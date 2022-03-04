Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.

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«Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после ввода российских войск на Украину.

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Компания предупредила, что держатели бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать погашения облигаций по номиналу и начисленные проценты. Речь о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 миллиарда.

Торги ценными бумагами «Яндекса» на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили 28 февраля.

Компания предупредила, что на данный момент у неё нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов. По её словам, погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.

В настоящее время мы проводим планирование на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы определить, какие шаги будут предприняты в этом отношении и какие другие источники финансирования будут нам доступны в случае, если это право выкупа будет активировано. «Яндекс»