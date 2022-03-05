ЦБ разработал льготные кредиты для бизнеса — до трёх лет со ставкой до 15% Статьи редакции
Для среднего бизнеса ставка ниже — 13,5%.
Малый и средний бизнес сможет оформить льготные оборотные (для пополнения оборотных средств компании) кредиты сроком до одного года, и инвестиционные (на новые проекты) — до трех лет, сообщает ЦБ.
- Малые предприятия смогут оформить оборотный кредит по ставке не выше 15% годовых, можно рефинансировать уже полученный. Средний бизнес — по ставке до 13,5%. Объём кредитования — 340 млрд рублей. Программы действует до 30 декабря 2022 года.
- Ставки по инвестиционным кредитам не превысят 15% и 13,5%. Объём программы — 335 млрд рублей.
- Кредиты будут доступны в «широком круге банков», добавил ЦБ.
А Войну закончить, не лучшая помощь?!
Причём по уничтожению, страны. Нормальные аналитики уже пишут что в Июле наш ждёт даже не бедность, а голод
Можно ссылку на нормального аналитика?
Слушайте, уважаемый бот.
Я не буду тратить свое время, проблема не в ссылке а в сраче с защитой нашего солнцеликого.
Пступим проще, у нас 2 варианта.
1 Потерпи и сам увидишь 😏 Главное ж это терпеть и ждать
2 Если я ошибся и вы не бот, найдёте сами все в открытом доступе.
Крупнейшего экспортера зерна ждет голод? Скорее страны Африки и Азии ждут продовольственные проблемы. В связи с тем, что Maersk и другие контейнерные перевозчики затеяли блокаду России.
А зерно чем покупать? Думаете, что дадут бесплатно?
Вам не кажется, что это спецоперация направлена против России, а не против Украины?
Боится проявить свою слабость видимо.
PS если додавит, хз конечно что потом будет
Дожили, кредит по 15% годовых - льготный кредит)
Они долго к этому шли. Ещё гордится будут
ну при депозитах под 20% это действительно бесплатные деньги
Е**нуться. Да вы должны из вертолёта сбрасывать деньги в мешках, чтобы хоть как-то сбалансировать происходящее, а не кредиты раздавать под 15%...
Им надо несколько миллионов силовиков, несколько на добычу ископаемого, несколько обслуги. Остальные выживайте как хотите
Берёшь кредит под 15 процентов, идёшь открываешь вклад под 22 процента
Пиздец, ставки по вкладам выше ставки ЦБ, которая выше ставок по кредиту. До всего этого инвеступравляющие считали ставку в 20% весьма рисковой в окупаемости. А сейчас что, риски вдруг сами собой минимизировались? В общем, стопроцентно будет глобальное наебалово
Когда в финансах кричат о больших процентах , это явный хайп со скамом.
Так отменили же резервы. Вот и можно хер забить.
Что-то я не видел вкладов по 20 процентов сроком больше 3 месяцев
21 втб
Всеволод Ярославович опубликовал
Эффективная ставка все равно не обгонит инфляцию.
Штаны поддержать хватит, а вот дальше наблюдается экстремальная неопределенность
Здарова, Сбер )
Ахуеть
Не 20%+, конечно, и то слава богу
Ахаха, льготный кредит под 15%. То есть бизнес должен быть с рентабельностью минимум 15%, чтобы хотя бы работать в ноль. И это в тот период когда цепочки поставок рвутся, доллар растёт, цены растут, обязательства старые (персонал, Аренда, хознужды, тд).
Как мертвому припарка ;)
Чем помогут кредиты под 15%? Кому нужно было и так уже в кредитах. Я может не понимаю чего, зачем рефинансировать старый кредит под условные 6% в новый под условные 15%? Особенно, если кредиты аннуитетные и уже погашены наполовину?
"до трех лет" звучит пугающе
Важно - что в обеспечение? Залоги сейчас идут с астрономическимм дисконтами. А кредит под оборотку - это товары. Там нулевой коэффициент залоговый. Сейчас важна не ставка, а в принципе возможность взять этот кредит
😂 Сейчас это больше похоже на возможность взять суицид
Государство очень недооценивает малый и средний бизнес. Его дол минимальна, но если он умрет - сервис услуг вымрет. Останется только экспорт. В голых стат цифрах будет казаться что экономика есть, но по факту экономики для человека, для гражданина - не будет. Бизнесу нельзя дать умереть без кредитов
Мудрый вождь говорил, что это всё - проклятые коммерсанты. Никакого сервиса в сущности нет, это фейк.
Ну скоро можно будет увидеть, фейк или нет. Не будет конкуренции, рынка. Все увидим ))
Будет. Плановая экономика называется.
Да все равно не дадут)
Когда у нас нормально работали кредиты для малого бизнеса. Это высокрисковый продукт для банка. Пока народ берет кредит на айфон проще давать туда.
Поэтому весь малый бизнес в потребах.
Просто нет слов, не знаю как выразится - это, полный пи**ец!
Максимально непонятно как развивать бизнес на фоне кредитов 3-6% в других странах. 15% переплаты не снижает налоговую нагрузку к тому же, пока выглядит как заявка для отчаянных.
Неправильно вы, дядя Фёдор, бизнес развиваете. Вы его в России развиваете под кредиты в 15%, а надо ехать в Калининград в командировку и добежав до границы просить признать себя беженцем.
Лететь не на чем :)
Тоже верно, все вертолёты "утонули"
Льготный кредит под 15% годовых.
Здесь точно все верно написано?
Разве льгота не 1-3%.
а для обнищавших ип будет что-нибудь?
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