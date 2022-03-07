Нидерландская компания Prosus спишет свою долю в VK — она владела 27% акций Статьи редакции
Представителей совета директоров от компании попросили подать в отставку из-за санкций против гендиректора VK Владимира Кириенко.
- Дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers владела 27% акций VK. Prosus специализируется на инвестициях в технологические компании по всему миру.
- Компания попросила своих представителей в совете директоров VK подать в отставку и ожидает списания полной балансовой стоимости своих акций в $769 млн в текущем отчётном периоде.
- Гендиректор VK Владимир Кириенко попал в санкционный список Минфина США как сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.
- Prosus также владеет Avito как частью принадлежащей ей платформы онлайн-объявлений OLX. Гендиректор Боб Ван Дейк заявил, что Prosus продолжит управлять компанией, а также будет поддерживать российских сотрудников.
Хотел написать что мы становимся «банановой республикой», потом понял что бананов у нас нет
Зато овощей хватает. Овощная республика inc
Семена то импортные
Я про этих
«А нас то за что»
«Я за такое не голосовал»
Да и республики как таковой тоже нет
В ноль оценили? Сколько же тогда Озон стоит, который еще и миллиарды денег требует каждый месяц
РФ это сейчас самый токсичный актив
РФ сейчас - это повод для США, на кого слить свою инфляцию и все что только можно. Успешно совершаем коррекцию. Один инфоповод, сменяет другой.
Хотелось бы заслушать икзпердов по фондовому рынку. Они любят пословицу "надо покупать, когда кровь". Ну чего, как ощущения?
купили и захлебнулись
Что значит списать? Просрать? Передать другим акционерам? Продать? Если лишние то пусть на благотворительность спишут.
Списать как расход, что значит что прибыль на аналогичную сумму будет освобождена от налогов. Делают правильно, ибо после открытия торгов стоимость владения станет в разы меньше по сумме, а значит меньше можно будет списать.
Все ищут злой умысел и ненависть к России, а это просто бизнес, ничего личного
спасибо за объяснение 👍🏻
Да, не понятно, что значит списать...??
Вероятно из-за того что компания глубоко убыточна, а у России скоро будет дефолт и нет абсолютно никаких перспектив решили просто избавиться от проблемного актива без убытков
Ну а дальше то что? Что это значит, по пррстому? 27% голосов куда? Кому? Они их дарят рстальным акционерам или что?
Перестали учитывать как финансовый актив, т.е. то, что может принести хоть какой-то экономический эффект (от продажи и т.п.). Юридические права останутся, но судя по выходу из совета директоров, голландцы быстро потеряли интерес к этой истории.
Уже скоро дефолт в России объявят
Он уже не нужен. Вопрос доверия не стоит)
По чему именно дефолт объявят то
Не смогут по обязательствам платить. Активы то заморожены
Для этого США разрешило до июшя принимать от цб платежи и это был бы всего лишь технический дефолт, да пусть теперь даже и настоящий, который не меняет ничего
У Роснефти дефолт на 2 млрд. из-за отсутствия валюты.
бизнесам урок не брать на кормление детишек партноменклатуры
Урок первый. Учитываем геополитические риски
Раньше у бизнесменов был страшный сон, что прийдет ним устраиваться дитя работника налоговой или бывший мент, которые слишком хорошо знают свои права, а отказать в трудоустройстве нельзя.
Один мне рассказывал, как у них один сотрудник уже несколько месяцев на работу не приходил, а зп получал. А уволить по закону нельзя, пока сотрудник не явится на работу. У компании была служба безопасности, сотрудники которой в таких случая выезжали и избивали нарушителей. Но в этот раз СБ ни чем помочь не могло, так это был ребёнок сотрудника налоговой.
Это вообще очень странно, что Владимира Кириенко поставили управлять VK, он же ни бум бум... да еще поднасрал санкциями.
Это всего бухгалтерское списание по отчету, отражение стоимости компании в годовом отчете. Они считаю что VK стоит НОЛЬ с точки зрения бухучёта.
При этом VK акции остаются на балансе компании и когда они вырастут обратно или снимут санкции то они опять по бухучёту изменят стоимость с НУЛЯ до какой то цифры.
Списать по МСФО можно только при отсутствии ожиданий получения экономического эффекта от владения активом. Так что менеджмент Naspers верит в то, что эта история ушла в утиль.
Все верно про списание но все понимают что VK как и Яндекс будут единственными практически сетями в РФ и они будут иметь стоимость как только снимут санкции
Потом переоценят и признают. Оценка в 0 связана с тем, что дивиденды ВК не платит и единственным возможным вариантом получить экономические выгоды от актива могла бы быть продажа пакета. Такая сделка сейчас невозможна, да и вряд ли в ближайшие годы станет возможной.
Почему нельзя продать пакет покупателю внутри РФ, например, другим текущим акционерам вне биржи?
Списывают как я понимаю, тк как их акции (на данный момент) превратились в тыкву в плане: не продать. По той же причине акции Сбера в Лондоне стоили 1 цент. Как я понял дефакто, на время ограничений, иностранцев сильно ограничили в свободе распоряжения своими акциями, а значит это условно бумажка о том, что где-то в РФ у вас что-то есть/было, и возможно когда-то вам можно будет это продать.
Раз закрылась возможность продать у нас, то сразу и другим инвесторам/спекулянтам такая штука не нужна, даже если они её не собирались сливать в РФ, тут сам факт ограничения обрубает ценность.
Поправьте если я не прав.
Сейчас мы наблюдаем крах VK?
почему крах? кто вел корпоративные блоги в фейсбуке побежали в вк. сейчас прирост будет
Нет, мы наблюдаем немного другой крах..
Ой, не знал, то Naspers владеет VK....
Попали под бум, когда Насперс инвестировал во все палки, воткнутые в землю, в расчёте на то, что вырастет дерево.
Я ж говорю, хитрожопые есть везде. Так что не надо бравировать фразами типа "репутация не позволит в России работать" 😆😆😆
Нормально
Почему быдляк так стремится жить при капитализме?
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Так как риторика последних дней переместилась с газа на нефть, полагаю имеет смысл расставить точки на "i" и показать где популизм, а где реальность.
Возможно вы слышали, что законодатели США призвали отказаться от поставок нефти из России. Если дальше читать лень: это обоюдоострый меч, который ударит и по ЕС и по США. И найти замену российской нефти в рамках одного года - невозможно.
Почти 5,5 лет назад я написал здесь свою первую статью с юридическими советами для российских стартапов. Сегодня мы выкладываем все наши юридические документы и путеводители в открытый доступ.