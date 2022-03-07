Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 12: доллар по 138 рублей, Sephora закроет магазины Статьи редакции

Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.

Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.

По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня. «СПБ биржа» планирует начать торги 7 марта не раньше 17:00 мск.

Санкции

Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.

Транспорт

Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Санкт-Петербурга, Киева и Львова.

Сервисы

Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.

Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24», «Москвы 24», сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призывы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.

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Реакция бизнеса и правительства

Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.

Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.

Позже PwC в России объявила, что выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу. Аналогичное решение приняла KPMG.

Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.

Toyota вернет в Японию сотрудников, работавших в России. Это 26 человек и их семьи.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora закроет магазины в России и приостановит онлайн-продажи с 8 марта. Компания опубликовала сообщение в Instagram. Sephora обещала «поддержать сотрудников в России в трудные времена».

Финские производители Valio и Paulig уходят из России. У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек. У Paulig есть завод по обжарке кофе в Твери, у компании около 200 сотрудников в России.

Wildberries объявил, что с 7 марта отменил плату за хранение товаров на всех своих складах как минимум на месяц.

Все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России, заявил гендиректор компании Тадаши Янаи в письме сотрудникам.

#новость #днрилнр

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S S

Если без сарказма,никогда так стремно не было..

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155
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Озабоченный Мика

Высокая степень неопределенности действительно пугает. Как будто мы заперты в самолёте, который несется на огромной скорости в неизвестном направлении, через нереальную турбулентность.

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110
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Mishka

Пора делать мемасы с заменой лиц из Крутого Пике. Вместо главного пилота - наш великий кормчий.

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73
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Natasha Ivanova

Все благодарности не мне, а Пикабу (мем шестилетней давности...там что-то знали)

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25
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Ed M

И, кстати, самолёт ворованный и обслуживался у Петровича в гараже.

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44
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Виталий Чухнов

А в этом самолёте с тобой ещё и психов перевозят.
А на полу ножи разбросаны

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19
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Метеор

У меня более реально было. Ехал я с пьяным водителем и пытался его остановить уговорами на скорости 120 км, но ничего не действало, при этом понимал, что если вмешаюсь физически - буду дёргать его, то шанс разбиться ещё выше и произойдёт быстрее по моей вине. Но по итогу мы все равно прилетели в отбойник. На следующий день уже трезвому дал ему пиздюлей.

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9
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Senas Klipata

Ну, тебе, как и всей вашей стране, не хватило ума не садиться в машину где водитель пьяный...

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8
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Alexander Veber

Когда водитель в нашей стране был пьяный, у нас хотя-бы был шанс доехать, а когда за руль сел психопат с комплексом наполеона, тут уже нас не спрашивали куда ехать

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15
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Александр Носач

Нужно выкинуть этого дебила из машины

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1
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Лилия Белая

главное, чо бы его сменили не те, кого он планирует

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0
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Метеор

Я не садился к водителю чтобы ехать с ним, садился чтобы пообщаться, общались мы минут 30, а потом он взял и поехал.
Предугадать этого я не мог, себе такого не позволяю, не понимаю прикола и не хочу ездить пьяным, но не из-за штрафа и потери прав этого я не делаю

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3
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Хлоргексидин

Он напился уже в пути

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0
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Alexander Veber

В таких случаях надо говорить что хочешь по большому, очень сильно и очень жидко, и если не остановится прозойдет непроизвольный выброс биологического оружия. Должно сработать

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2
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Метеор

Да там ничего не помогало, я пристегнулся и держался за ручку.

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0
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Aleksey Bobkov

определенность ясная и четкая - отскока или коррекции и стаба не будет, никогда

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5
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Вадим Д.

Без пилотов и топлива. При этом известно только одно - на земле самолёт не ждут и посадку не дадут точно.

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1
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Airat Kafman

А пилоты, которые довели самолет до такого состояния и теперь тихонько покидают его, предлагают тебе пососать Миллер.

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3
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М i кола

"действительно пугает"

Странно, но у меня почему-то ещё не появился страх.

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0
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Иван Шеметов

Во время нереальной турбулентности самолёт разрушится в воздухе

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1
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Max Yankov

Неопределённости никакой нет. Самолёт несётся, на полной тяге двигателей, вертикально вниз.

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1
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Zaebaniy Underground

Да лално, подумаешь экономика упала.

¯\_(ツ)_/¯

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10
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Natasha Ivanova

ага, в африке она сколько уже лежит)) и ничего, люди там криптой интересуются (а шо поделать? своя валюта обесценилась)

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2
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SilanseR

А что боишься то?

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1
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Викторович

Экономика... хрен бы с ней, спады и подъемы это естественный процесс. Что сейчас действительно не хочется, так это, введение военного положения.

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9
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Utin Antip

Кстати п обещал что этого не будет.

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0
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Petr0vich71

Он много чего обещал.

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41
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Utin Antip

О том и речь

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1
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Викторович

Почти все "НЕ" - сбылось. Хотя бы это, так хочется верить, что будет исключением.

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10
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Andrei Mesherjakov

В каких-то телеграмм канал видел сообщение что путлер может обстрелять российские города, сказать что оказывается там НАТО присоединилось и под этим предлогом ввести военное положение, тем самым избежав возни в экономике. Практика Беслан и Дубровка.
Я сначала посмеялся, а потом понял, что это впринципе для него единственный вариант)И учитывая немалое количество долб*ебов которое его поддерживает....

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16
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Utin Antip

Я об этом и говорю

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2
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Senas Klipata

А ты не заметил, что все, что путлер обещает, что не будет, о делает через несколько дней?

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8
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Utin Antip

О том и речь

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1
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Сергей Ветров

«Мы не планируем вводить какого-то особого положения в РФ», - Путин

Придется, вводить, придется. Также придется вводить продовольственные и товарные талоны, спецпайки, возрождать ГУЛАГ, тройки. Ну, если, конечно, дед готов идти до конца, иначе ситуацию не удержать, так что готовимся

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2
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Чилин Саша

Пообешал? Все кто балатируется обещают выполнить свою предвыборную кампанию.

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0
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Nan Nan

В штатах кстати есть закон, который позволяет не выполнять свои предвыборные обещания

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2
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Phonk && Shitpost

Окно овертона уже открыто, ждите через некоторое время центра этого окна))

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0
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Ibraim Ibragimov

твердо и четко

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0
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Dennis Gooddeni

Надоели эти вбросы и манипуляции на рынках, это игра на страхах и спекуляция на заявлениях, ровно такая как и по всему остальному для получения настроений и выгод… Илон Макс пукнул — биткоин упал! Трамп пригрозил будучи президентом акции компаний упали! — Это всё манипуляции РЫНКАМИ!! и делает это каждый раз конечный выгодоприобретатель, остальные посыпают себе голову пеплом и подыгрывают ситуации
не откажется никогда Америка от тяжелой нефти!!
посмотрите видосики этого дядьки

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–8
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Pavel Petel

Ты еще соловьева в качестве пруфов приведи.

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11
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Dennis Gooddeni

А ты не ленись и вместо творчества Соловьева, посмотри хотя бы разок и только сегодня, это видео 😉

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–3
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Forgotten Games

Не уговаривайте. Этим людям с неожиданностями проще и интереснее жить. Тем более им всегда кто надо и вовремя объяснит, кто в этих "неожиданностях" "виноват".

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4
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Pavel Petel

Я этого пропагандиста и так давно знаю.

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0
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Dennis Gooddeni

А в чем он пропагандист 🤷‍♂️🤷‍♂️ в том, что он говорит что вся Американская инфраструктура заточена на переработку тяжелой нефти? Венесуэла под санкциями, Иран тоже…

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0
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Юрий Окольнов

С Ирана снимать обсуждают. А Иран это не только нефть, но сюрприз ! Еще и удобрения.

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0
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Dennis Gooddeni

Обсуждают ☝️ но у них ещё и своя ядерная программа 😏

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1
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Forgotten Games

Иран, сюрприз!, плотно сотрудничает с РФ. А как с него снимают, а потом опять вводят он наверняка ещё не забыл.

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0
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Pavel Petel

Это как искать зерно истины в контенте соловьева. Не буду.

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0
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Forgotten Games

Вы слишком серьезную аналитику для диванных войск подбросили. Им вообще любая аналитика более 4 предложений подряд не заходит. Особенно если в ней нет "ПТН ПНХ".

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–10
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Виталий Станкеев

Главные приколы в экономике еще впереди)

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2
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Alex Po

тебе еще не стремно… будет еще хуже…
Стремно мирным людям в подвалах под русскими бомбежками…

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1
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Maxim Grin

Лицемер https://vk.com/album-23502694_200245558

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–1
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Ватная Корзиночка

Зачем делать кликбейтные заголовки? Доллар не стоит 138р до тех пор, пока не открылась биржа. Эти 138р это защита банков спредом от покупки валюты.

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51
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Максим Кот

Это не банки. Это Блумберг. В мире помимо мосбиржи есть глобальные обменники. Поверьте, это не спред. Серед будет уже сегодня днём 100 покупка, 150 продажа

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49
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Ware Wow

Если так то это жесть!
Вопрос как долго это затянется.

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0
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Ironman

Ненадолго. Скоро доллар будет стоить 300,потом 600.

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51
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Feduard Klimkin

а потом вот так?

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34
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Викторович

Я так понимаю, за хлеб пошел отгружать))

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2
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Алексей Карпов

а в белой рубашке - это личный счетовод?

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0
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Natasha Ivanova

ага, а потом ещё немного и как Сальвадор — биткоины (ну, и прочая крипта)

Кстати, в Африке тоже крипту завезли уже)))

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0
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М i кола

В 2015 году обещали доллар по 100 рублей. Обещанного ждали 7 лет - до 2022 года😆😆😆😆

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–16
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Mr. Anderson

Делайте размен крупных купюр на мелкие, скоро туалетная бумага будет стоить дороже чем номинал банкнот, и они нам пригодятся.

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0
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М i кола

Мне есть чем подтереться - мне почти каждый день в почтовый ящик кладут бумагу с какой-нибудь рекламой😁

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2
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Ольга Федченко

Я её стелю в лоток коту! Дёшево и сердито)))

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1
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Юрий Окольнов

Бум. Комбинат закрылся, так что копите 10 Рублёвки :)

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0
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М i кола

А пруфы есть, что бумажный комбинат закрылся?

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0
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MoneyMania

Сделайте уже гигиенический душ))) Что же так все на бумаге зациклены))

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1
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user_90123129312

Поищите Iran case и увидите, когда это закончится, если мудак не оставит императорский трон. Не найдёте — пишите в ЛС.

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3
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new_comment

Против РФ уже более жёсткие санкции, чем против Ирана.
Здесь больше подойдёт кейс КНДР.

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2
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Pavel Petel

Пока санкции супротив нефтегаза не ввели.

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2
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Липин Евгений

Американцы оставили там лазейку,чтобы Европу без газа с нефтью не оставить. А у нас все думали что Европа скоро завоет,и санкции снимут. А нет,не прокатило.

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1
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new_comment

Как раз сейчас обсуждается снятие эмбарго на импорт нефти с Ирана и наложение эмбарго на РФ.

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0
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user_90123129312

У РФ как и у Ирана есть бензоколонки, сравнение с КНДР не уместно, там единственный ресурс — рабы. В частности вот эти графики, что касается будущего RUR.

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1
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new_comment

Наконец-то Путин сдержит своё давнее обещание отвязать курс рубля от цены на нефть. Ресурсное проклятие с экономики РФ будет снято!

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1
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Maxim Grin

Так это либерах мрии

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0
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Ватная Корзиночка

Этот курс взят с потолка, чтоб нагреть лошков, которые будут по нему покупать. Открываем бинанс, можно купить USDT прямо сейчас по 108 рублей без каких либо проблем. Кто считает что курс будет 135, бегите покупайте, пожалуйста.

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–1
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madkliq

это что такое, ватная корзиночка?

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14
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Ватная Корзиночка

Открываем Бинанс и видим курс в 108 рублей за бакс, можно купить USDT ПРЯМО СЕЙЧАС, если вы так уверены что будет по 135 идите берите.

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–10
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madkliq

На бинансе торгуется стейблокоин, который может стоить 0!

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11
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Ватная Корзиночка

Ага, это ты кому другому рассказывай. Тогда и доллар это просто бумажка, которая может стоить 0.

Ответить
–3
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madkliq

погуглите, сначала что такое стейблкоин

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0
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Ярослав Шенцов

Если утверждение верное , то это отходит на 2й план
https://twitter.com/MarketRebels/status/1500614109703938051?t=NaT-X801KDZoj7RM6upvxQ&s=19

Market Rebellion @MarketRebels
Russia will completely disconnect from the global internet on March 11
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2
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Nan Nan

Слушай, написать в твиттере можно что угодно, правдивым оно от этого не становится

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0
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Ярослав Шенцов

Ну да , прям как о "спец-операции" там тоже писали, и конечно же все врали , кроме Хутина

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0
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MoneyMania

Это форекс, где сейчас почти нет торгов рублем, мосбиржа закрыта, в сбере онлайн курс ниже чем на форексе, можно по 128 купить

Ответить
0
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madkliq

без комиссии?

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0
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MoneyMania

уже со всеми комиссиями, 128,49 в сбере за бакс(в обычном сберонлайн)

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1
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Ярослав Шенцов

И да котировок эти актуальнее отсюда брать, когда биржа закрыта
https://www.reuters.com/quote/USDRUB

RUB=X - Quote | Reuters
Currency quotes and news from Reuters.com for RUB=X
www.reuters.com
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0
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Zaebaniy Underground

Главное это цифры, остальное никого не волнует.

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–9
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Владислав Егоров

И какая разница если биржу хуй откроют, а многие валютой оперируют именно вот сейчас? Как раз банковские цены и актуальны

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0
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Ватная Корзиночка

Ее уже открывали и у любого была возможность купить столько долларов, сколько они хотели. После выходных откроют опять.

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0
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Постнатальный анализ

Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО и запретить импорт нефти. Бензоколонка закрывается на технический дефолт.

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42
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Самарский месяц

Za путина! Za дефолт! Za нищету.

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86
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Желтый Король

Путин, президент, Мииирааа!

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2
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Самарский месяц

Четвертого мира

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16
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Rus

Третий мир это не про экономику если что, просто очень почему то прилипло. Изначально третий мир это страны не участвующие в холодной войне на стороне США или СССР.

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1
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user_90123129312

В Беларуси было "за батьку" и тезисы о стабильности и абы не было войны.

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1
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Dr. Horrible

Спасибо деду Za победу
*ботоксному деду

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1
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Иван Шеметов

Так правильно США же уже договорились, что будут покупать российскую нефть через другие страныт

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0
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Денис Дизкейн

Ложь.

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0
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Nan Nan

Клади

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1
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Иван Шеметов

Конечно я все выдумал

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0
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Алексей Кудасов

в 10 раз дешевле

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0
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Артем П.

Один из источников:

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0
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ЦБ заебал, биржу открой, не могу шорт закрыть

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51
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Иван Ситин

Думаю вам уже не стоит переживать, за вас закроют

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35
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Иван Ви

На доллар?

Ответить
0
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На Газпром

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17
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Поджог Сараев

Разве шорты не закрыли принудительно после запрета ЦБ?

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1
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Нет, новые открывать нельзя

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2
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Aleksey Bobkov

национальное достояние

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1
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RomanAno

Приветствуем миллионера)

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1
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Revenant

Страдаешь как хэджевики с GME в свое время?

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2
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Иван Лавренко

Аза-ха-ха.... Не не,не... Тогда доллар будет по триста... Что будет делать роспись экономика,срифмуй сам.

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0
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Юрий Окольнов

Легким движением пальца шорты превращаются... Превращаются...

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0
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роман долгополов

Вчера шел мимо детского городка-там масленица,толпа народу, всем пофиг и на курс доллара,и на прайс вотерс куперс, и на тик-ток,и на спецоперацию,и на ставку ЦБ,счастливые люди,пока...

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43
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М i кола

Санкции не по всем пока ударили. Потому и не переживают.
Например, в наших магазинах продажи только выросли. Никаких негативных последствий от санкций пока не ощущаем. Все работает, даже оплата картами и google pay проходит без проблем.
Мои родители - пенсионеры. Продолжают смотреть тикток, получать пенсию. Очень обрадовались отмене QR кодов, ведь они полгода из-за этого не посещали торговые центры.

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12
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bravo sierra

Это хорошо. Запоминайте это хорошее ощущение, будет что вспомнить, когда доктора начнут в назначениях на лечение инсультов, гипертонии и артрита предлагать выбор между подорожником и ромашкой , т.к. мы перед военной спецоперацией не позаботились о избавлении от импортной зависимости в каждом производстве и в каждой доставке.

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1
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Pushkareva Ekaterina

Вот это меня больше всего удивляет реально. Если знали, то почему голую жопу не прикрыли. Либо ему врали все, что у нас всё збс, а он тупой и верил.

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0
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Flash

Собственно, а что не так? Почему не должно быть пофиг на курс какой-то левой валюты? И, тем более на контору, которая занимается самым бессмысленным мире занятием? Про тик ток вообще молчу

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–10
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Хлоргексидин

Потому, что импорт идёт в $, а зп в рублях, вроде очевидно же

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3
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user_90123129312

C регистрацией, аналитик.

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1
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Максим Кот

Судя по курсу доллара, эмбарго на сырье все же будет. Алюминий , нефть, газ, никель - выросли ещё на 10-20% за выходные.
Тяжёлые времена начинаются.

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16
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Дмитрий Королёв

Максим, я родился в СССР, в 1974 году. И у меня ощущение что тяжёлые времена и не кончались. Изменяется степень тяжести. С лёгкого nuzдеца до катастрофического. В союзе был дефицит. После союза, разруха, бандиты.. потом вроде начали подниматься. Вобщем, никогда такого не было и вот опять!

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26
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Oleg Oleg

Просто выпало жить в эпоху перемен. Конечно, лучше читать о таких временах в учебниках истории. Но с другой стороны представь человека, родившегося в России в 1900 году.

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6
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Дмитрий Королёв

Даже представлять не хочу. Там вообще можно кукухой поехать. И так мозги в полном раздрае. Кого слушать, кому верить? Руки опускаются. Строительство песчаного зАмка в полосе океанского прибоя. Хочется просто спокойной стабильности а не вот эти ушаты с гавном изо всех щелей.

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4
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Oleg Oleg

А просто ещё не поняли что вот эти перемены это и есть наша стабильность. поверьте, когда я в школе читал фантастические книги о 21 веке я не так его представлял.

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0
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Дмитрий Королёв

У азиатов есть древнее проклятье. Значение примерно такое: "чтобы ты жил в эпоху перемен". Может быть пора собирать шаманов колдунов и экстрасенсов, чтобы проклятье сняли?

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2
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Леонид Котов

Чёт дохрена в нашей стране этих эпох перемен. и 90-е и кризис 2008 и рокировочка 2012 и туса 2014, (2016 - туса в Сирии) потом ковид 2020, теперь 2022.

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0
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Blackrock

Да сейчас посредникам раздолье.

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–2
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М i кола

"Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России"

А они когда-нибудь работали в России? У меня была такая карта несколько лет назад, но оплачивал ею только на eBay, потому что никакие магазины их не принимали.

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13
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Make Luv

Да половина санкций ебучий популизм. Например как Канада отказалась от покупки российской нефти, которую и так не покупала.
Просто пиздец, какой поток говна с обеих сторон. И стадо бездумно тиражирует.

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25
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Амидв Ваджранга

Сезон ловли идиотов на кликбейт объявляется открытым!

Ответить
6
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Дмитрий Кондратьев

Но то что закрыли ВП и самолеты изымают это уже вообще не круто. А нам ведь работать и работать (

Ответить
0
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Поджог Сараев

Зато РФ пойдёт в фарватере экоповесточки (если вообще уцелеет)

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0
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Solodin Iota

Держал 11 дней, но уже можно, как мне кажется.

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21
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Oleg Solovev

Вовремя я из PwC свалил :D

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7
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Ярослав Шенцов

лучше бы из страны вовремя уехалали....

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44
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Михаил Попов

PWC не закрывается в России.
Они отделяют российскую компанию от глобального бренда.
Ниже обращение CEO.

Тоже самое сделал КПМГ, уже в Твитере отписали. EY и Деллойт таким же путём пойдут.

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6
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Altair

А какой толк от их деятельности тут? Разве что сохранение рабочих мест в надежде, что все удастся восстановить. Ведь цель международных аудиторов показ для мира, что компания чистая, а щас и показывать нечего

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1
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Викторович

Осталось Делойт теперь закрыться.

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0
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Путачок

Zаебись многоходовочка, у американцев не хватит рублей, чтобы покупать свои доллары

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18
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Nan Nan

Ага, рубли то все у нас, ахаха, тупые пендосы

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3
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Юрий Малышко
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15
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М i кола

Нет, ещё не все. Такое ощущение, как будто по телику стали крутить какой-то новый сериал. И каждое утро я просыпаюсь и лезу в интернет, чтобы посмотреть что дальше произошло. Засыпаю с надеждой, что завтра ещё что-нибудь интересненькое покажут.

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8
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Ольга Федченко

Да, именно так!!! Рейтинги каналов бешеные! Шоу никакие делать не нужно для привлечения аудитории, фильмы покупать и т.п. Крути целыми днями новости, и всё!!! 3000 долларов за кубометр газа!!! Ааа!!!

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2
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Илья Плотников

3700 лол

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1
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Руслан Лысенко

3810, но ща откатилось до 3250.

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0
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Anton Lazovskiy

Все текущие контракты работают по старым ценам, так что никаких сверхприбылей РФ сейчас не получает

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–1
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Ольга Федченко

Беларуссия, вообще, по-моему, покупает по старому контракту по 300 долларов...

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0
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Nan Nan

Слуга народа, третий сезон

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1
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Юрий Окольнов

Игра в Краба

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0
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Александр У

Дно, где же ты? Уже 12й день летим в бездну. Самое страшное, что чем ниже будет это дно, тем болезненнее будет падение. На данный момент в лучшем раскладе отделаемся "переломами"

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3
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Виталий Чухнов

Мне больше интересно выработан ли план как слиться из конфликта.
Сказав мы всего добились не сделав ни-ху-я.

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20
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Blackrock

Каждый день же говорят что 2000+ военных объектов уничтожили.
Потом скажут нацистов перебили и все миссия выполнена

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11
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Виталий Чухнов

Так Зеленский же главный нацист.
Трудно будет так сказать, если он при власти.

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0
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Andrii Chaika

Зеленский если что еврей.

Нацист-еврей, это что-то новое.

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15
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Oleg Oleg

В войсках СС служило примерно 2 тысячи евреев. Так что ничего нового.

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–4
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Виталий Чухнов

Ты по-моему фашистов и нацистов путаешь.

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0
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Senas Klipata

Так у быдла память короткая. Они ведь не понят, что им вчера говорили. Важно что сейчас говорят.

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7
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Виталий Чухнов

Это правда

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Tv Box

У народа память коротка. Утром по тв начнут крутить что всего добились а к вечеру холопы уже и не вспомнят ради чего все это начали.

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2
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Blackrock

Нет, Песков же заявлял что Зеленский легитимный президент для нас и мы с ним готовы переговоры мутить

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Виталий Чухнов

Помню.
Но при этом ещё и ставленник нацистов. Это тоже где то было.

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Евгений Кузнецов

Ну это же все все цирк. У власти с обоих сторон - актеры. А все, что происходит, цель: уничтожить белых, как можно больше и сделать их нищими.

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2
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Виталий Чухнов

Скорее комик и клоун

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Feduard Klimkin

ой вей

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2
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Blackrock

Ну когда надо ставленник когда ненадо не будет )) там выворачивать умеют

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0
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Игорь Протасов

При этом хотим там сделать свободные выборы, в которых не будем мухлевать.

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Senas Klipata

Очень просто смотришь на это все. А что на счет кинутых ДНР и ЛДР сказать?

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Blackrock

А почему кинутые ? Войска выйдут к границам старым захватят и все. Даже если не признают сил отбить не хватит у Украины

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1
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Евгений Старых

Кинутых кем?

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Pavel Petel

РФ, напомню волнения там были на тему присоединения к РФ, а не создание там черной дыры.

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0