Финансы
TJ

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

99 99 комментариев
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Главные мировые платёжные системы приостановят деятельность на территории России. Об этом сначала сообщила Visa, а затем Mastercard.

Что заявили компании

  • они в «ближайшие дни» перестанут работать со своими клиентами и партнёрами в России, чтобы прекратить все транзакции;
  • после этого все карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами РФ;
  • после этого также любые карты Visa и Mastercard, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

Мы вынуждены пойти на такой шаг из-за российского вторжения на Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями.

Visa

Что говорит ЦБ, крупнейшие банки и отечественный аналог платёжных систем

Операции по картам Visa или Mastercard, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут работать в России, объясняли РИА «Новости» представители Национальной системы платёжных карт. Такие операции вместо зарубежных компаний будет обрабатывать сама НСПК.

«Сбер» после решения зарубежных компаний заявил, что оно не повлияет на работу его карт внутри страны.

Международные платёжные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны.

Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты).

«Сбер»
цитата по официальному телеграм-каналу

«Альфа-Банк» предположил, что Visa и Mastercard приостановят работу в России через три дня.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard Альфа-Банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей — временно нет.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки Альфа-Банка не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному телеграм-каналу

Все карты Visa и Masterсard, выпущенные российскими банками, будут работать в России в «обычном режиме» до истечения срока действия, объяснил Центробанк.

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РБК указал, что карты Visa и Mastercard перестанут также работать в иностранных магазинах и в кошельках Apple Pay и Google Play. ЦБ подтвердил, что оплата покупок в зарубежных интернет-магазинах не пройдёт.

Операции по ним [картам Visa и Masterсard] обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается.

Центробанк

НСПК предложила россиянам оформить для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Представители платёжной системы указали, что карта «Мир»-UnionPay принимается в России и в 180 странах.

Список стран, в которых работают карты «Мир»:

  • Абхазия (частично признанное государство)

  • Армения

  • Беларусь
  • Вьетнам
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Турция
  • Южная Осетия (частично признанное государство)

Спасибо за наводку пользователю «добрая букашка».

#новости #днрилнр #visa #mastercard

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99 комментариев
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Сергей Багрецов

Вам приносят факты действий с обоих сторон, а слушают только одну. Ну не Запад ли?

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14
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ЯжПрограммист

Как уже правильно говорили эта страшная трагедия расставляет всё на свои места и сразу проявляется в каждом (государстве, компании, человеке) его суть и истинная приверженность ценностям. В этом плане нереально зауважал Илона Маска когда он высказался против цензуры... может его позже и прогнут, конечно. Ведь сегодня все средства идут в ход, но он хотя бы не побоялся прямо сказать что то происходит это не имеет никакого отношения к свободе слова.

Ну и да, лучшей рекламы старлинку не придумать!

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30
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Настасья Советова

Маск высказался против цензуры, потому что у него клиентов пока еще немного. Даже если такие пропагандисткие СМИ, как наши, будут платить и притащат за собой свою аудиторию, то деньги будут. Сколько сейчас людей в Украине пользуется интернетом Маска? Единицы.

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0
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Хрупкий Гоша

Они не принимают решений. Все эти разговоры про ценности — пшик. Им сказали уйти и оставить население, вне зависимости от взглядов людей, без платежной системы — они и ушли.

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21
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Emil

Всем, кто уехал недавно за рубеж, пиздец

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19
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Alexander Shelestov

Почему? Просто оформляешь карту местного банка и пользуешься в свое удовольствие.

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–7
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Михаил Мн

Это не так уж и просто сделать без ВНЖ или гражданства. Россиянину с улицы карту в местном банке не откроют. Даже в Латвии (пробовал), не говоря о всяких Германиях.

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14
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Alexander Shelestov

В Сербии в пятницу в Райфайзен банке открыли счет без проблем без ВНЖ. Но да, возможно не во всех странах.

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0
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Кира Кирова

Это непросто, если у тебя статус туриста. Пока приходится держать деньги "под подушкой".

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0
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Aleksey Bobkov

уехавшие еще позавидуют оставшимся?

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–12
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Твой дом труба шаталь

Наврядли, боюсь оставшимся завидовать не придётся ещё долго.

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0
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Gosoo Gosoo

Снять деньги нужно.

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1
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Михаил Мн

При всем скепсисе к Мир, могу сказать что в России он работает ничем не хуже двух мировых брендов. Разницы нет никакой, плюс из маркетинговых соображений Мир ещё и выгодней - 20% кэш за поездки по России (использовал), 1% кэш за оплату Мосэнергосбыт, поездки в метро стоит 41 руб. Мир Pay работает мгновенно с телефона. В целом, надо отметить, что к отключению хорошо подготовились.

У меня в кошельке уже 5 карт мир разных банков, сами собой как-то завелись.

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–4
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Александр Блохин

К МИРу скепсиса нет никакого внутри страны. Скепсис есть к отсутствию альтернатив.

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21
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Михаил Мн

Зачем вам альтернатива при работающем варианте? Как альтернатива может быть Система быстрых платежей - ее активно сейчас двигают. Есть ещё SberPay. И т.д.

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–11
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Михаил Желтухин

Как поехать в тот же отпуск, если карты не принимают, а долларов в банкоматах нет?

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0
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Михаил Мн

Я бы не советовал сейчас ехать в отпуск за пределы России.

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5
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Dmitry Acemonte

А Amazon тоже принимает к оплате карты "Мир"? :) А фрилансерам как оплачивать услуги зарубежных коллег?

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2
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Заходил вчера

На шри-ланку. Приезжаете, вам привозят местные наличные а вы переводите им usdt, никаких комиссий и прочих проблем. Даже выгоднее получается на 20% чем снимать с карт по месту.

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0
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Михаил Желтухин

А как ща покупается usdt? Если у меня карта usd, как перевести бабки?

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0
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Настасья Советова

Альтернатива UnionPay. Санкции на китайскую платежную систему, надеюсь, не посмеют наложить.

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0
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Антон

Ну вот зачем вы предметно и содержательно комментируете? Видите, сколько минусов.
Мы что тут, по сути обсуждать собрались? Идите на tj, да хоть куда идите в рунете и поучитесь там комментировать:
Где слово "пиздец", где вообще эмоции, вы что, взрослый дохуя?
И что значит "хорошо" вообще, кто сейчас такие слова употребляет, это сразу минус однозначно.
И карты Мир сами собой не заводятся, все понимают, что их Путин выдаёт лично.

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7
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Михаил Желтухин

Комментарий в стиле, при всем скепсисе к мясу крысы, оно тоже ниче.

Понятно, что в рф карты норм будут работать. Скоро по qr еще оплата может появится, как в Китае или Казахстане.

Но вопрос, что делать за пределами рф и как оплачивать подписки.

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0
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Alex Ulex

Согласен

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0
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Евгений Кузнецов

Пиздец братцы настаёт. Большой пиздец… запасайтесь крупами.

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6
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Alex Ulex

Ничего не будет. Узбагойтесь. :)

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–11
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Alexey

Согласен. В конечном итоге ничего не будет. В этом-то и пиздец.

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2
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Oleg Oleg

Какая связь между отключением MasterCard и виза и крупами? Все девяностые оплата картой внутри России было скорее экзотикой на каких-нибудь крутых магазинов нежели чем обычным действием.

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0
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Алексей Никитенко

Поясню для обывателей:

1. Отечественные онлайн сервисы не смогут работать даже по СНГ.
2. Резиденты других стран (кроме Китая) не смогут нормально жить и работать в РФ.
3. Никто не сможет заказать товары/услуги и у бизнеса в РФ даже из стран СНГ.
4. Переводы родственникам (мигранты и тд) перестанут работать.
5. Огромный пласт рынка, который пользуется серверами вне РФ не смогут оплачивать услуги.
6. Также это услуги потоквого видео, оплата лицензий разного классного ПО и прочее.

И многое, многое, многое...

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9
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Oleg Oleg

Что абсолютно доказывает необходимость иметь свою систему. Также хорошо показывает заботу Запада а население России. по западным меркам у нас же авторитарный режим и от населения ничего не зависит. Так зачем же он это самое население наказывает?

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2
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Vitaly Selishchev

Это все мизер какой то.

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–10
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Алексей Никитенко

Вы вероятно не из платежного бизнеса насколько я понимаю.

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6
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Сергей Пурюшин

Да, с серверами неясно, что сейчас делать.

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1
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Алексей Никитенко

Ничего. Переходить в Яндекс.Облако например или для этих целей открыть счет вне РФ, например в Белоруссии или Казахстане.

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1
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Oleg Oleg

А как vpn покупать?

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0
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Oleg Oleg

Чем оплачивать сервера за границей действительно непонятно. Но здесь я думаю пусть озаботиться сам сервис если хочет по-прежнему оказывать услуги клиентам из России

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–1
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Алексей Никитенко

Это смешно.

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–1
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Александр Соколов

Началось в деревне утро…

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7
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Vladimir Malygin

Как думаете jcb пойдет за мастером и визой?

Вообще, конечно, решение оставить без денег россиян за границей ничем не лучше действий наших властей.

Я, пожалуй, откажусь от них в РФ как сделаю азиатские аналоги, пусть теряют рынок)

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4
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Прямой угол

Вот точно. Все эти отказы компаний работать с Россией вызывают только больше желания сплотиться и показать миру, что обойдёмся и без них.

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4
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Maria Kochetova

Каким магическим способом мы обойдёмся? Импорт лекарств, микрочипов и технологий критически важен. Что-то не видно рассвета российской промышленности в этих сферах после 2014 года, когда мы тоже «обходились без мира»

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1
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Руслан Абушаев

Автор, Список стран не полный, скоро откорректируют

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3
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Aleksey Bobkov

в меньшую сторону

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8
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Руслан Абушаев

Та не, подключимся к Китайской системе unionpay

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3
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wicked critic

Уйти навсегда не уйдут. 145.5м жителей и из них 99.9% пользуется картами. послать на хуй такой рынок это бред.
Просто своими этими действиями они они дают россии посмотреть альтернативы их систем.

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5
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Прямой угол

В США очень сильно давят на компании. Не ушел из РФ - получи репутационные потери или даже погромы в магазинах/ресторанах и т.д.
На Макдональдс наезжают на эту тему, но те не намерены пока требовать снять вывески.

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0
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wicked critic

это я понимаю, по этому сейчас все и говорят что "не уходим/закрываем" а "приостанавливают" потому что это рано или поздно кончится. А россии в это время есть шанс посмотреть альтернативы тем кто приостановил свою деятельность.

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0
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Alex K.

Поставка товаров из Китая накрывается медным тазом?

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1
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Михаил Мн

Уверен, что с Китаем теперь будет наоборот все развиваться ещё динамичный. Скоро на курорты полетим. Возможно даже курорты Тайваня. ;)

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4
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Ed M

Ну если перед китаем встанет вопрос "Ты со всем миром или с Россией" , я думаю, ответ очевиден.

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4
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Михаил Мн

Китай+Россия - это уже треть мира. С Индией - половина. С Ираном, Африкой и ЛатАм, которые уже ушли под влияние Китая и России оставшейся части "цивилизованного" мира останется только корчится от кризисов, которые лавиной развиваются в Северной Америке и Европе. Мир меняется на глазах.

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0
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Ed M

По поводу участия Индии в этом корпоративе очень сомневаюсь. Да и Африка тоже под большим вопросом.

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1
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Генерал Ермолов

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (основной бенефициар - Китай) уже публично отказался от операций с российскими резидентами. Думаю, и в остальном у Китая также будет крайне сдержанная позиция. Как минимум заводить карты в банках, попавших под санкции, смысла не будет точно, китайцы не захотят с ними связываться. В лучшем случае разрешат Тинькову и ещё нескольким частным банкам с прозрачной репутацией

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1
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Alex

Слушай, ну Китай так же публично отказался присоединяться к санкциям и убрал ряд ограничений для импорта из РФ.

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0
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М i кола

На курорты Хуйняня

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1
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Вынужденный торшер

+++ точно

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0
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Вынужденный торшер

с чего это. Union Pay это как раз Китайская платежная система. Все банки просто начнут выпускать карты с Union Pay. Вопрос - как быстро. Тинькофф написали что постараются оперативно.... Некоторые банки итак УЖЕ выпускают эти карты.

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3
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TNT Race

Теперь только свое родное и...Челноки))))

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2
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Alex K.

Челноки столько не вывезут, естественно

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0
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Ed M

В 90-х вывезли и сейчас вывезут.

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–1
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Alex Ulex

Нет

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0
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Aleksey Bobkov

этой новости уже больше шести часов

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2
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Ed M

Долго же я спал.

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1
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Aleksey Bobkov

а ты и не спал

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3
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Ed M

Лучше бы я спал, и сейчас спал, и это все сон, страшный сон.

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3
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Alex Shevchenko
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1
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Владислав Егоров

@Тинькофф union pay или аналоги планируются?

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2
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Вынужденный торшер

Тинькофф сегодня всем отвечает одинаково что постараются оперативно....

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2
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Andrey Knyazev

У меня складывается впечатление, что люди не совсем понимают ситуацию.

Путинская Россия бомбит Украину. Там идём война. И люди страдают, их жизни рушатся, семьи и их дома. Задача всех остановить эту войну и прекратить безумие. Один из способов - экономически обескровить страну агрессора. Что и происходит.

Если вам не комфортно и вы осуждаете санкции - может вам лучше переключиться на Путинскую Россию. И остановить это безумие.

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2
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Прямой угол

Что насчёт системы JCB? Газпромбанк такие выпускает.

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0
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Saint Highway

Японская система. Хорошего не жди

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3
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Прямой угол

Понятно дело. Но пока они ничего такого не обещали. Возможно тихо отсидятся)

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0
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Денис Боенсков

Ну а смысл их рассматривать? Сегодня завели карту, завтра они заблокировали. Только время и нервы потеряете.

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0
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Mishka

- Как они будут работать?
- Никак.

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1
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М i кола

Геноцид какой-то...

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1
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Иван Шеметов

А мир к гугл плею можно привязать?

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Михаил Мн

Нет. У мир свое приложение. У меня стоят оба, только одно может быть активно, поэтому нужно переключать.

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1
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Александра Романова

Пните, если вам ответят, пожалуйста. Тоже очень интересует

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Артем Фетисов

Только apple pay. К гуглу хотели к концу 2022 вонзить, но теперь..)

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Виктория Придачина

Мир пей для мир

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Никита

если бы МИР работал по всему миру, то я был бы только за, комиссии бы хоть в стране оставались. другой вопрос кому в карман они пойдут

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Прямой угол

Возможно скоро начнёт работать много где, из-за появившегося спроса.

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2
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Михаил Мн

Придет время - заработает. Тут право сильного - кто сильнее, тот и прав. В данный момент как идёт демонстрация силы.

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2
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Lena Pliner

В эти 180 стран США входят?

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Антон Антонов

Да, но, понятное дело, не в каждом магазинчике.

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0
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Aleksey Bobkov

а только на брайтоне

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2
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Антон Антонов

С какого перепуга? Тогда уж на East Broadway.

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0
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Mik Petrov

Можно обойти территориальн ограничения ggoglepay программным средствами ?

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Pavel Zakharov

сомневаюсь, у них же есть инфа о том, какой банк выпустил карту.

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0
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Ed M

По номеру карты можно определить и это открытые данные. Но тут вопрос не только в самой карте а и в терминале к которому эту карту а прикладывают.

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1
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Андрей Мельник

Кто-то может знает, виртуальные карты от неподсанкционных банков хотя бы в Кошелек Рау работать будут?

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0
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Aleksey Bobkov

нет

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Cat Hello

Хорошо, за это карты.
А ка с платежными счетами ?

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0
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Иван Петров
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Михаил Мн

YouTube премиум уже не оплатишь? ;)

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Заходил вчера

а он сейчас бесплатный)

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Настасья Советова

Конкурент китайская платежная система UnionPay в связке с системой Мир работает в РФ.

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Артур Сальников

В Тайланде master card дал снять налик в 11 утра по местному.

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Сергей Добрицкий

Особенно интересно будет посмотреть на мир будущего, когда сейчас многие уходят, когда украинские сервисы блокируют и лишают средств на счетах...
Когда ситуация стабилизируется, вон германия вела войну и ничего торгуют, сша сбросила атомную и ничего, норм японцы с ними...

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