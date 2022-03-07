Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 12: доллар по 138 рублей, PwC уходит из России Статьи редакции
Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.
Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.
По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня. «СПБ биржа» планирует начать торги 7 марта не раньше 17:00 мск.
Санкции
Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.
Сервисы
Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.
Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24» и «Москвы 24», а сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.
Реакция бизнеса и правительства
Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.
Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.
Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.
Toyota вернет в Японию сотрудников, работавших в России. Это 26 человек и их семьи.
ЦБ заебал, биржу открой, не могу шорт закрыть
На доллар?
На Газпром
Страдаешь как хэджевики с GME в свое время?
Думаю вам уже не стоит переживать, за вас закроют
Аза-ха-ха.... Не не,не... Тогда доллар будет по триста... Что будет делать роспись экономика,срифмуй сам.
Зачем делать кликбейтные заголовки? Доллар не стоит 138р до тех пор, пока не открылась биржа. Эти 138р это защита банков спредом от покупки валюты.
Это не банки. Это Блумберг. В мире помимо мосбиржи есть глобальные обменники. Поверьте, это не спред. Серед будет уже сегодня днём 100 покупка, 150 продажа
Если так то это жесть!
Вопрос как долго это затянется.
Ненадолго. Скоро доллар будет стоить 300,потом 600.
а потом вот так?
Главное это цифры, остальное никого не волнует.
И какая разница если биржу хуй откроют, а многие валютой оперируют именно вот сейчас? Как раз банковские цены и актуальны
Ее уже открывали и у любого была возможность купить столько долларов, сколько они хотели. После выходных откроют опять.
это что такое, ватная корзиночка?
Если без сарказма,никогда так стремно не было..
Пора делать мемасы с заменой лиц из Крутого Пике. Вместо главного пилота - наш великий кормчий.
И, кстати, самолёт ворованный и обслуживался у Петровича в гараже.
"действительно пугает"
Странно, но у меня почему-то ещё не появился страх.
Да лално, подумаешь экономика упала.
¯\_(ツ)_/¯
А что боишься то?
"Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России"
А они когда-нибудь работали в России? У меня была такая карта несколько лет назад, но оплачивал ею только на eBay, потому что никакие магазины их не принимали.
Дно, где же ты? Уже 12й день летим в бездну. Самое страшное, что чем ниже будет это дно, тем болезненнее будет падение. На данный момент в лучшем раскладе отделаемся "переломами"
Дно нам только снится.
Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО и запретить импорт нефти. Бензоколонка закрывается на технический дефолт.
"Хакеры Anonymous заявили"
Они много чего заявляли, но этого не произошло. 3 марта ни у кого деньги не пропали с карт.
Судя по курсу доллара, эмбарго на сырье все же будет. Алюминий , нефть, газ, никель - выросли ещё на 10-20% за выходные.
Тяжёлые времена начинаются.
Я считаю что все ок, было напряжённо, но зачем так:,) , пустить все по piZde из бункера, хули, у него консервы есть )))))
American Express работал-то только в Старбаксе.
Да нее таких цен на бирже
🥲
Ждем 10 числа,когда многие будут закрывать позиции.
Вовремя я из PwC свалил :D
В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.
Что за торги?
Наша биржа же закрыта
Ура, туземун. 🥳🥳🥳🥳🥳
Просто кликбейтный заголовок
13 сентября 2019 года я приобрела билет на концерт Ghostemane. Он должен был состояться 14 апреля 2020 года в клубе Морзе. Группа встречи: Ghostemane / 28 сентября 2021 / ОТМЕНА. Организатор: POP FARM. 9 февраля 2020 года я также со своей карты оплатила билет для моей подруги. Общая сумма покупки составила 8 800 руб.
DTF пишет, что пока оплату можно провести при помощи подарочной карты, которую нужно активировать через специального бота на сайте Spotify.