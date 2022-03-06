«Ведомости»: правительство готовит план «спасения» малого и среднего бизнеса — льготы по налогам и кредитам Статьи редакции
Первые меры направлены на снижение рисков возможного дефолта у малого и среднего бизнеса из-за разрыва логистических цепочек и кредитной нагрузки, говорит источник.
Правительство России готовит план «спасения» малых и средних предприятий (МСП) в условиях санкций, пишут «Ведомости». Первые меры поддержки включают снижение кредитных ставок, послабления по налогам и административные послабления, рассказали два близких к правительству источника газеты и федеральный чиновник.
Следующий пакет мер будет направлен на стимулирование бизнеса к импортозамещению, он ещё обсуждается и будет пополняться, говорят собеседники издания.
В Минэке рассказали газете, что ведомство проводит консультации с бизнесом, банками, общественными объединениями для создания «мероприятий по поддержке бизнеса».
Какие меры поддержки могут принять
По данным «Ведомостей», правительство в частности планирует изменить условия льготной программы кредитования МСП «1764». Согласно текущим условиям, ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%» — сейчас это 22,75%.
Это невыгодно для МСП, поэтому один из обсуждаемых вариантов — закрепить ставку до экстренного повышения на уровне 9,5%. Таким образом, ставка по программе может быть равна 12,25%, но это не итоговый вариант, пишет газета.
Правительство также планирует увеличить гарантийную защиту малого и среднего бизнеса на основе механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП. В рамках механизма власти обсуждали увеличение размера субсидии на выплаты по поручительствам до 6 млрд рублей до 2024 года, но окончательное решение не принято, уточнил источник.
В Корпорации МСП сообщили изданию, что совет директоров возобновит совместную с ЦБ антикризисную программу льготного кредитования и рефинансирования бизнеса по ставке до 8,5% годовых. Лимит по программе — 60 млрд рублей, срок — как минимум до конца марта 2022 года.
Правительство таже обсуждает послабления по налогам для МСП: от налоговых каникул до снижения ставок и обнуления на несколько месяцев ряда налогов, говорит федеральный чиновник. Сейчас основная нагрузка МСП — налог на имущество и страховые взносы.
Также правительство планирует скорректировать критерии отнесения к субъектам МСП для расширения числа получателей льгот, обсуждается снятие «ковидных» ограничений с учётом эпидситуации, выяснила газета. Может быть упрощена процедура ликвидации МСП: сроки могут сократить с 1,5 лет до 3,5 месяцев, от бизнеса потребуется только заявление в ФНС.
Пока они будут готовить, уже спасать некого будет)
Странно, что они об этом не подумали пока планировали "спецоперацию")
Это "операция" как и все, что делалось в рф за последние 30 лет властью - это спонтанная реакция на события, как у собаки Павлова. Говорить о каком то планировании, хотя бы тактическом (не то что там на пару лет вперед, хотя бы на год), бессмысленно.
А с каких пор наше правительство о нас думает?
А с каких пор любые правительства думают о ком-то кроме кормушек?
ВВП тактик, а не стратег. Не ждите от него многого. А на людей ему в любом случае плевать. Они скорее помеха. Он уже напрямую с историей разговаривает.
Эти идиоты думали, что можно действовать как гитлер в 21 веке, типо установил господство в воздухе и можно танковыми кулаками в глубокий тыл идти, забив на охрану снабжения, не учли, что американцы будут снабжать разведданными, а это сейчас главный ресурс на войне, можно оружием середины 20 века делов наделать, главное, знать куда и когда стрелять.
Недооценивать стойкость хохлов было еще глупее, в боях под Донецком они себя хорошо показали.
Не согласен, вполне можно, как например во вторую чеченскую. Но для этого надо под ноль сносить бомбежками да ракетными ударами все крупные города, где есть сопротивление, вместе с мирными жителями конечно же.
В чеченскую можно было поселки сносить (городов там считай только Грозный), американцы были не против, а здесь и территория больше, партизаны тогда гитлера знатно поимели, а уж слабую рф вообще без проблем, шансов не было, идиоты.
Да и Чечню же не победили, до сих пор дань платим закрывая глаза на местный беспредел.
Все же здесь не сирийцы, а русские под гнетом укронацистов. Даже свои не поймут, если на русские головы уж совсем по сирийски полетят бомбы да ракеты.
Сука, начал читать и не смог. Это такая херь. Какие планы по спасения. С таким же успехом я сейчас сяду писать план по строительству болида формулы 1 и пойду собирать пустые банки из под пива, чтоб кузов из них сделать. Еды палы, план до делают, а не после
Ваш план выглядит более реалистичным.
Странно, а почему только сейчас начали готовить? Или не хватило компетенции просчитать, что будет когда решили сделать такое? Или не хватило ума, вообще подумать?
Скорее всего дед и пару других силовиков в курсе были. ЦБ и МинФин сами такой жести не ожидали.
Странно, ведь не первый год в России при Путине живут, давно пора понять , что нужно ждать чего угодно и готовить несколько пакетов с планами, но честно говоря на то что происходит и плана не подготовишь, только если это не план с забористым планом, потому что в здравом рассудке воспринимать все это, особенно как все на расслабоне воспринимают происходящее, невозможно.
готовить несколько пакетов с планами
Вам какой пакет? По 2 или по 5? Бесплатные кончились.
В комментариях пишут, что будет гиперинфляция или что-то в этом роде. Но разве эти меры по спасению бизнеса это не против дефляции? Разве при будующей высокой безработице и высоких ставках кредита и банкротствах не означает скорее развитие дефляционных процессов, чем инфляционных? Ну, если только не будет в прямом смысле вертолетных денег)
Вброс денег в экономику при падении ВВП и снижении предложения по определению приведет к значительной инфляции. Обычная арифметика, по другому быть просто не может. Накачка ликвидностью банков недавно в момент привела к снижению курса рубля и т.к. при ставке 22 процента ни один вменяемый бизнесмен не станет кредитоваться, ну и банки осознавая риски не станут кредитовать бизнес. Результат переток денег на валютный рынок, где хоть как то можно было заработать. Хотя стоит признать Набиулина при ограниченном функционале на общем фоне выглядит максимально профессионально. Заявление вице-премьера Борисова, что они де не могли предположить такоко массштаба и глубины санкций для меня лишь подтверждают, что ничего хорошего они предпринять не смогут. При планировании любых действий, особенно тех, что могут быть расценены недружественно, оценка рисков помогает также оценить свои возможности по купированию проблем. Пока я вижу, что они действуют ситуативно, по мере нарастания угроз. То есть нет папки с заранее согласованной стратегией, потому что никто ничего не мог оценить. Так может стоило уступить свои места тем кто мог...? Ну это риторический вопрос конечно.
Ну вот. ЦБ максимально упрощает требования к банкам и накачивает их ликвидностью, чтобы не было дефляции? Сейчас многие снимают свои депозиты из банков, народ на бирже прогорает, а некоторые и с плечом играли. Ипотечные ставки запредельные, значит их мало кто будет брать, а по старым возможны банкротства из-за безработицы. Потребительские кредиты тоже не будут выдаваться на фоне нехватки самих товаров. Денежная масса ведь скукожиться до состояния изюма. Разве это не сценарий великой депрессии? )
Главная причина дефляции это все же преобладание предложения при низком спросе, сейчас мы увидим пиковую накачку ликвидностью при значительном, не сразу, а примерно в течении месяца снижении предложении. Ставка по вкладам не думаю, что сильно перестроит финансовую модель поведения и сделает ее сберегательной. Ставки эти на месяц-три. А дальше думают, что рассосётся. Да и не помню я, что бы у нас была когда-то дефляция, может пару кварталов когда-то. Стагфляция это да наше все.
Ну хорошо, т.е. плохо) спасибо за ответ.
Не за что, надеюсь Вам это как то поможет. Но есть и хорошие новости, если раньше много людей думало, что без него будет хуже, то предположу, что примерно через полгода большинство будет точно уверено, что без него будет пожалуй получше. Хотя Стокгольмский синдром никто не отменял. Да и люди у нас в массе своей не хотят ничего решать сами. Россия-страна загадка...
Кстати да, единственный более менее адекватный человек, во всем это шапито - глава ЦБ, чьи действия направлены на уменьшение последствий этой "спецоперации"
Это и пугает, там по определению не должно быть нормальных людей. Долго ли она ещё там просидит, вот вопрос.
Угу. И назовут его "СИЗО"
Так же спасут предпринемателей, как и мирных украинцев. Просто убьют.
какой же сброд последнюю неделю на вц в комментах вылезает. взрослые мужики только и делают, что ноют, как жизнь тяжело. безотносительно политики и того молодец дед или нет, просто тошно читать неполноценных и обиженных на мир дурачков.
если будет меньше 10 минусов, я очень обижусь!
Держи первый минус, друг!
Есть старая песня ;
Но мы имеем то , чего мы сами стоим
Пока в душе своей не одолеем страх ,
Нам говорят что тучи над страною ,
А это просто небо в облаках .
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по ставке до 8,5% годовых.
Берем под 8.5, кладем в банк под 22.
PROFIT!
Дают каюту поудобнее, но на Титанике.
Уже можно начинать! Мы видели, как быстро могут согласовывать и утверждать законы!
22% это очень много для кредита. Не более 5% в таких случаях нужно. Поставщики уже подняли цены, причем с запасом.
Да, да. ВТБ и Сбер еще в прошлую войну, с Ковидом, помог. Отказом. Сиквел - "Помощь МСП 2.0"
Говорить о готовке они только и могут, а все действия которые они уже сделали за 2 дня и сделают еще направленны на уничтожение всего бизнеса. Им выгодно держать монополию на все
Это что мертвому припарки.
Думаю тут объяснения не нужны. Важные регионы выделены синими линиями
Спецоперация по спасению бизнеса
Да какой план? Михеев, Катасонов и Глазьев правильно говорят - ЦБ РФ это враг России. А то, что они подняли ставку до 20 процентов - это наоборот подставили бизнес и людей. Нужно было оставить ставку и списать долги людям, предоставить дешевые кредиты и т.д. А поднятие ставки - это действие врага, которое сильно повредит экономике.
Сраная либерастня минусует? Правда глаза колет?
Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.
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