Финансы
Маша Цепелева

Правительство обязало согласовывать с ним сделки российских компаний с партнёрами из списка «недружественных» стран Статьи редакции

Например, с компаниями из США, Сингапур, Япония, Украина и из других стран.

  • Правительство утвердило список государств «совершающих недружественные действия» в отношении России.
  • В список вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
  • «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией», — заявили в правительстве. В комиссию входят представители ЦБ и администрации президента.
  • В заявлении о сделке надо указать её цель и условия, документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефециарах иностранной компании, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату.
  • Комиссия может выдать разрешение на сделку, отказ или разрешение с выполнением определённых условий.

#новость

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Dimitri

Правительство каждый день новый гвоздь в гроб российской экономики забивает.

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39
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Виталий Чухнов

Рубль за то каждый день всё больше и больше становится. Всё сильнее и сильнее валюта.
Уже 141

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8
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Tsoy Victor

Должен стать 228. Будет символично.

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2
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Ленин-гриб

Да что вы со своим рублем. Он пока к доллару не был привязан, стоял на своем месте, прямо как у Распутина. Там мировая политика меняется, финансовые системы... Не пугайтесь вы за этот доллар)

Купите необходимого для жизни (еда, обиход), на другие купите активы (недвига, необходимый транспорт, ценные бумаги, акции перспективных компаний (фарма, жратва, космос, it)) и оставьте налом немного в разных валютах. В зависимости от количества бабла исключайте пункты. Все

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0
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Valeryi

Раньше вы получали 65 руб за доллар. А сейчас уже 150. Ну хорошо же

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0
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Сергей Кузнецов

все операции и сделки с гражданами или компаниями из «недружественных» стран российские резиденты
Это прям искандерами по Воронежу? То есть любая компания в России не может заказать или заплатить за иностранную услугу без разрешения какой-то говнокомиссии? Похоже что тех, кто еще остался в России, выпихивают силой.

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17
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Maxim Petrukhin

Я прям в нетерпение увидеть регламент согласования. Почтой России, 30 дней на ответ, дополнительные документы и пояснения, ещё 30 дней на рассмотрение, пришёл документ, блин, забыли внести в реестр, щас, пару недель, а где флюорография, марьиванна в отпуске, подписывать некому...

Реально то все проще будет, конечно. Но любое согласование - пара гвоздей в крышку гроба.

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4
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evilnw

Если следовать логики этого списка, то Россия признала Тайвань, как независимое государство. )

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13
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Максим Гомбоев

Просто в очередной раз, автор поста на ВиСи посчитала себя умнее чем нужно и удалила слово "и территорий" из заголовка. (в источнике присутствует).

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4
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роман долгополов

Там написано " ..и территорий"
Сонный Джо тоже против днр лнр санкции ввел,это не значит что признал

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1
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Творческий бас

Самое время спасать тайваньцев, получается?)

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0
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Виталий Чухнов

Выглядит, как плата за крышу.

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8
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Pavel Pavel

Полная свобода бизнеса

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6
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Maxim Petrukhin

От выручки

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0
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Anton Solod

Беги, Форрест, беги... пока еще выпускают

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5
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Максим Смирнов

Это касается и фриланс бирж ?

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2
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Den Red

Я думаю закроют лавку

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5
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Gre Li

Звучит как план, кстати. Задидосить комиссию отчётами о фрилансерских сделках.

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1
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Даниил Рыжков

Так в указе же указаны конкретные операции, которые попадают под закон? И это очень далеко от «всех операций» или я неправильно читаю?
http://static.government.ru/media/files/OwNVdYItZOnp4FQ0Ao16ujjga2SrYHQd.pdf

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3
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Сергей Кузнецов

Написано вроде
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран
http://government.ru/news/44746/#44746=2:1:yja,2:14:jCf

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0
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Андрей Чигаров

Читайте внимательно само постановление. Речь только про инвестиции, кредиты и сделки с недвижимостью, а так же про перевод денег себе за рубеж.

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4
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Сергей Кузнецов

г) зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка,
 а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
Как-то не очень оптимистично это все.

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0
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Даниил Рыжков

Не могу найти этого в документе :(

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0
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Maxim Petrukhin

Так и есть. Займы и кредиты, покупка ценных бумаг и недвиги. Плюс зачисление денег на свои счета в зарубежных банках и т.п.
Но там есть ещё запрет платежей при помощи нероссийских сервисов. Условного PayPal.

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1
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Gleb Tyutikov

Кому я должен, всем прощаю.

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3
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Ware Wow

Интересно, а сервер чтобы оплатить в Германии мне не придется "согласовывать с правительственной комиссией"?....

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1
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Сергей Кузнецов

Если ИП или юрлицо, то придется.

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4
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Ware Wow

Ну вот странно тоже, не вижу там лимитов по суммам, неужели малый/средний бизнес вообще отрезали от сделок... не станет же АП и ЦБ согласовывать сделки даже на $10к...

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0
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Джон Беков

Не...только если сделка/сделки превышают 10 мил. руб. в месяц. Только сейчас прочитал.

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3
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Ware Wow

Ну и ниже пишут, что не для всех типов сделок все же

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0
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Alina Grinblat

Ну с таким летящим курсом , то это быстро 😂

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0
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Melissa Mata

Германии вроде нет в списке...

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0
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Никита Волков

Страны ЕС

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1
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Maxim Petrukhin

Придётся справку получать, что не русофоб

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–1
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fffggg gggfff

с выполнением определённых условий
вымогательство на гос уровне? взятка дешевле?

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2
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Den Red

Скоро будет отказ коллективный от валюты всех этих стран

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0
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Дмитрий

С принудительным пересчетом на счетах в рубли по 30р за доллар

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5
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Den Red

30 это много :)

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0
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Дмитрий

Предлагаете по 60 коп посчитать?

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0
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Den Red

Я думаю за фантик не обеспеченный не чем и 60 копеек много

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1
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Дмитрий

Воистину! Госдолг их все видели, что там ещё по методичке то говорят?

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0
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Max Krou

Прощай ип в России, здравствуй ип в Грузии

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1
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Даниил Рыжков

Уже не открывают

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1
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Ivan

Армения?

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Виктор Исаков

Тоже скоро перестанут)

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Michail Petrov

141 страна недружественная! А целых 5 стран друзья.....

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John Doe

Ну фактически 4 😏 тк одна из этих стран - РФ.

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Виктор Александрович

А страдают обычные люди

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Евгений Кузнецов

Россия превращается в колонию строго режима.

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Oleg Solovev

Это я так понимаю хваленая поддержка бизнеса подъехала. Хвалю.

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Pavel Petel

Чет кажется на счет близкого голода я был прав.

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Николай

представляю себе днс, закидывающий нон стоп их заявками на покупку фенов, телефонов, процов, телеков и прочего или любой крупный магазин, кто закупается за рубежом много

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Стас Плюснин

Ну все, плановая экономика )))) в очередь за ВАЗ 2106 встали ?))))

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