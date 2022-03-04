Финансы
Рая Хачатрян

«Тинькофф» вернул бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц — и пообещал компенсировать уже оплаченные комиссии Статьи редакции

Пока не выступит регулятор.

  • В «Тинькофф» заявили, что решили не увеличивать размеры комиссии до момента, пока ЦБ не потребует это сделать по закону.
  • Утром 4 марта клиенты пожаловались, что компания отменила бесплатные переводы и ввела комиссии от 2% до 20% в зависимости от суммы.
  • Банк их отменил и вернул старые условия. При переводах себе на карту «Тинькофф» не возьмёт комиссию, если сумма не превышает 150 тысяч рублей в тарифе «Простой», 300 тысяч рублей — «Продвинутый» и 500 тысяч рублей — «Профессиональный».

#новость #тинькофф

7529 просмотров
94 94 комментария
32
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
94 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Arthur N

vc 1:0 Тинькофф

Ответить
81
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Судя по всему, регулятор скоро нас всех поимеет

Ответить
9
Развернуть ветку
Азамат Салахов

Видимо, когда принимали решение, думали, что другие банки аналогично поступят и ухудшат тарифы... но прогадали

Ответить
5
Развернуть ветку
Роман

В сбере комиссии были увеличены 2 марта, но не так внаглую, ИПшникам нормально

Ответить
1
Развернуть ветку
Свойственный меч

а давайте на VC какие то медали введем. Типа битва за Тинькофф или Авито там:)

Ответить
5
Развернуть ветку
o1o

Орден сутулого

Ответить
0
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

Не получилось, не фартануло

Ответить
4
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

не влезло

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Усов

Читаю комментарии и офигиваю от некоторых.

Экономике жопа, банк работает в таком режиме, которого у него никогда не было и принимает сложные решения очень быстро, иногда ошибочные.

Они сделали нулевой лимит, пользователи возмутились, лимит вернули и ещё и обещают компенсировать уплаченные комиссии. Состоялся диалог между вами и банком.

Так и работает здоровое общество и рынок. Но только в комментариях банк говном поливают 🤷🏻‍♂️

Ответить
35
Развернуть ветку
Вадим Чиняев

какой диалог? в одностороннем без предупреждений приняли что-то на шару
потом еще курс обмена конский сделали
потом пришло уведомление что надо скинуть 80% с 21 года по валюте (позже поправились на 22 год)

это не диалог, это по-другому называется.
думал адекватные, теперь придется страховаться и раскидывать по другим банкам - тк хй еще там чего внезапно в голову придет на "упреждение"

Ответить
8
Развернуть ветку
Evgeny

Я написал в поддержку, что буду банк менять, думаю что мнения собирают

Ответить
0
Развернуть ветку
Жаркий крюк

Общество тут не причем. А вот рынок как раз и сработал: подняли комиссии втихушку, клиенты узнали, начали открывать счета в других банках и переводить туда деньги, банк опомнился и включил заднюю. Спасибо 21веку, интернету и vc.ru.

Ответить
1
Развернуть ветку
Mitya Vol

Да потому что все последовали совету из комментариев к прошлому посту и ломанулись с переводами в другие счета ип.

Головой думать надо прежде чем вводить такие комиссии.

Ответить
19
Развернуть ветку
Азамат Салахов

+ к этому жалобы клиентов в чате сегодня весь день не стихали и мгновенно показали "среднюю температуру по больничке"

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Но осадочек-то остался)

Ответить
15
Развернуть ветку
Энергетический ихтиандр

Ну поступок был премерзкий однозначно. Теперь клиенты буду четко знать, что ожидать можно подлянку в любую минуту

Ответить
13
Развернуть ветку
Igor Khodyrev

Может мы ещё и разницу с биржевым курсом в 10-15 рублей на бизнесе отвоюем? А то в контексте принудительного обмена валюты это не выглядит адекватно.

Ответить
10
Развернуть ветку
Igor Khodyrev

Добавлю, что знакомые показывали, что модуль разницу в рубль всего даёт. Если так оно и будет, то как мне не нравился бы Тинькофф, платить ему ~8% от своего дохода (80% дохода * 10% разницы от курса) желания вообще нет.

Ответить
8
Развернуть ветку
Тинькофф

Значение выше биржевого курса, по которому клиенты могут покупать валюту на Бирже. Это не ошибка. Официальный курс устанавливается в зависимости от ситуации на валютном рынке. Мы внимательно следим за рынком и предлагаем курс, учитывая данные Центрального Банка, а также волатильность на рынках и общую экономическую ситуацию.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikita Gusev

У вас спред процентов 40 по доллару и евро. В чем вы сейчас пытаетесь людей убедить?

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Арбузов

В том что "осень денех хоситься"

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Федоренков

Wrong :) Сегодня как раз словил платеж с автоматической конвертацией 80% в рубли. На бирже в тот момент курс был (по данным вашего же приложения Инвестиции) в районе 110, мне конвертнули по 97.9. Не рассказывайте сказки про высокий курс, пожалуйста.

Ответить
1
Развернуть ветку
Igor Khodyrev

Только я вот про продажу. И значения были такими до 3 марта тоже. Из-за этого валюту продать невозможно на бизнес счёте, не продавать же с огромным убытком?

Ответить
0
Развернуть ветку
Flash

Не палите контору)

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Антонов

Рано радоваться.
Ранее на тарифе "Продвинутый" можно было вывести 300к рублей на дебетовую и еще 400к на кредитную карту. Теперь только 150к.

Ответить
10
Развернуть ветку
Дмитрий Зинов

Как на самом простом тарифе

Ответить
0
Развернуть ветку
Ildar S

если сумма не превышает 150 тысяч рублей в тарифе «Простой», 300 тысяч рублей — «Продвинутый»
У меня продвинутый, отображается лимит 150к по дебетовой, 0 по кредитной.

Ответить
7
Развернуть ветку
Никита Груздев

Тоже самое 150к стоит себе на дебетовую 0% и 150к физ лицам 2% тариф продвинутый

Ответить
2
Развернуть ветку
Евгений Городецкий

Такая же ситуация, тариф «Продвинутый», а лимит только 150 тысяч рублей

Ответить
2
Развернуть ветку
Georgy Aleksandrov

уже успел поругаться с банком и назначит встречу альфабанку на открытие счета

Ответить
7
Развернуть ветку
Сергей Арбузов

Самое правильное действие.
+1

Ответить
0
Развернуть ветку
Петр Каросанидзе

Выходит есть сподвижки ЦБ в эту сторону что ли..

Ответить
5
Развернуть ветку
Близкий пришелец

Я так понял что есть и конкретные. На словах сказали, документ не выпустили. Скоро будет законом. Наличные пока-пока

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Агеев

Не прокатило, вычеркиваем..

Ответить
5
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
яйцо со шрамом

Тинькофф самый удобный банк вообще то
И уж точно не "говноканторка"

Ответить
5
Развернуть ветку
Стас Николаев

Только это тот партнер, который кинет в случае чего

Ответить
2
Развернуть ветку
Станислав Мокеев

Отличный банк

Ответить
0
Развернуть ветку
Gutal1n

Отличные банки не ебут своих клиентов без вазелина. Курс валюты, который ниже на 10руб, чем в других банках во времена когда по закону не продать ты не можешь

Ответить
2
Развернуть ветку
Станислав Мокеев

Та ты свой вазелин принеси. В чем проблема?

Ответить
0
Развернуть ветку
Gutal1n

сотрудник чтоли банка?

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Кислов

Сам бы туда отправился. Отличный банк

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Balandin

Тинек под шумок нехорошей ситуации решил подзаработать, как впрочем и поступают мерзкие подонки. Но видимо адекватные дозвонились куда следует (ЦБ, прокуратура и т. Д.). А оттуда звоночек и тинькоф включил заднюю.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gutal1n

Насчет курса туда жалоб накидать надо еще

Ответить
2
Развернуть ветку
Andrey Balandin

Поводов есть много. А их ответы и отмазки гроша ломаного не стоят. Отзыв лицензии лучшая кара за их мохиниции

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanis

Вранье! На "продвинутом" опустили планку перевода до 150К!

Ответить
3
Развернуть ветку
Антоний Кузнецов

Ничего не вернулось. Был лимит 1млн, сейчас 150тр

Ответить
3
Развернуть ветку
Начинатель

Так с такими темпами все начали уходить с этого банка. Вот откатили обратно

Ответить
2
Развернуть ветку
Никита Груздев

Такими действиями только усилили желание быстрее всё вывести

Ответить
2
Развернуть ветку
Tatiana KOLOSUNINA

Только лимит с дебетной карты без задолженностей на снятие установили 0. Буквально. Просто так.

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Здравствуйте! Напишите. пожалуйста, в личку свои ФИО, дату рождения и номер телефона. Проверим ситуацию, дадим комментарии и постараемся помочь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Tatiana KOLOSUNINA

Отправила. У вас настолько не хватает ликвидности, чтобы пенсию по потере кормильца на ребёнка не отдавать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Тинькофф

Мы случайно дали комментарий с нашего другого аккаунта. Ваши данные получили. Ушли разбираться в ситуации. Чуть позже дадим ответ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolay S

У представителя Тинькофф здесь другой аккаунт: https://vc.ru/tinkoff

Это может быть мошенник. Осторожнее.

Тинькофф — Блог компании на vc.ru
Первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Все банковские операции…
vc.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Мазукабзов

Не удивляйтесь. Они проверят ещё и порекомендуют закрыть счёт. Проверено на себе. Поэтому, делайте вывод ;)

Ответить
0
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

Что за хрень происходит?…

Ответить
1
Развернуть ветку
Вадим Д.

А я смотрю нелогичные решения нынче в моде. С утра сделать нелепую хуйню, потом её отменить. Выхлоп нулевой, но движуха зафиксирована.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил

Написал в техподдержку Тинькова — подтвердили. Все вернули назад. НО! Только до законодательного вступления этих правил в силу. Стоит поторопиться ) Государство в последнее время работает крайне быстро. Что восхищает и радует.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

Держу бизнес- счета в нескольких банках, на всякий случай

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikita Gusev

Не вернул. Откуда фейк, что вернул?

Ответить
1
Развернуть ветку
Test Test

рили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Паньшин

Ещё бы валютный контроль проходился не вечность

Время тяжелое, а деньги зависают надолго. Пропустите платеж, черти!

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Ignatievskiy

плюсую, 3и сутки уже висит

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Паньшин

Чувствую себя бабушкой, но как Тинькофф тегнуть в этой ветке?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф

Приветствуем. Сейчас срок обработки подтверждения может быть увеличен. Мы дорабатываем наши процессы так, чтобы обработка подтверждения проходила быстрее.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Паньшин

Лично у меня абсолютно рядовой платёж. С таким же инвойсом как и за весь последний год

Кажется, что проверка документов на платёж должна в таком случае происходить чуть ли не автоматически. Или по крайней мере не должна длиться несколько дней

Ответить
0
Развернуть ветку
Frederico Barbarossa

У вас он хотя бы проходит, а у нас 65000$ потеряли неделю назад и не могут найти

Ответить
0
Развернуть ветку
zzzz

Отправление было часом не bank of america?

Ответить
0
Развернуть ветку
Frederico Barbarossa

J.P Morgan

Ответить
0
Развернуть ветку
zzzz

значит на стороне рф проблемы, тоже подвисло неизвестно где

Ответить
0
Развернуть ветку
Frederico Barbarossa

Я все эти дни спрашивал, всё ли по свифту ок? Меня заверяли что да

Ответить
0
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

"Не прокатило"

Ответить
0
Развернуть ветку
Gutal1n

@Тинькофф а курс адекватный сделать не хотите?

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Белогородов

Так они и сделали адекватным. Для себя)

Ответить
0
Развернуть ветку
Нинзя

Ссыкло

Ответить
0
Развернуть ветку
Тим Пазухин

мы сделали это!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Начальник ботов

В «Тинькофф» заявили, что решили не увеличивать размеры комиссии до момента, пока ЦБ не потребует это сделать по закону.
Ну то есть регулятор похоже просто неофициально до введения в силу нормативно-правовых актов попросил увеличить коммиссию, чтобы блокировать переводы денег с контролируемых счетов ИП на менее контролируемые счета физиков.

Сейчас ведут НПА и все поднимут тарифы.

Ответить
0
Развернуть ветку
beardlyh

Точно вернул?

Ответить
0
Развернуть ветку
Швецов Андрей

89222111095 500 тысяч без комиссии

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Arkhipov

Вернул и упал ....

Ответить
0
Развернуть ветку
T Carter

А моб приложения у всех работают? У меня не заходит в Бизнес и в обычный

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Кузнецов

Не прокатило, вычёркиваем...

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanis

Они внутри себя договорится не могут, что у них происходит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Зыков

Пруф бы какой-нибудь... У меня всё с лимитами, как и было с утра, только что проверял.

А в 17:01 приложение и сайт легли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Invers

Я сейчас с третьего раза смог зайти в приложение. Лимит 150к без комиссии на свою дебетовую карту вернули.

Ответить
0
Развернуть ветку
T Carter

А еще кто нибудь в курсе, можно ли открыть в каком-то банке России счет для ИП находясь за границей? А то к Тинькофф доверие падает

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Силаев

Поздно. Уже назначил сегодня встречи на открытие счетов в Точке и Модуль Банке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Olga Chebotaryova

Не совсем корректная информация в статье.
У меня "Продвинутый" тариф. Бесплатные переводы на карту себе - 150 тыс.

Ответить
0
Развернуть ветку
Test Test

как бы я не хотел быть куратором VC со стороны тинькова, ты ничего не делаешь плохого, но когда банк хуесосят на VC отмазываться тебе надо

Ответить
0
Развернуть ветку
Оля Михалюк

Тянут потянут да вытянуть не смогут

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Семин

Решили заработать на ситуации, скоты

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Пасынков

Что ж ты фраер сдал назад?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Пасынков

Что ж ты фраер сдал назад?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Раскаяние и Мармелад

Забавно как люди радуются таким пустякам, и не понимают всех масштабов ситуации...
Это всё равно что кто-то украдёт золотое кольцо на тонущем титанике, и люди будут осуждать его за это и требовать вернуть кольцо хозяину...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Блять, так план был или нет? они его придерживаются??

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 94 комментария
Финансы
TJ
«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции

Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.

133 133 комментария
70
Приёмная
Александра Корбут
«Тинькофф Бизнес» в одностороннем порядке изменил условия вывода средств с расчётного счёта. UPD: банк отменил комиссии!

UPD 3: Полчаса назад банк сообщил в комментариях, что отменяет комиссии и вернет расходы за них клиентам:

302 302 комментария
131
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Банк 131
Подробное разъяснение: как компаниям проводить платежи в условиях санкций

Что можно и нельзя для российских банков и их иностранных клиентов объясняет Банк 131.

2 2 комментария
8
Карьера
Полина Лааксо
«На эти деньги нереально выплатить даже коммуналку» Статьи редакции

Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.

100 100 комментариев
71
O2 Consulting
Новые предписания ЦБ РФ
0 Обсудить
–1
Банк 131
Банк 131 открывает расчетные счета российскому и иностранному бизнесу в рублях, долларах и евро
4 4 комментария
13
Сервисы
Рая Хачатрян
Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России Статьи редакции

Каких именно — неизвестно.

100 100 комментариев
28
Involta
Робот вырастит ребёнка
Источник: involta
0 Обсудить
0
Финансы
Рая Хачатрян
«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц, «Сбер» ввёл комиссию на сумму от 150 тысяч рублей Статьи редакции

До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.

308 308 комментариев
83
Право
TJ
Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

82 82 комментария
22
Больше статей
null