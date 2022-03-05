Финансы
Маша Цепелева

ЦБ разработал льготные кредиты для бизнеса — до трёх лет со ставкой до 15% Статьи редакции

Для среднего бизнеса ставка ниже — 13,5%.

  • Малый и средний бизнес сможет оформить льготные оборотные (для пополнения оборотных средств компании) кредиты сроком до одного года, и инвестиционные (на новые проекты) — до трех лет, сообщает ЦБ.

  • Малые предприятия смогут оформить оборотный кредит по ставке не выше 15% годовых, можно рефинансировать уже полученный. Средний бизнес — по ставке до 13,5%. Объём кредитования — 340 млрд рублей. Программы действует до 30 декабря 2022 года.
  • Ставки по инвестиционным кредитам не превысят 15% и 13,5%. Объём программы — 335 млрд рублей.
  • Кредиты будут доступны в «широком круге банков», добавил ЦБ.

#новость #цб

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Breitson Live

А Войну закончить, не лучшая помощь?!

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20
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Авиационный файл

Это не война. Это Zапоротая спецоперация

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14
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Breitson Live

Причём по уничтожению, страны. Нормальные аналитики уже пишут что в Июле наш ждёт даже не бедность, а голод

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1
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John Ice

Можно ссылку на нормального аналитика?

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1
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Breitson Live

Слушайте, уважаемый бот.
Я не буду тратить свое время, проблема не в ссылке а в сраче с защитой нашего солнцеликого.
Пступим проще, у нас 2 варианта.

1 Потерпи и сам увидишь 😏 Главное ж это терпеть и ждать

2 Если я ошибся и вы не бот, найдёте сами все в открытом доступе.

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1
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Алмаз Хамидуллин

Крупнейшего экспортера зерна ждет голод? Скорее страны Африки и Азии ждут продовольственные проблемы. В связи с тем, что Maersk и другие контейнерные перевозчики затеяли блокаду России.

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1
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Илья Попов

А зерно чем покупать? Думаете, что дадут бесплатно?

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0
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Илья Попов

Вам не кажется, что это спецоперация направлена против России, а не против Украины?

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1
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LuNature

Боится проявить свою слабость видимо.
PS если додавит, хз конечно что потом будет

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Alexey Shevchuk

Дожили, кредит по 15% годовых - льготный кредит)

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18
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Михаил Цветков

Они долго к этому шли. Ещё гордится будут

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3
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Ware Wow

ну при депозитах под 20% это действительно бесплатные деньги

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1
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Solodin Iota

Е**нуться. Да вы должны из вертолёта сбрасывать деньги в мешках, чтобы хоть как-то сбалансировать происходящее, а не кредиты раздавать под 15%...

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12
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Андрей Рядькин

Им надо несколько миллионов силовиков, несколько на добычу ископаемого, несколько обслуги. Остальные выживайте как хотите

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2
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Иван Шеметов

Берёшь кредит под 15 процентов, идёшь открываешь вклад под 22 процента

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5
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Dmitrii Petukhov

Пиздец, ставки по вкладам выше ставки ЦБ, которая выше ставок по кредиту. До всего этого инвеступравляющие считали ставку в 20% весьма рисковой в окупаемости. А сейчас что, риски вдруг сами собой минимизировались? В общем, стопроцентно будет глобальное наебалово

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3
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Викторович

Когда в финансах кричат о больших процентах , это явный хайп со скамом.

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0
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Solodin Iota

Так отменили же резервы. Вот и можно хер забить.

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0
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Gutal1n

Что-то я не видел вкладов по 20 процентов сроком больше 3 месяцев

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1
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Serega T

21 втб

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0
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Илья Попов

Всеволод Ярославович опубликовал

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0
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Solodin Iota

Эффективная ставка все равно не обгонит инфляцию.

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0
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Sysoev Vitaliy

Штаны поддержать хватит, а вот дальше наблюдается экстремальная неопределенность

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4
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Всеволод Ярославович

Здарова, Сбер )

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3
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Breitson Live

Ахуеть

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–2
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Sergey Ilyin

Не 20%+, конечно, и то слава богу

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2
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Khamitov Ilshat

Ахаха, льготный кредит под 15%. То есть бизнес должен быть с рентабельностью минимум 15%, чтобы хотя бы работать в ноль. И это в тот период когда цепочки поставок рвутся, доллар растёт, цены растут, обязательства старые (персонал, Аренда, хознужды, тд).

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2
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Наил

Как мертвому припарка ;)

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Betty Boop

Чем помогут кредиты под 15%? Кому нужно было и так уже в кредитах. Я может не понимаю чего, зачем рефинансировать старый кредит под условные 6% в новый под условные 15%? Особенно, если кредиты аннуитетные и уже погашены наполовину?

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1
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Grigoriy Malyshev

"до трех лет" звучит пугающе

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1
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Максим Кот

Важно - что в обеспечение? Залоги сейчас идут с астрономическимм дисконтами. А кредит под оборотку - это товары. Там нулевой коэффициент залоговый. Сейчас важна не ставка, а в принципе возможность взять этот кредит

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Breitson Live

😂 Сейчас это больше похоже на возможность взять суицид

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Максим Кот

Государство очень недооценивает малый и средний бизнес. Его дол минимальна, но если он умрет - сервис услуг вымрет. Останется только экспорт. В голых стат цифрах будет казаться что экономика есть, но по факту экономики для человека, для гражданина - не будет. Бизнесу нельзя дать умереть без кредитов

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6
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Solodin Iota

Мудрый вождь говорил, что это всё - проклятые коммерсанты. Никакого сервиса в сущности нет, это фейк.

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Максим Кот

Ну скоро можно будет увидеть, фейк или нет. Не будет конкуренции, рынка. Все увидим ))

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1
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Alexander Georgievskiy

Будет. Плановая экономика называется.

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Ковтун Максим

Да все равно не дадут)
Когда у нас нормально работали кредиты для малого бизнеса. Это высокрисковый продукт для банка. Пока народ берет кредит на айфон проще давать туда.
Поэтому весь малый бизнес в потребах.

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Илья Попов
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Игорь
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Илья Попов

Просто нет слов, не знаю как выразится - это, полный пи**ец!

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Иван Волков

Максимально непонятно как развивать бизнес на фоне кредитов 3-6% в других странах. 15% переплаты не снижает налоговую нагрузку к тому же, пока выглядит как заявка для отчаянных.

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Solodin Iota

Неправильно вы, дядя Фёдор, бизнес развиваете. Вы его в России развиваете под кредиты в 15%, а надо ехать в Калининград в командировку и добежав до границы просить признать себя беженцем.

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Иван Волков

Лететь не на чем :)

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Solodin Iota

Тоже верно, все вертолёты "утонули"

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Lemoon Exchange

Льготный кредит под 15% годовых.
Здесь точно все верно написано?
Разве льгота не 1-3%.

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Niki Vanifatiy

а для обнищавших ип будет что-нибудь?

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