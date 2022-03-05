Финансы
Таня Боброва

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 10: Zara закрывает магазины, разработчики игр останавливают продажи Статьи редакции

Собираем новости и события десятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ Биржа» сообщила,что 5 марта биржевые торги в режиме основных торгов проводиться не будут, и рассказала о том, какие виды сделок позволит проводить с 5 по 7 марта.

TCS Group, контролирующая «Тинькофф», в случае необходимости изучит вопрос переноса первичного листинга из Лондона в Москву — если ситуация с Лондонской биржей «сохранится в течение длительного времени». 3 марта площадка заморозила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России.

ЦБ разрешил экспортёрам не продавать валютную выручку 5 марта, поскольку торги на Мосбирже не проводятся.

Транспорт

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 городах в южной и центральной части России до 03:45 мск 14 марта. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до конца марта все рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль.

Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта. Из-за рубежа будут выполняться только вывозные рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — рейсы из-за рубежа.

«Аэрофлот» с 8 марта прекратит все зарубежные рейсы, кроме Минска. Также не состоятся вылеты за рубеж у «России» и «Авроры».

Сервисы

Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране». Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.

Coursera сообщила, что приостановит «весь контент от российских университетов» и прекратит сотрудничество с российскими компаниями через программы Coursera for Business, Coursera for Government и Coursera for Campus. Сервис также временно закроет возможность записываться на платные курсы для учащихся в России и не будет взимать плату с учащихся или учебных заведений в стране.

Activision Blizzard остановила новые продажи игр и микротранзакций на территории России. Продажи своих игр в России и Белоруссии также остановил разработчик FIFA, американская Electronic Arts. Производитель игр Rockstar Games тоже прекратила продажу игр на территории России, пишет «Ъ».

Разработчик решений для защиты данных Acronis также объявила, что приостанавливает все операции.

PayPal приостановила работу в стране, с 3 марта российские пользователи не могут зарегистрироваться в сервисе.

Маркетплейс eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину с 3 марта, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках». «РИА Новости» компания сообщила, что остановила работу в России и Украине «в связи с логистическими задержками».

После блокировки Facebook в России в Instagram отключили таргетированную рекламу, пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». «В качестве решения предлагают заходить в рекламный кабинет под VPN и выбирать в настройках русский язык без гео. Либо точечную настройку по городам», — добавляет канал.

Купить рекламу Отключить

«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в комментариях. Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться.

Санкции

Сингапур ввёл санкции против нескольких российских банков, а также запретил осуществлять сделки с ЦБ:

  • Запрет на сделки и заморозка активов — ВТБ, ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанк», банк «Россия».
  • Запрет на заключение сделок с правительством России, Центробанком и юрлицами, которыми они владеют.
  • Запрет на поставки товаров военного назначения, двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность».

Швейцария также ввела санкции против России с 4 марта: запретила транзакции с ЦБ, инвестиции в Россию, финансовую поддержку торговли со страной, экспорт продукции двойного назначения и приняла другие меры.

Реакция бизнеса и правительства

Люксовые бренды Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier сообщили о приостановке работы в России. LVMH сообщила AFP о временном закрытии 124 магазинов в стране, Chanel, Hermes и Kering суммарно закроют 22 магазина.

О приостановке поставок техники в Россию сообщила Samsung. По словам источника Bloomberg, речь идёт об остановке всего экспорта: от чипов до смартфонов и бытовой электроники. Источник ТАСС в компании говорит, что поставки остановлены временно, все приложения, сервисное обслуживание и официальные магазины Samsung продолжат работу.

Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в России, объявила компания. «При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — добавили в Heineken.

Поставки также временно остановили японские производители строительной и дорожной техники Komatsu и Hitachi.

Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках». Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

Минпромторг и Минсельхоз разрешили торговым сетям ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, пишет Forbes со ссылкой на министерство. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

«Яндекс» приостановил испытания беспилотных автомобилей в США и испытания роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» в кампусах американских университетов. Роботов перевезут в другие страны.

Французская фармацевтическая компания Sanofi продолжает работу в России и нацелена на обеспечение бесперебойных поставок лекарств, рассказали в компании.

Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие, решила временно закрыть 502 своих магазинов и онлайн-продажи в стране.

Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг сообщил сотрудникам, что не планирует покидать компанию и Россию.

Магазины стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin и OBI ввели минимальный лимит на интернет-заказы из-за повышенного спроса — 30 и 15 тысяч рублей. Leroy Merlin предупредили, что сборка интернет-заказов может занять больше времени. Самовывоз временно недоступен. Гипермаркеты работают в обычном режиме.

События предыдущего дня, 4 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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149 комментариев
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Юрий Малышко

НА ФОНЕ ВОЙНЫ С УКРАИНОЙ!!!! Россия напала на Украину, не путайте реальность с пропагандой

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60
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Артист

наш еблан называет это ‘’спец операция’’

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90
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умный человек

https://youtu.be/xJ5iHFSdAU4?t=3909

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4
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Вася Барна

Ага, и которая идёт «по плану».

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0
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Solodin Iota

Не называть войну войной - давняя гэбэшная традиция.

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26
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Gutal1n

Мне еще нравится, что откуда-то миф есть что Россия никогда первая не нападала. Вроде ж это не скрывалось раньше и проходили в школах на уроках истории, когда Россия первая нападала. Но миф почему-то держится.

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3
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Valeratal Val

в моем детстве не проходили нападения СССР и России. Может сейчас иначе
Например, про финскую войну как-то умалчивают. Ну и вообще, II мировая окуклена только до ВОВ

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0
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Мимопрохожий

ок, она ГБшная. Почему сама Украина не объявляет войну 8й год, а только мелет языком? там тоже гебня у власти? :)

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–1
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Artyom Petrovich

По другому сейчас нельзя писать. Хорошо что можно писать хоть так.

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24
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wicked critic

Документально это спец операция. при условии войны совсем другие условия. Почему Украина в ответ не объявляет войну? потому что это не война, а спец операция и украине не дают объявить войну россии.
при войне там совсем все по другому.
Вот как то так.

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–33
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Александр У

Если Украина объявит войну, то у Володи совсем руки развяжутся, а пропогандоны будут вливать в уши соловьиный кисель о том, что не мы это начали, нам объявили войну, нужно скрепить скрепы и отстоять нашу отчизну.

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21
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Мимопрохожий

всё проще: поставки оружия воющей стороне могут быть приравнены к участию в конфликте. Т.е. НАТО официально будет втянуто в войну - этого все ссат :)
НУ и по мелочи - на войну можно много чего списать по форс-мажору, думаю - даже многомилиардные долги самой Украины, Европа такое не допустит :)

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4
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Solodin Iota

Я думаю, что украинцам всё равно, под каким соусом придут российские солдаты. Пули и мины убивают одинаково и участников операции, и участников войны.

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1
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Михаил Величко

Украина вроде как не собирается бомбить Россию. Пока.

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7
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Марат Шайхутдинов

А военное положение и война не одно и то же?

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1
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Maksim Georgiev

Мама меня фура убила! Это примерно в этой плоскости

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6
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wicked critic

это же ни я там сижу и придумываю это все. Ко мне то какие то вопросы,, Вы можете это назвать как хотите, я просто внес ясность почему в россии запрещают это называть войной.

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0
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Alexander Veber

Юридически нет

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0
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wicked critic

ну вам виднее, теперь донесите это до правительства и украине не забудьте это объяснить чтоб они в ответ объявили россии войну, а то может они там не в курсе.

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–1
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Артур Тимо

Так военное положение в стране, по всем сми говорят Война Украины и Росси, чел откуда ты берёшь информацию ?

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3
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Мимопрохожий

официально Украина войну РФ не объявляла чтобы там не несли СМИ и даже сам пан Зеленский и какое бы положение не введено было. Ему тупо не дают похоже рулевые из Европы.

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–1
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Daniyar

Объявление войны было модным до второй мировой войны.

После, это уже лишние формальности.

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1
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Цифровые комплексы

Операции бывают разные. "Барбаросса", например, слышали о такой?

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Michael Prachar

Это просто грустно. В этом году, после окончания пандемии, мы хотели посетить Россию на наших мотоциклах. К сожалению.

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1
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Gutal1n

Не волнуйтесь так. Посетите Россию, ну или посетите чуть большее количество стран, но суть от этого не изменится)) Зависит от того как все закончится. Хотелось бы, чтобы вы Россию посетили

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1
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Евгений Богданов

Ближайшее будущее выглядит как фрагмент этого фильма)

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49
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Anton Kuzmichev

До этого может быть как до тайваня раком, т.к. вот прям не точно, что такие ребята физически смогут приехать, чтобы тратить до умопомрачения свой $1.

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7
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Sergio Molotkoni

виси превратился в помойку типа тиджорнала, комменты отдельная история всепропальщики против патриотов, просто ад и израиль, вдумываться никто не хочет, понимать, что написано тоже не надо... самое время короче перечитать посты из закладок. всем мира и добра.

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35
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Заходил вчера

С другой стороны не понятно как мы бы повели себя в таком возрасте, в котором находятся большинство посетителей tj. Как говорится я в их возрасте бил палкой крапиву, не было телефонов и негативной информации которая льется бесконечным потоком. Даже взрослому человеку, которому не в первой,сейчас очень тяжело пережить эти моменты. Возможно у меня тоже бы так же потек мозг навались на меня то количества негатива на молодой организм.

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23
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Aleks Cloud

:)

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0
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Pavel Zamyatin

А можно по пунктам, во что надо сейчас вдумываться и что именно не пропало? Мне правда интересно.

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17
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Pavel Ivanov

Друзья, всё пропало!

Посмотрите: он идёт читать ЗАКЛАДКИ вместо VC!!! Вместо нашего любимого VC, который столько лет был интересным!

Всё пропало!
Всё пропало!!!

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4
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Sergio Molotkoni

Закладки на виси, так что не паникуй )

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4
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Дмитрий Тихомиров

разве это не одна платформа? VC, DTF, TJ?

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1
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Dmitriy Lobanov

Контингент на всех площадках абсолютно разный

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3
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Pavel Ivanov

Платформа-то одна.

Аудитория разная и местами не очень любит друг друга. Например, на DTF можно увидеть выражение «TJ головного мозга» :-)

Пересечения есть (репосты, общая ЦА), но небольшие.

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3
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Daniyar

а что не пропало?

галопирующая инфляция, слышали такое?

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1
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ycqwcmfxienveoysme

Протестуйте против войны! Воскресенье в 14:00. Не позволяйте страху быть сильнее вашей совести. Расскажите всем.
Остановитьвойну

19.00 БУДНИ

14.00 ПРАЗДНИКИ

⚡Главный митинг - воскресенье в 14.00⚡

‼‼‼ Москва - Манежная площадь

Петербург - Гостиный двор

Новосибирск - Площадь у оперного театра

Екатеринбург - Площадь труда

Все города - Главная площадь

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13
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Алекс Юлекс

Ну сходи сам, судимость позволит тебе подать на полит.эмиграцию.

Будешь жить в общаге с пакистанцами в Британии

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18
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arty

Для большинства это будет вопрос о выживании. «с пакистанцами в Британии» звучит лучше, чем «с северными корейцами в Харбине».

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31
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Evgeniy Dobryansky

Рабское мышление не позволяет тебе понять, если выйдет большинство то никого не повяжут

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16
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Solodin Iota

Он хочет между капелек просочиться. В дневниках узников концлагерей про таких много написано - заканчивают все одинаково.

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2
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ycqwcmfxienveoysme

У вас нет надежды?

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0
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Solodin Iota

На что? Что стадо, которое послушно кушало столько лет, вдруг перестанет?

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5
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Мимопрохожий

Большинство от кого, читателей ВЦ или реальных жителей Москвы?
Даже до постройки всяких там фонтанов и часов на Манежке собраться могло меньше миллиона (топовый митинг тысяч 300 в 90м вроде), куда распихнете пол-Москвы? :)

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0
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Evgeniy Dobryansky

Так это же хорошо если не будет куда распихнуть людей, тогда точно никого не повяжут, приедет 1000 ментов на 50000 людей, их просто голыми руками разорвут, а если из этих 50000 будет 1000 людей с коктейлями или хотя-бы битами, то менты просто зассут рыпаться.

Проблема в том, что большинство хочет переворота, но боится.
На данный момент переворот возможен, из россии еще не успели сделать северную корею, армия еще не такая большая и вполне реально все изменить, но если потянуть еще пару лет, то путин гайки закрутит так сильно, что вы уже ничего не сделаете, будете жить при царе. Уже началось, даже детям сейчас делают мультики с пропагандой, блокируют все что можно, принимают бредовые законы.

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0
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Антон piter

Думаю, в текущих условиях, для получения политубежища будет требоваться уже не менее двух судимостей... :)

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6
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Kanat Tabaldiev

Скорее один реальный срок

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0
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Alex Noskov

Во всем этом «кошмаре», нашел лучик света - ютуб без рекламы.

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12
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Qwerty54321

Ещё сейчас durex уйдёт с рынка, рождаемость повысится

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26
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Alex Noskov

Запишем в +

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6
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Оля Михалюк

Зачем гандонам durex?

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0
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LuNature

Хентай скорее повысится )

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1
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Ржавая вилка

Скажу больше, с понедельника ты вообще о ютубе можешь забыть.

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3
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Артист

а как же тор?

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0
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Ржавая вилка

Давай искать костыли, пока весь остальной мир может просто пользоваться всеми благами цивилизации.

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9
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Дмитрий Струков

Тор уже несколько месяцев заблочен

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0
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Артист

Что-то путаешь) сейчас зашел спецом проверил, все работает😎

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0
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Dmitry Proshenkov

Ростелеком блочит довольно успешно

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1
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Михаил Костриков

Всегда был без рекламы с расширением uBlock Origin в браузерах или модифицированным приложением на смартфоне.

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0
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Метеор

Т.е. Её уже сейчас нет, вся предоплаченная реклама пропала у рекламодателей?
Можно отключать премиум?

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Ржавая вилка

Дополнительные новости:
Coca-cola - все.
Danone - все.

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3
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Ржавая вилка

Не плачь. К 12 дня будет тебе анонс.

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8
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Андрей Васильев

Кока кола никогда с России не уйдёт, тут у них столько бабок закопано

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6
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Ржавая вилка

Хватит жевать сопли. Ты вообще видел количество компаний уже ушедших/приостановивших свой бизнес?
И все они тут получали "кучу" денег.

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17
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Андрей Васильев

Одно дело закрывать магазины где работает по три калеки и издержек ноль. Другое стопарить 10 заводов, и дистров с лизинговым оборудованием расставленым в каждой торговой точке страны

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6
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Достаточный шар

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21
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Чудесный вентилятор

ms, oracle и cisco основные деньги зарабатывают на поддержке, поддержку они не отменяли, а текущие контракты остановились временно.

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4
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Достаточный шар

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11
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Чудесный вентилятор

Скорее когда цб снимит ограничения на вывод иностранными компаниями валюты.

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1
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Бесплатный бинокль

блин с циско было так очевидно после 14 года. Ну нет все эти годы циско продолжали хотеть

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2
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Артур Садыков

2% рынка всего лишь. Они ничего не потеряли

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0
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Stas Vasilevskii

1.В масштабах Кока Колы. Это не критические потери.
2.При нынешних санкциях, проблематично работать. У тебя ограничения на импорт, не понятно как расплачиваться с иностранными поставщиками, не в рублях же.
3.Рынок сильно упадет.

Столько мощностей в России в принципе уже не нужно. Обыватели сильно переоценивают свой рынок и сильно недооценивают последствия тех ограничений, которые уже ввели.

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13
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Imn2

А я правильно понимаю что жижа из которой колотили колу - импортируется ?

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0
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Stas Vasilevskii

Жижа, кофеин, натуральные ароматизаторы, оборудования для производства, комплектующие для этого оборудования, софт... все это импортируется из-за рубежа.

Но что вам важнее понимать, "Российские производители" используют тоже самое. И тоже импортируют это все. Для православной и патриотичной шоколадки "Победа"... тебе нужен тот-же какао порошок, пребиотики, различные натуральные подсластители. Производится это тоже на иностранном оборудование и используют иностранный софт.

А условной Бразилии, которая по сути не ввела никаких санкций - нужны ДОЛЛАРЫ за их продукцию, например кофе и кофеин. Они ничего не могут сделать с рублями. А у вас этих долларов нет. Это в лучшем случае огромные транзационные издержки. Особенно когда никто сейчас не может предсказать волатильность рубля и дальнейшие политические риски.

Теперь для полноты картины, заменяем Кока Колу, на производителей чего угодно.

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5
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S8dAS

Нихера вы рисуете картину страшную.

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1
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Сергей С.

"А у вас этих долларов нет."
А почему их нет? сейчас каждый день в страну поступают доллары, видел оценку по 1 млрд. и более. Как понял никто полный блок не собирается ставить, поскольку это сильно затруднит экспорт ресурсов из РФ, а это невыгодно никому, тем более ЕС с США.

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0
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Ржавая вилка

1 комментариев. Скрин. Введи поисковый запрос на английском.

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0
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Владимир Викторович

Никогда не говори Никогда

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2
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Ржавая вилка

Скрин в1 комменте.

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0
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jianku13

Справедливости ради, на скриншоте только инфа о критике их молчания и о бойкоте в Украине

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2
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Ржавая вилка

Справедливости ради прочитай статью полностью.
И тем более подумай, как, в западном мире, с такой критикой работать?
Ответ- они временно уйдут из России.
Временно- это, если что, до конца войны с проигравший Россией, т.к. санкции никто не снимет пока идет оккупация Украины.
Беги в магазин, еще можно закупиться, а то к вечеру начнут снимать с полок.

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0
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jianku13

Не пью такое)

И лишь указываю на то, что пруфов непосредственно на скриншоте нет

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2
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Alexander Veber

Пруфы будут?

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6
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Ржавая вилка

Вон тебе буржуйскаая новость на скрине.

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0
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Aleks Cloud

И что в ней написано? Что украинские торговые сети закатили истерику?

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4
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Ржавая вилка

Пока официально нет анонса, но уже европейские политики рассказали о новых компаниях ушедших из рашки.
Думаю, сегодня до 12-15 часов дня будет анонс.

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–2
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Alexander Veber

Вжух 🪄 и 42к безработных

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2
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Ржавая вилка

Даю следующий инсайт. Лично для тебя. Ютуб и Твитч еще чуть-чуть и все.

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–2
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Alexander Veber

Та какой это инсайт. Лично для меня все будет работать, сорри 🇺🇲

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5
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jianku13

Пригласите, пригласите, пригласите 🎶

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0
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Alexander Veber

Приглашаю )

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1
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jianku13

Эх, аж вспомнилась та виза в паспорте)

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0
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GanicusCsw

Чел, вот это ты инсайдер конечно, об этом уже неделю говорят, не позорься

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2
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Мимопрохожий

скорее "вжух" - и "ускоренное банкротство" (по сути - национализация).

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1
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Иван Ви

Вряд ли их сразу всех сократят

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0
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Ржавая вилка

Это вчерашняя новость.

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0
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facesso

Пох

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–8
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Ржавая вилка

Лимонад колокольчик, колбаса варёная?
Пойду дмб пересмотрю)

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0
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jianku13

Ну "Байкал", кстати, неиронично оригинален и довольно хорош. (Плюс с ним быстрее можно привыкнуть ко вкусу хвои.)

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12
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Метеор

Ещё имбирная черноголовка

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2
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jianku13

+++, топ 2

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0
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Ржавая вилка

+1 Байкал хорош) только кто его производит? Вероятно, кто из группы компаний колы.

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0
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jianku13

Топчик из Черноголовки вроде пока в безопасности

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1
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mnin mnin

Зачем привыкать ко вкусу хвои? Там что новые законы какие-то на подходе?))

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0
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jianku13

Да вроде нет) Просто жизнь в лесу видится всё более привлекательной: чистый воздух, здоровое (пусть и непривычное поначалу) питание, крепкий сон у костра

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1
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facesso

Крым кола, колбаса у нас нормальная есть

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–2
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Aleks Cloud

а ты хоть читал, что в самой статье написано?

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1
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Ржавая вилка

Ты что слепой?) Я даю скрин буржуйского сайта, а он мне вчерашнюю новость из Украины.

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–4
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Aleks Cloud

Я перешел ровно на тот сайт, что на скрине. Вот он: https://www.newsnationnow.com/us-news/coca-cola-pepsi-face-boycotts-over-continued-russia-operations/ - твой буржуйский сайт? Зайди и почитай что там написано

Coca-Cola, Pepsi face boycotts over continued…
Pressures to pull out business from Russia follows a cascade of economic consequences after the…
www.newsnationnow.com
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4
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Aleks Cloud

Так долго читаешь?) Или возразить нечего? Инсайдер тоже мне... Хех...

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3
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Артур Садыков

ты его просто сделал! урыл так сказать)))

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0
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Aleks Cloud

Ну я не специально... Мне просто очень не нравятся "мальчики Пети", которых в последнее время развелось очень много, которые бегают и кричат "Волки! Волки!". И без них тошно...

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2
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vic smirnoff

А вокруг йогурты, йогурты-уйогурты.... Теперь это в прошлом.

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ycqwcmfxienveoysme

Привет всем, наилучшие пожелания из США. Мы знаем, что вы не хотите этой войны. Пожалуйста, будьте сильными в эти тяжелые времена.

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Заходил вчера

Остановили ли митинги проводимые за мир в Сша от сбрасывания напалма на жителей Вьетнама?
Удалось ли Трампу получить обратно власть выведя своих сторонников на улицы и захватив капитолий?
Если в стране заявляющей о своей демократией это ничего не сработало, то почему вы думаете что это сработает в стране с диктатурой?

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Daniyar

1. Да значительно повлияли, но масштаб был не такой сильный чтобы остановить. Выйди десятки миллионов то война остановилась бы сразу же.
2. В демократических странах с системой выборов, которая заслуживает уважение у абсолютного большинства, захват административных зданий не имеет смысла. Это работает только в диктатурах.

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ycqwcmfxienveoysme

Это может не сработать, у меня нет возможности узнать.

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Aleks Cloud

Тогда не стоит и советовать. Давать советы сидя на диване в другой стране - последнее дело. Приезжай и становись в первые ряды...

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Inspektor pidozra

В Украине сработало. Пришлось только немного повоевать с ментами

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Заходил вчера

Сработало или не сработало можно судить только по итогам. Если машина завелась, но не сдвинулась с точки это не сработало.
Какой итог на данный момент времени?

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Inspektor pidozra

Итог - у нас не пророссийская власть которая могла бы сдать всю страну за пару дней. Достаточный результат как по мне

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Мертвый кавалер

Российские власти начали обсуждать отмену ответственности за использование программного обеспечения без лицензии, сообщает «Коммерсант».

Власти предложили отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного ПО в России, если оно принадлежит правообладателю из стран, которые поддержали санкции.

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mnin mnin

Узаконят то, чем занимается половина России, наконец то народные решения))
Вообще российский менталитет как-то плохо был отражён в наших законах, надо это исправлять. Вот почитаешь законы каких- то стран и уже имеешь общее понятие о том, как и кто там живёт.

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arty

И вообще: «Кодекс — это просто свод указаний, а не жёстких законов».

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Евгений Кузнецов

Так же нужна легализация просмотра фильмов с пиратских сайтов, легализация на копирования иностранных брендов и продукции. Вот заживем)

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2
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Василий Сергеев

Как дела это Китай)

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Вася Барна

Когда не будет, что кушать - так и воровство легализируют)

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Евгений Кузнецов

Просто надо вводить срочные меры поддержи сельхоз. деятельности и отказаться от импортных ГМО семян.

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Artem Bobtsov

Хроники пиздеца

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jianku13

Иногда прям накатывает искренняя радость за Людмилу Путину, за Идрака Мирзализаде. Вот ведь судьба улыбнулась людям)

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5
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Rumata Estorskiy

Фрагмент из фильма "Не смотри на верх". Перед угрозой уничтожения человечества кометой - правительства делали вид, что ничего не происходит. Люди думали как на акциях заработать, руководство о выборах и рейтингах, бизнесмены о том сколько ресурсов можно добыть после падения кометы. Походу люди реально дошли до того состояния, которое показано в этом фильме.

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vic smirnoff

У нас такое невозможно сказать публично.

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Gutal1n

У нас тоже можно сказать публично, что президент США врет))
есть такой старый советский анекдот

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4
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jianku13

Запишите на кассету, что ли, пока YouTube открыт:

https://youtu.be/KPCkfVpzsC4

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jianku13

#вечностьпахнетнефтью #географияподлости #мифологияоптимизма #новейшеесредствонаходитьвиновных

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1
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Solodin Iota

Скоро во всех автосалонах страны

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Adam Christ

Меня больше интересует, что будет с людьми, которых эвакуировали с ДНР и ЛНР, где они будут работу искать, ведь после всего им никаких пособий не выплатят, они побегут грабить и убивать людей? или вообще как вся эта тема будет обстоять? или также будут за 3 копейки работать как и до этого? Мда, сомнительная история

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vic smirnoff

Вся Россия, возможно, превратится в ЛНР и ДНР, так что им не привыкать. Привыкать придется нам.

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Артур Садыков

открой ХедХан да посмотри сколько там вакансий. Если был низкоквалифицированным специалистом будешь получать мало, если хороший профи то и заработок будет достойным, впрочем это не новое.
Понятно что людям тяжело будет, придётся привыкать к новым реалиям.
ЛНР и ДНР думаю уже в апреле -мае будет автономно работать практически без изменений. Мне больше интересно как по Киеву вооруженные бандиты из тюрем бегают, вот там дичь, действительно происходит. Бандит тот кто не захотел жить по законам государства, а гос-во его выпускает и надеется на его патриотизм?:)

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–1
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Аня

PayPal приостанавливается в РФ.

Все что есть на счетах, дадут вывести и приостановят все свои сервисы.
https://www.reuters.com/business/paypal-shuts-down-its-services-russia-citing-ukraine-aggression-2022-03-05/

PayPal shuts down its services in Russia citing…
Payments company PayPal Holdings Inc shut down its services early on Saturday in Russia, citing…
www.reuters.com
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1
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Максим Кот

Интересно, что доллар сразу после завершения торгов на Московской бирже (18.45) моментально вырастает на 10-15% на междугородном рынке.

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Yura Z.

Что значит «ТОМ»?

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Максим Кот

Tomorrow = с расчетами завтра (на следующий рабочий день)

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Maxim Medvedev

Финская призма тоже закрывается..

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Korneli Nastas

https://www.youtube.com/watch?v=OTREfJboet8&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2

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Сергей Ветров

Это не санкции. Это специальная финансовая операция. Простых граждан она не коснется. Так что не суетимся, продолжаем смотреть телевизор.

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М i кола

Букинг полноценно не может работать, например, в Абхазии. Однако им все равно там пользуются.

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Мимопрохожий

Продажи своих игр в России и Белоруссии также остановил разработчик FIFA, американская Electronic Arts.
 Не забуду, не прощу! А как же футбол под пивко на приставке с корешами :(
Путин, разбомби (где они там сидят?) к чертям!

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Мимопрохожий

https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/04/912210-minpromtorg-rekomendoval-priostanovit-otgruzku
Минпромторг России рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт, сообщает пресс-служба ведомства...
 При этом Минпромторг подчеркнул, что из-за саботажа поставок рядом зарубежных логистических компаний аграрии в Европе и других странах не могут получить законтрактованные объемы удобрений. Это, в свою очередь, создает риски неурожая и нехватки продовольствия. Замещение российских удобрений в ведомстве называют крайне сложным процессом, либо вообще невозможным.
 мягкий намек грузоперевозчикам "вернись, я все прощу"?

Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку…
Минпромторг России рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на…
www.vedomosti.ru
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