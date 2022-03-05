Гейминг в 2022 году: игры, цифровые магазины и их доступность в РФ

Всем привет. Меня зовут Максим Агаджанов, экс-редактор Хабра. Мое хобби - игры, хорошие и разные. Не так давно столкнулся с проблемами покупки игр в Steam, после чего проверил, что из игровых сторов еще работает в России, а что - нет. Как оказалось, ситуация достаточно сложная.