Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты систем UnionPay и JCB в России Статьи редакции
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».
В России кобейджинговые карты работают как обычные карты «Мир»: ими можно расплачиваться в магазинах и интернете, снимать деньги в банкоматах. За рубежом все операции по таким картам проводятся через партнёрскую платёжную систему.
Банки из списков ниже оформляют как кобейджинговые карты (UnionPay/«Мир», JCB/«Мир»), так и карты, работающие только на альтернативных системах.
Какие банки оформляют карты UnionPay в России
UnionPay — это созданная в Китае платёжная система, которую поддерживают 180 стран. Список банков с описанием валюты счёта, категорией, типом карты и ссылкой на сайт для оформления приводит сама система:
- «Россельхозбанк».
- «Газпромбанк» (находится под санкциями США: ограничение на привлечение капитала).
- «Солидарность».
- «Промсвязьбанк» (находится под санкциями США и ЕС).
- «Банк Санкт-Петербург».
- «Примсоцбанк».
- «Банк Зенит».
- «Почта банк».
- «Восточный» (с 14 февраля 2022 года правопреемником «Восточного» стал «Совкомбанк», который находится под «жёсткими» санкциями США).
- «Приморье» (банк упоминается на сайте Union Pay, но в списке доступных для оформления карт на сайте «Приморья» система не значится).
- ВБРР (на момент написания заметки сайт банка не открывается).
Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»/UnionPay также обсуждают «Сбер» и «Тинькофф». Над запуском карточек на UnionPay работает «Альфа-банк». Сроки банки не уточняют, сейчас такие карты оформить нельзя.
Какие банки оформляют карты JCB в России
JCB — одна из пяти крупнейших платежных систем, созданная японскими учредителями, карты принимаются к оплате в 190 странах (Япония также ввела санкции против России, в том числе ЦБ, ВЭБа и «Промсвязьбанка»).
Список российских банков с описанием карт, которые они выпускают, приводит площадка:
- «Газпромбанк».
- «Россельхозбанк».
- «Алмазэргиэнбанк».
- «Дальневосточный банк».
Материал подготовлен при помощи Лера Михайлова.
На фоне текущих событий название карты - «Мир» звучит как сюр.
Наоборот, карта «Мир» и газета «Правда») очень по-оруэлловски
Чтобы не притянули за "фейк"
Specoperaciya
Немцы тоже в 41м так назвали?
Без объявления войны же
Are we the Baddies?.jpg
Пожалуй соответствующие название.
Мир никак не подходит
JCB — одна из пяти крупнейших платежных систем, созданная японскими учредителями
Когда Япония вводит санкции, а японские компании уходят с российского рынка - не очень перспективная, с моей точки зрения, платёжная система
У JCB распространение выше и оплата в интернет работает по умолчанию в отличии от UP.
В Китае UP онлайн не платят, там WeChat дляэтого.
p.s. если вы думаете что Китай санкции не введёт точно то вы наивны. Просто Китай введёт позже и хитрее, нефть и газ они покупать не откажутся по вкусным для них ценам, а вот в остальном будут ещё больше выгоды для себя. А Россия никуда не денется так как остальные вообще не будут дел иметь. Мы заплатим в итоге за все хотелки вождя своими жизнями
Западные коллеги очень хитрые, они дождутся когда все население пересядет на кобейдженговые карты, а потом договорятся с китайцами и японцами об отключении.
Либо полностью вырубят свифт, а за наши ресурсы будут платить с помощью лицензии минфина, таким образом мы будем отрезаны от всего.
Но не беспокойтесь, аполитичных людей это конечно же не коснётся.
С японцами они договорятся точно, а вот с Китаем не думаю. Эти западные коллеги сами объявили Китай угрозой нац.безопвстности. вводят санкции против Китая, и держат его постоянно в напряжении за счёт Тайваня.
Китай всегда готов поддержать Россию бесплатно. Например что-то сказать, зарепостить картинку в твиттер.
НО Как только им пригрозят санкциями на их платежную систему они нас опрокинут.
Не думаю что Китаю интересно будет блокировать, так как они закупают ресурсов больше чем вся Европа.
В смысле "все население пересядет",они для оплаты заграницей,у нас население так то в России живет))
Спецоперация - принуждение к "Миру"
Насколько я знаю, пополнять такие карты в России запрещено. Так ли это?
Если это будет карта, выпущенная российским банком, не должно быть проблем с пополнением
Я правильно понимаю, что переводить с российской мастеркард карточки на зарубежную за границей не получится?
Через SWIFT можно, пока он работает
Ага, понял, спасибо, пока тинек работает, жить можно значит
США настолько много должны денег китаю, что против их платёжных систем они не станут вводить какие-либо санкции, возьмите компанию Apple и то где она собирается/производится.
Есть варик открыть карты VISA и MasterCard в зарубежном банке на случай выезда за бугор (хотя это похоже уже в прошлом)
Почта банк это же ВТБ.
Они якобы 24 числа по быстрому акции скинули. Ну так пишут.
Собираем новости и события одиннадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.