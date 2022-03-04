Госдума отменила налог в 20% на покупку золотых слитков Статьи редакции
Минфин называл их «лучшей альтернативой» скупке долларов.
Госдума приняла закон об отмене НДС на драгоценные металы в слитках. При покупке инвестиционного золота необходимо было заплатить налог в 20%, который не возвращался при обратной продаже банкам. О принятии закона сообщается на сайте Госдумы.
Инвестиционное золото — это металл 999 пробы, который нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают банки в слитках от грамма до килограмма.
Законопроект внёс депутат от «Единой России» Владислав Резник. В пояснительной записке отмечается, что «действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики».
Документ поддержали в Минфине. Там отметили, что хоть курс золота и подвержен колебаниям, в долгосрочной перспективе вложения выгодны.
Принятый закон имеет обратную силу — новая норма применима ко всем правоотношениям с 1 марта 2022 года.
Кроме этого, документ также запрещает применять специальные налоговые режимы при закупке металла и при реализации ювелирных изделий с 1 января 2023 года. Резник объяснил это неравной ситуаций на рынке, потому что некоторые производители ювелирных изделий выплачивают НДС и при производстве, и при продаже.
По данным на сайте «Сбера», грамм золота стоит 9 329 рублей, продать его можно за 6 844 рубля. Месяц назад, 4 февраля 2022 года, грамм золота стоил 5 882 рубля, продать его можно было за 4 276 рублей.
грамм золота стоит 9 329 рублей, продать его можно за 6 844 рубля
С таким спредом нафиг надо
Запомните этот твит, как грится))
P.S. Надеюсб что через полгода не придётся жалеть о некупленном злате
О некупленном грамме
Я про золото, не про тгк)
так на доллар спред не меньше)
плюс золото стабильнее
Наличные доллары ликвиднее и проще в обращении чем физическое золото.
Полагаю, дело в достаточно солидном золотом резерве, который никто из зарубежья не готов покупать и который по сути бесполезен. А так может население будет покупать. Только на какие деньги?
никто из зарубежья не готов покупать
Почему же. Готовы. Вот только это не оперативный резерв, если это только не кредит юаней под залог, но и в таком случае будет совершенно дичайший дисконт.
А так продавать его дооооолго.
Да, тоже верное замечание)
Утилизируют рублевую ликвидность, держа доллар. Когда рубль отпустят, население, купившее слиточки обнаружит много интересно - от ебанистического спреда до проблем с продажей из-за малейшей царапины.
При продаже такого количества золота на мировом рынке, стоимость золота быстро упадёт.
Скоро так сливочное масло называться будет
Уже вроде есть
И слово "спред" будет привычнее восприниматься.
Спред — растительный аналог сливочного масла.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82)
Что касается слитков, то продают их далеко не во всех отделениях даже крупнейших банков.
Что я уже успел понять: во-первых, банкам такой вид сделок невыгоден, им интересно продать клиенту ячейку, инвестиционный счет и прочие продукты, дающие постоянную прибыль.
Во-вторых, хоть золото и считается неподвластным времени и прочим воздействиям, слитки - штука капризная: они находятся в таком «блистере», похожем на упаковку сэндвича, и открывать их категорически не рекомендуют. Иначе, мол, пойдет патина, не дай бог, захватаете пальцами или поцарапаете! Сразу дисконт в несколько сот рублей за грамм. И главное: на каждый слиток есть сертификат, без него у вас его купят только в ломбарде — как лом.
Ну и да, НДС отменили, но прайс и так нереально высокий, так что потом продать даже близко к этой цене будет нереально. Идите в ломбард - если там сейчас продают...
Минфин в панике. И это весьма пугает...
Почему в панике? политика отказа от доллара уже много лет идет, и замена долара на золото в качестве инвестиций вполне в русле политики
Тут скоро отказ от продуктов питания начнется, а ватники все ещё от отказа от доллара мечтают.
мыло с веревкой сам найдешь или дать?)
Не только у МинФин паника, но и у ЦБ, все экономистов и адекватных людей которые хоть что то в финансах понимают.
Я вот подумывал о золотишке, а тут такие новости. Но только что лучше? Держать кирпич под подушкой и трястись, что украдут, или "металлический счет", например?
Металлический счет не страхуется, тоже так себе идея. У слитков невыгодный спред, кажется что золотые монеты по прежнему выглядят лучше.
Не понимаю, в чем разница, монеты, слитки? Это же просто форм-фактор, почему тогда у монет спред лучше будет?
Лучше физическое золото покупать (инвестиционные монеты например). Всегда ликвидны, всегда продать можно. А банковский счет в любой непонятной ситуации могут и закрыть, или арестовать или еще что то...
Странно, что не разрешили покупать только за валюту.
Ну вот на кой вы им про такую двухходовочку "дважды поиметь свой народ" рассказали)).
Поиметь-то просто, достаточно через полгодика ввести НДС обратно, когда все закупятся на радостях.
Ой, бля, так это уже трёхходовочка. Ребяты остановитесь, задница у народа не резиновая.
Правильно ч понимаю, что купить слиток и положить под подушку нельзя? Он будет храниться в банке?
Почему нельзя то, можешь купить слиток и унести домой. Вон даже НДС отменили :)
Только на всякий случай адрес запишут и пойдут пойдут по домам золотые сливки отбирать :)
Закопать на даче, положить скелет и нарисовать карту внукам
1 тройская унция (31.1035 г) золота сейчас стоит $1945. По текущему курсу это значит, что 1 г золота стоит 7100 р. Найс играешь, Сбер.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
Вчера вышло предписание брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физических лиц и уже сегодня ЦБ РФ установил комиссию 12% на покупку иностранной валюты через брокера для юридических и физических лиц. Выглядит неплохо.
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.
Рубли принимают под 25% годовых, за долларовые вложения дают до 8%, а за ипотеку берут до 22,4%.
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.