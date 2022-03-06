Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 11: Visa и Mastercard остановят работу, «Медиазону» заблокировали Статьи редакции
Собираем новости и события одиннадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ Биржа» планирует возобновить торги в понедельник, 7 марта, по некоторым видам сделок.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.
Транспорт
Royal Flight отменила все полёты за границу из России. Перевозчик остановил рейсы с 5 марта, но продолжает выполнять вывозные рейсы. Рейсы за границу уже отменили «Аэрофлот» (кроме Минска), «Победа», «Россия» и «Аврора», а также S7, Nordwind и Azur Air.
«Уральские авиалинии», которые планировали несколько вывозных рейсов из Египта, прекратят полёты в и из страны до июня 2022 года.
Сервисы
Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay. Собрали в материале, какие есть возможные замены.
Разработчик ПО Qt Group заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов и убрал поддержку русского языка с сайта, пишет РБК со ссылкой на обсуждения ИТ-специалистов в профильных чатах.
Epic Games сообщила, что «останавливает коммерческие отношения» с Россией, но пока не уточнила, что именно это значит. Пока всё работает, как раньше, пишет DTF.
Роскомнадзор заявил, что в течение суток ограничит доступ к американскому приложению Zello в России. Сервис позволяет использовать телефон как рацию.
Американский сервис экспресс-доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» уволил 98% сотрудников, пишет NYPost.
Санкции
О новых санкциях власти зарубежных стран пока не сообщали.
Реакция бизнеса и правительства
Минтранс предложил меры поддержки российских авиакомпаний. В частности, приостановить плановые и внеплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить госрегистрацию прав на гражданские самолёты, а также продлить сертификаты летной годности иностранных самолетов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, пишет РБК.
Минцифры подготовит меры по защите информационной инфраструктуры страны. Такое поручение министерству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС. Ведомство также предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».
ЦБ решил временно сократить объём публикации отчётности банков на их сайтах и сайте регулятора — чтобы снизить риски банков, связанные с введением санкуий. Также Банк России ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц — «для обеспечения финансовой стабильности».
«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в стране. Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны», но редакция продолжает работу.
Prada сообщила о приостановке розничной торговли в России.
Россельхознадзор заявил о стабильных поставках из десяти стран Евросоюза кормов для питомцев, ведомство рассматривает предложения из других стран.
События предыдущего дня, 5 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Кто то перестал писать "война"
За это сейчас узаконили сажать на 15 лет
Скоро за то что ты говоришь что могут посадить на 15 лет за слово Война, тебя будут сажать на 15 лет.
Вы слишком оптимистичны.
Только за слова...
Будут сажать по доносам, как сейчас сажают за оскорбление чувств верующих, чего уж даже за мысли.
Возможно, будут сразу семьями сажать или отправлять на "арктический гектар".
Наверняка, найдут еще способы подавить недовольство. У меня просто не хватает воображения.
Доносики это хорошо, мне в инсте уже угрожали несколько человек этой статьей "на 15лет", правда, я гражданин другой страны) Так что держитесь.
Вайнах -так можно?
Вайнахи это народ Чечни и Ингушетии, насколько я помню
Так .Или Вайна нах...Как услышат,трактовка ,а потом нет оснований не доверять..и т.д...
Рекурсия
Толи ещё будет.
А мне за что?
Война есть, а слова нет 🤨
Зато начал писать ‘В Украине’
Такая же хрень
чебоксарский
Могут же, когда захотят!
)))))
Шаркантрикотаж)))
Главное в экономике, день 11:
Пиздец
Неееее. Так вы статью не напишите))))
Пиздец, пиздец... пиздец
Вообще никак не пойму таких шагов, неужели они не понимают, что втаптывают в грязь и без того втоптанных либерально настроенных людей в России? А сколько людей из-за таких шагов наоборот, решит что все пропало, столкнуться с непреодолимыми препятствиями в жизни и станут ура патриотами поддерживающими все это. Западные лидеры пишут в твиттере, народ России, вы этого не хотите, к кому они обращаются? Вместо правильной агитации, идёт какая-то обратная агитация. При этом до сих пор не ввели санкции против Газпрома полностью, не запретили покупку нефти, газа, не запрещают все что выгодно жителям западных стран и олигархам при правительстве.
Дак никто и не думает о нас. Думать, что их интересует народ Украины также великая глупость. Вы мне покажите хоть одну страну куда сунулся запад и после этого страна стала жить лучше (вот случаев с негативными исходами больше).
А самое главное - откуда такое мнение, что смена президента хоть к чему-то приводит в отношении внешней политики? В США сколько опровержений этому, т.к. там сменяемость власти. А взять ту же Украину. Сменился президент, перестали бомбить ЛНР и ДНР? Тогда с чего вы решили, что у нас будет по другому? Мы что, какая-то особенная страна?
Есть разные типы политических систем. В России вот всё завязано на одного человека. Логично, что при смене этого человека изменится и всё, что было на него завязано.
Вы всерьез предполагаете, что все завязано на одном Путине? И он сам решает когда проводить какие-либо операции (не могу использовать другое слово, но вы поняли)? Еще скажите, что он сам президентом стал и никто из элит ему не помогал. А еще скажите, что на западных странах ни один из элиты не помогает стать кому-то президентом. Вот все белые и пушистые.
Вы живете в мире розовых пони и радужных облачков, пора бы уже повзрослеть. В политике все работает примерно так же, как и на любом другом рынке. Это своеобразный рынок, там нет честности и правдивости, каждый хочет выиграть, а регламентировать этот рынок некому, т.к. нет никого выше, кто мог бы это сделать.
пора бы уже повзрослеть
Как сходу определить что человек ничего не понимает в том о чём говорит а его позиция зиждется только на оголтелой самоуверенности и убежденности что он «взрослый» в отличие от остальных
Так Путин сам на прямой линии решает сам проблему с пенсией одной взятой бабушки!
Не пенсионный фонд и похожие организации , а лично.
Вот прям в точку.
Это как начальник на предприятии корый САМ лично решает все вопросы, не замы и начальники отделов- а лично он.
Быстрее, эффективнее , но , уволь его и предприятие стало!!!
ОАЭ, Южная Корея, Япония
Прикол в том что в Украине война и геноцид. Это нужно остановить. Один из способов – нужно как можно быстрее уничтожить Россию экономически, санкциями. Государство это единый организм, поэтому если гибнет государство – агребают все граждани.
Сейчас это все уже приобретает лавинообразный характер. Санкции уничтожают экономику - в условиях уничтоженной экономики невозможно вести бизнес - компании выходят с рынка - это дополнительно уничтожает экономику. И так по кругу.
Я сам с Украины и мне правда жаль, что нормальные русские так агребают сейчас. Никто не мог подумать что так будет. Но винить запад в этом нерационально. Виноват только Путин и его прогнившее правительство, которое устроило нам тут ад. Вопрос могли ли русские что-то с этим сделать – это уже другое. Не можете – голод и нищета. Можете – тоже нищета, но разрулится все быстрее.
В общем, крепитесь.
Я ведь прямо и написал, что это не работает против олигархов при правительстве, которые кормятся с ресурсов, которые все еще идут в туже Европу, это нефть и газ, как минимум. Есть ведь ещё драгоценные камни, металлы. Это не запретили и даже на повестке не стоит серьезно, о каком уничтожении речь. У таких олигархов есть куча лазеек, чёрных ходов, подставных лиц, на кого оформляют доходы. В Венесуэле смогли при небольшом экспорте нефти, нанять военизированные формирования, которые сломили такой протест, что Украине и не снился. При таких ценах на газ, в России будет подавляться любое мнение, а желающих получить денег, в три раза выше, чем на любой другой работе, будет очередь. А пропаганда, опять же с этих денег, делает так, что ломать спины другим людям, не такое уж преступление. В итоге, что мы имеем - то, что это ничем хорошим ни кончится, ни для РФ, ни для Украины, ни для Беларуси.
То ли Мовчан, то ли Шульман уже тоже говорили об этом — сейчас санкции бьют по тем россиянам, которые не согласны с существующей политикой и с этим бардаков в Украине. А те, что поддерживают деда, их санкции почти никак не трогают. Но в Европе и США уже поняли это вроде и теперь будут думать, как бы направить санкции на «нужную аудиторию»)))
Боюсь, что как бы не было поздно
Я знаю многих ненавистников Путина. При встрече они мне всегда рассказывали про дворцы Путина и ещё какую-нибудь гадость. Видно было, что они его ненавидели. Теперь, когда я их встречаю, они говорят о другом... Такое ощущение, что они находятся в состоянии выбора, кто же все-таки таки большее зло - Путин или его противники? А может уже сделали выбор.
Путина сам не люблю, но если выбирать между Путиным и поставить военные базы НАТО (а НАТО обязательно и всегда ставит свои военные базы), то что-то я умирать не хочу
Так что из этого умирать? Не понял
Давайте просто пофантазируем на пару минут. Допустим Мексика разрывает деловые отношения с США и собирается вступить в альянс с Китаем и поставить у себя их базы, как скоро в небо поднимутся самолеты США с полными бомболюками демократии?
Откажут ли им страны в полетах и заблокируют ли им мастеркард?
Да базу НАТО стоят везде уже вокруг России. После того, что Пу сделал расширение ускорится в разы! Это полный проигрыш!
Маловероятно, надо понимать, что могут быть последствия у каждого шага
Этого люди и не понимают, что военные базы - это прямая угроза любой стране.
С другой стороны их тоже можно понять, вчера они пили кофе, путешествовали, вечером смотрели нетфликс и платили все apple pay, им это вообще не нужно было, да и никому из людей обычных вообще не нужна политика и думать кто куда поставил свои базы, в этом их упрекать не надо.
Да я ж не против народа, я против войны, но это ничего не изменит
Это не настолько опасно, как размещение баз в Украине
А чем опасно размещение базы на Украине? По фактам.
Где проще сбить ракету при условии, что ее можно сбить либо практически сразу после запуска, либо когда она практически нанесет удар?
Тогда получается, что США ценой Украины сможет сбить ракеты, а мы нет. А так больше никаких проблем нет
Да какая разница, где её сбивать?)
Если она в итоге будет сбита.
Получается, что происходящее сейчас - это грубо говоря цена того, чтобы ракету сбить подальше от дома?
И простите мне мою наивность, я всё же верю в то, что такие такие крупные игроки как Россия и НАТО, будут решать вопросы ракетами в последнюю очередь.
В этом-то и сыр-бор. Что никто этого делать не будет. Но давайте вспомним историю опять же. Был такой человек, как Сталин, который с Труменом поделили зоны влияния. А когда у США появилась ядерная бомба, то США стали угрожать Сталину, чтобы он сидел на попе ровно и никуда не вмешивался, а США было можно, т.к. есть бомба.
Повторение истории будет, а так, конечно, ничего страшного
А можно пруфы как США буквально угрожал Сталину?
Если ядерную боеголовку сбить на подлёте к цели, то США пострадает. Если сбить заранее, то пострадает только часть России и Украина практически полностью. Радиация-то никуда не исчезнет
Я думал, мы про обычные боеголовки говорим.
Тогда вы правы конечно, смысл есть.
Но опять же, если в дело пойдёт ядерное оружие - это третья мировая война, а она как известно будет последней в истории человечества. Думаю, никто бы этого не хотел.
И ещё раз никто не думает о нас с вами, мы - всего лишь, ресурс. Но никто не хочет отдавать зоны влияния. А страдать будем мы в любом случае: и если проиграем, и если выиграем
Я ниже указал в ответе, что будет просто повторение истории
Ракеты устроены таким образом, что до прилёта к цели, никакой радиации не будет.
Это сделано специально, чтобы угроза была только конечной цели.
В самом конце, запускается процесс ядерной реакции.
Пока этот процесс не запущен, ракету можно хоть на куски разорвать, хоть подорвать прямо в шахте, это будет самый обычный взрыв.
Тогда получается, что США ценой Польши тоже могут сбить ракеты, спецоперация в Польше будет?
Спиздят!!!
А для чего размещаются военные базы? Правильно, для войны. Когда воюешь, то кто обычно умирает? Правильно, особи мужского пола.
Никто не собирается ничего сдерживать, каждая страна будет пытаться под себя подмять другую, как это было сделано, например, британской империей. Надо хоть немного-то историю изучать
Понял, лучше Путин, чем базы НАТО в Украине
Думаю теперь будет и Путин и базы НАТО)
Не будет, к счастью или к сожалению.
Будет 2 исхода: либо Украина откажется вступать в НАТО, либо все умрем. А третий вариант маловероятен
Ну так в Европе везде базы НАТО. И видно что народу меньше стало, запуганный какой то , ходят по углам , жмутся, глазками голодными стреляют.
ИМХО, это поведение людей, не имеющих своего чёткого мнения, не имеющих стержня, не имеющих знаний помимо тех, что транслируются из телека и прочих СМИ. А СМИ необъективны по определению. Они уже транслируют чье-то мнение.
Мы все склонны к тому, что близко нам самим изначально. А стержень, своя база знаний, даны не всем.
Так и работает пропаганда и агитация наложенная на внешние и внутренние условия.
У меня также. Подруга была антипутинская всегда, говорила про него, что он самый настоящий фаш**т.
На Америку молилась.
После санкций начала ненавидеть запад, называет все демшизой. Явно что ни на какие митинги уже не пойдёт :(
Так народ надо заставить выйти на улицу, как в конце 80-х. Тогда экономически удалось надавить.
"Русские играют в шахматы, тогда как мы играем в монополию. Единственный вопрос, успеют ли они поставить нам мат до того, как мы их обанкротим"
Верите, что это может случится? Все таки сейчас другая повестка и другая страна. Может в необозримом будущем такое и случится, но в ближайшие года, это не реально. У оппозиции в РФ нет ни лидеров, ни общего мнения, ни сплоченности, ни одобрения со стороны хотя бы 40-50% населения.
Посмотрим насколько Путин любит своих граждан
не, не станут))))Не беспокойтесь. Просто те, у кого есть деньги и мозги - уезжают)))) Так уже было. В СССР - массово эмигрировали культурные люди, которые понимали, что их ждет. И сейчас.... А после массовой эмиграции помните что было. ТО, что не признает наследники совка - голодомор
Надеюсь, когда-то выйдет книга "Как превратить страну в петушиный угол за 10 дней?".
Ржунемогу)))
Я вынужден вас цитировать)))
Большой брат смотрит, нельзя говорить война.
Сейчас Россия это лайт версия оруэлла.
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
коротко и точно.
еще можно добавить: беспредел - везде, лучше выбирайте наш беспредел
+++++
Читал 1984. И даже подумать не мог, что увижу это в живую!
+++++
Про Prada даже как-то неуместно на фоне остального))
По Кадырову прицельно бьют, изверги.
А первый сука был Инстаграмм.
+
Вы это рандонмно постите?
В комменты уже невозможно зайти, набегают боты и просто как под копирку. Пишут судя по всему упоротые дети, пассажи выдают конечно закачаешься 🤦♂️
Вы на Линкедин давно заходили?? Он, конечно, последнее время стал скатываться к уровню ОК. Но сейчас это уже уровень ниже городской канализации. Такой инструмент запороть плевками и матами🤦♀️🤬
Да-да,ради постов Dmitry Obelov на vc, в фсб целый отдел содержат!
Пока одни тешатся, другие захватывают рынки.
Особенно весело будет эта новость смотреться, если вдруг Китай присоединится к санкциям.
Да, да, а Макрон просто так попросил французов не уходить из России.
Не так же. Было совещание о рисках для бизнеса и варианты развития событий. Премьер сказал,что он не обязывает компании уходить из РФ, это на усмотрение самих компаний. Но в РФ в целях пропаганды опять все перевернули
В целях пропаганды сейчас переворачивается все.
Китай, который заключил контракт с РФ на покупку нефти по 111 долларов, когда она стоила 86 конечно введёт санкции. Это те китайцы, которым газ идёт почти по ценам российским, чуть дороже, то есть строительство скорее всего не окупится.
Они давно обо всем договорились)
покупку нефти по 111 долларов
вы конечно при сделке присутствовали, раз так авторитетно заявляете, что они по 111 купили а не по 50. Или вы это в интернете прочитали и радостно поверили?
Это отчёт роснефти
А сможет ли сбер сделать так чтоб Юнион пей не отказался от своих функций?!!
https://www.rbc.ru/economics/06/03/2022/622320e69a794779ffbb088a?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger другие вертят всеми как хотят, ничего личного, только бизнес
Интересно, а обязательно фотографию упыря размещать в начале статьи?
Безвизовый режим, ну наконец-то, победили!
И доллар во вторник делает вжжжух, чо когда девальвация( даже в понедельник
Опять отменят торги. У них важна циферка, а не фактическое положение дел.
В конце концов, надо же делать вид, что все хорошо, даже если за душой ничего нет. Так всегда было, есть и будет.
Почему именно в пн?
Биржа так понимаю открывается, но конечно могут и не открыть
Только в среду откроют в лучшем случае
Биржа больше не нужна в этой стране.
"Prada сообщила..."
а это точно главное в экономике?
Я чёт подозреваю те, для кого это главное, тут не сидят))
Треш какой-то🙄
А есть риск, что Китай на выгодных для себя условиях может переобуться?
Эксперты, расскажите (без иронии).
Мы же для них простые лаоваи.
Китай всегда действует на выгодных для себя условиях, так что заработают немножко. Но репутация для Китая не менее важна, так что ограничения с их стороны тоже уже прилетают
«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в стране.
Показательно.
Activision Blizzard;
Adobe;
AMD;
Amazon;
Adobe;
Autodesk;
Cisco Systems Inc.;
Dell;
Dropbox;
Ericsson;
HP;
IBM;
Intel;
Lenovo;
LinkedIn;
Microsoft;
Oracle;
Panasonic;
PayPal;
Rockstar Games;
Samsung Pay;
Webmoney.
Сюр какой то - немцы с евреями помогают украинцам защищать Киев от бомбёжки русскими.
Что должно было произойти что объединились Талибан, папа римский, порнхаб и Илон Маск?
Блин, пора уже кратенько писать. День такой-то, в России стало хуже, день такой-то стало лучше. Просто тут не анализ и обсуждение, а мелочные зрады и перемоги. Короче на суть и содержательность камментов детальность информации в большинстве своем влияет примерно никак.
Где санкции не добили россиян, там свои власти добьют.
Пока история последних 30 лет показывает, что у России нет более разрушительного врага, чем собственные власти.
Первые дни в заголовке было на украине, а теперь в украине. Просто забавная трансформация
Prada — торговлю
Нелюди! Шайтаны! Где же Кадыров теперь ботинки будет покупать?
"Американский сервис экспресс-доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» уволил 98% сотрудников, пишет NYPost."
Ещё несколько недель назад хотел написать статью, как я создал бизнес закупая товар по ценам ниже оптовых в Самокате, используя промокоды. То есть заказывал у них продукты на 600 рублей. Применял скидку 300 рублей промо-кодом и стоимость продуктов снижалась на 50%, становясь значительно ниже оптовых.
Жаль, что бизнес план перестал быть актуальным.
ведет кто нибудь самый полный список компаний ушедших из России и приостановивших деятельность?
Проще считать тех кто остался. Кока кола и Лерой Мерлен.
Тьхуты, Кока-кола могла бы и уйти...
Огласите весь список, пожалуйста! (c)
Надо сразу карту « MIR / * » - звездочку потом в настройках сам выбираешь кого желаешь :)
"The truth is that Ukraine had no serious prospect of NATO membership in the near future — and we were ready to respond to Russia’s stated security concerns through negotiation" nytimes Борис Джонсон 06.03. Каждый раз теряюсь в зарубежных определениях. помогите перевести, это перемога или зрада?
Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.
IT-индустрия остается наиболее перспективной и высокооплачиваемой, но эти бонусы обычно доступны только специалистам-мужчинам. По данным Stack Overflow, всего 7,7% разработчиков ПО — женщины. Процент женщин, занятых в целом в мировой IT-сфере, выглядит чуть более оптимистично — 15%, однако в каждой стране показатели разнятся.
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».
Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.