Финансы
Утренний украинец

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 13: платёжная система JCB остановит операции, Shell — работу Статьи редакции

Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

По решению ЦБ, Московская биржа не проводит торги и расчёты на всех рынках с 5 по 8 марта 2022 года. Информацию о работе биржи 9 марта регулятор опубликует до 9:00 мск того же дня.

«СПБ биржа» не проводит биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта в режиме основных торгов — в праздничные дни учётные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, не оказывают своих услуг.

Банк России не будет возобновлять торги на Московской бирже 9 марта.

Санкции

Австралия вводит экономические санкции против вооруженных сил России, шести «высокопоставленных российских военачальников» и еще десяти человек, «представляющих стратегический интерес для России». Цель будущих санкций страны и её партнёров — ключевые банки, в том числе из тех, что значимы для российского оборонного сектора.

Япония заморозила активы 20 граждан России (чиновников, политиков и депутатов), а также запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в страну.

Президент США Джо Байден запретил импорт российских нефти и газа.

Транспорт

Туроператор Anex Tour по рекомендации Росавиации приостановил перевозки за границу из-за рисков ареста самолётов, сообщили в Ростуризме.

«Уральские Авиалинии» останавливают выполнение рейсов в Азербайджан (Баку, Гянджа, Ленкорань) с 8 по 26 марта включительно.

Сервисы

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft приостановит продажи на российском рынке.

Криптобиржа Coinbase закрыла свыше 25 тысяч российских кошельков, которые могут быть «причастны к незаконной деятельности».

Upwork приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Cloudflare сообщила, что не будет отключать аккаунты российских пользователей. Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.

Японская платёжная система JCB приостановит операции в России. Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.

Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии. Фотобанк Shutterstock сообщил пользователям, что ставит на паузу выплаты авторам в марте. Сервис не может гарантировать, что в условиях санкций деньги дойдут по назначению, пишет dev.by.

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Английская премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России, эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатром Okko приостановят.

VPN-сервис Proton продолжит работать в России.

Реакция бизнеса и правительства

Международное рейтинговое агентство Fitch приостановит коммерческую деятельность в России: операции, связанные с кредитными рейтингами и другие услуги. Компания поддержит всех своих сотрудников в стране.

Deloitte вслед за остальными компаниями из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выделит российский и белорусский офисы из своей глобальной сети. Решение затронет около 3000 специалистов, компания обещала их поддержать.

Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.

Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.

Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) резко ограничит ассортимент в стране. Компания «сосредоточится на основных товарах для здоровья, гигиены и ухода за собой, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни». Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.

Сеть магазинов строительных товаров OBI прекратит работу в России. У компании 27 гипермаркетов в стране, в которых работает около 4900 сотрудников.

Американская Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.

Японская Yamaha заявила, что продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию, но сейчас сталкивается с перебоями в работе из-за логистических трудностей.

Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России.

Россия временно запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия. Речь идёт о продукции государств, которые ввели санкции. Запрет не касается физлиц, которые везут что-то для личного пользования.

Британская нефтяная компания Shell сообщила, что начнёт поэтапно отказываться от российских нефти и газа и закроет АЗС в России. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.

Интернет-магазин одежды Reserved приостановил работу, офлайн-магазины, как пишет «Ъ», будут пока открыты.

Владелец KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, приостановит инвестиции в России и на время остановит развитие ресторанов. Уходить с рынка она пока не планирует.

Владимир Путин подписал «антикризисный пакет» мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.

События предыдущего дня, 7 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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538 комментариев
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Стас Плюснин

Вот это стратег, нанести такой урон своей стране и народу , в разы больше чем если бы НАТО захватил РФ (что на самом деле фантастика). Но главное , это восторженные крики толпы, когда дерьмо уже подступило к горлу )))))

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253
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Виталий Чухнов

Продукты еще не достаточно подорожали просто.
Потом начнут ломаться машины.
Техника.

УХ этот запад

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129
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Александр У

Про технику вы прям в яблочко! Сейчас чтобы рубли не сгорели, все самые умные жители РФ машины все почастую с рынка скупили, но как их будут обслуживать-не подумали. 2 недели назад на Санта Фе гидроблок 37К стоил, сейчас 107К, и так со всеми запчастями. Когда еда в холодильнике закончиться, все побегут машины продавать, либо по причине, что не смогут их обслужить, и рынок будет переполнен, что приведёт к их обесцениванию.

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39
14 комментариев
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Solodin Iota

И, как любили кричать в Крыму, "без единого выстрела".

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54
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Стас Плюснин

Да, без единого, тогда доллар стал под 70, сейчас станет под 200. Если бы кто то хотел навредить РФ, то не смог бы так )))))

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57
51 комментарий
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Alex Tanchik

там кричали "хоть камни с неба"

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9
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Wilton

Идёт сознательная спец. операция по расколу и уничтожению России.
Путин и зарубежные "демократы", обворовывающие своими санкциями простое население РФ, действуют в одной упряжке.

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–11
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Стас Плюснин

Тут когнитивный диссонанс у меня, Путин с западом против России, пока такое домино )

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38
16 комментариев
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Банальный Валера

Извините, а рептилоиды с планеты Нибиру в этом тоже какое-то участие принимали?

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16
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Сам Такой

Зачем ее уничтожать, если она сама с этим неплохо справляется за последние 40лет. Нужно лишь слегка подмазать механизм самоуничтожения. Все эти "спец операции" явно для других целей.

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–1
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Дмитрий Сорвачев

Этого можно было добиться проще, как было во времена СССР, создать те условия, когда у тебя будет неконкурентное преимущество

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–2
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А

Запад нам практически объявил войну, смысл ныть и Путина винить? Надо наоборот объединиться, самим бойкотировать их компании и запускать стахановское движение

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–26
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Стас Плюснин

Да, давай с тебя , снимаешь и отдаёшь все произведённое не в РФ и начинаешь стаханить, я за

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17
7 комментариев
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Aleks Fox

не войну, а спецоперацию!!

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2
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Дмитрий Сорвачев

Посмотрите, что делала британская империя, когда захватывала кого-нибудь. Люди настолько глупы, что не могут понять, что история повторяется и кто-то из стран хочет и дальше жить богато. Но процесс производства устроен так, что без таких случаев вообще не обойтись

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–5
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Стас Плюснин

Британская империя 19 век, РФ по идее тоже 19 век))))))) только что то рф напал не на богатую страну , а наоборот привёз удобрения с собой)

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11
82 комментария
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Даня Самойлов

Что за кгбшный бред про то, что все крутиться по спирали. Все захватывают друг друга, убивай и грабь - это норм. Нас отрежут от очень важных технологий: блокчейн, ИИ, квантовые компьютеры, web 3.0, метавселенные, роботизация, возобновляемая энергия, электродвигатели и т.д.

Слава богу, что цена на энергоресурсы сейчас высокая и от нас не могут отказаться. Но стратегия на блокировку продажи и снижение цены на российские энергоресурсы запущена в скоростном режиме. Все понимают, что цены нереально завышены, и вспомнив коронавирусные локдауны и другие схемы резкого обвала цен на энергоресурсы, мы все понимаем, что правительство подвело страну к краю пропасти.

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3
1 комментарий
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Вредный холод

А давайте еще посмотрим на то, что делал метеорит при падении на динозавров. Почему ему можно убивать, а другим нельзя?

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–4
2 комментария
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СлавалС

Захватил НАТО? Вы настоящий экономист и патриот
При захвате НАТО, у вас будут цены в дёлларах, а получать будете в рублях и никаких экспортных пошлин и НДПИ не будет.
И белоруссия покажется развитой и демократиччной страной! Потому что никакое НАТО не будет тут строить ни корабли ни военку ни что-то другое.

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–11
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Aleks Fox

если бы Путин не обесценил рубль это сделали бы солдаты НАТО!!

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12
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Дмитрий Сорвачев

Просто думают, что колонии все дружно исчезли из этого мира. Они не исчезли, а трансформировались

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–3
6 комментариев
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Стас Плюснин

Сейчас у тебя цены в рублях )

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1
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Жека Плюх

Патриотам украины не в этот русскоязычный чат, иди на мове коментируй. В чем урон урон объяснить конечно не сможешь?

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–9
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Стас Плюснин

Нет, могу тебе свинособаке доллар по 200 продать, что бы ты бересты себе купил

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2
1 комментарий
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Алексей Иванов

Вы не понимаете, иначе нас бы просто так ядерной ракетой шарахнули, и все. То, что мы видим сейчас - в 100 раз лучше, мы хотя бы живы. (сарказм)

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2
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М i кола

Уже представил захват страны войсками НАТО... Комендантский час, по нашим стреляют украинские бойцы по ногам и рукам...

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0
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Serget Husatko

Восторженные крики на фоне убийства детей вооруженными обезьянами, вот это страшно. Да и безразличие к этому печалит. Одна экономика в головах...

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0
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Igor Star

Бегите, спасайтесь, паникеры!

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–3
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Александр Селиванов

Из этого всего списка возмущение вызывает coinbase. Они противоречат принципам децентрализации, доказывают что они ничем не отличаются от банков, которые могут отобрать ваши деньги. Доверия к таким организациям 0

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104
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Forgotten Games

Да и как бы анонимность не совсем анонимная получается.

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44
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Inspektor pidozra

Вот тебе и веб 3.0

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26
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Vlad Vladov

Биржи никогда и не подходили под термин децентрализации, так, к слову

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26
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Иван Фейкович

впринципе это показывает, кто есть кто на самом деле

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17
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Стас Плюснин

Биржа понимает , что если не введёт это, то SEC и госдеп все запомнят,запишут и потом предъявить смогут. Держат нос по ветру, что такое 25к русских пользователей против капитализации в первом мире?

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15
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Rudolf Boiars

Coinbase это как раз централизованная биржа.
Такую отключить по собственному желанию без проблем. Это не Web 3.0.
Невозможно это сделать с uniswap или 1inch, dodo, pancakeswap.
Не путайте.

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11
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Илья Мишин

1inch разрабы с Рашки, товарищ майор с паяльником придет и закроет заберет что надо

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–1
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Inspektor pidozra

Я думаю что кроме технологии, ничего нельзя надежно децентрализовать. Пока во главе системы есть люди, они все равно найдут способ продвинуть своё виденье, если прям сильно захочется.

Так что обидно конечно, но ожидаемо

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5
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Виталий Чухнов

Я думал они и топили за то что ничуть не хуже банков

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1
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Wilton

Биткоин - это изобретение глобалистов.

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0
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Maxim Mozayev

Вот сюрприз. А мы все думали, что биток и прочая крипта сможет переиграть принципы человеческого общества и сделать все "не как загребущие банки и государства". (сарказм)

Пусть блокчейн сам по себе децентрализован, но доступ ко всем надстройкам над ним все равно обеспечивается некими конторами у которых свои тараканы в голове.

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0
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Whoami

Да и в общем то, децентрализация в любой крипте - не более, чем маркетинг.
О какой децентрализации может идти речь, когда вычислительная мощность >50% сети сосредоточена там, где электричество дешевле, то есть в одной конкретной стране.

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0
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madkliq

coinbase это централизованная криптобиржа, наверное у вас нет возмущений, что там заблокированы белорусы, иранцы

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0
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Имя Фамилия

Все криптобиржи занимаются блокировкой постоянно, здесь имеется ввиду незаконная деятельность. Это никак не имеет отношение к военной операции, просто новость за уши притянули

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0
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Blackrock

А почему нет новостей о подорожании нефти газа никеля пшеницы о падении фондовых рынков в Европе ? О подорожании топлива на азс в сша на 15% ? Почему так однобоко ? Макрон уже заявляет что Россию и ее требования к безопасности надо уважать. Если освещать полную картину мира то уже есть основания полагать что не все так плохо и скоро начнут договариваться.

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32
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Maxim Petrukhin

Дык российский же портал. Доля правды есть, да. Там тоже все хреново. Но у нас НАМНОГО хреновее.

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36
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Blackrock

Какая разница какой? Новости должны подавать беспристрастно а тут только в России плохо и конца не видно. Обратная пропаганда какаято.

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28
38 комментариев
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k. p.

духи не купить и стол из опилок в икее?

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–3
2 комментария
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Oleg Oleg

Это пока.

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1
10 комментариев
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Ibraim Ibragimov

Когда я еще до начала войны писал про беспрецедентные санкции, про ОФЗ, резервы, вы писали что это не существенно, а оказалось, что заморожено около 400 млрд, вы писали про сложность облёта России, а эти санкции уже введены, вы писали про невозможность эмбарго энергоресурсов, а сегодня это на повестке.

И все так же пишете про какую-то «обратную» пропаганду. Но это все лишь эффект психологической проекции, почти как когда нацисты кричат про денацификацию

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14
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Blackrock

Да да помню) но если не ошибаюсь я писал что облета не будет пока нет боевых действий.
А вы писали что запретят экспорт нефти и газа?

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1
5 комментариев
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Вредный холод

А че там в Микронезии? А на Марсе?

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10
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Blackrock

Ну в Ливане например ограничили продажу муки изза ее нехватки.

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1
4 комментария
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Алексей Карпов

факт подорожания для запада нефти, газа и прочего каким то образом облегчит ситуацию экономического дна в россии? типа если у соседа корова сдохла нам от этого должно быть легче?

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11
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Blackrock

https://vc.ru/finance/376499-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-situacii-v-ukraine-den-13-obi-i-estee-lauder-zakroyut-magaziny-p-g-ogranichit-assortiment?comment=4003137&from=copylink

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине…
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях…
vc.ru
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0
4 комментария
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NotFop

Подорожание топлива в США на 15% и потом его неминуемый откат назад меня мало впечатляет. У меня дизель за год поднялся с 38 до 56 - это 47%. Я привык "радоваться" большим процентам! 😉

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9
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Blackrock

Ты же в Японии насколько помню...

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2
6 комментариев
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Artem Zhuravlyov

Прям аж легче на душе стало от того что нефть подорожала. Чую как подымается экономика с колен

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7
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Blackrock

Так двери открыты езжай туда где все хорошо в чем проблема?

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–2
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Forgotten Games

Ну, мне как бы кажется, что тут про то, что нам в РФ прилетает. То, что "партнёрам" тоже летит они и сами признают, но как у нас говорят это их выбор. Но согласен про результаты этого выбора тоже было бы интересно. И, паразительно, что лично мне не из-за злорадства.

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3
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Blackrock

Ну например рост стоимости экспортируемых товаров позволит частично компенсировать падение на рынках РФ. Прикол РФ в том что правительство не переживает за рейтинги как в европе и США что дает основания полагать что в дальнейшем начнут договариваться и компании побегут обратно потому что сложно будет объяснить своим гражданам в ЕС почему на Украине все закончилось а топливо уже в 3 раза дороже.

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6
17 комментариев
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Flash

Да, началось. Вот сегодня из Польши знакомый прислал. Ну это пока даже не начало, а так...намёки на будущее еврозоны.

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0
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Lengor

Давно в Польше по английски говорят?

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0
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Q

Подорожание бензина в сша:
……….
………..

Подорожание доллара к рублю:
……….
…………………

Ответить
0
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Maxim Mozayev

Пофиг потому что на эти проблемы, своих хватает

Ответить
0
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LuNature
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36
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Mik Petrov

Оби свалят, слава богу, все нормальные магазины вздохнут спокойно, ждём Леруа туда же

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–60
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Garmonbon

Можно список нормальных магазинов пожалуйста?

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52
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Агент К

Магазин Хоз.Товаров №1...n

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58
1 комментарий
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Метеор

Малыш, Строй дом, продуктовый магазин Наталья, магазин 57, овощебаза 5

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25
1 комментарий
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Solodin Iota

Список дружественных и недружественных магазинов в студию.

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9
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Татьяна Сергеевна

Я недавно читала, что Магнит тестирует магазины для мужчин типа 1001 мелочь. По аналогии с магнит косметик)
Может, это их звездный час...

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2
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Breitson Live

Белорусский трикотаж 😂

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1
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Алексей Карпов

да, бырыги ждут с нетерпением когда можно будет безприпятственно накручивать по 200-300%+

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23
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Mik Petrov

Леруа как раз и накручивает 100, давит российских производителей, втюхивает вам 100 руб товар по 200-300

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–19
12 комментариев
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jianku13

Именно

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0
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Владислав Бобрицкий

Вздохнут не только магазины! Очень много бизнеса задавлено корпорациями с запада!

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–17
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Алексей Карпов

СВОБОДУ РОСБАРЫГАМ!!! ДАЁШЬ МАРЖУ В 1000 И БОЛЕЕ %!!! НЕТ ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И ПРОЧЕЙ ВАКХАНАЛИИ!!! ПОСТАВИМ НА МЕСТО ЗАЖРАВШИХСЯ И ОБНАГЛЕВШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!!!

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17
16 комментариев
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Егор Т.

+

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0
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Михаил Костриков

Это обзывается словом - конкуренция! А когда её нет, то.......

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0
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М i кола

Многие компании в ожидании ухода Леруа Мерлен с российского рынка. Это реально.
Если бы люди знали политику Леруа против конкурентов, то поняли бы о чем я. Ну, к примеру, Леруа может купить у производителя товар оптом по 100 рублей и выставить на продажу по 90 рублей. Много производителей в России было загублено политикой Леруа?

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–3
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Nik N

Мне как покупателю глубоко пофиг как Леруа воюет с конкурентами

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1
3 комментария
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Вадим Кучернога

Помните тех людей которые покупали доллар по 90?!))) так вот они уже в плюсе )))

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23
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Gor Sam

Только в виртуальном плюсе. Сейчас никто не хочет покупать валюту, если даже купят то намного ниже курса. Валюта стала токсичной.

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1
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East Team

Да что вы? Прямо сейчас можно продать по 110 в онлайн-банке Альфы

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2
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Alex Shevchenko

Метафора на биток

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1
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Вадим Кучернога

Но там долга ждать не пришлось а тут 7-8 лет )))

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1
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Сергей Ветров

Morgan Stanley ожидают, что дефолт России произойдет 15 апреля, когда завершится 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 и 2043 г. Это будет жесткий дефолт, по венесуельскому сценарию. Вангую, что до середины апреля ждать не придется. Финансовая спецоперация завершена успешно! Никто из мирных жителей не пострадал. Ай-да хуйло, всех переиграл!

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18
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Дмитрий Сорвачев

Вы знаете как часто они ошибаются? Да к гадалке сходить - примерно такой же уровень ошибок. Невозможно учесть все переменные, а те, кто говорят, что можно нагло вам врут. Но почему-то все еще считается уважаемой компанией

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2
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Сергей Ветров

Вы действительно ожидаете иного результата в этот раз?

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5
1 комментарий
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Oleg Oleg

Украсть у страны 300 млрд золотовалютных резервов а потом потирая руки ухмыляться по поводу дефолта? Хер им по всей морде.
Никакого дефолта не будет, всем будут зачисляться рубли на специальный счёт.
До того момента пока запад не разблокирует наши резервы.

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–1
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Anton Ilabanau

гасить госдолг на внутренний счет по внутреннему курсу внутренними фантиками) о да, именно так и возвращают долги

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4
2 комментария
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Сергей Ветров

вы думали Россия расхерячит соседнюю страну и все будут спокойно смотреть? В этот раз не пронесло, так что пожинаем плоды. Кстати, по телеку передают, что все ОК, спецоперация по уничтожению России идёт по плану

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4
2 комментария
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Стас Иванов

Сейчас бы с умным видом цитировать прогнозы амер. банков, которые (вот уж сюрприз) делают деньги на манипулировании рынком.

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2
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Мимопрохожий

и что стране будет за тот дефолт? в кредит не дадут? уже нельзя. Денег отожмут - уже отжали. Какие-то санкции новые страшные? какие?

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0
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Alexander Veber

А как ты выстраиваешь отношения с соседом-алкоголиком, который тебе не вернул долг? В лучшем случае не ведешь с ним ни каких финансовых отношений, в худшем - даже немного вредишь

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2
1 комментарий
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alex b

Стране ничего не будет, а вот вы станете меньше кушать и жить гораздо хуже, напомнить дефолт 90-х? Вот ожидайте чего-то подобного, но внешней помощи при этом не будет, ибо дед умудрился за 20 лет разосраться со всем миром

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1
6 комментариев
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Whoami

У Morgan Stanley ожидания с реальностью слишком часто расходятся.

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0
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S S

Что ни день то по*бень, хотя бы хоть какая-то хорошая новость, хоть что-то, можно пожалуйста? Netflix не работает, карты не работают, летать никуда нельзя, доллар без 5 минут под двести, что дальше, нам объявит что нами правят Рептилоиды?

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9
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Виталий Чухнов

Там уже кожа слезает, а он еще сомневается.

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31
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Идрисио

У рептилоидов хоть какая-то логика есть - нажраться, например. А эти нажрались и понеслось крушить все вокруг

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6
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Агент К

Хорошая новость только в том, что и это когда-то закончится. Доживут, правда, не все.

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14
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Mr. Anderson

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с низким доходом и детьми от 8 до 16 лет.
Плохо что ль?
Хорошо!
*сарказм, для тех кто не понял*

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–1
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LuNature

Путин пообещал
 Дальше читать не стал

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18
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colorless

Ну в принципе, напечатать сейчас каждому по 10-20к туалетной бумаги уже не проблема, уже никак не скажется на и так мертвой экономике.

Так что могут печатать и раздавать сколько угодно, греча все равно вырастет на размер напечатанного, проходили и не раз.

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7
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Иван Фейкович

Что будет дальше читайте 1984 оруэла

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3
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Павел

И что дальше будет? Ну правда надоело это натягивание Оруэлла на все что можно и что нельзя, думаете комната 101 появится или МВД в министерство любви переименуют? А может пожарные начнут сжигать? А, стоп, это из другой оперы.

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4
1 комментарий
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Whoami

Часть сервисов, которые вроде как «приостановили» свои продажи в России, по факту, работают как работали.
Например, продление подписки на Netflix, игрухи на Xbox и подписка на icloud у Apple без проблем оплачиваются картой альфы.
Да и applepay работает, не смотря на заявления в прессе.
Определенная часть санкций и громких «уходов с рынка», не более чем попытка на двух стульях усидеть.

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0
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selecadm

Apple Pay обещают в ночь 9/10 марта ровно в полночь отключить для карт Visa и MasterCard. Посмотрим.

Apple Pay МИР возможно продолжит работать.

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1
1 комментарий
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Flash

Это вообще-то как раз хорошие новости. В кризис часть электората плачет и хочет на запад, а вот другие понимают, что это время возможностей. Выбор делайте сами.

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–4
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Евгений Максименков

На проекте с 27 фев 2022

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0
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Andrei Myagkov

Уважаемые авторы такого рода обзоров. Может хватит выкладывать фото "президента России"? Вам самим не противно?

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13
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Сергей Ветров

Путин на фото ОК, только надо правильное подобрать, например такое:

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6
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Alexander Veber

Тикай с городу

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0
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Rudolf Boiars

Такое ощущение, что здесь одни зумеры, продадут родину за Apple Pay и Netflix🤦🏻‍♂️

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–37
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Phonk && Shitpost

И что для тебя родина? Те, кто решает, что будет со страной, или все остальные люди?

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29
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Oleg Oleg

У большинства здесь присутствующих родина это Россия. А нынешняя истерия по отношению к русским очень хорошо показала что нужно иметь страну где ты не будешь человеком второго сорта в любых ситуациях. Евреи очень хорошо это поняли.

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–6
1 комментарий
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Phonk && Shitpost

Я родину продам за процессоры и видеокарты, признаюсь

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11
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Rudolf Boiars

Ну так поезжай в Китай, Дубай там накупишь, в чём проблема, даже дешевле получится.

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–17
13 комментариев
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LuNature

Продадут или нет, но ты не обязан в ней оставаться.
Все ищут хорошую жизнь для своих детей

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3
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Rudolf Boiars

Разумеется не обязаны, все кто желает могут уехать.
Покупаете билет в Турцию и от туда летите туда где жизнь хорошая или накопите силы и уезжайте когда обстановка нормализуется.

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–10
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Gor Sam

Так и есть. Строить свою картину мира на основании данных всех сторон это трудно, куда легче выбрать одну сторону, не вдаваясь в корень проблемы.

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0
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Хлоргексидин

Да кто ж её купит за такой оверпрайс?

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Артур Тимо

Скажите а вы уже работаете за еду ?
-нет.
Услышал, перезвоню завтра !

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13
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SilanseR

🤣👍🔝

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0
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Ольга Пеплова

Дорогие мужчины, вы не заметили в статье кое-что важное… бренды Estee Lauder продают корректоры, которые единственные по-настоящему незаметно маскируют недостатки… теперь женщины станут страшные!!!

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8
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Юности вольная птица

И водка, как на грех, дорожает.

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3
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Sergei Zotov

Хитрый план Запада по снижению рождаемости

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1
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Мимопрохожий

я сначала хотел цинично написать про коленно-локтевую позицию, но потом отринул эту идею и хочу заявить.
Дорогие женщины, мы будем вас любить в любом виде и состоянии!11

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1
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evilnw

Я бы на месте Шойгу сейчас напрягся. Путин в любом случае будет искать козла отпущения за "спецоперацию" и это будет не какая-то шестерка.

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8
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Egor Ryashin

Я думаю медаль еще дадут, накажут каких нибудь безымянных.

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1
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evilnw

Я очень сомневаюсь, что в этот раз получится отделаться накозанием каких-то ноунеймов. Думаю, что шойгу сильно подорвал доверие путина. Не думаю, что у него(шойгу) получится соскочить, если только не сыграет на опережение. В теории у него даже есть возможность всё отыграть назад. Только придётся набрить путина, свалить всё на него, из размороженных фондов России выплатить компенсацию, а также прикрыть свою попу гарантиями неприкосновенности. В любом случае для него это более проверенный вариант, чем сидеть и ждать, что за ним придут через 6 месяцев.

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4
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Alex Shevchenko

Огласите весь список, пжлста 😂

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7
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Виталий Чухнов

там под 300 компаний уже

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3
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Идрисио

Список от А и до Я и список каждый день дополняется. Капитаны мирового бизнеса бегут с крысиного корабля. Оказался наш отец... Сами знаете кто.

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7
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Andrii Chaika

Подождите вечера

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0
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Егор Т.

как нынешнюю молодёжь легко завоевать, даже не надо оружием это делать, отключить от сервиса музыки (хотя в россии точно такие же есть), не продать стол из опилок и кросовки - и всё, маму родную забудут, без оглядки будут делать то, что им велят, лишь бы обратно их приобщили "к демократическому, справедливому и свободному" миру.

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–9
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LuNature

"к демократическому, справедливому и свободному" миру.
 Зато сейчас заебись.

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13
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Владислав Недзвецкий

А что они будут делать в этом мире?

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0
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Darth Swordman

Работать на свободной кассе, очевидно же.

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0
3 комментария
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TNT Race

Привет Абибас из 90-х))))Скоро во всех регионах страны))))

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2
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Tsoy Victor
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12
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Сартр Гностик

Ну может хоть такие меры поднимут жопы равнодушных людей и отправят их на улицу или в мэрию, высказать своё недовольство.
А то привыкли к старой русской идиоме, "Моя хата с краю"...

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5
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Алексей Кочергин

И ведь действительно "с краю" на окраине всего развитого мира теперь.

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2
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Alexander Veber

Все поднимаемые жопы уже поднялись, упаковали чемоданы и свалили под шум фанфар крымнашистов в 2014ом

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0
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Anton Solod

главное шоб Красное и Белое не ушло

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1
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Kirill Vorobyev

Если КБ уйдет, то у власти нет шансов

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12
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Lubov Kulikova

Ахаха
да. да.
даже акции остались и подражания нет
дед то сечет

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0
1 комментарий
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Rudolf Boiars

КБ это российский бренд и магазин.
Алкоголь из-за бугра.

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1
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Lubov Kulikova

у нас русского полно.
забугорный электорату не треба

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0
1 комментарий
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Kirill Vorobyev

Всё под контролем! (Нет)

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4
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Александр У

Где то слышал, что когда обращаешься к вселенной с запросом, нужно конкретизировать свои желания, особенно если хочешь попасть в учебники истории как выдающаяся личность, а ни как тот, кто всё просрал.

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4
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Карина Громова

Деда пора выносить...

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4
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Аполлон Степанов

Если честно, с учётом всех потерь, лучше бы кулуарно договорились с Зеленским и отстранили ему дворец в Сочи.

Или в 2014 лучше бы просто насыпали новую гавань для флота, вместо Крыма.

Всё было бы дешевле чем ЭТО.

Но главное то, что я не вижу подвижек и изменения вектора и стратегии развития государства и страны.

К сожалению, я вижу, что политика ровно такая же которая привела к проблемам в стране.

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3
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Викторович

А мы сможем к примеру, произвести аналог бритв Джилетт, не прибегая к закупкам из Китая?

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0
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just ice
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10
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Викторович

Про такую вещь

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0
6 комментариев
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Викторович

А что за желтые пятна на лезвие?😅

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0
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Rudolf Boiars

Мы очень много чего не сможем произвести, особенно быстро.
Но эти бритвы точно сможем, но зачем? Если их можно закупить в Китае?

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–7
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Стас Плюснин

Выражение "шутки за 300", теперь приобретают синоним "доллар за 300", была бы шуткой, но на самом деле нет, и 2х недель не прошло

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3
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Иван Король

Тем временем Арабы стоят тихонько в сторонке и продают нефть по 150 долларов.
Китай не лучше…
Мы точно выигрываем или запад, возможно США?

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3
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Slon9999

$
20 лет прошло ... все перемешалось ...

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2
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Егор Т.

все иллюзии на счёт первенство закона на западе и правовые государства там разлетелись в прах. интернет-биржа просто ворует деньги у пользователей "якобы, может быть, возможно причастных к чему-то". без основания суда. а то что икея ушла из россии, скатертью дорожка, будем хоть разнообразную мебедь покупат.

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–4
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Мимопрохожий

Почему "большую четверку" аудиторов не выставят на мороз?
На кой они тут нужны?

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1
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Евгений Максименков

- Зачем кокакола, есть березовый сок
- Зачем айфоны, вернем домашнии, с ними даже как-то уютней
- Зачем свобода слова, только воздух гонять туда-сюда
...

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1
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Мимопрохожий

сарказм тут неуместен.
Я действительно не понимаю зачем российской экономике в эти времена какие-то иностранные аудиторы, которые гребут немало непонятно за что и имеют доступ внутрь компаний. Это тупо коммерческий шпионаж за наши же деньги.
З.Ы. про откаты - понимаю, но кагбэ давайте пилить на другом в это непростое время :)

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2 комментария
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Егор Т.

и ещё очень заметно, как аудиторские компании, которые окопались тут на денежных местах, лишь проводят перелицевание, но никак их из россии не выкорчевать. ну и сигаретные компании тоже не торопятся уйти из россии, потому что у них важная миссия - подрывать здоровье населения, равно как и кока кола.

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–2
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Дмитрий Сорвачев

У них одна цель - заработать бабла, если это не наносит ущерба репутации. Так было всегда и так будет всегда. Никто нарочно не пытается угробить чужое здоровье. Человек сам это выбирает

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2
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Mik Petrov

Не знаю где ты живёшь, посмотри вокруг

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Вредный холод

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1
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Olga Batura

Громкие заявления. Нужно смотреть на суть. Как и на каких условиях они будут уходить с рынка и кому перейдут активы. Не так просто быстро закрыть заводы и магазины. Скорее всего, они его потеряют либо приостановят, как ряд сетей с громкими заявлениями (не будем показывать пальцем). Бизнес жалко. Его ни во что не ставят в этой войне. За период бойкота он не получает дохода Народ тоже, он - жертва информационной войны.

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