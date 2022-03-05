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Бумажный микроскоп

Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции

C 3 марта пользователи из России не могут зарегистрироваться в сервисе.

  • «В связи с текущими обстоятельствами» компания не может продолжить работу в России, пишет Reuters. PayPal «поддерживает мировое сообщество, которое осуждает военную операцию в Украине».
  • Снятие денег со счетов будет доступно какое-то время. Компания гарантирует, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
  • 3 марта компания прекратила регистрировать пользователей из России.
Обновлено в 11:35. «Альфа-банк» сообщил, что деньги с PayPal можно перевести на его банковские карты. Переводы проходят без ограничений.

#новость #paypal

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Artem Bobtsov

Хроники пиздеца

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34
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Alexander Veber

“annus mirabilis”, что с латинского означает «год чудес»

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3
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Pavel Voronkov

Я смотрю, кто-то внимательно читал другую статью.

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0
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Alexander Veber

Дыа ☺

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0
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Vyacheslav Anzhiganov

Какую?

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0
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Инк Нит

Другую

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0
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Биба и Боба

Это победа или еще нет?

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15
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Вадим Д.

Это уже рывок и подскок.

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8
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Юлия Репкина

Прорыв или пробитие?

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3
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Биба и Боба

А может все таки хлопок?

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0
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Елена Сорокина

Атас просто. За короткое время наша страна почти вернулась в 90-е. Сколько простых граждан из-за их войнушки пострадало. Ни доставок, ничего. Цены барыги заломили нереально.

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14
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Сергей Пурюшин

Надо придумать как мы будем в старости называть эти годы. 20-ые? Если доживем.

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1
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Андрей Мельник

Скорее уж - пиздецатые

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1
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Евгений Кузнецов

Кто знает, как можно запретить Путина?

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12
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Ilya Ilchenko

На этой неделе вывел деньги оттуда, думал что хуже будет. Спасибо что по совести для остальных поступили.

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8
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Allestor Krei

Спасибо великом стратегу, что запретил вывозить валюту зарубеж. Компании ждут, когда все устаканиться с этими контрсанкциями.

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1
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Новорег здорового человека

Вообще неплохо было бы разослать всем держателям кошельков емейлы, чтобы мы это не из СМИ узнавали.

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5
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Saint Highway

Объясните, PayPal больше не работает НА территории России или ДЛЯ русских аккаунтов?

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3
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Margaret Scrinkl

Фрилансеры, подскажите, как продолжаете получать оплату от зарубежных клиентов? PayPal был одним из быстрых способов для меня.

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2
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Sasha Balazh

Payoneer вроде все еще работает, хоть сайт и заблокирован у нас

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1
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Margaret Scrinkl

Спасибо! Проверю это вариант

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Юлия Прописнова

Да, можно попробовать выводить с Payoneer на Тиньков например. На сбер точно не дадут вывести

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Роман Вяткин

Тоже интересно как дальше принимать оплату

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Alexander Eskin

Пока никак. Попросил отсрочку оплаты на "как можно позже" из-за ситуации.

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С. L.

подскажите пожалуйста, как мне фрилансеру можно теперь получать деньги с иностранных заказчиков..моя аудитория состоит только из иностранцев..

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2
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Margaret Scrinkl

Та же ситуация, в поисках ответов

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С. L.

если вдруг найдете решение, напишите пожалуйста..я в такой растерянности, пытаюсь тоже найти варианты хоть какие-то

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GeFake

Пока интересно выглядит:
1. Прямой SWIFT-платёж (с банка другой страны на банк не под санкциями, щас пробую Тинькофф)
2. SendNomad (ещё не пробовал, но выглядит интересно)

Найдёте что-то ещё — напишите, потому что первый способ имеет свои минусы весомые.

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1
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С. L.

спасибо за варианты! я слышала, что многие говорили про оплату криптой, но я без понятия как ею пользоваться и пойдут ли заказчики на это

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GeFake

Да, я тоже рассматривал такой вариант, но очень немногие заказчики готовы платить криптой. Пока пробуем с человеком из Канады SWIFT-перевод, но там тоже свои приколы — банк может попросить финансовую выписку (документ от отправителя, подтверждающий, откуда у него эти средства, благо, пока с этим не столкнулся), а иначе будет нарушение федерального закона об отслеживании средств или что-то в этом духе, как мне объясняли в поддержке банка. В общем, костыли сплошные!

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С. L.

сейчас сидели думали..прямой сфивт перевод действительно слишком неудобно и как-то подозрительно. как вариант, если есть надежный друг или знакомый за границей, то запрашивать средства у заказчиков через его пейпал, а он потом через какой-нибудь крипто-кошелек будет отправлять нам. но тоже неизвестно как это все будет функционировать. и опять же надо изучать как криптовалюту конвертировать в рубли

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Новорег здорового человека

У меня сайт paypal не открывается (( даже под VPN ( а денюжка лежит

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1
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Arkadiy K

Через VPN приложение открылось, деньги вывелись

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Уникальный якорь

Открой через Tor Browser. Только что открывал учетку - все норм.

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Новорег здорового человека

Спасибо, попробую!

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Михаил Цветков

Если счёт был российский все равно оплатить не получится

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Новорег здорового человека

Почему? Не позволят вывести средства? Вроде бы как же "Снятие денег со счетов будет доступно какое-то время"...

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Вадим Д.

Я уже 3 дня назад не смог закинуть денег в сервис и сразу заподозрил.

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1
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VA

"Горошочек, НЕ ВАРИ ! "

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Kortar Vors

Использую Paypal для оплаты хостинга и пр., деньги на него переводят с зарубежного источника. Но сам аккаунт зарегистрирован на российские ФИО.

Вопрос - так что они отключат его?

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God Damn

скорее всего ограничат вывод средств на РФ банки.

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Dmitry Kr

Что будет с не выведенными остатками средств? они просто заморозятся или сгинут навсегда?

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Saint Highway

тоже интересует этот вопрос.

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BeezOne84

Я пытался вывести всего лишь 3 доллара на р/с Альфы

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Roman Zdobnov

От 10$ вывод

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BeezOne84

Как удобно, подчистить чужие кошельки под стоны о народе Украины.

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John Eastwood
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Nikolay Pak

Может кому будет полезно.
как вариант можно выводить на карту казахстанских банков. Если кому будет интересно, попробую оказать содействие, а с казахстанской карты уже на карту российского банка.

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Михаил Кученко

Есть банки в Казахстане, которые открывают счета на граждан РФ?

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Александр Ситников

Не забудьте только, что этот счет будет заграничный. И о нем надо будет уведомлять российскую налоговую.

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Михаил Кученко

Это сейчас меньшая проблема.

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Nikolay Pak

или на 3-е лицо открыть, чтобы не было прямой связи с физ лицом из рф

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Alexey Buravov

Вроде все могут открывать, супруге Каспи, Jusan и Халык открывали еще до получения ВНЖ. Но по загранпаспорту и ИИН (впрочем, его получить можно быстро).

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Nikolay Pak

нужен иин.

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Nikolay Pak

я в целом, к тому, что как вариант открыть карту КЗ да и на нее сделать зачисление, сам пластик уже или вам отправить или из кз на рос карту отправлять... как то нужно выходить из ситуации

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Nikolay Pak

разве что вы сами тут будете и нужен ИИН (индив идентификационный номер) местный получить,

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Михаил Кученко

Какая налоговая ставка? Я так понимаю, получить ИИН нет проблем. То есть я могу приехать, получить ИИН, оформить карту, уехать? Получать платежи на карту KZ (видимо платить налог с поступления в KZ), потом переводить на свою карту РФ (допустим тоже с последующей оплатой налога).

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Nikolay Pak

То есть я могу приехать, получить ИИН, оформить карту, уехать?- примерно так и есть.

смотри, у тебя поступление на карту будут как на физическое лицо, ну и все. если это не связано с предпринимательской деятельностью, то и налоги с пополнения ты не платишь, т е по цепочке платежа, за тебя уже 3-и лица типо платят ведь налоги, как зп, и на карту попадает то что ты уже принимаешь как свою чистую зп.
и уже или с карты КЗ снимать за пределами КЗ или просто переводом с карту КЗ в мобильном приложении на карту зарубежную. как то так.

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Anton Beloborodov

Так PP знает гражданство своего клиента. Просто за россиян любой вывод денег в любой банк будет заблокирован. Или я не прав ?

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Nikolay Pak

не совсем, из КЗ можно будет делать пополнение. к тому же и МИР не за горами в екоме...

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0
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Vyacheslav Teplyakov

Какие есть альтернативные варианты оплаты чего либо за бугром?
Имеется в виду тот же VPS какой или еще чего.

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Oleg Pasko

А зачем теперь vps может пригодиться? Еще несколько дней войны и интернет отрубят полностью. Чебурнет на процессорах Байкал, и друг к другу в гости с винчестерами :)

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2
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Vyacheslav Teplyakov

и с ремингтонами... ага

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0
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Kitsune

Через тенге в киви. Казахстан против не ополчался, наоборот, помирить пытается.

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Сергей Пурюшин

Дебетовые карты несанкционных банков, пока срок действия не выйдет. Визу и мастеркард, наверное, перевыпускать не будут?

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0
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Kitsune

Если стим, то просто пополнение кошелька в самом киви.

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Nuke 7s

Неделю не мог привязать карту к PayPal, а тут вон оно что оказывается

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Александр Маслов

Интерестно, я с корпоративного аккаунта отправил деньги себе на расчетный счет. Но они еще не пришли. Заказы нужно доставлять завтра, после завтра. Внимание вопрос - доставлять ли заказы, те дойдут ли деньги до расчетного счета или уже нет?

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Елена Рахимова

Должны. На ранее верифицированных аккаунтах деньги приходят на счет.

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Новорег здорового человека

Ага, только сайт не открывается, чтобы на счет отправить ((((((((((((((((

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Елена Рахимова

Действительно, сейчас не открывается.

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Valeryi

Вчера оплачивал через пэйпал привязанной долларовой картой - все ок.
Но у меня старая привязанная карта на очень старом аккаунте.

UPD: Да, сайт уже не открывается :(

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Глеб Елкин

ппц зачем выводить, пусть лежат до лучших времён

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Foam Flower DIY

Офигеть, а вот это уже правда.. не могу зайти в PayPal ни через сафари, Гугл и приложение. Пишет везде - страница не доступна..
Но хорошо хоть неделю назад успела деньги перевести на счёт в Сбербанке.

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Ware Wow

Тоже не открывается.

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Уникальный якорь

Через Tor Browser открой.

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Юрий Фадеев

Может кто-нибудь знает, как можно вывести с PayPal доллары без конвертации в рубли?

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Лев Зайцев

Что ни день то "чудесные" новости

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Strawberry Domestos

Теперь в стиме вообще ничего не купить.

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Роман Болдин

Добрый день! Есть ли шанс на вывод средств или уже это потерянные деньги?

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