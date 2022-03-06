«Газпромбанк» и «Банк Санкт-Петербург» повысили стоимость карт UnionPay на фоне ухода Visa и Mastercard из России Статьи редакции
Вероятно, желающих слишком много.
На сайтах «Газпромбанка» и «Банка Санкт-Петербург» обновилась информация по обслуживанию карт системы UnionPay, которая пока продолжает работать в России.
Утром 6 марта редактору vc.ru удалось заказать карту «Газпромбанка», оставив заявку на сайте, её обещали доставить бесплатно на дом. На сайте говорилось, что она обслуживается бесплатно, стоимость выпуска не указывалась.
К вечеру условия на сайте изменились: теперь заказать карту можно только в отделении, а стоимость выпуска составляет 5000 рублей. При этом условия по картам другой не попавшей под санкции системы — JCB — не изменились, карты обслуживаются бесплатно, заявку можно оформить на сайте.
На момент написания заметки vc.ru не ответили в пресс-службе «Газпромбанка». Оператор горячей линии сообщила, что не знает причин изменения тарифов.
Условия выпуска «пластика» UnionPay также изменились в «Банке Санкт-Петербург». Утром 6 марта, по данным сайта компании, стоимость обслуживания составляла 750 рублей в год, к вечеру она выросла до 5000 рублей в год.
По словам двух пользователей vc.ru, стоимость выпуска карты составляет теперь 10 тысяч рублей, но и по такой цене выпустить её раньше 14 марта нельзя, сообщили им в банке.
В Instagram компания подтвердила комиссию за выпуск карты в размере 10 тысяч рублей. Комиссия за срочный выпуск карты за несколько часов составляет 50 тысяч рублей. В банке также уточнили: пока заказать «пластик» Union Pay могут только текущие клиенты.
В «Банке Санкт-Петербург» vc.ru рассказали, что тариф повысили из-за резкого спроса.
На сайте «Почта банка» есть информация об открытии карты Union Pay, однако в службе поддержки одному из пользователей vc.ru рассказали, что больше не выпускают карты этой платёжной системы.
В банке vc.ru сообщили, что скоро можно будет выпустить виртуальную карту Union Pay через приложение.
Всего лишь бизнес - ничего личного! )
Всё для нас стараются, рас есть спрос, надо подороже, чтобы всем досталось 😂😂
...)
Двас
Вооооот. Вот он российский капитализм в условиях снижения конкуренции
Как таксисты в Домодедове во время терракта.
Такие пидорасы…
Ну и сами же себе в ногу стреляют, есть и другие банки + Тинькофф обещает подсуетиться.
Они и так бы в конкуренции с сбером, альфой, тиньком, etc не выстояли. Сейчас просто пока могут рубят бабло.
Кидал из Тинькофф знаем. Лучше с наличкой на кармане ходить чем с ними связываться.
P.S. Боты олежки понабежали
Откуда вы такие беретесь обманутые, читайте договоры. С 2013 с тиньком. Проблемы только раз словил, что не могли основной телефон словить (внутри видимо какое-то жуткое легаси на этот счет, пару месяцев тикет висел). Все остальное решали, как по дебетовке, так и оп кредитке. Ну и сейчас валютой жопа у них, хотя и втб мне заказ на 15-ое поставил.
Вы наверное взяли кредитный продукт и просрочили платёж? И тут вас за яйца-то и схватили..
Нет, кредитный продукт не брал.
Газпром хочет навариться на катастрофе? А можно узнать фамилии, решивших это сделать
А зачем вам фамилии если вам нечем повлиять на их решения?
Есть чем. Не нести им деньги. Вот и все.
А если как минимум все физлица, обслуживающиеся в этих банках, примут решение расторгнуть договора с этими банками и отнести деньги в другой банк.
То представьте, что будет...
Для этого нужно всего лишь открыть честный банк.
А, ну да. И лет 10, чтобы все убедились, что всё честно (а Честнобанк при этом не разорился бы).
50 тысяч за быстрый выпуск — нам такого в комменте не сказали! Спасибо большое за ссылку
Дефицит пластика... Ох ебать.
С условиях курса 500р за доллар, это стоит всего 10$ в год так что нормально
Тебе приснился что ли такой курс?
Уже двести, в среду откроются москальска биржа, станет 500 вот увидишь
«Газпромбанк» и «Банк Санкт-Петербург» - РЕДИСКИ...
В такое время, так сделать.
Это просто зашквар.
Ни ногой к Вам. Думал открыть счёт - а теперь х...н...
Путина на Вас не хватает.
Тут можно посмотреть, в каких банках можно оформить UnionPay в России:
https://unionpayintl.com/ru/servicesProducts/products/unionPayCard/apply/
Только не оформляйте в Россельхозбанке! Был неудачный опыт.
Что за неудачный опыт-то? Потому что кроме Газа и СПб с Россельхозбанком, остальные я вообще не знаю что за банки если честно.
Скорее всего у них есть сроки в которые они официально уложиться должны при выпуске карт, и что бы не растягивать это вводят заградительные меры. Или вы хотели что- бы вам просто отказывали?
но мы конечно сначала поистерим, а потом подумаем
Сразу 100000 или 1000000, чтобы наверняка.
Если будет наплыв еще больше - поднимут цены, что логично. Это правильнее чем отказывать, кому срочно - заплатит, другой подождет.
Логично, но не в это время. Обстоятельства изменились и нужно найти кто принимал такое решение
А можно только кредитные карты выдавать без льготного периода под 49.99% с годовым в 15000, а не дебетовые.
p.s. В свое время хотел Юнион в Восточном оформить, а мне сказали - только кредитка.
Тиньков и так выдает 49.99 лол
Они чисто физически не могут так быстро масштабироваться с таким наплывом.
Кому война, а кому мать родна.
Газпромбанк под санкциями же
как санкции относятся к китайской платежной системе?
5000 в год для платежей на Алиэкспрессе? Засуньте эту карту Байдену в задницу! 💩
Инфа 100-ка? Мне кроме Али ничего и не надо. Зацени:
У меня свет в коридоре сломался и я лампу с ИК датчиком заказала на 11.11. Сейчас свет починили, но все равно удобно. Ещё одна такая висит над кофеваркой - кофе отменять, ещё одна возле выключателя у сан-узлов - не искать в темноте.
Вот крысы.
Класс, у нас как всегда - бизнес готов поддержать население 🤣
Все идёт по плану согласно графику 🤦🏻♂️🙃
Готовились-готовились и не приготовились. По традиции, зима пришла внезапно.
Волюшку народа не так уж и просто исполнить даже если не просили.
Хапуги)
Русские бизнесмены be like
Фу такими быть. Может на них ФАС обратит внимание, как на ДНС с их накруткой на айфоны в секунду.
Ну и на них найдется управа. Как минимум умные клиенты отвернутся.
Кризис показывает истинное лицо каждого.
Мрази
Ну все понятно. Наказывайте их рублем. Этого они бояться больше всего.
Закрывайте счета если хотите. Для себя галочку поставил, к ним ни ногой.
Зашибись поддерживают российский народ! Баян таким банкам @Газпромбанк
"вынуждены" они. И куда смотрит ФАС?
пидорасы конченые, надо в ФАС писать
С бесплатно до 5000 за ночь. Мда.
5000 за дебетовую карту. И ещё ведь вообще не факт, что с ней можно будет что-то покупать заграницей. Ну, посмотрим.
Днём был в БСП. Помимо годового обслуживания в 5к еще 10к просили за сразу на месте просто за оформление карты. При том что карточка онли РУБЛЕВАЯ. Я даже знать не хочу сколько потом на бесконечных конвертациях потерять можно (ведь все мы понимаем для чего эта карта)
Скоро и его закроют, будем честными
@Тинькофф Вы когда подсуетитесь? Вы же впереди планеты всей как дело касается денег из воздуха. Даёшь по 2500 за выпуск юппи! Чтобы как-бы честно всё. Можно даже ваших горячих голов из первой линии посадить зачеркивать логотип мастеркарда и рисовать нужный на миллионах уже готового пластика.
d
А ещё в обед была бесплатной. К вечеру 5000. Спасибо, у других банков найду. Просто ненормальная цена за обычную дебетовую карту.
Бизнес по расеянски.
Есть один вопрос ко всем, кто сейчас "топит" за UnionPay - почему вы считаете, что данная карта будет работать в стране, находящейся под санкциями? Да, сейчас ещё работает, а завтра? Например, в подсанкционном Иране её нет.
Потому что мы любить товарищ Xi
Вслед за AMD и Intel, которые остановили поставки в страну в начале марта.
Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».
Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.