Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 13: платёжная система JCB остановит операции, Shell — работу Статьи редакции
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
По решению ЦБ, Московская биржа не проводит торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.
«СПБ биржа» не проводит биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.
Банк России не будет возобновлять торги на Московской бирже 9 марта.
Санкции
Австралия вводит экономические санкции против вооруженных сил России, шести «высокопоставленных российских военачальников» и еще десяти человек, «представляющих стратегический интерес для России». Цель будущих санкций страны и её партнёров — ключевые банки, в том числе из тех, что значимы для российского оборонного сектора.
Япония заморозила активы 20 граждан России (чиновников, политиков и депутатов), а также запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в страну.
Президент США Джо Байден запретил импорт российских нефти и газа.
Транспорт
Туроператор Anex Tour по рекомендации Росавиации приостановил перевозки за границу из-за рисков ареста самолётов, сообщили в Ростуризме.
«Уральские Авиалинии» останавливают выполнение рейсов в Азербайджан (Баку, Гянджа, Ленкорань) с 8 по 26 марта включительно.
Сервисы
Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановит продажи на российском рынке.
Криптобиржа Coinbase закрыла свыше 25 тысяч российских кошельков, которые могут быть «причастны к незаконной деятельности».
Upwork приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.
Cloudflare сообщила, что не будет отключать аккаунты российских пользователей. Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Японская платёжная система JCB приостановит операции в России. Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии. Фотобанк Shutterstock сообщил пользователям, что ставит на паузу выплаты авторам в марте. Сервис не может гарантировать, что в условиях санкций деньги дойдут по назначению, пишет dev.by.
Английская премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России, эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатром Okko приостановят.
VPN-сервис Proton продолжит работать в России.
Реакция бизнеса и правительства
Международное рейтинговое агентство Fitch приостановит коммерческую деятельность в России: операции, связанные с кредитными рейтингами и другие услуги. Компания поддержит всех своих сотрудников в стране.
Deloitte вслед за остальными компаниями из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выделит российский и белорусский офисы из своей глобальной сети. Решение затронет около 3000 специалистов, компания обещала их поддержать.
Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.
Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.
Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) резко ограничит ассортимент в стране. Компания «сосредоточится на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни». Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.
Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит работу в России. У компании 27 гипермаркетов в стране, в которых работает около 4900 сотрудников.
Американская Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.
Японская Yamaha заявила, что продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию, но сейчас сталкивается с перебоями в работе из-за логистических трудностей.
Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.
Россия временно запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия. Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции. Запрет не касается физлиц, которые везут что-то для личного пользования.
Британская нефтяная компания Shell сообщила, что начнёт поэтапно отказываться от российских нефти и газа и закроет АЗС в России. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.
Интернет-магазин одежды Reserved приостановил работу, офлайн-магазины, как пишет «Ъ», будут пока открыты.
Владелец KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, приостановит инвестиции в России и на время остановит развитие ресторанов. Уходить с рынка она пока не планирует.
Владимир Путин подписал «антикризисный пакет» мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.
События предыдущего дня, 7 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Вот это стратег, нанести такой урон своей стране и народу , в разы больше чем если бы НАТО захватил РФ (что на самом деле фантастика). Но главное , это восторженные крики толпы, когда дерьмо уже подступило к горлу )))))
Продукты еще не достаточно подорожали просто.
Потом начнут ломаться машины.
Техника.
УХ этот запад
Про технику вы прям в яблочко! Сейчас чтобы рубли не сгорели, все самые умные жители РФ машины все почастую с рынка скупили, но как их будут обслуживать-не подумали. 2 недели назад на Санта Фе гидроблок 37К стоил, сейчас 107К, и так со всеми запчастями. Когда еда в холодильнике закончиться, все побегут машины продавать, либо по причине, что не смогут их обслужить, и рынок будет переполнен, что приведёт к их обесцениванию.
И, как любили кричать в Крыму, "без единого выстрела".
Да, без единого, тогда доллар стал под 70, сейчас станет под 200. Если бы кто то хотел навредить РФ, то не смог бы так )))))
там кричали "хоть камни с неба"
Идёт сознательная спец. операция по расколу и уничтожению России.
Путин и зарубежные "демократы", обворовывающие своими санкциями простое население РФ, действуют в одной упряжке.
Тут когнитивный диссонанс у меня, Путин с западом против России, пока такое домино )
Зачем ее уничтожать, если она сама с этим неплохо справляется за последние 40лет. Нужно лишь слегка подмазать механизм самоуничтожения. Все эти "спец операции" явно для других целей.
Этого можно было добиться проще, как было во времена СССР, создать те условия, когда у тебя будет неконкурентное преимущество
Запад нам практически объявил войну, смысл ныть и Путина винить? Надо наоборот объединиться, самим бойкотировать их компании и запускать стахановское движение
Да, давай с тебя , снимаешь и отдаёшь все произведённое не в РФ и начинаешь стаханить, я за
не войну, а спецоперацию!!
Посмотрите, что делала британская империя, когда захватывала кого-нибудь. Люди настолько глупы, что не могут понять, что история повторяется и кто-то из стран хочет и дальше жить богато. Но процесс производства устроен так, что без таких случаев вообще не обойтись
Британская империя 19 век, РФ по идее тоже 19 век))))))) только что то рф напал не на богатую страну , а наоборот привёз удобрения с собой)
Что за кгбшный бред про то, что все крутиться по спирали. Все захватывают друг друга, убивай и грабь - это норм. Нас отрежут от очень важных технологий: блокчейн, ИИ, квантовые компьютеры, web 3.0, метавселенные, роботизация, возобновляемая энергия, электродвигатели и т.д.
Слава богу, что цена на энергоресурсы сейчас высокая и от нас не могут отказаться. Но стратегия на блокировку продажи и снижение цены на российские энергоресурсы запущена в скоростном режиме. Все понимают, что цены нереально завышены, и вспомнив коронавирусные локдауны и другие схемы резкого обвала цен на энергоресурсы, мы все понимаем, что правительство подвело страну к краю пропасти.
Захватил НАТО? Вы настоящий экономист и патриот
При захвате НАТО, у вас будут цены в дёлларах, а получать будете в рублях и никаких экспортных пошлин и НДПИ не будет.
И белоруссия покажется развитой и демократиччной страной! Потому что никакое НАТО не будет тут строить ни корабли ни военку ни что-то другое.
если бы Путин не обесценил рубль это сделали бы солдаты НАТО!!
Просто думают, что колонии все дружно исчезли из этого мира. Они не исчезли, а трансформировались
Сейчас у тебя цены в рублях )
Патриотам украины не в этот русскоязычный чат, иди на мове коментируй. В чем урон урон объяснить конечно не сможешь?
Нет, могу тебе свинособаке доллар по 200 продать, что бы ты бересты себе купил
Вы не понимаете, иначе нас бы просто так ядерной ракетой шарахнули, и все. То, что мы видим сейчас - в 100 раз лучше, мы хотя бы живы. (сарказм)
Уже представил захват страны войсками НАТО... Комендантский час, по нашим стреляют украинские бойцы по ногам и рукам...
Восторженные крики на фоне убийства детей вооруженными обезьянами, вот это страшно. Да и безразличие к этому печалит. Одна экономика в головах...
Бегите, спасайтесь, паникеры!
Из этого всего списка возмущение вызывает coinbase. Они противоречат принципам децентрализации, доказывают что они ничем не отличаются от банков, которые могут отобрать ваши деньги. Доверия к таким организациям 0
Да и как бы анонимность не совсем анонимная получается.
Вот тебе и веб 3.0
Биржи никогда и не подходили под термин децентрализации, так, к слову
впринципе это показывает, кто есть кто на самом деле
Биржа понимает , что если не введёт это, то SEC и госдеп все запомнят,запишут и потом предъявить смогут. Держат нос по ветру, что такое 25к русских пользователей против капитализации в первом мире?
Coinbase это как раз централизованная биржа.
Такую отключить по собственному желанию без проблем. Это не Web 3.0.
Невозможно это сделать с uniswap или 1inch, dodo, pancakeswap.
Не путайте.
1inch разрабы с Рашки, товарищ майор с паяльником придет и закроет заберет что надо
Я думаю что кроме технологии, ничего нельзя надежно децентрализовать. Пока во главе системы есть люди, они все равно найдут способ продвинуть своё виденье, если прям сильно захочется.
Так что обидно конечно, но ожидаемо
Я думал они и топили за то что ничуть не хуже банков
Биткоин - это изобретение глобалистов.
Вот сюрприз. А мы все думали, что биток и прочая крипта сможет переиграть принципы человеческого общества и сделать все "не как загребущие банки и государства". (сарказм)
Пусть блокчейн сам по себе децентрализован, но доступ ко всем надстройкам над ним все равно обеспечивается некими конторами у которых свои тараканы в голове.
Да и в общем то, децентрализация в любой крипте - не более, чем маркетинг.
О какой децентрализации может идти речь, когда вычислительная мощность >50% сети сосредоточена там, где электричество дешевле, то есть в одной конкретной стране.
coinbase это централизованная криптобиржа, наверное у вас нет возмущений, что там заблокированы белорусы, иранцы
Все криптобиржи занимаются блокировкой постоянно, здесь имеется ввиду незаконная деятельность. Это никак не имеет отношение к военной операции, просто новость за уши притянули
А почему нет новостей о подорожании нефти газа никеля пшеницы о падении фондовых рынков в Европе ? О подорожании топлива на азс в сша на 15% ? Почему так однобоко ? Макрон уже заявляет что Россию и ее требования к безопасности надо уважать. Если освещать полную картину мира то уже есть основания полагать что не все так плохо и скоро начнут договариваться.
Дык российский же портал. Доля правды есть, да. Там тоже все хреново. Но у нас НАМНОГО хреновее.
Какая разница какой? Новости должны подавать беспристрастно а тут только в России плохо и конца не видно. Обратная пропаганда какаято.
духи не купить и стол из опилок в икее?
Это пока.
Когда я еще до начала войны писал про беспрецедентные санкции, про ОФЗ, резервы, вы писали что это не существенно, а оказалось, что заморожено около 400 млрд, вы писали про сложность облёта России, а эти санкции уже введены, вы писали про невозможность эмбарго энергоресурсов, а сегодня это на повестке.
И все так же пишете про какую-то «обратную» пропаганду. Но это все лишь эффект психологической проекции, почти как когда нацисты кричат про денацификацию
Да да помню) но если не ошибаюсь я писал что облета не будет пока нет боевых действий.
А вы писали что запретят экспорт нефти и газа?
Ну в Ливане например ограничили продажу муки изза ее нехватки.
факт подорожания для запада нефти, газа и прочего каким то образом облегчит ситуацию экономического дна в россии? типа если у соседа корова сдохла нам от этого должно быть легче?
https://vc.ru/finance/376499-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-situacii-v-ukraine-den-13-obi-i-estee-lauder-zakroyut-magaziny-p-g-ogranichit-assortiment?comment=4003137&from=copylink
Подорожание топлива в США на 15% и потом его неминуемый откат назад меня мало впечатляет. У меня дизель за год поднялся с 38 до 56 - это 47%. Я привык "радоваться" большим процентам! 😉
Ты же в Японии насколько помню...
Прям аж легче на душе стало от того что нефть подорожала. Чую как подымается экономика с колен
Так двери открыты езжай туда где все хорошо в чем проблема?
Ну, мне как бы кажется, что тут про то, что нам в РФ прилетает. То, что "партнёрам" тоже летит они и сами признают, но как у нас говорят это их выбор. Но согласен про результаты этого выбора тоже было бы интересно. И, паразительно, что лично мне не из-за злорадства.
Ну например рост стоимости экспортируемых товаров позволит частично компенсировать падение на рынках РФ. Прикол РФ в том что правительство не переживает за рейтинги как в европе и США что дает основания полагать что в дальнейшем начнут договариваться и компании побегут обратно потому что сложно будет объяснить своим гражданам в ЕС почему на Украине все закончилось а топливо уже в 3 раза дороже.
Да, началось. Вот сегодня из Польши знакомый прислал. Ну это пока даже не начало, а так...намёки на будущее еврозоны.
Давно в Польше по английски говорят?
Подорожание бензина в сша:
……….
………..
Подорожание доллара к рублю:
……….
…………………
Пофиг потому что на эти проблемы, своих хватает
Оби свалят, слава богу, все нормальные магазины вздохнут спокойно, ждём Леруа туда же
Можно список нормальных магазинов пожалуйста?
Магазин Хоз.Товаров №1...n
Малыш, Строй дом, продуктовый магазин Наталья, магазин 57, овощебаза 5
Список дружественных и недружественных магазинов в студию.
Я недавно читала, что Магнит тестирует магазины для мужчин типа 1001 мелочь. По аналогии с магнит косметик)
Может, это их звездный час...
Белорусский трикотаж 😂
да, бырыги ждут с нетерпением когда можно будет безприпятственно накручивать по 200-300%+
Леруа как раз и накручивает 100, давит российских производителей, втюхивает вам 100 руб товар по 200-300
Именно
Вздохнут не только магазины! Очень много бизнеса задавлено корпорациями с запада!
СВОБОДУ РОСБАРЫГАМ!!! ДАЁШЬ МАРЖУ В 1000 И БОЛЕЕ %!!! НЕТ ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И ПРОЧЕЙ ВАКХАНАЛИИ!!! ПОСТАВИМ НА МЕСТО ЗАЖРАВШИХСЯ И ОБНАГЛЕВШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!!!
+
Это обзывается словом - конкуренция! А когда её нет, то.......
Многие компании в ожидании ухода Леруа Мерлен с российского рынка. Это реально.
Если бы люди знали политику Леруа против конкурентов, то поняли бы о чем я. Ну, к примеру, Леруа может купить у производителя товар оптом по 100 рублей и выставить на продажу по 90 рублей. Много производителей в России было загублено политикой Леруа?
Мне как покупателю глубоко пофиг как Леруа воюет с конкурентами
Помните тех людей которые покупали доллар по 90?!))) так вот они уже в плюсе )))
Только в виртуальном плюсе. Сейчас никто не хочет покупать валюту, если даже купят то намного ниже курса. Валюта стала токсичной.
Да что вы? Прямо сейчас можно продать по 110 в онлайн-банке Альфы
Метафора на биток
Но там долга ждать не пришлось а тут 7-8 лет )))
Morgan Stanley ожидают, что дефолт России произойдет 15 апреля, когда завершится 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 и 2043 г. Это будет жесткий дефолт, по венесуельскому сценарию. Вангую, что до середины апреля ждать не придется. Финансовая спецоперация завершена успешно! Никто из мирных жителей не пострадал. Ай-да хуйло, всех переиграл!
Вы знаете как часто они ошибаются? Да к гадалке сходить - примерно такой же уровень ошибок. Невозможно учесть все переменные, а те, кто говорят, что можно нагло вам врут. Но почему-то все еще считается уважаемой компанией
Вы действительно ожидаете иного результата в этот раз?
Украсть у страны 300 млрд золотовалютных резервов а потом потирая руки ухмыляться по поводу дефолта? Хер им по всей морде.
Никакого дефолта не будет, всем будут зачисляться рубли на специальный счёт.
До того момента пока запад не разблокирует наши резервы.
гасить госдолг на внутренний счет по внутреннему курсу внутренними фантиками) о да, именно так и возвращают долги
вы думали Россия расхерячит соседнюю страну и все будут спокойно смотреть? В этот раз не пронесло, так что пожинаем плоды. Кстати, по телеку передают, что все ОК, спецоперация по уничтожению России идёт по плану
Сейчас бы с умным видом цитировать прогнозы амер. банков, которые (вот уж сюрприз) делают деньги на манипулировании рынком.
и что стране будет за тот дефолт? в кредит не дадут? уже нельзя. Денег отожмут - уже отжали. Какие-то санкции новые страшные? какие?
А как ты выстраиваешь отношения с соседом-алкоголиком, который тебе не вернул долг? В лучшем случае не ведешь с ним ни каких финансовых отношений, в худшем - даже немного вредишь
Стране ничего не будет, а вот вы станете меньше кушать и жить гораздо хуже, напомнить дефолт 90-х? Вот ожидайте чего-то подобного, но внешней помощи при этом не будет, ибо дед умудрился за 20 лет разосраться со всем миром
У Morgan Stanley ожидания с реальностью слишком часто расходятся.
Что ни день то по*бень, хотя бы хоть какая-то хорошая новость, хоть что-то, можно пожалуйста? Netflix не работает, карты не работают, летать никуда нельзя, доллар без 5 минут под двести, что дальше, нам объявит что нами правят Рептилоиды?
Там уже кожа слезает, а он еще сомневается.
У рептилоидов хоть какая-то логика есть - нажраться, например. А эти нажрались и понеслось крушить все вокруг
Хорошая новость только в том, что и это когда-то закончится. Доживут, правда, не все.
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с низким доходом и детьми от 8 до 16 лет.
Плохо что ль?
Хорошо!
*сарказм, для тех кто не понял*
Путин пообещал
Дальше читать не стал
Ну в принципе, напечатать сейчас каждому по 10-20к туалетной бумаги уже не проблема, уже никак не скажется на и так мертвой экономике.
Так что могут печатать и раздавать сколько угодно, греча все равно вырастет на размер напечатанного, проходили и не раз.
Что будет дальше читайте 1984 оруэла
И что дальше будет? Ну правда надоело это натягивание Оруэлла на все что можно и что нельзя, думаете комната 101 появится или МВД в министерство любви переименуют? А может пожарные начнут сжигать? А, стоп, это из другой оперы.
Часть сервисов, которые вроде как «приостановили» свои продажи в России, по факту, работают как работали.
Например, продление подписки на Netflix, игрухи на Xbox и подписка на icloud у Apple без проблем оплачиваются картой альфы.
Да и applepay работает, не смотря на заявления в прессе.
Определенная часть санкций и громких «уходов с рынка», не более чем попытка на двух стульях усидеть.
Apple Pay обещают в ночь 9/10 марта ровно в полночь отключить для карт Visa и MasterCard. Посмотрим.
Apple Pay МИР возможно продолжит работать.
Это вообще-то как раз хорошие новости. В кризис часть электората плачет и хочет на запад, а вот другие понимают, что это время возможностей. Выбор делайте сами.
На проекте с 27 фев 2022
Уважаемые авторы такого рода обзоров. Может хватит выкладывать фото "президента России"? Вам самим не противно?
Путин на фото ОК, только надо правильное подобрать, например такое:
Тикай с городу
Такое ощущение, что здесь одни зумеры, продадут родину за Apple Pay и Netflix🤦🏻♂️
И что для тебя родина? Те, кто решает, что будет со страной, или все остальные люди?
У большинства здесь присутствующих родина это Россия. А нынешняя истерия по отношению к русским очень хорошо показала что нужно иметь страну где ты не будешь человеком второго сорта в любых ситуациях. Евреи очень хорошо это поняли.
Я родину продам за процессоры и видеокарты, признаюсь
Ну так поезжай в Китай, Дубай там накупишь, в чём проблема, даже дешевле получится.
Продадут или нет, но ты не обязан в ней оставаться.
Все ищут хорошую жизнь для своих детей
Разумеется не обязаны, все кто желает могут уехать.
Покупаете билет в Турцию и от туда летите туда где жизнь хорошая или накопите силы и уезжайте когда обстановка нормализуется.
Так и есть. Строить свою картину мира на основании данных всех сторон это трудно, куда легче выбрать одну сторону, не вдаваясь в корень проблемы.
Да кто ж её купит за такой оверпрайс?
Скажите а вы уже работаете за еду ?
-нет.
Услышал, перезвоню завтра !
🤣👍🔝
Дорогие мужчины, вы не заметили в статье кое-что важное… бренды Estee Lauder продают корректоры, которые единственные по-настоящему незаметно маскируют недостатки… теперь женщины станут страшные!!!
И водка, как на грех, дорожает.
Хитрый план Запада по снижению рождаемости
я сначала хотел цинично написать про коленно-локтевую позицию, но потом отринул эту идею и хочу заявить.
Дорогие женщины, мы будем вас любить в любом виде и состоянии!11
Я бы на месте Шойгу сейчас напрягся. Путин в любом случае будет искать козла отпущения за "спецоперацию" и это будет не какая-то шестерка.
Я думаю медаль еще дадут, накажут каких нибудь безымянных.
Я очень сомневаюсь, что в этот раз получится отделаться накозанием каких-то ноунеймов. Думаю, что шойгу сильно подорвал доверие путина. Не думаю, что у него(шойгу) получится соскочить, если только не сыграет на опережение. В теории у него даже есть возможность всё отыграть назад. Только придётся набрить путина, свалить всё на него, из размороженных фондов России выплатить компенсацию, а также прикрыть свою попу гарантиями неприкосновенности. В любом случае для него это более проверенный вариант, чем сидеть и ждать, что за ним придут через 6 месяцев.
Огласите весь список, пжлста 😂
там под 300 компаний уже
Список от А и до Я и список каждый день дополняется. Капитаны мирового бизнеса бегут с крысиного корабля. Оказался наш отец... Сами знаете кто.
Подождите вечера
как нынешнюю молодёжь легко завоевать, даже не надо оружием это делать, отключить от сервиса музыки (хотя в россии точно такие же есть), не продать стол из опилок и кросовки - и всё, маму родную забудут, без оглядки будут делать то, что им велят, лишь бы обратно их приобщили "к демократическому, справедливому и свободному" миру.
"к демократическому, справедливому и свободному" миру.
Зато сейчас заебись.
А что они будут делать в этом мире?
Работать на свободной кассе, очевидно же.
Привет Абибас из 90-х))))Скоро во всех регионах страны))))
Ну может хоть такие меры поднимут жопы равнодушных людей и отправят их на улицу или в мэрию, высказать своё недовольство.
А то привыкли к старой русской идиоме, "Моя хата с краю"...
И ведь действительно "с краю" на окраине всего развитого мира теперь.
Все поднимаемые жопы уже поднялись, упаковали чемоданы и свалили под шум фанфар крымнашистов в 2014ом
главное шоб Красное и Белое не ушло
Если КБ уйдет, то у власти нет шансов
Ахаха
да. да.
даже акции остались и подражания нет
дед то сечет
КБ это российский бренд и магазин.
Алкоголь из-за бугра.
у нас русского полно.
забугорный электорату не треба
Всё под контролем! (Нет)
Где то слышал, что когда обращаешься к вселенной с запросом, нужно конкретизировать свои желания, особенно если хочешь попасть в учебники истории как выдающаяся личность, а ни как тот, кто всё просрал.
Деда пора выносить...
Если честно, с учётом всех потерь, лучше бы кулуарно договорились с Зеленским и отстранили ему дворец в Сочи.
Или в 2014 лучше бы просто насыпали новую гавань для флота, вместо Крыма.
Всё было бы дешевле чем ЭТО.
Но главное то, что я не вижу подвижек и изменения вектора и стратегии развития государства и страны.
К сожалению, я вижу, что политика ровно такая же которая привела к проблемам в стране.
А мы сможем к примеру, произвести аналог бритв Джилетт, не прибегая к закупкам из Китая?
Про такую вещь
А что за желтые пятна на лезвие?😅
Мы очень много чего не сможем произвести, особенно быстро.
Но эти бритвы точно сможем, но зачем? Если их можно закупить в Китае?
Выражение "шутки за 300", теперь приобретают синоним "доллар за 300", была бы шуткой, но на самом деле нет, и 2х недель не прошло
Тем временем Арабы стоят тихонько в сторонке и продают нефть по 150 долларов.
Китай не лучше…
Мы точно выигрываем или запад, возможно США?
$
20 лет прошло ... все перемешалось ...
все иллюзии на счёт первенство закона на западе и правовые государства там разлетелись в прах. интернет-биржа просто ворует деньги у пользователей "якобы, может быть, возможно причастных к чему-то". без основания суда. а то что икея ушла из россии, скатертью дорожка, будем хоть разнообразную мебедь покупат.
Почему "большую четверку" аудиторов не выставят на мороз?
На кой они тут нужны?
- Зачем кокакола, есть березовый сок
- Зачем айфоны, вернем домашнии, с ними даже как-то уютней
- Зачем свобода слова, только воздух гонять туда-сюда
...
сарказм тут неуместен.
Я действительно не понимаю зачем российской экономике в эти времена какие-то иностранные аудиторы, которые гребут немало непонятно за что и имеют доступ внутрь компаний. Это тупо коммерческий шпионаж за наши же деньги.
З.Ы. про откаты - понимаю, но кагбэ давайте пилить на другом в это непростое время :)
и ещё очень заметно, как аудиторские компании, которые окопались тут на денежных местах, лишь проводят перелицевание, но никак их из россии не выкорчевать. ну и сигаретные компании тоже не торопятся уйти из россии, потому что у них важная миссия - подрывать здоровье населения, равно как и кока кола.
У них одна цель - заработать бабла, если это не наносит ущерба репутации. Так было всегда и так будет всегда. Никто нарочно не пытается угробить чужое здоровье. Человек сам это выбирает
Не знаю где ты живёшь, посмотри вокруг
Громкие заявления. Нужно смотреть на суть. Как и на каких условиях они будут уходить с рынка и кому перейдут активы. Не так просто быстро закрыть заводы и магазины. Скорее всего, они его потеряют либо приостановят, как ряд сетей с громкими заявлениями (не будем показывать пальцем). Бизнес жалко. Его ни во что не ставят в этой войне. За период бойкота он не получает дохода Народ тоже, он - жертва информационной войны.