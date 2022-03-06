Виртуальная карта выпускается без физического носителя, в электронном виде, и представляет собой банковскую платёжную карту, предназначенную для платежей в интернете. Она содержит реквизиты банковской карты, необходимые для осуществления оплаты на интернет-сайтах.



В ближайшее время вы сможете выпустить виртуальные карты Union Pay «Почта Банка» в мобильном приложении, что позволит оплачивать товары и услуги в иностранных магазинах, привязать карту к зарубежным сервисам. Так, если вы находитесь за границей и вам необходимо купить авиабилет, вы сможете воспользоваться этой картой «Почта Банка». Пополнить счет карты можно будет через СБП, переводом на счет или между счетами «Почта Банка».