«Тинькофф» вернул бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц — и пообещал компенсировать уже оплаченные комиссии Статьи редакции
Пока не выступит регулятор.
- В «Тинькофф» заявили, что решили не увеличивать размеры комиссии до момента, пока ЦБ не потребует это сделать по закону.
- Утром 4 марта клиенты пожаловались, что компания отменила бесплатные переводы и ввела комиссии от 2% до 20% в зависимости от суммы.
- Банк их отменил и вернул старые условия. При переводах себе на карту «Тинькофф» не возьмёт комиссию, если сумма не превышает 150 тысяч рублей в тарифе «Простой», 300 тысяч рублей — «Продвинутый» и 500 тысяч рублей — «Профессиональный».
vc 1:0 Тинькофф
Судя по всему, регулятор скоро нас всех поимеет
Видимо, когда принимали решение, думали, что другие банки аналогично поступят и ухудшат тарифы... но прогадали
В сбере комиссии были увеличены 2 марта, но не так внаглую, ИПшникам нормально
Орден сутулого
Не получилось, не фартануло
не влезло
Читаю комментарии и офигиваю от некоторых.
Экономике жопа, банк работает в таком режиме, которого у него никогда не было и принимает сложные решения очень быстро, иногда ошибочные.
Они сделали нулевой лимит, пользователи возмутились, лимит вернули и ещё и обещают компенсировать уплаченные комиссии. Состоялся диалог между вами и банком.
Так и работает здоровое общество и рынок. Но только в комментариях банк говном поливают 🤷🏻♂️
какой диалог? в одностороннем без предупреждений приняли что-то на шару
потом еще курс обмена конский сделали
потом пришло уведомление что надо скинуть 80% с 21 года по валюте (позже поправились на 22 год)
это не диалог, это по-другому называется.
думал адекватные, теперь придется страховаться и раскидывать по другим банкам - тк хй еще там чего внезапно в голову придет на "упреждение"
Я написал в поддержку, что буду банк менять, думаю что мнения собирают
Да потому что все последовали совету из комментариев к прошлому посту и ломанулись с переводами в другие счета ип.
Головой думать надо прежде чем вводить такие комиссии.
+ к этому жалобы клиентов в чате сегодня весь день не стихали и мгновенно показали "среднюю температуру по больничке"
Но осадочек-то остался)
Может мы ещё и разницу с биржевым курсом в 10-15 рублей на бизнесе отвоюем? А то в контексте принудительного обмена валюты это не выглядит адекватно.
Добавлю, что знакомые показывали, что модуль разницу в рубль всего даёт. Если так оно и будет, то как мне не нравился бы Тинькофф, платить ему ~8% от своего дохода (80% дохода * 10% разницы от курса) желания вообще нет.
Значение выше биржевого курса, по которому клиенты могут покупать валюту на Бирже. Это не ошибка. Официальный курс устанавливается в зависимости от ситуации на валютном рынке. Мы внимательно следим за рынком и предлагаем курс, учитывая данные Центрального Банка, а также волатильность на рынках и общую экономическую ситуацию.
У вас спред процентов 40 по доллару и евро. В чем вы сейчас пытаетесь людей убедить?
В том что "осень денех хоситься"
Wrong :) Сегодня как раз словил платеж с автоматической конвертацией 80% в рубли. На бирже в тот момент курс был (по данным вашего же приложения Инвестиции) в районе 110, мне конвертнули по 97.9. Не рассказывайте сказки про высокий курс, пожалуйста.
Только я вот про продажу. И значения были такими до 3 марта тоже. Из-за этого валюту продать невозможно на бизнес счёте, не продавать же с огромным убытком?
Не палите контору)
Рано радоваться.
Ранее на тарифе "Продвинутый" можно было вывести 300к рублей на дебетовую и еще 400к на кредитную карту. Теперь только 150к.
Как на самом простом тарифе
если сумма не превышает 150 тысяч рублей в тарифе «Простой», 300 тысяч рублей — «Продвинутый»
У меня продвинутый, отображается лимит 150к по дебетовой, 0 по кредитной.
Тоже самое 150к стоит себе на дебетовую 0% и 150к физ лицам 2% тариф продвинутый
Такая же ситуация, тариф «Продвинутый», а лимит только 150 тысяч рублей
уже успел поругаться с банком и назначит встречу альфабанку на открытие счета
Самое правильное действие.
+1
Выходит есть сподвижки ЦБ в эту сторону что ли..
Не прокатило, вычеркиваем..
Комментарий удален
Тинькофф самый удобный банк вообще то
И уж точно не "говноканторка"
Только это тот партнер, который кинет в случае чего
Отличный банк
Отличные банки не ебут своих клиентов без вазелина. Курс валюты, который ниже на 10руб, чем в других банках во времена когда по закону не продать ты не можешь
Та ты свой вазелин принеси. В чем проблема?
сотрудник чтоли банка?
Сам бы туда отправился. Отличный банк
Тинек под шумок нехорошей ситуации решил подзаработать, как впрочем и поступают мерзкие подонки. Но видимо адекватные дозвонились куда следует (ЦБ, прокуратура и т. Д.). А оттуда звоночек и тинькоф включил заднюю.
Насчет курса туда жалоб накидать надо еще
Поводов есть много. А их ответы и отмазки гроша ломаного не стоят. Отзыв лицензии лучшая кара за их мохиниции
Вранье! На "продвинутом" опустили планку перевода до 150К!
Ничего не вернулось. Был лимит 1млн, сейчас 150тр
Так с такими темпами все начали уходить с этого банка. Вот откатили обратно
Такими действиями только усилили желание быстрее всё вывести
Только лимит с дебетной карты без задолженностей на снятие установили 0. Буквально. Просто так.
Здравствуйте! Напишите. пожалуйста, в личку свои ФИО, дату рождения и номер телефона. Проверим ситуацию, дадим комментарии и постараемся помочь.
Отправила. У вас настолько не хватает ликвидности, чтобы пенсию по потере кормильца на ребёнка не отдавать?
Мы случайно дали комментарий с нашего другого аккаунта. Ваши данные получили. Ушли разбираться в ситуации. Чуть позже дадим ответ.
У представителя Тинькофф здесь другой аккаунт: https://vc.ru/tinkoff
Это может быть мошенник. Осторожнее.
Не удивляйтесь. Они проверят ещё и порекомендуют закрыть счёт. Проверено на себе. Поэтому, делайте вывод ;)
Что за хрень происходит?…
А я смотрю нелогичные решения нынче в моде. С утра сделать нелепую хуйню, потом её отменить. Выхлоп нулевой, но движуха зафиксирована.
Написал в техподдержку Тинькова — подтвердили. Все вернули назад. НО! Только до законодательного вступления этих правил в силу. Стоит поторопиться ) Государство в последнее время работает крайне быстро. Что восхищает и радует.
Держу бизнес- счета в нескольких банках, на всякий случай
Не вернул. Откуда фейк, что вернул?
рили?
Ещё бы валютный контроль проходился не вечность
Время тяжелое, а деньги зависают надолго. Пропустите платеж, черти!
плюсую, 3и сутки уже висит
Чувствую себя бабушкой, но как Тинькофф тегнуть в этой ветке?
Приветствуем. Сейчас срок обработки подтверждения может быть увеличен. Мы дорабатываем наши процессы так, чтобы обработка подтверждения проходила быстрее.
Лично у меня абсолютно рядовой платёж. С таким же инвойсом как и за весь последний год
Кажется, что проверка документов на платёж должна в таком случае происходить чуть ли не автоматически. Или по крайней мере не должна длиться несколько дней
У вас он хотя бы проходит, а у нас 65000$ потеряли неделю назад и не могут найти
Отправление было часом не bank of america?
J.P Morgan
значит на стороне рф проблемы, тоже подвисло неизвестно где
Я все эти дни спрашивал, всё ли по свифту ок? Меня заверяли что да
"Не прокатило"
Так они и сделали адекватным. Для себя)
Ссыкло
мы сделали это!!
В «Тинькофф» заявили, что решили не увеличивать размеры комиссии до момента, пока ЦБ не потребует это сделать по закону.
Ну то есть регулятор похоже просто неофициально до введения в силу нормативно-правовых актов попросил увеличить коммиссию, чтобы блокировать переводы денег с контролируемых счетов ИП на менее контролируемые счета физиков.
Сейчас ведут НПА и все поднимут тарифы.
Точно вернул?
89222111095 500 тысяч без комиссии
Вернул и упал ....
А моб приложения у всех работают? У меня не заходит в Бизнес и в обычный
Не прокатило, вычёркиваем...
Они внутри себя договорится не могут, что у них происходит.
Пруф бы какой-нибудь... У меня всё с лимитами, как и было с утра, только что проверял.
А в 17:01 приложение и сайт легли.
Я сейчас с третьего раза смог зайти в приложение. Лимит 150к без комиссии на свою дебетовую карту вернули.
А еще кто нибудь в курсе, можно ли открыть в каком-то банке России счет для ИП находясь за границей? А то к Тинькофф доверие падает
Поздно. Уже назначил сегодня встречи на открытие счетов в Точке и Модуль Банке.
Не совсем корректная информация в статье.
У меня "Продвинутый" тариф. Бесплатные переводы на карту себе - 150 тыс.
как бы я не хотел быть куратором VC со стороны тинькова, ты ничего не делаешь плохого, но когда банк хуесосят на VC отмазываться тебе надо
Тянут потянут да вытянуть не смогут
Решили заработать на ситуации, скоты
Забавно как люди радуются таким пустякам, и не понимают всех масштабов ситуации...
Это всё равно что кто-то украдёт золотое кольцо на тонущем титанике, и люди будут осуждать его за это и требовать вернуть кольцо хозяину...
Блять, так план был или нет? они его придерживаются??
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».