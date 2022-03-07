Правительство потребовало согласовывать с ним сделки российских компаний с партнёрами из списка «недружественных» стран Статьи редакции
Например, с компаниями из США, Сингапура, Японии, Украины и из других стран.
- Правительство утвердило список государств «совершающих недружественные действия» в отношении России.
- В список вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
- «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией», — заявили в правительстве. В комиссию входят представители ЦБ и администрации президента. Несмотря на формулировку, пока не совсем ясно, нужно ли согласовывать вообще всё, например, покупку серверов. Редакция vc.ru отправила вопросы ЦБ об ограничениях и порядке согласования сделок.
- В заявлении о сделке надо указать её цель и условия, документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефициарах иностранной компании, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату.
- Комиссия может выдать разрешение на сделку, отказ или разрешение с выполнением определённых условий.
Правительство каждый день новый гвоздь в гроб российской экономики забивает.
Рубль за то каждый день всё больше и больше становится. Всё сильнее и сильнее валюта.
Уже 141
Да что вы со своим рублем. Он пока к доллару не был привязан, стоял на своем месте, прямо как у Распутина. Там мировая политика меняется, финансовые системы... Не пугайтесь вы за этот доллар)
Купите необходимого для жизни (еда, обиход), на другие купите активы (недвига, необходимый транспорт, ценные бумаги, акции перспективных компаний (фарма, жратва, космос, it)) и оставьте налом немного в разных валютах. В зависимости от количества бабла исключайте пункты. Все
Спасибо, помогли разобраться. Теперь перестал волноваться, укутался в шапку ушанку, приобнял медведя своего и заиграл на балалайке попивая водку.
Водка это скоро раскошество будет. Попивая самогон, точнее. И прикуривая сигарету "Приму". Под "Батяня комбат, батяня комбат. Мы брали Каховку, Херсон, Киевград..."
Добро пожаловать в коллектив, товарисч ))
Кремлевский волк тебе товарищ
Должен стать 228. Будет символично.
Раньше вы получали 65 руб за доллар. А сейчас уже 150. Ну хорошо же
все операции и сделки с гражданами или компаниями из «недружественных» стран российские резиденты
Это прям искандерами по Воронежу? То есть любая компания в России не может заказать или заплатить за иностранную услугу без разрешения какой-то говнокомиссии? Похоже что тех, кто еще остался в России, выпихивают силой.
Я прям в нетерпение увидеть регламент согласования. Почтой России, 30 дней на ответ, дополнительные документы и пояснения, ещё 30 дней на рассмотрение, пришёл документ, блин, забыли внести в реестр, щас, пару недель, а где флюорография, марьиванна в отпуске, подписывать некому...
Реально то все проще будет, конечно. Но любое согласование - пара гвоздей в крышку гроба.
Если следовать логики этого списка, то Россия признала Тайвань, как независимое государство. )
Просто в очередной раз, автор поста на ВиСи посчитала себя умнее чем нужно и удалила слово "и территорий" из заголовка. (в источнике присутствует).
Там написано " ..и территорий"
Сонный Джо тоже против днр лнр санкции ввел,это не значит что признал
Я экономист и мне интересно, вот неужели все кто заседает в правительстве не понимают, что российскую экономику ждет обрушение по принципу домино. ПОЧЕМУ, почему они все время изображают бурную деятельность, помощь бизнесу, очередные ограничения, послабления и т.п - выглядит тушение пожара горючими материалами, попытка зашить нитками распадающуюся сгнившую ткань, которую нужно давно выбросить. НЕ ПОНИМАЮ эти попытки блефа и изображения хорошей мины при плохой игре.
А что можно сделать из правительства, если над ними сидит геополитик и кладёт на экономику болт? Латают дыры, чтобы не объявили их крайними когда время придёт
А кто там в правительстве? "Талантливые управленцы" и их дети?
Экономический блок у нас профессиональный достаточно
А что им делать?
Выглядит, как плата за крышу.
А так оно и было - все эти НДФЛ-ы и прочее и прочее, но теперь еще перед реализацией надо сгонять к главному и согласовать действия или выгонят из страны, а тут уже есть пару стадий: инагент, недружественный субьект и т.д. Вот только вопрос что делать тем кто откажеться и кого не примут там? Всякие Абрамовичи и прочие эмигранты? Там очевидно загнобят, а тут уже не примут.
Полная свобода бизнеса
От выручки
141 страна недружественная! А целых 5 стран друзья.....
Ну фактически 4 😏 тк одна из этих стран - РФ.
Погодите вы, сейчас с неблагонадежными странами разберутся и примутся за подозрительных губернаторов.
Беги, Форрест, беги... пока еще выпускают
Это я так понимаю хваленая поддержка бизнеса подъехала. Хвалю.
Так в указе же указаны конкретные операции, которые попадают под закон? И это очень далеко от «всех операций» или я неправильно читаю?
http://static.government.ru/media/files/OwNVdYItZOnp4FQ0Ao16ujjga2SrYHQd.pdf
Так и есть. Займы и кредиты, покупка ценных бумаг и недвиги. Плюс зачисление денег на свои счета в зарубежных банках и т.п.
Но там есть ещё запрет платежей при помощи нероссийских сервисов. Условного PayPal.
Написано вроде
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран
http://government.ru/news/44746/#44746=2:1:yja,2:14:jCf
Читайте внимательно само постановление. Речь только про инвестиции, кредиты и сделки с недвижимостью, а так же про перевод денег себе за рубеж.
г) зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка,
а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
Как-то не очень оптимистично это все.
Это фактически запрет вывода европейских инвестиций из России. То есть условная ИКЕА, зарегистрированная в России, не сможет отправить деньги своей материнской компании. По такой же схеме украинцы кошмарили дочки российских банков.
Походу это "национализация", которую нам обещали.
Не обязательно, все европейские компании будут вынуждены исполнить обязательства перед российскими контрагентами либо пройти процедуру банкротства. Если у компании останутся деньги - они будут заблокированы в российской юрисдикции до получения разрешения от этого органа на вывод средств. То есть когда ЦБ решит, что этот вывод не будет угрожать российской экономике. Возможно - никогда. Но это не национализация в привычном понимании.
ИКЕЯ спокойно выведет остатки кэша через кредиторку. Центр прибыли ИКЕИ не в России находится, если вдруг не знали.
Пункт «в» читайте. Там про валютные переводы по договорам займа.
по второму абзацу бы срочную пояснительную бригаду. это типа все переводы? что значит электронные средства платежа? межбанковские тоже входят в эту категорию?
меня именно получение в России интересует, на российский счёт российского банка...
Не могу найти этого в документе :(
Кому я должен, всем прощаю.
Скоро будет отказ коллективный от валюты всех этих стран
С принудительным пересчетом на счетах в рубли по 30р за доллар
30 это много :)
Предлагаете по 60 коп посчитать?
Я думаю за фантик не обеспеченный не чем и 60 копеек много
Воистину! Госдолг их все видели, что там ещё по методичке то говорят?
что-то про пидоров
Это же вроде про Европу? Я просто уже запутался.
Ну все, плановая экономика )))) в очередь за ВАЗ 2106 встали ?))))
норм тачка - в германии до сих пор разбирающиеся в теме бюргеры покупают/продают их за приличные деньги - так что как только восстановят серийное производство и геополитикситуэйшен устаканиться - ну лет через 10 - будем их экспортировать
На антиквариате поднимемся, ваз 2106 это новый биток, нужно сейчас вложиться
да биток - это фигня - кусок кода, а тут тонна осязаемого первоклассного продукта - чугуний, сталь, стекло, цветмет в проводке и всё это ещё и само ездить умеет
Прощай ип в России, здравствуй ип в Грузии
Зачем вам ИП, вон Министерство обороны вакансии на hh стали размещать Подписавшим контракт обещают "захватывающие дух манёвры" отличная работа, стабильная, как у нас любят, чтоб один раз устроиться и до гробовой доски.
Уже 67 откликнувшихся, надо торопиться, я сЩитаю.
Уже не открывают
Откуда такая информация?
От местных юристов. На 30 дней пока ограничение
Армения?
Тоже скоро перестанут)
Это касается и фриланс бирж ?
Я думаю закроют лавку
Звучит как план, кстати. Задидосить комиссию отчётами о фрилансерских сделках.
Ты мне лучше скажи, как ты с биржи выводить собрался? У меня пока 0 идей, раньше хоть палка и payoneer были.
представляю себе днс, закидывающий нон стоп их заявками на покупку фенов, телефонов, процов, телеков и прочего или любой крупный магазин, кто закупается за рубежом много
с выполнением определённых условий
вымогательство на гос уровне? взятка дешевле?
Россия превращается в колонию строго режима.
Чет кажется на счет близкого голода я был прав.
Интересно, а сервер чтобы оплатить в Германии мне не придется "согласовывать с правительственной комиссией"?....
Если ИП или юрлицо, то придется.
Ну вот странно тоже, не вижу там лимитов по суммам, неужели малый/средний бизнес вообще отрезали от сделок... не станет же АП и ЦБ согласовывать сделки даже на $10к...
Не...только если сделка/сделки превышают 10 мил. руб. в месяц. Только сейчас прочитал.
Ну с таким летящим курсом , то это быстро 😂
Ну и ниже пишут, что не для всех типов сделок все же
Германии вроде нет в списке...
Страны ЕС
Придётся справку получать, что не русофоб
Аналогично и про рекламу в ФБ.
Я вообще не представляю как это будет работать. Каждую закупку надо будет согласовывать в этом комитете? Или только контракт? Каждый допник к контракту тоже согласовывать? Какие сроки рассмотрения?
Отзываю свой бугурт - речь только про размещение депозитов и кредиты, займы. Как обычно журналистам лишь бы кликбейта навести.
А страдают обычные люди
Добро пожаловать в эпоху кооперативов, дальше откатимся к эпохе Андропова
Если на самом деле прочитать эти документы, то становится понятно, что речь только о выдаче кредитов иностранцам и инвестициям в российские компании. Про обычную куплю-продажу речь не идёт.
там все написано расплывчато, чтобы если что к любому можно придти и сказать, а давайте ка вы только через коммисию и прочее, как и везде у нас
Да, блокируют вывод иностранных инвестиций из России. То есть все те, кто объявил об уходе из России имеют все шансы оставить все деньги здесь.
Великие стратеги конечно!
Принудительня конвертация кажется уже не таким зверским поступком, мы привыкаем к плохому за считанные дни, мы великая нац я
Чего, блять?
В общем я так поняла, что если расчёты с зарубежными партнёрами проводятся в криптовалюте, то можно смело посылать все эти комиссии, и спокойно работать в тени.
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