща уже уезжать планируют. Приезжали с Киргизии при курсе 0.75р за 1 сом, а сейчас 1.14р за 1 сом. -0.39копеек

Ответить
0
Развернуть ветку
Егор Орлов

Их можно понять. Сом более твёрдая и предсказуемая валюта чем рубль. Но всё же Яндексу стоит помочь на последок. Ведь он столько сделал для них: устанавливал тарифы ниже дна пытаясь переманивать пассажиров общественного транспорта, наёбывал как мог и оставлял крайними в любой ситуации.

Ответить
0
Развернуть ветку
colorless

Судя по акциям сбера его сейчас самого купят по дешевке.

Ответить
0
Развернуть ветку
colorless

Судя по акциям сбера его сейчас самого купят по дешевке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Закревский

Прямо как у Теодора Драйзера в "Финансисте", надеюсь исход будет лучше

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Айстражник

Лично у меня вопрос, что там с Яндекс.едой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Серж Ск

еды нет, но вы держитесь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Серж Ск

еды нет, но вы держитесь.

Ответить
0
Развернуть ветку
scromno tak

После "определенных событий", уже года 3 стараюсь принципиально не пользоваться услугами этой голландской компании... Когда то нравился поисковик, ставил стартовой страницей. Восхищался вхождением на рынок такси и дальнейшим поглощением. Удачи.

Ответить
0
Развернуть ветку
Игрок

Это тебе за фейк новости на главной страницы поиска, ещё 15 лет дать надо яндексу

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Шепелёв

Мне их кабинет веб мастера ни когда не нравился, ни-че-го не потеряем. Пока Яндекс Титаник.

Ответить
0
Развернуть ветку
Filipp Kopp

Тинькофф, настало твое время!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Иван Иванович

Он уже блокирует доллары, с выдачей монет тоже проблемы. Еще немного и пожнет все прелести

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
Сервисы
TJ
Пользователи в России сообщили о проблемах с доступом к Facebook, App Store, Google Play и другим сайтам Статьи редакции

«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.

30 30 комментариев
13
Торговля
Слава Шегай
Maersk приостановила перевозку товаров первой необходимости в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск и из них Статьи редакции

1 марта, когда компания приостановила доставку грузов в Россию и из страны, она заявила, что ограничение не коснётся еды, медоборудования и других товаров первой необходимости.

10 10 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Involta
Состоится первая в истории воздушная гонка с участием летающих автомобилей
Источник: involta.media
2 2 комментария
8
Устойчивые города: Москва
Заработала онлайн-выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха»

Она включает 177 уникальных фоторабот авторов из 25 стран мира.

"Отдать швартовы". Фото: полуостров Камчатка, автор Сергей Иванов
4 4 комментария
13
Приёмная
Александра Корбут
«Тинькофф Бизнес» в одностороннем порядке изменил условия вывода средств с расчётного счёта

Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.

59 59 комментариев
37
O2 Consulting
Амнистия капиталов ver. 4.0
0 Обсудить
0
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне «военной операции» в Украине, день 9: комиссия на покупку валют в 12%, сервисы уходят Статьи редакции

Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется
91 91 комментарий
19
Право
TJ
Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции

Единогласно.

103 103 комментария
13
Versus.legal
Влияние текущих ограничений на IT и Gamedev бизнес в России

Бесплатный вебинар

3 3 комментария
1
Involta
Импланты от рака
Источник: involta.media
0 Обсудить
9
Больше статей
null