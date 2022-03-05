Собираем новости и события десятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ Биржа» сообщила,что 5 марта биржевые торги в режиме основных торгов проводиться не будут, и рассказала о том, какие виды сделок позволит проводить с 5 по 7 марта.

TCS Group, контролирующая «Тинькофф», в случае необходимости изучит вопрос переноса первичного листинга из Лондона в Москву — если ситуация с Лондонской биржей «сохранится в течение длительного времени». 3 марта площадка заморозила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России.

ЦБ разрешил экспортёрам не продавать валютную выручку 5 марта, поскольку торги на Мосбирже не проводятся.

Транспорт

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 городах в южной и центральной части России до 03:45 мск 14 марта. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до конца марта все рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль.

Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта. Из-за рубежа будут выполняться только вывозные рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Сервисы

Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране». Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.

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Coursera сообщила, что приостановит «весь контент от российских университетов» и прекратит сотрудничество с российскими компаниями через программы Coursera for Business, Coursera for Government и Coursera for Campus. Сервис также временно закроет возможность записываться на платные курсы для учащихся в России и не будет взимать плату с учащихся или учебных заведений в стране.

Activision Blizzard остановила новые продажи игр и микротранзакций на территории России. Продажи своих игр в России и Белоруссии также остановил разработчик FIFA, американская Electronic Arts.

Разработчик решений для защиты данных Acronis также объявила, что приостанавливает все операции.

PayPal приостановила работу в стране, с 3 марта российские пользователи не могут зарегистрироваться в сервисе.

Маркетплейс eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину с 3 марта, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках».

После блокировки Facebook в России в Instagram отключили таргетированную рекламу, пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». «В качестве решения предлагают заходить в рекламный кабинет под VPN и выбирать в настройках русский язык без гео. Либо точечную настройку по городам», — добавляет канал.

Санкции

Сингапур ввёл санкции против нескольких российских банков, а также запретил осуществлять сделки с ЦБ:

Запрет на сделки и заморозка активов — ВТБ, ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанк», банк «Россия».

Запрет на заключение сделок с правительством России, Центробанком и юрлицами, которыми они владеют.



Запрет на поставки товаров военного назначения, двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность».



Швейцария также ввела санкции против России с 4 марта: запретила транзакции с ЦБ, инвестиции в Россию, финансовую поддержку торговли со страной, экспорт продукции двойного назначения и приняла другие меры.

Реакция бизнеса и правительства

Люксовые бренды Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier сообщили о приостановке работы в России. LVMH сообщила AFP о временном закрытии 124 магазинов в стране, Chanel, Hermes и Kering суммарно закроют 22 магазина.

О приостановке поставок техники в Россию сообщила Samsung. По словам источника Bloomberg, речь идёт об остановке всего экспорта: от чипов до смартфонов и бытовой электроники.

Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в России, объявила компания. «При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — добавили в Heineken.

Поставки также временно остановили японские производители строительной и дорожной техники Komatsu и Hitachi.

Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках». Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

Минпромторг и Минсельхоз разрешили торговым сетям ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, пишет Forbes со ссылкой на министерство. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

«Яндекс» приостановил испытания беспилотных автомобилей в США и испытания роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» в кампусах американских университетов. Роботов перевезут в другие страны.

Французская фармацевтическая компания Sanofi продолжает работу в России и нацелена на обеспечение бесперебойных поставок лекарств, рассказали в компании.

События предыдущего дня, 4 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.