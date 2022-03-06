Первые меры направлены на снижение рисков возможного дефолта у малого и среднего бизнеса из-за разрыва логистических цепочек и кредитной нагрузки, говорит источник.

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Правительство России готовит план «спасения» малых и средних предприятий (МСП) в условиях санкций, пишут «Ведомости». Первые меры поддержки включают снижение кредитных ставок, послабления по налогам и административные послабления, рассказали два близких к правительству источника газеты и федеральный чиновник.

Следующий пакет мер будет направлен на стимулирование бизнеса к импортозамещению, он ещё обсуждается и будет пополняться, говорят собеседники издания.

В Минэке рассказали газете, что ведомство проводит консультации с бизнесом, банками, общественными объединениями для создания «мероприятий по поддержке бизнеса».

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Какие меры поддержки могут принять

По данным «Ведомостей», правительство в частности планирует изменить условия льготной программы кредитования МСП «1764». Согласно текущим условиям, ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%» — сейчас это 22,75%.

Это невыгодно для МСП, поэтому один из обсуждаемых вариантов — закрепить ставку до экстренного повышения на уровне 9,5%. Таким образом, ставка по программе может быть равна 12,25%, но это не итоговый вариант, пишет газета.

Правительство также планирует увеличить гарантийную защиту малого и среднего бизнеса на основе механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП. В рамках механизма власти обсуждали увеличение размера субсидии на выплаты по поручительствам до 6 млрд рублей до 2024 года, но окончательное решение не принято, уточнил источник.

В Корпорации МСП сообщили изданию, что совет директоров возобновит совместную с ЦБ антикризисную программу льготного кредитования и рефинансирования бизнеса по ставке до 8,5% годовых. Лимит по программе — 60 млрд рублей, срок — как минимум до конца марта 2022 года.

Правительство таже обсуждает послабления по налогам для МСП: от налоговых каникул до снижения ставок и обнуления на несколько месяцев ряда налогов, говорит федеральный чиновник. Сейчас основная нагрузка МСП — налог на имущество и страховые взносы.