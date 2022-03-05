ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тысяч в месяц — «Коммерсантъ» Статьи редакции
Регулятор якобы установил ещё одно ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка.
Банк России ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж — $5 тысяч для физлиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородных и неполнородных сестёр и братьев, усыновителей и усыновлённых.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева. Его получение изданию подтвердили два банкира. Газета направила запрос в ЦБ.
«Это вынужденная мера, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля», — отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
Согласно тексту письма, предписание дополняет уже принятые решения для обеспечения финансовой стабильности. Например:
- Россиянам запрещено переводить иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерских компаниях. Запрет также распространяется на переводы «без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».
- ЦБ до 31 марта 2022 года запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции. Переводы для нерезидентов без открытия счёта ограничены суммой в $5 тысяч (или эквивалент) в месяц.
- Путин запретил вывозить из России валюту наличными на сумму больше $10 тысяч.
- Экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки.
Т.е. цб резервы проеб..л в европах и прочих сша, а мы крайние
Проеб.л не только резервы, но и будущее страны в целом не ЦБ, это на ответственности одного великого геостратега.
и тех 70% населения которые его поддерживают
Когда-то было по-другому? Терпим.
Так обычно и бывает, за решения выбранных политиков несут избиратели. Конечно понимаю что не все избирали, особенно в ГД, но поехавшего хоть и вбросы избрали.
Ну вообще так всегда, верхушке власти делов наделает, а расхлебывать простым гражданам.
Вот суки, они деньги выводят.
Я войну начал, а они беднеть не хотят.
Думает Путин
Ну штош, ждем через месяц запрет на хождение валюты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
Если народ сплотился вокруг своего фюр, ой, президента и поддержка бьет все рекорды, то кто же это выводит и зачем запрещать?
Привет, черный нал.
какой черный нал через границу?
сейчас все деньги в черный нал будут уходить. Банки вводят заградительные меры против вывода денег со счетов, страна регулирует, кому сколько можно отправлять, а сколько нет. 30 лет выводили нал из серой зоны - все псу под хвост, сейчас опять все серое будет
Рублями хоть запереводись..
Ха! Вчера уже банки бизнеса ввели конские комиссии до 20% на перевод денег с рублевых счетов бизнеса. И намекнули, что скоро будет постановление регулятора на эту тему. Так что теперь только самые отчаянные будут принимать деньги на счет бизнеса.
А то, что люди не могут получить свои деньги с валютных счетов банков? Тоже многие теперь 300 раз подумают, прежде чем вводить деньги в банк. Пришел нал
А есть источник, где про намек почитать?
$5 тысяч для физлиц-резидентов
Ну не страшно, скоро мало кто будет зарабатывать такую "огромную" сумму кроме элиты и попильщиков :D
Какого так много ? Покупки облагаются налогом с 500 - вот и Лиза Пескова пусть на 500 баксов ни в чем себе не отказывает
Наверное, вскоре узнаем, что в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии заморозили стройки из-за нехватки финансирования...
Они ведь строят там дома и ТЦ на деньги, отправляемые из России.
Дык у нас тоже стройки встают, отправлять некому и нечего скоро будет))
Забавно, сколько лет наши банки не гнушаются прямо заявлять что "да, деньги ваши, мы у вас их взяли, но мы вам их пока не выдадим/выдадим с заградительной комиссией/с принудительной конвертацией, потому что плохо себя вели/луна в овне/ну вот так получилось.
Сейчас ЦБ оказался в шкуре то ли попавшего под 115-ФЗ, то ли вкладчика из 90х, и выясняется, что это ЕГО деньги и что никто НЕ ИМЕЕТ право взять и просто не отдать, и что это всё показывает РАЗБОЙНИЧЬЮ суть европейцев...
Но для начала мы по цепочке тоже запретим, ограничим, приостановим и заморозим, потому что "никаких ваших денег нет, есть только государственные" ©
А Х У Е Т Ь
Терпим, молчим, главное чтобы ТВ не отключили, ну и что спецоперация по плану идет
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