Финансы
Маша Цепелева

Правительство потребовало согласовывать с ним сделки российских компаний с партнёрами из списка «недружественных» стран Статьи редакции

Например, с компаниями из США, Сингапура, Японии, Украины и из других стран.

  • Правительство утвердило список государств «совершающих недружественные действия» в отношении России.
  • В список вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
  • «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией», — заявили в правительстве. В комиссию входят представители ЦБ и администрации президента. Несмотря на формулировку, пока не совсем ясно, нужно ли согласовывать вообще всё, например, покупку серверов. Редакция vc.ru отправила вопросы ЦБ об ограничениях и порядке согласования сделок.
  • В заявлении о сделке надо указать её цель и условия, документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефициарах иностранной компании, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату.
  • Комиссия может выдать разрешение на сделку, отказ или разрешение с выполнением определённых условий.

#новость

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Dimitri

Правительство каждый день новый гвоздь в гроб российской экономики забивает.

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82
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Виталий Чухнов

Рубль за то каждый день всё больше и больше становится. Всё сильнее и сильнее валюта.
Уже 141

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25
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Ленин-гриб

Да что вы со своим рублем. Он пока к доллару не был привязан, стоял на своем месте, прямо как у Распутина. Там мировая политика меняется, финансовые системы... Не пугайтесь вы за этот доллар)

Купите необходимого для жизни (еда, обиход), на другие купите активы (недвига, необходимый транспорт, ценные бумаги, акции перспективных компаний (фарма, жратва, космос, it)) и оставьте налом немного в разных валютах. В зависимости от количества бабла исключайте пункты. Все

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–21
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Григорий Соколов

Спасибо, помогли разобраться. Теперь перестал волноваться, укутался в шапку ушанку, приобнял медведя своего и заиграл на балалайке попивая водку.

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43
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Идрисио

Водка это скоро раскошество будет. Попивая самогон, точнее. И прикуривая сигарету "Приму". Под "Батяня комбат, батяня комбат. Мы брали Каховку, Херсон, Киевград..."

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8
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Ленин-гриб

Добро пожаловать в коллектив, товарисч ))

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–2
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Veniamin Borzov

Кремлевский волк тебе товарищ

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4
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Tsoy Victor

Должен стать 228. Будет символично.

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6
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Valeryi

Раньше вы получали 65 руб за доллар. А сейчас уже 150. Ну хорошо же

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13
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Сергей Кузнецов

все операции и сделки с гражданами или компаниями из «недружественных» стран российские резиденты
Это прям искандерами по Воронежу? То есть любая компания в России не может заказать или заплатить за иностранную услугу без разрешения какой-то говнокомиссии? Похоже что тех, кто еще остался в России, выпихивают силой.

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47
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Maxim Petrukhin

Я прям в нетерпение увидеть регламент согласования. Почтой России, 30 дней на ответ, дополнительные документы и пояснения, ещё 30 дней на рассмотрение, пришёл документ, блин, забыли внести в реестр, щас, пару недель, а где флюорография, марьиванна в отпуске, подписывать некому...

Реально то все проще будет, конечно. Но любое согласование - пара гвоздей в крышку гроба.

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23
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evilnw

Если следовать логики этого списка, то Россия признала Тайвань, как независимое государство. )

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25
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Максим Гомбоев

Просто в очередной раз, автор поста на ВиСи посчитала себя умнее чем нужно и удалила слово "и территорий" из заголовка. (в источнике присутствует).

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13
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роман долгополов

Там написано " ..и территорий"
Сонный Джо тоже против днр лнр санкции ввел,это не значит что признал

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2
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Творческий бас

Самое время спасать тайваньцев, получается?)

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0
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Дмитрий Журавлев

Я экономист и мне интересно, вот неужели все кто заседает в правительстве не понимают, что российскую экономику ждет обрушение по принципу домино. ПОЧЕМУ, почему они все время изображают бурную деятельность, помощь бизнесу, очередные ограничения, послабления и т.п - выглядит тушение пожара горючими материалами, попытка зашить нитками распадающуюся сгнившую ткань, которую нужно давно выбросить. НЕ ПОНИМАЮ эти попытки блефа и изображения хорошей мины при плохой игре.

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16
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Иван Поварёшкин

А что можно сделать из правительства, если над ними сидит геополитик и кладёт на экономику болт? Латают дыры, чтобы не объявили их крайними когда время придёт

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11
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Никита Кашонков

А кто там в правительстве? "Талантливые управленцы" и их дети?

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0
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Alexander Shibaev

Экономический блок у нас профессиональный достаточно

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0
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Veniamin Borzov

А что им делать?

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0
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Виталий Чухнов

Выглядит, как плата за крышу.

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15
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Промежуточный паук например

А так оно и было - все эти НДФЛ-ы и прочее и прочее, но теперь еще перед реализацией надо сгонять к главному и согласовать действия или выгонят из страны, а тут уже есть пару стадий: инагент, недружественный субьект и т.д. Вот только вопрос что делать тем кто откажеться и кого не примут там? Всякие Абрамовичи и прочие эмигранты? Там очевидно загнобят, а тут уже не примут.

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2
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Pavel Pavel

Полная свобода бизнеса

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12
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Maxim Petrukhin

От выручки

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12
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Michail Petrov

141 страна недружественная! А целых 5 стран друзья.....

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12
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John Doe

Ну фактически 4 😏 тк одна из этих стран - РФ.

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10
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Solodin Iota

Погодите вы, сейчас с неблагонадежными странами разберутся и примутся за подозрительных губернаторов.

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0
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Anton Solod

Беги, Форрест, беги... пока еще выпускают

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11
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Oleg Solovev

Это я так понимаю хваленая поддержка бизнеса подъехала. Хвалю.

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9
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Даниил Рыжков

Так в указе же указаны конкретные операции, которые попадают под закон? И это очень далеко от «всех операций» или я неправильно читаю?
http://static.government.ru/media/files/OwNVdYItZOnp4FQ0Ao16ujjga2SrYHQd.pdf

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5
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Maxim Petrukhin

Так и есть. Займы и кредиты, покупка ценных бумаг и недвиги. Плюс зачисление денег на свои счета в зарубежных банках и т.п.
Но там есть ещё запрет платежей при помощи нероссийских сервисов. Условного PayPal.

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4
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Сергей Кузнецов

Написано вроде
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран
http://government.ru/news/44746/#44746=2:1:yja,2:14:jCf

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0
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Андрей Чигаров

Читайте внимательно само постановление. Речь только про инвестиции, кредиты и сделки с недвижимостью, а так же про перевод денег себе за рубеж.

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5
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Сергей Кузнецов

г) зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка,
 а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
Как-то не очень оптимистично это все.

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0
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Анатолий Булатов

Это фактически запрет вывода европейских инвестиций из России. То есть условная ИКЕА, зарегистрированная в России, не сможет отправить деньги своей материнской компании. По такой же схеме украинцы кошмарили дочки российских банков.

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2
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Сергей Кузнецов

Походу это "национализация", которую нам обещали.

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0
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Анатолий Булатов

Не обязательно, все европейские компании будут вынуждены исполнить обязательства перед российскими контрагентами либо пройти процедуру банкротства. Если у компании останутся деньги - они будут заблокированы в российской юрисдикции до получения разрешения от этого органа на вывод средств. То есть когда ЦБ решит, что этот вывод не будет угрожать российской экономике. Возможно - никогда. Но это не национализация в привычном понимании.

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0
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Solodin Iota

ИКЕЯ спокойно выведет остатки кэша через кредиторку. Центр прибыли ИКЕИ не в России находится, если вдруг не знали.

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0
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Анатолий Булатов

Пункт «в» читайте. Там про валютные переводы по договорам займа.

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0
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pryanicoff

по второму абзацу бы срочную пояснительную бригаду. это типа все переводы? что значит электронные средства платежа? межбанковские тоже входят в эту категорию?
меня именно получение в России интересует, на российский счёт российского банка...

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0
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Даниил Рыжков

Не могу найти этого в документе :(

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0
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Gleb Tyutikov

Кому я должен, всем прощаю.

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6
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Den Red

Скоро будет отказ коллективный от валюты всех этих стран

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0
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Дмитрий

С принудительным пересчетом на счетах в рубли по 30р за доллар

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13
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Den Red

30 это много :)

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–1
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Дмитрий

Предлагаете по 60 коп посчитать?

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0
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Den Red

Я думаю за фантик не обеспеченный не чем и 60 копеек много

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–1
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Дмитрий

Воистину! Госдолг их все видели, что там ещё по методичке то говорят?

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4
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Эдуард

что-то про пидоров

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0
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Дмитрий

Это же вроде про Европу? Я просто уже запутался.

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1
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Стас Плюснин

Ну все, плановая экономика )))) в очередь за ВАЗ 2106 встали ?))))

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5
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Алексей Карпов

норм тачка - в германии до сих пор разбирающиеся в теме бюргеры покупают/продают их за приличные деньги - так что как только восстановят серийное производство и геополитикситуэйшен устаканиться - ну лет через 10 - будем их экспортировать

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0
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Стас Плюснин

На антиквариате поднимемся, ваз 2106 это новый биток, нужно сейчас вложиться

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1
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Алексей Карпов

да биток - это фигня - кусок кода, а тут тонна осязаемого первоклассного продукта - чугуний, сталь, стекло, цветмет в проводке и всё это ещё и само ездить умеет

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1
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Max Krou

Прощай ип в России, здравствуй ип в Грузии

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2
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mnin mnin

Зачем вам ИП, вон Министерство обороны вакансии на hh стали размещать Подписавшим контракт обещают "захватывающие дух манёвры" отличная работа, стабильная, как у нас любят, чтоб один раз устроиться и до гробовой доски.
Уже 67 откликнувшихся, надо торопиться, я сЩитаю.

Вакансия Резервист (Министерство обороны…
Зарплата: от 2000 до 75000 руб.. Красноярск. Требуемый опыт: не требуется. Частичная занятость…
hh.ru
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8
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Даниил Рыжков

Уже не открывают

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1
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Lena Nexman

Откуда такая информация?

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0
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Даниил Рыжков

От местных юристов. На 30 дней пока ограничение

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1
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Ivan

Армения?

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0
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Виктор Исаков

Тоже скоро перестанут)

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0
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Максим Смирнов

Это касается и фриланс бирж ?

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2
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Den Red

Я думаю закроют лавку

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7
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Gre Li

Звучит как план, кстати. Задидосить комиссию отчётами о фрилансерских сделках.

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2
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colorless

Ты мне лучше скажи, как ты с биржи выводить собрался? У меня пока 0 идей, раньше хоть палка и payoneer были.

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0
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Николай

представляю себе днс, закидывающий нон стоп их заявками на покупку фенов, телефонов, процов, телеков и прочего или любой крупный магазин, кто закупается за рубежом много

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4
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fffggg gggfff

с выполнением определённых условий
вымогательство на гос уровне? взятка дешевле?

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3
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Евгений Кузнецов

Россия превращается в колонию строго режима.

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3
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Pavel Petel

Чет кажется на счет близкого голода я был прав.

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3
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Ware Wow

Интересно, а сервер чтобы оплатить в Германии мне не придется "согласовывать с правительственной комиссией"?....

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1
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Сергей Кузнецов

Если ИП или юрлицо, то придется.

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4
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Ware Wow

Ну вот странно тоже, не вижу там лимитов по суммам, неужели малый/средний бизнес вообще отрезали от сделок... не станет же АП и ЦБ согласовывать сделки даже на $10к...

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2
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Джон Беков

Не...только если сделка/сделки превышают 10 мил. руб. в месяц. Только сейчас прочитал.

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5
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Alina Grinblat

Ну с таким летящим курсом , то это быстро 😂

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2
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Ware Wow

Ну и ниже пишут, что не для всех типов сделок все же

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0
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Melissa Mata

Германии вроде нет в списке...

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0
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Никита Волков

Страны ЕС

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7
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Maxim Petrukhin

Придётся справку получать, что не русофоб

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0
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Александр Блохин

Аналогично и про рекламу в ФБ.

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0
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Дмитрий М

Я вообще не представляю как это будет работать. Каждую закупку надо будет согласовывать в этом комитете? Или только контракт? Каждый допник к контракту тоже согласовывать? Какие сроки рассмотрения?

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1
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Дмитрий М

Отзываю свой бугурт - речь только про размещение депозитов и кредиты, займы. Как обычно журналистам лишь бы кликбейта навести.

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4
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Виктор Александрович

А страдают обычные люди

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2
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Allestor Krei

Добро пожаловать в эпоху кооперативов, дальше откатимся к эпохе Андропова

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2
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Max Yankov

Если на самом деле прочитать эти документы, то становится понятно, что речь только о выдаче кредитов иностранцам и инвестициям в российские компании. Про обычную куплю-продажу речь не идёт.

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2
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Николай

там все написано расплывчато, чтобы если что к любому можно придти и сказать, а давайте ка вы только через коммисию и прочее, как и везде у нас

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0
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Анатолий Булатов

Да, блокируют вывод иностранных инвестиций из России. То есть все те, кто объявил об уходе из России имеют все шансы оставить все деньги здесь.

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0
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Предвыборный самолет

это жесть кто это придумал?

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0
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Cristi Pădureac

Великие стратеги конечно!

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0
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Egor Ryashin

Принудительня конвертация кажется уже не таким зверским поступком, мы привыкаем к плохому за считанные дни, мы великая нац я

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0
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Юлия Дмитриевна

https://investiruyprosto.taplink.ws

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0
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Artem Maksimkov

Чего, блять?

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0
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Марта Сапожонкова

В общем я так поняла, что если расчёты с зарубежными партнёрами проводятся в криптовалюте, то можно смело посылать все эти комиссии, и спокойно работать в тени.

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–1
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