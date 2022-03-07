Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 12: доллар по 138 рублей, Sephora закроет магазины Статьи редакции
Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.
Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.
По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня. «СПБ биржа» планирует начать торги 7 марта не раньше 17:00 мск.
Санкции
Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.
Транспорт
Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Санкт-Петербурга, Киева и Львова.
Сервисы
Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.
Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24», «Москвы 24», сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призывы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.
Реакция бизнеса и правительства
Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.
Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.
Позже PwC в России объявила, что выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу. Аналогичное решение приняла KPMG.
Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.
Toyota вернет в Японию сотрудников, работавших в России. Это 26 человек и их семьи.
Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora закроет магазины в России и приостановит онлайн-продажи с 8 марта. Компания опубликовала сообщение в Instagram. Sephora обещала «поддержать сотрудников в России в трудные времена».
Финские производители Valio и Paulig уходят из России. У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек. У Paulig есть завод по обжарке кофе в Твери, у компании около 200 сотрудников в России.
Wildberries объявил, что с 7 марта отменил плату за хранение товаров на всех своих складах как минимум на месяц.
Все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России, заявил гендиректор компании Тадаши Янаи в письме сотрудникам.
Если без сарказма,никогда так стремно не было..
Пора делать мемасы с заменой лиц из Крутого Пике. Вместо главного пилота - наш великий кормчий.
Все благодарности не мне, а Пикабу (мем шестилетней давности...там что-то знали)
И, кстати, самолёт ворованный и обслуживался у Петровича в гараже.
А в этом самолёте с тобой ещё и психов перевозят.
А на полу ножи разбросаны
У меня более реально было. Ехал я с пьяным водителем и пытался его остановить уговорами на скорости 120 км, но ничего не действало, при этом понимал, что если вмешаюсь физически - буду дёргать его, то шанс разбиться ещё выше и произойдёт быстрее по моей вине. Но по итогу мы все равно прилетели в отбойник. На следующий день уже трезвому дал ему пиздюлей.
Ну, тебе, как и всей вашей стране, не хватило ума не садиться в машину где водитель пьяный...
Когда водитель в нашей стране был пьяный, у нас хотя-бы был шанс доехать, а когда за руль сел психопат с комплексом наполеона, тут уже нас не спрашивали куда ехать
Нужно выкинуть этого дебила из машины
главное, чо бы его сменили не те, кого он планирует
Я не садился к водителю чтобы ехать с ним, садился чтобы пообщаться, общались мы минут 30, а потом он взял и поехал.
Предугадать этого я не мог, себе такого не позволяю, не понимаю прикола и не хочу ездить пьяным, но не из-за штрафа и потери прав этого я не делаю
Он напился уже в пути
В таких случаях надо говорить что хочешь по большому, очень сильно и очень жидко, и если не остановится прозойдет непроизвольный выброс биологического оружия. Должно сработать
Да там ничего не помогало, я пристегнулся и держался за ручку.
определенность ясная и четкая - отскока или коррекции и стаба не будет, никогда
Без пилотов и топлива. При этом известно только одно - на земле самолёт не ждут и посадку не дадут точно.
А пилоты, которые довели самолет до такого состояния и теперь тихонько покидают его, предлагают тебе пососать Миллер.
"действительно пугает"
Странно, но у меня почему-то ещё не появился страх.
Во время нереальной турбулентности самолёт разрушится в воздухе
Неопределённости никакой нет. Самолёт несётся, на полной тяге двигателей, вертикально вниз.
Да лално, подумаешь экономика упала.
¯\_(ツ)_/¯
ага, в африке она сколько уже лежит)) и ничего, люди там криптой интересуются (а шо поделать? своя валюта обесценилась)
А что боишься то?
Экономика... хрен бы с ней, спады и подъемы это естественный процесс. Что сейчас действительно не хочется, так это, введение военного положения.
Кстати п обещал что этого не будет.
Он много чего обещал.
Почти все "НЕ" - сбылось. Хотя бы это, так хочется верить, что будет исключением.
В каких-то телеграмм канал видел сообщение что путлер может обстрелять российские города, сказать что оказывается там НАТО присоединилось и под этим предлогом ввести военное положение, тем самым избежав возни в экономике. Практика Беслан и Дубровка.
Я сначала посмеялся, а потом понял, что это впринципе для него единственный вариант)И учитывая немалое количество долб*ебов которое его поддерживает....
Я об этом и говорю
А ты не заметил, что все, что путлер обещает, что не будет, о делает через несколько дней?
«Мы не планируем вводить какого-то особого положения в РФ», - Путин
Придется, вводить, придется. Также придется вводить продовольственные и товарные талоны, спецпайки, возрождать ГУЛАГ, тройки. Ну, если, конечно, дед готов идти до конца, иначе ситуацию не удержать, так что готовимся
Пообешал? Все кто балатируется обещают выполнить свою предвыборную кампанию.
В штатах кстати есть закон, который позволяет не выполнять свои предвыборные обещания
Окно овертона уже открыто, ждите через некоторое время центра этого окна))
твердо и четко
Надоели эти вбросы и манипуляции на рынках, это игра на страхах и спекуляция на заявлениях, ровно такая как и по всему остальному для получения настроений и выгод… Илон Макс пукнул — биткоин упал! Трамп пригрозил будучи президентом акции компаний упали! — Это всё манипуляции РЫНКАМИ!! и делает это каждый раз конечный выгодоприобретатель, остальные посыпают себе голову пеплом и подыгрывают ситуации
не откажется никогда Америка от тяжелой нефти!!
посмотрите видосики этого дядьки
Ты еще соловьева в качестве пруфов приведи.
А ты не ленись и вместо творчества Соловьева, посмотри хотя бы разок и только сегодня, это видео 😉
Не уговаривайте. Этим людям с неожиданностями проще и интереснее жить. Тем более им всегда кто надо и вовремя объяснит, кто в этих "неожиданностях" "виноват".
Я этого пропагандиста и так давно знаю.
А в чем он пропагандист 🤷♂️🤷♂️ в том, что он говорит что вся Американская инфраструктура заточена на переработку тяжелой нефти? Венесуэла под санкциями, Иран тоже…
С Ирана снимать обсуждают. А Иран это не только нефть, но сюрприз ! Еще и удобрения.
Обсуждают ☝️ но у них ещё и своя ядерная программа 😏
Иран, сюрприз!, плотно сотрудничает с РФ. А как с него снимают, а потом опять вводят он наверняка ещё не забыл.
Это как искать зерно истины в контенте соловьева. Не буду.
Вы слишком серьезную аналитику для диванных войск подбросили. Им вообще любая аналитика более 4 предложений подряд не заходит. Особенно если в ней нет "ПТН ПНХ".
Главные приколы в экономике еще впереди)
тебе еще не стремно… будет еще хуже…
Стремно мирным людям в подвалах под русскими бомбежками…
Зачем делать кликбейтные заголовки? Доллар не стоит 138р до тех пор, пока не открылась биржа. Эти 138р это защита банков спредом от покупки валюты.
Это не банки. Это Блумберг. В мире помимо мосбиржи есть глобальные обменники. Поверьте, это не спред. Серед будет уже сегодня днём 100 покупка, 150 продажа
Если так то это жесть!
Вопрос как долго это затянется.
Ненадолго. Скоро доллар будет стоить 300,потом 600.
а потом вот так?
Я так понимаю, за хлеб пошел отгружать))
а в белой рубашке - это личный счетовод?
ага, а потом ещё немного и как Сальвадор — биткоины (ну, и прочая крипта)
Кстати, в Африке тоже крипту завезли уже)))
В 2015 году обещали доллар по 100 рублей. Обещанного ждали 7 лет - до 2022 года😆😆😆😆
Делайте размен крупных купюр на мелкие, скоро туалетная бумага будет стоить дороже чем номинал банкнот, и они нам пригодятся.
Мне есть чем подтереться - мне почти каждый день в почтовый ящик кладут бумагу с какой-нибудь рекламой😁
Я её стелю в лоток коту! Дёшево и сердито)))
Бум. Комбинат закрылся, так что копите 10 Рублёвки :)
А пруфы есть, что бумажный комбинат закрылся?
Сделайте уже гигиенический душ))) Что же так все на бумаге зациклены))
Поищите Iran case и увидите, когда это закончится, если мудак не оставит императорский трон. Не найдёте — пишите в ЛС.
Против РФ уже более жёсткие санкции, чем против Ирана.
Здесь больше подойдёт кейс КНДР.
Пока санкции супротив нефтегаза не ввели.
Американцы оставили там лазейку,чтобы Европу без газа с нефтью не оставить. А у нас все думали что Европа скоро завоет,и санкции снимут. А нет,не прокатило.
Как раз сейчас обсуждается снятие эмбарго на импорт нефти с Ирана и наложение эмбарго на РФ.
У РФ как и у Ирана есть бензоколонки, сравнение с КНДР не уместно, там единственный ресурс — рабы. В частности вот эти графики, что касается будущего RUR.
Наконец-то Путин сдержит своё давнее обещание отвязать курс рубля от цены на нефть. Ресурсное проклятие с экономики РФ будет снято!
Так это либерах мрии
Этот курс взят с потолка, чтоб нагреть лошков, которые будут по нему покупать. Открываем бинанс, можно купить USDT прямо сейчас по 108 рублей без каких либо проблем. Кто считает что курс будет 135, бегите покупайте, пожалуйста.
это что такое, ватная корзиночка?
Открываем Бинанс и видим курс в 108 рублей за бакс, можно купить USDT ПРЯМО СЕЙЧАС, если вы так уверены что будет по 135 идите берите.
На бинансе торгуется стейблокоин, который может стоить 0!
Ага, это ты кому другому рассказывай. Тогда и доллар это просто бумажка, которая может стоить 0.
погуглите, сначала что такое стейблкоин
Если утверждение верное , то это отходит на 2й план
https://twitter.com/MarketRebels/status/1500614109703938051?t=NaT-X801KDZoj7RM6upvxQ&s=19
Слушай, написать в твиттере можно что угодно, правдивым оно от этого не становится
Ну да , прям как о "спец-операции" там тоже писали, и конечно же все врали , кроме Хутина
Это форекс, где сейчас почти нет торгов рублем, мосбиржа закрыта, в сбере онлайн курс ниже чем на форексе, можно по 128 купить
без комиссии?
уже со всеми комиссиями, 128,49 в сбере за бакс(в обычном сберонлайн)
И да котировок эти актуальнее отсюда брать, когда биржа закрыта
https://www.reuters.com/quote/USDRUB
Главное это цифры, остальное никого не волнует.
И какая разница если биржу хуй откроют, а многие валютой оперируют именно вот сейчас? Как раз банковские цены и актуальны
Ее уже открывали и у любого была возможность купить столько долларов, сколько они хотели. После выходных откроют опять.
Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО и запретить импорт нефти. Бензоколонка закрывается на технический дефолт.
Путин, президент, Мииирааа!
Третий мир это не про экономику если что, просто очень почему то прилипло. Изначально третий мир это страны не участвующие в холодной войне на стороне США или СССР.
В Беларуси было "за батьку" и тезисы о стабильности и абы не было войны.
Спасибо деду Za победу
*ботоксному деду
Так правильно США же уже договорились, что будут покупать российскую нефть через другие страныт
Ложь.
Клади
Конечно я все выдумал
в 10 раз дешевле
Один из источников:
ЦБ заебал, биржу открой, не могу шорт закрыть
Думаю вам уже не стоит переживать, за вас закроют
На доллар?
На Газпром
Разве шорты не закрыли принудительно после запрета ЦБ?
Нет, новые открывать нельзя
национальное достояние
Приветствуем миллионера)
Страдаешь как хэджевики с GME в свое время?
Аза-ха-ха.... Не не,не... Тогда доллар будет по триста... Что будет делать роспись экономика,срифмуй сам.
Легким движением пальца шорты превращаются... Превращаются...
Вчера шел мимо детского городка-там масленица,толпа народу, всем пофиг и на курс доллара,и на прайс вотерс куперс, и на тик-ток,и на спецоперацию,и на ставку ЦБ,счастливые люди,пока...
Санкции не по всем пока ударили. Потому и не переживают.
Например, в наших магазинах продажи только выросли. Никаких негативных последствий от санкций пока не ощущаем. Все работает, даже оплата картами и google pay проходит без проблем.
Мои родители - пенсионеры. Продолжают смотреть тикток, получать пенсию. Очень обрадовались отмене QR кодов, ведь они полгода из-за этого не посещали торговые центры.
Это хорошо. Запоминайте это хорошее ощущение, будет что вспомнить, когда доктора начнут в назначениях на лечение инсультов, гипертонии и артрита предлагать выбор между подорожником и ромашкой , т.к. мы перед военной спецоперацией не позаботились о избавлении от импортной зависимости в каждом производстве и в каждой доставке.
Вот это меня больше всего удивляет реально. Если знали, то почему голую жопу не прикрыли. Либо ему врали все, что у нас всё збс, а он тупой и верил.
Собственно, а что не так? Почему не должно быть пофиг на курс какой-то левой валюты? И, тем более на контору, которая занимается самым бессмысленным мире занятием? Про тик ток вообще молчу
Потому, что импорт идёт в $, а зп в рублях, вроде очевидно же
C регистрацией, аналитик.
Судя по курсу доллара, эмбарго на сырье все же будет. Алюминий , нефть, газ, никель - выросли ещё на 10-20% за выходные.
Тяжёлые времена начинаются.
Максим, я родился в СССР, в 1974 году. И у меня ощущение что тяжёлые времена и не кончались. Изменяется степень тяжести. С лёгкого nuzдеца до катастрофического. В союзе был дефицит. После союза, разруха, бандиты.. потом вроде начали подниматься. Вобщем, никогда такого не было и вот опять!
Просто выпало жить в эпоху перемен. Конечно, лучше читать о таких временах в учебниках истории. Но с другой стороны представь человека, родившегося в России в 1900 году.
Даже представлять не хочу. Там вообще можно кукухой поехать. И так мозги в полном раздрае. Кого слушать, кому верить? Руки опускаются. Строительство песчаного зАмка в полосе океанского прибоя. Хочется просто спокойной стабильности а не вот эти ушаты с гавном изо всех щелей.
А просто ещё не поняли что вот эти перемены это и есть наша стабильность. поверьте, когда я в школе читал фантастические книги о 21 веке я не так его представлял.
У азиатов есть древнее проклятье. Значение примерно такое: "чтобы ты жил в эпоху перемен". Может быть пора собирать шаманов колдунов и экстрасенсов, чтобы проклятье сняли?
Чёт дохрена в нашей стране этих эпох перемен. и 90-е и кризис 2008 и рокировочка 2012 и туса 2014, (2016 - туса в Сирии) потом ковид 2020, теперь 2022.
Да сейчас посредникам раздолье.
"Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России"
А они когда-нибудь работали в России? У меня была такая карта несколько лет назад, но оплачивал ею только на eBay, потому что никакие магазины их не принимали.
Да половина санкций ебучий популизм. Например как Канада отказалась от покупки российской нефти, которую и так не покупала.
Просто пиздец, какой поток говна с обеих сторон. И стадо бездумно тиражирует.
Сезон ловли идиотов на кликбейт объявляется открытым!
Но то что закрыли ВП и самолеты изымают это уже вообще не круто. А нам ведь работать и работать (
Зато РФ пойдёт в фарватере экоповесточки (если вообще уцелеет)
Держал 11 дней, но уже можно, как мне кажется.
Вовремя я из PwC свалил :D
лучше бы из страны вовремя уехалали....
PWC не закрывается в России.
Они отделяют российскую компанию от глобального бренда.
Ниже обращение CEO.
Тоже самое сделал КПМГ, уже в Твитере отписали. EY и Деллойт таким же путём пойдут.
А какой толк от их деятельности тут? Разве что сохранение рабочих мест в надежде, что все удастся восстановить. Ведь цель международных аудиторов показ для мира, что компания чистая, а щас и показывать нечего
Осталось Делойт теперь закрыться.
Zаебись многоходовочка, у американцев не хватит рублей, чтобы покупать свои доллары
Ага, рубли то все у нас, ахаха, тупые пендосы
Нет, ещё не все. Такое ощущение, как будто по телику стали крутить какой-то новый сериал. И каждое утро я просыпаюсь и лезу в интернет, чтобы посмотреть что дальше произошло. Засыпаю с надеждой, что завтра ещё что-нибудь интересненькое покажут.
Да, именно так!!! Рейтинги каналов бешеные! Шоу никакие делать не нужно для привлечения аудитории, фильмы покупать и т.п. Крути целыми днями новости, и всё!!! 3000 долларов за кубометр газа!!! Ааа!!!
3700 лол
3810, но ща откатилось до 3250.
Все текущие контракты работают по старым ценам, так что никаких сверхприбылей РФ сейчас не получает
Беларуссия, вообще, по-моему, покупает по старому контракту по 300 долларов...
Слуга народа, третий сезон
Игра в Краба
Дно, где же ты? Уже 12й день летим в бездну. Самое страшное, что чем ниже будет это дно, тем болезненнее будет падение. На данный момент в лучшем раскладе отделаемся "переломами"
Мне больше интересно выработан ли план как слиться из конфликта.
Сказав мы всего добились не сделав ни-ху-я.
Каждый день же говорят что 2000+ военных объектов уничтожили.
Потом скажут нацистов перебили и все миссия выполнена
Так Зеленский же главный нацист.
Трудно будет так сказать, если он при власти.
Зеленский если что еврей.
Нацист-еврей, это что-то новое.
В войсках СС служило примерно 2 тысячи евреев. Так что ничего нового.
Ты по-моему фашистов и нацистов путаешь.
Так у быдла память короткая. Они ведь не понят, что им вчера говорили. Важно что сейчас говорят.
Это правда
У народа память коротка. Утром по тв начнут крутить что всего добились а к вечеру холопы уже и не вспомнят ради чего все это начали.
Нет, Песков же заявлял что Зеленский легитимный президент для нас и мы с ним готовы переговоры мутить
Помню.
Но при этом ещё и ставленник нацистов. Это тоже где то было.
Ну это же все все цирк. У власти с обоих сторон - актеры. А все, что происходит, цель: уничтожить белых, как можно больше и сделать их нищими.
Скорее комик и клоун
ой вей
Ну когда надо ставленник когда ненадо не будет )) там выворачивать умеют
При этом хотим там сделать свободные выборы, в которых не будем мухлевать.
Очень просто смотришь на это все. А что на счет кинутых ДНР и ЛДР сказать?
А почему кинутые ? Войска выйдут к границам старым захватят и все. Даже если не признают сил отбить не хватит у Украины
Кинутых кем?
РФ, напомню волнения там были на тему присоединения к РФ, а не создание там черной дыры.