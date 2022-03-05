Собираем новости и события десятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ Биржа» сообщила,что 5 марта биржевые торги в режиме основных торгов проводиться не будут, и рассказала о том, какие виды сделок позволит проводить с 5 по 7 марта.

TCS Group, контролирующая «Тинькофф», в случае необходимости изучит вопрос переноса первичного листинга из Лондона в Москву — если ситуация с Лондонской биржей «сохранится в течение длительного времени». 3 марта площадка заморозила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России.

ЦБ разрешил экспортёрам не продавать валютную выручку 5 марта, поскольку торги на Мосбирже не проводятся.

Транспорт

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 городах в южной и центральной части России до 03:45 мск 14 марта. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до конца марта все рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль.

Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта. Из-за рубежа будут выполняться только вывозные рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — рейсы из-за рубежа.

«Аэрофлот» с 8 марта прекратит все зарубежные рейсы, кроме Минска. Также не состоятся вылеты за рубеж у «России» и «Авроры».

Сервисы

Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране». Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.

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Coursera сообщила, что приостановит «весь контент от российских университетов» и прекратит сотрудничество с российскими компаниями через программы Coursera for Business, Coursera for Government и Coursera for Campus. Сервис также временно закроет возможность записываться на платные курсы для учащихся в России и не будет взимать плату с учащихся или учебных заведений в стране.

Activision Blizzard остановила новые продажи игр и микротранзакций на территории России. Продажи своих игр в России и Белоруссии также остановил разработчик FIFA, американская Electronic Arts. Производитель игр Rockstar Games тоже прекратила продажу игр на территории России, пишет «Ъ».

Разработчик решений для защиты данных Acronis также объявила, что приостанавливает все операции.

PayPal приостановила работу в стране, с 3 марта российские пользователи не могут зарегистрироваться в сервисе.

Маркетплейс eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину с 3 марта, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках». «РИА Новости» компания сообщила, что остановила работу в России и Украине «в связи с логистическими задержками».

После блокировки Facebook в России в Instagram отключили таргетированную рекламу, пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». «В качестве решения предлагают заходить в рекламный кабинет под VPN и выбирать в настройках русский язык без гео. Либо точечную настройку по городам», — добавляет канал.

«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в комментариях. Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться.

Санкции

Сингапур ввёл санкции против нескольких российских банков, а также запретил осуществлять сделки с ЦБ:

Запрет на сделки и заморозка активов — ВТБ, ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанк», банк «Россия».

Запрет на заключение сделок с правительством России, Центробанком и юрлицами, которыми они владеют.



Запрет на поставки товаров военного назначения, двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность».



Швейцария также ввела санкции против России с 4 марта: запретила транзакции с ЦБ, инвестиции в Россию, финансовую поддержку торговли со страной, экспорт продукции двойного назначения и приняла другие меры.

Реакция бизнеса и правительства

Люксовые бренды Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier сообщили о приостановке работы в России. LVMH сообщила AFP о временном закрытии 124 магазинов в стране, Chanel, Hermes и Kering суммарно закроют 22 магазина.

О приостановке поставок техники в Россию сообщила Samsung. По словам источника Bloomberg, речь идёт об остановке всего экспорта: от чипов до смартфонов и бытовой электроники. Источник ТАСС в компании говорит, что поставки остановлены временно, все приложения, сервисное обслуживание и официальные магазины Samsung продолжат работу.

Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в России, объявила компания. «При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — добавили в Heineken.

Поставки также временно остановили японские производители строительной и дорожной техники Komatsu и Hitachi.

Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках». Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

Минпромторг и Минсельхоз разрешили торговым сетям ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, пишет Forbes со ссылкой на министерство. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

«Яндекс» приостановил испытания беспилотных автомобилей в США и испытания роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» в кампусах американских университетов. Роботов перевезут в другие страны.

Французская фармацевтическая компания Sanofi продолжает работу в России и нацелена на обеспечение бесперебойных поставок лекарств, рассказали в компании.

Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие, решила временно закрыть 502 своих магазинов и онлайн-продажи в стране.

Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг сообщил сотрудникам, что не планирует покидать компанию и Россию.

Магазины стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin и OBI ввели минимальный лимит на интернет-заказы из-за повышенного спроса — 30 и 15 тысяч рублей. Leroy Merlin предупредили, что сборка интернет-заказов может занять больше времени. Самовывоз временно недоступен. Гипермаркеты работают в обычном режиме.

События предыдущего дня, 4 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.