ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц Статьи редакции
«Для обеспечения финансовой стабильности».
Банк России ограничил переводы физлицами — резидентами до $5000 (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц. Об этом говорится в письме регулятора от 5 марта.
- В пользу физлиц-нерезидентов, включая близких родственников и супругов, — с банковского счёта или без его открытия.
- В пользу физлиц-резидентов без открытия банковского счёта, включая близких родственников и супругов.
- В пользу физлиц-резидентов со счёта, если они не близкие родственники или супруги.
О том, что ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5000 в месяц, 5 марта писал «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Регулятор не комментировал информацию.
только отвернулся - лимит на вывод 10к, повернулся - 5к
С собой можно вывезти 10к. В этом плане ничего не менялось.
Переводить из России можно 5к ежемесячно.
Я ко всем новостям добавляю слова "пока".
Совсем все по другому воспринимается
А прям много россиян переводили больше 5000 долларов за рубеж?
620.000 рублей в месяц теперь можно переводить....как жить дальше....
Даже лучше будет, экономика только выиграет
Сказал который ничего не понимает в экономике.
Сказал который ничего в сарказме не понимает;)
У меня супруга в Монте-Карло, как и у большенство россиян - она же там не протянет!
Скажет, что беженка с Украины, ей отель и фишки бесплатно будут
Ладно
Вместо "Кто как обзывается, тот сам так называется" актуальным становится выражение "Кто не спрятался - я не виноват"
Надо переводить в Россию и быть богатым )
Хотят украсть у нас последнее, почему я не могу распорядится своими кровными, с которых заплатил налоги?? где бл%дь государственные бабки? куда пошли трилионные бюджеты, где хвалебная армия, где техника?? похоже "отдельные малочисленные неонацистские группировки", на незалежной, переломололи в фарш всю нашу элиту, невозможно смотреть на это позорище, 11й день полнейшего унижения и уничтожения, стыд и позор мирового масштаба, укры бодро рапортует, что наших запасов максимум на 2 дня, рапортуют с видео наших пленных, вокруг трупы российских солдат, сожженные колоны бронетехники, это все на видео, все уничтожено в гамно, нахера эта операция, и где вообще делось хуйло?? Разваливает ведь страну на глазах
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».
Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
Человеческая психика всегда стремится адаптироваться к любой ситуации, особенно во время неопределенности. Однако при изменении обстоятельств, меняется и эмоциональное состояние. При этом важно понимать, что каждый реагирует на стресс по-разному. Это совершенно нормально.
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