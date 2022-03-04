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Госдума отменила налог в 20% на покупку золотых слитков Статьи редакции

Минфин называл их «лучшей альтернативой» скупке долларов.

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Госдума приняла закон об отмене НДС на драгоценные металы в слитках. При покупке инвестиционного золота необходимо было заплатить налог в 20%, который не возвращался при обратной продаже банкам. О принятии закона сообщается на сайте Госдумы.

Инвестиционное золото — это металл 999 пробы, который нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают банки в слитках от грамма до килограмма.

Законопроект внёс депутат от «Единой России» Владислав Резник. В пояснительной записке отмечается, что «действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики».

Документ поддержали в Минфине. Там отметили, что хоть курс золота и подвержен колебаниям, в долгосрочной перспективе вложения выгодны.

На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам.

Антон Силуанов
министр финансов РФ

Принятый закон имеет обратную силу — новая норма применима ко всем правоотношениям с 1 марта 2022 года.

Кроме этого, документ также запрещает применять специальные налоговые режимы при закупке металла и при реализации ювелирных изделий с 1 января 2023 года. Резник объяснил это неравной ситуаций на рынке, потому что некоторые производители ювелирных изделий выплачивают НДС и при производстве, и при продаже.

По данным на сайте «Сбера», грамм золота стоит 9 329 рублей, продать его можно за 6 844 рубля. Месяц назад, 4 февраля 2022 года, грамм золота стоил 5 882 рубля, продать его можно было за 4 276 рублей.

#новость #законы

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36 комментариев
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Andrey Gordeev

грамм золота стоит 9 329 рублей, продать его можно за 6 844 рубля
С таким спредом нафиг надо

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33
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умный человек

Запомните этот твит, как грится))
P.S. Надеюсб что через полгода не придётся жалеть о некупленном злате

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0
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умный человек

О некупленном грамме

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0
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Страстной Филипп

ГНК щас напрягся.

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умный человек

Я про золото, не про тгк)

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t t

так на доллар спред не меньше)

плюс золото стабильнее

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0
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A B

Наличные доллары ликвиднее и проще в обращении чем физическое золото.

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0
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Gregory Mishutin

Полагаю, дело в достаточно солидном золотом резерве, который никто из зарубежья не готов покупать и который по сути бесполезен. А так может население будет покупать. Только на какие деньги?

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28
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Isuzu Dzanarnoghno

никто из зарубежья не готов покупать
Почему же. Готовы. Вот только это не оперативный резерв, если это только не кредит юаней под залог, но и в таком случае будет совершенно дичайший дисконт.
А так продавать его дооооолго.

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8
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Gregory Mishutin

Да, тоже верное замечание)

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0
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Mishka

Утилизируют рублевую ликвидность, держа доллар. Когда рубль отпустят, население, купившее слиточки обнаружит много интересно - от ебанистического спреда до проблем с продажей из-за малейшей царапины.

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5
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Александр Блохин

При продаже такого количества золота на мировом рынке, стоимость золота быстро упадёт.

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0
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Павел Морозов

Скоро так сливочное масло называться будет

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10
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Акакий Зирбернштейн

Уже вроде есть

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1
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Новогодний ключ

И слово "спред" будет привычнее восприниматься.
Спред — растительный аналог сливочного масла.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82)

Спред (жировой продукт)
Спред (от англ. spread — «размазывание, растягивание») — растительный аналог сливочного масла…
ru.wikipedia.org
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0
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Вадим Амосов

Что касается слитков, то продают их далеко не во всех отделениях даже крупнейших банков.
Что я уже успел понять: во-первых, банкам такой вид сделок невыгоден, им интересно продать клиенту ячейку, инвестиционный счет и прочие продукты, дающие постоянную прибыль.
Во-вторых, хоть золото и считается неподвластным времени и прочим воздействиям, слитки - штука капризная: они находятся в таком «блистере», похожем на упаковку сэндвича, и открывать их категорически не рекомендуют. Иначе, мол, пойдет патина, не дай бог, захватаете пальцами или поцарапаете! Сразу дисконт в несколько сот рублей за грамм. И главное: на каждый слиток есть сертификат, без него у вас его купят только в ломбарде — как лом.

Ну и да, НДС отменили, но прайс и так нереально высокий, так что потом продать даже близко к этой цене будет нереально. Идите в ломбард - если там сейчас продают...

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9
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Sergey Vasilev
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7
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Isuzu Dzanarnoghno

Минфин в панике. И это весьма пугает...

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5
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t t

Почему в панике? политика отказа от доллара уже много лет идет, и замена долара на золото в качестве инвестиций вполне в русле политики

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1
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Dimitri

Тут скоро отказ от продуктов питания начнется, а ватники все ещё от отказа от доллара мечтают.

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–6
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t t

мыло с веревкой сам найдешь или дать?)

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1
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Dimitri

Не только у МинФин паника, но и у ЦБ, все экономистов и адекватных людей которые хоть что то в финансах понимают.

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–5
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Artem Borisenko

Я вот подумывал о золотишке, а тут такие новости. Но только что лучше? Держать кирпич под подушкой и трястись, что украдут, или "металлический счет", например?

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5
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ИгорьOK
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3
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Yuriy D

Металлический счет не страхуется, тоже так себе идея. У слитков невыгодный спред, кажется что золотые монеты по прежнему выглядят лучше.

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0
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Artem Borisenko

Не понимаю, в чем разница, монеты, слитки? Это же просто форм-фактор, почему тогда у монет спред лучше будет?

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0
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Викторович

Лучше физическое золото покупать (инвестиционные монеты например). Всегда ликвидны, всегда продать можно. А банковский счет в любой непонятной ситуации могут и закрыть, или арестовать или еще что то...

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0
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arty

Странно, что не разрешили покупать только за валюту.

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3
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Alex Gurulli

Ну вот на кой вы им про такую двухходовочку "дважды поиметь свой народ" рассказали)).

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6
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Вася Пражкин

Поиметь-то просто, достаточно через полгодика ввести НДС обратно, когда все закупятся на радостях.

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5
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Alex Gurulli

Ой, бля, так это уже трёхходовочка. Ребяты остановитесь, задница у народа не резиновая.

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3
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Арсений Петрович

Правильно ч понимаю, что купить слиток и положить под подушку нельзя? Он будет храниться в банке?

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0
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Артём Палённый

Почему нельзя то, можешь купить слиток и унести домой. Вон даже НДС отменили :)

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0
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Dimitri

Только на всякий случай адрес запишут и пойдут пойдут по домам золотые сливки отбирать :)

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–2
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Максим Шпиль

Закопать на даче, положить скелет и нарисовать карту внукам

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1
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Pepe Elefes

1 тройская унция (31.1035 г) золота сейчас стоит $1945. По текущему курсу это значит, что 1 г золота стоит 7100 р. Найс играешь, Сбер.

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