Главное в экономике на фоне «военной операции» в Украине, день 10: Сингапур ввёл санкции, Booking.com остановил работу Статьи редакции
Собираем новости и события десятого дня: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ Биржа» сообщила,что 5 марта биржевые торги в режиме основных торгов проводиться не будут, и рассказала о том, какие виды сделок позволит проводить с 5 по 7 марта.
TCS Group, контролирующая «Тинькофф», в случае необходимости изучит вопрос переноса первичного листинга из Лондона в Москву — если ситуация с Лондонской биржей «сохранится в течение длительного времени». 3 марта площадка заморозила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России.
Транспорт
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 городах в южной и центральной части России до 03:45 мск 14 марта. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до конца марта все рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль.
Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта. Из-за рубежа будут выполняться только вывозные рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Сервисы
Booking.com приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране». Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.
Coursera сообщила, что приостановит «весь контент от российских университетов» и прекратит сотрудничество с российскими компаниями через программы Coursera for Business, Coursera for Government и Coursera for Campus. Сервис также временно закроет возможность записываться на платные курсы для учащихся в России и не будет взимать плату с учащихся или учебных заведений в стране.
Activision Blizzard остановила новые продажи игр и микротранзакций на территории России.
После блокировки Facebook в России в Instagram отключили таргетированную рекламу, пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». «В качестве решения предлагают заходить в рекламный кабинет под VPN и выбирать в настройках русский язык без гео. Либо точечную настройку по городам», — добавляет канал.
Санкции
Сингапур ввёл санкции против нескольких российских банков, а также запретил осуществлять сделки с ЦБ:
- Запрет на сделки и заморозка активов — ВТБ, ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанк», банк «Россия».
- Запрет на заключение сделок с правительством России, Центробанком и юрлицами, которыми они владеют.
- Запрет на поставки товаров военного назначения, двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность».
Швейцария также ввела санкции против России с 4 марта: запретила транзакции с ЦБ, инвестиции в Россию, финансовую поддержку торговли со страной, экспорт продукции двойного назначения и приняла другие меры.
Реакция бизнеса и правительства
Люксовые бренды Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier сообщили о приостановке работы в России. LVMH сообщила AFP о временном закрытии 124 магазинов в стране, Chanel, Hermes и Kering суммарно закроют 22 магазина.
О приостановке поставок техники в Россию сообщила Samsung. По словам источника Bloomberg, речь идёт об остановке всего экспорта: от чипов до смартфонов и бытовой электроники.
Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в России, объявила компания. «При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — добавили в Heineken.
Поставки также временно остановили японские производители строительной и дорожной техники Komatsu и Hitachi.
Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках». Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.
Минпромторг и Минсельхоз разрешили торговым сетям ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, пишет Forbes со ссылкой на министерство. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.
События предыдущего дня, 4 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
НА ФОНЕ ВОЙНЫ С УКРАИНОЙ!!!! Россия напала на Украину, не путайте реальность с пропагандой
наш еблан называет это ‘’спец операция’’
По другому сейчас нельзя писать. Хорошо что можно писать хоть так.
Документально это спец операция. при условии войны совсем другие условия. Почему Украина в ответ не объявляет войну? потому что это не война, а спец операция и украине не дают объявить войну россии.
при войне там совсем все по другому.
Вот как то так.
Украина вроде как не собирается бомбить Россию. Пока.
А военное положение и война не одно и то же?
Мама меня фура убила! Это примерно в этой плоскости
это же ни я там сижу и придумываю это все. Ко мне то какие то вопросы,, Вы можете это назвать как хотите, я просто внес ясность почему в россии запрещают это называть войной.
Юридически нет
ну вам виднее, теперь донесите это до правительства и украине не забудьте это объяснить чтоб они в ответ объявили россии войну, а то может они там не в курсе.
Так военное положение в стране, по всем сми говорят Война Украины и Росси, чел откуда ты берёшь информацию ?
Комментарий удален
виси превратился в помойку типа тиджорнала, комменты отдельная история всепропальщики против патриотов, просто ад и израиль, вдумываться никто не хочет, понимать, что написано тоже не надо... самое время короче перечитать посты из закладок. всем мира и добра.
С другой стороны не понятно как мы бы повели себя в таком возрасте, в котором находятся большинство посетителей tj. Как говорится я в их возрасте бил палкой крапиву, не было телефонов и негативной информации которая льется бесконечным потоком. Даже взрослому человеку, которому не в первой,сейчас очень тяжело пережить эти моменты. Возможно у меня тоже бы так же потек мозг навались на меня то количества негатива на молодой организм.
:)
разве это не одна платформа? VC, DTF, TJ?
Контингент на всех площадках абсолютно разный
Платформа-то одна.
Аудитория разная и местами не очень любит друг друга. Например, на DTF можно увидеть выражение «TJ головного мозга» :-)
Пересечения есть (репосты, общая ЦА), но небольшие.
Друзья, всё пропало!
Посмотрите: он идёт читать ЗАКЛАДКИ вместо VC!!! Вместо нашего любимого VC, который столько лет был интересным!
Всё пропало!
Всё пропало!!!
Закладки на виси, так что не паникуй )
Ближайшее будущее выглядит как фрагмент этого фильма)
До этого может быть как до тайваня раком, т.к. вот прям не точно, что такие ребята физически смогут приехать, чтобы тратить до умопомрачения свой $1.
Во всем этом «кошмаре», нашел лучик света - ютуб без рекламы.
Ещё сейчас durex уйдёт с рынка, рождаемость повысится
Запишем в +
Хентай скорее повысится )
Зачем гандонам durex?
Скажу больше, с понедельника ты вообще о ютубе можешь забыть.
а как же тор?
Давай искать костыли, пока весь остальной мир может просто пользоваться всеми благами цивилизации.
Тор уже несколько месяцев заблочен
Что-то путаешь) сейчас зашел спецом проверил, все работает😎
Ростелеком блочит довольно успешно
Всегда был без рекламы с расширением uBlock Origin в браузерах или модифицированным приложением на смартфоне.
Т.е. Её уже сейчас нет, вся предоплаченная реклама пропала у рекламодателей?
Можно отключать премиум?
Протестуйте против войны! Воскресенье в 14:00. Не позволяйте страху быть сильнее вашей совести. Расскажите всем.
Остановитьвойну
19.00 БУДНИ
14.00 ПРАЗДНИКИ
⚡Главный митинг - воскресенье в 14.00⚡
‼‼‼ Москва - Манежная площадь
Петербург - Гостиный двор
Новосибирск - Площадь у оперного театра
Екатеринбург - Площадь труда
Все города - Главная площадь
Ну сходи сам, судимость позволит тебе подать на полит.эмиграцию.
Будешь жить в общаге с пакистанцами в Британии
Для большинства это будет вопрос о выживании. «с пакистанцами в Британии» звучит лучше, чем «с северными корейцами в Харбине».
Думаю, в текущих условиях, для получения политубежища будет требоваться уже не менее двух судимостей... :)
Дополнительные новости:
Coca-cola - все.
Danone - все.
Комментарий удален
Не плачь. К 12 дня будет тебе анонс.
Кока кола никогда с России не уйдёт, тут у них столько бабок закопано
Хватит жевать сопли. Ты вообще видел количество компаний уже ушедших/приостановивших свой бизнес?
И все они тут получали "кучу" денег.
Одно дело закрывать магазины где работает по три калеки и издержек ноль. Другое стопарить 10 заводов, и дистров с лизинговым оборудованием расставленым в каждой торговой точке страны
MS, Oracle и Cisco гребли деньги лопатой, т.к. поставляли софт и железо для всех гос.компаний и не только. Взяли и всё свернули.
В международных компаний действует система репутаций. Лучше отказаться от работы в России чем словить байкот в Америке.
Это "временно" закончится, когдай войска уйдут из Украины, а это знает только "великий" геополитик. Он уже показал, что для него цена не имеет значение.
1 комментариев. Скрин. Введи поисковый запрос на английском.
1.В масштабах Кока Колы. Это не критические потери.
2.При нынешних санкциях, проблематично работать. У тебя ограничения на импорт, не понятно как расплачиваться с иностранными поставщиками, не в рублях же.
3.Рынок сильно упадет.
Столько ресурсов в России в принципе уже не нужно в России. Обыватели сильно переоценивают свой рынок и сильно недооценивают последствия тех ограничений, которые уже ввели.
Никогда не говори Никогда
Скрин в1 комменте.
Справедливости ради, на скриншоте только инфа о критике их молчания и о бойкоте в Украине
Справедливости ради прочитай статью полностью.
И тем более подумай, как, в западном мире, с такой критикой работать?
Ответ- они временно уйдут из России.
Временно- это, если что, до конца войны с проигравший Россией, т.к. санкции никто не снимет пока идет оккупация Украины.
Беги в магазин, еще можно закупиться, а то к вечеру начнут снимать с полок.
Не пью такое)
И лишь указываю на то, что пруфов непосредственно на скриншоте нет
Пруфы будут?
Пока официально нет анонса, но уже европейские политики рассказали о новых компаниях ушедших из рашки.
Думаю, сегодня до 12-15 часов дня будет анонс.
Вжух 🪄 и 42к безработных
Даю следующий инсайт. Лично для тебя. Ютуб и Твитч еще чуть-чуть и все.
Та какой это инсайт. Лично для меня все будет работать, сорри 🇺🇲
Пригласите, пригласите, пригласите 🎶
Приглашаю )
Эх, аж вспомнилась та виза в паспорте)
Чел, вот это ты инсайдер конечно, об этом уже неделю говорят, не позорься
Вряд ли их сразу всех сократят
Вон тебе буржуйскаая новость на скрине.
И что в ней написано? Что украинские торговые сети закатили истерику?
Это вчерашняя новость.
Лимонад колокольчик, колбаса варёная?
Пойду дмб пересмотрю)
Ну "Байкал", кстати, неиронично оригинален и довольно хорош. (Плюс с ним быстрее можно привыкнуть ко вкусу хвои.)
Ещё имбирная черноголовка
+++, топ 2
+1 Байкал хорош) только кто его производит? Вероятно, кто из группы компаний колы.
Топчик из Черноголовки вроде пока в безопасности
Зачем привыкать ко вкусу хвои? Там что новые законы какие-то на подходе?))
Да вроде нет) Просто жизнь в лесу видится всё более привлекательной: чистый воздух, здоровое (пусть и непривычное поначалу) питание, крепкий сон у костра
Крым кола, колбаса у нас нормальная есть
а ты хоть читал, что в самой статье написано?
Ты что слепой?) Я даю скрин буржуйского сайта, а он мне вчерашнюю новость из Украины.
Я перешел ровно на тот сайт, что на скрине. Вот он: https://www.newsnationnow.com/us-news/coca-cola-pepsi-face-boycotts-over-continued-russia-operations/ - твой буржуйский сайт? Зайди и почитай что там написано
Так долго читаешь?) Или возразить нечего? Инсайдер тоже мне... Хех...
Российские власти начали обсуждать отмену ответственности за использование программного обеспечения без лицензии, сообщает «Коммерсант».
Власти предложили отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного ПО в России, если оно принадлежит правообладателю из стран, которые поддержали санкции.
Узаконят то, чем занимается половина России, наконец то народные решения))
Вообще российский менталитет как-то плохо был отражён в наших законах, надо это исправлять. Вот почитаешь законы каких- то стран и уже имеешь общее понятие о том, как и кто там живёт.
И вообще: «Кодекс — это просто свод указаний, а не жёстких законов».
Так же нужна легализация просмотра фильмов с пиратских сайтов, легализация на копирования иностранных брендов и продукции. Вот заживем)
Иногда прям накатывает искренняя радость за Людмилу Путину, за Идрака Мирзализаде. Вот ведь судьба улыбнулась людям)
Привет всем, наилучшие пожелания из США. Мы знаем, что вы не хотите этой войны. Пожалуйста, будьте сильными в эти тяжелые времена.
Остановили ли митинги проводимые за мир в Сша от сбрасывания напалма на жителей Вьетнама?
Удалось ли Трампу получить обратно власть выведя своих сторонников на улицы и захватив капитолий?
Если в стране заявляющей о своей демократией это ничего не сработало, то почему вы думаете что это сработает в стране с диктатурой?
Это может не сработать, у меня нет возможности узнать.
Хроники пиздеца
Финская призма тоже закрывается..
PayPal приостанавливается в РФ.
Все что есть на счетах, дадут вывести и приостановят все свои сервисы.
https://www.reuters.com/business/paypal-shuts-down-its-services-russia-citing-ukraine-aggression-2022-03-05/
Интересно, что доллар сразу после завершения торгов на Московской бирже (18.45) моментально вырастает на 10-15% на междугородном рынке.
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.
Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.
Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.