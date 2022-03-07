Может ли мир отказаться от российской нефти

Так как риторика последних дней переместилась с газа на нефть, полагаю имеет смысл расставить точки на "i" и показать где популизм, а где реальность.

Возможно вы слышали, что законодатели США призвали отказаться от поставок нефти из России. Если дальше читать лень: это обоюдоострый меч, который ударит и по ЕС и по США. И найти замену российской нефти в рамках одного года - невозможно.