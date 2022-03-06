Финансы
Призванный глобус

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 11: Visa и Mastercard остановят работу, «Медиазону» заблокировали Статьи редакции

Собираем новости и события одиннадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: kremlin.ru

Валюта и рынок

По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ Биржа» планирует возобновить торги в понедельник, 7 марта, по некоторым видам сделок.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.

Транспорт

Royal Flight отменила все полёты за границу из России. Перевозчик остановил рейсы с 5 марта, но продолжает выполнять вывозные рейсы. Рейсы за границу уже отменили «Аэрофлот» (кроме Минска), «Победа», «Россия» и «Аврора», а также S7, Nordwind и Azur Air.

«Уральские авиалинии», которые планировали несколько вывозных рейсов из Египта, прекратят полёты в и из страны до июня 2022 года.

Сервисы

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay. Собрали в материале, какие есть возможные замены.

Разработчик ПО Qt Group заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов и убрал поддержку русского языка с сайта, пишет РБК со ссылкой на обсуждения ИТ-специалистов в профильных чатах.

Epic Games сообщила, что «останавливает коммерческие отношения» с Россией, но пока не уточнила, что именно это значит. Пока всё работает, как раньше, пишет DTF.

Роскомнадзор заявил, что в течение суток ограничит доступ к американскому приложению Zello в России. Сервис позволяет использовать телефон как рацию.

Купить рекламу Отключить

Американский сервис экспресс-доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» уволил 98% сотрудников, пишет NYPost.

Санкции

О новых санкциях власти зарубежных стран пока не сообщали.

Реакция бизнеса и правительства

Минтранс предложил меры поддержки российских авиакомпаний. В частности, приостановить плановые и внеплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить госрегистрацию прав на гражданские самолёты, а также продлить сертификаты летной годности иностранных самолетов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, пишет РБК.

Минцифры подготовит меры по защите информационной инфраструктуры страны. Такое поручение министерству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС. Ведомство также предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».

ЦБ решил временно сократить объём публикации отчётности банков на их сайтах и сайте регулятора — чтобы снизить риски банков, связанные с введением санкуий. Также Банк России ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц — «для обеспечения финансовой стабильности».

«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в стране. Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны», но редакция продолжает работу.

Prada сообщила о приостановке розничной торговли в России.

Россельхознадзор заявил о стабильных поставках из десяти стран Евросоюза кормов для питомцев, ведомство рассматривает предложения из других стран.

События предыдущего дня, 5 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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Иван Шеметов

Кто то перестал писать "война"

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30
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Anton Shevczov

За это сейчас узаконили сажать на 15 лет

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45
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Артур Тимо

Скоро за то что ты говоришь что могут посадить на 15 лет за слово Война, тебя будут сажать на 15 лет.

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24
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Ржавая вилка

Вы слишком оптимистичны.
Только за слова...
Будут сажать по доносам, как сейчас сажают за оскорбление чувств верующих, чего уж даже за мысли.
Возможно, будут сразу семьями сажать или отправлять на "арктический гектар".
Наверняка, найдут еще способы подавить недовольство. У меня просто не хватает воображения.

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19
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Владислав

Доносики это хорошо, мне в инсте уже угрожали несколько человек этой статьей "на 15лет", правда, я гражданин другой страны) Так что держитесь.

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3
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Rolling On the Floor Laughing

Вайнах -так можно?

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1
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Владимир Калашников

Вайнахи это народ Чечни и Ингушетии, насколько я помню

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0
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Rolling On the Floor Laughing

Так .Или Вайна нах...Как услышат,трактовка ,а потом нет оснований не доверять..и т.д...

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0
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Анатолий Кобец

Рекурсия

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0
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Ржавая вилка

Толи ещё будет.

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3
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Анатолий Кобец

А мне за что?

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0
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LuNature

Война есть, а слова нет 🤨

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25
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Sol

Зато начал писать ‘В Украине’

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7
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Иван Ильич

Такая же хрень

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0
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Рамзи Мирзалиев
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42
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Эдуард

чебоксарский

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9
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Валерий Крокус

Могут же, когда захотят!

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5
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Ольга Федченко

)))))

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0
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Елена Байкова

Шаркантрикотаж)))

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0
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Удачный кавалер

Как будто дьявол живет в России

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0
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добрая букашка

Главное в экономике, день 11:

Пиздец

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33
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Анатолий Кобец

Неееее. Так вы статью не напишите))))

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2
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Хлоргексидин

Пиздец, пиздец... пиздец

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0
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Chok Chok

Вообще никак не пойму таких шагов, неужели они не понимают, что втаптывают в грязь и без того втоптанных либерально настроенных людей в России? А сколько людей из-за таких шагов наоборот, решит что все пропало, столкнуться с непреодолимыми препятствиями в жизни и станут ура патриотами поддерживающими все это. Западные лидеры пишут в твиттере, народ России, вы этого не хотите, к кому они обращаются? Вместо правильной агитации, идёт какая-то обратная агитация. При этом до сих пор не ввели санкции против Газпрома полностью, не запретили покупку нефти, газа, не запрещают все что выгодно жителям западных стран и олигархам при правительстве.

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19
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Дмитрий Сорвачев

Дак никто и не думает о нас. Думать, что их интересует народ Украины также великая глупость. Вы мне покажите хоть одну страну куда сунулся запад и после этого страна стала жить лучше (вот случаев с негативными исходами больше).

А самое главное - откуда такое мнение, что смена президента хоть к чему-то приводит в отношении внешней политики? В США сколько опровержений этому, т.к. там сменяемость власти. А взять ту же Украину. Сменился президент, перестали бомбить ЛНР и ДНР? Тогда с чего вы решили, что у нас будет по другому? Мы что, какая-то особенная страна?

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–8
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Влад Крас

Есть разные типы политических систем. В России вот всё завязано на одного человека. Логично, что при смене этого человека изменится и всё, что было на него завязано.

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13
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Дмитрий Сорвачев

Вы всерьез предполагаете, что все завязано на одном Путине? И он сам решает когда проводить какие-либо операции (не могу использовать другое слово, но вы поняли)? Еще скажите, что он сам президентом стал и никто из элит ему не помогал. А еще скажите, что на западных странах ни один из элиты не помогает стать кому-то президентом. Вот все белые и пушистые.

Вы живете в мире розовых пони и радужных облачков, пора бы уже повзрослеть. В политике все работает примерно так же, как и на любом другом рынке. Это своеобразный рынок, там нет честности и правдивости, каждый хочет выиграть, а регламентировать этот рынок некому, т.к. нет никого выше, кто мог бы это сделать.

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11
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Alex

пора бы уже повзрослеть
Как сходу определить что человек ничего не понимает в том о чём говорит а его позиция зиждется только на оголтелой самоуверенности и убежденности что он «взрослый» в отличие от остальных

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3
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Анатолий Кобец

Так Путин сам на прямой линии решает сам проблему с пенсией одной взятой бабушки!
Не пенсионный фонд и похожие организации , а лично.

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0
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Анатолий Кобец

Вот прям в точку.
Это как начальник на предприятии корый САМ лично решает все вопросы, не замы и начальники отделов- а лично он.
Быстрее, эффективнее , но , уволь его и предприятие стало!!!

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0
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Bekarys Ospanov

ОАЭ, Южная Корея, Япония

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0
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Ігор Харчук

Прикол в том что в Украине война и геноцид. Это нужно остановить. Один из способов – нужно как можно быстрее уничтожить Россию экономически, санкциями. Государство это единый организм, поэтому если гибнет государство – агребают все граждани.
Сейчас это все уже приобретает лавинообразный характер. Санкции уничтожают экономику - в условиях уничтоженной экономики невозможно вести бизнес - компании выходят с рынка - это дополнительно уничтожает экономику. И так по кругу.
Я сам с Украины и мне правда жаль, что нормальные русские так агребают сейчас. Никто не мог подумать что так будет. Но винить запад в этом нерационально. Виноват только Путин и его прогнившее правительство, которое устроило нам тут ад. Вопрос могли ли русские что-то с этим сделать – это уже другое. Не можете – голод и нищета. Можете – тоже нищета, но разрулится все быстрее.
В общем, крепитесь.

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5
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Chok Chok

Я ведь прямо и написал, что это не работает против олигархов при правительстве, которые кормятся с ресурсов, которые все еще идут в туже Европу, это нефть и газ, как минимум. Есть ведь ещё драгоценные камни, металлы. Это не запретили и даже на повестке не стоит серьезно, о каком уничтожении речь. У таких олигархов есть куча лазеек, чёрных ходов, подставных лиц, на кого оформляют доходы. В Венесуэле смогли при небольшом экспорте нефти, нанять военизированные формирования, которые сломили такой протест, что Украине и не снился. При таких ценах на газ, в России будет подавляться любое мнение, а желающих получить денег, в три раза выше, чем на любой другой работе, будет очередь. А пропаганда, опять же с этих денег, делает так, что ломать спины другим людям, не такое уж преступление. В итоге, что мы имеем - то, что это ничем хорошим ни кончится, ни для РФ, ни для Украины, ни для Беларуси.

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2
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Natasha Ivanova

То ли Мовчан, то ли Шульман уже тоже говорили об этом — сейчас санкции бьют по тем россиянам, которые не согласны с существующей политикой и с этим бардаков в Украине. А те, что поддерживают деда, их санкции почти никак не трогают. Но в Европе и США уже поняли это вроде и теперь будут думать, как бы направить санкции на «нужную аудиторию»)))

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5
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Chok Chok

Боюсь, что как бы не было поздно

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1
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М i кола

Я знаю многих ненавистников Путина. При встрече они мне всегда рассказывали про дворцы Путина и ещё какую-нибудь гадость. Видно было, что они его ненавидели. Теперь, когда я их встречаю, они говорят о другом... Такое ощущение, что они находятся в состоянии выбора, кто же все-таки таки большее зло - Путин или его противники? А может уже сделали выбор.

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–20
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Дмитрий Сорвачев

Путина сам не люблю, но если выбирать между Путиным и поставить военные базы НАТО (а НАТО обязательно и всегда ставит свои военные базы), то что-то я умирать не хочу

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–4
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Igor Kalashnikov

Так что из этого умирать? Не понял

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11
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Головной Женя

Он, видимо, парализован уже лет 20 как - со времён расположения баз НАТО в Прибалтике.

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16
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Заходил вчера

Давайте просто пофантазируем на пару минут. Допустим Мексика разрывает деловые отношения с США и собирается вступить в альянс с Китаем и поставить у себя их базы, как скоро в небо поднимутся самолеты США с полными бомболюками демократии?

Откажут ли им страны в полетах и заблокируют ли им мастеркард?

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5
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Izabella D

Да базу НАТО стоят везде уже вокруг России. После того, что Пу сделал расширение ускорится в разы! Это полный проигрыш!

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10
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Дмитрий Сорвачев

Маловероятно, надо понимать, что могут быть последствия у каждого шага

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–4
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Дмитрий Сорвачев

Этого люди и не понимают, что военные базы - это прямая угроза любой стране.

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–3
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Заходил вчера

С другой стороны их тоже можно понять, вчера они пили кофе, путешествовали, вечером смотрели нетфликс и платили все apple pay, им это вообще не нужно было, да и никому из людей обычных вообще не нужна политика и думать кто куда поставил свои базы, в этом их упрекать не надо.

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0
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Дмитрий Сорвачев

Да я ж не против народа, я против войны, но это ничего не изменит

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1
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Дмитрий Сорвачев

Это не настолько опасно, как размещение баз в Украине

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–1
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Андрей Смыженков

А чем опасно размещение базы на Украине? По фактам.

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6
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Дмитрий Сорвачев

Где проще сбить ракету при условии, что ее можно сбить либо практически сразу после запуска, либо когда она практически нанесет удар?

Тогда получается, что США ценой Украины сможет сбить ракеты, а мы нет. А так больше никаких проблем нет

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–1
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Андрей Смыженков

Да какая разница, где её сбивать?)
Если она в итоге будет сбита.
Получается, что происходящее сейчас - это грубо говоря цена того, чтобы ракету сбить подальше от дома?
И простите мне мою наивность, я всё же верю в то, что такие такие крупные игроки как Россия и НАТО, будут решать вопросы ракетами в последнюю очередь.

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5
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Дмитрий Сорвачев

В этом-то и сыр-бор. Что никто этого делать не будет. Но давайте вспомним историю опять же. Был такой человек, как Сталин, который с Труменом поделили зоны влияния. А когда у США появилась ядерная бомба, то США стали угрожать Сталину, чтобы он сидел на попе ровно и никуда не вмешивался, а США было можно, т.к. есть бомба.

Повторение истории будет, а так, конечно, ничего страшного

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1
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Pavel Petel

А можно пруфы как США буквально угрожал Сталину?

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0
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Дмитрий Сорвачев

Если ядерную боеголовку сбить на подлёте к цели, то США пострадает. Если сбить заранее, то пострадает только часть России и Украина практически полностью. Радиация-то никуда не исчезнет

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–2
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Андрей Смыженков

Я думал, мы про обычные боеголовки говорим.
Тогда вы правы конечно, смысл есть.
Но опять же, если в дело пойдёт ядерное оружие - это третья мировая война, а она как известно будет последней в истории человечества. Думаю, никто бы этого не хотел.

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1
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Дмитрий Сорвачев

И ещё раз никто не думает о нас с вами, мы - всего лишь, ресурс. Но никто не хочет отдавать зоны влияния. А страдать будем мы в любом случае: и если проиграем, и если выиграем

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0
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Дмитрий Сорвачев

Я ниже указал в ответе, что будет просто повторение истории

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–1
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ИгорьOK

Ракеты устроены таким образом, что до прилёта к цели, никакой радиации не будет.
Это сделано специально, чтобы угроза была только конечной цели.

В самом конце, запускается процесс ядерной реакции.
Пока этот процесс не запущен, ракету можно хоть на куски разорвать, хоть подорвать прямо в шахте, это будет самый обычный взрыв.

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0
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madkliq

Тогда получается, что США ценой Польши тоже могут сбить ракеты, спецоперация в Польше будет?

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0
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Анатолий Кобец

Спиздят!!!

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0
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Дмитрий Сорвачев

А для чего размещаются военные базы? Правильно, для войны. Когда воюешь, то кто обычно умирает? Правильно, особи мужского пола.

Никто не собирается ничего сдерживать, каждая страна будет пытаться под себя подмять другую, как это было сделано, например, британской империей. Надо хоть немного-то историю изучать

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–1
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Igor Kalashnikov

Понял, лучше Путин, чем базы НАТО в Украине

Думаю теперь будет и Путин и базы НАТО)

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8
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Дмитрий Сорвачев

Не будет, к счастью или к сожалению.

Будет 2 исхода: либо Украина откажется вступать в НАТО, либо все умрем. А третий вариант маловероятен

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–3
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Анатолий Кобец

Ну так в Европе везде базы НАТО. И видно что народу меньше стало, запуганный какой то , ходят по углам , жмутся, глазками голодными стреляют.

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0
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Lena *

ИМХО, это поведение людей, не имеющих своего чёткого мнения, не имеющих стержня, не имеющих знаний помимо тех, что транслируются из телека и прочих СМИ. А СМИ необъективны по определению. Они уже транслируют чье-то мнение.
Мы все склонны к тому, что близко нам самим изначально. А стержень, своя база знаний, даны не всем.

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5
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Chok Chok

Так и работает пропаганда и агитация наложенная на внешние и внутренние условия.

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3
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Luna Lovegood

У меня также. Подруга была антипутинская всегда, говорила про него, что он самый настоящий фаш**т.
На Америку молилась.
После санкций начала ненавидеть запад, называет все демшизой. Явно что ни на какие митинги уже не пойдёт :(

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–8
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Антон Штадлер

Так народ надо заставить выйти на улицу, как в конце 80-х. Тогда экономически удалось надавить.
"Русские играют в шахматы, тогда как мы играем в монополию. Единственный вопрос, успеют ли они поставить нам мат до того, как мы их обанкротим"

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3
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Chok Chok

Верите, что это может случится? Все таки сейчас другая повестка и другая страна. Может в необозримом будущем такое и случится, но в ближайшие года, это не реально. У оппозиции в РФ нет ни лидеров, ни общего мнения, ни сплоченности, ни одобрения со стороны хотя бы 40-50% населения.

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0
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Иван Ильич

Посмотрим насколько Путин любит своих граждан

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0
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Елена Байкова

не, не станут))))Не беспокойтесь. Просто те, у кого есть деньги и мозги - уезжают)))) Так уже было. В СССР - массово эмигрировали культурные люди, которые понимали, что их ждет. И сейчас.... А после массовой эмиграции помните что было. ТО, что не признает наследники совка - голодомор

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0
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AnusAnonymus

Надеюсь, когда-то выйдет книга "Как превратить страну в петушиный угол за 10 дней?".

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20
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Ольга Федченко

Ржунемогу)))

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2
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Иван Ильич

Я вынужден вас цитировать)))

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2
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Rufat Gulmalizadeh

Большой брат смотрит, нельзя говорить война.

Сейчас Россия это лайт версия оруэлла.

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

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18
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Даня Самойлов

коротко и точно.
еще можно добавить: беспредел - везде, лучше выбирайте наш беспредел

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5
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Ольга Федченко

+++++

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0
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Анатолий Кобец

Читал 1984. И даже подумать не мог, что увижу это в живую!

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0
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Ольга Федченко

+++++

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–1
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Lena *

Про Prada даже как-то неуместно на фоне остального))

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8
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Gedevan

По Кадырову прицельно бьют, изверги.

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25
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Анатолий Кобец

А первый сука был Инстаграмм.

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0
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Ольга Федченко

+

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1
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Горячий торшер

Они не поняли. Они пытаются аспирином лечить саркому с метастазами 😱
Они всё ещё в танке.

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6
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роман долгополов

Вы это рандонмно постите?

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7
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Амидв Ваджранга

В комменты уже невозможно зайти, набегают боты и просто как под копирку. Пишут судя по всему упоротые дети, пассажи выдают конечно закачаешься 🤦‍♂️

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8
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Lena *

Вы на Линкедин давно заходили?? Он, конечно, последнее время стал скатываться к уровню ОК. Но сейчас это уже уровень ниже городской канализации. Такой инструмент запороть плевками и матами🤦‍♀️🤬

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5
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Горячий торшер

А вот и троллей подвезли с сателлитами-лайкарями 😆
Лайкарь палевный. 2 марта зарегестрировался, не уровень VC. Несите другого.

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0
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роман долгополов

Да-да,ради постов Dmitry Obelov на vc, в фсб целый отдел содержат!

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2
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Pavel Voronkov

Пока одни тешатся, другие захватывают рынки.

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–13
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Анастасия

Особенно весело будет эта новость смотреться, если вдруг Китай присоединится к санкциям.

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20
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Pavel Voronkov

Да, да, а Макрон просто так попросил французов не уходить из России.

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3
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Антон Штадлер

Не так же. Было совещание о рисках для бизнеса и варианты развития событий. Премьер сказал,что он не обязывает компании уходить из РФ, это на усмотрение самих компаний. Но в РФ в целях пропаганды опять все перевернули

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0
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Pavel Voronkov

В целях пропаганды сейчас переворачивается все.

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0
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Иван Шеметов

Китай, который заключил контракт с РФ на покупку нефти по 111 долларов, когда она стоила 86 конечно введёт санкции. Это те китайцы, которым газ идёт почти по ценам российским, чуть дороже, то есть строительство скорее всего не окупится.
Они давно обо всем договорились)

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–1
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Олег Саенов

покупку нефти по 111 долларов
 вы конечно при сделке присутствовали, раз так авторитетно заявляете, что они по 111 купили а не по 50. Или вы это в интернете прочитали и радостно поверили?

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5
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Иван Шеметов

Это отчёт роснефти

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0
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Органический цвет

Путем несложных математических действий
 А каких именно?

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0
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Иван Ильич

А сможет ли сбер сделать так чтоб Юнион пей не отказался от своих функций?!!

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0
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Эдуард

https://www.rbc.ru/economics/06/03/2022/622320e69a794779ffbb088a?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger другие вертят всеми как хотят, ничего личного, только бизнес

США описали схемы легального обхода санкций при…
США разъяснили, как усилившиеся санкции против России затрагивают ее энергетический сектор…
www.rbc.ru
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0
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user_90123129312

Интересно, а обязательно фотографию упыря размещать в начале статьи?

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5
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Сергей Ветров

Безвизовый режим, ну наконец-то, победили!

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4
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Chok Chok

И доллар во вторник делает вжжжух, чо когда девальвация( даже в понедельник

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0
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Ржавая вилка

Опять отменят торги. У них важна циферка, а не фактическое положение дел.
В конце концов, надо же делать вид, что все хорошо, даже если за душой ничего нет. Так всегда было, есть и будет.

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6
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Хлоргексидин

Почему именно в пн?

Ответить
0
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Chok Chok

Биржа так понимаю открывается, но конечно могут и не открыть

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0
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Luna Lovegood

Только в среду откроют в лучшем случае

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0
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Иван Ильич

Биржа больше не нужна в этой стране.

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3
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добрая букашка

"Prada сообщила..."
а это точно главное в экономике?

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2
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Lena *

Я чёт подозреваю те, для кого это главное, тут не сидят))
Треш какой-то🙄

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2
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Sanjar Tolibjonov

А есть риск, что Китай на выгодных для себя условиях может переобуться?
Эксперты, расскажите (без иронии).
Мы же для них простые лаоваи.

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2
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Artur Kuramshin

Китай всегда действует на выгодных для себя условиях, так что заработают немножко. Но репутация для Китая не менее важна, так что ограничения с их стороны тоже уже прилетают

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0
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Виталий Чухнов

«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в стране.
Показательно.

Ответить
2
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Сергей Татарченко

Activision Blizzard;
Adobe;
AMD;
Amazon;
Adobe;
Autodesk;
Cisco Systems Inc.;
Dell;
Dropbox;
Ericsson;
HP;
IBM;
Intel;
Lenovo;
LinkedIn;
Microsoft;
Oracle;
Panasonic;
PayPal;
Rockstar Games;
Samsung Pay;
Webmoney.

Ответить
2
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Постнатальный анализ

Сюр какой то - немцы с евреями помогают украинцам защищать Киев от бомбёжки русскими.

Ответить
2
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Tsoy Victor

Что должно было произойти что объединились Талибан, папа римский, порнхаб и Илон Маск?

Ответить
0
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Forgotten Games

Блин, пора уже кратенько писать. День такой-то, в России стало хуже, день такой-то стало лучше. Просто тут не анализ и обсуждение, а мелочные зрады и перемоги. Короче на суть и содержательность камментов детальность информации в большинстве своем влияет примерно никак.

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1
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Елена Кучерявенко

Где санкции не добили россиян, там свои власти добьют.
Пока история последних 30 лет показывает, что у России нет более разрушительного врага, чем собственные власти.

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Сергей Исаков

Первые дни в заголовке было на украине, а теперь в украине. Просто забавная трансформация

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Gedevan

Prada — торговлю
 Нелюди! Шайтаны! Где же Кадыров теперь ботинки будет покупать?

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М i кола

"Американский сервис экспресс-доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» уволил 98% сотрудников, пишет NYPost."

Ещё несколько недель назад хотел написать статью, как я создал бизнес закупая товар по ценам ниже оптовых в Самокате, используя промокоды. То есть заказывал у них продукты на 600 рублей. Применял скидку 300 рублей промо-кодом и стоимость продуктов снижалась на 50%, становясь значительно ниже оптовых.

Жаль, что бизнес план перестал быть актуальным.

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–2
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Сергеич Щ

ведет кто нибудь самый полный список компаний ушедших из России и приостановивших деятельность?

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Tsoy Victor

Проще считать тех кто остался. Кока кола и Лерой Мерлен.

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Oleg Ast

Тьхуты, Кока-кола могла бы и уйти...

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Владимир Владимир

Огласите весь список, пожалуйста! (c)

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Ivan

Надо сразу карту « MIR / * » - звездочку потом в настройках сам выбираешь кого желаешь :)

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Roman Trubitsyn

"The truth is that Ukraine had no serious prospect of NATO membership in the near future — and we were ready to respond to Russia’s stated security concerns through negotiation" nytimes Борис Джонсон 06.03. Каждый раз теряюсь в зарубежных определениях. помогите перевести, это перемога или зрада?

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Финансы
добрая букашка
CEO Binance: мы не собираемся замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей

Криптовалюта бесполезна, чтобы избежать санкций.

Если Binance должна блокировать криптовалюту для всех россиян в одностороннем порядке? То позвольте мне спросить это по-другому. Стоит ли парижской кофейне отказываться обслуживать русского покупателя? Или забрать их бумажник, пока они там?

Ответ на это нет. Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей.


Changpeng Zhao
CEO Binance
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Бизнес-инкубатор ВШЭ поддержит стартапы своей инфраструктурой

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Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному Telegram-каналу
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