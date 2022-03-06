Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции
Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
Главные мировые платёжные системы приостановят деятельность на территории России. Об этом сначала сообщила Visa, а затем Mastercard.
Что заявили компании
- они в «ближайшие дни» перестанут работать со своими клиентами и партнёрами в России, чтобы прекратить все транзакции;
- после этого все карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами РФ;
- после этого также любые карты Visa и Mastercard, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.
Что говорит ЦБ, крупнейшие банки и отечественный аналог платёжных систем
Операции по картам Visa или Mastercard, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут работать в России, объясняли РИА «Новости» представители Национальной системы платёжных карт. Такие операции вместо зарубежных компаний будет обрабатывать сама НСПК.
«Сбер» после решения зарубежных компаний заявил, что оно не повлияет на работу его карт внутри страны.
«Альфа-Банк» предположил, что Visa и Mastercard приостановят работу в России через три дня.
Все карты Visa и Masterсard, выпущенные российскими банками, будут работать в России в «обычном режиме» до истечения срока действия, объяснил Центробанк.
РБК указал, что карты Visa и Mastercard перестанут также работать в иностранных магазинах и в кошельках Apple Pay и Google Play. ЦБ подтвердил, что оплата покупок в зарубежных интернет-магазинах не пройдёт.
НСПК предложила россиянам оформить для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Представители платёжной системы указали, что карта «Мир»-UnionPay принимается в России и в 180 странах.
Список стран, в которых работают карты «Мир»:
Абхазия (частично признанное государство)
Армения
- Беларусь
- Вьетнам
- Казахстан
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Турция
- Южная Осетия (частично признанное государство)
Спасибо за наводку пользователю «добрая букашка».
Вам приносят факты действий с обоих сторон, а слушают только одну. Ну не Запад ли?
Как уже правильно говорили эта страшная трагедия расставляет всё на свои места и сразу проявляется в каждом (государстве, компании, человеке) его суть и истинная приверженность ценностям. В этом плане нереально зауважал Илона Маска когда он высказался против цензуры... может его позже и прогнут, конечно. Ведь сегодня все средства идут в ход, но он хотя бы не побоялся прямо сказать что то происходит это не имеет никакого отношения к свободе слова.
Ну и да, лучшей рекламы старлинку не придумать!
Маск высказался против цензуры, потому что у него клиентов пока еще немного. Даже если такие пропагандисткие СМИ, как наши, будут платить и притащат за собой свою аудиторию, то деньги будут. Сколько сейчас людей в Украине пользуется интернетом Маска? Единицы.
Всем, кто уехал недавно за рубеж, пиздец
Почему? Просто оформляешь карту местного банка и пользуешься в свое удовольствие.
Это не так уж и просто сделать без ВНЖ или гражданства. Россиянину с улицы карту в местном банке не откроют. Даже в Латвии (пробовал), не говоря о всяких Германиях.
В Сербии в пятницу в Райфайзен банке открыли счет без проблем без ВНЖ. Но да, возможно не во всех странах.
Это непросто, если у тебя статус туриста. Пока приходится держать деньги "под подушкой".
уехавшие еще позавидуют оставшимся?
Наврядли, боюсь оставшимся завидовать не придётся ещё долго.
Снять деньги нужно.
При всем скепсисе к Мир, могу сказать что в России он работает ничем не хуже двух мировых брендов. Разницы нет никакой, плюс из маркетинговых соображений Мир ещё и выгодней - 20% кэш за поездки по России (использовал), 1% кэш за оплату Мосэнергосбыт, поездки в метро стоит 41 руб. Мир Pay работает мгновенно с телефона. В целом, надо отметить, что к отключению хорошо подготовились.
У меня в кошельке уже 5 карт мир разных банков, сами собой как-то завелись.
К МИРу скепсиса нет никакого внутри страны. Скепсис есть к отсутствию альтернатив.
Зачем вам альтернатива при работающем варианте? Как альтернатива может быть Система быстрых платежей - ее активно сейчас двигают. Есть ещё SberPay. И т.д.
Как поехать в тот же отпуск, если карты не принимают, а долларов в банкоматах нет?
Я бы не советовал сейчас ехать в отпуск за пределы России.
А Amazon тоже принимает к оплате карты "Мир"? :) А фрилансерам как оплачивать услуги зарубежных коллег?
На шри-ланку. Приезжаете, вам привозят местные наличные а вы переводите им usdt, никаких комиссий и прочих проблем. Даже выгоднее получается на 20% чем снимать с карт по месту.
А как ща покупается usdt? Если у меня карта usd, как перевести бабки?
Альтернатива UnionPay. Санкции на китайскую платежную систему, надеюсь, не посмеют наложить.
Ну вот зачем вы предметно и содержательно комментируете? Видите, сколько минусов.
Мы что тут, по сути обсуждать собрались? Идите на tj, да хоть куда идите в рунете и поучитесь там комментировать:
Где слово "пиздец", где вообще эмоции, вы что, взрослый дохуя?
И что значит "хорошо" вообще, кто сейчас такие слова употребляет, это сразу минус однозначно.
И карты Мир сами собой не заводятся, все понимают, что их Путин выдаёт лично.
Комментарий в стиле, при всем скепсисе к мясу крысы, оно тоже ниче.
Понятно, что в рф карты норм будут работать. Скоро по qr еще оплата может появится, как в Китае или Казахстане.
Но вопрос, что делать за пределами рф и как оплачивать подписки.
Согласен
Пиздец братцы настаёт. Большой пиздец… запасайтесь крупами.
Ничего не будет. Узбагойтесь. :)
Согласен. В конечном итоге ничего не будет. В этом-то и пиздец.
Какая связь между отключением MasterCard и виза и крупами? Все девяностые оплата картой внутри России было скорее экзотикой на каких-нибудь крутых магазинов нежели чем обычным действием.
Поясню для обывателей:
1. Отечественные онлайн сервисы не смогут работать даже по СНГ.
2. Резиденты других стран (кроме Китая) не смогут нормально жить и работать в РФ.
3. Никто не сможет заказать товары/услуги и у бизнеса в РФ даже из стран СНГ.
4. Переводы родственникам (мигранты и тд) перестанут работать.
5. Огромный пласт рынка, который пользуется серверами вне РФ не смогут оплачивать услуги.
6. Также это услуги потоквого видео, оплата лицензий разного классного ПО и прочее.
И многое, многое, многое...
Что абсолютно доказывает необходимость иметь свою систему. Также хорошо показывает заботу Запада а население России. по западным меркам у нас же авторитарный режим и от населения ничего не зависит. Так зачем же он это самое население наказывает?
Это все мизер какой то.
Вы вероятно не из платежного бизнеса насколько я понимаю.
Да, с серверами неясно, что сейчас делать.
Ничего. Переходить в Яндекс.Облако например или для этих целей открыть счет вне РФ, например в Белоруссии или Казахстане.
А как vpn покупать?
Чем оплачивать сервера за границей действительно непонятно. Но здесь я думаю пусть озаботиться сам сервис если хочет по-прежнему оказывать услуги клиентам из России
Это смешно.
Началось в деревне утро…
Как думаете jcb пойдет за мастером и визой?
Вообще, конечно, решение оставить без денег россиян за границей ничем не лучше действий наших властей.
Я, пожалуй, откажусь от них в РФ как сделаю азиатские аналоги, пусть теряют рынок)
Вот точно. Все эти отказы компаний работать с Россией вызывают только больше желания сплотиться и показать миру, что обойдёмся и без них.
Каким магическим способом мы обойдёмся? Импорт лекарств, микрочипов и технологий критически важен. Что-то не видно рассвета российской промышленности в этих сферах после 2014 года, когда мы тоже «обходились без мира»
Автор, Список стран не полный, скоро откорректируют
в меньшую сторону
Та не, подключимся к Китайской системе unionpay
Уйти навсегда не уйдут. 145.5м жителей и из них 99.9% пользуется картами. послать на хуй такой рынок это бред.
Просто своими этими действиями они они дают россии посмотреть альтернативы их систем.
В США очень сильно давят на компании. Не ушел из РФ - получи репутационные потери или даже погромы в магазинах/ресторанах и т.д.
На Макдональдс наезжают на эту тему, но те не намерены пока требовать снять вывески.
это я понимаю, по этому сейчас все и говорят что "не уходим/закрываем" а "приостанавливают" потому что это рано или поздно кончится. А россии в это время есть шанс посмотреть альтернативы тем кто приостановил свою деятельность.
Поставка товаров из Китая накрывается медным тазом?
Уверен, что с Китаем теперь будет наоборот все развиваться ещё динамичный. Скоро на курорты полетим. Возможно даже курорты Тайваня. ;)
Ну если перед китаем встанет вопрос "Ты со всем миром или с Россией" , я думаю, ответ очевиден.
Китай+Россия - это уже треть мира. С Индией - половина. С Ираном, Африкой и ЛатАм, которые уже ушли под влияние Китая и России оставшейся части "цивилизованного" мира останется только корчится от кризисов, которые лавиной развиваются в Северной Америке и Европе. Мир меняется на глазах.
По поводу участия Индии в этом корпоративе очень сомневаюсь. Да и Африка тоже под большим вопросом.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (основной бенефициар - Китай) уже публично отказался от операций с российскими резидентами. Думаю, и в остальном у Китая также будет крайне сдержанная позиция. Как минимум заводить карты в банках, попавших под санкции, смысла не будет точно, китайцы не захотят с ними связываться. В лучшем случае разрешат Тинькову и ещё нескольким частным банкам с прозрачной репутацией
Слушай, ну Китай так же публично отказался присоединяться к санкциям и убрал ряд ограничений для импорта из РФ.
На курорты Хуйняня
Теперь только свое родное и...Челноки))))
Челноки столько не вывезут, естественно
В 90-х вывезли и сейчас вывезут.
Нет
этой новости уже больше шести часов
Долго же я спал.
а ты и не спал
Лучше бы я спал, и сейчас спал, и это все сон, страшный сон.
@Тинькофф union pay или аналоги планируются?
У меня складывается впечатление, что люди не совсем понимают ситуацию.
Путинская Россия бомбит Украину. Там идём война. И люди страдают, их жизни рушатся, семьи и их дома. Задача всех остановить эту войну и прекратить безумие. Один из способов - экономически обескровить страну агрессора. Что и происходит.
Если вам не комфортно и вы осуждаете санкции - может вам лучше переключиться на Путинскую Россию. И остановить это безумие.
Что насчёт системы JCB? Газпромбанк такие выпускает.
Японская система. Хорошего не жди
Понятно дело. Но пока они ничего такого не обещали. Возможно тихо отсидятся)
Ну а смысл их рассматривать? Сегодня завели карту, завтра они заблокировали. Только время и нервы потеряете.
- Как они будут работать?
- Никак.
Геноцид какой-то...
А мир к гугл плею можно привязать?
Нет. У мир свое приложение. У меня стоят оба, только одно может быть активно, поэтому нужно переключать.
Пните, если вам ответят, пожалуйста. Тоже очень интересует
Только apple pay. К гуглу хотели к концу 2022 вонзить, но теперь..)
Мир пей для мир
если бы МИР работал по всему миру, то я был бы только за, комиссии бы хоть в стране оставались. другой вопрос кому в карман они пойдут
Возможно скоро начнёт работать много где, из-за появившегося спроса.
Придет время - заработает. Тут право сильного - кто сильнее, тот и прав. В данный момент как идёт демонстрация силы.
В эти 180 стран США входят?
Да, но, понятное дело, не в каждом магазинчике.
а только на брайтоне
С какого перепуга? Тогда уж на East Broadway.
Можно обойти территориальн ограничения ggoglepay программным средствами ?
сомневаюсь, у них же есть инфа о том, какой банк выпустил карту.
По номеру карты можно определить и это открытые данные. Но тут вопрос не только в самой карте а и в терминале к которому эту карту а прикладывают.
Кто-то может знает, виртуальные карты от неподсанкционных банков хотя бы в Кошелек Рау работать будут?
нет
Хорошо, за это карты.
А ка с платежными счетами ?
YouTube премиум уже не оплатишь? ;)
а он сейчас бесплатный)
Конкурент китайская платежная система UnionPay в связке с системой Мир работает в РФ.
В Тайланде master card дал снять налик в 11 утра по местному.
Особенно интересно будет посмотреть на мир будущего, когда сейчас многие уходят, когда украинские сервисы блокируют и лишают средств на счетах...
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