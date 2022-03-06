Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 11: Visa и Mastercard приостановят работу, Prada — торговлю Статьи редакции
Собираем новости и события одиннадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ Биржа» планирует возобновить торги в понедельник, 7 марта, по некоторым видам сделок.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.
Транспорт
Royal Flight отменила все полёты за границу из России. Перевозчик остановил рейсы с 5 марта, но продолжает выполнять вывозные рейсы. Рейсы за границу уже отменили «Аэрофлот» (кроме Минска), «Победа», «Россия» и «Аврора», а также S7, Nordwind и Azur Air.
Сервисы
Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay. Собрали в материале, какие есть возможные замены.
Разработчик ПО Qt Group заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов и убрал поддержку русского языка с сайта, пишет РБК со ссылкой на обсуждения ИТ-специалистов в профильных чатах.
Роскомнадзор заявил, что в течение суток ограничит доступ к американскому приложению Zello в России. Сервис позволяет использовать телефон как рацию.
Американский сервис экспресс-доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» уволил 98% сотрудников, пишет NYPost.
Санкции
О новых санкциях власти зарубежных стран пока не сообщали.
Реакция бизнеса и правительства
Минтранс предложил меры поддержки российских авиакомпаний. В частности, приостановить плановые и внеплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить госрегистрацию прав на гражданские самолёты, а также продлить сертификаты летной годности иностранных самолетов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, пишет РБК.
Минцифры подготовит меры по защите информационной инфраструктуры страны. Такое поручение министерству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС. Ведомство также предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».
«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в стране.
Prada сообщила о приостановке розничной торговли в России.
Россельхознадзор заявил о стабильных поставках из десяти стран Евросоюза кормов для питомцев, ведомство рассматривает предложения из других стран.
События предыдущего дня, 5 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Кто то перестал писать "война"
За это сейчас узаконили сажать на 15 лет
Толи ещё будет.
Война есть, а слова нет 🤨
Главное в экономике, день 11:
Пиздец
Про Prada даже как-то неуместно на фоне остального))
По Кадырову прицельно бьют, изверги.
Вы это рандонмно постите?
Да-да,ради постов Dmitry Obelov на vc, в фсб целый отдел содержат!
Пока одни тешатся, другие захватывают рынки.
Особенно весело будет эта новость смотреться, если вдруг Китай присоединится к санкциям.
Да, да, а Макрон просто так попросил французов не уходить из России.
Китай, который заключил контракт с РФ на покупку нефти по 111 долларов, когда она стоила 86 конечно введёт санкции. Это те китайцы, которым газ идёт почти по ценам российским, чуть дороже, то есть строительство скорее всего не окупится.
Они давно обо всем договорились)
покупку нефти по 111 долларов
вы конечно при сделке присутствовали, раз так авторитетно заявляете, что они по 111 купили а не по 50. Или вы это в интернете прочитали и радостно поверили?
Это отчёт роснефти
И доллар во вторник делает вжжжух, чо когда девальвация( даже в понедельник
Опять отменят торги. У них важна циферка, а не фактическое положение дел.
В конце концов, надо же делать вид, что все хорошо, даже если за душой ничего нет. Так всегда было, есть и будет.
Почему именно в пн?
Биржа так понимаю открывается, но конечно могут и не открыть
Безвизовый режим, ну наконец-то, победили!
Большой брат смотрит, нельзя говорить война.
Сейчас Россия это лайт версия оруэлла.
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
"Prada сообщила..."
а это точно главное в экономике?
Prada — торговлю
Нелюди! Шайтаны! Где же Кадыров теперь ботинки будет покупать?
Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».
Человеческая психика всегда стремится адаптироваться к любой ситуации, особенно во время неопределенности. Однако при изменении обстоятельств, меняется и эмоциональное состояние. При этом важно понимать, что каждый реагирует на стресс по-разному. Это совершенно нормально.