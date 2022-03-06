Финансы
Призванный глобус

ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц Статьи редакции

«Для обеспечения финансовой стабильности».

Банк России ограничил переводы физлицами — резидентами до $5000 (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц. Об этом говорится в письме регулятора от 5 марта.

  • В пользу физлиц-нерезидентов, включая близких родственников и супругов, — с банковского счёта или без его открытия.
  • В пользу физлиц-резидентов без открытия банковского счёта, включая близких родственников и супругов.
  • В пользу физлиц-резидентов со счёта, если они не близкие родственники или супруги.

О том, что ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5000 в месяц, 5 марта писал «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Регулятор не комментировал информацию.

#новость #цб

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добрая букашка

только отвернулся - лимит на вывод 10к, повернулся - 5к

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Munhgausen1 .

С собой можно вывезти 10к. В этом плане ничего не менялось.
Переводить из России можно 5к ежемесячно.

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0
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S.Capusta

Я ко всем новостям добавляю слова "пока".
Совсем все по другому воспринимается

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4
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Сергей Сетров

А прям много россиян переводили больше 5000 долларов за рубеж?
620.000 рублей в месяц теперь можно переводить....как жить дальше....

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0
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Igor Kalashnikov

Даже лучше будет, экономика только выиграет

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–8
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LuNature

Сказал который ничего не понимает в экономике.

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0
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Igor Kalashnikov

Сказал который ничего в сарказме не понимает;)

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5
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Сергей Сетров

У меня супруга в Монте-Карло, как и у большенство россиян - она же там не протянет!

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Igor Kalashnikov

Скажет, что беженка с Украины, ей отель и фишки бесплатно будут

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3
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Zhenya Cheranyov

Ладно

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VA

Вместо "Кто как обзывается, тот сам так называется" актуальным становится выражение "Кто не спрятался - я не виноват"

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Yury Kotov

Надо переводить в Россию и быть богатым )

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Сергей Ветров

Хотят украсть у нас последнее, почему я не могу распорядится своими кровными, с которых заплатил налоги?? где бл%дь государственные бабки? куда пошли трилионные бюджеты, где хвалебная армия, где техника?? похоже "отдельные малочисленные неонацистские группировки", на незалежной, переломололи в фарш всю нашу элиту, невозможно смотреть на это позорище, 11й день полнейшего унижения и уничтожения, стыд и позор мирового масштаба, укры бодро рапортует, что наших запасов максимум на 2 дня, рапортуют с видео наших пленных, вокруг трупы российских солдат, сожженные колоны бронетехники, это все на видео, все уничтожено в гамно, нахера эта операция, и где вообще делось хуйло?? Разваливает ведь страну на глазах

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Финансы
Призванный глобус
Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​систем UnionPay и JCB в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

62 62 комментария
59
Финансы
TJ
Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному Telegram-каналу
298 298 комментариев
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Финансы
добрая букашка
CEO Binance: мы не собираемся замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей

Криптовалюта бесполезна, чтобы избежать санкций.

Если Binance должна блокировать криптовалюту для всех россиян в одностороннем порядке? То позвольте мне спросить это по-другому. Стоит ли парижской кофейне отказываться обслуживать русского покупателя? Или забрать их бумажник, пока они там?

Ответ на это нет. Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей.


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