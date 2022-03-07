Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 12: доллар по 148 рублей, Sephora закроет магазины Статьи редакции

Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля. Евро стоил 148,5 рубля.

В 21:00 мск доллар стоил 148,3 рубля, а евро — 165,8 рубля.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.

Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.

По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ биржа» решила не проводить биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.

Санкции

Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.

Транспорт

Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Санкт-Петербурга, Киева и Львова.

Сервисы

Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.

Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24», «Москвы 24», сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призывы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.

Роскомнадзор убрал издание «Сноб» из реестра заблокированных сайтов. Сайт стал не доступен 6 марта. 4 марта редакция заявила, что удалит материалы, связанные со «специальной военной операцией» на Украине и не будет освещать эту тему.

Реакция бизнеса и правительства

Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.

Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.

Позже PwC в России объявила, что выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу. Аналогичное решение приняла KPMG.

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Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.

Toyota вернет в Японию сотрудников, работавших в России. Это 26 человек и их семьи.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora закроет магазины в России и приостановит онлайн-продажи с 8 марта. Компания опубликовала сообщение в Instagram. Sephora обещала «поддержать сотрудников в России в трудные времена».

Финские производители Valio и Paulig уходят из России. У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек. У Paulig есть завод по обжарке кофе в Твери, у компании около 200 сотрудников в России.

Wildberries объявил, что с 7 марта отменил плату за хранение товаров на всех своих складах как минимум на месяц.

Все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России, заявил гендиректор компании Тадаши Янаи в письме сотрудникам.

Игровой издатель Take-Two приостановил работу в России и Белоруссии.

Boeing объявил, что перестанет закупать титан в России, сообщает The WSJ. Это около трети от всего материала, который компания использует для производства самолётов.

Levi's приостанавливает работу в России.

Nissan в скором времени ожидает остановку производства на своём заводе в Санкт-Петербурге.

«Альфа-Банк» объявил, что отменил лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах и вернёт комиссию за все снятия, начиная с 6 марта.

VK сообщил, что 4 марта о решении покинуть посты неисполнительных членов Совета директоров компании уведомили Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор. С 7 марта посты независимых директоров оставляют Ян Буне и Сан Хун Ким. Управляющий и финансовый директор Мэттью Хаммонд также уйдёт со своей позиции.

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young объявила, что больше не будет обслуживать клиентов, связанных с российским правительством, государственные предприятия и попавшие под санкции юридические и физические лица. Она также начала реструктуризацию своего российского подразделения, чтобы отделить его от глобальной сети — в нём работает 4700 человек.

Правительство возобновляет программу поддержки системообразующих предприятий в качестве антикризисной меры. Она подразумевает в том числе выделение госгарантий для реструктуризации кредитов.

Производитель молочных продуктов датский концерн Arla Foods приостановит работу в России. Ему принадлежат бренды Arla Apetina, Arla Natura и Castello.

«Яндекс» покинули два члена совета директоров: основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

Из совета директоров Polymetal вышли председатель Йен Кокрилл, а также Олли Оливейра, Трейси Керр, Италия Бонинелли, Виктор Флорес и Андреа Абт. Итальянец Джакомо Байзини остался в совете.

События предыдущего дня, 6 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

568 568 комментариев
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568 комментариев
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S S

Если без сарказма,никогда так стремно не было..

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315
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Озабоченный Мика

Высокая степень неопределенности действительно пугает. Как будто мы заперты в самолёте, который несется на огромной скорости в неизвестном направлении, через нереальную турбулентность.

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200
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Mishka

Пора делать мемасы с заменой лиц из Крутого Пике. Вместо главного пилота - наш великий кормчий.

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98
4 комментария
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Ed M

И, кстати, самолёт ворованный и обслуживался у Петровича в гараже.

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66
3 комментария
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Метеор

У меня более реально было. Ехал я с пьяным водителем и пытался его остановить уговорами на скорости 120 км, но ничего не действало, при этом понимал, что если вмешаюсь физически - буду дёргать его, то шанс разбиться ещё выше и произойдёт быстрее по моей вине. Но по итогу мы все равно прилетели в отбойник. На следующий день уже трезвому дал ему пиздюлей.

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23
17 комментариев
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Виталий Чухнов

А в этом самолёте с тобой ещё и психов перевозят.
А на полу ножи разбросаны

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27
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Aleksey Bobkov

определенность ясная и четкая - отскока или коррекции и стаба не будет, никогда

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7
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Вадим Д.

Без пилотов и топлива. При этом известно только одно - на земле самолёт не ждут и посадку не дадут точно.

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1
3 комментария
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М i кола

"действительно пугает"

Странно, но у меня почему-то ещё не появился страх.

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2
1 комментарий
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Ivan Zamorev

Нужно больше верить в нашу Россию 🤗🇷🇺

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–17
3 комментария
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Max Yankov

Неопределённости никакой нет. Самолёт несётся, на полной тяге двигателей, вертикально вниз.

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2
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Андрей Николаев

А в чем конкретно неопределенность? Все идет как раз по плану. Почитайте про четвертую промышленную революцию, отмена частной собственности. Один из первых шагов по отъему - запрет житья в энергоНЕэффективных домах. Как к этому прийти? Создать искусственный дефицит энергоресурсов. Надеюсь, вы понимаете, отказ от газа и нефти из РФ к чему приведет. Так что все идет по плану, мы с западом давным давно в сговоре. Украина нафиг никому не сдалась, это просто как предлог. А у нас будет северная корея, правда без тех радостей, что у них есть, в виде собственного производства почти всего. Но не переживайте, западу и ЕС тоже не долго осталось, они обещали все реализовать до 2030 года, но судя по темпу, реализуют в разы быстрее.

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–9
2 комментария
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Иван Шеметов

Во время нереальной турбулентности самолёт разрушится в воздухе

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1
1 комментарий
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Dennis Gooddeni

Надоели эти вбросы и манипуляции на рынках, это игра на страхах и спекуляция на заявлениях, ровно такая как и по всему остальному для получения настроений и выгод… Илон Макс пукнул — биткоин упал! Трамп пригрозил будучи президентом акции компаний упали! — Это всё манипуляции РЫНКАМИ!! и делает это каждый раз конечный выгодоприобретатель, остальные посыпают себе голову пеплом и подыгрывают ситуации
не откажется никогда Америка от тяжелой нефти!!
посмотрите видосики этого дядьки

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–50
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Pavel Petel

Ты еще соловьева в качестве пруфов приведи.

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58
12 комментариев
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Магомед Шереметьев

Я был бы готов его слушать, если бы он нормально материал подавал . Нулевая возможность его слушать, если ты не заряжен на Соловьёвых и скобеевых. Уши вянут от его шовинизма.
Вот, например, с Николаем Вавиловым я абсолютно не разделяю его взглядов, но слушаю его, потому что он адекватно общается с аудиторией

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5
1 комментарий
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Forgotten Games

Вы слишком серьезную аналитику для диванных войск подбросили. Им вообще любая аналитика более 4 предложений подряд не заходит. Особенно если в ней нет "ПТН ПНХ".

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–36
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sse

ну как раз этот очень толковый дядька, зря вы минусите. Но сегодня сообщалось, что пендосы полетели в Венесуэлу опять дружить из-за тяжелой нефти, и Ирану будут частично раскручивать гайки, чтобы нам поднасрать.

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2
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M D

Ты этому "манипулятору" сообщи, что он на всю катлету на хаях зашел! Чем дольше тянет, тем больше пробебет.

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0
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Даня Самойлов

иди на вконтакте бабулям рассказывай как славно вернуться в ссср

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0
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Zaebaniy Underground

Да лално, подумаешь экономика упала.

¯\_(ツ)_/¯

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18
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Natasha Ivanova

ага, в африке она сколько уже лежит)) и ничего, люди там криптой интересуются (а шо поделать? своя валюта обесценилась)

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1
4 комментария
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sdfa asf

Вот вас только пугает. А представьте как это - ночью ложишься спать: есть работа, есть квартира, есть машина. Через 4 дня : в дом прилетела ракета - квартиры больше нет, работы больше нет - хотя работодатель уверяет что все ок, зарплату выплатили только часть, машину расхерачили в процессе «денацификации» . И так сел на лавочку с выражением лица Метью Макконахи и пытаешься понять с _уяли такой праздник мне? Так это ещё жив цел. А соседи чето пытаются с разваленной квартиры достать. У соседей ребёнку ещё года нет. Вот это _здец полный.
А у вас так , погрешность в минус десятой степени и есть куда прийти спать.
Рохлин на это счет хорошо сказал в свое время.

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13
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SilanseR

А что боишься то?

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2
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Викторович

Экономика... хрен бы с ней, спады и подъемы это естественный процесс. Что сейчас действительно не хочется, так это, введение военного положения.

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13
44 комментария
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Alex Po

тебе еще не стремно… будет еще хуже…
Стремно мирным людям в подвалах под русскими бомбежками…

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4
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Maxim Grin

Лицемер https://vk.com/album-23502694_200245558

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–5
1 комментарий
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Виталий Станкеев

Главные приколы в экономике еще впереди)

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6
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Норрин Радд

Не ссыте, молодёжь, прорвёмся

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1
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danil nik

Куда?)

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0
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Dimm Debrov

Серьёзно, так за Sephora переживаешь?

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1
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Melissa Mata

Великий пост = великие искушения.

Поддержу: стрёмно так, что утром даже просыпаться не хочется.

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1
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Ренат Глюмов

Возьмите меня на работу!

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0
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Виталий Чухнов

Как завтра.

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0
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Ant Aks

А сколько вам лет?

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0
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Постнатальный анализ

Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО и запретить импорт нефти. Бензоколонка закрывается на технический дефолт.

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81
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Самарский месяц

Za путина! Za дефолт! Za нищету.

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166
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Желтый Король

Путин, президент, Мииирааа!

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6
4 комментария
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user_90123129312

В Беларуси было "за батьку" и тезисы о стабильности и абы не было войны.

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3
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Dr. Horrible

Спасибо деду Za победу
*ботоксному деду

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2
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Иван Шеметов

Так правильно США же уже договорились, что будут покупать российскую нефть через другие страныт

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2
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Денис Дизкейн

Ложь.

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0
3 комментария
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ЛЕВ МАНЬЕР

народ этого не поймет. они (стыдящиеся ща Россию) думают страны такие, а давайте платить за энергоресурсы в 10 раз дороже. А на внутреннем рынке тарифы такие же оставим...
смотрят, даже вершины айсберга не видят

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1
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Алексей Кудасов

в 10 раз дешевле

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1
1 комментарий
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Денис Демидов

Т.е. нищая рф будет делиться с другими странами, чтобы хоть что-то продать?
А смысл? ОПЕК просто нарастит добычу, а если снимут санкции с Ирана, то нефти и без рф будет завались

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0
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Мимопрохожий

Минфин США разрешил американским компанию покупать российскую нефть через банк-посредник в третьей стране, не присоединившейся к антироссийским санкциям. Таким образом, долларовый платеж пойдет в банк третьей страны, а уже из него в Россию.

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3
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роман долгополов

Вчера шел мимо детского городка-там масленица,толпа народу, всем пофиг и на курс доллара,и на прайс вотерс куперс, и на тик-ток,и на спецоперацию,и на ставку ЦБ,счастливые люди,пока...

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98
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М i кола

Санкции не по всем пока ударили. Потому и не переживают.
Например, в наших магазинах продажи только выросли. Никаких негативных последствий от санкций пока не ощущаем. Все работает, даже оплата картами и google pay проходит без проблем.
Мои родители - пенсионеры. Продолжают смотреть тикток, получать пенсию. Очень обрадовались отмене QR кодов, ведь они полгода из-за этого не посещали торговые центры.

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28
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bravo sierra

Это хорошо. Запоминайте это хорошее ощущение, будет что вспомнить, когда доктора начнут в назначениях на лечение инсультов, гипертонии и артрита предлагать выбор между подорожником и ромашкой , т.к. мы перед военной спецоперацией не позаботились о избавлении от импортной зависимости в каждом производстве и в каждой доставке.

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33
9 комментариев
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Flash

Собственно, а что не так? Почему не должно быть пофиг на курс какой-то левой валюты? И, тем более на контору, которая занимается самым бессмысленным мире занятием? Про тик ток вообще молчу

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–55
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user_90123129312

C регистрацией, аналитик.

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30
6 комментариев
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Хлоргексидин

Потому, что импорт идёт в $, а зп в рублях, вроде очевидно же

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7
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NotFop

Уже не очень счастливые, цены на продукты на 50% увеличились, а на бытовую химию 70-100%. Уже начинают вопросы задавать. Хотя 3 дня назад говорили мне что им не ощущается...

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6
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роман долгополов

Хреново у вас в Украине щас...еще и война...

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–25
3 комментария
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Денис Давыдов

Людям надо отвлекаться, а то свихнуться можно

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6
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Амидв Ваджранга

90% людей про Европу слышали только из учебников географии, айфоны видели на фотографиях селеб и в целом живут настолько другой жизнью, что аудитории виси сложно даже представить. Пока вводимые санкции чисто про комфорт оставшихся 10%. Люди в основной массе живут другими ценностями и проблемами. Отсутствие спотифая, макбука и шенгена в Черногорию не поменяет в их жизни ни че го. Инфляция будет, продуктовый набор дорожал весь тот год, но на жизненно важные позиции государство зафиксирует рост цен. Вместо авокадо хаас вспомним посконно-домотканую репу.

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5
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Stas Vasilevskii

Аудитория VC... ну ладно... часть аудитории. Как раз понимают, что сильнее всех все это повлияет на самые бедные слои населения.

Это только в общем выражение, пострадали те, у кого есть накопления и инвестиции, которые в ночь обесценивались. Самое страшное это для тех, кто берет микрокредиты до следующей зарплаты. А таких, абсолютное большинство домохозяйств.

Если бизнесмены будут сокращать людей и резать косты, чтобы спасти предприятия. То обычные рабочие будут терять работу. Причем массово, а затем снижению заработной платы в принципе. Если на рынке огромное предложение рук и сил, а конкуренция за них меньше, то это снижение зарплат этих людей, не в долларах а в рублях. При этом все подорожает. Абсолютно все. Если этот уровень санкций будет такой-же и нарастать, хоть какое-то длительное время. Дойдет вплоть до дефицита продуктов.

Если аудитория vc, станет жить скромнее и хуже. То для обычных рабочих или для соц. работников. Наступает ужасные времена. Вопрос выживания.

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2
1 комментарий
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Senas Klipata

А как тебе отсутсвие лекартств? Это тоже пофиг для тех 90%?

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0
3 комментария
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Денис Демидов

Но никто не хочет и думать о том, пока титаник плывет (с)

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1
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Ватная Корзиночка

Зачем делать кликбейтные заголовки? Доллар не стоит 138р до тех пор, пока не открылась биржа. Эти 138р это защита банков спредом от покупки валюты.

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56
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Максим Кот

Это не банки. Это Блумберг. В мире помимо мосбиржи есть глобальные обменники. Поверьте, это не спред. Серед будет уже сегодня днём 100 покупка, 150 продажа

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81
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Ware Wow

Если так то это жесть!
Вопрос как долго это затянется.

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1
23 комментария
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Ватная Корзиночка

Этот курс взят с потолка, чтоб нагреть лошков, которые будут по нему покупать. Открываем бинанс, можно купить USDT прямо сейчас по 108 рублей без каких либо проблем. Кто считает что курс будет 135, бегите покупайте, пожалуйста.

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–13
2 комментария
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Дмитрий Сорвачев

Это где 138? https://cbr.ru/search/?text=курс+доллара

Результаты поиска | Банк России
Результаты поиска | Банк России
cbr.ru
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–2
20 комментариев
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Random Accessy Memories

а почему спред делают на покупку $ близкий к биржевому курсу, а не на продажу? разве государству/банкам не выгодно, чтобы люди продали свои даллары?

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0
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madkliq

это что такое, ватная корзиночка?

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20
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Ватная Корзиночка

Открываем Бинанс и видим курс в 108 рублей за бакс, можно купить USDT ПРЯМО СЕЙЧАС, если вы так уверены что будет по 135 идите берите.

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–19
6 комментариев
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Ярослав Шенцов

Если утверждение верное , то это отходит на 2й план
https://twitter.com/MarketRebels/status/1500614109703938051?t=NaT-X801KDZoj7RM6upvxQ&s=19

Market Rebellion @MarketRebels
Russia will completely disconnect from the global internet on March 11
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1
5 комментариев
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Vyacheslav Teplyakov

это же отрицательный рост!

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1
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MoneyMania

Это форекс, где сейчас почти нет торгов рублем, мосбиржа закрыта, в сбере онлайн курс ниже чем на форексе, можно по 128 купить

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0
2 комментария
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Ярослав Шенцов

И да котировок эти актуальнее отсюда брать, когда биржа закрыта
https://www.reuters.com/quote/USDRUB

RUB=X - Quote | Reuters
Currency quotes and news from Reuters.com for RUB=X
www.reuters.com
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0
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Владислав Егоров

И какая разница если биржу хуй откроют, а многие валютой оперируют именно вот сейчас? Как раз банковские цены и актуальны

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0
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Ватная Корзиночка

Ее уже открывали и у любого была возможность купить столько долларов, сколько они хотели. После выходных откроют опять.

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3
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Zaebaniy Underground

Главное это цифры, остальное никого не волнует.

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–13
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sse

какая защита, это рыночная цена на форекс, между банками крупными лотами торгуют.

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0
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ЦБ заебал, биржу открой, не могу шорт закрыть

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72
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Иван Ситин

Думаю вам уже не стоит переживать, за вас закроют

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61
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Random Accessy Memories

советскому гражданину никакие шорты не нужны

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5
1 комментарий
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Престижный химик

А что такое шорт и почему он переживает?

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1
1 комментарий
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Иван Ви

На доллар?

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0
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На Газпром

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24
6 комментариев
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Юрий Окольнов

Легким движением пальца шорты превращаются... Превращаются...

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6
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NotFop

В "х*й вам", скажет брокер. Не?:)

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0
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Revenant

Страдаешь как хэджевики с GME в свое время?

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3
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Wall Street Shadow

а что с GME не так?

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1 комментарий
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Иван Лавренко

Аза-ха-ха.... Не не,не... Тогда доллар будет по триста... Что будет делать роспись экономика,срифмуй сам.

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0
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Можно Менять

на хате в Некрасовке?

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0
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Амидв Ваджранга

ЦБ ждёт пока дядя Коля придёт.

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0
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Solodin Iota

Держал 11 дней, но уже можно, как мне кажется.

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53
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Денис Черабаев

Картинки Алексея Меринова ни с кем не перепутаешь. В МК публиковался. Это топ на злобу дня.

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4
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Путачок

Zаебись многоходовочка, у американцев не хватит рублей, чтобы покупать свои доллары

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39
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Nan Nan

Ага, рубли то все у нас, ахаха, тупые пендосы

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26
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Максим Кот

Судя по курсу доллара, эмбарго на сырье все же будет. Алюминий , нефть, газ, никель - выросли ещё на 10-20% за выходные.
Тяжёлые времена начинаются.

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25
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Дмитрий Королёв

Максим, я родился в СССР, в 1974 году. И у меня ощущение что тяжёлые времена и не кончались. Изменяется степень тяжести. С лёгкого nuzдеца до катастрофического. В союзе был дефицит. После союза, разруха, бандиты.. потом вроде начали подниматься. Вобщем, никогда такого не было и вот опять!

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59
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Oleg Oleg

Просто выпало жить в эпоху перемен. Конечно, лучше читать о таких временах в учебниках истории. Но с другой стороны представь человека, родившегося в России в 1900 году.

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21
8 комментариев
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Денис Демидов

Сегодня невольно подслушал один разговор, типочек своей бабе рассказывал, что после победы на Украине, несогласным регионам будут менять сознание, похоже, его всем нам надо менять, раз такой уровень поддержки этого безобразия.

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0
1 комментарий
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Blackrock

Да сейчас посредникам раздолье.

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–3
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Антон Штадлер

Посредники тоже много не заработают, учитывая, что платежеспособный спрос рухнул

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1
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Podkuiko Vladislav

Как же тошнит от этого гоблина и его рожи , я пошёл в школу этот говноед пришел/я пошёл в вуз этот говноед до сих пор/армия этот говноед до сих пор кровь пьёт/бизнес 10 лет и этот говноед до сих пор кровушку со всем пьёт ….. аш рвотные рефлексы уже

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28
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Леонид Котов

Если бы ушел в 2008 как обещал, в истории остался бы великим человеком... сейчас это безумный дед...

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34
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роман долгополов

Это верховный главнокомандующий армией РФ, в нынешних условиях вы так то и на швабру можете залететь,если россиянин

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–23
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Podkuiko Vladislav

В нынешних реалиях этот говноед забирает наше настоящее и будущее, абсолютно каждого россиянина и ещё на соседей полез

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31
2 комментария
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SilanseR

Как он заебал 20 лет спиздил

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0
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Юрий Малышко
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30
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М i кола

Нет, ещё не все. Такое ощущение, как будто по телику стали крутить какой-то новый сериал. И каждое утро я просыпаюсь и лезу в интернет, чтобы посмотреть что дальше произошло. Засыпаю с надеждой, что завтра ещё что-нибудь интересненькое покажут.

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27
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Ольга Федченко

Да, именно так!!! Рейтинги каналов бешеные! Шоу никакие делать не нужно для привлечения аудитории, фильмы покупать и т.п. Крути целыми днями новости, и всё!!! 3000 долларов за кубометр газа!!! Ааа!!!

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6
8 комментариев
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Nan Nan

Слуга народа, третий сезон

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3
1 комментарий
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Связанный американец

Я засыпаю с надеждой, что в следующей серии антагонист умрёт.

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0
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Юрий Окольнов

Игра в Краба

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0
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М i кола

"Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России"

А они когда-нибудь работали в России? У меня была такая карта несколько лет назад, но оплачивал ею только на eBay, потому что никакие магазины их не принимали.

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17
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Make Luv

Да половина санкций ебучий популизм. Например как Канада отказалась от покупки российской нефти, которую и так не покупала.
Просто пиздец, какой поток говна с обеих сторон. И стадо бездумно тиражирует.

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43
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Амидв Ваджранга

Сезон ловли идиотов на кликбейт объявляется открытым!

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11
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Дмитрий Кондратьев

Но то что закрыли ВП и самолеты изымают это уже вообще не круто. А нам ведь работать и работать (

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1
1 комментарий
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k3rch

Я думаю, ими в основном пользовались американцы или британцы, где этот American Express топчик, во время командировок. Знаю, что их обычно принимают международные сети отелей. Но рядового гражданина России это вряд ли это как-то затронет.

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0
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Oleg Solovev

Вовремя я из PwC свалил :D

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10
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Ярослав Шенцов

лучше бы из страны вовремя уехалали....

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56
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Михаил Попов

PWC не закрывается в России.
Они отделяют российскую компанию от глобального бренда.
Ниже обращение CEO.

Тоже самое сделал КПМГ, уже в Твитере отписали. EY и Деллойт таким же путём пойдут.

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11
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Altair

А какой толк от их деятельности тут? Разве что сохранение рабочих мест в надежде, что все удастся восстановить. Ведь цель международных аудиторов показ для мира, что компания чистая, а щас и показывать нечего

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9
1 комментарий
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k3rch

Интересно, как будет проходить это «отделение» от материнских компаний/сети фирм. Нужно ли им, например, будет поменять название в России с PwC на что-нибудь типа «Рога и Копыта», останется ли у них какой-нибудь доступ к глобальной базе знаний PwC…

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1
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Daniyar

Что вообще это значит?

Что изменится в их работе?

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0
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Викторович

Осталось Делойт теперь закрыться.

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1
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Александр У

Дно, где же ты? Уже 12й день летим в бездну. Самое страшное, что чем ниже будет это дно, тем болезненнее будет падение. На данный момент в лучшем раскладе отделаемся "переломами"

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9
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Виталий Чухнов

Мне больше интересно выработан ли план как слиться из конфликта.
Сказав мы всего добились не сделав ни-ху-я.

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35
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Blackrock

Каждый день же говорят что 2000+ военных объектов уничтожили.
Потом скажут нацистов перебили и все миссия выполнена

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18
43 комментария
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Utin Antip

Океания никогда не воевала с Остазией

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9
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Tanto Mare

Боюсь, что нет :(

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0
1 комментарий
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Влад Крас

Дно нам только снится.

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8
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Oleg Oleg

В какую бездну вы летите? У вас нечего есть? Или вы сидите в подвале под бомбежкой?
Запад давно хотел ёбнуть по России, но сила удара не так велика сейчас. Если бы не украденные активы ЦБ, мы бы почти ничего не заметили бы.
Вот с теми, кто допустил кражу, нужно разбираться.

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–39
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Phonk && Shitpost

Вот зашибись, 3 месяца назад я купил себе xbox, а сегодня надеюсь, что денег хватит на еду, а жизнь то налаживается!

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14
6 комментариев
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mnin mnin

А уровень жизни теперь определяется сидишь ли ты в подвале или нет и есть ли у тебя миска со жрачкой?
Работая всю жизнь как то не очень хочется сравнивать своё благополучие с собакой: в будке, на цепи, и со жрачкой - главное что живой.

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2
1 комментарий
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роман долгополов

Газ -3000
Нефть 130
Золото-2000
Пшеница,кукуруза,никель,палладий резко вверх
Тем временем на сайте РБК главная новость о том что Valio и Paulig уходят из России))

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10
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madkliq

А рубль летит в низ лол

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13
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роман долгополов

Любопытно что сайт finanz.ru который и до всего этого каждое падение на 3 рубля освящал заголовком "рубль рухнул,катастрофа" ,с 28 февраля не обновлялся,видимо произошло превентивное нашвабривание редакции))

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21
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никита королев

Объясните чем плохо что газ и нефть подорожала. Я думал это наоборот хорошо что они дорожают, мы же пока его продаем

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1
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Ковтун Максим

Хорошо для узкого круга лиц.
Народ к ним не относится.

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2
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Non Existence

У покупателей карманы не резиновые.

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0
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Daniyar

Россия продает куда дешевле из-за нежелания многих брать Российскую нефть

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0
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Siergiej Kosicki

Не до конца уверен, но скорее всего все, что сейчас продаётся – продается по долгосрочным контрактом с фиксированной ценой.

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0
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М i кола

Интересно, как остальной мир отнесется к тому, что в России доллар станет стоить 150 рублей и выше? Это же просто демпинг со стороны России.

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2
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Andrii Chaika

В мире пофиг на стоимость рубля.

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39
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Sergey Khohlachev

В мире скоро придётся думать — как купить российский газ за российские рубли.

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–13
27 комментариев
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М i кола

Кто не знает - тому пофиг.
Раньше россияне в Казахстан ездили за дешёвыми продуктами, тушенкой по 30 рублей, а после 2008-2014 годов, после обвалов рубля казахи стали сами ездить в Россию затавариваться, а их дорогая тушёнка уже никому в России не нужна.
Турция. С 2014 года лира упала в 3 раза по отношению к рублю, чем стала ещё более привлекательной для россиян и не только.

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4
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М i кола

США неоднократно обвиняли Россию и Китай в ослаблении своих валют, так как это бьёт по конкурентам последних.

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–2
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Стас Плюснин

Я считаю что все ок, было напряжённо, но зачем так:,) , пустить все по piZde из бункера, хули, у него консервы есть )))))

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11
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М i кола

"Хакеры Anonymous заявили"

Они много чего заявляли, но этого не произошло. 3 марта ни у кого деньги не пропали с карт.

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3
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Yuriy Vitruk

Это не их заявление (про снятие денег у обычных россиян), кто-то просто наложил свой текст на их видео, они писали об этом у себя в твиттере.

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12
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М i кола

Короче, Кто-то хакнул хакеров😄

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2
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Мимопрохожий

после 3го уже? :)

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0
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Желтый Король

Это был фейк, анонимусы самы об этом в офиц канале писали

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2
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Dragon Johan

У них нет никаких социальный сетей. Ни официального Твитера, и ни своего канала. Ничего

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2
2 комментария
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М i кола

"Власти Южной Кореи запретили"

Вот когда власти Северной Кореи нам что-то запретят, вот тогда будет всё, п...ц.

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7
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Pavel Petel

Когда ЕС откажется от газа и нефти, вот тогда да ВСЕ. Газ вообще будет некому толкать.

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3
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Solodin Iota

Может хоть газ проведут в глубинки. Потом вате скормят подъём с колен русской деревни.

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9
1 комментарий
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М i кола

Просто возьмёт и откажется? А чем заменит и как реализует? А денег хватит? Санкции против России с 2008 года сильно бьют по всем странам.

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1
8 комментариев
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ЛЕВ МАНЬЕР

уходят все громко, а вот возвращаться будут тихо 100%

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4
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ЛЕВ МАНЬЕР

они все брали консультацию у санлайт

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3
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Breitson Live

Не будут, никому не нужна нищая страна, что несёт одни проблемы.

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–1
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Pavel Petel

А все.

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5
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Мимопрохожий

на какие другие трубопроводы она планирует переключиться, интересно?
С интересом поглядим на результат. Ставлю два пива на то что будет "выработан план по созданию комиссии по обсуждению роадмэпа по отказу от российского топлива" :)

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2
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Сергей Кузнецов

Ой. Вот это было больно.

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1
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No Name

Вот если честно, эти санкции больше всего ударили по моему коту, который ест корм производства Италии и Канады. В связи с текущими событиями кормов нет уже нигде. Даже в онлайн магазинах. За себя я не переживаю. Прекрасно переживу на картошке, макаронах и курице. Но как мне объяснить моему коту, что из-за какого-то больного шизофреника в бункере он завтра останется голодным?

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5
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Feduard Klimkin
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4
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No Name

Картинка топ. Но если серьёзно. "Четвероногий гурман" корм не самый плохой. И по соотношению цена/качества где-то на уровне большинства магазинных тушёнок для двуногих. Но дело в том, что мой мохнатый "Писдюк" уже 4 года "сидит" на своём корме. А всё остальное категорически отказывается употреблять в пищу. 😔

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0
3 комментария
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Sergei Timofeyev

Мы на Фармине уже давно. Очень это печально. Смотрим в сторону Виннера.

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0
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Марина K

➕️

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0
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Виталий Чухнов

В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля.
Что за торги?
Наша биржа же закрыта

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–3
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Feduard Klimkin

В мире помимо мосбиржи есть и глобальные обменники

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13
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Виталий Чухнов

Ну так когда говорят торги говорят о мосбирже.
Если нет надо уточнять где.

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0
7 комментариев
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iMHO Tech