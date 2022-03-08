Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

По решению ЦБ, Московская биржа не проводит торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ биржа» не проводит биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.

Санкции

Австралия вводит экономические санкции против вооруженных сил России, шести «высокопоставленных российских военачальников» и еще десяти человек, «представляющих стратегический интерес для России». Цель будущих санкций страны и её партнёров — ключевые банки, в том числе из тех, что значимы для российского оборонного сектора.

Япония заморозила активы 20 граждан России (чиновников, политиков и депутатов), а также запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в страну.

Транспорт

Туроператор Anex Tour по рекомендации Росавиации приостановил перевозки за границу из-за рисков ареста самолётов, сообщили в Ростуризме.

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Сервисы

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановит продажи на российском рынке.

Криптобиржа Coinbase закрыла свыше 25 тысяч российских кошельков, которые могут быть «причастны к незаконной деятельности».

Upwork приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Cloudflare сообщила, что не будет закрывать аккаунты российских пользователей.

Реакция бизнеса и правительства

Международное рейтинговое агентство Fitch приостановит коммерческую деятельность в России: операции, связанные с кредитными рейтингами и другие услуги. Компания поддержит всех своих сотрудников в стране.

Deloitte вслед за остальными компаниями из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выделит российский и белорусский офисы из своей глобальной сети. Решение затронет около 3000 специалистов, компания обещала их поддержать.

Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.

Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.

Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) резко ограничит ассортимент в стране. Компания «сосредоточится на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни». Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.

Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит работу в России. У компании 27 гипермаркетов в стране, в которых работает около 4900 сотрудников.

Американская Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.

Японская Yamaha заявила, что продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию, но сейчас сталкивается с перебоями в работе из-за логистических трудностей.

Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.

События предыдущего дня, 7 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.