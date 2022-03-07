Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 12: доллар по 148 рублей, Sephora закроет магазины Статьи редакции
Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля. Евро стоил 148,5 рубля.
В 21:00 мск доллар стоил 148,3 рубля, а евро — 165,8 рубля.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.
Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.
По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ биржа» решила не проводить биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.
Санкции
Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.
Транспорт
Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Санкт-Петербурга, Киева и Львова.
Сервисы
Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.
Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24», «Москвы 24», сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призывы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.
Роскомнадзор убрал издание «Сноб» из реестра заблокированных сайтов. Сайт стал не доступен 6 марта. 4 марта редакция заявила, что удалит материалы, связанные со «специальной военной операцией» на Украине и не будет освещать эту тему.
Реакция бизнеса и правительства
Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.
Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.
Позже PwC в России объявила, что выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу. Аналогичное решение приняла KPMG.
Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.
Toyota вернет в Японию сотрудников, работавших в России. Это 26 человек и их семьи.
Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora закроет магазины в России и приостановит онлайн-продажи с 8 марта. Компания опубликовала сообщение в Instagram. Sephora обещала «поддержать сотрудников в России в трудные времена».
Финские производители Valio и Paulig уходят из России. У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек. У Paulig есть завод по обжарке кофе в Твери, у компании около 200 сотрудников в России.
Wildberries объявил, что с 7 марта отменил плату за хранение товаров на всех своих складах как минимум на месяц.
Все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России, заявил гендиректор компании Тадаши Янаи в письме сотрудникам.
Игровой издатель Take-Two приостановил работу в России и Белоруссии.
Boeing объявил, что перестанет закупать титан в России, сообщает The WSJ. Это около трети от всего материала, который компания использует для производства самолётов.
Levi's приостанавливает работу в России.
Nissan в скором времени ожидает остановку производства на своём заводе в Санкт-Петербурге.
«Альфа-Банк» объявил, что отменил лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах и вернёт комиссию за все снятия, начиная с 6 марта.
VK сообщил, что 4 марта о решении покинуть посты неисполнительных членов Совета директоров компании уведомили Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор. С 7 марта посты независимых директоров оставляют Ян Буне и Сан Хун Ким. Управляющий и финансовый директор Мэттью Хаммонд также уйдёт со своей позиции.
Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young объявила, что больше не будет обслуживать клиентов, связанных с российским правительством, государственные предприятия и попавшие под санкции юридические и физические лица. Она также начала реструктуризацию своего российского подразделения, чтобы отделить его от глобальной сети — в нём работает 4700 человек.
Правительство возобновляет программу поддержки системообразующих предприятий в качестве антикризисной меры. Она подразумевает в том числе выделение госгарантий для реструктуризации кредитов.
Производитель молочных продуктов датский концерн Arla Foods приостановит работу в России. Ему принадлежат бренды Arla Apetina, Arla Natura и Castello.
«Яндекс» покинули два члена совета директоров: основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев.
Из совета директоров Polymetal вышли председатель Йен Кокрилл, а также Олли Оливейра, Трейси Керр, Италия Бонинелли, Виктор Флорес и Андреа Абт. Итальянец Джакомо Байзини остался в совете.
События предыдущего дня, 6 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Если без сарказма,никогда так стремно не было..
Пора делать мемасы с заменой лиц из Крутого Пике. Вместо главного пилота - наш великий кормчий.
И, кстати, самолёт ворованный и обслуживался у Петровича в гараже.
У меня более реально было. Ехал я с пьяным водителем и пытался его остановить уговорами на скорости 120 км, но ничего не действало, при этом понимал, что если вмешаюсь физически - буду дёргать его, то шанс разбиться ещё выше и произойдёт быстрее по моей вине. Но по итогу мы все равно прилетели в отбойник. На следующий день уже трезвому дал ему пиздюлей.
А в этом самолёте с тобой ещё и психов перевозят.
А на полу ножи разбросаны
определенность ясная и четкая - отскока или коррекции и стаба не будет, никогда
Без пилотов и топлива. При этом известно только одно - на земле самолёт не ждут и посадку не дадут точно.
"действительно пугает"
Странно, но у меня почему-то ещё не появился страх.
Нужно больше верить в нашу Россию 🤗🇷🇺
Неопределённости никакой нет. Самолёт несётся, на полной тяге двигателей, вертикально вниз.
А в чем конкретно неопределенность? Все идет как раз по плану. Почитайте про четвертую промышленную революцию, отмена частной собственности. Один из первых шагов по отъему - запрет житья в энергоНЕэффективных домах. Как к этому прийти? Создать искусственный дефицит энергоресурсов. Надеюсь, вы понимаете, отказ от газа и нефти из РФ к чему приведет. Так что все идет по плану, мы с западом давным давно в сговоре. Украина нафиг никому не сдалась, это просто как предлог. А у нас будет северная корея, правда без тех радостей, что у них есть, в виде собственного производства почти всего. Но не переживайте, западу и ЕС тоже не долго осталось, они обещали все реализовать до 2030 года, но судя по темпу, реализуют в разы быстрее.
Во время нереальной турбулентности самолёт разрушится в воздухе
Надоели эти вбросы и манипуляции на рынках, это игра на страхах и спекуляция на заявлениях, ровно такая как и по всему остальному для получения настроений и выгод… Илон Макс пукнул — биткоин упал! Трамп пригрозил будучи президентом акции компаний упали! — Это всё манипуляции РЫНКАМИ!! и делает это каждый раз конечный выгодоприобретатель, остальные посыпают себе голову пеплом и подыгрывают ситуации
не откажется никогда Америка от тяжелой нефти!!
посмотрите видосики этого дядьки
Ты еще соловьева в качестве пруфов приведи.
Я был бы готов его слушать, если бы он нормально материал подавал . Нулевая возможность его слушать, если ты не заряжен на Соловьёвых и скобеевых. Уши вянут от его шовинизма.
Вот, например, с Николаем Вавиловым я абсолютно не разделяю его взглядов, но слушаю его, потому что он адекватно общается с аудиторией
Вы слишком серьезную аналитику для диванных войск подбросили. Им вообще любая аналитика более 4 предложений подряд не заходит. Особенно если в ней нет "ПТН ПНХ".
ну как раз этот очень толковый дядька, зря вы минусите. Но сегодня сообщалось, что пендосы полетели в Венесуэлу опять дружить из-за тяжелой нефти, и Ирану будут частично раскручивать гайки, чтобы нам поднасрать.
Ты этому "манипулятору" сообщи, что он на всю катлету на хаях зашел! Чем дольше тянет, тем больше пробебет.
иди на вконтакте бабулям рассказывай как славно вернуться в ссср
Да лално, подумаешь экономика упала.
¯\_(ツ)_/¯
ага, в африке она сколько уже лежит)) и ничего, люди там криптой интересуются (а шо поделать? своя валюта обесценилась)
Вот вас только пугает. А представьте как это - ночью ложишься спать: есть работа, есть квартира, есть машина. Через 4 дня : в дом прилетела ракета - квартиры больше нет, работы больше нет - хотя работодатель уверяет что все ок, зарплату выплатили только часть, машину расхерачили в процессе «денацификации» . И так сел на лавочку с выражением лица Метью Макконахи и пытаешься понять с _уяли такой праздник мне? Так это ещё жив цел. А соседи чето пытаются с разваленной квартиры достать. У соседей ребёнку ещё года нет. Вот это _здец полный.
А у вас так , погрешность в минус десятой степени и есть куда прийти спать.
Рохлин на это счет хорошо сказал в свое время.
А что боишься то?
Экономика... хрен бы с ней, спады и подъемы это естественный процесс. Что сейчас действительно не хочется, так это, введение военного положения.
тебе еще не стремно… будет еще хуже…
Стремно мирным людям в подвалах под русскими бомбежками…
Главные приколы в экономике еще впереди)
Не ссыте, молодёжь, прорвёмся
Куда?)
Серьёзно, так за Sephora переживаешь?
Великий пост = великие искушения.
Поддержу: стрёмно так, что утром даже просыпаться не хочется.
Возьмите меня на работу!
Как завтра.
А сколько вам лет?
Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО и запретить импорт нефти. Бензоколонка закрывается на технический дефолт.
Путин, президент, Мииирааа!
В Беларуси было "за батьку" и тезисы о стабильности и абы не было войны.
Спасибо деду Za победу
*ботоксному деду
Так правильно США же уже договорились, что будут покупать российскую нефть через другие страныт
Ложь.
народ этого не поймет. они (стыдящиеся ща Россию) думают страны такие, а давайте платить за энергоресурсы в 10 раз дороже. А на внутреннем рынке тарифы такие же оставим...
смотрят, даже вершины айсберга не видят
в 10 раз дешевле
Т.е. нищая рф будет делиться с другими странами, чтобы хоть что-то продать?
А смысл? ОПЕК просто нарастит добычу, а если снимут санкции с Ирана, то нефти и без рф будет завались
Минфин США разрешил американским компанию покупать российскую нефть через банк-посредник в третьей стране, не присоединившейся к антироссийским санкциям. Таким образом, долларовый платеж пойдет в банк третьей страны, а уже из него в Россию.
Вчера шел мимо детского городка-там масленица,толпа народу, всем пофиг и на курс доллара,и на прайс вотерс куперс, и на тик-ток,и на спецоперацию,и на ставку ЦБ,счастливые люди,пока...
Санкции не по всем пока ударили. Потому и не переживают.
Например, в наших магазинах продажи только выросли. Никаких негативных последствий от санкций пока не ощущаем. Все работает, даже оплата картами и google pay проходит без проблем.
Мои родители - пенсионеры. Продолжают смотреть тикток, получать пенсию. Очень обрадовались отмене QR кодов, ведь они полгода из-за этого не посещали торговые центры.
Это хорошо. Запоминайте это хорошее ощущение, будет что вспомнить, когда доктора начнут в назначениях на лечение инсультов, гипертонии и артрита предлагать выбор между подорожником и ромашкой , т.к. мы перед военной спецоперацией не позаботились о избавлении от импортной зависимости в каждом производстве и в каждой доставке.
Собственно, а что не так? Почему не должно быть пофиг на курс какой-то левой валюты? И, тем более на контору, которая занимается самым бессмысленным мире занятием? Про тик ток вообще молчу
C регистрацией, аналитик.
Потому, что импорт идёт в $, а зп в рублях, вроде очевидно же
Уже не очень счастливые, цены на продукты на 50% увеличились, а на бытовую химию 70-100%. Уже начинают вопросы задавать. Хотя 3 дня назад говорили мне что им не ощущается...
Хреново у вас в Украине щас...еще и война...
Людям надо отвлекаться, а то свихнуться можно
90% людей про Европу слышали только из учебников географии, айфоны видели на фотографиях селеб и в целом живут настолько другой жизнью, что аудитории виси сложно даже представить. Пока вводимые санкции чисто про комфорт оставшихся 10%. Люди в основной массе живут другими ценностями и проблемами. Отсутствие спотифая, макбука и шенгена в Черногорию не поменяет в их жизни ни че го. Инфляция будет, продуктовый набор дорожал весь тот год, но на жизненно важные позиции государство зафиксирует рост цен. Вместо авокадо хаас вспомним посконно-домотканую репу.
Аудитория VC... ну ладно... часть аудитории. Как раз понимают, что сильнее всех все это повлияет на самые бедные слои населения.
Это только в общем выражение, пострадали те, у кого есть накопления и инвестиции, которые в ночь обесценивались. Самое страшное это для тех, кто берет микрокредиты до следующей зарплаты. А таких, абсолютное большинство домохозяйств.
Если бизнесмены будут сокращать людей и резать косты, чтобы спасти предприятия. То обычные рабочие будут терять работу. Причем массово, а затем снижению заработной платы в принципе. Если на рынке огромное предложение рук и сил, а конкуренция за них меньше, то это снижение зарплат этих людей, не в долларах а в рублях. При этом все подорожает. Абсолютно все. Если этот уровень санкций будет такой-же и нарастать, хоть какое-то длительное время. Дойдет вплоть до дефицита продуктов.
Если аудитория vc, станет жить скромнее и хуже. То для обычных рабочих или для соц. работников. Наступает ужасные времена. Вопрос выживания.
А как тебе отсутсвие лекартств? Это тоже пофиг для тех 90%?
Но никто не хочет и думать о том, пока титаник плывет (с)
Зачем делать кликбейтные заголовки? Доллар не стоит 138р до тех пор, пока не открылась биржа. Эти 138р это защита банков спредом от покупки валюты.
Это не банки. Это Блумберг. В мире помимо мосбиржи есть глобальные обменники. Поверьте, это не спред. Серед будет уже сегодня днём 100 покупка, 150 продажа
Если так то это жесть!
Вопрос как долго это затянется.
Этот курс взят с потолка, чтоб нагреть лошков, которые будут по нему покупать. Открываем бинанс, можно купить USDT прямо сейчас по 108 рублей без каких либо проблем. Кто считает что курс будет 135, бегите покупайте, пожалуйста.
Это где 138? https://cbr.ru/search/?text=курс+доллара
а почему спред делают на покупку $ близкий к биржевому курсу, а не на продажу? разве государству/банкам не выгодно, чтобы люди продали свои даллары?
это что такое, ватная корзиночка?
Открываем Бинанс и видим курс в 108 рублей за бакс, можно купить USDT ПРЯМО СЕЙЧАС, если вы так уверены что будет по 135 идите берите.
Если утверждение верное , то это отходит на 2й план
https://twitter.com/MarketRebels/status/1500614109703938051?t=NaT-X801KDZoj7RM6upvxQ&s=19
это же отрицательный рост!
Это форекс, где сейчас почти нет торгов рублем, мосбиржа закрыта, в сбере онлайн курс ниже чем на форексе, можно по 128 купить
И да котировок эти актуальнее отсюда брать, когда биржа закрыта
https://www.reuters.com/quote/USDRUB
И какая разница если биржу хуй откроют, а многие валютой оперируют именно вот сейчас? Как раз банковские цены и актуальны
Ее уже открывали и у любого была возможность купить столько долларов, сколько они хотели. После выходных откроют опять.
Главное это цифры, остальное никого не волнует.
какая защита, это рыночная цена на форекс, между банками крупными лотами торгуют.
ЦБ заебал, биржу открой, не могу шорт закрыть
Думаю вам уже не стоит переживать, за вас закроют
советскому гражданину никакие шорты не нужны
На доллар?
На Газпром
Легким движением пальца шорты превращаются... Превращаются...
В "х*й вам", скажет брокер. Не?:)
Страдаешь как хэджевики с GME в свое время?
а что с GME не так?
Аза-ха-ха.... Не не,не... Тогда доллар будет по триста... Что будет делать роспись экономика,срифмуй сам.
на хате в Некрасовке?
ЦБ ждёт пока дядя Коля придёт.
Держал 11 дней, но уже можно, как мне кажется.
Картинки Алексея Меринова ни с кем не перепутаешь. В МК публиковался. Это топ на злобу дня.
Zаебись многоходовочка, у американцев не хватит рублей, чтобы покупать свои доллары
Ага, рубли то все у нас, ахаха, тупые пендосы
Судя по курсу доллара, эмбарго на сырье все же будет. Алюминий , нефть, газ, никель - выросли ещё на 10-20% за выходные.
Тяжёлые времена начинаются.
Максим, я родился в СССР, в 1974 году. И у меня ощущение что тяжёлые времена и не кончались. Изменяется степень тяжести. С лёгкого nuzдеца до катастрофического. В союзе был дефицит. После союза, разруха, бандиты.. потом вроде начали подниматься. Вобщем, никогда такого не было и вот опять!
Просто выпало жить в эпоху перемен. Конечно, лучше читать о таких временах в учебниках истории. Но с другой стороны представь человека, родившегося в России в 1900 году.
Сегодня невольно подслушал один разговор, типочек своей бабе рассказывал, что после победы на Украине, несогласным регионам будут менять сознание, похоже, его всем нам надо менять, раз такой уровень поддержки этого безобразия.
Да сейчас посредникам раздолье.
Посредники тоже много не заработают, учитывая, что платежеспособный спрос рухнул
Как же тошнит от этого гоблина и его рожи , я пошёл в школу этот говноед пришел/я пошёл в вуз этот говноед до сих пор/армия этот говноед до сих пор кровь пьёт/бизнес 10 лет и этот говноед до сих пор кровушку со всем пьёт ….. аш рвотные рефлексы уже
Если бы ушел в 2008 как обещал, в истории остался бы великим человеком... сейчас это безумный дед...
Это верховный главнокомандующий армией РФ, в нынешних условиях вы так то и на швабру можете залететь,если россиянин
В нынешних реалиях этот говноед забирает наше настоящее и будущее, абсолютно каждого россиянина и ещё на соседей полез
Как он заебал 20 лет спиздил
Нет, ещё не все. Такое ощущение, как будто по телику стали крутить какой-то новый сериал. И каждое утро я просыпаюсь и лезу в интернет, чтобы посмотреть что дальше произошло. Засыпаю с надеждой, что завтра ещё что-нибудь интересненькое покажут.
Да, именно так!!! Рейтинги каналов бешеные! Шоу никакие делать не нужно для привлечения аудитории, фильмы покупать и т.п. Крути целыми днями новости, и всё!!! 3000 долларов за кубометр газа!!! Ааа!!!
Слуга народа, третий сезон
Игра в Краба
"Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России"
А они когда-нибудь работали в России? У меня была такая карта несколько лет назад, но оплачивал ею только на eBay, потому что никакие магазины их не принимали.
Да половина санкций ебучий популизм. Например как Канада отказалась от покупки российской нефти, которую и так не покупала.
Просто пиздец, какой поток говна с обеих сторон. И стадо бездумно тиражирует.
Сезон ловли идиотов на кликбейт объявляется открытым!
Но то что закрыли ВП и самолеты изымают это уже вообще не круто. А нам ведь работать и работать (
Я думаю, ими в основном пользовались американцы или британцы, где этот American Express топчик, во время командировок. Знаю, что их обычно принимают международные сети отелей. Но рядового гражданина России это вряд ли это как-то затронет.
Вовремя я из PwC свалил :D
лучше бы из страны вовремя уехалали....
PWC не закрывается в России.
Они отделяют российскую компанию от глобального бренда.
Ниже обращение CEO.
Тоже самое сделал КПМГ, уже в Твитере отписали. EY и Деллойт таким же путём пойдут.
А какой толк от их деятельности тут? Разве что сохранение рабочих мест в надежде, что все удастся восстановить. Ведь цель международных аудиторов показ для мира, что компания чистая, а щас и показывать нечего
Интересно, как будет проходить это «отделение» от материнских компаний/сети фирм. Нужно ли им, например, будет поменять название в России с PwC на что-нибудь типа «Рога и Копыта», останется ли у них какой-нибудь доступ к глобальной базе знаний PwC…
Что вообще это значит?
Что изменится в их работе?
Осталось Делойт теперь закрыться.
Дно, где же ты? Уже 12й день летим в бездну. Самое страшное, что чем ниже будет это дно, тем болезненнее будет падение. На данный момент в лучшем раскладе отделаемся "переломами"
Мне больше интересно выработан ли план как слиться из конфликта.
Сказав мы всего добились не сделав ни-ху-я.
Каждый день же говорят что 2000+ военных объектов уничтожили.
Потом скажут нацистов перебили и все миссия выполнена
Океания никогда не воевала с Остазией
Боюсь, что нет :(
Дно нам только снится.
В какую бездну вы летите? У вас нечего есть? Или вы сидите в подвале под бомбежкой?
Запад давно хотел ёбнуть по России, но сила удара не так велика сейчас. Если бы не украденные активы ЦБ, мы бы почти ничего не заметили бы.
Вот с теми, кто допустил кражу, нужно разбираться.
Вот зашибись, 3 месяца назад я купил себе xbox, а сегодня надеюсь, что денег хватит на еду, а жизнь то налаживается!
А уровень жизни теперь определяется сидишь ли ты в подвале или нет и есть ли у тебя миска со жрачкой?
Работая всю жизнь как то не очень хочется сравнивать своё благополучие с собакой: в будке, на цепи, и со жрачкой - главное что живой.
Газ -3000
Нефть 130
Золото-2000
Пшеница,кукуруза,никель,палладий резко вверх
Тем временем на сайте РБК главная новость о том что Valio и Paulig уходят из России))
А рубль летит в низ лол
Любопытно что сайт finanz.ru который и до всего этого каждое падение на 3 рубля освящал заголовком "рубль рухнул,катастрофа" ,с 28 февраля не обновлялся,видимо произошло превентивное нашвабривание редакции))
Объясните чем плохо что газ и нефть подорожала. Я думал это наоборот хорошо что они дорожают, мы же пока его продаем
Хорошо для узкого круга лиц.
Народ к ним не относится.
У покупателей карманы не резиновые.
Россия продает куда дешевле из-за нежелания многих брать Российскую нефть
Не до конца уверен, но скорее всего все, что сейчас продаётся – продается по долгосрочным контрактом с фиксированной ценой.
Интересно, как остальной мир отнесется к тому, что в России доллар станет стоить 150 рублей и выше? Это же просто демпинг со стороны России.
В мире пофиг на стоимость рубля.
В мире скоро придётся думать — как купить российский газ за российские рубли.
Кто не знает - тому пофиг.
Раньше россияне в Казахстан ездили за дешёвыми продуктами, тушенкой по 30 рублей, а после 2008-2014 годов, после обвалов рубля казахи стали сами ездить в Россию затавариваться, а их дорогая тушёнка уже никому в России не нужна.
Турция. С 2014 года лира упала в 3 раза по отношению к рублю, чем стала ещё более привлекательной для россиян и не только.
США неоднократно обвиняли Россию и Китай в ослаблении своих валют, так как это бьёт по конкурентам последних.
Я считаю что все ок, было напряжённо, но зачем так:,) , пустить все по piZde из бункера, хули, у него консервы есть )))))
"Хакеры Anonymous заявили"
Они много чего заявляли, но этого не произошло. 3 марта ни у кого деньги не пропали с карт.
Это не их заявление (про снятие денег у обычных россиян), кто-то просто наложил свой текст на их видео, они писали об этом у себя в твиттере.
Короче, Кто-то хакнул хакеров😄
после 3го уже? :)
Это был фейк, анонимусы самы об этом в офиц канале писали
У них нет никаких социальный сетей. Ни официального Твитера, и ни своего канала. Ничего
"Власти Южной Кореи запретили"
Вот когда власти Северной Кореи нам что-то запретят, вот тогда будет всё, п...ц.
Когда ЕС откажется от газа и нефти, вот тогда да ВСЕ. Газ вообще будет некому толкать.
Может хоть газ проведут в глубинки. Потом вате скормят подъём с колен русской деревни.
Просто возьмёт и откажется? А чем заменит и как реализует? А денег хватит? Санкции против России с 2008 года сильно бьют по всем странам.
уходят все громко, а вот возвращаться будут тихо 100%
они все брали консультацию у санлайт
Не будут, никому не нужна нищая страна, что несёт одни проблемы.
А все.
на какие другие трубопроводы она планирует переключиться, интересно?
С интересом поглядим на результат. Ставлю два пива на то что будет "выработан план по созданию комиссии по обсуждению роадмэпа по отказу от российского топлива" :)
Ой. Вот это было больно.
Вот если честно, эти санкции больше всего ударили по моему коту, который ест корм производства Италии и Канады. В связи с текущими событиями кормов нет уже нигде. Даже в онлайн магазинах. За себя я не переживаю. Прекрасно переживу на картошке, макаронах и курице. Но как мне объяснить моему коту, что из-за какого-то больного шизофреника в бункере он завтра останется голодным?
Картинка топ. Но если серьёзно. "Четвероногий гурман" корм не самый плохой. И по соотношению цена/качества где-то на уровне большинства магазинных тушёнок для двуногих. Но дело в том, что мой мохнатый "Писдюк" уже 4 года "сидит" на своём корме. А всё остальное категорически отказывается употреблять в пищу. 😔
Мы на Фармине уже давно. Очень это печально. Смотрим в сторону Виннера.
➕️
В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.
Что за торги?
Наша биржа же закрыта
В мире помимо мосбиржи есть и глобальные обменники
Ну так когда говорят торги говорят о мосбирже.
Если нет надо уточнять где.