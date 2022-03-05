Куда эмигрировать из Instagram, Facebook и YouTube. В случае блокировок и ограничений

Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.