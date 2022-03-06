1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.