Финансы
Утренний украинец

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 13: OBI закроет магазины, платёжная система JCB остановит операции Статьи редакции

Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

332 332 комментария
12 851 просмотров
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

По решению ЦБ, Московская биржа не проводит торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ биржа» не проводит биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.

Санкции

Австралия вводит экономические санкции против вооруженных сил России, шести «высокопоставленных российских военачальников» и еще десяти человек, «представляющих стратегический интерес для России». Цель будущих санкций страны и её партнёров — ключевые банки, в том числе из тех, что значимы для российского оборонного сектора.

Япония заморозила активы 20 граждан России (чиновников, политиков и депутатов), а также запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в страну.

Транспорт

Туроператор Anex Tour по рекомендации Росавиации приостановил перевозки за границу из-за рисков ареста самолётов, сообщили в Ростуризме.

Сервисы

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановит продажи на российском рынке.

Криптобиржа Coinbase закрыла свыше 25 тысяч российских кошельков, которые могут быть «причастны к незаконной деятельности».

Upwork приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Cloudflare сообщила, что не будет отключать аккаунты российских пользователей. Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.

Японская платёжная система JCB приостановит операции в России. Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.

Купить рекламу Отключить

Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии.

Реакция бизнеса и правительства

Международное рейтинговое агентство Fitch приостановит коммерческую деятельность в России: операции, связанные с кредитными рейтингами и другие услуги. Компания поддержит всех своих сотрудников в стране.

Deloitte вслед за остальными компаниями из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выделит российский и белорусский офисы из своей глобальной сети. Решение затронет около 3000 специалистов, компания обещала их поддержать.

Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.

Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.

Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) резко ограничит ассортимент в стране. Компания «сосредоточится на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни». Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.

Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит работу в России. У компании 27 гипермаркетов в стране, в которых работает около 4900 сотрудников.

Американская Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.

Японская Yamaha заявила, что продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию, но сейчас сталкивается с перебоями в работе из-за логистических трудностей.

Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.

Россия временно запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия. Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.

События предыдущего дня, 7 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
332 332 комментария
21
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
332 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Стас Плюснин

Вот это стратег, нанести такой урон своей стране и народу , в разы больше чем если бы НАТО захватил РФ (что на самом деле фантастика). Но главное , это восторженные крики толпы, когда дерьмо уже подступило к горлу )))))

Ответить
131
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Продукты еще не достаточно подорожали просто.
Потом начнут ломаться машины.
Техника.

УХ этот запад

Ответить
62
Развернуть ветку
Александр У

Про технику вы прям в яблочко! Сейчас чтобы рубли не сгорели, все самые умные жители РФ машины все почастую с рынка скупили, но как их будут обслуживать-не подумали. 2 недели назад на Санта Фе гидроблок 37К стоил, сейчас 107К, и так со всеми запчастями. Когда еда в холодильнике закончиться, все побегут машины продавать, либо по причине, что не смогут их обслужить, и рынок будет переполнен, что приведёт к их обесцениванию.

Ответить
12
Развернуть ветку
Сам Такой

Вряд ли обесценятся. Сейчас первичный рынок авто совсем умрет.
А вот содержать авто для многих будет непосильно дорого. Будут пересаживаться на автохлам с дешевыми запчастями и нет никаких гидроблоков.

Ответить
3
Развернуть ветку
Egor Ryashin

Машины станут по весу золота, их просто на запчасти будут продавать, я не купил только по той причине, что уезжаю

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Это точно, авторазборки превратятся в автомагазины. Ассортимент которых будет пополняться из массово угоняемых авто.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр У

Может вы и правы. Я просто исхожу из закредитованности, массовой потере работы и снижению реальных доходов работающих, и меня это наталкивает на мысль, о массовых продажах авто. Если будут кредитные каникулы, то тогда скорее всего будет по вашему сценарию.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Они уже на вес золота, новый rav4 >5млн стоит, lexus rx >10млн

Ответить
0
Развернуть ветку
Solodin Iota

И, как любили кричать в Крыму, "без единого выстрела".

Ответить
39
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Да, без единого, тогда доллар стал под 70, сейчас станет под 200. Если бы кто то хотел навредить РФ, то не смог бы так )))))

Ответить
31
Развернуть ветку
Сам Такой

Неделю назад я тоже думал про 200. Но сейчас пришло отрезвление и я думаю, что это был слишком оптимистичный сценарий.

Ответить
8
Развернуть ветку
sse

Думаю, когда откроют биржу, ЦБ придет с интервенциями, собъет немного курс, ну до 120 возможно и меньше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Если откроют биржу, то всех остатков резервов ЦБ не хватит на удержание курса.
Но меня сейчас не это беспокоит, а деградация экономики в дальнейшем и высокий уровень безработицы. Все это будет даже страшнее, чем бакс по 200. Вполне можем докатиться до того, что обычный стиральный порошок станет дефицитом.

Ответить
2
Развернуть ветку
sse

Согласен, хорошего мало. Но дешевый рубль убъет импорт и будет способствовать развитию своего производства, хотя это годы нужны на это.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Tanchik

там кричали "хоть камни с неба"

Ответить
3
Развернуть ветку
Wilton

Идёт сознательная спец. операция по расколу и уничтожению России.
Путин и зарубежные "демократы", обворовывающие своими санкциями простое население РФ, действуют в одной упряжке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Тут когнитивный диссонанс у меня, Путин с западом против России, пока такое домино )

Ответить
20
Развернуть ветку
Wilton

Путин был с западом, когда вводил намордники и вакцины.

Ответить
–14
Развернуть ветку
ukrainewartube.com

Я так понимаю ты не чипирован и не зомбирован, обладаешь информацией которая простому люду не известна. Дай нам расклад по геополитике, массонам там ну и тд. нам ведь интересно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Тут я не специалист

Ответить
0
Развернуть ветку
Банальный Валера

Извините, а рептилоиды с планеты Нибиру в этом тоже какое-то участие принимали?

Ответить
5
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Этого можно было добиться проще, как было во времена СССР, создать те условия, когда у тебя будет неконкурентное преимущество

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Зачем ее уничтожать, если она сама с этим неплохо справляется за последние 40лет. Нужно лишь слегка подмазать механизм самоуничтожения. Все эти "спец операции" явно для других целей.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Посмотрите, что делала британская империя, когда захватывала кого-нибудь. Люди настолько глупы, что не могут понять, что история повторяется и кто-то из стран хочет и дальше жить богато. Но процесс производства устроен так, что без таких случаев вообще не обойтись

Ответить
3
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Британская империя 19 век, РФ по идее тоже 19 век))))))) только что то рф напал не на богатую страну , а наоборот привёз удобрения с собой)

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Чем те времена существенно отличаются от этих? В плане внешней политики меньше глобальных войн. В остальном та же борьба за власть, но другими средствами, например, информацией. Люди не стали добрее, люди такие же аморальные сволочи с прошивкой совести (которая абсолютно искусственная). Ничего по сути не поменялось. Я, в отличии, от вас не живу в мире розовых пони. Я абсолютно точно знаю в каких сволочей превращаются люди, если убрать эту надстройку совесть

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр

Я с Вами не согласен - очень заметно, особенно по молодёжи - что сознание меняется и становится более добрым.
Злые в основном люди более старшего поколения. Много обращал внимания на то как не адекватно себя ведут граждане за 60 лет - не обоснованная агрессия и постоянные упоминания про возраст и то, что им все все должны...
Та же Европа, США, Китай - посмотрите как там люди живут....
В основном праблемы в Европе из-за цыган, и беженцев тунеядцев.
В России каждый ходит как хочет, делает, что хочет - не то что раньше - не из того района, не так пострижен, есть ли деньги.
Элементарно вспомните сколько раньше было краж.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Вы можете быть согласны или нет, но факты не врут и фактам плевать на ваши чувства. Мне плевать на то, что вы видите, я основываюсь на исследованиях. Все исследования говорят, что человек - существо очень мерзкое и неприятное по факту. У волков морали больше, чем у нас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

Факты говорят, что количество насилия в обществе падает год от года

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

То, что искусственная надстройка совесть работает лучше, не значит, что люди стали добрее. Это значит, что определенные институты работают хорошо. Поэтому ваш ответ нерелевантный. Это не показывает, что сам по себе народ эволюционирует в добрых розовых пони.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

Не понимаю, что значит искусственная.
На Ютубе есть курс Сапольски биология поведения человека, да и другие видео от него где он рассуждает о природе морали.
Ещё очень рекомендую Конрада Лоренца "Агрессия", книга небольшая и очень увлекательная.
У всего есть вполне естественные причины.

Если это слишком объемный материал, рекомендую посмотреть коротенькое про капуцинов и виноград. Там есть момент, когда обезьяна отказывается от винограда, т.к. другой обезьяне не справедливо предложили огурец.
Первая ссылка в Гугле, но можно найти и на русском, это выступление с ТЕД.

https://youtu.be/InNLWFK7-qE

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Да, и он там объясняет, что мораль в поведении именно человека абсолютно искусственный механизм. Мы не родились с моралью, со знанием что можно делать, а что нельзя. Поэтому прежде, чем кидать ссылки на труды уважаемого автора, потрудитесь сначала с ними ознакомиться

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

Киньте плз место где есть слово искусственный, и я признаю что был не прав

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Киньте, где есть слово врожденный, и я признаю, что был не прав. Я вам что-то доказывать не обязан, если вы это кинули, как факт, то вы должны предоставить доказательство, а не я

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

Не врождённый, а естественный.

Вся книга Агрессия и есть описание механизмов стоящих за подобными процессами.

Будет время поищу таймкоды по лекциям.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Возьмите любого ребенка. Он не знает что такое хорошо и что такое плохо. Эта информация приходит ему извне, а значит насаждается обществом. А это значит, что это абсолютно искусственный механизм. Как, например, у собаки Павлова. Да, это простой рефлекс на внешний раздражитель.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

А общество это искусственное образование или естественное?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Общество - это стая. Мы - стайные животные. Так что ответ очевиден.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

Ответ то очевиден, но почему то вы его не признаете)

Мне кажется вы противопоставляете искусственный – врождённый, тогда как антонимы искусственный – естественный.
Уже сейчас можно влезть в естественный процесс оплодотворения и заказать себе ребенка с голубыми глазами, получится искусственное и при этом врождённое свойство.

Естественное не значит неизменное, река естественным образом меняет свое русло, климатические изменения влекут изменения биологические, и т.п. Мораль, совесть, любовь это естественные механизмы нужные нам для выживания и конкуренции. На сегодняшний день агрессивным быть не выгодно, поэтому естественным образом меньше насилия. Когда-то вероятно было наоборот.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Ок, я докажу очень просто, что естественности тут ноль.

Какие раньше были ценности в Европе? Семья, муж главный и т.д. Т.е. вполне нормально было тогда, что муж все решает и никто на его совесть тогда надавить не мог.

Что сейчас стало? Любое подобное поведение считается чем-то омерзительным. Мужчине становится стыдно.

Если это естественный механизм, то как этот механизм, в принципе, может меняться внешними обстоятельствами.

Уже были исследования, что если человек хочет есть, то никакие моральные устои его не остановят, если не будет моментального наказания за деяние.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Я против любых войн, особенно нападения на соседей, но Ирак,Ливия,Панама,Вьетнам и Афганистан это мерзко. РФ превратилась в страну изгоя и террориста

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Дак я не за войны и любые операции любых стран, но последнего кого спросят об этом и чье мнение будет не важно - мое.

Ответить
0
Развернуть ветку
СлавалС

Если бы РФ действительно нападала, а не захватывала, разнесли бы всю страну, однако тотального разноса не происходит и так или иначе массово мирных граждан не убивают (на что я очень надеюсь).
А сейчас когда они орут во все горло откажемся от нефти и газа из РФ отлично видно куда двигаются цены и какое значение имеет РФ для них.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Стас Плюснин

А захватывать зачем ? Нацистов победить, первое в мире нацисткое государство где еврей президент ))))))) где самый большой в мире музей Холокоста, где большие диаспоры евреев, поляков, армян, азербайджанцев, грузин.

Ответить
9
Развернуть ветку
LuNature

Гитлер тоже мирных граждан не убивал и не бомбил церквья.
Шах и мат.

Ответить
0
Развернуть ветку
СлавалС

Вы слабо понимаете причины войны и пытаетесь манипулировать поверхностными фактами.
Война = всегда жерты. Гитлер говорите не убивал мироное население? А бомбежки городов и деревень, где вообще ничего стратегического не было?
И да самое важное, у гитлера не было такого оружия как сейчас, которое может разнести всю планету и не по разу. Так что ваш шах и мат только в голове.

Ответить
–3
Развернуть ветку
LuNature

А бомбежки городов и деревень, где вообще ничего стратегического не было?
 Как сейчас например делается? Да-да, и убийства невинных и насилие. Этого просто не говорят по телевизору, а вот на Reddit и 9GAG этих пруфов хоть жопой жуй

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Я видел, как из детской комнаты шмалял ракетами украинец... Поймите уже, что никому верить сейчас нельзя, что если вам показывают что-то, то пытаются показать так, как им это выгодно. Все есть пропаганда и любая пропаганда врет. Нет хорошей пропаганды

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

Всё понимаю. Но одно дело говорить, другое видеть пруф танка с надписью Z который переезжает машины не задумываясь есть ли там люди, дети.
Сам многому не верю, пока не увижу. Возможно и украинцы тоже где то врут. Но пока вижу агрессию с одной стороны которая вторглась в чужое государство с целью захвата.
На Войне всегда есть и будут ублюдки, насильники, воры и т.д. с обеих сторон.

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Это вы сейчас про стрелу-10, которая переехала гражданскую машину или появилось ещё какие видел?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Все политики врут. Каждый хочет преподнести все так, как ему выгодно. Вы когда-нибудь врали для пользы себя или других? А это происходит в масштабах страны. Ею управляют люди, а только очень малое количество людей не врут из принципов, которые также искусственны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Удобрения=русские люди, одетые в военную форму? Расшифруйте, а то вы как-то витиевато ответили

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Да, именно это, русские оккупанты, ,называем вещи своими именами

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Призыв убивать русских?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Elendiar

Украинский народ сейчас убивает военных преступников (кста согласно даже УК РФ 353) без опознавательных государственных знаков которые развязали агрессивную войну на уничтожение на территории Украины. Это неоспоримый факт, потому что это объективная реальность.

Если ты русский, гражданин РФ пришел на Украину с оружием насаждать свои российские бутылочные порядки - тогда тебя ждет смерть (или плен, если повезет). Это тоже факт.

Ответить
5
Развернуть ветку
Nick Chernykh

А почему у вас с бутылкой ассоциации? Я вот живу в РФ и пропосадки на бутылки узнаю только на vc. Может это какие-то ваши модели жизни?

Ответить
–5
Развернуть ветку
Elendiar

Потому что мемас про российских силовиков набутыливающих в буквальном смысле несогласных с политикой партии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Я вас уверяю, что методы пыток остались неизменными во всех странах. Миф про бутылки в российских органах не более, чем миф.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Elendiar

Поэтому это и мемас. Ведь в явном набутыливании другие не замечены, там вероятно свои рофлы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Да, это так, и их кстати там не пытают и не бьют, в отличии от свинособак

Ответить
–1
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Конечно, никто никого не пытает, такого же в жизни ни разу не было... Всю эту наивность говорить... Я прям в шоке

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Пленных не пытают, по крайней мере ВСУ. За свинособак не скажу

Ответить
–1
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Откуда вы знаете? кто это сказал? Ваша пропаганда? Я вашей не верю настолько же, насколько и в своей стране

Ответить
0
Развернуть ветку
Elendiar

Ну не факт. Я сомневаюсь что никого прям не пытали. Человек на глазах которого разрушался город и вокруг гибли люди переосмысливает некоторые ценности. Если бы, допустим ко мне в плен попал катапультировавшийся летчик, а я бы пережил обстрелы, бомбардировку или гибель людей, я бы совершенно точно не гарантировал бы ему целостность физической оболочки или его бытия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Единичные случае есть везде, это война ,я говорю за ВСУ

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Нет, призыв убивать оккупантов. Или им хлеб соль ?

Ответить
3
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Напомните кстати, москаляку на гиляку, что означает?

Ответить
1
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Москаль это не москвич, Москаль это враг Украины, любой враг должен быть уничтожен

Ответить
–1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Ну вы для себя посмотрите термин Москаль и жопкой то не крутите, мы все знаем кого призывали вешать

Ответить
5
Развернуть ветку
Стас Плюснин

))) глупости не говорите, в Украине русского языка больше чем в РФ)

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Я что-то спрашивал про русский язык на Украине? Вы на какой мой вопрос ответили?

Ответить
–3
Развернуть ветку
Стас Плюснин

На ваши вопросы отвечают соловьев и скабеева, они лучше нас знают что и как в Украине, не трачу время

Ответить
4
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Я понял, это просто неудобные для вас вопросы на которые не будет ответа. Так как Украина сама бесновалась и фиксировала на видео свое отношение к русским. Но мне конечно это Соловьёв показал, лично на его телефоне, по секрету

Ответить
1
Развернуть ветку
Elendiar

Напомните сколько задокументированных москаляк висят на гиляках?
Или вам напомнить про "резать укров" , "свинорез" и прочие призывы русского фашизма убивать украинцев отказывая им в праве на существование?

Ответить
2
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Ну вот видите, вы же сами подтверждаете, что такие призывы есть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Elendiar

А еще есть призывы школьников трахать мамок и т.д. Если этим руководствуется руководство вашей страны и население, которое оправдывает масштабное военное вторжение в другую страну, запрещая слова "война" и "мир", то ваше скатывание в гулаг 2.0 неизбежно и закономерно. Вот оно, восстановление исторической справедливости в действии

Ответить
–1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Соответственно и эти школьники должны отвечать за свои слова, нужно прекратить эту хамскую сущность из за вседозволенности

Ответить
1
Развернуть ветку
Рандомный Рандом

Он означает «Россия отъебись пожалуйста от Украины». Максимум что такая толпа сделала бы мирному москвичу - похлопала бы по плечу и посмеялась, глядишь как испугался. И спокойно приняли бы к себе. Хватит тут Соловьева транслировать. Не знаете национального юмора - не лезьте. Люди которые реально могли бы что-то сделать тупо из- за нации - им и любой другой повод подошёл бы.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Ну вот получается, вы недавно познакомились с национальным русским юмором, я же могу это так интерпретировать? Вы не хотите понять, война между славянами-большая ошибка! Но тем не менее такие периоды в истории были.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рандомный Рандом

Вы серьезно не понимаете разницу между словами и действиями?
Вы понимаете что, если провести аналогию, вы только что подслушали анекдот с черным юмором, а потом пошли, грохнули человека и оправдались "а че это, они ж смеялись над смертью, им можно а мне нет?!"

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

А вы не понимаете, что отмазка: ой да это я так пошутил, не работает после определённого количества раз?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Хорошо, зафиксировали.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Нет страны в мире, где оккупантам рады, и да, я сам русский , говорю на русском, думаю на русском. Но призываю убивать оккупантов в любой стране

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Что же вы Станислав потухли? Знаете, каким будет мой следующий вопрос после вашего ответа? Так вот если разжигать агрессию к соседу, призывать вешать Москалей и горделиво этим размахивать, сосед может явится, а вы в трусах и не готовые

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Помню я, как Турция сбила самолёт ВКС РФ, лётчик погиб, это уж побольше будет чем москаляку вешать, и тут ваш спецОператор в штанишки))))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

И русские были возмущены этим фактом

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Отлично, возмущены это как? Атаковали Анкару и Стамбул? Нет, в штанах потяжелело и все, и если ты думаешь что ваши свинособаки сейчас в Украине не удобрения, то смотри и дальше тв

Ответить
–1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Ну вот же опять призыв-свинособаки

Ответить
1
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Для оккупантов да, уважение к русским кто вышел на митинг против войны. Все остальные пролы и свинособаки

Ответить
–2
Развернуть ветку
Nick Chernykh

А ты вышел? Ты же по -русски мычишь что-то

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Вот смотри Станислав, ты пришёл на русский портал, чтобы начать тут всех оскорблять и таким поведением, ты наверное думаешь убедить русских, что украинцы относятся к нам хорошо и совсем не желали нас убивать?

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Мы готовы , принимаем удобрения, а вы по жилым домам стреляете, или скобеева сказала что этот нацисты и бандеровцы )

Ответить
–1
Развернуть ветку
А

У вас в Киеве нет проспектов Бандере и Шухевичу? Памятников им нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Вредный холод

А давайте еще посмотрим на то, что делал метеорит при падении на динозавров. Почему ему можно убивать, а другим нельзя?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Я не про то, кому что можно или нельзя, а про то, что тогда у народа не спрашивали куда вторгаться, в 2000-2014 у народа не спрашивали и сейчас абсолютно никто не собирается этого делать. Но вы можете наивно полагать, что ваш голос хоть что-то да решает

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Давайте так, жители США должны быть самые свободные люди. Почему жители США никогда не решали вопрос вторжений? Потому что это было нужно стране, поэтому никто и не спрашивал. Те же надуманные предлоги, а вы только сейчас спохватились. Поэтому вы, товарищ, - самый лицемер из всех лицемеров

Ответить
1
Развернуть ветку
А

Запад нам практически объявил войну, смысл ныть и Путина винить? Надо наоборот объединиться, самим бойкотировать их компании и запускать стахановское движение

Ответить
–7
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Да, давай с тебя , снимаешь и отдаёшь все произведённое не в РФ и начинаешь стаханить, я за

Ответить
4
Развернуть ветку
А

Я прочитал, что ты пишешь. Ты же абсолютно некомпетентный и неинфоирмированный, но почему то считаешь, что имеешь право высказываться

Ответить
–1
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Ты профи, как и спецоператор))))) по чем доллар ?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleks Fox

не войну, а спецоперацию!!

Ответить
1
Развернуть ветку
СлавалС

Захватил НАТО? Вы настоящий экономист и патриот
При захвате НАТО, у вас будут цены в дёлларах, а получать будете в рублях и никаких экспортных пошлин и НДПИ не будет.
И белоруссия покажется развитой и демократиччной страной! Потому что никакое НАТО не будет тут строить ни корабли ни военку ни что-то другое.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Aleks Fox

если бы Путин не обесценил рубль это сделали бы солдаты НАТО!!

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Просто думают, что колонии все дружно исчезли из этого мира. Они не исчезли, а трансформировались

Ответить
0
Развернуть ветку
СлавалС

Это правда, сначала Англия захватила пол мира, потом отщепенцы уехали в америку вырезали всех коернных индейцев, нагнали рабов и начали военную и экономическую экспансию.

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleks Fox

хотелось бы жить в такой колонии как Канада или Австралия

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Кто вам до всего этого мешал уехать? Вас кто-то наручниками привязывал? То, что вы побоялись туда уехать - это ваши проблемы, не мои, не моего соседа, не Путина. Только ваши. Пожинайте плоды ваших решений

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Сейчас у тебя цены в рублях )

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Star

Бегите, спасайтесь, паникеры!

Ответить
0
Развернуть ветку
М i кола

Уже представил захват страны войсками НАТО... Комендантский час, по нашим стреляют украинские бойцы по ногам и рукам...

Ответить
0
Развернуть ветку
Жека Плюх

Патриотам украины не в этот русскоязычный чат, иди на мове коментируй. В чем урон урон объяснить конечно не сможешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Нет, могу тебе свинособаке доллар по 200 продать, что бы ты бересты себе купил

Ответить
–1
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Вы не понимаете, иначе нас бы просто так ядерной ракетой шарахнули, и все. То, что мы видим сейчас - в 100 раз лучше, мы хотя бы живы. (сарказм)

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Селиванов

Из этого всего списка возмущение вызывает coinbase. Они противоречат принципам децентрализации, доказывают что они ничем не отличаются от банков, которые могут отобрать ваши деньги. Доверия к таким организациям 0

Ответить
81
Развернуть ветку
Forgotten Games

Да и как бы анонимность не совсем анонимная получается.

Ответить
31
Развернуть ветку
Inspektor pidozra

Вот тебе и веб 3.0

Ответить
18
Развернуть ветку
Иван Фейкович

впринципе это показывает, кто есть кто на самом деле

Ответить
14
Развернуть ветку
Vlad Vladov

Биржи никогда и не подходили под термин децентрализации, так, к слову

Ответить
13
Развернуть ветку
Стас Плюснин

Биржа понимает , что если не введёт это, то SEC и госдеп все запомнят,запишут и потом предъявить смогут. Держат нос по ветру, что такое 25к русских пользователей против капитализации в первом мире?

Ответить
9
Развернуть ветку
Rudolf Boiars

Coinbase это как раз централизованная биржа.
Такую отключить по собственному желанию без проблем. Это не Web 3.0.
Невозможно это сделать с uniswap или 1inch, dodo, pancakeswap.
Не путайте.

Ответить
9
Развернуть ветку
Inspektor pidozra

Я думаю что кроме технологии, ничего нельзя надежно децентрализовать. Пока во главе системы есть люди, они все равно найдут способ продвинуть своё виденье, если прям сильно захочется.

Так что обидно конечно, но ожидаемо

Ответить
5
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Я думал они и топили за то что ничуть не хуже банков

Ответить
1
Развернуть ветку
Wilton

Биткоин - это изобретение глобалистов.

Ответить
1
Развернуть ветку
Whoami

Да и в общем то, децентрализация в любой крипте - не более, чем маркетинг.
О какой децентрализации может идти речь, когда вычислительная мощность >50% сети сосредоточена там, где электричество дешевле, то есть в одной конкретной стране.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maxim Mozayev

Вот сюрприз. А мы все думали, что биток и прочая крипта сможет переиграть принципы человеческого общества и сделать все "не как загребущие банки и государства". (сарказм)

Пусть блокчейн сам по себе децентрализован, но доступ ко всем надстройкам над ним все равно обеспечивается некими конторами у которых свои тараканы в голове.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

А почему нет новостей о подорожании нефти газа никеля пшеницы о падении фондовых рынков в Европе ? О подорожании топлива на азс в сша на 15% ? Почему так однобоко ? Макрон уже заявляет что Россию и ее требования к безопасности надо уважать. Если освещать полную картину мира то уже есть основания полагать что не все так плохо и скоро начнут договариваться.

Ответить
26
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Дык российский же портал. Доля правды есть, да. Там тоже все хреново. Но у нас НАМНОГО хреновее.

Ответить
19
Развернуть ветку
Blackrock

Какая разница какой? Новости должны подавать беспристрастно а тут только в России плохо и конца не видно. Обратная пропаганда какаято.

Ответить
20
Развернуть ветку
Marina Firsova

А Вам сильно легче от того, что там тоже плохо?

Ответить
9
Развернуть ветку
Blackrock

Да мне и так неплохо, но посыл не в том что как классно что западу фигово. А в том что чем хуже тем больше шансов что это ненадолго.

Ответить
7
Развернуть ветку
Marina Firsova

Понятно, что мы скорее всего выживем, что-то откатится назад. Но большого оптимизма это все равно не внушает - так, как было, не станет. В экономическом, политическом, социальном смыслах - нас несколько обнулили

Ответить
5
Развернуть ветку
Blackrock

Не без этого. Но какой смысл от паники и нытья что все пропало ? Хоть бы кто написал статью как обойти запрет апворка или чтото полезное.

Ответить
8
Развернуть ветку
Marina Firsova

Отказывать людям в эмоциональной реакции сейчас довольно странно. Многим из нас тревожно. На формирование идей об обходе запретов и прочем нужно время, а в ожидании непонятных и опасных действий собственного правительства непросто думать рационально.

Ответить
2
Развернуть ветку
Max Payne

Мы в России живем, новости про Россию.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Россия экспортирует все товары которые я расписал, Макрон высказался про Россию.
Это новости Косово получается?)

Ответить
4
Развернуть ветку
Max Payne

Легче на душе будет от того, что будут новости как в Европе якобы плохо?

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

https://vc.ru/finance/376499-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-situacii-v-ukraine-den-13-obi-i-estee-lauder-zakroyut-magaziny-p-g-ogranichit-assortiment?comment=4003137&from=copylink
Я уже отвечал на этот вопрос

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине…
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях…
vc.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Max Payne

Я не слежу персонально за вами. То, что компании вернутся рано или поздно, понятно, да. Не согласен с тезисом о том, что однобоко подаётся информация. Из того что заметил — нашему руководству страны как раз все равно на благополучие граждан. А что там в Европе, так это дело европейцев.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Вы же не думаете, что вот другие депутаты в других странах думают о народе? Нет, им приходится об этом думать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Blackrock

Мне кажется сейчас властям не пофиг. Сужу по ценам на заправках стоят. А там посмотрим у нас билеты в первом ряду

Ответить
–1
Развернуть ветку
Max Payne

До этого было пофиг, а сейчас не пофиг? Ну ну. Блажен кто верует. Особенно глядя на общую экономическую картину в РФ и тотальные запреты-блокировки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Сейчас некое объединение народа и власти происходит. Санкции наоборот толкают людей к мысли что все против нас и Путин молодец защитник.

Ответить
1
Развернуть ветку
Max Payne

Путин был бы молодцом, уйдя из политики в 2008, а не узурпировав власть и ухудшив уровень жизни россиян. Объединение происходит только среди тех, кто не способен критически мыслить. Так что ваше примитивное мышление и когнитивные искажения оставьте в своём кругу.

Ответить
1
Развернуть ветку
Blackrock

Согласен в 2008 ему надо было уходить.
Объединение происходит у основной массы населения которая при демократии и определяет какая власть и должна быть.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Max Payne

У нас нет демократии. Есть лишь автократия, маскируемая под демократию.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Я считаю, что его внутренняя политика - это дно, прям дно. Но не могу такое сказать про внешнюю.

У вас такое же примитивное мышление и когнитивные искажения как и у всех. Все люди этим страдают. А знаете для чего мозгу нужны когнитивные искажения? Для того, чтобы объяснить то, что мозг не может понять. Но если вы поняли всю суть жизни, то я вас поздравляю, такое не лечится

Ответить
0
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Хорошие новости не продаются. Почитайте Коммерсант или РБК. Там то же самое.

Ответить
1
Развернуть ветку
Blackrock

Хоть бы одна нормальная статья была что надо вкладывать в металлы уже бы не так обидно было ))

Ответить
1
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Кремлебот, прекрати переживать за пиндосов и Европу . Ты думай что тебе пригожин скоро по 15₽ за комент перестанет платить и доширак уже 50₽ стоит . Так что переживай за Россию в первую очередь , деятель международный

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Хорошо с подвала пишется? сколько дней не вылезаешь что бы не мобилизовали ? Или в женщину переоделся и уже в Молдавии ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

У путинят очень интересная теория, если человек адекватный то он хохол… кремлеботы, не считаете ли вы это русофобским? Кремлеботам важно что там у хохлов/что там в амэрикэ негров линчуют/что там ещё где угодно . Но только не в рф. Это я как россиянин говорю, мысли о том, что президент рф пиздабол, не сдержавший ни одного обещания и катит жизнь каждого россиянина в ад очередной. Вас вообще не посещают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Как человек который просто так называет меня кремлеботом может считать себя адекватным ?)
Я уже озвучил что хочу новости со всех ракурсов и то что в рф происходит тоже хочу.
Да пофиг что там президент я отталкиваюсь от момента что он сдержит или не сдержит я давно понимаю и для меня в этом нового ничего нет.
Хотя признаюсь операции я не ожидал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Так то и фамилия у вас украинская. Поэтому и подумал что с Украины

Ответить
0
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Матвиенко агент Хохлов от сбу заняла совет федерации и катит страну в пропасть, инфа сотка у неё украинская фамилия же

Ответить
0
Развернуть ветку
k. p.

духи не купить и стол из опилок в икее?

Ответить
0
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

😁 Да-да, на остальные 99% пиздеца просто не обращайте внимания. От стоматологических материалов до запчастей для самолётов.

Ответить
5
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Ну чо, стол из опилок?

https://tass.ru/ekonomika/13999609

Правительство ввело временный запрет на вывоз из…
Речь идет об изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям
tass.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Это пока.

Ответить
1
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Очень ценный комент. Можно оставлять везде и по любому случаю.

Ответить
1
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Ну так запад со своей подлостью бьёт по населению непосредственно. Запрещая карточки программы и так далее. А у них удар по производства который станет заметен чуть погодя. Когда фабрики заводы почувствуют что значит покупать газ с нефтью по новым ценам. Или удобрение которых нет

Ответить
2
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Я в целом с вами согласен, на самом деле. Там тоже многие не понимают, насколько вперлись. Но это же война. Победит тот, у кого больше ресурсов и союзников. И это не мы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Сырья явно больше у нас. Да и союзники у нас тоже нехилые. Китай Бразилия Индия ОАЭ. Опек и Венесуэла не прогнулись с Ираном непонятно конечно. Но мир явно не будет прежним

Ответить
2
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Ресурсов у нас просто дофига.

Ответить
0
Развернуть ветку
Вредный холод

А че там в Микронезии? А на Марсе?

Ответить
7
Развернуть ветку
Blackrock

Ну в Ливане например ограничили продажу муки изза ее нехватки.

Ответить
1
Развернуть ветку
Вредный холод

А в Нигерии как? А когда США бомбили Югославию вы где были? А последние восемь лет когда цена на гречу росла в Туркмении, почему никто не писал об этом?

Ответить
17
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Где вы были, когда Танос щелкал пальцами!

Ответить
5
Развернуть ветку
LuNature

Ну вот 2 страны проявили себя. Одна США с хорошей