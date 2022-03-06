Криптовалюта бесполезна, чтобы избежать санкций.

Если Binance должна блокировать криптовалюту для всех россиян в одностороннем порядке? То позвольте мне спросить это по-другому. Стоит ли парижской кофейне отказываться обслуживать русского покупателя? Или забрать их бумажник, пока они там?

Ответ на это нет. Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей.



