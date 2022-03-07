Собираем новости и события двенадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":376184,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":376184,"gtm":null} 53 929 просмотров Слушать

Валюта и рынок

Курс рубля упал до минимальных значений из-за сообщений о возможном запрете на экспорт нефти из России в США. В 7:30 мск доллар стоил на торгах 138,5 рубля. Евро стоил 148,5 рубля.

В 20:00 мск доллар стоил 152,4 рубля, а евро — 164,4 рубля.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 105,8 рублей, евро — 115,6 рублей.

Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.

По решению ЦБ, Московская биржа не будет проводить торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ биржа» решила не проводить биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.

Санкции

Власти Южной Кореи запретили все операции с Банком России и заблокировали все его активы в вонах.

Транспорт

Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Санкт-Петербурга, Киева и Львова.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Сервисы

Карты American Express не будут работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.

Хакеры Anonymous заявили, что взломали трансляции «Первого канала», «России 24», «Москвы 24», сервисов Wink и ivi. Вместо привычного эфира на экране были призывы остановить «военную операцию» на Украине и кадры разрушенных городов. Трансляцию быстро восстановили.

Роскомнадзор убрал издание «Сноб» из реестра заблокированных сайтов. Сайт стал не доступен 6 марта. 4 марта редакция заявила, что удалит материалы, связанные со «специальной военной операцией» на Украине и не будет освещать эту тему.

Реакция бизнеса и правительства

Минфин создал подкомиссию для выдачи разрешений на валютные операции и сделки российских резидентов с иностранными.

Российское подразделение аудиторской компании PwC закроется, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании сотрудникам. PwC работала в России более 30 лет, в компании 3700 партнёров и сотрудников. Входящие в PwC фирмы в других странах перестанут работать с санкционными компаниями.

Позже PwC в России объявила, что выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу. Аналогичное решение приняла KPMG.

Fazer закроет производство в России, у компании три кондитерские фабрики в Петербурге и одна — в Москве. На них работают 2300 человек, объём продаж российского подразделения в 2021 году составил €157 млн — около 13% от общего. Ранее компании объявляла, что прекратит экспорт в Россию и приостановит инвестиции.

Toyota вернет в Японию сотрудников, работавших в России. Это 26 человек и их семьи.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora закроет магазины в России и приостановит онлайн-продажи с 8 марта. Компания опубликовала сообщение в Instagram. Sephora обещала «поддержать сотрудников в России в трудные времена».

Финские производители Valio и Paulig уходят из России. У Valio есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек. У Paulig есть завод по обжарке кофе в Твери, у компании около 200 сотрудников в России.

Wildberries объявил, что с 7 марта отменил плату за хранение товаров на всех своих складах как минимум на месяц.

Все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России, заявил гендиректор компании Тадаши Янаи в письме сотрудникам.

Игровой издатель Take-Two приостановил работу в России и Белоруссии.

Boeing объявил, что перестанет закупать титан в России, сообщает The WSJ. Это около трети от всего материала, который компания использует для производства самолётов.

Levi's приостанавливает работу в России.

Nissan в скором времени ожидает остановку производства на своём заводе в Санкт-Петербурге.

«Альфа-Банк» объявил, что отменил лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах и вернёт комиссию за все снятия, начиная с 6 марта.

VK сообщил, что 4 марта о решении покинуть посты неисполнительных членов Совета директоров компании уведомили Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор. С 7 марта посты независимых директоров оставляют Ян Буне и Сан Хун Ким. Управляющий и финансовый директор Мэттью Хаммонд также уйдёт со своей позиции.

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young объявила, что больше не будет обслуживать клиентов, связанных с российским правительством, государственные предприятия и попавшие под санкции юридические и физические лица. Она также начала реструктуризацию своего российского подразделения, чтобы отделить его от глобальной сети — в нём работает 4700 человек.

Правительство возобновляет программу поддержки системообразующих предприятий в качестве антикризисной меры. Она подразумевает в том числе выделение госгарантий для реструктуризации кредитов.

Производитель молочных продуктов датский концерн Arla Foods приостановит работу в России. Ему принадлежат бренды Arla Apetina, Arla Natura и Castello.

«Яндекс» покинули два члена совета директоров: основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

События предыдущего дня, 6 марта — здесь.