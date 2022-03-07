Правительство обязало согласовывать с ним сделки российских компаний с партнёрами из списка «недружественных» стран Статьи редакции
Например, с компаниями из США, Сингапур, Япония, Украина и из других стран.
- Правительство утвердило список государств «совершающих недружественные действия» в отношении России.
- В список вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
- «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией», — заявили в правительстве. В комиссию входят представители ЦБ и администрации президента.
- В заявлении о сделке надо указать её цель и условия, документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефециарах иностранной компании, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату.
- Комиссия может выдать разрешение на сделку, отказ или разрешение с выполнением определённых условий.
Правительство каждый день новый гвоздь в гроб российской экономики забивает.
Рубль за то каждый день всё больше и больше становится. Всё сильнее и сильнее валюта.
Уже 141
Должен стать 228. Будет символично.
Да что вы со своим рублем. Он пока к доллару не был привязан, стоял на своем месте, прямо как у Распутина. Там мировая политика меняется, финансовые системы... Не пугайтесь вы за этот доллар)
Купите необходимого для жизни (еда, обиход), на другие купите активы (недвига, необходимый транспорт, ценные бумаги, акции перспективных компаний (фарма, жратва, космос, it)) и оставьте налом немного в разных валютах. В зависимости от количества бабла исключайте пункты. Все
Раньше вы получали 65 руб за доллар. А сейчас уже 150. Ну хорошо же
все операции и сделки с гражданами или компаниями из «недружественных» стран российские резиденты
Это прям искандерами по Воронежу? То есть любая компания в России не может заказать или заплатить за иностранную услугу без разрешения какой-то говнокомиссии? Похоже что тех, кто еще остался в России, выпихивают силой.
Я прям в нетерпение увидеть регламент согласования. Почтой России, 30 дней на ответ, дополнительные документы и пояснения, ещё 30 дней на рассмотрение, пришёл документ, блин, забыли внести в реестр, щас, пару недель, а где флюорография, марьиванна в отпуске, подписывать некому...
Реально то все проще будет, конечно. Но любое согласование - пара гвоздей в крышку гроба.
Если следовать логики этого списка, то Россия признала Тайвань, как независимое государство. )
Просто в очередной раз, автор поста на ВиСи посчитала себя умнее чем нужно и удалила слово "и территорий" из заголовка. (в источнике присутствует).
Там написано " ..и территорий"
Сонный Джо тоже против днр лнр санкции ввел,это не значит что признал
Выглядит, как плата за крышу.
Полная свобода бизнеса
От выручки
Беги, Форрест, беги... пока еще выпускают
Это касается и фриланс бирж ?
Я думаю закроют лавку
Звучит как план, кстати. Задидосить комиссию отчётами о фрилансерских сделках.
Так в указе же указаны конкретные операции, которые попадают под закон? И это очень далеко от «всех операций» или я неправильно читаю?
http://static.government.ru/media/files/OwNVdYItZOnp4FQ0Ao16ujjga2SrYHQd.pdf
Написано вроде
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран
http://government.ru/news/44746/#44746=2:1:yja,2:14:jCf
Читайте внимательно само постановление. Речь только про инвестиции, кредиты и сделки с недвижимостью, а так же про перевод денег себе за рубеж.
г) зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка,
а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
Как-то не очень оптимистично это все.
Не могу найти этого в документе :(
Так и есть. Займы и кредиты, покупка ценных бумаг и недвиги. Плюс зачисление денег на свои счета в зарубежных банках и т.п.
Но там есть ещё запрет платежей при помощи нероссийских сервисов. Условного PayPal.
Кому я должен, всем прощаю.
Интересно, а сервер чтобы оплатить в Германии мне не придется "согласовывать с правительственной комиссией"?....
Если ИП или юрлицо, то придется.
Ну вот странно тоже, не вижу там лимитов по суммам, неужели малый/средний бизнес вообще отрезали от сделок... не станет же АП и ЦБ согласовывать сделки даже на $10к...
Не...только если сделка/сделки превышают 10 мил. руб. в месяц. Только сейчас прочитал.
Ну и ниже пишут, что не для всех типов сделок все же
Ну с таким летящим курсом , то это быстро 😂
Германии вроде нет в списке...
Страны ЕС
Придётся справку получать, что не русофоб
с выполнением определённых условий
вымогательство на гос уровне? взятка дешевле?
Скоро будет отказ коллективный от валюты всех этих стран
С принудительным пересчетом на счетах в рубли по 30р за доллар
30 это много :)
Предлагаете по 60 коп посчитать?
Я думаю за фантик не обеспеченный не чем и 60 копеек много
Воистину! Госдолг их все видели, что там ещё по методичке то говорят?
Прощай ип в России, здравствуй ип в Грузии
Уже не открывают
Армения?
Тоже скоро перестанут)
141 страна недружественная! А целых 5 стран друзья.....
Ну фактически 4 😏 тк одна из этих стран - РФ.
А страдают обычные люди
Россия превращается в колонию строго режима.
Это я так понимаю хваленая поддержка бизнеса подъехала. Хвалю.
Чет кажется на счет близкого голода я был прав.
представляю себе днс, закидывающий нон стоп их заявками на покупку фенов, телефонов, процов, телеков и прочего или любой крупный магазин, кто закупается за рубежом много
Ну все, плановая экономика )))) в очередь за ВАЗ 2106 встали ?))))
Предпринимателя Бориса Йордана — председателя правления американского производителя каннабиса Curaleaf — подозревают в связях с Россией. Сам он гордо заявляет, что патриот США. Почему Йордану приходится оправдываться — в пересказе Forbes.