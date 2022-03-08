Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 13: OBI и Estee Lauder закроют магазины, P&G ограничит ассортимент Статьи редакции
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
По решению ЦБ, Московская биржа не проводит торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ биржа» не проводит биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.
Санкции
Австралия вводит экономические санкции против вооруженных сил России, шести «высокопоставленных российских военачальников» и еще десяти человек, «представляющих стратегический интерес для России». Цель будущих санкций страны и её партнёров — ключевые банки, в том числе из тех, что значимы для российского оборонного сектора.
Япония заморозила активы 20 граждан России (чиновников, политиков и депутатов), а также запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в страну.
Транспорт
Туроператор Anex Tour по рекомендации Росавиации приостановил перевозки за границу из-за рисков ареста самолётов, сообщили в Ростуризме.
Сервисы
Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановит продажи на российском рынке.
Криптобиржа Coinbase закрыла свыше 25 тысяч российских кошельков, которые могут быть «причастны к незаконной деятельности».
Upwork приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.
Cloudflare сообщила, что не будет закрывать аккаунты российских пользователей.
Реакция бизнеса и правительства
Международное рейтинговое агентство Fitch приостановит коммерческую деятельность в России: операции, связанные с кредитными рейтингами и другие услуги. Компания поддержит всех своих сотрудников в стране.
Deloitte вслед за остальными компаниями из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выделит российский и белорусский офисы из своей глобальной сети. Решение затронет около 3000 специалистов, компания обещала их поддержать.
Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.
Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.
Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) резко ограничит ассортимент в стране. Компания «сосредоточится на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни». Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.
Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит работу в России. У компании 27 гипермаркетов в стране, в которых работает около 4900 сотрудников.
Американская Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.
Японская Yamaha заявила, что продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию, но сейчас сталкивается с перебоями в работе из-за логистических трудностей.
Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.
События предыдущего дня, 7 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Вот это стратег, нанести такой урон своей стране и народу , в разы больше чем если бы НАТО захватил РФ (что на самом деле фантастика). Но главное , это восторженные крики толпы, когда дерьмо уже подступило к горлу )))))
Продукты еще не достаточно подорожали просто.
Потом начнут ломаться машины.
Техника.
УХ этот запад
Про технику вы прям в яблочко! Сейчас чтобы рубли не сгорели, все самые умные жители РФ машины все почастую с рынка скупили, но как их будут обслуживать-не подумали. 2 недели назад на Санта Фе гидроблок 37К стоил, сейчас 107К, и так со всеми запчастями. Когда еда в холодильнике закончиться, все побегут машины продавать, либо по причине, что не смогут их обслужить, и рынок будет переполнен, что приведёт к их обесцениванию.
И, как любили кричать в Крыму, "без единого выстрела".
Да, без единого, тогда доллар стал под 70, сейчас станет под 200. Если бы кто то хотел навредить РФ, то не смог бы так )))))
Неделю назад я тоже думал про 200. Но сейчас пришло отрезвление и я думаю, что это был слишком оптимистичный сценарий.
там кричали "хоть камни с неба"
Идёт сознательная спец. операция по расколу и уничтожению России.
Путин и зарубежные "демократы", обворовывающие своими санкциями простое население РФ, действуют в одной упряжке.
Тут когнитивный диссонанс у меня, Путин с западом против России, пока такое домино )
Путин был с западом, когда вводил намордники и вакцины.
Тут я не специалист
Зачем ее уничтожать, если она сама с этим неплохо справляется за последние 40лет. Нужно лишь слегка подмазать механизм самоуничтожения. Все эти "спец операции" явно для других целей.
Посмотрите, что делала британская империя, когда захватывала кого-нибудь. Люди настолько глупы, что не могут понять, что история повторяется и кто-то из стран хочет и дальше жить богато. Но процесс производства устроен так, что без таких случаев вообще не обойтись
Британская империя 19 век, РФ по идее тоже 19 век))))))) только что то рф напал не на богатую страну , а наоборот привёз удобрения с собой)
Чем те времена существенно отличаются от этих? В плане внешней политики меньше глобальных войн. В остальном та же борьба за власть, но другими средствами, например, информацией. Люди не стали добрее, люди такие же аморальные сволочи с прошивкой совести (которая абсолютно искусственная). Ничего по сути не поменялось. Я, в отличии, от вас не живу в мире розовых пони. Я абсолютно точно знаю в каких сволочей превращаются люди, если убрать эту надстройку совесть
Я против любых войн, особенно нападения на соседей, но Ирак,Ливия,Панама,Вьетнам и Афганистан это мерзко. РФ превратилась в страну изгоя и террориста
Дак я не за войны и любые операции любых стран, но последнего кого спросят об этом и чье мнение будет не важно - мое.
Удобрения=русские люди, одетые в военную форму? Расшифруйте, а то вы как-то витиевато ответили
Да, именно это, русские оккупанты, ,называем вещи своими именами
Призыв убивать русских?
Нет, призыв убивать оккупантов. Или им хлеб соль ?
Хорошо, зафиксировали.
Нет страны в мире, где оккупантам рады, и да, я сам русский , говорю на русском, думаю на русском. Но призываю убивать оккупантов в любой стране
Что же вы Станислав потухли? Знаете, каким будет мой следующий вопрос после вашего ответа? Так вот если разжигать агрессию к соседу, призывать вешать Москалей и горделиво этим размахивать, сосед может явится, а вы в трусах и не готовые
Напомните кстати, москаляку на гиляку, что означает?
Москаль это не москвич, Москаль это враг Украины, любой враг должен быть уничтожен
Ну вы для себя посмотрите термин Москаль и жопкой то не крутите, мы все знаем кого призывали вешать
))) глупости не говорите, в Украине русского языка больше чем в РФ)
Я что-то спрашивал про русский язык на Украине? Вы на какой мой вопрос ответили?
На ваши вопросы отвечают соловьев и скабеева, они лучше нас знают что и как в Украине, не трачу время
Я понял, это просто неудобные для вас вопросы на которые не будет ответа. Так как Украина сама бесновалась и фиксировала на видео свое отношение к русским. Но мне конечно это Соловьёв показал, лично на его телефоне, по секрету
Если бы РФ действительно нападала, а не захватывала, разнесли бы всю страну, однако тотального разноса не происходит и так или иначе массово мирных граждан не убивают (на что я очень надеюсь).
А сейчас когда они орут во все горло откажемся от нефти и газа из РФ отлично видно куда двигаются цены и какое значение имеет РФ для них.
А захватывать зачем ? Нацистов победить, первое в мире нацисткое государство где еврей президент ))))))) где самый большой в мире музей Холокоста, где большие диаспоры евреев, поляков, армян, азербайджанцев, грузин.
Гитлер тоже мирных граждан не убивал и не бомбил церквья.
Шах и мат.
Вы слабо понимаете причины войны и пытаетесь манипулировать поверхностными фактами.
Война = всегда жерты. Гитлер говорите не убивал мироное население? А бомбежки городов и деревень, где вообще ничего стратегического не было?
И да самое важное, у гитлера не было такого оружия как сейчас, которое может разнести всю планету и не по разу. Так что ваш шах и мат только в голове.
А бомбежки городов и деревень, где вообще ничего стратегического не было?
Как сейчас например делается? Да-да, и убийства невинных и насилие. Этого просто не говорят по телевизору, а вот на Reddit и 9Гаг этих пруфов хоть жопой жуй
Я не про то, кому что можно или нельзя, а про то, что тогда у народа не спрашивали куда вторгаться, в 2000-2014 у народа не спрашивали и сейчас абсолютно никто не собирается этого делать. Но вы можете наивно полагать, что ваш голос хоть что-то да решает
Давайте так, жители США должны быть самые свободные люди. Почему жители США никогда не решали вопрос вторжений? Потому что это было нужно стране, поэтому никто и не спрашивал. Те же надуманные предлоги, а вы только сейчас спохватились. Поэтому вы, товарищ, - самый лицемер из всех лицемеров
Захватил НАТО? Вы настоящий экономист и патриот
При захвате НАТО, у вас будут цены в дёлларах, а получать будете в рублях и никаких экспортных пошлин и НДПИ не будет.
И белоруссия покажется развитой и демократиччной страной! Потому что никакое НАТО не будет тут строить ни корабли ни военку ни что-то другое.
Просто думают, что колонии все дружно исчезли из этого мира. Они не исчезли, а трансформировались
Это правда, сначала Англия захватила пол мира, потом отщепенцы уехали в америку вырезали всех коернных индейцев, нагнали рабов и начали военную и экономическую экспансию.
Из этого всего списка возмущение вызывает coinbase. Они противоречат принципам децентрализации, доказывают что они ничем не отличаются от банков, которые могут отобрать ваши деньги. Доверия к таким организациям 0
Да и как бы анонимность не совсем анонимная получается.
Вот тебе и веб 3.0
Биржа понимает , что если не введёт это, то SEC и госдеп все запомнят,запишут и потом предъявить смогут. Держат нос по ветру, что такое 25к русских пользователей против капитализации в первом мире?
впринципе это показывает, кто есть кто на самом деле
Биржи никогда и не подходили под термин децентрализации, так, к слову
Я думаю что кроме технологии, ничего нельзя надежно децентрализовать. Пока во главе системы есть люди, они все равно найдут способ продвинуть своё виденье, если прям сильно захочется.
Так что обидно конечно, но ожидаемо
Coinbase это как раз централизованная биржа.
Такую отключить по собственному желанию без проблем. Это не Web 3.0.
Невозможно это сделать с uniswap или 1inch, dodo, pancakeswap.
Не путайте.
Я думал они и топили за то что ничуть не хуже банков
Биткоин - это изобретение глобалистов.
А почему нет новостей о подорожании нефти газа никеля пшеницы о падении фондовых рынков в Европе ? О подорожании топлива на азс в сша на 15% ? Почему так однобоко ? Макрон уже заявляет что Россию и ее требования к безопасности надо уважать. Если освещать полную картину мира то уже есть основания полагать что не все так плохо и скоро начнут договариваться.
Дык российский же портал. Доля правды есть, да. Там тоже все хреново. Но у нас НАМНОГО хреновее.
Какая разница какой? Новости должны подавать беспристрастно а тут только в России плохо и конца не видно. Обратная пропаганда какаято.
А Вам сильно легче от того, что там тоже плохо?
Да мне и так неплохо, но посыл не в том что как классно что западу фигово. А в том что чем хуже тем больше шансов что это ненадолго.
Понятно, что мы скорее всего выживем, что-то откатится назад. Но большого оптимизма это все равно не внушает - так, как было, не станет. В экономическом, политическом, социальном смыслах - нас несколько обнулили
Не без этого. Но какой смысл от паники и нытья что все пропало ? Хоть бы кто написал статью как обойти запрет апворка или чтото полезное.
Хорошие новости не продаются. Почитайте Коммерсант или РБК. Там то же самое.
Хоть бы одна нормальная статья была что надо вкладывать в металлы уже бы не так обидно было ))
Мы в России живем, новости про Россию.
Россия экспортирует все товары которые я расписал, Макрон высказался про Россию.
Это новости Косово получается?)
духи не купить и стол из опилок в икее?
😁 Да-да, на остальные 99% пиздеца просто не обращайте внимания. От стоматологических материалов до запчастей для самолётов.
Это пока.
Очень ценный комент. Можно оставлять везде и по любому случаю.
Ну в Ливане например ограничили продажу муки изза ее нехватки.
Где вы были, когда Танос щелкал пальцами!
Ну вот 2 страны проявили себя. Одна США с хорошей экономикой, вторая видим сами, живя в ней
А ты из этих) сорян я за интересные дискуссии, пока
Ну, мне как бы кажется, что тут про то, что нам в РФ прилетает. То, что "партнёрам" тоже летит они и сами признают, но как у нас говорят это их выбор. Но согласен про результаты этого выбора тоже было бы интересно. И, паразительно, что лично мне не из-за злорадства.
Ну например рост стоимости экспортируемых товаров позволит частично компенсировать падение на рынках РФ. Прикол РФ в том что правительство не переживает за рейтинги как в европе и США что дает основания полагать что в дальнейшем начнут договариваться и компании побегут обратно потому что сложно будет объяснить своим гражданам в ЕС почему на Украине все закончилось а топливо уже в 3 раза дороже.
Вы все правильно пишите, но пока вместо разумных идей тут (в комментариях) в основном антироссийский угар. Месяца два надо подождать. Пока кумар рассеется и начнется ломка при которой объективная реальность начнет всплывать.
Не будет топливо в три раза дороже.
В настоящее время по промышленной инфляции ЕС обогнали США (цифра двузначная если что). Капиталы уверенно уходят из ЕС те же США. Американские партнёры, спасаясь, обезжиривают партнёров, поднауськивая их на РФ. Перспективы говорят о том, что не только топливо будет заметно дороже. В ближайший год-полтора уровень жизни в ЕС в целом рухнет. Раза в два. Что в купе с уже превалирующим неассимилированным мусульманским населением в ряде стран ЕС приведет к очень серьезным негативным последствиям. И, что важно понимать, санкционные войны будут не причиной этого всего, а катализатором ускорения неизбежных процессов.
А ещё США развалится и доллар рухнет. Какой год уже слушаю подобную «аналитику»
США никуда не развалятся и никто и людей разумных этот сценарий даже не рассматривает. И с долларом у них все будет норм. А вот судьба ЕС и его евро пока не очевидна. И, да, эта неочевидность нарисовалась ещё до военной операции РФ.
Про крах Европы и США я слышу уже какой десяток лет. Это все пустые разговоры.
Ну, я считаю правом каждого человека верить в то, что он верит. Я не ставил перед собой целью убедить вас в небезпочвенности "пустых разговоров". Просто отсутствие тут публикаций о результатах санкций для "недружественных стран" как бы сильно туманит общую ситуацию и создаёт несколько ложные ощущения для тех, например, кто решил "валить из рашки".
Газ уже в два раза дороже, а отопительный сезон еще не начался. Поживем увидим
Ну живите, живите.
Взаимно
факт подорожания для запада нефти, газа и прочего каким то образом облегчит ситуацию экономического дна в россии? типа если у соседа корова сдохла нам от этого должно быть легче?
https://vc.ru/finance/376499-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-situacii-v-ukraine-den-13-obi-i-estee-lauder-zakroyut-magaziny-p-g-ogranichit-assortiment?comment=4003137&from=copylink
Подорожание топлива в США на 15% и потом его неминуемый откат назад меня мало впечатляет. У меня дизель за год поднялся с 38 до 56 - это 47%. Я привык "радоваться" большим процентам! 😉
Ты же в Японии насколько помню...
Нет, в России. Виза в посольстве продлевается в течении марта. Японцы пока держат нейтралитет, русских не трогают. Уже три раза билеты меняю. Аэрофлот отменил рейсы. Аврора отменяет. Казахстан закрыт. Раньше билет стоил 28 прямой рейс москва-токио. Теперь три пересадки 110 тыс. 🗿
Это же всего 1000 долларов. Больше позитива в Японии быстро заработаешь )
785$ 😳 курс продажи 140 сейчас в альфе😑
Это же рай для экспорта, я уже неделю не могу придумать что продавать отсюда (((
Прям аж легче на душе стало от того что нефть подорожала. Чую как подымается экономика с колен
Так двери открыты езжай туда где все хорошо в чем проблема?
Оби свалят, слава богу, все нормальные магазины вздохнут спокойно, ждём Леруа туда же
Можно список нормальных магазинов пожалуйста?
Магазин Хоз.Товаров №1...n
"Тысяча мелочей"))
Малыш, Строй дом, продуктовый магазин Наталья, магазин 57, овощебаза 5
малыш и овощебаза топ
Список дружественных и недружественных магазинов в студию.
да, бырыги ждут с нетерпением когда можно будет безприпятственно накручивать по 200-300%+
Леруа как раз и накручивает 100, давит российских производителей, втюхивает вам 100 руб товар по 200-300
у тебя с головой и логикой проблемы? - каким образом леруа давит росспроизводителей продавая их товар и обеспечивая выход на многочисленного покупателя?
Можно пару примеров?
Посмотри цены на китайский смесители, даже на Али этот дешёвый силумин стоит 500 р, в Леруа 1000, а они закупают дешевле, чем розница али
Логистику и прочие расходы не пробовали считать?
бугага - ну судя по твоей логике и твоему комменту:
Оби свалят, слава богу, все нормальные магазины вздохнут спокойно, ждём Леруа туда же
нормальным магазам ничего не грозит, а наоборот - по твоему получается что они продают дешевле леруа - и кстати, жду от тебя пруфов магазов где силуминовые китайские смесители стоят дешевле чем в леруа - или под норммагазами ты подразумевал али?
Нормальные магазины не продают это говно, которое ломается через месяц и не ремонтируется. Но выгодней то для Леруа каждый мес выпаривать людям хлам.
пфф... - ещё раз - жду от тебя пруфов норммагазов с качественным и брендовым товаром по цене ниже китайского силумина в леруа - и ещё раз - у тебя проблемы с логикой - на фоне леруашного дорогощего и ломучего китайсилумина у твоих норммагазов должны очереди стоять за дешёвым, качественным, брендовым товаром
Именно
Вздохнут не только магазины! Очень много бизнеса задавлено корпорациями с запада!
СВОБОДУ РОСБАРЫГАМ!!! ДАЁШЬ МАРЖУ В 1000 И БОЛЕЕ %!!! НЕТ ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И ПРОЧЕЙ ВАКХАНАЛИИ!!! ПОСТАВИМ НА МЕСТО ЗАЖРАВШИХСЯ И ОБНАГЛЕВШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!!!
Что ни день то по*бень, хотя бы хоть какая-то хорошая новость, хоть что-то, можно пожалуйста? Netflix не работает, карты не работают, летать никуда нельзя, доллар без 5 минут под двести, что дальше, нам объявит что нами правят Рептилоиды?
Там уже кожа слезает, а он еще сомневается.
У рептилоидов хоть какая-то логика есть - нажраться, например. А эти нажрались и понеслось крушить все вокруг
Хорошая новость только в том, что и это когда-то закончится. Доживут, правда, не все.
Что будет дальше читайте 1984 оруэла
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с низким доходом и детьми от 8 до 16 лет.
Плохо что ль?
Хорошо!
*сарказм, для тех кто не понял*
Путин пообещал
Дальше читать не стал
Огласите весь список, пжлста 😂
там под 300 компаний уже
Список от А и до Я и список каждый день дополняется. Капитаны мирового бизнеса бегут с крысиного корабля. Оказался наш отец... Сами знаете кто.
Подождите вечера
Всё под контролем! (Нет)
Помните тех людей которые покупали доллар по 90?!))) так вот они уже в плюсе )))
Метафора на биток
Такое ощущение, что здесь одни зумеры, продадут родину за Apple Pay и Netflix🤦🏻♂️
И что для тебя родина? Те, кто решает, что будет со страной, или все остальные люди?
Я родину продам за процессоры и видеокарты, признаюсь
Ну так поезжай в Китай, Дубай там накупишь, в чём проблема, даже дешевле получится.
Продадут или нет, но ты не обязан в ней оставаться.
Все ищут хорошую жизнь для своих детей
Разумеется не обязаны, все кто желает могут уехать.
Покупаете билет в Турцию и от туда летите туда где жизнь хорошая или накопите силы и уезжайте когда обстановка нормализуется.
главное шоб Красное и Белое не ушло
Если КБ уйдет, то у власти нет шансов
КБ это российский бренд и магазин.
Алкоголь из-за бугра.
Привет Абибас из 90-х))))Скоро во всех регионах страны))))
А мы сможем к примеру, произвести аналог бритв Джилетт, не прибегая к закупкам из Китая?
Про такую вещь
А что за желтые пятна на лезвие?😅
Мы очень много чего не сможем произвести, особенно быстро.
Но эти бритвы точно сможем, но зачем? Если их можно закупить в Китае?
Не знаю где ты живёшь, посмотри вокруг
Выражение "шутки за 300", теперь приобретают синоним "доллар за 300", была бы шуткой, но на самом деле нет, и 2х недель не прошло
Громкие заявления. Нужно смотреть на суть. Как и на каких условиях они будут уходить с рынка и кому перейдут активы. Не так просто быстро закрыть заводы и магазины. Скорее всего, они его потеряют либо приостановят, как ряд сетей с громкими заявлениями (не будем показывать пальцем). Бизнес жалко. Его ни во что не ставят в этой войне. За период бойкота он не получает дохода Народ тоже, он - жертва информационной войны.
Скажите а вы уже работаете за еду ?
-нет.
Услышал, перезвоню завтра !
Переживем
Где то слышал, что когда обращаешься к вселенной с запросом, нужно конкретизировать свои желания, особенно если хочешь попасть в учебники истории как выдающаяся личность, а ни как тот, кто всё просрал.
Кто последний тот сифа
Я бы на месте Шойгу сейчас напрягся. Путин в любом случае будет искать козла отпущения за "спецоперацию" и это будет не какая-то шестерка.
Ну может хоть такие меры поднимут жопы равнодушных людей и отправят их на улицу или в мэрию, высказать своё недовольство.
А то привыкли к старой русской идиоме, "Моя хата с краю"...
Почти 5,5 лет назад я написал здесь свою первую статью с юридическими советами для российских стартапов. Сегодня мы выкладываем все наши юридические документы и путеводители в открытый доступ.
Представителей совета директоров от компании попросили подать в отставку из-за санкций против гендиректора VK Владимира Кириенко.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Продажи рекламы в своих сервисах уже остановила Google.