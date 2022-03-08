Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 13: OBI закроет магазины, платёжная система JCB остановит операции Статьи редакции
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
По решению ЦБ, Московская биржа не проводит торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ биржа» не проводит биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.
Санкции
Австралия вводит экономические санкции против вооруженных сил России, шести «высокопоставленных российских военачальников» и еще десяти человек, «представляющих стратегический интерес для России». Цель будущих санкций страны и её партнёров — ключевые банки, в том числе из тех, что значимы для российского оборонного сектора.
Япония заморозила активы 20 граждан России (чиновников, политиков и депутатов), а также запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в страну.
Транспорт
Туроператор Anex Tour по рекомендации Росавиации приостановил перевозки за границу из-за рисков ареста самолётов, сообщили в Ростуризме.
Сервисы
Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановит продажи на российском рынке.
Криптобиржа Coinbase закрыла свыше 25 тысяч российских кошельков, которые могут быть «причастны к незаконной деятельности».
Upwork приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.
Cloudflare сообщила, что не будет отключать аккаунты российских пользователей. Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Японская платёжная система JCB приостановит операции в России. Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии.
Реакция бизнеса и правительства
Международное рейтинговое агентство Fitch приостановит коммерческую деятельность в России: операции, связанные с кредитными рейтингами и другие услуги. Компания поддержит всех своих сотрудников в стране.
Deloitte вслед за остальными компаниями из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выделит российский и белорусский офисы из своей глобальной сети. Решение затронет около 3000 специалистов, компания обещала их поддержать.
Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.
Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.
Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) резко ограничит ассортимент в стране. Компания «сосредоточится на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни». Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.
Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит работу в России. У компании 27 гипермаркетов в стране, в которых работает около 4900 сотрудников.
Американская Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.
Японская Yamaha заявила, что продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию, но сейчас сталкивается с перебоями в работе из-за логистических трудностей.
Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.
Россия временно запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия. Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции.
События предыдущего дня, 7 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Вот это стратег, нанести такой урон своей стране и народу , в разы больше чем если бы НАТО захватил РФ (что на самом деле фантастика). Но главное , это восторженные крики толпы, когда дерьмо уже подступило к горлу )))))
Продукты еще не достаточно подорожали просто.
Потом начнут ломаться машины.
Техника.
УХ этот запад
Про технику вы прям в яблочко! Сейчас чтобы рубли не сгорели, все самые умные жители РФ машины все почастую с рынка скупили, но как их будут обслуживать-не подумали. 2 недели назад на Санта Фе гидроблок 37К стоил, сейчас 107К, и так со всеми запчастями. Когда еда в холодильнике закончиться, все побегут машины продавать, либо по причине, что не смогут их обслужить, и рынок будет переполнен, что приведёт к их обесцениванию.
Вряд ли обесценятся. Сейчас первичный рынок авто совсем умрет.
А вот содержать авто для многих будет непосильно дорого. Будут пересаживаться на автохлам с дешевыми запчастями и нет никаких гидроблоков.
Машины станут по весу золота, их просто на запчасти будут продавать, я не купил только по той причине, что уезжаю
Это точно, авторазборки превратятся в автомагазины. Ассортимент которых будет пополняться из массово угоняемых авто.
Может вы и правы. Я просто исхожу из закредитованности, массовой потере работы и снижению реальных доходов работающих, и меня это наталкивает на мысль, о массовых продажах авто. Если будут кредитные каникулы, то тогда скорее всего будет по вашему сценарию.
Они уже на вес золота, новый rav4 >5млн стоит, lexus rx >10млн
И, как любили кричать в Крыму, "без единого выстрела".
Да, без единого, тогда доллар стал под 70, сейчас станет под 200. Если бы кто то хотел навредить РФ, то не смог бы так )))))
Неделю назад я тоже думал про 200. Но сейчас пришло отрезвление и я думаю, что это был слишком оптимистичный сценарий.
Думаю, когда откроют биржу, ЦБ придет с интервенциями, собъет немного курс, ну до 120 возможно и меньше.
Если откроют биржу, то всех остатков резервов ЦБ не хватит на удержание курса.
Но меня сейчас не это беспокоит, а деградация экономики в дальнейшем и высокий уровень безработицы. Все это будет даже страшнее, чем бакс по 200. Вполне можем докатиться до того, что обычный стиральный порошок станет дефицитом.
Согласен, хорошего мало. Но дешевый рубль убъет импорт и будет способствовать развитию своего производства, хотя это годы нужны на это.
там кричали "хоть камни с неба"
Идёт сознательная спец. операция по расколу и уничтожению России.
Путин и зарубежные "демократы", обворовывающие своими санкциями простое население РФ, действуют в одной упряжке.
Тут когнитивный диссонанс у меня, Путин с западом против России, пока такое домино )
Путин был с западом, когда вводил намордники и вакцины.
Я так понимаю ты не чипирован и не зомбирован, обладаешь информацией которая простому люду не известна. Дай нам расклад по геополитике, массонам там ну и тд. нам ведь интересно.
Тут я не специалист
Этого можно было добиться проще, как было во времена СССР, создать те условия, когда у тебя будет неконкурентное преимущество
Зачем ее уничтожать, если она сама с этим неплохо справляется за последние 40лет. Нужно лишь слегка подмазать механизм самоуничтожения. Все эти "спец операции" явно для других целей.
Посмотрите, что делала британская империя, когда захватывала кого-нибудь. Люди настолько глупы, что не могут понять, что история повторяется и кто-то из стран хочет и дальше жить богато. Но процесс производства устроен так, что без таких случаев вообще не обойтись
Британская империя 19 век, РФ по идее тоже 19 век))))))) только что то рф напал не на богатую страну , а наоборот привёз удобрения с собой)
Чем те времена существенно отличаются от этих? В плане внешней политики меньше глобальных войн. В остальном та же борьба за власть, но другими средствами, например, информацией. Люди не стали добрее, люди такие же аморальные сволочи с прошивкой совести (которая абсолютно искусственная). Ничего по сути не поменялось. Я, в отличии, от вас не живу в мире розовых пони. Я абсолютно точно знаю в каких сволочей превращаются люди, если убрать эту надстройку совесть
Я с Вами не согласен - очень заметно, особенно по молодёжи - что сознание меняется и становится более добрым.
Злые в основном люди более старшего поколения. Много обращал внимания на то как не адекватно себя ведут граждане за 60 лет - не обоснованная агрессия и постоянные упоминания про возраст и то, что им все все должны...
Та же Европа, США, Китай - посмотрите как там люди живут....
В основном праблемы в Европе из-за цыган, и беженцев тунеядцев.
В России каждый ходит как хочет, делает, что хочет - не то что раньше - не из того района, не так пострижен, есть ли деньги.
Элементарно вспомните сколько раньше было краж.
Вы можете быть согласны или нет, но факты не врут и фактам плевать на ваши чувства. Мне плевать на то, что вы видите, я основываюсь на исследованиях. Все исследования говорят, что человек - существо очень мерзкое и неприятное по факту. У волков морали больше, чем у нас.
Факты говорят, что количество насилия в обществе падает год от года
То, что искусственная надстройка совесть работает лучше, не значит, что люди стали добрее. Это значит, что определенные институты работают хорошо. Поэтому ваш ответ нерелевантный. Это не показывает, что сам по себе народ эволюционирует в добрых розовых пони.
Не понимаю, что значит искусственная.
На Ютубе есть курс Сапольски биология поведения человека, да и другие видео от него где он рассуждает о природе морали.
Ещё очень рекомендую Конрада Лоренца "Агрессия", книга небольшая и очень увлекательная.
У всего есть вполне естественные причины.
Если это слишком объемный материал, рекомендую посмотреть коротенькое про капуцинов и виноград. Там есть момент, когда обезьяна отказывается от винограда, т.к. другой обезьяне не справедливо предложили огурец.
Первая ссылка в Гугле, но можно найти и на русском, это выступление с ТЕД.
Да, и он там объясняет, что мораль в поведении именно человека абсолютно искусственный механизм. Мы не родились с моралью, со знанием что можно делать, а что нельзя. Поэтому прежде, чем кидать ссылки на труды уважаемого автора, потрудитесь сначала с ними ознакомиться
Киньте плз место где есть слово искусственный, и я признаю что был не прав
Киньте, где есть слово врожденный, и я признаю, что был не прав. Я вам что-то доказывать не обязан, если вы это кинули, как факт, то вы должны предоставить доказательство, а не я
Не врождённый, а естественный.
Вся книга Агрессия и есть описание механизмов стоящих за подобными процессами.
Будет время поищу таймкоды по лекциям.
Возьмите любого ребенка. Он не знает что такое хорошо и что такое плохо. Эта информация приходит ему извне, а значит насаждается обществом. А это значит, что это абсолютно искусственный механизм. Как, например, у собаки Павлова. Да, это простой рефлекс на внешний раздражитель.
А общество это искусственное образование или естественное?
Общество - это стая. Мы - стайные животные. Так что ответ очевиден.
Ответ то очевиден, но почему то вы его не признаете)
Мне кажется вы противопоставляете искусственный – врождённый, тогда как антонимы искусственный – естественный.
Уже сейчас можно влезть в естественный процесс оплодотворения и заказать себе ребенка с голубыми глазами, получится искусственное и при этом врождённое свойство.
Естественное не значит неизменное, река естественным образом меняет свое русло, климатические изменения влекут изменения биологические, и т.п. Мораль, совесть, любовь это естественные механизмы нужные нам для выживания и конкуренции. На сегодняшний день агрессивным быть не выгодно, поэтому естественным образом меньше насилия. Когда-то вероятно было наоборот.
Ок, я докажу очень просто, что естественности тут ноль.
Какие раньше были ценности в Европе? Семья, муж главный и т.д. Т.е. вполне нормально было тогда, что муж все решает и никто на его совесть тогда надавить не мог.
Что сейчас стало? Любое подобное поведение считается чем-то омерзительным. Мужчине становится стыдно.
Если это естественный механизм, то как этот механизм, в принципе, может меняться внешними обстоятельствами.
Уже были исследования, что если человек хочет есть, то никакие моральные устои его не остановят, если не будет моментального наказания за деяние.
Я против любых войн, особенно нападения на соседей, но Ирак,Ливия,Панама,Вьетнам и Афганистан это мерзко. РФ превратилась в страну изгоя и террориста
Дак я не за войны и любые операции любых стран, но последнего кого спросят об этом и чье мнение будет не важно - мое.
Если бы РФ действительно нападала, а не захватывала, разнесли бы всю страну, однако тотального разноса не происходит и так или иначе массово мирных граждан не убивают (на что я очень надеюсь).
А сейчас когда они орут во все горло откажемся от нефти и газа из РФ отлично видно куда двигаются цены и какое значение имеет РФ для них.
А захватывать зачем ? Нацистов победить, первое в мире нацисткое государство где еврей президент ))))))) где самый большой в мире музей Холокоста, где большие диаспоры евреев, поляков, армян, азербайджанцев, грузин.
Гитлер тоже мирных граждан не убивал и не бомбил церквья.
Шах и мат.
Вы слабо понимаете причины войны и пытаетесь манипулировать поверхностными фактами.
Война = всегда жерты. Гитлер говорите не убивал мироное население? А бомбежки городов и деревень, где вообще ничего стратегического не было?
И да самое важное, у гитлера не было такого оружия как сейчас, которое может разнести всю планету и не по разу. Так что ваш шах и мат только в голове.
А бомбежки городов и деревень, где вообще ничего стратегического не было?
Как сейчас например делается? Да-да, и убийства невинных и насилие. Этого просто не говорят по телевизору, а вот на Reddit и 9GAG этих пруфов хоть жопой жуй
Я видел, как из детской комнаты шмалял ракетами украинец... Поймите уже, что никому верить сейчас нельзя, что если вам показывают что-то, то пытаются показать так, как им это выгодно. Все есть пропаганда и любая пропаганда врет. Нет хорошей пропаганды
Всё понимаю. Но одно дело говорить, другое видеть пруф танка с надписью Z который переезжает машины не задумываясь есть ли там люди, дети.
Сам многому не верю, пока не увижу. Возможно и украинцы тоже где то врут. Но пока вижу агрессию с одной стороны которая вторглась в чужое государство с целью захвата.
На Войне всегда есть и будут ублюдки, насильники, воры и т.д. с обеих сторон.
Это вы сейчас про стрелу-10, которая переехала гражданскую машину или появилось ещё какие видел?
Все политики врут. Каждый хочет преподнести все так, как ему выгодно. Вы когда-нибудь врали для пользы себя или других? А это происходит в масштабах страны. Ею управляют люди, а только очень малое количество людей не врут из принципов, которые также искусственны.
Удобрения=русские люди, одетые в военную форму? Расшифруйте, а то вы как-то витиевато ответили
Да, именно это, русские оккупанты, ,называем вещи своими именами
Призыв убивать русских?
Украинский народ сейчас убивает военных преступников (кста согласно даже УК РФ 353) без опознавательных государственных знаков которые развязали агрессивную войну на уничтожение на территории Украины. Это неоспоримый факт, потому что это объективная реальность.
Если ты русский, гражданин РФ пришел на Украину с оружием насаждать свои российские бутылочные порядки - тогда тебя ждет смерть (или плен, если повезет). Это тоже факт.
А почему у вас с бутылкой ассоциации? Я вот живу в РФ и пропосадки на бутылки узнаю только на vc. Может это какие-то ваши модели жизни?
Потому что мемас про российских силовиков набутыливающих в буквальном смысле несогласных с политикой партии.
Я вас уверяю, что методы пыток остались неизменными во всех странах. Миф про бутылки в российских органах не более, чем миф.
Поэтому это и мемас. Ведь в явном набутыливании другие не замечены, там вероятно свои рофлы.
Да, это так, и их кстати там не пытают и не бьют, в отличии от свинособак
Конечно, никто никого не пытает, такого же в жизни ни разу не было... Всю эту наивность говорить... Я прям в шоке
Пленных не пытают, по крайней мере ВСУ. За свинособак не скажу
Откуда вы знаете? кто это сказал? Ваша пропаганда? Я вашей не верю настолько же, насколько и в своей стране
Ну не факт. Я сомневаюсь что никого прям не пытали. Человек на глазах которого разрушался город и вокруг гибли люди переосмысливает некоторые ценности. Если бы, допустим ко мне в плен попал катапультировавшийся летчик, а я бы пережил обстрелы, бомбардировку или гибель людей, я бы совершенно точно не гарантировал бы ему целостность физической оболочки или его бытия.
Единичные случае есть везде, это война ,я говорю за ВСУ
Нет, призыв убивать оккупантов. Или им хлеб соль ?
Напомните кстати, москаляку на гиляку, что означает?
Москаль это не москвич, Москаль это враг Украины, любой враг должен быть уничтожен
Ну вы для себя посмотрите термин Москаль и жопкой то не крутите, мы все знаем кого призывали вешать
))) глупости не говорите, в Украине русского языка больше чем в РФ)
Я что-то спрашивал про русский язык на Украине? Вы на какой мой вопрос ответили?
На ваши вопросы отвечают соловьев и скабеева, они лучше нас знают что и как в Украине, не трачу время
Я понял, это просто неудобные для вас вопросы на которые не будет ответа. Так как Украина сама бесновалась и фиксировала на видео свое отношение к русским. Но мне конечно это Соловьёв показал, лично на его телефоне, по секрету
Напомните сколько задокументированных москаляк висят на гиляках?
Или вам напомнить про "резать укров" , "свинорез" и прочие призывы русского фашизма убивать украинцев отказывая им в праве на существование?
Ну вот видите, вы же сами подтверждаете, что такие призывы есть.
А еще есть призывы школьников трахать мамок и т.д. Если этим руководствуется руководство вашей страны и население, которое оправдывает масштабное военное вторжение в другую страну, запрещая слова "война" и "мир", то ваше скатывание в гулаг 2.0 неизбежно и закономерно. Вот оно, восстановление исторической справедливости в действии
Соответственно и эти школьники должны отвечать за свои слова, нужно прекратить эту хамскую сущность из за вседозволенности
Он означает «Россия отъебись пожалуйста от Украины». Максимум что такая толпа сделала бы мирному москвичу - похлопала бы по плечу и посмеялась, глядишь как испугался. И спокойно приняли бы к себе. Хватит тут Соловьева транслировать. Не знаете национального юмора - не лезьте. Люди которые реально могли бы что-то сделать тупо из- за нации - им и любой другой повод подошёл бы.
Ну вот получается, вы недавно познакомились с национальным русским юмором, я же могу это так интерпретировать? Вы не хотите понять, война между славянами-большая ошибка! Но тем не менее такие периоды в истории были.
Вы серьезно не понимаете разницу между словами и действиями?
Вы понимаете что, если провести аналогию, вы только что подслушали анекдот с черным юмором, а потом пошли, грохнули человека и оправдались "а че это, они ж смеялись над смертью, им можно а мне нет?!"
А вы не понимаете, что отмазка: ой да это я так пошутил, не работает после определённого количества раз?
Хорошо, зафиксировали.
Нет страны в мире, где оккупантам рады, и да, я сам русский , говорю на русском, думаю на русском. Но призываю убивать оккупантов в любой стране
Что же вы Станислав потухли? Знаете, каким будет мой следующий вопрос после вашего ответа? Так вот если разжигать агрессию к соседу, призывать вешать Москалей и горделиво этим размахивать, сосед может явится, а вы в трусах и не готовые
Помню я, как Турция сбила самолёт ВКС РФ, лётчик погиб, это уж побольше будет чем москаляку вешать, и тут ваш спецОператор в штанишки))))))
И русские были возмущены этим фактом
Отлично, возмущены это как? Атаковали Анкару и Стамбул? Нет, в штанах потяжелело и все, и если ты думаешь что ваши свинособаки сейчас в Украине не удобрения, то смотри и дальше тв
Ну вот же опять призыв-свинособаки
Для оккупантов да, уважение к русским кто вышел на митинг против войны. Все остальные пролы и свинособаки
А ты вышел? Ты же по -русски мычишь что-то
Вот смотри Станислав, ты пришёл на русский портал, чтобы начать тут всех оскорблять и таким поведением, ты наверное думаешь убедить русских, что украинцы относятся к нам хорошо и совсем не желали нас убивать?
Мы готовы , принимаем удобрения, а вы по жилым домам стреляете, или скобеева сказала что этот нацисты и бандеровцы )
У вас в Киеве нет проспектов Бандере и Шухевичу? Памятников им нет?
Я не про то, кому что можно или нельзя, а про то, что тогда у народа не спрашивали куда вторгаться, в 2000-2014 у народа не спрашивали и сейчас абсолютно никто не собирается этого делать. Но вы можете наивно полагать, что ваш голос хоть что-то да решает
Давайте так, жители США должны быть самые свободные люди. Почему жители США никогда не решали вопрос вторжений? Потому что это было нужно стране, поэтому никто и не спрашивал. Те же надуманные предлоги, а вы только сейчас спохватились. Поэтому вы, товарищ, - самый лицемер из всех лицемеров
Запад нам практически объявил войну, смысл ныть и Путина винить? Надо наоборот объединиться, самим бойкотировать их компании и запускать стахановское движение
Да, давай с тебя , снимаешь и отдаёшь все произведённое не в РФ и начинаешь стаханить, я за
Я прочитал, что ты пишешь. Ты же абсолютно некомпетентный и неинфоирмированный, но почему то считаешь, что имеешь право высказываться
Ты профи, как и спецоператор))))) по чем доллар ?)
не войну, а спецоперацию!!
Захватил НАТО? Вы настоящий экономист и патриот
При захвате НАТО, у вас будут цены в дёлларах, а получать будете в рублях и никаких экспортных пошлин и НДПИ не будет.
И белоруссия покажется развитой и демократиччной страной! Потому что никакое НАТО не будет тут строить ни корабли ни военку ни что-то другое.
если бы Путин не обесценил рубль это сделали бы солдаты НАТО!!
Просто думают, что колонии все дружно исчезли из этого мира. Они не исчезли, а трансформировались
Это правда, сначала Англия захватила пол мира, потом отщепенцы уехали в америку вырезали всех коернных индейцев, нагнали рабов и начали военную и экономическую экспансию.
хотелось бы жить в такой колонии как Канада или Австралия
Кто вам до всего этого мешал уехать? Вас кто-то наручниками привязывал? То, что вы побоялись туда уехать - это ваши проблемы, не мои, не моего соседа, не Путина. Только ваши. Пожинайте плоды ваших решений
Сейчас у тебя цены в рублях )
Бегите, спасайтесь, паникеры!
Уже представил захват страны войсками НАТО... Комендантский час, по нашим стреляют украинские бойцы по ногам и рукам...
Патриотам украины не в этот русскоязычный чат, иди на мове коментируй. В чем урон урон объяснить конечно не сможешь?
Нет, могу тебе свинособаке доллар по 200 продать, что бы ты бересты себе купил
Вы не понимаете, иначе нас бы просто так ядерной ракетой шарахнули, и все. То, что мы видим сейчас - в 100 раз лучше, мы хотя бы живы. (сарказм)
Из этого всего списка возмущение вызывает coinbase. Они противоречат принципам децентрализации, доказывают что они ничем не отличаются от банков, которые могут отобрать ваши деньги. Доверия к таким организациям 0
Да и как бы анонимность не совсем анонимная получается.
Вот тебе и веб 3.0
впринципе это показывает, кто есть кто на самом деле
Биржи никогда и не подходили под термин децентрализации, так, к слову
Биржа понимает , что если не введёт это, то SEC и госдеп все запомнят,запишут и потом предъявить смогут. Держат нос по ветру, что такое 25к русских пользователей против капитализации в первом мире?
Coinbase это как раз централизованная биржа.
Такую отключить по собственному желанию без проблем. Это не Web 3.0.
Невозможно это сделать с uniswap или 1inch, dodo, pancakeswap.
Не путайте.
Я думаю что кроме технологии, ничего нельзя надежно децентрализовать. Пока во главе системы есть люди, они все равно найдут способ продвинуть своё виденье, если прям сильно захочется.
Так что обидно конечно, но ожидаемо
Я думал они и топили за то что ничуть не хуже банков
Биткоин - это изобретение глобалистов.
Да и в общем то, децентрализация в любой крипте - не более, чем маркетинг.
О какой децентрализации может идти речь, когда вычислительная мощность >50% сети сосредоточена там, где электричество дешевле, то есть в одной конкретной стране.
Вот сюрприз. А мы все думали, что биток и прочая крипта сможет переиграть принципы человеческого общества и сделать все "не как загребущие банки и государства". (сарказм)
Пусть блокчейн сам по себе децентрализован, но доступ ко всем надстройкам над ним все равно обеспечивается некими конторами у которых свои тараканы в голове.
А почему нет новостей о подорожании нефти газа никеля пшеницы о падении фондовых рынков в Европе ? О подорожании топлива на азс в сша на 15% ? Почему так однобоко ? Макрон уже заявляет что Россию и ее требования к безопасности надо уважать. Если освещать полную картину мира то уже есть основания полагать что не все так плохо и скоро начнут договариваться.
Дык российский же портал. Доля правды есть, да. Там тоже все хреново. Но у нас НАМНОГО хреновее.
Какая разница какой? Новости должны подавать беспристрастно а тут только в России плохо и конца не видно. Обратная пропаганда какаято.
А Вам сильно легче от того, что там тоже плохо?
Да мне и так неплохо, но посыл не в том что как классно что западу фигово. А в том что чем хуже тем больше шансов что это ненадолго.
Понятно, что мы скорее всего выживем, что-то откатится назад. Но большого оптимизма это все равно не внушает - так, как было, не станет. В экономическом, политическом, социальном смыслах - нас несколько обнулили
Не без этого. Но какой смысл от паники и нытья что все пропало ? Хоть бы кто написал статью как обойти запрет апворка или чтото полезное.
Отказывать людям в эмоциональной реакции сейчас довольно странно. Многим из нас тревожно. На формирование идей об обходе запретов и прочем нужно время, а в ожидании непонятных и опасных действий собственного правительства непросто думать рационально.
Мы в России живем, новости про Россию.
Россия экспортирует все товары которые я расписал, Макрон высказался про Россию.
Это новости Косово получается?)
Легче на душе будет от того, что будут новости как в Европе якобы плохо?
https://vc.ru/finance/376499-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-situacii-v-ukraine-den-13-obi-i-estee-lauder-zakroyut-magaziny-p-g-ogranichit-assortiment?comment=4003137&from=copylink
Я уже отвечал на этот вопрос
Я не слежу персонально за вами. То, что компании вернутся рано или поздно, понятно, да. Не согласен с тезисом о том, что однобоко подаётся информация. Из того что заметил — нашему руководству страны как раз все равно на благополучие граждан. А что там в Европе, так это дело европейцев.
Вы же не думаете, что вот другие депутаты в других странах думают о народе? Нет, им приходится об этом думать.
Мне кажется сейчас властям не пофиг. Сужу по ценам на заправках стоят. А там посмотрим у нас билеты в первом ряду
До этого было пофиг, а сейчас не пофиг? Ну ну. Блажен кто верует. Особенно глядя на общую экономическую картину в РФ и тотальные запреты-блокировки.
Сейчас некое объединение народа и власти происходит. Санкции наоборот толкают людей к мысли что все против нас и Путин молодец защитник.
Путин был бы молодцом, уйдя из политики в 2008, а не узурпировав власть и ухудшив уровень жизни россиян. Объединение происходит только среди тех, кто не способен критически мыслить. Так что ваше примитивное мышление и когнитивные искажения оставьте в своём кругу.
Согласен в 2008 ему надо было уходить.
Объединение происходит у основной массы населения которая при демократии и определяет какая власть и должна быть.
У нас нет демократии. Есть лишь автократия, маскируемая под демократию.
Я считаю, что его внутренняя политика - это дно, прям дно. Но не могу такое сказать про внешнюю.
У вас такое же примитивное мышление и когнитивные искажения как и у всех. Все люди этим страдают. А знаете для чего мозгу нужны когнитивные искажения? Для того, чтобы объяснить то, что мозг не может понять. Но если вы поняли всю суть жизни, то я вас поздравляю, такое не лечится
Хорошие новости не продаются. Почитайте Коммерсант или РБК. Там то же самое.
Хоть бы одна нормальная статья была что надо вкладывать в металлы уже бы не так обидно было ))
Кремлебот, прекрати переживать за пиндосов и Европу . Ты думай что тебе пригожин скоро по 15₽ за комент перестанет платить и доширак уже 50₽ стоит . Так что переживай за Россию в первую очередь , деятель международный
Хорошо с подвала пишется? сколько дней не вылезаешь что бы не мобилизовали ? Или в женщину переоделся и уже в Молдавии ?
У путинят очень интересная теория, если человек адекватный то он хохол… кремлеботы, не считаете ли вы это русофобским? Кремлеботам важно что там у хохлов/что там в амэрикэ негров линчуют/что там ещё где угодно . Но только не в рф. Это я как россиянин говорю, мысли о том, что президент рф пиздабол, не сдержавший ни одного обещания и катит жизнь каждого россиянина в ад очередной. Вас вообще не посещают?
Как человек который просто так называет меня кремлеботом может считать себя адекватным ?)
Я уже озвучил что хочу новости со всех ракурсов и то что в рф происходит тоже хочу.
Да пофиг что там президент я отталкиваюсь от момента что он сдержит или не сдержит я давно понимаю и для меня в этом нового ничего нет.
Хотя признаюсь операции я не ожидал.
Так то и фамилия у вас украинская. Поэтому и подумал что с Украины
Матвиенко агент Хохлов от сбу заняла совет федерации и катит страну в пропасть, инфа сотка у неё украинская фамилия же
духи не купить и стол из опилок в икее?
😁 Да-да, на остальные 99% пиздеца просто не обращайте внимания. От стоматологических материалов до запчастей для самолётов.
Ну чо, стол из опилок?
Это пока.
Очень ценный комент. Можно оставлять везде и по любому случаю.
Ну так запад со своей подлостью бьёт по населению непосредственно. Запрещая карточки программы и так далее. А у них удар по производства который станет заметен чуть погодя. Когда фабрики заводы почувствуют что значит покупать газ с нефтью по новым ценам. Или удобрение которых нет
Я в целом с вами согласен, на самом деле. Там тоже многие не понимают, насколько вперлись. Но это же война. Победит тот, у кого больше ресурсов и союзников. И это не мы.
Сырья явно больше у нас. Да и союзники у нас тоже нехилые. Китай Бразилия Индия ОАЭ. Опек и Венесуэла не прогнулись с Ираном непонятно конечно. Но мир явно не будет прежним
Ресурсов у нас просто дофига.
Ну в Ливане например ограничили продажу муки изза ее нехватки.
Где вы были, когда Танос щелкал пальцами!
Ну вот 2 страны проявили себя. Одна США с хорошей