Главное из материала Forbes.

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Варианты развития кризиса в России

По мнению ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова, их три:

Катастрофический — с полным провалом переговоров и эскалацией ситуации. «Тут возможен полный арсенал санкций, а также столкновения с третьими странами, иными словами, третья мировая война».

Менее катастрофический — без эскалации конфликта, но с завязанием в нём. «В этом случае Россию попытаются изолировать от всего, чего только возможно. Это сценарий Ирана».



Оптимистичный — когда стороны найдут компромисс, а часть санкций снимут. «Все санкции не уберут, это понятно. Они легко вводятся, но очень тяжело отменяются».



Экономист не считает, что будет гиперинфляция, но прогнозирует инфляцию, упадок экономики и резкое падение уровня жизни россиян. По мнению финансистов, опрошенных изданием, гиперинфляции не будет, но рост цен останется в пределах 15–20%.

Банки и экономисты ориентируются на сценарий Ирана, пишет Forbes: против страны ввели похожие санкции в 2015 году. Официальная инфляция в стране — 30%.

Рубль, подкреплённый золотом

Заморозка активов Банка России ударила не только по рублю, но и по доллару, считает стратег по процентным ставкам Credit Swiss Золтан Поцар. США замораживают долларовые активы центральных банков уже не в первый раз — так происходило с ЦБ Афганистана после прихода к власти Талибана (запрещённой в России террористической организации).

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Из-за этого центральные банки других стран могут пересмотреть отношение к доллару как к резервной валюте — ведь он может оказаться недоступным в трудной ситуации.

К январю 2022 года у Банка России в резервах было золота на $120 млрд, и это больше, чем в долларах, пишет Bloomberg. Когда регулятор потерял доступ к долларам и евро, золото стало основным активом российских резервов. И рубль потенциально становится обеспеченной золотом валютой, считает Пацар.

При этом говорить о золотом стандарте пока рано, но всё в эту сторону идёт, считает опрошенный изданием экономист. Привязка рубля к золоту не означает твёрдой валюты со стабильным курсом: «Золото тоже волатильно, оно потеряло свою монетарную роль с тех пор, как мир отказался от золотого стандарта», — говорит он.

По его мнению, отмена НДС на золотые слитки обсуждается из-за того, что слитки могут «стать тихой гаванью» в условиях экономического стресса, так как доллар и евро утратили такую функцию.

Двухуровневая банковская система

Российские банки не могут проводить расчёт с западом в долларах и евро, некоторые из них отключены от SWIFT, а население не может открывать счета за границей и переводить туда валюту. При этом в стране остались «дочки» иностранных банков, которые не могут выводить валюту за границу, но могут её переводить в Россию.

Помимо этих банков, есть частные, которые не попали под ограничения, — они смогут проводить платежи за импорт и экспорт. Так в стране сформируется двухуровневая банковская система, говорит Александр Орлов.

Если все застынет в текущем состоянии и не отключат SWIFT для всех, создастся банковская система, которая будет нормально работать внутри страны, а также небольшой кластер банков, которым разрешено вести внешнеэкономическую деятельность, полагает Орлов.

Высокая ключевая ставка ЦБ в 20%, де-факто означает отсутствие кредита в стране, говорит профессор ВШЭ, основатель канала bitkogan Евгений Коган. «Сейчас нет никаких экономических причин брать кредит, а кредит — это основа экономики», — говорит он. В Иране ключевая ставка стабильно близка к 20%.

Фондовый рынок

«Старая парадигма существования фондового рынка, где были иностранные инвесторы и возможность покупать иностранные активы российским инвесторам, разорвана, но это не означает конец рынка», — говорит управляющий директор «Ренессанс Капитала» Максим Орловский. Он считает, что все обнулилось и начинается заново.

По мнению одного из финансистов, опрошенного Forbes, Россия вернулась во времена, когда не было возможности совершать сделки через Euroclear. Он ожидает инфраструктурных изменений, например создания санкционного НРД (национальный расчётный репозиторий), с помощью которого можно будет проводить расчеты с ценными бумагами.

Он ожидает, что акции быстро отыграют падение, потому что «это свойство акций — отыгрывать инфляцию и девальвацию».

По опыту развивающихся стран — Аргентины, Бразилии, России, Турции — мы прекрасно знаем, что локальный рынок акций в национальной валюте отыгрывает девальвацию в среднем за полтора-два года. Это если вы на момент девальвации были в акциях, а если купите их в кризис, то срок сократится до года.

Компании-экспортеры начинают зарабатывать больше в рублях, затраты растут на размер инфляции, а получаемые доходы идут в чистую прибыль, что ведет к увеличению стоимости компаний.

Логично делать ставку на частные компании-экспортеры, которые будут платить повышенные дивиденды. В 2014 году рынок российских акций закрылся по итогам года на уровне 2% прироста, а в 2015 году вырос на 50% с плюсом.