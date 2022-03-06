Финансы
Призванный глобус

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 11: Visa и Mastercard приостановят работу, Prada — торговлю Статьи редакции

Собираем новости и события одиннадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: kremlin.ru

Валюта и рынок

По решению ЦБ Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ Биржа» планирует возобновить торги в понедельник, 7 марта, по некоторым видам сделок.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.

Транспорт

Royal Flight отменила все полёты за границу из России. Перевозчик остановил рейсы с 5 марта, но продолжает выполнять вывозные рейсы. Рейсы за границу уже отменили «Аэрофлот» (кроме Минска), «Победа», «Россия» и «Аврора», а также S7, Nordwind и Azur Air.

Сервисы

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay. Собрали в материале, какие есть возможные замены.

Разработчик ПО Qt Group заблокировал загрузку своих продуктов с российских IP-адресов и убрал поддержку русского языка с сайта, пишет РБК со ссылкой на обсуждения ИТ-специалистов в профильных чатах.

Роскомнадзор заявил, что в течение суток ограничит доступ к американскому приложению Zello в России. Сервис позволяет использовать телефон как рацию.

Американский сервис экспресс-доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» уволил 98% сотрудников, пишет NYPost.

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Санкции

О новых санкциях власти зарубежных стран пока не сообщали.

Реакция бизнеса и правительства

Минтранс предложил меры поддержки российских авиакомпаний. В частности, приостановить плановые и внеплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить госрегистрацию прав на гражданские самолёты, а также продлить сертификаты летной годности иностранных самолетов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, пишет РБК.

Минцифры подготовит меры по защите информационной инфраструктуры страны. Такое поручение министерству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС. Ведомство также предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».

«Радио Свобода» объявило о приостановке работы в стране.

Prada сообщила о приостановке розничной торговли в России.

Россельхознадзор заявил о стабильных поставках из десяти стран Евросоюза кормов для питомцев, ведомство рассматривает предложения из других стран.

События предыдущего дня, 5 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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Иван Шеметов

Кто то перестал писать "война"

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Anton Shevczov

За это сейчас узаконили сажать на 15 лет

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14
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Ржавая вилка

Толи ещё будет.

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0
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LuNature

Война есть, а слова нет 🤨

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8
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добрая букашка

Главное в экономике, день 11:

Пиздец

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9
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Рамзи Мирзалиев
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5
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Lena *

Про Prada даже как-то неуместно на фоне остального))

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3
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Gedevan

По Кадырову прицельно бьют, изверги.

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Горячий торшер

Они не поняли. Они пытаются аспирином лечить саркому с метастазами 😱
Они всё ещё в танке.

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2
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роман долгополов

Вы это рандонмно постите?

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Горячий торшер

А вот и троллей подвезли с сателлитами-лайкарями 😆
Лайкарь палевный. 2 марта зарегестрировался, не уровень VC. Несите другого.

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роман долгополов

Да-да,ради постов Dmitry Obelov на vc, в фсб целый отдел содержат!

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Pavel Voronkov

Пока одни тешатся, другие захватывают рынки.

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–4
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Анастасия

Особенно весело будет эта новость смотреться, если вдруг Китай присоединится к санкциям.

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3
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Pavel Voronkov

Да, да, а Макрон просто так попросил французов не уходить из России.

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1
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Иван Шеметов

Китай, который заключил контракт с РФ на покупку нефти по 111 долларов, когда она стоила 86 конечно введёт санкции. Это те китайцы, которым газ идёт почти по ценам российским, чуть дороже, то есть строительство скорее всего не окупится.
Они давно обо всем договорились)

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Олег Саенов

покупку нефти по 111 долларов
 вы конечно при сделке присутствовали, раз так авторитетно заявляете, что они по 111 купили а не по 50. Или вы это в интернете прочитали и радостно поверили?

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Иван Шеметов

Это отчёт роснефти

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Chok Chok

И доллар во вторник делает вжжжух, чо когда девальвация( даже в понедельник

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Ржавая вилка

Опять отменят торги. У них важна циферка, а не фактическое положение дел.
В конце концов, надо же делать вид, что все хорошо, даже если за душой ничего нет. Так всегда было, есть и будет.

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Хлоргексидин

Почему именно в пн?

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Chok Chok

Биржа так понимаю открывается, но конечно могут и не открыть

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Сергей Ветров

Безвизовый режим, ну наконец-то, победили!

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Rufat Gulmalizadeh

Большой брат смотрит, нельзя говорить война.

Сейчас Россия это лайт версия оруэлла.

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

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добрая букашка

"Prada сообщила..."
а это точно главное в экономике?

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Gedevan

Prada — торговлю
 Нелюди! Шайтаны! Где же Кадыров теперь ботинки будет покупать?

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O2 Consulting
ОАЭ анонсировали новую лицензию для компаний, осуществляющих деятельность в сфере искусственного интеллекта
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5
Финансы
TJ
Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному Telegram-каналу
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