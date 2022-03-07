Иммиграция в Узбекистан

Всех приветствую! Очень много друзей и иностранных коллег в связи с геополитической ситуацией в мире стали интересоваться темой миграции в Узбекистан. Хочу написать, как всё обстоит в Узбекистане на самом деле, а не просто говорить: «Приезжайте, у нас тут всё классно».