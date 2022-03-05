Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции
C 3 марта пользователи из России не могут зарегистрироваться в сервисе.
- «В связи с текущими обстоятельствами» компания не может продолжить работу в России, пишет Reuters. PayPal «поддерживает мировое сообщество, которое осуждает военную операцию в Украине».
- Снятие денег со счетов будет доступно какое-то время. Компания гарантирует, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
- 3 марта компания прекратила регистрировать пользователей из России.
Хроники пиздеца
“annus mirabilis”, что с латинского означает «год чудес»
Я смотрю, кто-то внимательно читал другую статью.
Дыа ☺
Какую?
Другую
Это победа или еще нет?
Это уже рывок и подскок.
Прорыв или пробитие?
А может все таки хлопок?
Атас просто. За короткое время наша страна почти вернулась в 90-е. Сколько простых граждан из-за их войнушки пострадало. Ни доставок, ничего. Цены барыги заломили нереально.
Надо придумать как мы будем в старости называть эти годы. 20-ые? Если доживем.
Скорее уж - пиздецатые
Кто знает, как можно запретить Путина?
На этой неделе вывел деньги оттуда, думал что хуже будет. Спасибо что по совести для остальных поступили.
Спасибо великом стратегу, что запретил вывозить валюту зарубеж. Компании ждут, когда все устаканиться с этими контрсанкциями.
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Вообще неплохо было бы разослать всем держателям кошельков емейлы, чтобы мы это не из СМИ узнавали.
Объясните, PayPal больше не работает НА территории России или ДЛЯ русских аккаунтов?
Фрилансеры, подскажите, как продолжаете получать оплату от зарубежных клиентов? PayPal был одним из быстрых способов для меня.
Payoneer вроде все еще работает, хоть сайт и заблокирован у нас
Спасибо! Проверю это вариант
Да, можно попробовать выводить с Payoneer на Тиньков например. На сбер точно не дадут вывести
Тоже интересно как дальше принимать оплату
Пока никак. Попросил отсрочку оплаты на "как можно позже" из-за ситуации.
подскажите пожалуйста, как мне фрилансеру можно теперь получать деньги с иностранных заказчиков..моя аудитория состоит только из иностранцев..
Та же ситуация, в поисках ответов
если вдруг найдете решение, напишите пожалуйста..я в такой растерянности, пытаюсь тоже найти варианты хоть какие-то
Пока интересно выглядит:
1. Прямой SWIFT-платёж (с банка другой страны на банк не под санкциями, щас пробую Тинькофф)
2. SendNomad (ещё не пробовал, но выглядит интересно)
Найдёте что-то ещё — напишите, потому что первый способ имеет свои минусы весомые.
спасибо за варианты! я слышала, что многие говорили про оплату криптой, но я без понятия как ею пользоваться и пойдут ли заказчики на это
Да, я тоже рассматривал такой вариант, но очень немногие заказчики готовы платить криптой. Пока пробуем с человеком из Канады SWIFT-перевод, но там тоже свои приколы — банк может попросить финансовую выписку (документ от отправителя, подтверждающий, откуда у него эти средства, благо, пока с этим не столкнулся), а иначе будет нарушение федерального закона об отслеживании средств или что-то в этом духе, как мне объясняли в поддержке банка. В общем, костыли сплошные!
сейчас сидели думали..прямой сфивт перевод действительно слишком неудобно и как-то подозрительно. как вариант, если есть надежный друг или знакомый за границей, то запрашивать средства у заказчиков через его пейпал, а он потом через какой-нибудь крипто-кошелек будет отправлять нам. но тоже неизвестно как это все будет функционировать. и опять же надо изучать как криптовалюту конвертировать в рубли
У меня сайт paypal не открывается (( даже под VPN ( а денюжка лежит
Через VPN приложение открылось, деньги вывелись
Спасибо, попробую!
Если счёт был российский все равно оплатить не получится
Почему? Не позволят вывести средства? Вроде бы как же "Снятие денег со счетов будет доступно какое-то время"...
Я уже 3 дня назад не смог закинуть денег в сервис и сразу заподозрил.
"Горошочек, НЕ ВАРИ ! "
Использую Paypal для оплаты хостинга и пр., деньги на него переводят с зарубежного источника. Но сам аккаунт зарегистрирован на российские ФИО.
Вопрос - так что они отключат его?
скорее всего ограничат вывод средств на РФ банки.
Что будет с не выведенными остатками средств? они просто заморозятся или сгинут навсегда?
тоже интересует этот вопрос.
Я пытался вывести всего лишь 3 доллара на р/с Альфы
От 10$ вывод
Как удобно, подчистить чужие кошельки под стоны о народе Украины.
Может кому будет полезно.
как вариант можно выводить на карту казахстанских банков. Если кому будет интересно, попробую оказать содействие, а с казахстанской карты уже на карту российского банка.
Есть банки в Казахстане, которые открывают счета на граждан РФ?
Не забудьте только, что этот счет будет заграничный. И о нем надо будет уведомлять российскую налоговую.
Это сейчас меньшая проблема.
или на 3-е лицо открыть, чтобы не было прямой связи с физ лицом из рф
Вроде все могут открывать, супруге Каспи, Jusan и Халык открывали еще до получения ВНЖ. Но по загранпаспорту и ИИН (впрочем, его получить можно быстро).
нужен иин.
я в целом, к тому, что как вариант открыть карту КЗ да и на нее сделать зачисление, сам пластик уже или вам отправить или из кз на рос карту отправлять... как то нужно выходить из ситуации
разве что вы сами тут будете и нужен ИИН (индив идентификационный номер) местный получить,
Какая налоговая ставка? Я так понимаю, получить ИИН нет проблем. То есть я могу приехать, получить ИИН, оформить карту, уехать? Получать платежи на карту KZ (видимо платить налог с поступления в KZ), потом переводить на свою карту РФ (допустим тоже с последующей оплатой налога).
То есть я могу приехать, получить ИИН, оформить карту, уехать?- примерно так и есть.
смотри, у тебя поступление на карту будут как на физическое лицо, ну и все. если это не связано с предпринимательской деятельностью, то и налоги с пополнения ты не платишь, т е по цепочке платежа, за тебя уже 3-и лица типо платят ведь налоги, как зп, и на карту попадает то что ты уже принимаешь как свою чистую зп.
и уже или с карты КЗ снимать за пределами КЗ или просто переводом с карту КЗ в мобильном приложении на карту зарубежную. как то так.
Так PP знает гражданство своего клиента. Просто за россиян любой вывод денег в любой банк будет заблокирован. Или я не прав ?
не совсем, из КЗ можно будет делать пополнение. к тому же и МИР не за горами в екоме...
Какие есть альтернативные варианты оплаты чего либо за бугром?
Имеется в виду тот же VPS какой или еще чего.
А зачем теперь vps может пригодиться? Еще несколько дней войны и интернет отрубят полностью. Чебурнет на процессорах Байкал, и друг к другу в гости с винчестерами :)
и с ремингтонами... ага
Через тенге в киви. Казахстан против не ополчался, наоборот, помирить пытается.
Дебетовые карты несанкционных банков, пока срок действия не выйдет. Визу и мастеркард, наверное, перевыпускать не будут?
Если стим, то просто пополнение кошелька в самом киви.
Неделю не мог привязать карту к PayPal, а тут вон оно что оказывается
Интерестно, я с корпоративного аккаунта отправил деньги себе на расчетный счет. Но они еще не пришли. Заказы нужно доставлять завтра, после завтра. Внимание вопрос - доставлять ли заказы, те дойдут ли деньги до расчетного счета или уже нет?
Должны. На ранее верифицированных аккаунтах деньги приходят на счет.
Ага, только сайт не открывается, чтобы на счет отправить ((((((((((((((((
Действительно, сейчас не открывается.
Вчера оплачивал через пэйпал привязанной долларовой картой - все ок.
Но у меня старая привязанная карта на очень старом аккаунте.
UPD: Да, сайт уже не открывается :(
ппц зачем выводить, пусть лежат до лучших времён
Офигеть, а вот это уже правда.. не могу зайти в PayPal ни через сафари, Гугл и приложение. Пишет везде - страница не доступна..
Но хорошо хоть неделю назад успела деньги перевести на счёт в Сбербанке.
Тоже не открывается.
Может кто-нибудь знает, как можно вывести с PayPal доллары без конвертации в рубли?
Что ни день то "чудесные" новости
Теперь в стиме вообще ничего не купить.
Добрый день! Есть ли шанс на вывод средств или уже это потерянные деньги?
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Собираем новости и события десятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.