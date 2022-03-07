Финансы
Илья Склюев

Нидерландская компания Prosus спишет свою долю в VK — она владела 27% акций Статьи редакции

Представителей совета директоров от компании попросили подать в отставку из-за санкций против гендиректора VK Владимира Кириенко.

  • Дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers владела 27% акций VK. Prosus специализируется на инвестициях в технологические компании по всему миру.
  • Компания попросила своих представителей в совете директоров VK подать в отставку и ожидает списания полной балансовой стоимости своих акций в $769 млн в текущем отчётном периоде.
  • Гендиректор VK Владимир Кириенко попал в санкционный список Минфина США как сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.
  • Prosus также владеет Avito как частью принадлежащей ей платформы онлайн-объявлений OLX. Гендиректор Боб Ван Дейк заявил, что Prosus продолжит управлять компанией, а также будет поддерживать российских сотрудников.

#vk #prosus #новость

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tadassana

Хотел написать что мы становимся «банановой республикой», потом понял что бананов у нас нет

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33
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Никита Королёв

Зато овощей хватает. Овощная республика inc

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23
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Павел Морозов

Семена то импортные

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4
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Никита Королёв

Я про этих

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21
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Павел Морозов

«А нас то за что»

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9
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Inspektor pidozra

«Я за такое не голосовал»

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2
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Solodin Iota
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1
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Veniamin Borzov

Да и республики как таковой тоже нет

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0
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Дмитрий Милюков

В ноль оценили? Сколько же тогда Озон стоит, который еще и миллиарды денег требует каждый месяц

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6
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Павел Морозов

РФ это сейчас самый токсичный актив

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Артем П.

РФ сейчас - это повод для США, на кого слить свою инфляцию и все что только можно. Успешно совершаем коррекцию. Один инфоповод, сменяет другой.

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–3
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Дмитрий Милюков

Хотелось бы заслушать икзпердов по фондовому рынку. Они любят пословицу "надо покупать, когда кровь". Ну чего, как ощущения?

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0
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madkliq

купили и захлебнулись

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Янис

Что значит списать? Просрать? Передать другим акционерам? Продать? Если лишние то пусть на благотворительность спишут.

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6
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Dmitry Polyanovsky

Списать как расход, что значит что прибыль на аналогичную сумму будет освобождена от налогов. Делают правильно, ибо после открытия торгов стоимость владения станет в разы меньше по сумме, а значит меньше можно будет списать.

Все ищут злой умысел и ненависть к России, а это просто бизнес, ничего личного

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8
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Игорь Бадибилдер

спасибо за объяснение 👍🏻

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Ольга Федченко

Да, не понятно, что значит списать...??

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Kek Man

Вероятно из-за того что компания глубоко убыточна, а у России скоро будет дефолт и нет абсолютно никаких перспектив решили просто избавиться от проблемного актива без убытков

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5
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Анзор Борукаев

Ну а дальше то что? Что это значит, по пррстому? 27% голосов куда? Кому? Они их дарят рстальным акционерам или что?

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0
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Solodin Iota

Перестали учитывать как финансовый актив, т.е. то, что может принести хоть какой-то экономический эффект (от продажи и т.п.). Юридические права останутся, но судя по выходу из совета директоров, голландцы быстро потеряли интерес к этой истории.

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1
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Павел Морозов

Уже скоро дефолт в России объявят

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5
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Nick Chernykh

Он уже не нужен. Вопрос доверия не стоит)

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7
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Иван Шеметов

По чему именно дефолт объявят то

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2
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Павел Морозов

Не смогут по обязательствам платить. Активы то заморожены

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2
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Nick Chernykh

Для этого США разрешило до июшя принимать от цб платежи и это был бы всего лишь технический дефолт, да пусть теперь даже и настоящий, который не меняет ничего

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0
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Solodin Iota

У Роснефти дефолт на 2 млрд. из-за отсутствия валюты.

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Constantine Kiselev

бизнесам урок не брать на кормление детишек партноменклатуры

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4
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Павел Морозов

Урок первый. Учитываем геополитические риски

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3
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М i кола

Раньше у бизнесменов был страшный сон, что прийдет ним устраиваться дитя работника налоговой или бывший мент, которые слишком хорошо знают свои права, а отказать в трудоустройстве нельзя.
Один мне рассказывал, как у них один сотрудник уже несколько месяцев на работу не приходил, а зп получал. А уволить по закону нельзя, пока сотрудник не явится на работу. У компании была служба безопасности, сотрудники которой в таких случая выезжали и избивали нарушителей. Но в этот раз СБ ни чем помочь не могло, так это был ребёнок сотрудника налоговой.

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Чит Чат

Это вообще очень странно, что Владимира Кириенко поставили управлять VK, он же ни бум бум... да еще поднасрал санкциями.

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4
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G B

Это всего бухгалтерское списание по отчету, отражение стоимости компании в годовом отчете. Они считаю что VK стоит НОЛЬ с точки зрения бухучёта.

При этом VK акции остаются на балансе компании и когда они вырастут обратно или снимут санкции то они опять по бухучёту изменят стоимость с НУЛЯ до какой то цифры.

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2
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Solodin Iota

Списать по МСФО можно только при отсутствии ожиданий получения экономического эффекта от владения активом. Так что менеджмент Naspers верит в то, что эта история ушла в утиль.

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0
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G B

Все верно про списание но все понимают что VK как и Яндекс будут единственными практически сетями в РФ и они будут иметь стоимость как только снимут санкции

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Solodin Iota

Потом переоценят и признают. Оценка в 0 связана с тем, что дивиденды ВК не платит и единственным возможным вариантом получить экономические выгоды от актива могла бы быть продажа пакета. Такая сделка сейчас невозможна, да и вряд ли в ближайшие годы станет возможной.

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0
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Arkadiy Gaydarzhy

Почему нельзя продать пакет покупателю внутри РФ, например, другим текущим акционерам вне биржи?

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Фёдор Хан
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–6
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Aleksandr Talalaev

Списывают как я понимаю, тк как их акции (на данный момент) превратились в тыкву в плане: не продать. По той же причине акции Сбера в Лондоне стоили 1 цент. Как я понял дефакто, на время ограничений, иностранцев сильно ограничили в свободе распоряжения своими акциями, а значит это условно бумажка о том, что где-то в РФ у вас что-то есть/было, и возможно когда-то вам можно будет это продать.
Раз закрылась возможность продать у нас, то сразу и другим инвесторам/спекулянтам такая штука не нужна, даже если они её не собирались сливать в РФ, тут сам факт ограничения обрубает ценность.
Поправьте если я не прав.

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1
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Anderson Silva

Сейчас мы наблюдаем крах VK?

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Constantine Kiselev

почему крах? кто вел корпоративные блоги в фейсбуке побежали в вк. сейчас прирост будет

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2
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S.Capusta

Нет, мы наблюдаем немного другой крах..

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0
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Чит Чат

Ой, не знал, то Naspers владеет VK....

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Solodin Iota

Попали под бум, когда Насперс инвестировал во все палки, воткнутые в землю, в расчёте на то, что вырастет дерево.

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М i кола

Я ж говорю, хитрожопые есть везде. Так что не надо бравировать фразами типа "репутация не позволит в России работать" 😆😆😆

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Агата Поизен

Нормально

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jon

Почему быдляк так стремится жить при капитализме?

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–1
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