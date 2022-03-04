Минфин называл их «лучшей альтернативой» скупке долларов.

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Госдума приняла закон об отмене НДС на драгоценные металы в слитках. При покупке инвестиционного золота необходимо было заплатить налог в 20%, который не возвращался при обратной продаже банкам. О принятии закона сообщается на сайте Госдумы.

Инвестиционное золото — это металл 999 пробы, который нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают банки в слитках от грамма до килограмма.

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Законопроект внёс депутат от «Единой России» Владислав Резник. В пояснительной записке отмечается, что «действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики».

Документ поддержали в Минфине. Там отметили, что хоть курс золота и подвержен колебаниям, в долгосрочной перспективе вложения выгодны.

На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам. Антон Силуанов министр финансов РФ

Принятый закон имеет обратную силу — новая норма применима ко всем правоотношениям с 1 марта 2022 года.

Кроме этого, документ также запрещает применять специальные налоговые режимы при закупке металла и при реализации ювелирных изделий с 1 января 2023 года. Резник объяснил это неравной ситуаций на рынке, потому что некоторые производители ювелирных изделий выплачивают НДС и при производстве, и при продаже.