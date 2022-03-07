Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.

Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.

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По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня. «СПБ биржа» планирует начать торги 7 марта не раньше 17:00 мск.

Санкции

Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.

Сервисы

Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.

Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24» и «Москвы 24», а сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.

Реакция бизнеса и правительства

Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.

Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.

Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.