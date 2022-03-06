Финансы
Лера Михайлова

«Газпромбанк» и «Банк Санкт-Петербург» повысили стоимость карт UnionPay на фоне ухода Visa и Mastercard из России Статьи редакции

Вероятно, желающих слишком много.

69 69 комментариев
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На сайтах «Газпромбанка» и «Банка Санкт-Петербург» обновилась информация по обслуживанию карт системы UnionPay, которая пока продолжает работать в России.

Утром 6 марта редактору vc.ru удалось заказать карту «Газпромбанка», оставив заявку на сайте, её обещали доставить бесплатно на дом. На сайте говорилось, что она обслуживается бесплатно, стоимость выпуска не указывалась.

К вечеру условия на сайте изменились: теперь заказать карту можно только в отделении, а стоимость выпуска составляет 5000 рублей. При этом условия по картам другой не попавшей под санкции системы — JCB — не изменились, карты обслуживаются бесплатно, заявку можно оформить на сайте.

На момент написания заметки vc.ru не ответили в пресс-службе «Газпромбанка». Оператор горячей линии сообщила, что не знает причин изменения тарифов.

Условия выпуска «пластика» UnionPay также изменились в «Банке Санкт-Петербург». Утром 6 марта, по данным сайта компании, стоимость обслуживания составляла 750 рублей в год, к вечеру она выросла до 5000 рублей в год.

По словам двух пользователей vc.ru, стоимость выпуска карты составляет теперь 10 тысяч рублей, но и по такой цене выпустить её раньше 14 марта нельзя, сообщили им в банке.

В Instagram компания подтвердила комиссию за выпуск карты в размере 10 тысяч рублей. Комиссия за срочный выпуск карты за несколько часов составляет 50 тысяч рублей. В банке также уточнили: пока заказать «пластик» Union Pay могут только текущие клиенты.

В «Банке Санкт-Петербург» vc.ru рассказали, что тариф повысили из-за резкого спроса.

Действительно, мы повысили тариф. Это связано с тем, что мы не готовились к такому скачку спроса на карты UnionPay, есть дефицит плаcтика. Быстро организовать логистику доставки нового пластика мы можем только по высокой цене, поэтому вынуждены временно поднять стоимость. Вероятно, в ближайшее время ситуация изменится, и мы непременно вернемся к прежним условиям.

представитель «Банка Санкт-Петербург»

На сайте «Почта банка» есть информация об открытии карты Union Pay, однако в службе поддержки одному из пользователей vc.ru рассказали, что больше не выпускают карты этой платёжной системы.

В банке vc.ru сообщили, что скоро можно будет выпустить виртуальную карту Union Pay через приложение.

Виртуальная карта выпускается без физического носителя, в электронном виде, и представляет собой банковскую платёжную карту, предназначенную для платежей в интернете. Она содержит реквизиты банковской карты, необходимые для осуществления оплаты на интернет-сайтах.

В ближайшее время вы сможете выпустить виртуальные карты Union Pay «Почта Банка» в мобильном приложении, что позволит оплачивать товары и услуги в иностранных магазинах, привязать карту к зарубежным сервисам. Так, если вы находитесь за границей и вам необходимо купить авиабилет, вы сможете воспользоваться этой картой «Почта Банка». Пополнить счет карты можно будет через СБП, переводом на счет или между счетами «Почта Банка».

из заявления банка

#новость #visa #mastercard

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Викторович

Всего лишь бизнес - ничего личного! )

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43
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Dennis Gooddeni

Всё для нас стараются, рас есть спрос, надо подороже, чтобы всем досталось 😂😂

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18
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Викторович

...)

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1
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El Negro

Двас

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1
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Максим Кот

Вооооот. Вот он российский капитализм в условиях снижения конкуренции

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38
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Sergei Timofeyev

Как таксисты в Домодедове во время терракта.

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3
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Евгений Рогов

Такие пидорасы…

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29
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Мощный хот-дог
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2
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Илья Чирков

Ну и сами же себе в ногу стреляют, есть и другие банки + Тинькофф обещает подсуетиться.

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16
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Konstantin Semchishkin

Они и так бы в конкуренции с сбером, альфой, тиньком, etc не выстояли. Сейчас просто пока могут рубят бабло.

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9
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Z

Кидал из Тинькофф знаем. Лучше с наличкой на кармане ходить чем с ними связываться.
P.S. Боты олежки понабежали

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–8
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Konstantin Semchishkin

Откуда вы такие беретесь обманутые, читайте договоры. С 2013 с тиньком. Проблемы только раз словил, что не могли основной телефон словить (внутри видимо какое-то жуткое легаси на этот счет, пару месяцев тикет висел). Все остальное решали, как по дебетовке, так и оп кредитке. Ну и сейчас валютой жопа у них, хотя и втб мне заказ на 15-ое поставил.

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2
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Генератор Мемов

Вы наверное взяли кредитный продукт и просрочили платёж? И тут вас за яйца-то и схватили..

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0
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Z

Нет, кредитный продукт не брал.

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1
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Михаил Похеров

Газпром хочет навариться на катастрофе? А можно узнать фамилии, решивших это сделать

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10
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Evgenii

А зачем вам фамилии если вам нечем повлиять на их решения?

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5
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Ivan Cato

Есть чем. Не нести им деньги. Вот и все.

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0
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Р Ф

А если как минимум все физлица, обслуживающиеся в этих банках, примут решение расторгнуть договора с этими банками и отнести деньги в другой банк.

То представьте, что будет...

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0
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MrMike3112 .

Для этого нужно всего лишь открыть честный банк.
А, ну да. И лет 10, чтобы все убедились, что всё честно (а Честнобанк при этом не разорился бы).

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0
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Удачный кавалер

абсолютно любой топ менеджер.

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Mikhail Shamov

https://www.instagram.com/p/Caw0hNGuVUS/?utm_medium=copy_link

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3
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Лера Михайлова

50 тысяч за быстрый выпуск — нам такого в комменте не сказали! Спасибо большое за ссылку

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8
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Я никто и звать меня никак

Дефицит пластика... Ох ебать.

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1
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Илья Мишин

С условиях курса 500р за доллар, это стоит всего 10$ в год так что нормально

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–4
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whishp

Тебе приснился что ли такой курс?

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5
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Илья Мишин

Уже двести, в среду откроются москальска биржа, станет 500 вот увидишь

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–13
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Р Ф

«Газпромбанк» и «Банк Санкт-Петербург» - РЕДИСКИ...

В такое время, так сделать.
Это просто зашквар.

Ни ногой к Вам. Думал открыть счёт - а теперь х...н...

Путина на Вас не хватает.

Тут можно посмотреть, в каких банках можно оформить UnionPay в России:

https://unionpayintl.com/ru/servicesProducts/products/unionPayCard/apply/

Только не оформляйте в Россельхозбанке! Был неудачный опыт.

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3
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Максим Мюллер

Что за неудачный опыт-то? Потому что кроме Газа и СПб с Россельхозбанком, остальные я вообще не знаю что за банки если честно.

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0
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Заходил вчера

Скорее всего у них есть сроки в которые они официально уложиться должны при выпуске карт, и что бы не растягивать это вводят заградительные меры. Или вы хотели что- бы вам просто отказывали?

но мы конечно сначала поистерим, а потом подумаем

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1
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Gleb Tyutikov

Сразу 100000 или 1000000, чтобы наверняка.

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2
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Заходил вчера

Если будет наплыв еще больше - поднимут цены, что логично. Это правильнее чем отказывать, кому срочно - заплатит, другой подождет.

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1
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Михаил Похеров

Логично, но не в это время. Обстоятельства изменились и нужно найти кто принимал такое решение

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0
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Gleb Tyutikov

А можно только кредитные карты выдавать без льготного периода под 49.99% с годовым в 15000, а не дебетовые.
p.s. В свое время хотел Юнион в Восточном оформить, а мне сказали - только кредитка.

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Maxim Grin

Тиньков и так выдает 49.99 лол

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0
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Заходил вчера

Они чисто физически не могут так быстро масштабироваться с таким наплывом.

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Gleb Tyutikov

Кому война, а кому мать родна.

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2
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Mik Petrov

Газпромбанк под санкциями же

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Anton Khodakovsky

как санкции относятся к китайской платежной системе?

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2
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whishp

5000 в год для платежей на Алиэкспрессе? Засуньте эту карту Байдену в задницу! 💩

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–1
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Моральный месяц

Для Алиэкспресс и карта системы МИР подойдёт.

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3
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whishp

Инфа 100-ка? Мне кроме Али ничего и не надо. Зацени:
У меня свет в коридоре сломался и я лампу с ИК датчиком заказала на 11.11. Сейчас свет починили, но все равно удобно. Ещё одна такая висит над кофеваркой - кофе отменять, ещё одна возле выключателя у сан-узлов - не искать в темноте.

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–4
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Моральный месяц

Сто лет в обед уже как.

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Андрей Волхонский

Вот крысы.

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1
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Marina Firsova

Класс, у нас как всегда - бизнес готов поддержать население 🤣

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Артур Анатольевич Ротарь

Все идёт по плану согласно графику 🤦🏻‍♂️🙃

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Анастасия

Готовились-готовились и не приготовились. По традиции, зима пришла внезапно.

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Артур Анатольевич Ротарь

Волюшку народа не так уж и просто исполнить даже если не просили.

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Удачный кавалер

красавчики, ну закажут у них пару карт по 5к, а остальные пойдут в другие банки.

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1
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Acerbys .
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Диана Арс

Хапуги)

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George Weiller

Русские бизнесмены be like

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Aleksandr A

Фу такими быть. Может на них ФАС обратит внимание, как на ДНС с их накруткой на айфоны в секунду.

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Анна Быховская

Ну и на них найдется управа. Как минимум умные клиенты отвернутся.
Кризис показывает истинное лицо каждого.

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Murat Oshroev

Мрази

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Ivan Cato

Ну все понятно. Наказывайте их рублем. Этого они бояться больше всего.

Закрывайте счета если хотите. Для себя галочку поставил, к ним ни ногой.

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Отображаемое имя

Зашибись поддерживают российский народ! Баян таким банкам @Газпромбанк

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ZIPA

"вынуждены" они. И куда смотрит ФАС?

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вакуленко алексей

пидорасы конченые, надо в ФАС писать

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Максим Мюллер

С бесплатно до 5000 за ночь. Мда.

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Максим Мюллер

5000 за дебетовую карту. И ещё ведь вообще не факт, что с ней можно будет что-то покупать заграницей. Ну, посмотрим.

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Pepe Elefes

Днём был в БСП. Помимо годового обслуживания в 5к еще 10к просили за сразу на месте просто за оформление карты. При том что карточка онли РУБЛЕВАЯ. Я даже знать не хочу сколько потом на бесконечных конвертациях потерять можно (ведь все мы понимаем для чего эта карта)

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Breitson Live

Скоро и его закроют, будем честными

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Головной Женя

Мародерство. Не иначе.

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Tim G

@Тинькофф Вы когда подсуетитесь? Вы же впереди планеты всей как дело касается денег из воздуха. Даёшь по 2500 за выпуск юппи! Чтобы как-бы честно всё. Можно даже ваших горячих голов из первой линии посадить зачеркивать логотип мастеркарда и рисовать нужный на миллионах уже готового пластика.

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[email protected]

d

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Максим Мюллер

А ещё в обед была бесплатной. К вечеру 5000. Спасибо, у других банков найду. Просто ненормальная цена за обычную дебетовую карту.

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Artem Koltsov

Бизнес по расеянски.

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Andrei Myagkov

Есть один вопрос ко всем, кто сейчас "топит" за UnionPay - почему вы считаете, что данная карта будет работать в стране, находящейся под санкциями? Да, сейчас ещё работает, а завтра? Например, в подсанкционном Иране её нет.

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Andre Macareno

Потому что мы любить товарищ Xi

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