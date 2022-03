Coursera сообщила, что приостановит «весь контент от российских университетов» и прекратит сотрудничество с российскими компаниями через программы Coursera for Business, Coursera for Government и Coursera for Campus. Сервис также временно закроет возможность записываться на платные курсы для учащихся в России и не будет взимать плату с учащихся или учебных заведений в стране.