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Призванный глобус

Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​систем UnionPay и JCB в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

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В России кобейджинговые карты работают как обычные карты «Мир»: ими можно расплачиваться в магазинах и интернете, снимать деньги в банкоматах. За рубежом все операции по таким картам проводятся через партнёрскую платёжную систему.

Банки из списков ниже оформляют как кобейджинговые карты (UnionPay/«Мир», JCB/«Мир»), так и карты, работающие только на альтернативных системах.

Какие банки оформляют карты UnionPay в России

UnionPay — это созданная в Китае платёжная система, которую поддерживают 180 стран. Список банков с описанием валюты счёта, категорией, типом карты и ссылкой на сайт для оформления приводит сама система:

Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»/UnionPay также обсуждают «Сбер» и «Тинькофф». Над запуском карточек на UnionPay работает «Альфа-банк». Сроки банки не уточняют, сейчас такие карты оформить нельзя.

Скриншот с сайта Union Pay: информация может быть устаревшей, чтобы уточнить условия, нужно перейти на сайты банков по ссылкам выше

Какие банки оформляют карты JCB в России

JCB — одна из пяти крупнейших платежных систем, созданная японскими учредителями, карты принимаются к оплате в 190 странах (Япония также ввела санкции против России, в том числе ЦБ, ВЭБа и «Промсвязьбанка»).

Список российских банков с описанием карт, которые они выпускают, приводит площадка:

Материал подготовлен при помощи Лера Михайлова.

#новость #visa #mastercard #unionpay #мир

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26 комментариев
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Konstantin Kortava

На фоне текущих событий название карты - «Мир» звучит как сюр.

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40
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Marina Firsova

Наоборот, карта «Мир» и газета «Правда») очень по-оруэлловски

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28
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Сергей Ребров

Чтобы не притянули за "фейк"

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–2
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Тимур Мазукабзов

Specoperaciya

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3
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Денис Гущин

Немцы тоже в 41м так назвали?

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1
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Сергей Ребров

Без объявления войны же

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0
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LuNature

Are we the Baddies?.jpg

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0
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Денис Гущин

Пожалуй соответствующие название.
Мир никак не подходит

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Anatoliy Lyashenko

JCB — одна из пяти крупнейших платежных систем, созданная японскими учредителями
Когда Япония вводит санкции, а японские компании уходят с российского рынка - не очень перспективная, с моей точки зрения, платёжная система

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23
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Денис Гущин

У JCB распространение выше и оплата в интернет работает по умолчанию в отличии от UP.
В Китае UP онлайн не платят, там WeChat дляэтого.

p.s. если вы думаете что Китай санкции не введёт точно то вы наивны. Просто Китай введёт позже и хитрее, нефть и газ они покупать не откажутся по вкусным для них ценам, а вот в остальном будут ещё больше выгоды для себя. А Россия никуда не денется так как остальные вообще не будут дел иметь. Мы заплатим в итоге за все хотелки вождя своими жизнями

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3
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Big Boss

Западные коллеги очень хитрые, они дождутся когда все население пересядет на кобейдженговые карты, а потом договорятся с китайцами и японцами об отключении.

Либо полностью вырубят свифт, а за наши ресурсы будут платить с помощью лицензии минфина, таким образом мы будем отрезаны от всего.

Но не беспокойтесь, аполитичных людей это конечно же не коснётся.

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–1
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Илья Рогаткин

С японцами они договорятся точно, а вот с Китаем не думаю. Эти западные коллеги сами объявили Китай угрозой нац.безопвстности. вводят санкции против Китая, и держат его постоянно в напряжении за счёт Тайваня.

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2
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Big Boss

Китай всегда готов поддержать Россию бесплатно. Например что-то сказать, зарепостить картинку в твиттер.

НО Как только им пригрозят санкциями на их платежную систему они нас опрокинут.

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6
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Классический огонь

если читать китайскую прессу то это сомнительно, они конечно могут переобутся а могут и про свое место в мире задуматся. я думаю санкции новые они уже не допустят против себы их не прймут граждане, типа руские не брятся а мы чо хуже

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1
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Илья Рогаткин

Не думаю что Китаю интересно будет блокировать, так как они закупают ресурсов больше чем вся Европа.

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–1
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роман долгополов

В смысле "все население пересядет",они для оплаты заграницей,у нас население так то в России живет))

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Иван Бондаренко

Спецоперация - принуждение к "Миру"

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Анжела Норм

Насколько я знаю, пополнять такие карты в России запрещено. Так ли это?

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1
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Marina Firsova

Если это будет карта, выпущенная российским банком, не должно быть проблем с пополнением

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3
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Руфат Велиев

Я правильно понимаю, что переводить с российской мастеркард карточки на зарубежную за границей не получится?

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Антон Антонов

Через SWIFT можно, пока он работает

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Руфат Велиев

Ага, понял, спасибо, пока тинек работает, жить можно значит

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Ян

США настолько много должны денег китаю, что против их платёжных систем они не станут вводить какие-либо санкции, возьмите компанию Apple и то где она собирается/производится.

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Денис Гущин

Есть варик открыть карты VISA и MasterCard в зарубежном банке на случай выезда за бугор (хотя это похоже уже в прошлом)

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mr protusi

Почта банк это же ВТБ.

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Arbatch Yond

Они якобы 24 числа по быстрому акции скинули. Ну так пишут.

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Если Binance должна блокировать криптовалюту для всех россиян в одностороннем порядке? То позвольте мне спросить это по-другому. Стоит ли парижской кофейне отказываться обслуживать русского покупателя? Или забрать их бумажник, пока они там?

Ответ на это нет. Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей.


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Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному Telegram-каналу
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